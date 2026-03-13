Come l'IA trasforma la ricerca di nuovi clienti: un'analisi completa

Identificare e ricercare potenziali clienti è la linfa vitale della ricerca commerciale.

Ma il tuo team commerciale deve davvero fare tutto manualmente?

No. Non con l'IA in gioco.

Ciò che prima richiedeva ore di ricerca tra i profili LinkedIn e di analisi delle trascrizioni delle chiamate ora avviene automaticamente, con informazioni più precise e un tempismo migliore.

Detto questo, vediamo come l'IA aiuta nella ricerca di nuovi clienti commerciali (+ come sfruttarla al meglio)!

Che cos'è la ricerca di potenziali clienti tramite IA?

La ricerca di potenziali clienti basata sull'IA utilizza tecnologie di intelligenza artificiale quali l'apprendimento automatico (ML), l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l'analisi predittiva e l'IA generativa per identificare, dare priorità e contattare i potenziali clienti.

Invece di lasciare che i rappresentanti cerchino manualmente i lead e li classifichino in base alla probabilità di conversione, gli strumenti di IA analizzano i dati (ad es. dati CRM, visite al sito web, attività sui social media, informazioni provenienti dagli strumenti di marketing automation ) per individuare automaticamente i potenziali clienti più adatti.

Ecco cosa rende possibile tutto questo:

Modelli di machine learning: i modelli di ML analizzano sia i dati storici che quelli in tempo reale per riconoscere modelli ricorrenti, come le dimensioni delle aziende o i ruoli degli acquirenti che spesso portano alla conclusione di un affare. Nel tempo, il sistema impara a riconoscere quali sono i lead di alta qualità per la tua attività e individua automaticamente potenziali clienti simili

Elaborazione del linguaggio naturale: l'NLP consente agli algoritmi di comprendere e interpretare il linguaggio umano. Ad esempio, le aziende utilizzano l'NLP per analizzare i contenuti dei post presenti sui profili LinkedIn dei potenziali clienti ed estrarre informazioni utili

Analisi predittiva: L'analisi predittiva combina i dati provenienti da più punti di contatto per generare un punteggio dinamico di qualità dei lead per ogni potenziale cliente. Questo aiuta i rappresentanti commerciali a stabilire immediatamente chi contattare per primo e a concentrare le energie sui lead statisticamente più propensi a convertirsi

IA generativa: porta la personalizzazione su larga scala. Una volta identificati i lead più promettenti, l'IA generativa può creare bozze di messaggi di contatto, email o script per le chiamate ottimizzati in base alle caratteristiche di ciascun potenziale cliente

📚 Per saperne di più: La tua guida completa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto aziendale

I vantaggi dell'utilizzo dell'IA nella ricerca di nuovi clienti commerciali

Le tecnologie di IA accelerano il processo di ricerca di potenziali clienti, il che è fantastico. Ma questa è solo la punta dell'iceberg.

L'utilizzo di strumenti di IA offre diversi vantaggi chiave:

Aumenta la produttività: l'IA automatizza le attività ripetitive come la ricerca manuale, l'inserimento dei dati, la revisione dei profili e la creazione di elenchi. Ciò consente ai rappresentanti di vendita di concentrarsi su ciò che conta di più: costruire relazioni con i clienti e concludere le trattative

Genera lead di qualità superiore: i team utilizzano l'IA per filtrare i potenziali clienti in base a segnali di interesse e dati firmografici che corrispondono al tuo Profilo del Cliente Ideale (ICP). Questo ti garantisce di interagire solo con aziende che hanno effettivamente bisogno del tuo prodotto e dispongono del budget necessario

Priorità più intelligente dei lead: i modelli di IA classificano e valutano i lead qualificati analizzando fattori quali i tassi di crescita aziendale, l'attività di assunzione, il traffico sul sito web o i recenti finanziamenti. I lead che mostrano segnali più forti vengono posizionati più in alto nell'elenco, aiutando i rappresentanti commerciali a decidere chi contattare per primo

Contatti commerciali personalizzati: con gli strumenti di ricerca di potenziali clienti basati sull'IA, puoi analizzare l'attività recente di un potenziale cliente (come una promozione o un'intervista pubblica) per redigere messaggi su misura. Più il contatto è pertinente, maggiore è il tasso di risposta

Riduzione dei costi di acquisizione: puntando su lead ad alta probabilità, le aziende sprecano meno denaro in campagne di marketing generiche e in lead freddi

Fornisce informazioni di mercato in tempo reale: gli strumenti di IA analizzano costantemente i flussi di dati pubblici — menzioni nelle notizie, aggiornamenti sui finanziamenti, tendenze di assunzione e attività sui social — per individuare i cambiamenti nelle tendenze di mercato. Ciò consente ai responsabili commerciali di cogliere opportunità tempestive prima ancora che i concorrenti se ne accorgano

Migliora l'accuratezza dei dati: l'efficacia delle tue attività commerciali dipende dalla qualità dei tuoi dati. I sistemi di IA aggiornano automaticamente i record, completano le informazioni mancanti e verificano i dettagli di contatto, in modo che i tuoi rappresentanti commerciali non debbano lavorare con informazioni obsolete

Previsione delle tendenze future delle vendite: I modelli predittivi analizzano i dati storici, la velocità delle trattative e il comportamento d'acquisto per stimare i risultati di vendita futuri con una precisione di gran lunga superiore rispetto ai metodi di previsione tradizionali. Ciò offre ai dirigenti una visione più chiara della pipeline commerciale e dei ricavi previsti

Se sei alle prime armi con l'uso dell'IA nel settore commerciale, ecco una mini guida che ti mostra come integrarla nel tuo flusso di lavoro quotidiano. 👇

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di produttività basati sull'IA

Casi d'uso chiave dell'IA nella ricerca di nuovi clienti commerciali

Vediamo ora come i professionisti commerciali utilizzano l'IA per automatizzare le attività manuali e concludere le trattative più rapidamente.

⭐ Bonus: Ti mostreremo come utilizzare ClickUp AI per ogni caso d'uso.

1. Ricerca nell'elenco dei lead + pulizia del CRM

La generazione di lead tradizionale costringeva i rappresentanti commerciali a lavorare come matti. Dovevano setacciare manualmente i database per identificare i potenziali clienti, raccogliere informazioni rilevanti su di loro e aggiornare l'elenco per evitare che le informazioni diventassero obsolete.

Grazie agli strumenti di ricerca di potenziali clienti basati sull'IA, l'intero processo ora procede in modo automatico:

Trova potenziali clienti: Esplora LinkedIn, bacheche di annunci di lavoro, feed di notizie e database pubblici per identificare potenziali clienti che corrispondono al tuo ICP (settore, dimensione, ruolo)

Crea un elenco: raccogli automaticamente informazioni dettagliate sui potenziali clienti, tra cui i principali responsabili delle decisioni, le dimensioni dell'azienda, gli indirizzi email verificati, i numeri di telefono diretti, le notizie recenti sull'azienda, ecc.

Mantieni il CRM in ordine: unisci automaticamente i duplicati, contrassegna le email respinte o non valide, aggiorna i titoli lavorativi quando le persone cambiano lavoro e rimuovi i lead obsoleti

📌 Esempio: hai bisogno di un elenco di aziende SaaS locali a cui proporre uno strumento di project management? Chiedi a Brain di “Trovare aziende SaaS B2B con 10–50 dipendenti a Toronto.” In pochi minuti otterrai le informazioni di cui hai bisogno. Usa ClickUp Brain come copilota commerciale: dall'identificazione e selezione degli account ad alto potenziale alla formazione del tuo team, fino alla definizione di strategie di outreach

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per la gestione dei lead

2. Scrittura e personalizzazione delle email

Invece di redigere ogni messaggio da zero, i rappresentanti commerciali possono utilizzare strumenti di IA per generare bozze ad alto tasso di conversione basate sui dati dei clienti.

Ecco come:

Scrivi e modifica le email di contatto commerciale: gli strumenti di scrittura email basati sull'IA creano bozze iniziali in base al ruolo del potenziale cliente e alla tua offerta specifica. Devi solo rileggerle e cliccare su "Invia"

Personalizza al massimo il tuo messaggio: Lascia che l'IA adatti automaticamente ogni email al settore del potenziale cliente, ai suoi punti deboli, alle informazioni aziendali, alla sua posizione, agli annunci recenti e altro ancora.

Ottimizza: esegui test A/B sulle righe dell'oggetto, segnala il linguaggio spam e ottieni suggerimenti sul momento migliore per l'invio in base al comportamento dei potenziali clienti

📌 Esempio: vuoi contattare il vicepresidente commerciale di una startup fintech? Configura un agente in ClickUp per preparare la prima bozza al posto tuo!

3. Valutazione e prioritizzazione dei lead

Il lead scoring manuale è spesso troppo rigido e non coglie segnali più sfumati, come l'intenzione di acquisto o la cronologia dell'engagement. Inoltre, i punteggi statici diventano rapidamente obsoleti.

Il lead scoring basato sull'IA è più dinamico:

Valuta i lead su larga scala: analizza istantaneamente enormi volumi di dati, assegnando punteggi in base al profilo aziendale, al comportamento dei clienti e ai dati storici di vendita

Rivedi le priorità ogni giorno: monitora costantemente l'attività per aggiornare i punteggi in tempo reale, spostando automaticamente i lead più promettenti in cima al tuo elenco

📌 Esempio: una volta che l'elenco dei tuoi lead è pronto, chiedi al Lead-Qualifier Super Agent di classificare ogni lead da 1 a 10.

4. Gestione delle obiezioni

L'IA aiuta i team commerciali a superare le resistenze fornendo indicazioni immediate e risorse pertinenti durante le interazioni dal vivo con i clienti:

Utilizza le risposte generate dall'IA: ottieni suggerimenti immediati su come gestire un'obiezione. Invece di cercare un caso di studio o un listino prezzi, l'IA estrae il documento giusto dalla tua knowledge base per redigere una risposta

Coaching commerciale in tempo reale: gli strumenti di vendita basati sull'IA eseguono analisi del sentiment durante le chiamate in tempo reale, rilevando il tono o le parole chiave che segnalano l'esitazione di un potenziale cliente, in modo che il venditore possa adeguare immediatamente la propria strategia.

Analisi post-chiamata: Dopo una chiamata, i responsabili commerciali possono utilizzare l'IA per rivedere le trascrizioni, evidenziando i punti in cui le obiezioni sono state gestite bene e quelli in cui il venditore necessita di ulteriore formazione

📌 Esempio: dopo una chiamata commerciale, inserisci la trascrizione della riunione in Brain in modo che possa analizzare l'intera conversazione, evidenziare i temi chiave discussi, rilevare come è cambiato il sentiment del potenziale cliente durante la chiamata (cosa lo ha triggerato o soddisfatto) e verificare se la performance del rappresentante è stata all'altezza. Trova e contrassegna le informazioni critiche sugli account in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain

5. Preparazione delle chiamate

Sebbene l'IA non possa (ancora) partecipare a una chiamata al posto tuo, può fornirti tutto il contesto necessario per arrivare preparato. Non dovrai più cercare manualmente tra le vecchie note: l'IA consolida tutto per te.

Oltre a questo, gli strumenti di ricerca di potenziali clienti basati sull'IA ti aiutano anche a:

Riassumere il contesto: Anziché chiedere ai rappresentanti commerciali di leggere pagine e pagine di informazioni, gli strumenti di IA creano brevi riepiloghi sui potenziali clienti e sulle loro aziende

Evidenzia i punti chiave: questi includono potenziali punti critici, funzionalità/funzioni del prodotto che potrebbero interessare il potenziale cliente o domande da porre per comprendere meglio le sue esigenze

Esamina le interazioni passate: se il potenziale cliente ha già interagito con l'azienda in precedenza, gli strumenti di IA possono riepilogare/riassumere le email, le riunioni o le conversazioni con il supporto precedenti, in modo da non perdere nessun dettaglio importante

📌 Esempio: prima di effettuare una chiamata, i tuoi rappresentanti commerciali svolgono una sessione di chat di 10 minuti con un Super Agent preconfigurato per aggiornarsi rapidamente sul contesto. Ottengono tutti i punti chiave relativi a un determinato lead: le dimensioni attuali della sua azienda, chi ha gestito l'ultima chiamata di contatto, le sfide che deve affrontare, eventuali punti critici da evitare, ecc. Ecco il flusso di lavoro in azione. 👇🏼

6. Sequenze di follow-up

L'IA automatizza e ottimizza il tuo lavoro di follow-up nella ricerca di potenziali clienti tramite il monitoraggio del modo in cui questi ultimi interagiscono con il tuo primo contatto. Ecco come funziona nella pratica:

Creazione di sequenze di follow-up: genera sequenze multi-touchpoint che includono email, messaggi su LinkedIn e promemoria per le telefonate

Redazione di messaggi personalizzati: utilizza l'IA per redigere e personalizzare automaticamente i messaggi per queste sequenze. Ad esempio, se un potenziale cliente richiede ulteriori informazioni durante una chiamata, l'IA può redigere un'email di follow-up che riepiloga la discussione e include risorse pertinenti

Tempistica e adattamento dei follow-up: attiva i passaggi successivi in base al coinvolgimento del cliente (aperture delle email, clic, mancata risposta)

📌 Esempio: ecco un flusso di lavoro di esempio con tre Super Agenti che ti aiutano a confrontare i canali per i follow-up, decidere la tempistica delle sequenze, impostare obiettivi per ogni risposta, ecc.

7. Reportistica e previsioni

La reportistica commerciale tradizionale si basava sul trasferimento manuale dei dati del CRM in fogli di calcolo da parte dei membri del team o sull'adeguamento della strategia commerciale sulla base di stime approssimative. Non c'è da stupirsi che ci volessero giorni per creare un singolo report!

Tuttavia, integrando l'IA nel tuo processo commerciale, potrai:

Analizza le pipeline commerciali: studiando i dati storici insieme all'attività attuale, puoi individuare dei modelli, ad esempio quali settori generano il maggior numero di opportunità o con quale velocità i lead si muovono lungo il funnel

Genera report istantanei: trasforma le prestazioni dei rappresentanti, i tassi di conversione e la velocità della pipeline in dashboard condivisibili e in tempo reale

Prevedere le prestazioni di vendita: analizza i risultati delle trattative passate e i segnali di coinvolgimento attuali per stimare i ricavi futuri. Questi modelli aggiornano automaticamente le previsioni man mano che le trattative sono in stato avanzato o nuove opportunità entrano nella pipeline

📌 Esempio: quando i dirigenti non hanno tempo di interpretare i dashboard, chiedono a Brain di riepilogare rapidamente le tendenze di vendita in corso, lo stato dei KPI di outreach o eventuali rischi ad alta priorità che devono affrontare immediatamente. Questo riepilogo rapido e in tempo reale delle informazioni fa risparmiare tempo, consentendo ai dirigenti di concentrarsi maggiormente sulla strategia. Guarda Brain in azione. 👇🏼

📚 Per saperne di più: Perché i professionisti del mondo aziendale dovrebbero interessarsi all'IA proprio ora

👀 Lo sapevi? All'inizio del 1900, John H. Patterson rivoluzionò il mondo commerciale trasformandolo in un sistema rigido e basato su script. Formò i suoi venditori con script di vendita prestabiliti, assegnò loro territori da coprire, organizzò concorsi commerciali a tema e effettuò il monitoraggio delle quote individuali. Questo fu uno dei primi tentativi di gestire scientificamente ogni passaggio del processo commerciale.

Come implementare l'IA nella ricerca di nuovi clienti commerciali

L'IA rende la ricerca di potenziali clienti più veloce e semplice, ma come si fa a iniziare? Questa guida illustra sei passaggi chiave per implementare strumenti di ricerca basati sull'IA.

⭐ Ti mostreremo anche come ClickUp, l'app completa per il lavoro, semplifica l'adozione dell'IA.

Passaggio 1: Identifica quali flussi di lavoro funzionerebbero meglio con l'IA

Inizia esaminando l'attuale processo di ricerca di potenziali clienti end-to-end del tuo team. Cerca le attività che richiedono molto tempo, sono ripetitive o si basano in gran parte sulla ricerca manuale.

Esempi comuni includono:

Creazione manuale di elenchi di lead da fogli di calcolo

Cercare informazioni sulle aziende su LinkedIn

Valutazione dei potenziali clienti in base alle ipotesi

🦄 Come ClickUp può aiutarti

Niente è meglio della mappatura visiva dei processi per questo scopo.

Quando riesci a vedere ogni passaggio del tuo flusso di lavoro di prospezione commerciale, dalla ricerca dei lead ai follow-up, è molto più facile individuare i colli di bottiglia e decidere cosa automatizzare.

Le lavagne online di ClickUp offrono una tela digitale illimitata per costruire e perfezionare visivamente il tuo flusso di lavoro di ricerca di potenziali clienti.

Mappa il processo di ricerca di nuovi clienti esistente per individuare le opportunità di automazione utilizzando le lavagne online di ClickUp

Aggiungi forme/caselle di testo/post-it per rappresentare ogni passaggio, come la generazione di lead, la definizione delle priorità, il contatto e i follow-up. Quindi, collegali con delle frecce per mostrare come un passaggio conduca al successivo.

Inoltre, la collaborazione in tempo reale garantisce che i responsabili commerciali, gli SDR e i team operativi possano tutti contribuire con idee, modificare i passaggi e perfezionare il processo insieme durante le sessioni di pianificazione.

⭐ Bonus: una volta mappata la tua strategia, avrai bisogno di uno spazio strutturato per gestire effettivamente i lead in arrivo. Il modello di pipeline commerciale di ClickUp è un framework pronto all'uso che ti aiuta nel monitoraggio dei lead in ogni fase. Scarica il modello gratis Monitora i lead durante tutto il processo di ricerca di nuovi clienti con il modello di pipeline commerciale di ClickUp Punti salienti di questo modello: Precaricato con 30 stati personalizzati come "Cliente perso", "Da seguire", "In scadenza", "Da ricontattare" e "Potenziale cliente qualificato"

Campi personalizzati come "Ultimo contatto" per monitorare i tempi di interazione

Viste flessibili (Elenco, Riquadro, Bacheca, ecc.) per ordinare e filtrare facilmente i lead Questo modello allinea il tuo team, ti aiuta a individuare le trattative in fase di stallo e aumenta l'efficacia complessiva delle attività commerciali.

Passaggio 2: sincronia del tuo CRM con lo strumento di IA

Quando scegli uno strumento commerciale basato sull'IA, verifica che sia dotato di integrazioni native con il CRM. Ciò consente a entrambi i sistemi di scambiarsi i dati automaticamente.

Quando i tuoi strumenti sono in sincronia, i lead individuati dall'IA vengono aggiunti direttamente al tuo CRM. Allo stesso modo, gli aggiornamenti nel CRM, come le attività di outreach o lo stato di avanzamento delle trattative, si riflettono nello strumento di IA.

Questo elimina l'inserimento manuale delle voci e garantisce che i tuoi dati siano sempre aggiornati su tutte le piattaforme.

🦄 Come ClickUp può aiutarti

Per garantire una configurazione semplice e realmente senza codice, ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni native.

Puoi effettuare rapidamente la sincronizzazione dei CRM più diffusi, come Salesforce, HubSpot e Pipedrive, per importare dati fondamentali sui clienti. Non è richiesta alcuna competenza tecnica: basta attivarle/disattivarle per iniziare.

Puoi anche utilizzare l'API di ClickUp per effettuare la connessione a sistemi CRM legacy o proprietari.

Collega facilmente ClickUp ai tuoi strumenti di marketing preferiti per effettuare la sincronizzazione dei dati delle campagne e attivare l'automazione dei flussi di lavoro

Stanco di destreggiarti tra diversi CRM esterni? ClickUp CRM trasforma la tua area di lavoro in un vero e proprio hub per la gestione delle relazioni con i clienti. Tieni traccia di contatti, aziende, opportunità e attività in un unico posto, con campi personalizzati per attributi quali punteggi dei lead, passi successivi e approfondimenti generati dall'IA.

Crea e gestisci elenchi di lead, effettua il monitoraggio delle prestazioni commerciali, tieni sotto controllo i progetti commerciali e molto altro ancora con ClickUp CRM

Per iniziare, importa o migra i dati dal tuo vecchio CRM tramite upload CSV o integrazioni dirette: ClickUp si occupa del lavoro più impegnativo per mappare i campi ed evitare duplicati.

La presenza delle funzioni CRM all'interno di ClickUp semplifica anche la collaborazione. I rappresentanti commerciali, i manager e i team operativi possono accedere alle stesse informazioni, aggiornare i record e effettuare il monitoraggio delle attività di ricerca di nuovi clienti senza dover passare da uno strumento all'altro.

Poiché Brain ha accesso ai dati all'interno della tua area di lavoro, questa IA contestuale aiuta ad analizzare, valutare e dare priorità agli elenchi di potenziali clienti.

📌 Esempio: Puoi promptare Brain a: “Classifica questi 50 lead dell'elenco HubSpot su una scala da 1 a 10 in base al budget e all'attività recente”

“Riordina questo foglio in base alla priorità decrescente, raggruppando per segmenti di settore” Questo ti aiuta a concentrarti sui lead giusti mantenendo il controllo totale sui tuoi criteri di valutazione.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di automazione CRM da provare

📮ClickUp Insight: Il 47% delle persone si affida a tabelle pivot, dashboard e grafici all'interno dei fogli di calcolo per comprendere il proprio lavoro. Questi strumenti sono indubbiamente potenti. Ma anche un piccolo cambiamento: una colonna spostata, un foglio rinominato, una riga in più può compromettere le tue formule, gli intervalli o le visualizzazioni. Mantenere l'accuratezza dei tuoi report spesso significa rivedere i filtri, aggiornare le connessioni e rimappare i dati per garantire che tutto sia allineato. ClickUp si distingue come alternativa per i team che desiderano visibilità in tempo reale senza la necessità di manutenzione. Le sue dashboard no-code utilizzano schede predefinite per grafici, calcoli, monitoraggio del tempo e approfondimenti sul carico di lavoro che attingono direttamente da attività, elenchi e stati in tempo reale. Ciò significa che tutto si aggiorna in sincronia con il lavoro!

Passaggio 3: Pulizia e manutenzione dei dati dei clienti

Moduli di dati puliti sui clienti costituiscono la spina dorsale di una ricerca commerciale tramite IA efficace. Senza di essi, anche l'IA più intelligente produce solo informazioni inutili.

Per mantenere un elenco di lead ben strutturato, devi concentrarti su tre aree principali:

Verifica: controlla regolarmente che gli indirizzi email siano attivi e che i numeri di telefono siano corretti per mantenere bassi i tassi di rimbalzo

Deduplicazione: assicurati che lo stesso lead non sia elencato più volte. In questo modo eviterai che il tuo team invii messaggi duplicati e dia un'immagine poco professionale.

Arricchimento: colma le lacune nei tuoi dati. Se hai un nome ma non il titolo professionale o il profilo LinkedIn, devi recuperare quei dati per fornire all'IA un contesto sufficiente per scrivere un messaggio personalizzato

🦄 Come ClickUp può aiutarti

ClickUp Brain è profondamente integrato in ogni area di lavoro di ClickUp, il che significa che ha una conoscenza approfondita di tutti i tuoi lead e delle tue attività. Poiché si effettua la sincronizzazione con i tuoi dati in tempo reale, può aiutarti automaticamente a mantenere un elenco di lead ben organizzato.

Aggiungi attività di ClickUp ai tuoi elenchi con date di scadenza, descrizioni delle attività, allegati, assegnatari e altro ancora

Ecco come:

Individua i duplicati e i lead obsoleti: digita un prompt semplice come: “Controlla l'elenco dei miei lead alla ricerca di duplicati e contatti inattivi da 60 giorni.” Il sistema analizzerà l'intera area di lavoro per segnalare quei profili

Valuta e assegna una priorità ai lead: Chiedi a Brain di: “Valutare tutti i lead nell’elenco di prospezione del secondo trimestre su una scala da 1 a 5 in base al coinvolgimento del mese scorso”

Aggiorna i record con i campi IA: usa i campi IA per recuperare dettagli in tempo reale o generare approfondimenti al volo. Ad esempio, imposta un campo per riepilogare automaticamente l'attività recente di un lead su LinkedIn, in modo che i tuoi rappresentanti abbiano una rapida "scheda riassuntiva" prima di ogni chiamata

Successivamente, trasforma immediatamente i lead ad alta priorità in attività di ClickUp e assegnale ai rappresentanti commerciali competenti per avviare il contatto.

All'interno di una singola attività, puoi includere:

Date di scadenza per garantire che le attività di outreach avvengano in tempo

Descrizioni delle attività con informazioni sul lead o sull'azienda

Assegnatari multipli se è coinvolto più di un membro del team

Commenti e threads di discussione per collaborare

Lista di controllo per il monitoraggio di passaggi quali ricerca, contatto e follow-up

Allegati quali note aziendali, profili dei potenziali clienti o documenti di proposta

Strumento di monitoraggio del tempo per vedere esattamente quanto tempo i tuoi rappresentanti dedicano alla ricerca rispetto alle attività di contatto attivo

Questo livello di organizzazione rappresenta un enorme vantaggio competitivo. Il tuo team non dovrà più cercare informazioni in diverse app, perché tutto ciò di cui ha bisogno per chiudere la trattativa si trova direttamente all'interno dell'attività.

📚 Per saperne di più: Guida completa al project management per i team di vendita

🧠 Curiosità: Il termine " elevator pitch " prende il nome dall'inventore del XIX secolo Elisha Otis, che nel 1854 presentò il suo freno di sicurezza per ascensori alla Crystal Palace Exposition di New York salendo su una piattaforma sospesa in alto e poi tagliando il cavo. Il suo dispositivo bloccò la piattaforma in modo sicuro, convincendo all'istante il pubblico scettico e dando il via alle vendite commerciali di ascensori.

📚 Per saperne di più: Come ClickUp utilizza AI Docs per semplificare la creazione delle procedure operative standard (SOP)

Passaggio 4: Sfrutta l'IA per formare e fornire supporto ai team commerciali

Crea un programma di coaching strutturato per formare i tuoi rappresentanti commerciali e fornire loro il contesto e le conoscenze giuste prima che effettuino qualsiasi chiamata commerciale.

Da fare, assicurati di:

Stabilisci canali di comunicazione chiari per il feedback, la risoluzione delle query, ecc.

Documenta le tue strategie commerciali e rendile accessibili a tutti

Centralizza i materiali fondamentali (documenti sui prodotti, piani tariffari, confronti con la concorrenza)

Analizza le trascrizioni delle chiamate passate per individuare le lacune nelle prestazioni

Simula la gestione delle obiezioni in modo che i rappresentanti possano rispondere con sicurezza

🦄 Come ClickUp può aiutarti

Per quanto importante sia il coaching commerciale, richiede anche molto tempo. Non è possibile supervisionare ogni singolo venditore, monitorarne continuamente le prestazioni e guidarlo nel momento in cui ha bisogno di aiuto.

ClickUp Brain funge da coach sempre attivo per i rappresentanti commerciali, fornendo indicazioni immediate prima o durante le chiamate. Per cominciare, puoi chiedere a Brain di “riepilogare/riassumere il contesto relativo ad Acme Corp, includendo le email precedenti, le note della nostra ultima demo e i loro punti critici” per prepararti a una chiamata in pochi secondi.

Durante una chiamata, i rappresentanti possono chattare con Brain per ottenere rapidamente i prezzi aggiornati o consigli su come gestire un'obiezione, invece di mettere il potenziale cliente in attesa.

Chattate con ClickUp Brain per riassumere istantaneamente tutte le informazioni sui clienti e sui lead

La maggior parte dei rappresentanti trascorre le chiamate prendendo note invece di concentrarsi sul potenziale cliente. Questo porta a perdere segnali non verbali, a pause imbarazzanti e a una mancanza di connessione autentica.

ClickUp AI Notetaker registra e trascrive automaticamente le tue chiamate, identifica elementi specifici da intraprendere e analizza il sentiment dei potenziali clienti. Ti offre un rapido riassunto per capire se una chiamata è andata bene o dove si è arenata.

Trascrivi automaticamente le chiamate commerciali, genera elementi da intraprendere e crea note utilizzando IA Meeting Notetaker

Per la formazione, i manager possono utilizzare ClickUp Clips per registrare lo schermo e la voce. È perfetto per mostrare ai junior esattamente come navigare tra le funzionalità/funzioni di un prodotto complesso o per registrare una breve masterclass su come gestire una specifica obiezione.

⭐ Bonus: Consenti ai rappresentanti di cercare nell'intero spazio di lavoro in pochi secondi utilizzando la Ricerca Aziendale di ClickUp. Basta descrivere ciò che ti serve nella barra di ricerca e Brain recupererà il file da ClickUp o dagli strumenti collegati (come Google Drive o Slack). Non dovrai più rovistare tra i documenti o disturbare i colleghi per trovare le risorse. Effettua ricerche in tutte le tue app, strumenti e dati dell'area di lavoro collegati per ottenere risposte contestualizzate utilizzando Enterprise Search

Passaggio 5: Crea e automatizza le sequenze di contatto

Inizia decidendo quanti punti di contatto includerà la tua sequenza e come saranno distribuiti. Una tipica sequenza di ricerca di potenziali clienti potrebbe essere simile a questa:

Giorno 1: Email introduttiva

Giorno 3: email di follow-up che fa riferimento al primo messaggio

Giorno 6: Richiesta di connessione o messaggio su LinkedIn

Giorno 9: Email di follow-up basata sul valore con approfondimenti o risorse

Giorno 14: Email di follow-up finale

Assicurati che ogni passaggio della sequenza abbia uno scopo chiaro. Ad esempio, il primo messaggio presenta il tuo prodotto e il motivo del contatto, mentre il secondo fa riferimento a una sfida o a un approfondimento rilevante per il settore.

Infine, utilizza gli strumenti di ricerca di potenziali clienti basati sull'IA per trovare nuove idee, generare contenuti e automatizzare le attività ripetitive nelle sequenze di contatto.

🦄 Come ClickUp può aiutarti

Prima di poter automatizzare le attività di outreach, è necessario disporre di contenuti di qualità.

ClickUp Docs offre uno spazio collaborativo per redigere tali contenuti, con un'IA integrata che ti aiuta a perfezionarli. Ad esempio, invece di fissare una pagina bianca, chiedi a Brain all'interno di Docs di “Redigere una sequenza di email in 3 parti per un VP delle operazioni incentrata sulla riduzione degli sprechi di magazzino.”

La parte migliore?

Puoi evidenziare qualsiasi paragrafo e chiedere a Brain di “rendere il tono più professionale” o “accorciarlo per i dispositivi mobili”.

Funge anche da editor integrato, correggendo immediatamente errori ortografici e grammaticali, in modo che il tuo team non invii mai un imbarazzante errore di battitura a un potenziale cliente di alto valore.

Continua a perfezionare i tuoi contenuti con ClickUp Brain in documenti

Per mantenere attive le tue sequenze, usa ClickUp Automazioni.

Si tratta di flussi di lavoro basati su regole che seguono un modello trigger-condizione-azione. Ciò significa che quando si verifica un evento specifico (il Trigger) e soddisfa i tuoi criteri (la Condizione), ClickUp esegue automaticamente un'attività (l'Azione).

Ad esempio, quando lo stato di un lead cambia in "Qualificato", invia un'email di presentazione e crea un'attività di follow-up per il rappresentante commerciale da svolgere entro tre giorni.

Puoi impostarli facilmente utilizzando l'editor drag-and-drop oppure utilizzare l'IA Automation Builder per descrivere ciò che desideri in un linguaggio semplice. In altre parole, basta digitare ciò che l'automazione dovrebbe fare e Brain la creerà e la implementerà per te!

Crea trigger e azioni personalizzati per gli agenti in ClickUp seguendo semplici istruzioni senza codice

Per attività più complesse e continuative, utilizza ClickUp Super Agents.

Mentre le automazioni standard seguono semplici regole "se-questo-allora-quello", gli agenti IA monitorano l'attività in background e gestiscono interi flussi di lavoro dall'inizio alla fine.

Attiva Super Agents all'interno di ClickUp per automatizzare completamente attività e flussi di lavoro

In ClickUp puoi utilizzare due tipi di agenti:

Agenti predefiniti: si tratta di agenti pronti all'uso progettati per attività commerciali comuni, come ad esempio un "Agente di ricerca" che monitora costantemente i profili LinkedIn dei tuoi lead e aggiorna il tuo CRM ogni volta che pubblicano nuovi contenuti.

Agenti personalizzati: puoi creare agenti su misura per le tue specifiche esigenze aziendali. Ad esempio, potresti creare un "Agente di fidelizzazione" che identifichi i lead che non hanno interagito negli ultimi sei mesi, analizzi le nuove iniziative della loro azienda e rediga una sequenza di "re-engagement" pensata appositamente per loro.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, la nostra fantastica app desktop basata sull'IA, batte qualsiasi altro strumento di IA per un motivo: include tutti i modelli di IA esistenti! Passa facilmente da un modello di IA all'altro, come ChatGPT (per la stesura di email e risposte), Gemini (per la redazione di documentazione tecnica), Claude (per la ricerca e il brainstorming), ecc. Ciliegina sulla torta: non devi pagare separatamente per ogni modello. Con una sola sottoscrizione, puoi accedere a tutti questi strumenti di IA senza limiti e sfruttarli al massimo!

Passaggio 6: Monitorare i risultati e perfezionare il processo

Configurare i tuoi strumenti di IA è solo metà dell'opera. Per assicurarti che il sistema funzioni davvero, devi monitorare costantemente i risultati e mettere a punto la tua strategia.

Ciò richiede l'utilizzo di strumenti di analisi dei dati basati sull'IA per effettuare il monitoraggio delle metriche chiave quali:

Tassi di abbandono nella qualificazione

Tassi di conversione derivanti dall'outreach

Numero di chiamate/riunioni fissate

Velocità commerciale (giorni medi per la chiusura)

Tasso di attivazione (lead che intraprendono un'azione dopo la demo)

Costo per opportunità

Volume giornaliero di email e chiamate per identificare i dipendenti con prestazioni insufficienti o le lacune nei processi

🦄 Come ti aiuta ClickUp

I dashboard di ClickUp sono spazi completamente personalizzabili in cui puoi importare dati da tutto il tuo spazio di lavoro per vedere esattamente come sta andando il tuo team.

Visualizza i dati come preferisci utilizzando oltre 20 diversi widget per dashboard. Ad esempio, usa un grafico a barre per confrontare il volume dei lead nelle diverse regioni o un widget di calcolo per effettuare il monitoraggio del valore totale delle trattative.

Monitora le metriche di coinvolgimento dei partner per prendere decisioni basate sui dati con i dashboard di ClickUp

Puoi anche creare dashboard basate sui ruoli: una per il responsabile delle vendite, per visualizzare lo stato dell'intero team, e un'altra per i singoli rappresentanti, per effettuare il monitoraggio dei propri traguardi giornalieri.

⭐ Bonus: Abbina le tue dashboard alle AI Cards per analizzare istantaneamente le statistiche dei widget e ottenere suggerimenti in tempo reale. Queste schede analizzano automaticamente i tuoi dati per illustrare le tendenze e offrire approfondimenti utili, così non perderai mai tempo a scrutare i grafici. Ad esempio, una scheda IA potrebbe segnalare: “I tassi di risposta alle campagne di outreach nel Midwest sono scesi del 15% questa settimana; suggerisco di aggiornare il modello di email con il nuovo caso di studio.” Riassumi i risultati raggiunti, individua gli ostacoli o elabora un elenco dei passaggi successivi dalle tue dashboard utilizzando le AI Cards nelle dashboard di ClickUp

Coinvolgi i potenziali clienti in modo intelligente con ClickUp

L'esito positivo del tuo lavoro di ricerca di potenziali clienti dipende da diversi fattori: qualità dei lead, tempestività nel contattarli, personalizzazione, gestione intelligente delle obiezioni, competenza dei rappresentanti commerciali e altro ancora.

Adottando l'IA, puoi creare un programma di outreach commerciale altamente dinamico, basato sull'automazione e intelligente per gestire tutte queste variabili su larga scala.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, offre uno spazio di lavoro centralizzato e basato sull'intelligenza artificiale per gestire ogni fase: dalla mappatura dei processi di vendita e dall'analisi dei dati dei clienti al lead scoring predittivo, alla formazione dei team di vendita, al outreach automatizzato e al monitoraggio delle prestazioni in tempo reale.

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Domande frequenti (FAQ)

Utilizzare l'IA per la ricerca di potenziali clienti significa sfruttare l'apprendimento automatico, l'analisi predittiva, la GenAI e l'NLP per individuare e qualificare automaticamente i lead. L'IA analizza enormi set di dati per individuare i tuoi clienti ideali e prevedere chi è pronto all'acquisto, eliminando il lavoro richiesto dalla tua attività di outreach commerciale.

Analizzando le intenzioni e il comportamento degli acquirenti, le soluzioni commerciali basate sull'IA ti garantiscono di rivolgerti alle persone giuste al momento giusto. Ciò aumenta l'efficienza delle tue attività di outbound, migliora i tassi di risposta e arricchisce la tua pipeline con opportunità di qualità superiore.

ClickUp è un potente strumento di produttività e project management basato sull'IA, dotato di assistenza IA nativa e contestuale. I team di vendita utilizzano ClickUp praticamente per ogni aspetto dell'attività di outreach: ricerca di lead, selezione e valutazione degli stessi, gestione dei record CRM, stesura di email di outreach, automazione dei programmi di outreach, formazione dei rappresentanti di vendita, monitoraggio delle prestazioni, ecc.

Sì. L'IA estrae dettagli specifici dai profili LinkedIn e dai siti web aziendali per scrivere messaggi di apertura personalizzati e contenuti pertinenti. Questo ti permette di inviare migliaia di email che sembrano studiate su misura, aumentando significativamente le tue possibilità di ottenere una risposta positiva.

Inizia a mappare il tuo processo attuale per identificare i colli di bottiglia. Sincronizza il tuo CRM con una piattaforma basata sull'IA come ClickUp, automatizza le attività ripetitive come la creazione di elenchi di lead, forma i membri del tuo team e utilizza le informazioni fornite dall'IA per perfezionare continuamente la tua strategia di outreach.