I migliori modelli di persona utente Xtensio di cui hai bisogno

I tuoi team spesso realizzano prodotti con un'idea vaga del cliente, ottenendo funzionalità/funzioni che non centrano perfettamente l'obiettivo.

Questo accade quando ognuno ha un'idea leggermente diversa dell'utente ideale, causando decisioni non allineate e cicli di sviluppo sprecati. I profili ad hoc vengono creati in documenti casuali, diventando rapidamente obsoleti e ignorati.

La maggior parte dei team crea i profili utente una volta sola, li archivia e non li guarda mai più: solo il 29,6% dei professionisti utilizza i profili nei propri progetti, vanificando così lo scopo.

Questa guida ti illustra i modelli di persona utente di Xtensio e i loro limiti quando le persone sono separate dal tuo lavoro effettivo.

Imparerai anche come i modelli integrati di ClickUp mantengono le connessioni tra i modelli e le funzionalità, i Sprints e le user story, in modo che possano effettivamente influenzare le decisioni invece di raccogliere polvere.

Che cos'è un modello di persona utente?

Un modello di persona utente fornisce un unico documento strutturato che cattura una rappresentazione fittizia del tuo utente ideale. Si basa su ricerche e dati reali sugli utenti, non su supposizioni. I team di prodotto, i progettisti UX e i marketer utilizzano questi modelli per garantire che tutti stiano lavorando per la stessa persona.

Un ottimo modello fornisce campi coerenti in modo che ogni membro del team lavori dallo stesso profilo utente.

Contesto dell'utente: include informazioni demografiche quali età, titolo professionale, posizione e livello di istruzione.

Obiettivi, abitudini e motivazioni : definisce ciò che l'utente desidera ottenere e ciò che guida le sue decisioni. definisce ciò che l'utente desidera ottenere e ciò che guida le sue decisioni.

Punti critici e frustrazioni: elenca gli ostacoli specifici che impediscono loro di raggiungere i propri obiettivi tramite elenca gli ostacoli specifici che impediscono loro di raggiungere i propri obiettivi tramite mappe dell'esperienza utente.

Modelli comportamentali: descrive gli strumenti preferiti, gli stili di comunicazione e le abitudini.

Canali preferiti: identifica dove ottengono informazioni e interagiscono con i prodotti

Come compilare un modello di persona utente

Avere un modello è un ottimo inizio, ma è inutile se è pieno di supposizioni.

I profili basati su stereotipi anziché su informazioni reali portano i team a sviluppare soluzioni sbagliate. Segui questa procedura per creare un profilo supportato dai dati che rifletta accuratamente il tuo pubblico di destinazione.

Passaggio Cosa da fare Perché è importante Raccogli prima le ricerche sugli utenti Raccogli dati da interviste agli utenti, sondaggi sui clienti, analisi dei prodotti e ticket di assistenza prima di aprire qualsiasi modello. I modelli basati su supposizioni falliscono. I dati reali garantiscono accuratezza ed evitano congetture. Il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp ti aiuta a strutturare questo primo passaggio fondamentale. Identifica modelli e segmenti Raggruppa gli utenti in base a obiettivi, comportamenti e punti deboli condivisi per individuare cluster distinti. Rivela segmenti significativi invece di profili vaghi ed eccessivamente generici. Inserisci i dettagli demografici Assegna un nome realistico, un intervallo di età, un titolo professionale e una posizione basati sui modelli di ricerca. Ancorare la persona alla realtà ed evitare caricature Documenta obiettivi e motivazioni Definisci ciò che l'utente desidera ottenere e quali risultati guidano le sue decisioni. Si concentra sui risultati che interessano loro, non solo sulle funzionalità/funzioni che utilizzano. Cattura le frustrazioni e i punti critici Registra gli ostacoli, i reclami e i problemi ricorrenti emersi dalla ricerca. Chiarisce i problemi che il tuo prodotto deve risolvere Aggiungi contesto comportamentale Includi strumenti preferiti, stile di comunicazione e modelli decisionali. Aiuta a progettare esperienze intuitive e in linea con i flussi di lavoro reali. Includi una citazione o uno scenario Aggiungi una breve citazione rappresentativa che ne riassuma la mentalità. Umanizza la persona e rende più facile per i team relazionarsi con essa e ricordarla.

Modelli di persona utente Xtensio

Quando hai bisogno di creare rapidamente una persona dall'aspetto raffinato, potresti ricorrere a uno strumento come Xtensio.

Si tratta di una piattaforma di documenti collaborativa nota per i suoi modelli visivi drag-and-drop che consentono di creare "folio" condivisibili senza bisogno di un designer.

Comprendere le sue offerte specifiche ti aiuta a scegliere il punto di partenza giusto. Ecco la nostra raccolta dei migliori modelli Xtensio per la ricerca sugli utenti.

1. Modello di persona utente di Xtensio

tramite Xtensio

Questo è il modello principale di Xtensio per creare da zero i profili di base, rendendolo una scelta comune per i team di prodotto e UX. Questo modello di profilo utente offre un layout altamente visivo con sezioni modulari che puoi personalizzare in base alla tua ricerca.

🌼 Perché amerai questo modello

Sezione biografica: include spazio per nome, foto, dati demografici chiave e storia personale.

Cursori della personalità: offrono scale visive per tracciare i tratti della personalità, come introverso vs estroverso o analitico vs creativo.

Griglia degli obiettivi e delle frustrazioni: mostra un confronto affiancato tra ciò che l'utente desidera e ciò che è un blocco per lui.

Affinità con i marchi: fornisce un'area dedicata per annotare i marchi, gli strumenti o gli influencer che la persona segue o ammira.

2. Modello di confronto dei profili utenti di Xtensio

tramite Xtensio

Il modello di confronto delle user persona ti aiuta a stabilire le priorità di lavoro mettendo a confronto più user persona affiancate. È particolarmente utile quando il tuo team deve decidere su quale segmento di utenti concentrarsi per il lancio di una nuova funzionalità/funzione o di un nuovo prodotto.

🌼 Perché amerai questo modello

Colonne parallele: visualizza gli attributi chiave di ciascuna persona in righe corrispondenti per una facile consultazione.

Formato di scansione rapida: consente agli stakeholder di confrontare dati demografici, obiettivi e punti critici a colpo d'occhio.

Supporto alla definizione delle priorità: aiuta i team a prendere decisioni informate su quali esigenze delle persone siano più critiche da affrontare per prime.

3. Modello di mappa del percorso del cliente basato sui profili utente di Xtensio

tramite Xtensio

Il modello di mappa del percorso del cliente basato sui profili di Xtension combina i dettagli dei profili con le fasi di una mappa del percorso del cliente, ideale per i team di marketing e di customer experience.

Ti aiuta ad allineare le campagne e i punti di contatto con il modo in cui un tipo specifico di utente passa dalla consapevolezza alla fidelizzazione.

🌼 Perché amerai questo modello

Fasi del percorso: mappa l'esperienza dell'utente attraverso le fasi di consapevolezza, considerazione, decisione e fidelizzazione.

Mappatura dei punti di contatto: identifica dove la persona interagisce con il tuo marchio in ogni fase del suo percorso.

Percorso emotivo: cattura le emozioni provate dalla persona (frustrazione, eccitazione o confusione) in ogni punto di contatto.

Punti critici per ogni fase: evidenzia le frustrazioni specifiche che sorgono man mano che l'utente procede nel suo percorso.

4. Modello di mappa dell'empatia dell'utente di Xtensio

tramite Xtensio

Il modello User Empathy Map di Xtensio si concentra sulla comprensione dell'essere umano che sta dietro al comportamento. Invece di mappare un percorso nel tempo, approfondisce ciò che l'utente pensa, prova, vede, sente, dice e fa. Questo modello è ideale per i team di prodotto, i progettisti UX e i ricercatori che desiderano approfondire le motivazioni prima di definire le funzionalità/funzioni o i messaggi.

🌼 Perché amerai questo modello

Pensieri e sentimenti: cattura motivazioni interne, preoccupazioni, aspirazioni e fattori emotivi.

Sees: documenta l'ambiente dell'utente, le influenze, i concorrenti e gli stimoli esterni che ne modellano la percezione.

Ascolta: identifica i messaggi provenienti da colleghi, leader, media e settore che influenzano le decisioni.

Dice e fa: evidenzia comportamenti osservabili, azioni e atteggiamenti dichiarati.

Difficoltà e vantaggi: definisce le frustrazioni da eliminare e i risultati desiderati da amplificare.

Chiarezza incentrata sull'uomo: mantiene i team concentrati sull'esperienza vissuta piuttosto che su supposizioni o dati demografici superficiali.

Limiti dell'utilizzo dei modelli Xtensio per le user persona

Creare una persona visivamente accattivante in uno strumento come Xtensio sembra una vittoria, ma spesso la gioia dura poco.

La frustrazione maggiore è che il profilo è ora un file statico, completamente scollegato dal luogo in cui il tuo team svolge effettivamente il proprio lavoro. Questo crea un effetto a catena di problemi che minano lo scopo stesso della creazione di un profilo.

Questo sprawl contestuale si verifica quando i team perdono ore a cercare informazioni, passando da un'app all'altra e cercando file su più piattaforme scollegate tra loro.

Infatti, il 62% dei dipendenti afferma di dedicare ogni giorno troppo tempo alla ricerca di informazioni, costringendo il tuo team a passare continuamente dallo strumento di project management al documento delle persona.

In realtà, la maggior parte delle persone smette semplicemente di fare riferimento alla persona perché passare a uno strumento di project management separato richiede un lavoro richiesto eccessivo. Il bellissimo documento che hai creato raccoglie polvere digitale e il tuo team torna a prendere decisioni basate sull'istinto.

Ecco i principali limiti da considerare:

Documenti autonomi: i profili utente risiedono in uno strumento separato, creando una disconnessione dal lavoro di progetto e rendendo difficile fare riferimento ad essi durante i profili utente risiedono in uno strumento separato, creando una disconnessione dal lavoro di progetto e rendendo difficile fare riferimento ad essi durante la pianificazione degli sprint o le discussioni sulle funzionalità/funzioni.

Nessuna integrazione nativa di attività o progetti: non è possibile collegare una persona direttamente a funzionalità/funzioni, sprint o user story, il che richiede un riferimento incrociato manuale che raramente viene terminato.

Collaborazione limitata oltre i commenti: sebbene sia disponibile la modifica in tempo reale, non esiste sebbene sia disponibile la modifica in tempo reale, non esiste una gestione integrata del flusso di lavoro per l'approvazione delle persona, gli aggiornamenti o il monitoraggio delle versioni legati ai cicli di prodotto.

Nessuna assistenza IA: la creazione è interamente manuale, senza funzionalità IA che aiutino a generare o perfezionare i contenuti delle persona sulla base delle tue ricerche.

Limiti di condivisione: sebbene siano condivisibili tramite link, per integrare questi modelli nelle tue aree di lavoro più ampie è necessario esportarli in formato PDF o copiare e incollare il contenuto altrove.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

Modelli di persona utente ClickUp per team di prodotto, UX e marketing

I tuoi utenti non devono essere artefatti dimenticati. Quando li crei nel contesto in cui svolgi il tuo lavoro, diventano documenti viventi che guidano ogni decisione.

Invece di creare i profili in uno strumento e gestire i progetti in un altro, puoi collegare tutto in un unico spazio di lavoro convergente tramite ClickUp.

1. Modello di persona utente di ClickUp

Ottieni il modello gratis Raggruppa e gestisci i tuoi profili utente su una bacheca Kanban interattiva utilizzando il modello di persona utente di ClickUp.

I modelli sono utili solo quando vengono utilizzati nel contesto lavorativo. Il modello di persona utente di ClickUp ti aiuta a documentare obiettivi, comportamenti, punti critici e contesto in un formato facile da aggiornare, condividere con le parti interessate e consultare durante la pianificazione, la progettazione e la consegna.

Usalo per trasformare note di ricerca sparse in un'unica fonte di verità che il tuo team può effettivamente applicare.

🌼 Perché amerai questo modello

Integrazione con ClickUp Docs : scrivi descrizioni dettagliate delle personas con ricche opzioni di formattazione per intestazioni, immagini e tabelle per dare vita al tuo utente.

Campi personalizzati ClickUp : traccia e filtra gli attributi chiave delle persona come titolo di lavoro, competenza tecnica e obiettivi primari con dati strutturati. traccia e filtra gli attributi chiave delle persona come titolo di lavoro, competenza tecnica e obiettivi primari con dati strutturati.

Collegamento delle attività: collega il tuo documento persona direttamente alle specifiche delle funzionalità/funzioni, alle user story e alle attività di progettazione per garantire che il contesto accompagni il lavoro.

Supporto ClickUp Brain: utilizza l'IA per generare bozze di contenuti per la tua persona o riepilogare istantaneamente le note di ricerca per accelerare il processo di creazione.

2. Modello di profilo cliente di ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura le caratteristiche chiave degli utenti con questo modello.

Mentre i profili sono fittizi, i profili dei clienti documentano i tuoi clienti reali ed esistenti.

Il modello di profilo cliente di ClickUp offre ai team commerciali, di successo e di account un modo coerente per effettuare il monitoraggio dei dati aziendali, dei segnali di acquisto, del contesto di utilizzo e della cronologia delle relazioni, in modo che i passaggi di consegne siano più chiari e la comunicazione rimanga personalizzata.

🌼 Perché amerai questo modello

Dettagli dell'account: tieni traccia del nome dell'azienda, delle dimensioni, del settore e della cronologia delle relazioni.

Modelli di acquisto: documenta quali prodotti sono stati acquistati, con quale frequenza e il valore medio degli ordini.

Preferenze di comunicazione: prendi nota dei metodi di contatto preferiti e registra la cronologia delle interazioni per personalizzare la comunicazione.

Indicatori del valore nel tempo: identifica metriche chiave come il fatturato totale generato e i potenziali rischi di fidelizzazione.

💡Suggerimento professionale: accelera il processo di creazione delle persona con ClickUp Brain, la nostra funzionalità IA integrata. Può redigere bozze delle sezioni delle persona, riepilogare le ricerche e suggerire i punti critici in base alle tue note. Questo elimina il lavoro manuale e ti permette di concentrarti sulle intuizioni. Crea elementi di azione come attività con descrizioni utilizzando ClickUp Brain.

3. Modello di mappa dell'empatia per lavagna online di ClickUp

Ottieni il modello gratis Lancia un esercizio di mappatura dell'empatia con un solo clic grazie a questo modello.

Prima di finalizzare una persona, è necessario comprendere cosa stanno vivendo gli utenti in quel momento. Questo modello di lavagna online Empathy Map di ClickUp offre ai team uno spazio condiviso per catturare ciò che gli utenti dicono, pensano, fanno e provano, per poi allinearsi sui temi più importanti emersi dalla ricerca o dai workshop.

🌼 Perché amerai questo modello

Canvas collaborativo: usa usa ClickUp Lavagne online per il brainstorming in tempo reale con post-it e connettori.

Quadrante "Dice": cattura citazioni dirette e frasi chiave dalle interviste agli utenti.

Quadrante dei pensieri: fai brainstorming su ciò che gli utenti potrebbero pensare ma non dire ad alta voce.

Quadrante delle sensazioni: identifica le risposte emotive come frustrazione, confusione o eccitazione.

4. Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea piani di ricerca strutturati, efficienti e approfonditi con il modello di piano di ricerca utente di ClickUp.

Una buona persona e le decisioni relative all'esperienza utente (UX) iniziano con un piano che definisce in modo esplicito cosa si sta cercando di imparare e come lo si imparerà.

Risorse come questo Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp ti aiutano a definire obiettivi, metodi, criteri di reclutamento e tempistiche, in modo che le parti interessate si allineino tempestivamente e i risultati della ricerca siano più facili da mettere in pratica.

🌼 Perché amerai questo modello

Obiettivi della ricerca: definisci chiaramente quali domande devi rispondere con il tuo studio.

Metodologia: descrivi il tuo approccio, che si tratti di interviste agli utenti, sondaggi o test di usabilità.

Criteri di partecipazione: specifica i dati demografici e i comportamenti degli utenti che devi reclutare.

Sequenza e risultati attesi: definisci chiaramente quando verrà condotta la ricerca e quali risultati attendi di ottenere.

🎥 Un modo per garantire che i tuoi profili influenzino le decisioni strategiche relative al prodotto è quello di incorporarli nelle schede prodotto. Guarda questo video per imparare a creare schede prodotto efficaci che mantengano le esigenze degli utenti al centro del tuo processo di pianificazione:

5. Modello di studi sugli utenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza il comportamento degli utenti e il loro feedback con il modello ClickUp User Studies.

La ricerca grezza diventa preziosa solo quando è organizzata in prove coerenti e intuizioni chiare. Il modello di studi sugli utenti di ClickUp ti aiuta a registrare le sessioni, acquisire osservazioni e sintetizzare i risultati tra i partecipanti in modo che emergano modelli e i team di prodotto possano dare priorità alle correzioni.

🌼 Perché amerai questo modello

Monitoraggio dei partecipanti: tieni un registro di chi ha partecipato al tuo studio e dei relativi dati demografici.

Note di osservazione: registra note e osservazioni grezze da ogni sessione utente.

Insight tagging: classifichiamo i risultati per tema o attributo della persona per individuare facilmente i modelli.

Sezioni di sintesi: crea aree dedicate per riepilogare/riassumere i modelli chiave che emergono tra più partecipanti.

6. Modello di flusso utente di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea percorsi utente dettagliati dall'atterraggio alla conversione utilizzando il modello di mappa mentale del flusso utente di ClickUp.

I flussi utente rendono visibile l'invisibile: mostrano come le persone navigano effettivamente in un processo, dove si diramano le decisioni e dove compaiono gli attriti. Un modello visivo come questo Modello di flusso utente di ClickUp ( basato su lavagna online) ti aiuta a mappare i percorsi dall'inizio alla fine, quindi a utilizzare tale mappa per informare i requisiti, le modifiche UX e i piani di test.

🌼 Perché amerai questo modello

Riferimenti allo schermo: aggiungi rappresentazioni visive di ciascuna interfaccia per rendere il flusso facile da seguire.

Punti decisionali: usa i connettori per mostrare dove gli utenti fanno delle scelte che li portano su percorsi diversi.

Percorsi di completamento delle attività: mappa i percorsi più comuni e più frustranti che gli utenti seguono per raggiungere i loro obiettivi.

Flussi specifici per persona: crea flussi utenti diversi per ciascuna delle tue persone per evidenziare i loro comportamenti unici.

7. Modello di mappatura delle user story di ClickUp

Ottieni il modello gratis Traccia il percorso dei tuoi utenti con chiarezza e sicurezza utilizzando il modello di mappatura delle user story di ClickUp.

Le mappe delle storie aiutano i team a stabilire le priorità di lavoro in base al percorso dell'utente, non solo a un backlog piatto.

Il modello di mappatura delle user story di ClickUp fornisce una struttura visiva per organizzare le attività, sequenziare i risultati e identificare il rilascio minimo praticabile, mantenendo l'allineamento tra prodotto, progettazione e ingegneria.

🌼 Perché amerai questo modello

Struttura della bacheca visiva: utilizza una lavagna online ClickUp per creare una vista dettagliata del percorso dell'utente.

Backbone: mappa le principali attività degli utenti nella parte superiore della bacheca.

Walking skeleton: identifica l'insieme minimo di identifica l'insieme minimo di user story necessarie per creare un prodotto valido.

Tag dei profili: etichetta le storie in base al profilo a cui si riferiscono, consentendoti di filtrare la mappa e concentrarti sull'esperienza di un utente specifico.

8. Modello di user story di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e gestisci le user story dagli obiettivi alle fasi di rilascio con il modello ClickUp User Story Template.

Una storia è utile solo quando è chiara, verificabile e collegata a un risultato reale per l'utente.

Questo modello di user story di ClickUp aiuta i team a catturare le intenzioni degli utenti in una struttura coerente, quindi ad allegare criteri di accettazione e stime in modo che le storie siano pronte per la pianificazione e l'esecuzione.

🌼 Perché amerai questo modello

Riferimento alla persona: collega ogni user story direttamente al documento della persona corrispondente per avere un contesto completo.

Criteri di accettazione: definisci le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte affinché la storia sia considerata completa.

Punti storia: utilizza un campo personalizzato per assegnare stime del lavoro richiesto per una migliore pianificazione degli sprint e un monitoraggio della velocità.

9. Modello Jobs to Be Done di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza questo modello per catturare le motivazioni e gli obiettivi degli utenti.

I modelli descrivono chi sono gli utenti, mentre il JTBD cattura ciò che stanno cercando di realizzare e perché.

Per aiutarti in questo, fai un esercizio di riflessione con il modello Jobs to Be Done di ClickUp . Aiuta i team a documentare la situazione, la motivazione, i risultati desiderati e le alternative, in modo che le decisioni relative al prodotto rimangano concentrate sul "lavoro" sottostante, non solo sulle richieste di funzionalità/funzioni.

🌼 Perché amerai questo modello

Descrizioni delle mansioni: esprimi chiaramente ciò che l'utente sta cercando di realizzare in una determinata situazione utilizzando esprimi chiaramente ciò che l'utente sta cercando di realizzare in una determinata situazione utilizzando esempi di flusso di lavoro.

Circostanze: documenta il contesto in cui e perché nasce il lavoro.

Risultati desiderati: definire cosa si intende per esito positivo dal punto di vista dell'utente.

Alternative concorrenti: identifica altre soluzioni, comprese quelle non digitali, che gli utenti potrebbero "assumere" per fare lo stesso lavoro.

Cosa da fare dopo aver creato una user persona

La creazione di una user persona è solo il primo passaggio.

Se vuoi che sia più di un semplice documento, devi integrarlo attivamente nei flussi di lavoro quotidiani del tuo team. Altrimenti, diventerà rapidamente obsoleto e verrà ignorato.

Condividi con tutto il tuo team: una persona è inutile se rimane nascosta in una cartella. Rendila facilmente accessibile a tutti i membri dei team di prodotto, progettazione, ingegneria, marketing e assistenza.

Collega i profili al lavoro effettivo: elimina il cambio di contesto elimina il cambio di contesto collegando i flussi di lavoro e i documenti dei profili direttamente alle specifiche delle funzionalità, alle user story e alle attività di progettazione. Con ClickUp, puoi collegare ClickUp Docs a ClickUp Tasks in modo che il contesto dell'utente sia sempre a portata di clic.

Fai riferimento alle personas nel processo decisionale: quando il tuo team discute di funzionalità/funzioni o priorità, prendi l'abitudine di chiedere: "A quale persona serve questo?". In questo modo le discussioni si baseranno sulle reali esigenze degli utenti, non su opinioni personali.

Pianifica revisioni regolari: le esigenze e i comportamenti degli utenti evolvono. Imposta le esigenze e i comportamenti degli utenti evolvono. Imposta un'attività ricorrente su ClickUp per condurre audit UX e rivedere e convalidare i tuoi profili ogni trimestre sulla base di nuove ricerche e feedback dei clienti.

Mantieni aggiornati i profili con l'IA: invece di setacciare manualmente le nuove ricerche, usa ClickUp Brain per riepilogare i risultati e suggerire aggiornamenti ai tuoi documenti sui profili. In questo modo sarà facile mantenere i tuoi profili pertinenti e accurati.

Costruisci la user story con ClickUp

I migliori modelli di user persona sono documenti di lavoro. Essi danno forma ai dibattiti sulla roadmap, influenzano i testi, guidano la definizione delle priorità e stanno silenziosamente dietro ogni conversazione sul "perché stiamo costruendo questo?".

Ma i modelli di persona sono utili solo se mantengono una connessione con la realtà. Man mano che il comportamento dei clienti cambia, emergono nuovi segmenti e i modelli di feedback si evolvono, anche i tuoi modelli di persona dovrebbero evolversi di conseguenza.

È qui che si nota la differenza. Quando la ricerca sugli utenti affianca attività, specifiche delle funzionalità/funzioni, piani di sprint e thread di feedback, i tuoi profili smettono di essere teorici. Diventano operativi.

Puoi collegare direttamente le informazioni ricavate dalla ricerca alle iniziative, effettuare il monitoraggio di quali punti critici vengono affrontati e aggiornare i segmenti man mano che arrivano nuovi dati. Invece di cercare di indovinare ciò di cui hanno bisogno i tuoi utenti, il tuo team lavora sulla base di una fonte di informazioni condivisa e con visibilità.

Sei pronto a creare profili che si collegano direttamente al tuo lavoro sul prodotto e si evolvono insieme ai tuoi clienti? Inizia oggi stesso con ClickUp gratis.

Domande frequenti

La maggior parte dei team trae vantaggio dall'utilizzo di tre-cinque personaggi principali. Questo è sufficiente per cogliere la diversità significativa degli utenti senza diluire l'attenzione o rendere troppo difficile stabilire le priorità.

Un modello di persona utente crea una rappresentazione fittizia di un utente ideale per guidare la progettazione del prodotto, mentre un modello di profilo cliente documenta clienti reali ed esistenti per informare le attività commerciali e la gestione degli account.

Sì, ClickUp Brain può redigere bozze delle sezioni relative alle persona, riepilogare le note di ricerca e suggerire punti critici o obiettivi in base ai tuoi input, accelerando così il processo di creazione.

Puoi condividere ClickUp Docs e lavagne online utilizzando link pubblici con accesso in sola visualizzazione. Puoi anche esportarli in formato PDF per gli stakeholder che preferiscono documenti statici.