I 10 migliori strumenti di IA per la leadership commerciale

Con l'evoluzione delle richieste dei clienti e della concorrenza, i responsabili commerciali sono sottoposti a una pressione maggiore che mai.

Entra in gioco: strumenti commerciali basati sull'IA.

Dall'automazione della reportistica sulla pipeline e dall'individuazione dei rischi delle trattative all'analisi delle prestazioni dei rappresentanti e al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni, questi strumenti ti semplificano la vita.

Di seguito, illustriamo i migliori strumenti di IA per la leadership commerciale, comprese le funzionalità principali, i limiti e i piani tariffari, per aiutarti a prendere una decisione informata.

Di seguito sono riportati i fattori da considerare quando si confrontano gli strumenti commerciali basati sull'IA:

Si integra con il tuo CRM: avviene la sincronizzazione con Salesforce, HubSpot o il tuo sistema di registrazione per mantenere accurati i dati relativi alle trattative e alle attività.

Genera comunicazioni iper-personalizzate: redige bozze di email e messaggi utilizzando la fase della trattativa, le interazioni passate e i segnali dell'acquirente nel processo commerciale.

Collaborazione interfunzionale: facilita la comunicazione tra i team commerciali e di marketing tramite la sincronizzazione dei dati delle campagne, delle origini dei lead e dei segnali di coinvolgimento con l'attività della pipeline.

Dà priorità alle azioni di alto valore: assegna un punteggio ai lead e alle opportunità e individua i passaggi successivi migliori in base alla qualità dei dati relativi alle trattative.

Automatizza riunioni e follow-up: trascrive le chiamate, estrae gli elementi di azione e redige automaticamente i riassunti.

Fornisce informazioni proattive sulla pipeline: segnala le trattative a rischio, prevede i risultati e avvisa tempestivamente dei cambiamenti nella pipeline.

Supporta la ricerca di potenziali clienti multicanale: individua i lead, arricchisce i contatti e avvia attività di outreach tramite email, telefono e social media, ovvero tutti i canali utilizzati dal tuo team commerciale.

IA contestuale: comprende le fasi delle trattative, lo stato della pipeline, i dati CRM, le conversazioni passate e l'attività del team.

Agenti IA: offre agenti di assistenza commerciale basati sull'IA in grado di seguire le trattative in fase di stallo, preparare i rappresentanti prima delle chiamate, individuare automaticamente i rischi e mantenere attiva la pipeline senza la supervisione manuale dei rappresentanti commerciali.

Se sei nuovo nell'uso dell'IA per i team commerciali, questo video è una guida adatta ai principianti con suggerimenti e trucchi su come iniziare.

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti commerciali basati sull'IA che meritano la tua attenzione 👇

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Attività basate sull'IA, intelligenza contestuale, automazioni, dashboard Teams che desiderano un'esecuzione commerciale unificata tra attività, trattative e passaggi di consegne Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende HubSpot Sales Hub CRM unificato, preparazione delle riunioni con l'IA, playbook, previsioni Team di vendita che creano un sistema operativo commerciale centralizzato e all-in-one Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente Salesforce Einstein IA, Agentforce, CRM aziendale, approfondimenti predittivi Organizzazioni commerciali aziendali che necessitano di previsioni e controlli approfonditi basati sull'IA Prezzi personalizzati Clari Rilevamento delle perdite di fatturato, previsioni, segnali di coinvolgimento Team di leadership focalizzati sulla visibilità dei ricavi e sulle previsioni basate sul rischio Prezzi personalizzati Gong Call intelligence, monitoraggio della metodologia, approfondimenti sul coaching I team commerciali danno priorità al coaching, all'adesione alla metodologia e alla qualità dell'esecuzione Prezzi personalizzati Apollo IA Prospezione, arricchimento, sequenziamento in uscita, analisi Teams che desiderano un processo controllato e ripetibile per la creazione di pipeline e attività in uscita Gratis; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese per utente Senza soluzione di continuità. IA Ricerca di lead, verifica, sincronizzazione CRM Teams che standardizzano la qualità dei lead e il targeting tra i rappresentanti Gratis; prezzi personalizzati Clay Unificazione dei dati, segnali di intenzione, definizione delle priorità dei rappresentanti GTM teams that need unified contact intelligence and intent-based prioritization Gratuito; piani a pagamento a partire da 149 $ al mese per utente Outreach. io Valutazione dello stato delle trattative, sequenze di coinvolgimento, previsioni Teams che gestiscono cicli di negoziazione complessi e un'esecuzione basata sull'impegno Prezzi personalizzati Fireflies. /IA Registrazione delle chiamate, controllo qualità, riepilogo/riassunto, analisi del sentiment Organizzazioni commerciali che richiedono il controllo qualità delle chiamate e la visibilità delle conversazioni su larga scala Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese per utente

Continua a leggere per scoprire i migliori strumenti di IA per la leadership commerciale:

1. ClickUp (ideale per l'automazione end-to-end del flusso di lavoro commerciale)

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che riunisce in un unico posto attività, pipeline, comunicazione di team e strumenti di IA.

Non è necessario attivare/disattivare uno strumento per gestire le attività di outreach, aggiornare il CRM o prepararsi per le riunioni.

Al centro di tutto c'è ClickUp for Sales Teams. Vediamo come ti aiuta a creare flussi di lavoro scalabili in ogni fase del tuo ciclo di vendita.

Individua i rischi delle trattative prima che incidano sulle tue previsioni utilizzando ClickUp Brain.

Hai bisogno di contesto per iniziare la giornata? ClickUp Brain, l'assistente AI contestuale, genera riepiloghi della pipeline e report di previsione. Saprai sempre a che punto sono le trattative, quali opportunità richiedono attenzione e come il tuo team sta effettuando il monitoraggio rispetto ai traguardi.

A colpo d'occhio, puoi individuare rischi, colli di bottiglia e account con alta priorità, consentendoti di concentrare il tuo lavoro richiesto dove è più importante.

Ottieni riepiloghi e tendenze istantanei da ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp.

Inoltre, ClickUp Brain ti aiuta con le seguenti attività:

Genera riepiloghi istantanei della pipeline e delle previsioni

Identifica tempestivamente le opportunità inattive, i follow-up ritardati e le lacune nella pipeline, in modo da poter intervenire prima che incidano sui ricavi.

Utilizza ClickUp Brain come scrittore IA per creare email di vendita personalizzate, follow-up di riunioni e riepiloghi delle trattative in base al contesto dell'account e alle interazioni passate.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain può anche rivelare informazioni utili dalle tue chiamate commerciali rendendo ricercabile ogni trascrizione. Il trucco? Non dimenticare di invitare ClickUp AI Notetaker a partecipare alle tue chiamate e a registrarle e trascriverle automaticamente per te. Ottieni trascrizioni ricercabili con ClickUp AI Notetaker

Delega i flussi di lavoro ripetitivi agli agenti ClickUp.

Gli agenti ClickUp agiscono come compagni di squadra IA che monitorano la tua area di lavoro e intervengono automaticamente in base a regole e contesti predefiniti.

Invece di affidarsi ai rappresentanti per ricordare ogni follow-up, aggiornamento o passaggio di consegne, gli agenti operano continuamente in background, riducendo la supervisione manuale e migliorando l'igiene della pipeline. Questi agenti IA ti aiutano a:

Assegna automaticamente e dai priorità ai lead in arrivo: indirizza i lead di alto valore all'account executive giusto in base ai criteri ICP, al territorio o alla dimensione dell'affare.

Trigger follow-up su accordi in fase di stallo: rileva l'inattività o le attività non completate e crea automaticamente promemoria o avvisi per le parti interessate.

Garantisci la coerenza della pipeline: aggiorna gli stati, tagga le trattative e mantieni puliti i record CRM senza inserimenti manuali.

Genera e distribuisci aggiornamenti di stato: compila le modifiche agli accordi e i cambiamenti nella pipeline in riepiloghi/riassunti condivisibili per le revisioni della leadership.

Dedica meno tempo al controllo dei processi e più tempo alla strategia di fatturato con ClickUp Agents.

📌 Esempio: quando un lead di alto valore che soddisfa i tuoi criteri ICP arriva tramite un modulo, lo strumento di automazione delle vendite lo assegna al tuo AE senior, contrassegna l'affare nella tua area di lavoro e avvisa il VP delle vendite nella chat.

Trova immediatamente qualsiasi accordo, informazione o conversazione con Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search consente ai responsabili commerciali di effettuare ricerche nell'intero spazio di lavoro e negli strumenti collegati utilizzando il linguaggio naturale.

Invece di cercare manualmente tra i record CRM, le trascrizioni delle chiamate, le chat e i documenti, puoi porre una domanda del tipo "Quali accordi di azienda sono a rischio in questo trimestre?" e ottenere risposte immediate e ricche di contesto.

Estrae informazioni dalle attività di ClickUp, dai documenti, dai commenti, dalle trascrizioni delle chiamate e dagli strumenti integrati per evidenziare gli aggiornamenti, le decisioni e i segnali degli acquirenti di cui hai bisogno.

Effettua ricerche in tutte le tue app, strumenti e dati dell'area di lavoro collegati per ottenere risposte contestualizzate utilizzando Enterprise Search.

Questo livello di ricerca unificato ti garantisce di avere sempre il contesto completo prima di fare previsioni, istruire i rappresentanti o affrontare revisioni di accordi ad alto rischio.

Monitora lo stato della pipeline, i traguardi di fatturato e lo stato di avanzamento delle trattative in un unico posto.

Il modello Sales Tracker di ClickUp offre ai responsabili commerciali un sistema centralizzato per monitorare le trattative, gli obiettivi di fatturato, le prestazioni dei prodotti e lo stato mensile delle vendite. Aiuta a eliminare le lacune di visibilità e garantisce di sapere sempre a che punto è il fatturato.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello Sales Tracker di ClickUp per valutare le prestazioni del tuo team e gestire al meglio la tua pipeline di vendita.

Ecco perché apprezzerete questo modello:

Ottieni una panoramica chiara di ricavi, margini di profitto e traguardi relativi a prodotti, contratti o periodi di tempo.

Monitora l'andamento delle trattative e lo stato degli obiettivi in tempo reale per identificare tempestivamente i successi e i rischi.

Organizza i dati di vendita per mese, prodotto o fase della pipeline per accelerare la reportistica e le revisioni.

Sostituisci i fogli di calcolo manuali con un sistema strutturato che mantiene il tuo team allineato sulle prestazioni.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Centralizza la documentazione: utilizza utilizza ClickUp Docs per creare, effettuare la condivisione e mantenere una documentazione aggiornata direttamente collegata ai tuoi flussi di lavoro.

Collabora in tempo reale: abilita una comunicazione in tempo reale e ricca di contesto proprio accanto alle tue attività di abilita una comunicazione in tempo reale e ricca di contesto proprio accanto alle tue attività di ClickUp con ClickUp Chat.

Crea demo commerciali: usa usa ClickUp Clips per registrare, trascrivere e riepilogare le chiamate, trasformando lunghe demo in piccoli passaggi successivi e elementi da intraprendere per il team commerciale.

Elimina i colli di bottiglia: crea crea dashboard ClickUp personalizzate per visualizzare lo stato con grafici cumulativi di flusso, burnup, burndown o velocità.

Segui ogni lead: utilizza utilizza ClickUp CRM per monitorare in tempo reale i potenziali clienti, le trattative e le attività di vendita, quindi passa tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate per adattarti al modo di lavorare del tuo team.

Riduci il lavoro superfluo: crea automazioni ClickUp utilizzando un elenco a discesa o semplici prompt in inglese in ClickUp Brain per gestire attività di vendita ripetitive e basate su regole, come l'assegnazione automatica di nuovi lead, l'aggiornamento delle fasi di negoziazione quando viene firmato un contratto, l'invio di promemoria di follow-up o la creazione di attività di trasferimento quando si chiude un'opportunità.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

tabella-prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (elenco, bacheca, calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

2. HubSpot Sales Hub (ideale per creare un sistema operativo per le entrate)

tramite HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub è un software di gestione delle vendite basato sull'IA che ti aiuta a gestire una pipeline unificata e prevedibile. Centralizza lead, trattative, attività e operazioni in un unico spazio di lavoro, offrendoti una visibilità in tempo reale su ciò che accade all'interno del team.

Puoi orchestrare flussi in uscita multicanale che combinano e-mail automatizzate, attività LinkedIn e promemoria delle chiamate. Ottieni assistenza IA per la preparazione delle riunioni, i follow-up e la cattura delle note, assicurandoti che il contesto critico dell'accordo non vada mai perso nelle finestre In arrivo o nei CRM.

L'IA ti aiuta a creare il programma giornaliero di ogni rappresentante e a classificare i lead in base alla probabilità di chiusura. Puoi anche identificare facilmente le opportunità rischiose, effettuare la previsione dei movimenti della pipeline e generare preventivi pronti per l'invio.

Le migliori funzionalità di HubSpot Sales Hub

Utilizza l'IA per preparare automaticamente i briefing delle riunioni e le bozze di follow-up dai registri delle chiamate, dalla cronologia delle email e dalla sincronizzazione del calendario con Google e Office 365.

Implementa flussi di chat basati sull'IA e agenti di email per rispondere alle richieste, qualificare i lead e indirizzare le conversazioni verso riunioni o registrazioni CRM.

Crea pratici playbook che forniscono al tuo team le best practice, tattiche e strategie per le diverse fasi del processo di vendita con gli strumenti di produttività IA della piattaforma.

Limiti di HubSpot Sales Hub

La piattaforma diventa sempre più costosa man mano che il tuo team cresce, con molte funzionalità avanzate disponibili solo nei piani di livello superiore.

Prezzi di HubSpot Sales Hub commerciale

Free

Starter: 20 $ al mese per utente

Professionale: 100 $ al mese per utente

Enterprise: 150 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot Sales Hub commerciale

G2: 4,4/5 (oltre 13.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Sales Hub?

Un utente G2 afferma:

HubSpot Sales Hub mi piace soprattutto per la sua facilità d'uso e per il fatto che tutto è centralizzato in un unico posto. Rende molto semplice la gestione delle trattative, il monitoraggio delle comunicazioni, la pianificazione dei follow-up e il mantenimento della visibilità lungo tutta la pipeline di vendita.

HubSpot Sales Hub mi piace soprattutto per la sua facilità d'uso e per il fatto che tutto è centralizzato in un unico posto. Rende molto semplice la gestione delle trattative, il monitoraggio delle comunicazioni, la pianificazione dei follow-up e il mantenimento della visibilità lungo tutta la pipeline commerciale.

3. Salesforce (ideale per l'intelligence dell'azienda e le previsioni potenziate dall'IA)

tramite Salesforce

Con Einstein, il livello di IA integrato di Salesforce, e Agentforce, il suo generatore di agenti, puoi incorporare agenti IA per le vendite direttamente nelle previsioni, nella gestione delle trattative e nell'esecuzione. Trasforma i dati CRM in intelligence operativa in tempo reale durante l'intero ciclo commerciale.

Il tuo team commerciale può utilizzare Einstein per curare email, riassunti delle chiamate e follow-up arricchiti con il contesto del cliente. Ti consente di effettuare ricerche in tutte le conversazioni commerciali utilizzando il linguaggio naturale ed evidenzia modelli, come obiezioni sui prezzi o menzioni della concorrenza, in tutta la pipeline.

Con Agentforce, puoi implementare strumenti di IA utilizzando argomenti, azioni e modelli predefiniti per la qualificazione dei lead e gli aggiornamenti sulle opportunità.

Le migliori funzionalità di Salesforce

Aggiungi parole chiave uniche che Einstein potrà segnalare durante le chiamate, come prodotti della concorrenza, funzionalità/funzioni o qualsiasi menzione cruciale per la conclusione delle trattative.

Attiva avvisi quando un stakeholder chiave di un account target cambia lavoro o quando il rapporto finanziario di un'azienda fa una menzione di un punto critico che il tuo strumento è in grado di risolvere.

Tieni sotto controllo lo stato delle trattative, le tendenze ricavate dalle informazioni vocali e video, il contesto delle email rilevanti, con report personalizzati.

Limiti di Salesforce

L'ampiezza delle funzionalità/funzioni e delle opzioni di configurazione può sembrare eccessiva e la configurazione iniziale richiede spesso competenze tecniche.

Prezzi Salesforce

Einstein: Prezzi personalizzati

Crediti Flex: 500 $ per 100 crediti

Conversazioni: 2 $ per conversazione

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4,4/5 (oltre 93.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 380 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce?

Un utente G2 afferma:

Salesforce Agentforce offre una piattaforma potente e flessibile che semplifica le interazioni con i clienti e effettua l'automazione delle attività ripetitive. Mi piace molto il modo in cui si integra perfettamente con Salesforce CRM, rendendo più facile gestire lead, casi e query dei clienti in un unico posto.

Salesforce Agentforce offre una piattaforma potente e flessibile che semplifica le interazioni con i clienti e automatizza le attività ripetitive. Mi piace molto il modo in cui si integra perfettamente con Salesforce CRM, rendendo più facile gestire lead, casi e query dei clienti in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Alla domanda su cosa renderebbe davvero utili gli agenti IA, la risposta più frequente non è stata la velocità o la potenza. Quasi il 40% degli intervistati ha affermato di aver bisogno di un agente con una perfetta comprensione del proprio contesto di lavoro. Il che ha senso, perché la maggior parte degli agenti di IA fallisce quando non capisce perché sono state prese determinate decisioni o come dovrebbe essere il flusso del lavoro. Poiché i Super Agent conservano il contesto, ricordano le decisioni passate e operano in modo continuo, sono in grado di agire con molta più affidabilità rispetto agli agenti basati su prompt. Lavorano partendo da una cronologia dell'area di lavoro dinamica, rimangono attivi man mano che il lavoro evolve e operano entro chiari limiti di autorizzazione e percorsi di audit. Quando l'intelligenza artificiale comprende il lavoro e lo porta a termine in modo sicuro, avrai finalmente la sensazione di lavorare con un collega virtuale su cui puoi davvero contare.

4. Clari (ideale per l'orchestrazione dei ricavi e le previsioni basate sul rischio)

tramite Clari

Clari è una piattaforma di orchestrazione dei ricavi dell'azienda. Puoi centralizzare i materiali relativi alle trattative per mantenere tutti allineati e aggiornati, consentendo una collaborazione e un passaggio di consegne più fluidi.

RevAI analizza l'intero flusso di lavoro, inclusi email, inviti di Calendario, messaggi Slack e aggiornamenti CRM, per confrontare ciò che un rappresentante afferma stia accadendo con ciò che mostrano i dati.

Per l'intelligenza conversazionale, hai Copilot. Trascrive in tempo reale e genera battlecard live che consentono ai rappresentanti commerciali di rispondere alle obiezioni, orientare le conversazioni e chiudere le trattative in modo più efficace. Questo strumento di IA cattura anche i segnali degli acquirenti e li invia direttamente al sistema per affinare le previsioni e l'ispezione della pipeline.

Lo strumento di automazione basato sull'IA, Groove, semplifica la ricerca di potenziali clienti, il coinvolgimento e i follow-up automatizzando i flussi di lavoro commerciali ripetitivi. Aiuta i rappresentanti a mantenere una comunicazione costante, offrendo ai responsabili una visibilità sulle attività e sulle prestazioni lungo tutta la pipeline.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clari

Utilizza agenti di IA aziendali che esaminano continuamente le opportunità, segnalano i rischi, raccomandano i passaggi successivi e automatizzano i follow-up per migliorare lo stato della pipeline e l'accuratezza delle previsioni lungo tutto il ciclo di fatturazione.

Scrivi email in uscita utilizzando il contesto dell'opportunità, il ruolo dell'acquirente e i segnali di coinvolgimento per personalizzare meglio la ricerca di potenziali clienti.

Sincronizza le modifiche alla pipeline e valuta dinamicamente le trattative commit e Best Case utilizzando il Machine Learning (ML) per previsioni in tempo reale.

Limiti di Clari

Alcuni utenti hanno notato che trovare accordi relativi ai trimestri passati o esaminare le prestazioni dei periodi precedenti può richiedere un lavoro supplementare.

Prezzi Clari

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Clari

G2: 4,6/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clari?

Un utente G2 afferma:

L'utilizzo di Clari per ottimizzare le mie previsioni commerciali è stato estremamente utile. Ottengo rapidamente informazioni dettagliate sui miei traguardi trimestrali e sulle trattative che devo concludere, e il modo in cui Clari classifica le trattative per categoria di previsione rende tutto molto più semplice. La reportistica verso il mio diretto superiore è diventata molto più semplice: mi basta aggiornare le mie previsioni settimanali e lui ha immediatamente una panoramica chiara della situazione.

L'utilizzo di Clari per ottimizzare le mie previsioni di vendita è stato estremamente utile. Ottengo rapidamente informazioni dettagliate sui miei traguardi trimestrali e sulle trattative che devo concludere, e il modo in cui Clari classifica le trattative per categoria di previsione rende tutto molto più semplice. La reportistica verso il mio diretto superiore è diventata molto più semplice: mi basta aggiornare le mie previsioni settimanali e lui ha immediatamente una panoramica chiara della situazione.

5. Gong (ideale per il coaching su larga scala e l'esecuzione di accordi basati su dati concreti)

via Gong

Gong è una piattaforma di revenue intelligence che ti consente di avviare sequenze collaudate, personalizzare i passaggi e automatizzare i follow-up per portare avanti ogni trattativa. Questo strumento di vendita basato sull'IA fornisce informazioni dettagliate su account, trattative e contatti semplicemente ponendo una domanda al suo assistente IA.

Inoltre, Gong Forecast analizza oltre 300 punti dati nel suo Deal Likelihood Score per effettuare la previsione di quali accordi hanno maggiori probabilità di essere conclusi.

Con Gong Engage, puoi effettuare il monitoraggio di tutto, dalla ricerca di potenziali clienti ai tassi di conversione e alle prestazioni delle email, oltre a effettuare il monitoraggio centralizzato delle prestazioni dei tuoi rappresentanti commerciali.

Utilizzi una metodologia commerciale specifica come MEDDIC, SPIN o Challenger? Puoi integrarla in Gong in modo che la piattaforma analizzi continuamente ogni chiamata, email e riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Trascrivi le conversazioni con i clienti per estrarre informazioni chiave e offrire ai tuoi team una visibilità condivisa su ciò che accade durante le chiamate reali.

Identifica gli obiettivi dei clienti, i punti critici e le dinamiche decisionali nelle diverse regioni e traduci tutto nella tua lingua preferita.

Ricevi report approfonditi e basati su dati concreti che spiegano le tendenze e le cause alla radice, non solo il volume delle attività.

Limiti di Gong

Il modello di previsione della piattaforma può risultare rigido per i team che non operano rigorosamente sulla base di quote basate sui ricavi.

Prezzi Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,7/5 (oltre 6.430 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 550 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Gong è la visibilità che offre sulle conversazioni commerciali. La possibilità di rivedere le chiamate, vedere i momenti chiave e capire cosa è realmente accaduto in una trattativa è incredibilmente preziosa. Le registrazioni delle chiamate, le trascrizioni e le informazioni fornite dall'IA rendono facile individuare schemi ricorrenti relativi a obiezioni, menzioni della concorrenza e passaggi successivi senza dover rivedere le chiamate per intero.

Ciò che mi piace di più di Gong è la visibilità che offre sulle conversazioni commerciali. La possibilità di rivedere le chiamate, vedere i momenti chiave e capire cosa è realmente accaduto in una trattativa è incredibilmente preziosa. Le registrazioni delle chiamate, le trascrizioni e le informazioni fornite dall'IA rendono facile individuare schemi ricorrenti relativi a obiezioni, menzioni della concorrenza e passaggi successivi senza dover rivedere le chiamate per intero.

6. Apollo IA (ideale per la generazione controllata di pipeline e la governance in uscita)

tramite Apollo IA

Apollo IA è una piattaforma di sales intelligence che ti consente di controllare non solo la chiusura della pipeline, ma anche la sua creazione. Puoi archiviare e gestire i dati dei potenziali clienti, le attività e i record delle trattative in un unico spazio di lavoro.

Grazie ai suoi IA PowerUp, puoi estrarre segnali di intenzione dai siti web aziendali, dai cambiamenti di lavoro e dai dati pubblici, quindi inserire quel contesto direttamente nelle sequenze in uscita. Mostra ai rappresentanti esattamente come utilizzare l'IA per automatizzare le attività di prospezione.

Lo strumento fornisce anche analisi delle conversazioni, schede di valutazione e tracker di parole chiave che valutano le chiamate e i messaggi in base a criteri definiti.

Le migliori funzionalità di Apollo IA

Scrivi email complete o solo sezioni specifiche in linea con il tono e lo stile del tuo marchio.

Esamina i tassi di apertura, i tassi di risposta e l'impatto sulla pipeline attraverso dashboard delle prestazioni in tempo reale.

Accedi alle informazioni sui contatti e sugli account prima delle riunioni per chiarire il contesto e orientare meglio l'attività commerciale.

Limiti dell'IA Apollo

L'interfaccia può sembrare complessa a causa della quantità di filtri e opzioni disponibili, aumentando il tempo di apprendimento.

Prezzi di Apollo IA

Personale: Gratis

Base: 59 $ al mese per utente

Professionale: 99 $ al mese per utente

Organizzazione: 149 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Apollo IA

G2: 4,7/5 (oltre 9.330 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 380 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Apollo IA?

Un utente G2 afferma:

Apollo si distingue per la rapidità con cui trasforma la ricerca di potenziali clienti in azione. Invece di perdere tempo passando da uno strumento all'altro per i dati, l'arricchimento e la divulgazione, tutto è racchiuso in un unico flusso di lavoro. La possibilità di filtrare i potenziali clienti in base a criteri specifici e inserirli immediatamente in sequenze rende il lavoro richiesto per le attività di outbound più rapido e mirato, soprattutto per i team B2B.

Apollo si distingue per la rapidità con cui trasforma la ricerca di potenziali clienti in azione. Invece di perdere tempo passando da uno strumento all'altro per i dati, l'arricchimento e la divulgazione, tutto è racchiuso in un unico flusso di lavoro. La possibilità di filtrare i potenziali clienti in base a criteri specifici e inserirli immediatamente in sequenze rende il lavoro richiesto per le attività di outbound più rapido e mirato, soprattutto per i team B2B.

👀 Lo sapevi? Una ricerca che ha analizzato migliaia di chiamate commerciali B2B mostra che i rappresentanti con le migliori prestazioni pongono 11-14 domande per chiamata, mentre quelli medi ne pongono molte meno. Le piattaforme di conversational intelligence utilizzano questo benchmark per istruire i rappresentanti sulla qualità della scoperta.

7. Seamless. IA (Ideale per il controllo scalabile della qualità dei lead)

Seamless. IA è progettato principalmente come piattaforma di intelligence di vendita in tempo reale e generazione di lead che aiuta i team di vendita a trovare, verificare e arricchire i dati di contatto per attività di outreach su larga scala.

Per gli SDR, automatizza la ricerca di potenziali clienti, la creazione di elenchi e l'inserimento dei dati. Non è necessario cercare manualmente i dettagli di contatto. La sua IA ricerca e convalida continuamente email, numeri di telefono e informazioni sulle aziende in tempo reale, in modo che i rappresentanti possano lavorare sempre con dati accurati.

Per i responsabili delle vendite e i vicepresidenti delle vendite, il valore risiede nella crescita della pipeline e nella precisione del targeting. Fornisce informazioni in tempo reale sui contatti B2B, segnali di intenzione e arricchimento del CRM affinché i tuoi team possano perseguire opportunità di alta qualità e mantenere un flusso costante di lead qualificati.

Senza soluzione di continuità. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Scegliete da una libreria di prompt predefiniti per attività come la comunicazione su LinkedIn e i messaggi vocali, quindi personalizzate i campi chiave come il nome dell'azienda o il ruolo prima dell'invio.

Acquisisci, verifica e trasferisci i dati dei potenziali clienti dai social media e dai siti web B2B direttamente nel tuo CRM in tempo reale tramite un'estensione Chrome.

Utilizza strumenti di chiamata sia per la composizione Twilio che per la registrazione manuale, assicurandoti che ogni contatto venga registrato e sia coerente.

Senza soluzione di continuità. Limiti dell'IA

Alcuni utenti segnalano che i crediti potrebbero esaurirsi più rapidamente del previsto durante la creazione di elenchi estesi e che la qualità dei risultati non è sempre prevedibile in anticipo.

Senza soluzione di continuità. Prezzi basati sull'IA

Free

Prezzi personalizzati

Senza soluzione di continuità. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4,4/5 (oltre 5.260 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Seamless IA?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Seamless. IA è l'accuratezza e la completezza dei suoi dati di contatto, soprattutto quando si tratta di identificare i decisori e i lead qualificati. Dopo oltre due anni di utilizzo della piattaforma in diverse aziende, ho potuto constatare di persona quanto sia potente sia per la ricerca di nuovi clienti che per arricchire il nostro database esistente.

Ciò che mi piace di più di Seamless. IA è l'accuratezza e la completezza dei suoi dati di contatto, soprattutto quando si tratta di identificare i decisori e i lead qualificati. Dopo oltre due anni di lavoro con la piattaforma in diverse aziende, ho potuto constatare di persona quanto sia potente sia per la ricerca di nuovi clienti che per arricchire il nostro database esistente.

via Clay

Clay è una piattaforma di dati IA per i team Go-to-Market (GTM) che ti consente di importare milioni di record dal tuo CRM con un solo clic.

Ad esempio, se i dati dei potenziali clienti sono incompleti o dispersi tra diverse origini dati, lo strumento utilizza identificatori, come gli indirizzi email, per unire i record e arricchirli in un unico profilo canonico.

Il suo motore IA, Rhythm, raccoglie segnali provenienti da tutto lo stack tecnologico (intenzioni G2, visite al sito web, aperture di email e visualizzazioni DocuSign) e genera un unico elenco di cose da fare in ordine di priorità per ogni rappresentante. Consideralo come un efficace assistente esecutivo IA per i responsabili commerciali.

E se un potenziale cliente di alto valore visita improvvisamente la pagina dei prezzi, Rhythm lo sposta immediatamente in cima alla lista. Lo strumento dispone anche di un agente Conductor che spiega il "perché" dietro ogni attività, aiutandoti a istruire i rappresentanti sulle intenzioni specifiche dell'acquirente che hanno triggerato l'azione.

Le migliori funzionalità di Clay

Monitora quali aziende visitano il tuo sito, quanto interagiscono e con quale frequenza tornano, e avvisa automaticamente i tuoi rappresentanti commerciali affinché possano agire immediatamente.

Replica qualsiasi flusso di lavoro di arricchimento con l'IA, inclusi la riattivazione di casi di studio, i clienti delle aziende, la ricerca di relazioni finanziarie e altro ancora.

Cerca le caratteristiche specifiche e uniche dei tuoi clienti più adatti utilizzando gli agenti di ricerca IA di Clay per classificare o riepilogare/riassumere le informazioni disponibili.

Limiti dell'argilla

I grandi set di dati sulla piattaforma potrebbero richiedere tempo per essere elaborati e eseguita la sincronizzazione, rallentando i flussi di lavoro commerciali a valle.

Prezzi Clay

Free

Starter: 149 $ al mese

Explorer: 349 $ al mese

Pro: 800 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clay

G2: 4,8/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Clay?

Un utente G2 afferma:

Apprezzo molto l'interattività e la facilità d'uso di Clay. Si integra con molti degli strumenti e delle fonti che già utilizzo, rendendolo comodo da usare. Apprezzo molto anche Sculptor e Sequencer, che si sono rivelati potenti strumenti per sperimentare campagne outbound, trovare contatti simili e generare testi di outreach.

Apprezzo molto l'interattività e la facilità d'uso di Clay. Si integra con molti degli strumenti e delle fonti che già utilizzo, rendendolo comodo da usare. Apprezzo molto anche Sculptor e Sequencer, che si sono rivelati potenti strumenti per sperimentare campagne outbound, trovare contatti simili e generare testi di outreach.

9. Outreach. io (Ideale per l'esecuzione dei ricavi basata sull'IA)

tramite Outreach IA Agents

Outreach.io è un sistema di flusso di lavoro basato sull'IA che opera sulle attività dei rappresentanti, sul coinvolgimento degli acquirenti e sullo stato della pipeline per coordinare l'esecuzione tra i vari account.

Esistono agenti IA per quasi tutti i casi d'uso nel tuo processo commerciale. Ad esempio, Research Agent combina i dati delle conversazioni provenienti da Outreach con i dati di coinvolgimento di prima parte e i dati pubblici di terze parti per sviluppare strategie volte ad aumentare i ricavi.

Il Revenue Agent gestisce le attività di prospezione per conto dei rappresentanti commerciali. L'agente identifica gli account con un alto livello di interesse, reperisce nuovi contatti e crea messaggi pertinenti e ad alto tasso di conversione progettati per aumentare i tassi di risposta.

Le migliori funzionalità di Outreach.io

Ricevi aggiornamenti automatici dei tuoi campi opportunità in base ai segnali chiave rilevati durante le chiamate e le riunioni con Deal Agent.

Ottieni un riepilogo/riassunto conciso generato dall'IA delle attività recenti dell'account e trova le risposte alle domande più urgenti.

Utilizza l'IA in tempo reale per individuare gli elementi da intraprendere discussi durante le chiamate live e aggiungerli alle trascrizioni delle riunioni.

Limiti di Outreach.io

La piattaforma può risultare poco intuitiva nell'uso quotidiano e le integrazioni, in particolare con strumenti come Nooks, sembrano mancare di intelligenza contestuale.

Prezzi di Outreach.io

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Outreach.io

G2 : 4,3/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Outreach.io?

Un utente G2 afferma:

I modelli di outreach per e-mail e chiamate sono incredibilmente utili per l'invio di aggiornamenti in massa ai miei clienti. Il mio team di enablement e i team di marketing possono caricare modelli e obiettivi di outreach (senza giochi di parole) e l'invio di queste comunicazioni e-mail personalizzate è rapido ed efficiente, particolarmente utile dato che gestisco centinaia di clienti e ho bisogno di muovermi velocemente! L'ho integrato molto facilmente nel mio flusso di lavoro.

I modelli di outreach per e-mail e chiamate sono incredibilmente utili per l'invio di aggiornamenti in massa ai miei clienti. Il mio team di enablement e i team di marketing possono caricare modelli e obiettivi di outreach (senza giochi di parole) e l'invio di queste comunicazioni e-mail personalizzate è rapido ed efficiente, particolarmente utile dato che gestisco centinaia di clienti e ho bisogno di muovermi velocemente! L'ho integrato molto facilmente nel mio flusso di lavoro.

10. Fireflies. IA (Ideale per il controllo qualità delle chiamate a livello di azienda e l'acquisizione dei segnali di conversazione)

tramite Fireflies.ai / IA

Partecipando automaticamente alle riunioni, Fireflies. ai, un assistente di riunione basato sull'IA, registra, trascrive e riepiloga ogni conversazione.

Il suo valore strategico risiede nell'automazione del controllo qualità, che lo rende un esempio concreto di trasformazione aziendale attraverso la convergenza dell'IA, dove l'intelligence delle chiamate commerciali, il coaching e le previsioni funzionano come un unico sistema.

Puoi impostare dei parametri di riferimento per definire cosa sia una chiamata di vendita di alta qualità: gestione delle obiezioni, posizionamento della concorrenza e profondità di scoperta. Lo strumento analizza quindi ogni conversazione e segnala dove i rappresentanti si discostano, assegnando punteggi di superamento o fallimento in base al comportamento reale.

Fireflies. IA: le migliori funzionalità

Automatizza le riunioni con SDR e reclutatori basati sull'IA che partecipano e parlano per tuo conto.

Ricevi riepiloghi/riassunti personalizzati post-chiamata con elementi chiave, azioni da intraprendere e decisioni importanti.

Analizza il tono e il linguaggio delle conversazioni per identificare il sentiment dei potenziali clienti e i rischi potenziali associati all'accordo.

Limiti di Fireflies.ia

In rari casi, è stato segnalato che l'audio di sottofondo e le voci sovrapposte possono occasionalmente ridurre la precisione della trascrizione.

Prezzi di Fireflies.ai / IA

Personale: Gratis

Pro: 18 $ al mese per utente

Aziendale: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Fireflies. IA valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 720 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies IA?

Un utente G2 afferma:

Adoro usare Fireflies.ai per registrare le mie riunioni perché mi evita di prendere appunti durante gli incontri, facendomi risparmiare molto tempo e permettendomi di concentrarmi meglio e partecipare più attivamente alle discussioni. Ricevo immediatamente il riepilogo/riassunto della riunione, che è di alta qualità, e questo mi permette di assicurarmi di avere tutti i punti chiave senza ritardi.

Adoro usare Fireflies.ia per registrare le mie riunioni perché mi evita di prendere note durante gli incontri, facendomi risparmiare molto tempo e permettendomi di concentrarmi meglio e partecipare più attivamente alle discussioni. Ricevo immediatamente il riepilogo della riunione, che è di alta qualità, e questo mi permette di assicurarmi di avere tutti i punti chiave senza ritardi.

