Come la tecnologia agentica proprietaria cambia il modo di lavorare nel lavoro

La differenza tra un chatbot e un agente si riduce a un unico elemento: il contesto. La tecnologia agentica proprietaria integra direttamente quel contesto nella tua area di lavoro, insieme a memoria, autorizzazioni ed esecuzione. Ma non tutti gli agenti sono costruiti in questo modo.

In questo articolo analizzeremo cosa significa tecnologia agentica proprietaria, come funziona a livello di sistema e perché cambia il modo in cui viene svolto il lavoro. Vedrai anche come ClickUp applica questo modello per portare nel tuo spazio di lavoro agenti intelligenti, sensibili al contesto e simili agli esseri umani, ovvero i Super Agenti.

Che cos'è la tecnologia agentica proprietaria?

Una tecnologia agentica proprietaria è un'architettura di agenti IA che funziona sul modello di dati nativo di una piattaforma. Fornisce agli agenti gli stessi modelli di accesso, le stesse autorizzazioni e la stessa memoria dei membri umani del tuo team. In parole povere, l'architettura distingue un'IA che si limita a seguire i comandi da una che comprende i tuoi flussi di lavoro.

Questo colma una lacuna significativa spesso trascurata dagli agenti di IA generici. Essi pongono una domanda, ottengono una risposta e dimenticano immediatamente la conversazione. Ciò accade perché sono privi di memoria persistente e non sono in grado di apprendere le preferenze del tuo team, costringendoti a ripeterti all'infinito.

La tecnologia agentica proprietaria modella gli agenti IA come utenti a tutti gli effetti all'interno della tua piattaforma. Ciò significa che ottieni:

Visibilità unificata: visualizza le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat e le tue integrazioni come un unico sistema interconnesso, anziché come una dozzina di origini dati separate da query

Interazione familiare: interagisci con loro proprio come con un collega di squadra: invia un messaggio diretto, usa una menzione in un commento o assegna loro un'attività direttamente

Confini sicuri: eredita gli stessi livelli di autorizzazione di qualsiasi altro utente, in modo che vedano solo ciò che hai permesso loro di vedere

Le funzionalità dell'agente consentono al flusso del contesto di avvenire in modo naturale poiché sono parte integrante della struttura della piattaforma.

🔎 Lo sapevi? Le organizzazioni utilizzano oggi in media 3,6 strumenti di IA distinti, il che si traduce in maggiore stress e calo della produttività. Questa frustrazione è il risultato diretto dell'utilizzo di agenti di IA generici aggiunti ai tuoi strumenti anziché integrati al loro interno.

Perché il contesto proprietario è il vero strumento per usufruire degli agenti IA

Il contesto proprietario è l'insieme di dati interni specifici che definiscono il funzionamento della tua azienda. Comprende le gerarchie dei progetti, i dati storici delle attività, le relazioni all'interno del team e le decisioni documentate.

Quando un agente IA redige un aggiornamento settimanale sul progetto senza questo contesto, fornisce un modello generico. A quel punto, impieghi 15 minuti per inserirvi manualmente i dettagli che ha tralasciato.

Questa supervisione manuale compromette l'efficienza delle automazioni e riduce l'IA a un semplice predittore di testo anziché a un vero collaboratore. Gli agenti generici conoscono solo ciò che digiti manualmente in un prompt. Un agente proprietario, invece, vede l'intera cronologia operativa perché risiede proprio dove si svolge il tuo lavoro.

Questa profonda integrazione consente all'agente di comprendere automaticamente:

Quale membro del team è responsabile di un'attività specifica in base al suo carico di lavoro attuale

Le ultime decisioni strategiche discusse all'interno di una chat

Tutti gli elementi specifici contrassegnati come importanti nella riunione registrata di ieri

Non puoi effettuare l'automazione dei processi utilizzando l'IA se i tuoi dati risiedono in strumenti scollegati tra loro.

🧠 Curiosità: Quasi il 48% dei dipendenti e il 52% dei dirigenti ha difficoltà a gestire un lavoro caotico e frammentato.

Nessun agente IA può costruire un quadro completo se deve colmare le lacune tra piattaforme che non comunicano tra loro. Uno spazio di lavoro IA convergente, come ClickUp, funge in questo caso da base essenziale per l'IA agentica. Consolida i tuoi dati, le comunicazioni e i progetti in un unico ambiente unificato, e l'agente va oltre la semplice generazione di testo per fornire risultati organizzativi sensibili al contesto.

Il futuro del lavoro è Convergenza + IA

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: sono oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore a settimana utilizzando ClickUp (ovvero oltre 250 ore all'anno a persona) eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Come funziona la tecnologia agentica proprietaria sotto il cofano

I modelli di IA agentica proprietaria mantengono tre livelli distinti di memoria che rispecchiano il modo in cui gli esseri umani costruiscono la conoscenza tacita. Senza questo, un agente tratta ogni interazione come se fosse la prima, il che significa che non può imparare, adattarsi o migliorare.

1. Memoria recente

La memoria recente registra le tue azioni immediate per fornire rilevanza in tempo reale. Questo livello effettua il monitoraggio del filo di conversazione corrente, dell'attività che stai visualizzando e del documento che hai appena chiuso.

📌 Poiché l'agente mantiene questo contesto immediato, puoi semplicemente dire "aggiorna la data di scadenza di quell'attività" senza dover specificare nuovamente a quale attività ti riferisci. Ciò richiede una profonda integrazione nativa con il livello dati della piattaforma che la maggior parte degli strumenti di IA aggiuntivi non è in grado di replicare.

2. Memoria delle preferenze

La memoria delle preferenze osserva i modelli specifici e le regole non scritte seguite dal tuo team. Invece di richiedere una configurazione manuale, l'agente apprende le tue convenzioni di formattazione, gli standard di denominazione e i flussi di lavoro tipici attraverso l'osservazione.

📌 Riconosce, ad esempio:

Il tuo team di ingegneri include sempre una sezione dedicata ai rischi di implementazione negli aggiornamenti sui progetti

Le revisioni del progetto vengono assegnate allo stesso responsabile specifico

I riassunti dei progetti devono seguire una struttura specifica a punti con lo stesso testo di intestazione per ogni sezione, ogni volta, per la revisione da parte dei dirigenti

3. Memoria episodica a lungo termine

La memoria episodica a lungo termine funge da registro permanente di eventi specifici, decisioni e risultati nell'intera area di lavoro. Questo livello consente all'agente di fare riferimento al contesto storico, ad esempio ricordando che un approccio di marketing specifico ha fallito lo scorso trimestre a causa di vincoli di budget.

A differenza di un sistema isolato, questa memoria è disponibile in un formato che gli esseri umani possono esaminare e modificare, come un documento ClickUp. Costituisce un hub di conoscenza centralizzato per l'intera organizzazione.

Trasforma il testo in attività tracciabili per tenere sotto controllo le idee con ClickUp Docs

ClickUp Docs e attività di ClickUp sono integrati nativamente. Questo aiuta l'agente a comprendere la relazione tra il brief di un progetto e il lavoro in corso. Questa integrazione garantisce che le conoscenze del tuo team si accumulino anziché andare perse.

Quando la tua documentazione e le tue attività coesistono, l'agente può colmare il divario tra le decisioni passate e le azioni attuali:

Collegare le specifiche tecniche direttamente ai Sprint attivi di ClickUp per garantire che gli sviluppatori dispongano del contesto più recente

Trasforma i commenti e i feedback in linea in attività concrete con un solo clic

Utilizza ClickUp Hub documenti per filtrare e far emergere wiki o retrospettive di progetto rilevanti esattamente quando un membro del team ne ha bisogno

La possibilità di ispezionare e modificare questa memoria all'interno di un Doc garantisce che le conoscenze del tuo agente siano trasparenti e gestibili. Puoi visualizzare le cronologie delle versioni, modificare le autorizzazioni e correggere la comprensione dell'agente in tempo reale. Questa supervisione garantisce che, man mano che la tua base di conoscenze cresce, l'agente rimanga un collaboratore prevedibile, responsabile e affidabile che fa progredire le tue operazioni.

Perché la maggior parte degli agenti IA non riesce a instaurare un rapporto di fiducia (e come risolvere il problema)

🔎 Lo sapevi? Il 22% degli intervistati nel nostro sondaggio è ancora diffidente riguardo all'uso dell'IA sul lavoro. Di questo 22%, la metà è preoccupata per la privacy dei propri dati, mentre l'altra metà semplicemente non è sicura di potersi fidare di ciò che l'IA dice loro.

Questa sfiducia deriva da quattro problemi strutturali fondamentali:

Opacità : impedisce di vedere il ragionamento dell'agente o i dati specifici che ha utilizzato per giungere a una conclusione

Ambiguità delle autorizzazioni : crea incertezza riguardo alle informazioni sensibili a cui l'agente può accedere o che può modificare

Incoerenza : fa sì che l'agente fornisca risultati diversi per la stessa attività perché privo di memoria persistente

Mancanza di responsabilità: ti lascia senza una traccia di controllo per diagnosticare o correggere gli errori quando un agente compie un'azione errata

La fiducia richiede trasparenza sul lavoro, non vaghe promesse di accuratezza. Per lavorare in modo efficace, gli agenti devono operare all'interno di un sistema che garantisca visibilità totale e controllo granulare.

È possibile raggiungere questo livello di affidabilità solo integrando gli agenti direttamente nel tuo spazio di lavoro principale. In questo modo, utilizzano esattamente gli stessi set di autorizzazioni e registri di audit degli utenti umani. Quando un agente segue le stesse regole del tuo team, passa dall'essere uno strumento imprevedibile a un collaboratore affidabile.

Desideri una guida passo passo per implementare l'IA nei flussi di lavoro del tuo team? Scarica il playbook gratuito di ClickUp sull'implementazione dell'IA, pensato per i team che stanno passando da strumenti generici ad agenti connessi.

Come i Super Agenti di ClickUp funzionano come utenti a tutti gli effetti, non come script in background

È facile interpretare gli strumenti di automazione tradizionali come script in background poco intuitivi che funzionano in modo isolato. Non hai bisogno di un agente che se ne stia in disparte in attesa di prompt. Hai bisogno di qualcosa che lavori davvero al tuo fianco, all'interno dei tuoi flussi di lavoro, con il contesto completo e con la capacità di agire.

In parole povere, in uno scenario ideale, l'IA non dovrebbe essere considerata un componente aggiuntivo.

Ecco cosa rende ClickUp Brain diverso. Essendo l'IA di lavoro più completa e sensibile al contesto al mondo, sviluppa una comprensione continua e contestuale del tuo spazio di lavoro. Non si basa su prompt isolati o input una tantum per mettersi al lavoro. Capisce come si evolvono i tuoi progetti, come collabora il tuo team, quali priorità cambiano e dove il lavoro si blocca. È ambientale: integrata nello stesso ambiente in cui vive il tuo contesto di lavoro.

Ogni interazione arricchisce quel contesto, il che significa che la tua IA migliora man mano che il tuo lavoro procede. Quel contesto persistente, a sua volta, consente ai Super Agenti di ClickUp di essere molto più che semplici assistenti.

I Super Agenti non funzionano come script in background che si attivano in base a determinate condizioni e producono risultati. Lavori con loro nello stesso modo in cui lavori con le persone del tuo team. In sostanza, assegna loro delle attività, coinvolgi loro nelle conversazioni e aspettati che si assumano la responsabilità dei risultati.

📌 Ad esempio, quando effettui una menzione di un Super Agent in un documento, questo:

Comprende il contesto completo di quel documento e del progetto circostante

Esegue il lavoro, aggiorna lo stato di avanzamento e compie il passaggio logico successivo in base allo stato della tua area di lavoro

Interpreta le istruzioni in tempo reale e prosegue il thread di lavoro in corso di conseguenza

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Questo cambia il modo in cui funziona la delega.

Invece di suddividere il lavoro in istruzioni, definisci il risultato che desideri. ClickUp gestisce l'orchestrazione dietro le quinte attivando gli agenti giusti con le giuste capacità. Una singola richiesta può trigger un flusso di lavoro multi-agente che copre la pianificazione, l'esecuzione e la reportistica, senza che tu debba collegare manualmente gli strumenti tra loro.

Come funzionano i Super Agenti di ClickUp?

🧠 Ogni Super Agent opera con la memoria, che include la consapevolezza a breve termine, a lungo termine ed episodica di ciò su cui ha lavorato in precedenza. Ciò significa che non ripete gli errori, non perde il contesto e non richiede un nuovo briefing. Si basa sul lavoro precedente proprio come farebbe un collega umano.

🔓 Ogni agente opera inoltre con un accesso sicuro e basato su autorizzazioni alle conoscenze della tua area di lavoro. È in grado di estrarre informazioni da attività, documenti, cronologia delle chat, strumenti collegati e decisioni passate per produrre risultati basati sul tuo lavoro, non su modelli generici.

💪🏼 L'autonomia è integrata nel funzionamento di questi agenti. Non attendono un'approvazione costante per procedere. Possono stabilire le priorità delle attività, aggiornare gli stati, generare report e rispondere ai cambiamenti in tempo reale. Allo stesso tempo, rimangono pienamente allineati alle tue autorizzazioni e ai tuoi controlli, quindi operano entro gli stessi limiti di qualsiasi utente umano nell'area di lavoro.

Poiché i Super Agent sono integrati direttamente in ClickUp, operano con consapevolezza dell'ambiente circostante. Eseguono il monitoraggio continuo delle modifiche nel tuo spazio di lavoro e agiscono di conseguenza senza richiedere trigger espliciti. Il lavoro non si blocca perché qualcuno ha dimenticato di dare seguito o aggiornare un'attività. Il sistema continua a funzionare.

👀 Il bello è che: come team, non dovrete più gestire le attività o coordinarvi tra diversi strumenti. Al contrario, questo vi aiuterà a evitare la proliferazione di strumenti e a iniziare a lavorare all'interno di un unico sistema che sa già cosa deve succedere. Diventerà più facile eseguire interi flussi di lavoro senza passaggi di mano manuali. Potrete mantenere la visibilità in tempo reale senza riunioni di aggiornamento e scalare la produzione senza aumentare i costi di coordinamento. Tutto questo procede anche quando non state attivamente portando avanti il lavoro.

🤝 Caso di studio: Come Bell Direct ha aumentato l'efficienza operativa del 20% con i Super Agenti di ClickUp Bell Direct dimostra che non è necessario un team tecnico per adottare in modo efficace l'IA agentica proprietaria. Utilizzando i Super Agenti di ClickUp, il team ha automatizzato l'intero flusso di lavoro di acquisizione e smistamento, dall'inizio alla fine, senza scrivere codice né aggiungere nuovi strumenti. Il loro agente IA, Delegator, opera in modo autonomo all'interno di ClickUp, gestendo le email in arrivo dai clienti proprio come farebbe un essere umano, ma in modo più veloce e su larga scala. I risultati parlano da soli: Aumento del 20% dell'efficienza operativa , il che significa che è possibile svolgere più lavoro in meno tempo con le stesse risorse

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Come iniziare a utilizzare la tecnologia agentica proprietaria

Dovresti valutare la tecnologia agentica in base al grado di integrazione nel tuo lavoro, piuttosto che alle sue funzionalità/funzioni.

Perché?

🤝 Alla domanda su cosa renderebbe gli agenti IA davvero utili, la risposta più frequente non è stata la velocità o la potenza. Quasi il 40% degli intervistati nel sondaggio di ClickUp ha affermato di aver bisogno di un agente in grado di comprendere perfettamente il proprio contesto di lavoro.

Prima di scegliere una soluzione di IA agentica, usa questa lista di controllo per verificare se è davvero valida:

L'agente utilizza lo stesso modello di dati degli utenti umani o si tratta di un sistema separato che interroga la tua area di lavoro tramite un'API?

Puoi controllare e modificare ciò che l'agente ricorda del tuo lavoro, o la sua memoria è una scatola nera?

L'agente eredita gli stessi limiti di autorizzazione dei membri del tuo team o dispone di un proprio insieme di regole separato?

L'agente è in grado di vedere attività, documenti e chat come un unico sistema unificato, oppure richiede connessioni separate per ogni strumento?

Inizia testando una potenziale soluzione con un caso d'uso in cui il contesto è fondamentale, come la generazione di aggiornamenti sullo stato dei progetti o la preparazione di una riunione con un client. Se ti ritrovi a dover fornire all'agente informazioni già presenti altrove nell'area di lavoro, significa che l'agente non dispone di un contesto reale.

I Super Agent di ClickUp offrono il punto di partenza perfetto. Accedono istantaneamente al contesto completo del tuo team, quindi non è necessario ricomporre o reinserire nulla. Scopri come i Super Agent possono trasformare il flusso di lavoro del tuo team.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra la tecnologia agentica proprietaria e gli agenti IA generici?

La tecnologia agentica proprietaria è integrata nell'architettura nativa di una piattaforma, consentendo agli agenti IA di accedere allo stesso modello di dati, alle stesse autorizzazioni e allo stesso contesto degli utenti umani. Gli agenti IA generici operano esternamente, basandosi su API e prompt, il che limita la loro memoria, la consapevolezza del contesto e la capacità di eseguire il lavoro in modo autonomo.

I team possono controllare e effettuare modifiche su ciò che gli agenti IA ricordano del loro lavoro?

Sì, nei sistemi agentici proprietari, la memoria dell'IA è spesso archiviata in formati leggibili dall'uomo, come documenti o basi di conoscenza. Ciò consente ai team di rivedere, modificare e correggere ciò che l'agente conosce. Al contrario, molti strumenti di IA memorizzano la memoria in sistemi opachi che non possono essere ispezionati o controllati.

In che modo gli agenti IA gestiscono le autorizzazioni quando i diversi membri del team hanno livelli di accesso diversi?

Gli agenti IA nei sistemi proprietari ereditano la stessa struttura di autorizzazioni degli utenti umani, come il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC). Ciò garantisce che gli agenti possano visualizzare o agire solo sui dati a cui sono autorizzati ad accedere, impedendo l'esposizione di informazioni sensibili e mantenendo la conformità alle politiche di sicurezza aziendali.

L'IA agentica opera in modo autonomo all'interno della tua area di lavoro, mantenendo il contesto tra una sessione e l'altra ed eseguendo azioni come l'aggiornamento delle attività o la generazione di report. Strumenti come ChatGPT o Copilot sono assistenti basati su prompt che generano risposte, ma non dispongono di memoria persistente, integrazione profonda e capacità di eseguire flussi di lavoro in modo indipendente.