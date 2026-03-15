Come utilizzare Snowflake Cortex per l'analisi dell'azienda

Probabilmente hai già sperimentato le difficoltà legate alla coda delle richieste di dati.

Quando devi aspettare giorni prima che un analista traduca una domanda aziendale in SQL, spesso l'opportunità di agire su quei dati sfugge. Snowflake Cortex aiuta a ridurre il continuo scambio di comunicazioni tra i team aziendali e quelli dedicati ai dati, aggiungendo funzionalità di query e recupero basate sull'IA all'interno di Snowflake. I team possono porre domande in linguaggio naturale su dati governati e passare dalla domanda alla risposta molto più rapidamente.

Questa guida illustra come utilizzare Snowflake Cortex per l'analisi aziendale con funzionalità come Cortex Analyst e Cortex Search, in modo che più team possano ottenere risposte regolamentate senza dover attendere in coda per la richiesta dei dati. Imparerai anche come abbinare queste informazioni a un'area di lavoro di IA convergente come ClickUp per garantire che ogni risposta ottenuta da Snowflake porti a un piano documentato e a un'attività assegnata. 🤗

Cos'è Snowflake Cortex?

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Snowflake Cortex è il set di funzionalità di IA gestita di Snowflake per dati strutturati e non strutturati. Include strumenti come Cortex Analyst per l'analisi del linguaggio naturale, Cortex Search per il recupero di testi indicizzati e Cortex Agents per l'orchestrazione di flussi di lavoro in più passaggi all'interno di Snowflake.

Cortex si basa su tre pilastri fondamentali:

Cortex Analyst: il tuo strumento di BI conversazionale che traduce domande in linguaggio semplice in codice SQL accurato

Cortex Search: un motore per contenuti non strutturati che consente di effettuare ricerche all'interno di documenti, ticket di assistenza e file PDF

Agenti Cortex: strumenti di automazione dei flussi di lavoro che coordinano attività in più passaggi utilizzando gli altri strumenti Cortex

Il vero valore sta nella democratizzazione dei dati. I tuoi utenti aziendali possono finalmente porre domande con parole proprie e ottenere risposte affidabili, gestite all'interno del modello di sicurezza di Snowflake, con comportamenti di accesso che dipendono dalla configurazione dell'oggetto e del servizio sottostanti. Non è richiesta alcuna laurea in SQL. ✨

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Funzionalità principali di Snowflake Cortex per l'analisi dei dati

Cortex non è un singolo strumento, ma un kit di strumenti. Usarlo in modo efficace significa sapere quale strumento scegliere per ogni attività, sapendo anche che l'uso di quello sbagliato porta a risultati inefficienti.

Ecco i componenti principali, così potrai scegliere con sicurezza la funzionalità più adatta alle tue specifiche esigenze di analisi.

1. Cortex Analyst per le query in linguaggio naturale

Il tuo team commerciale vuole sapere quale prodotto ha ottenuto i migliori risultati nell'ultimo trimestre, ma non conosce il linguaggio SQL. In questo caso, Cortex Analyst funge da traduttore. Converte domande in linguaggio semplice in codice SQL verificato facendo riferimento a un modello semantico da te definito.

Un modello semantico è un livello aziendale che descrive le tue tabelle, le metriche, le relazioni e la terminologia, in modo che gli analisti possano interpretare le domande utilizzando la logica della tua azienda invece di fare supposizioni basandosi esclusivamente sullo schema grezzo.

Si tratta di un file che spiega all'IA il significato effettivo dei tuoi dati, definendo i termini aziendali, chiarendo le relazioni tra le tabelle e fornendo sinonimi. Il flusso di lavoro è semplice: un utente pone una domanda, un analista utilizza il modello semantico per comprenderne l'intento, genera il codice SQL corretto e restituisce una risposta, talvolta accompagnata da un grafico. 🤩

Questo modello funge da livello di controllo per l'interpretazione, basando Analyst su definizioni aziendali approvate, relazioni e query di esempio. Migliora la coerenza, ma richiede comunque test e iterazioni. È possibile includere query verificate e logica aziendale per garantire che le metriche restituite siano accurate e affidabili. Consente inoltre di integrare Analyst in front-end personalizzati, come le app Streamlit, o di accedervi tramite un'API REST.

2. Ricerca Cortex per dati non strutturati

Non tutte le conoscenze della tua azienda sono organizzate in righe e colonne ordinate. Che dire delle migliaia di ticket di assistenza, contratti legali e documenti di feedback sui prodotti? In questo caso, Cortex Search si propone come un servizio di recupero ibrido che combina la potenza degli embedding vettoriali con la tradizionale ricerca per parole chiave.

Cortex Search consente ai team di eseguire query sul testo indicizzato archiviato in Snowflake, inclusi i campi di testo libero e i contenuti estratti in tabelle ricercabili. È sufficiente creare un servizio Cortex Search su una fonte di testo scelta e Snowflake gestirà il livello di indicizzazione e recupero. Successivamente, potrai eseguire query sui tuoi documenti utilizzando un semplice SQL o una chiamata API.

Questo crea un valore significativo per i team dell'azienda. Il tuo ufficio legale può individuare clausole specifiche nei contratti in pochi secondi, mentre i team di prodotto possono analizzare i temi ricorrenti in migliaia di feedback dei clienti.

😎 Per capire come Snowflake Cortex Search si posiziona rispetto alle altre soluzioni di ricerca aziendale presenti sul mercato, guarda questa panoramica dei principali strumenti di ricerca aziendale e delle loro funzionalità.

3. Agenti Cortex per flussi di lavoro automatizzati

A volte, una singola domanda non basta. È necessario eseguire una serie di passaggi per ottenere una risposta completa. Gli agenti Cortex sono i coordinatori dell'automazione del flusso di lavoro. Possono concatenare più strumenti, tra cui Analyst, Search e persino funzioni personalizzate, per completare un'attività complessa.

Ad esempio, potresti creare un agente che riceva una domanda generica del tipo: "Come sta andando la nostra nuova funzionalità/funzione?"

L'agente potrebbe decidere di utilizzare prima Cortex Analyst per queryare le metriche di performance dai tuoi dati strutturati, quindi utilizzare Cortex Search per trovare i feedback rilevanti dei clienti nei ticket di assistenza. Infine, potrebbe combinare entrambi i risultati in un unico riepilogo/riassunto unificato.

💡Suggerimento da esperto: gli agenti possono persino richiamare API esterne tramite le integrazioni di accesso esterno di Snowflake, il che consente loro di intraprendere azioni al di fuori di Snowflake, come inviare un avviso su Slack o aggiornare un record nel tuo CRM.

Casi d'uso aziendali per Snowflake Cortex

Ecco alcuni scenari concreti in cui Cortex offre un valore aggiunto significativo ai team dell'azienda.

Operazioni commerciali Attendere giorni per la reportistica sulle prestazioni regionali o i confronti dei ricavi Esegui la query "Ricavi nell'ultimo trimestre: Ovest vs. Est" per ottenere risposte immediate e visualizzate senza bisogno di un ticket dati Servizio clienti personalizzato Setacciare manualmente migliaia di ticket per individuare bug ricorrenti Individua problemi ricorrenti come gli "errori di accesso" in tutta la cronologia del supporto per individuare gli incidenti prima che si aggravino Finanza Colli di bottiglia durante la chiusura di fine mese nel calcolo delle variazioni Utilizza il linguaggio naturale per confrontare in pochi secondi i dati effettivi con le previsioni relative a reparti specifici Marketing Affidarsi agli analisti per estrarre i dati di attribuzione per ogni campagna Esplora i fattori che determinano le iscrizioni a promozioni specifiche ponendo domande dirette sui dati di attribuzione Aspetti legali e rischi Dedicare giorni interi a revisioni manuali per individuare clausole contrattuali specifiche Implementa Cortex Search per individuare in un colpo solo tutti i documenti contenenti specifiche clausole di responsabilità

Tutti questi casi d'uso hanno una cosa in comune: consentono ai team di trovare autonomamente le risposte, mantenendo i dati gestiti in modo sicuro all'interno di Snowflake. Ciò elimina la costante dipendenza da un ristretto gruppo di esperti SQL.

Come configurare Snowflake Cortex per l'analisi aziendale

⚠️ Questi passaggi presuppongono che tu disponga di un account Snowflake Enterprise Edition (o superiore) con le funzionalità di Cortex abilitate in una regione supportata. Avrai inoltre bisogno di un warehouse di dimensioni adeguate, tabelle contenenti i dati che desideri interrogare e un ruolo con privilegi CREATE sullo schema di destinazione.

Passaggio 1: Configura il tuo ambiente Snowflake

Devi assicurarti che la tua configurazione sia pronta. Inizia verificando che la regione del tuo account supporti Cortex consultando la documentazione più recente di Snowflake. Successivamente, crea o designa un warehouse da utilizzare per Cortex: una dimensione MEDIA è solitamente un buon punto di partenza per i test.

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Successivamente, dovrai concedere i privilegi necessari al ruolo che creerà i tuoi modelli semantici o servizi di ricerca. Oltre all'accesso a livello di schema, Cortex Search potrebbe richiedere anche privilegi di integrazione Cortex come SNOWFLAKE. CORTEX_USER o SNOWFLAKE. CORTEX_EMBED_USER, a seconda della tua configurazione.

📌 Nota importante: effettua sempre prima i test in uno schema non di produzione per evitare eventuali interruzioni accidentali dei tuoi flussi di lavoro attivi.

Passaggio 2: Crea il tuo modello semantico

Il modello semantico è il cuore di Cortex Analyst. Si tratta di un file YAML che funge da traduttore, insegnando all'IA il tuo linguaggio aziendale specifico. Ad esempio, senza di esso, l'IA non saprebbe che "ARR" significa "Annual Recurring Revenue" (ricavi ricorrenti annuali). O che la colonna user_id in una tabella è correlata alla colonna customer_id in un'altra.

Questo livello semantico definisce le tue tabelle, colonne, relazioni, sinonimi aziendali specifici e la logica di esempio, in modo che Analyst possa generare SQL utilizzando definizioni aziendali approvate invece di basarsi su ipotesi sullo schema grezzo. Ecco le sezioni chiave che dovrai definire:

Tabella: Elenca le tue tabelle e aggiungi descrizioni chiare del contenuto di ciascuna di esse

Dimensioni: includi i tuoi campi categoriali, come regione, categoria di prodotto o segmento di clientela

Metriche: Fai una menzione dei tuoi campi numerici, come fatturato, quantità o costo

Dimensioni temporali: specifica i campi data e la loro granularità (giorno, settimana, mese)

Query verificate: Fornisci coppie di domande e SQL di esempio che fungano da esempio per guidare l'IA verso interpretazioni accurate

📌 Il nostro consiglio: Inizia in piccolo. Concentrati su un unico dominio di dati ben compreso, come una tabella dei fatti e alcune dimensioni chiave, prima di provare a modellare l'intero data warehouse. Snowflake offre anche uno strumento di generazione di modelli semantici che può aiutarti a creare un file YAML iniziale a partire dalle tue tabelle esistenti.

Passaggio 3: Crea la tua prima query in Cortex Analyst

Una volta implementato il tuo modello semantico, è il momento di porre la tua prima domanda. Hai due modi principali da fare. Puoi utilizzare il pannello di chat Analyst direttamente nell'interfaccia utente di Snowsight per eseguire query rapide e interattive, oppure richiamare l'API REST a livello di programmazione per integrare la funzionalità nelle tue applicazioni.

La richiesta è semplice: basta fornire il percorso del file del tuo modello semantico e la domanda dell'utente in linguaggio naturale. La risposta può includere il codice SQL generato per la verifica, il set di risultati e il contesto della conversazione che fornisce supporto per domande di approfondimento tramite l'API Analyst o il flusso di lavoro dell'interfaccia utente.

📌 Attenzione: se ti accorgi che l'Analyst sta interpretando erroneamente un termine, aggiorna il tuo modello semantico aggiungendo un sinonimo o un'altra query verificata per guidarlo nella giusta direzione.

Passaggio 4: Distribuisci e testa il tuo flusso di lavoro analitico

Ora devi verificare che sia pronto per la produzione. Per creare un'esperienza utente raffinata e professionale, ti consigliamo di integrare Cortex Analyst in un'app Streamlit in Snowflake. Questo ti permette di creare un'interfaccia personalizzata e intuitiva per i tuoi team aziendali.

Prima di implementarlo, è necessario testarlo in modo rigoroso. Crea un set di validazione composto da domande aziendali comuni con risposte corrette note. Esegui queste domande tramite Analyst e misura l'accuratezza dei risultati.

📌 Nota: monitora l'adozione e la spesa con le viste di osservabilità e utilizzo specifiche di Cortex, come Analyst amministratore osservabilità e ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, anziché affidarti esclusivamente alla cronologia delle query generica.

Best practice di sicurezza e governance per Cortex

Consentire a più persone di accedere ai dati solleva legittime preoccupazioni in materia di sicurezza e governance dell'IA. Tuttavia, Cortex è stato progettato tenendo conto della sicurezza dell'azienda.

Cortex eredita direttamente il solido modello di sicurezza di Snowflake. Ciò significa che il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), le politiche di sicurezza a livello di riga e le regole di mascheramento dinamico dei dati esistenti si applicano automaticamente a tutte le query di Cortex. Non è necessario configurare un insieme separato di autorizzazioni.

Come best practice, crea ruoli dedicati per gli utenti di Cortex con i privilegi minimi necessari per svolgere il loro lavoro.

L'attività di Cortex può essere sottoposta a audit tramite gli strumenti di governance e cronologia esistenti di Snowflake, mentre Analyst offre anche funzionalità di osservabilità dedicate per il monitoraggio delle richieste tra le risorse semantiche. È possibile vedere esattamente chi ha eseguito quale query e quando. Inoltre, poiché Cortex elabora i dati all'interno della regione Snowflake, le informazioni non escono mai dal perimetro governato. In questo modo, si garantisce il rispetto dei requisiti di residenza dei dati.

💡Suggerimento da esperto: Presta attenzione quando scrivi le definizioni del tuo modello semantico. Evita di includere informazioni sensibili nelle descrizioni delle colonne o nelle query di campione che potrebbero essere inavvertitamente esposte agli utenti.

I vantaggi di Snowflake Cortex per i team aziendali

Investire nella configurazione iniziale garantisce un ritorno misurabile, cambiando il modo in cui i team interagiscono con i dati. Ecco come Cortex cambia il punto di riferimento operativo per i team dell'azienda come il tuo:

Tempo di analisi: accelera il processo decisionale eliminando i tempi di attesa tipicamente associati alla disponibilità degli analisti

Produttività del team dati: reindirizza i tuoi esperti SQL verso attività di modellazione ad alto valore aggiunto, come reindirizza i tuoi esperti SQL verso attività di modellazione ad alto valore aggiunto, come l'analisi della forza lavoro e la governance, tramite l'automazione delle richieste di query ad hoc

Livello di sicurezza: garantisce la sovranità dei dati eseguendo query LLM direttamente all'interno dell'ambiente controllato di Snowflake

Costi operativi: facilita facilita il consolidamento degli strumenti grazie a un'architettura serverless completamente gestita che elimina la necessità di database vettoriali esterni

Scalabilità self-service: standardizza la logica aziendale attraverso un modello semantico centrale per garantire che ogni reparto utilizzi definizioni dei dati coerenti

🔎 Lo sapevi? Il 78% dei dipendenti ora porta al lavoro i propri strumenti di IA (BYOAI). Nelle piccole e medie imprese, il numero sale all'80%. In parole povere, se il tuo team non riesce a ricavare facilmente informazioni dai dati interni, si rivolgerà a modelli di linguaggio (LLM) esterni e non verificati. Ciò crea un'enorme falla nella sicurezza. Implementando Cortex, offri al tuo team la velocità basata sull'IA che sta cercando, mantenendo al contempo i dati sensibili dell'azienda saldamente all'interno dell'ambiente controllato di Snowflake.

Limiti dell'utilizzo di Snowflake Cortex per i team dell'azienda

Essere consapevoli dei limiti di uno strumento aiuta a pianificare l'implementazione in modo efficace. La maggior parte di questi non sono ostacoli insormontabili, ma richiedono una strategia ben ponderata:

Disponibilità per regione: verifica il supporto delle funzionalità/funzioni nelle tue specifiche regioni cloud (AWS, Azure o GCP) prima di passare a una build di produzione

Debito del modello semantico: mantieni il livello semantico basato su YAML man mano che gli schemi sottostanti si evolvono, per evitare un deterioramento della precisione delle query

Complessità delle query: ottimizza i modelli di dati altamente normalizzati in schemi a stella più semplici per aiutare l'LLM a gestire i join complessi in modo più affidabile

Pipeline di dati non strutturati: prepara un flusso di lavoro di pre-elaborazione per estrarre e caricare testo da PDF o immagini nelle tabelle Snowflake per l'indice di Cortex Search

Consumo di crediti: monitora la fatturazione basata su token tramite monitor delle risorse dedicati per evitare picchi imprevedibili nei costi del data warehouse

Puoi mitigare la maggior parte di queste sfide definendo chiaramente la titolarità del tuo modello semantico, partendo da domini di dati ben modellati e monitorando attivamente l'utilizzo e i costi.

In che modo ClickUp migliora i flussi di lavoro e l'analisi dell'azienda

Sebbene Snowflake Cortex sia un motore d'élite per l'interrogazione e l'estrazione dei dati dal tuo data warehouse, tali dati spesso rimangono statici una volta che vengono visualizzati in una dashboard BI. ClickUp gestisce il lavoro correlato e molto altro ancora!

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente. Mantiene le tue attività, i tuoi progetti, la documentazione, le automazioni e l'AI collegati in un unico sistema, così il tuo team evita la dispersione del lavoro e passa dalla pianificazione all'esecuzione in un unico flusso.

Diamo un'occhiata più da vicino! 👀

Metti in pratica le tue intuizioni Snowflake con i dashboard di ClickUp

Snowflake Cortex identifica il "cosa", come un improvviso picco nei rischi del progetto o un calo nell'efficienza delle risorse, ma lo stack di dati spesso si ferma all'intuizione. Le dashboard di ClickUp fungono da livello di esecuzione per i risultati ottenuti da Snowflake.

Rappresenta i dati nei dashboard di ClickUp Visualizza dati complessi con ClickUp

Questo strumento porta le tue metriche di alto livello nello stesso spazio di lavoro in cui opera il tuo team, eliminando il costo in termini di contesto derivante dal passaggio da uno strumento di BI a un piano di progetto.

Ecco come puoi utilizzare i dashboard di ClickUp:

Previsione dei rischi dei progetti: implementa implementa le AI Cards per organizzare automaticamente le sequenze e bilanciare i carichi di lavoro, garantendo che le correzioni strategiche identificate da Cortex rispettino le scadenze

Monitora l'impatto sui ricavi: integra integra le schede di calcolo per effettuare il monitoraggio delle ore fatturabili e delle prestazioni della pipeline rispetto ai dati effettivi a livello di reparto che estrai da Snowflake

Visualizza l'erogazione delle campagne: crea widget personalizzati per vedere come il tuo team di marketing sta operando sui canali specifici ad alto rendimento individuati da Cortex

Centralizza i portali clienti: consolida il feedback degli stakeholder esterni e lo stato di avanzamento dei progetti interni in un'unica vista per mantenere i partner allineati sulle attività cardine basate sui dati

Colma le lacune di conoscenza interne con ClickUp Brain

Se Snowflake Cortex è il motore del tuo data warehouse, ClickUp Brain è il motore della tua conoscenza operativa. Funziona come una rete neurale che collega i tuoi progetti, i tuoi documenti e le persone, assicurando che le intuizioni che trovi in Snowflake non vadano perse in un mare di attività.

Collegando i dati delle tue aree di lavoro, Brain offre la stessa potenza di query in linguaggio naturale per il tuo lavoro che Cortex offre per le tue tabelle SQL.

Ecco come:

Ottieni risposte immediate: esegui una query esegui una query con Enterprise Search per trovare i titolari dei progetti, versioni specifiche di file o feedback degli stakeholder in tutta l'area di lavoro senza dover cercare manualmente

Automatizza il monitoraggio dei progressi: implementa implementa gli AI Stand-up per raccogliere gli aggiornamenti quotidiani e gli ostacoli in un riepilogo/riassunto chiaro, eliminando la necessità di riunioni manuali sullo stato di avanzamento

Riassumi il contesto della riunione: trasforma le trascrizioni e i clip di trasforma le trascrizioni e i clip di AI SyncUps in riassunti ricercabili e elenchi di attività automatizzati per mantenere il team allineato sui passi successivi

Una volta che Snowflake Cortex ha individuato un'intuizione, puoi delegare il lavoro di follow-up ai Super Agenti di ClickUp. Questi colleghi automatizzati operano con competenze di livello umano, come inviare messaggi agli stakeholder, assegnare attività e redigere documentazione, per garantire che i risultati basati sui dati vengano messi in pratica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza supervisione manuale. Può aiutarti nei seguenti ambiti: Automatizza la delega delle attività di routine: assegna un agente per monitorare specifiche attività sincronizzate con Snowflake e indirizzale automaticamente ai membri del team più adatti in base al loro carico di lavoro attuale

Mantieni la consapevolezza del contesto: utilizza gli agenti per monitorare silenziosamente il contesto del progetto in background, fornendo risposte immediate e contestualizzate alle domande relative alle tue iniziative in corso in materia di dati

Amplia la memoria istituzionale: sfrutta la memoria infinita dei Super Agent per acquisire e aggiornare la tua base di conoscenze interna man mano che vengono prese le decisioni, assicurandoti che il tuo team non ripeta mai gli stessi errori analitici

Trigger flussi di lavoro immediati con ClickUp Automazioni

Quando Snowflake Cortex identifica un'anomalia o una tendenza critica, il ritardo tra l'intuizione e l'azione ne indebolisce l'impatto. Le automazioni di ClickUp trasformano gli avvisi basati sui dati in attività definite e ripetibili. Eliminando i passaggi manuali che spesso fanno andare perse le intuizioni, colleghi direttamente il tuo ambiente analitico al tuo livello di esecuzione.

Attiva automazioni ClickUp personalizzate configurando la logica in AI Automation Builder

Utilizza le automazioni di ClickUp per:

Standardizza i protocolli di risposta: applica automaticamente modelli predefiniti alle nuove attività per garantire che ogni team segua la stessa procedura operativa standardizzata (SOP) per le correzioni basate sui dati

Indirizza le attività in modo dinamico: assegna automaticamente il lavoro agli autori delle attività, agli osservatori o ai responsabili di reparti specifici in base alle modifiche di stato o all'invio dei moduli, per garantire che i progetti procedano senza intoppi

Genera aggiornamenti basati sull'intelligenza artificiale: attiva attiva i campi IA per compilare automaticamente i riepiloghi delle attività, le analisi del sentiment o gli aggiornamenti sui progetti nel momento in cui viene raggiunta una soglia di dati

Collega il tuo stack tecnologico: utilizza integrazioni predefinite o webhook per effettuare la sincronizzazione delle azioni con strumenti esterni come HubSpot o GitHub, assicurandoti che i risultati di Snowflake attivino aggiornamenti in tutte le app dell'azienda

Standardizza i registri delle decisioni e i playbook con ClickUp Documenti

Un'intuizione sui dati fornita da Snowflake Cortex ha valore solo nella misura in cui ispira un piano d'azione. Se i risultati analitici risiedono in uno strumento e l'esecuzione del progetto in un altro, si rischia la "sindrome della pagina bianca", in cui i team faticano a trasformare i dati in azioni concrete.

ClickUp Docs funge da tessuto connettivo, consentendoti di creare wiki e procedure operative standard verificati che sono nativamente collegati ai tuoi flussi di lavoro.

Gestisci le attività e i modelli di ClickUp direttamente da ClickUp Docs

La documentazione di ClickUp può aiutarti a:

Collega i risultati ai flussi di lavoro: collega i tuoi registri di ricerca e decisione direttamente alle attività e ai widget, in modo che ogni collaboratore abbia a disposizione il contesto completo di Snowflake all'interno del proprio editor

Trasforma il testo in azione: Trasforma immediatamente le idee contenute nei brief dei tuoi progetti in Trasforma immediatamente le idee contenute nei brief dei tuoi progetti in attività di ClickUp tracciabili utilizzando i comandi slash, assicurandoti che nessuna parte della tua strategia sui dati rimanga senza assegnazione

Collabora sulle procedure operative standard (SOP) tecniche: modifica i playbook in tempo reale insieme al tuo team per passare dall'interpretazione dei dati grezzi a un piano documentato senza problemi di controllo delle versioni

Organizza la conoscenza istituzionale: crea un Hub documenti ricercabile con pagine nidificate e banner con codice colore per classificare le roadmap di analisi dell'azienda e le basi di conoscenza

Non siamo gli unici a dire che ClickUp può semplificare la collaborazione. Anche i nostri clienti sono d'accordo! Ecco cosa dice un cliente di ClickUp:

Essendo parte del team Operativo, abbiamo costantemente conversazioni su come migliorare la collaborazione tra le nostre diverse aree. ClickUp ci ha fornito un hub da cui gestire, effettuare il monitoraggio e fornire la reportistica su ciascuna delle nostre diverse aree.

Essendo parte del team Operativo, abbiamo costantemente conversazioni su come migliorare la collaborazione tra le nostre diverse aree. ClickUp ci ha fornito un hub da cui gestire, effettuare il monitoraggio e fornire la reportistica su ciascuna delle nostre diverse aree.

Colmare il divario tra analisi e esecuzione

Snowflake Cortex abbassa la barriera di accesso all'analisi aziendale. I tuoi utenti aziendali possono porre domande in linguaggio naturale, mantenendo al contempo la rigorosa sicurezza e governance richieste dalle aziende.

Tuttavia, l'esito positivo dipende da una modellazione semantica accurata, da definizioni chiare dei ruoli e dall'impegno a garantire una manutenzione continua.

Man mano che l'analisi nativa per l'IA diventa il nuovo standard, le aziende che avranno successo saranno quelle che investono oggi in un self-service governato. Supereranno i concorrenti che continuano a indirizzare ogni domanda aziendale verso un team di dati perennemente oberato di lavoro.

È qui che entra in gioco ClickUp: non come sostituto di Snowflake, ma come livello di esecuzione in cui le intuizioni si trasformano in piani documentati, attività assegnate e follow-up. Snowflake Cortex aiuta i team a ottenere risposte gestite più rapidamente. ClickUp aiuta i team ad agire su tali risposte trasformando le intuizioni in attività, documenti, flussi di lavoro e responsabilità in un unico spazio di lavoro. Inizia gratis con ClickUp per mantenere collegate analisi ed esecuzione.

Domande frequenti (FAQ)

Cortex Analyst è progettato per l'analisi in linguaggio naturale su dati strutturati, mentre Cortex Agents è in grado di coordinare flussi di lavoro in più passaggi che combinano funzionalità come Analyst, Search e altri strumenti.

Sì, Cortex Analyst è stato progettato specificamente per gli utenti aziendali che non conoscono SQL. Questi possono porre domande in un linguaggio semplice, anche se l'accuratezza delle risposte dipende da un modello semantico ben definito.

Cortex utilizza un modello di fatturazione basato sul consumo, legato all'utilizzo dei token LLM e alle risorse di calcolo. È importante che le aziende monitorino il volume delle query e definiscano i budget utilizzando i monitor delle risorse di Snowflake per evitare costi imprevisti.

Cortex offre un ambiente gestito e governato con sicurezza integrata, che semplifica l'implementazione. Le soluzioni personalizzate offrono maggiore flessibilità, ma richiedono la gestione autonoma dell'infrastruttura LLM, dell'ingegneria dei prompt e dei controlli di sicurezza, con un conseguente aumento significativo dei costi operativi.