Come utilizzare GitHub Copilot per la documentazione del codice

Secondo studi empirici, il 58-70% del tempo di lavoro degli sviluppatori è dedicato alla lettura e alla comprensione del codice esistente piuttosto che alla sua scrittura. Tuttavia, la maggior parte dei codici base ha una documentazione obsoleta, incompleta o inesistente.

In questo articolo ti mostreremo come semplificare il processo di documentazione e mantenere il tuo team allineato utilizzando i suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale di GitHub Copilot. Scoprirai come generare stringhe di documentazione, commenti in linea e file README direttamente nel tuo IDE, per poi integrare tali documenti in un flusso di lavoro sostenibile con ClickUp.

Perché la documentazione del codice è così impegnativa

I principali problemi relativi alla documentazione del codice possono essere riassunti in questi semplici punti:

Informazioni obsolete: la documentazione spesso diventa obsoleta nel momento in cui il codice cambia, creando un divario tra ciò che fa il codice e ciò che dice la documentazione.

Mancanza di esperti: quando gli sviluppatori originali abbandonano un progetto, il loro codice non documentato diventa una scatola nera che rallenta l'intero team, creando quando gli sviluppatori originali abbandonano un progetto, il loro codice non documentato diventa una scatola nera che rallenta l'intero team, creando silos di conoscenza . Ciò contribuisce alla proliferazione del contesto : i team perdono ore a cercare informazioni in app scollegate, a cercare file e a passare da una piattaforma all'altra. Inoltre, rende quasi impossibile il trasferimento di conoscenze . I nuovi membri del team devono affrontare una curva di apprendimento ripida e faticano a dare un contributo efficace.

Compromessi in termini di tempo: di fronte a scadenze strette, la maggior parte degli sviluppatori si concentra prima di tutto sulla distribuzione delle funzionalità/funzioni, il che rende difficile mantenere aggiornata la documentazione e crea di fronte a scadenze strette, la maggior parte degli sviluppatori si concentra prima di tutto sulla distribuzione delle funzionalità/funzioni, il che rende difficile mantenere aggiornata la documentazione e crea un debito tecnico nel tempo. Non si tratta solo di vincoli di tempo, ma anche dell'attrito che ne deriva. Il continuo passaggio dal contesto della scrittura del codice a quello della scrittura di prosa interrompe il flusso di lavoro dello sviluppatore, riducendo la produttività e rendendo la documentazione un compito noioso.

Complessità del codice legacy: i codici più vecchi e complessi spesso hanno una documentazione minima o fuorviante, che li rende molto più difficili da decifrare e aggiornare.

Difficoltà di crescita: anche nei progetti che partono con ottime intenzioni, anche nei progetti che partono con ottime intenzioni, il deterioramento della documentazione è inevitabile. Man mano che il codice diventa più complesso e le funzionalità/funzioni si evolvono, i documenti perdono sincronizzazione, minando la fiducia e rendendoli meno gestibili.

L'utilizzo di GitHub Copilot per la documentazione del codice può essere una svolta per gli sviluppatori, i team di ingegneri e chiunque si occupi della manutenzione dei codici e abbia difficoltà a mantenere aggiornata la documentazione.

📮 ClickUp Insight: in media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente AI intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare tutto questo. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Cosa ti serve prima di utilizzare GitHub Copilot per la documentazione

Passare a un nuovo strumento senza la giusta configurazione è fonte di frustrazione. Prima di iniziare a generare la documentazione, esegui rapidamente questa lista di controllo per assicurarti che l'area di lavoro sia pronta. Questo ti eviterà di incontrare ostacoli in seguito.

Account GitHub con accesso a Copilot: Copilot è un servizio in sottoscrizione. È necessario un abbonamento attivo, sia esso individuale, aziendale o di piano Enterprise.

IDE supportati: sebbene VS Code sia l'ambiente più comune, Copilot si integra perfettamente anche con la suite di IDE JetBrains (come PyCharm o WebStorm), Visual Studio e Neovim.

Estensione Copilot installata: devi installare l'estensione ufficiale GitHub Copilot dal marketplace del tuo IDE e effettuare l'autenticazione con il tuo account GitHub.

Copilot Chat abilitato: per le attività di documentazione, Copilot Chat è lo strumento più potente a tua disposizione. Fornisce un'interfaccia di conversazione per effettuare richieste, che è molto più efficace per generare spiegazioni rispetto al solo utilizzo di suggerimenti in linea.

Accesso al repository: assicurati di avere almeno l'accesso in lettura al repository di codice che intendi documentare. Non puoi documentare ciò che non puoi vedere.

Conoscenza di base dei formati di documentazione: anche se Copilot fa il lavoro pesante, avere una conoscenza di base delle stringhe di documentazione, del Markdown e anche se Copilot fa il lavoro pesante, avere una conoscenza di base delle stringhe di documentazione, del Markdown e delle convenzioni di documentazione specifiche del tuo linguaggio di programmazione ti aiuterà a guidare l'IA in modo più efficace.

Come GitHub Copilot aiuta con la documentazione del codice

Pensa a GitHub Copilot come a un assistente di codifica che comprende il contesto del tuo codice. Non si limita a indovinare, ma legge le firme delle funzioni, i nomi delle variabili e la logica circostante per generare la documentazione pertinente.

tramite GitHub

L'utilizzo di GitHub Copilot per la documentazione del codice semplifica un processo noioso in poche semplici azioni.

Ecco come funziona nella pratica:

Suggerimenti in linea: quando inizi a digitare i marcatori di commento (come // o #) o la sintassi delle stringhe di documentazione (come """), Copilot anticipa le tue intenzioni e completa automaticamente con una documentazione sensibile al contesto.

Copilot Chat per le spiegazioni: puoi aprire una finestra di chat e chiedere a Copilot di spiegarti cosa fa una funzione o un blocco di codice. Genererà un riepilogo/riassunto chiaro e pronto per la documentazione che potrai copiare e incollare.

Documentazione basata sulla selezione: basta evidenziare un blocco di codice, fare clic con il tasto destro del mouse e chiedere a Copilot di documentare quella selezione specifica. È perfetto per individuare funzioni o classi complesse.

Supporto multilingue: Copilot non è limitato a una sola lingua. Funziona con Python, JavaScript, TypeScript, Java, C#, Go e molti altri linguaggi di programmazione popolari.

Consapevolezza del contesto: questo è il superpotere di Copilot. Non si limita a esaminare il codice in modo isolato, ma analizza come le diverse parti del tuo file interagiscono per generare descrizioni più accurate e utili.

Approccio Velocità Precisione Coerenza Documentazione manuale Lento Alto (se terminato bene) Varia a seconda dell'autore Suggerimenti di GitHub Copilot Veloce Medio-alto Stile coerente Suggerimenti di Copilot Chat Veloce Elevato (con buoni prompts) Molto coerente

Per scoprire come gli agenti IA stanno trasformando i flussi di lavoro di codifica oltre la semplice documentazione, guarda questo video.

Guida passo passo alla generazione della documentazione con GitHub Copilot

Questo flusso di lavoro è il tuo tutorial GitHub Copilot per trasformare un codice sconosciuto o non documentato in una risorsa ben documentata. Seguendo questi passaggi, puoi creare sistematicamente una documentazione completa con l'IA. 🛠️

Passaggio 1: comprendere la struttura del codice base

Non puoi documentare ciò che non capisci. Quando ti trovi di fronte a un progetto nuovo o complesso, il primo passaggio è ottenere una panoramica di alto livello. Invece di passare ore a tracciare manualmente le connessioni, usa Copilot Chat come guida.

Apri la cartella principale del progetto nel tuo IDE e poni domande generali a Copilot Chat per orientarti.

"Spiega la struttura generale di questo repository"

"Quali sono i moduli principali e come interagiscono?"

"Riassumi la funzione di questo file"

Un consiglio pratico è quello di iniziare dai punti di ingresso dell'applicazione, come main.py, index.js o il file delle rotte API primarie. Capire dove inizia il programma ti aiuta a seguire il flusso della logica e delle dipendenze verso l'esterno.

Passaggio 2: genera riepiloghi/riassunti di funzioni e classi

È qui che potrai apprezzare l'impatto immediato di Copilot. La generazione di stringhe di documentazione, ovvero i riassunti che spiegano cosa fa una funzione o una classe, è incredibilmente veloce. Il flusso di lavoro è semplice: posiziona il cursore, digita la sintassi iniziale per una stringa di documentazione e lascia che Copilot si occupi del resto.

Per Python: posiziona il cursore sulla riga dopo la definizione di una funzione e digita """. Copilot suggerirà immediatamente una stringa di documentazione completa, comprese le descrizioni dei parametri (Args), i valori di ritorno (Returns) e le eventuali eccezioni che la funzione potrebbe generare (Raises).

Per JavaScript/TypeScript: posiziona il cursore sopra una funzione e digita /. Copilot genererà commenti in stile JSDoc, che sono lo standard per la documentazione dei codici JavaScript.

Puoi anche utilizzare Copilot Chat per un maggiore controllo. Evidenzia un'intera funzione o classe e chiedi direttamente: "Documenta questa funzione, inclusi i parametri e il tipo di ritorno".

Mentre le stringhe di documentazione spiegano il cosa, i commenti in linea spiegano il perché. Il tuo obiettivo qui non è quello di ribadire ciò che fa il codice, ma di chiarire l'intento dietro decisioni non ovvie. Questo è fondamentale per la futura manutenibilità.

Concentrati sulle parti più complesse del tuo codice. Evidenzia un blocco complesso e chiedi a Copilot Chat: "Spiega questa logica passo dopo passo". Quindi, prendi la sua spiegazione e sintetizzala in un commento inline conciso.

I punti migliori in cui aggiungere commenti in linea includono:

Espressioni regolari complesse (regex)

Ottimizzazioni delle prestazioni che utilizzano una logica non convenzionale

Soluzioni alternative per bug noti o problemi relativi a librerie di terze parti

Logica aziendale che non è immediatamente evidente dai soli nomi delle variabili

Passaggio 4: crea README e documentazione del progetto

tramite GitHub

Una volta gestita la documentazione a livello di codice, è il momento di passare al livello di progetto. Un buon file README è la porta d'ingresso al tuo progetto e Copilot può aiutarti a crearne uno che si distingua, proprio come la migliore documentazione API.

Ecco come procedere:

Crea un nuovo file README.md nella directory principale del tuo progetto.

Usa Copilot Chat per generare le sezioni principali. Ad esempio, puoi chiedere: "Genera un README per questo progetto, includendo le sezioni relative all'installazione, all'utilizzo e al contributo". Copilot analizzerà i file del tuo progetto (come package.json o requirements.txt) per creare istruzioni di installazione accurate ed esempi di utilizzo.

Puoi quindi perfezionare e personalizzare il Markdown generato per adattarlo alle esigenze specifiche del tuo progetto. Lo stesso processo funziona per la creazione di CONTRIBUTING. md o altri documenti di progetto di alto livello.

Passaggio 5: rivedi e perfeziona la documentazione generata dall'IA

Questo è il passaggio più importante. La documentazione generata dall'IA è un ottimo punto di partenza, ma non è un prodotto finito. Considerala sempre come una prima bozza che richiede la revisione e il perfezionamento da parte di un essere umano.

Usa questa lista di controllo come guida per la tua revisione:

Accuratezza: la documentazione descrive correttamente ciò che il codice fa effettivamente?

Completezza: tutti i parametri, i valori di ritorno e le potenziali eccezioni sono documentati?

Chiarezza: un nuovo membro del team riuscirebbe a capire senza bisogno di chiedere aiuto?

Coerenza: il tono e lo stile sono in linea con gli standard di documentazione stabiliti dal tuo team?

Casi limite: sono presenti menzioni di limitazioni importanti o potenziali casi limite?

Esempio pratico di documentazione GitHub Copilot

Vediamo un esempio concreto. Immagina di imbatterti in questa funzione Python non documentata in un codice legacy:

Non è immediatamente chiaro cosa fa o perché. Puoi evidenziare la funzione e chiedere a Copilot Chat: "Documenta questa funzione includendo parametri, tipo di ritorno ed eccezioni".

In pochi secondi, Copilot fornisce quanto segue:

Questo esempio mostra la generazione della documentazione GitHub Copilot per una singola funzione. Per codebase più grandi, puoi ripetere questo processo in modo sistematico, iniziando dalle API pubbliche e procedendo verso le utility interne.

Best practice per la documentazione del codice basato sull'IA

Generare la documentazione è solo metà dell'opera. La vera sfida è mantenerla utile e aggiornata. È qui che devi andare oltre l'IDE e integrare la documentazione nei flussi di lavoro principali del tuo team.

Centralizza la tua documentazione e le attività di sviluppo per eliminare il caos e mantenere il tuo team allineato. Combina GitHub Copilot con strumenti di project management come ClickUp per creare elementi di lavoro specifici e assegnabili per la documentazione, collegarli direttamente alle modifiche del codice e creare una base di conoscenze centralizzata che si integra con il tuo flusso di lavoro, consentendo al tuo team di agire più rapidamente.

L'integrazione di ClickUp GitHub collega automaticamente commit, richieste pull e differenze di codice alle attività.

ClickUp semplifica questa operazione grazie all'integrazione nativa con GitHub. Ciò è particolarmente utile quando più repository Git alimentano la stessa area di prodotto e si desidera comunque un'unica fonte di verità per lo stato e il contesto.

Mantieni la documentazione in sincronia con le modifiche al codice

Nel momento in cui il codice cambia, la documentazione inizia a diventare obsoleta. Questo "allontanamento della documentazione" è ciò che rende inaffidabili la maggior parte dei wiki dei team. Puoi contrastare questo fenomeno creando un processo che garantisca la sincronizzazione dei tuoi documenti con il tuo codice.

Documentazione durante la revisione delle PR: rendi gli aggiornamenti della documentazione una parte obbligatoria della rendi gli aggiornamenti della documentazione una parte obbligatoria della lista di controllo delle pull request del tuo team, un passaggio fondamentale in qualsiasi flusso di lavoro di sviluppo solido. Nessun codice viene unito fino a quando i documenti non vengono aggiornati.

Usa Copilot sui file modificati: come parte del processo di revisione del codice, i revisori possono usare Copilot per verificare rapidamente che la documentazione rifletta ancora accuratamente il codice modificato.

Automatizza i promemoria: non affidarti alla memoria. Imposta non affidarti alla memoria. Imposta flussi di lavoro automatizzati che segnalano le PR che riguardano codice non documentato o ricordano agli sviluppatori di aggiornare i documenti.

Collega le attività nella tua area di lavoro di ClickUp alle PR di GitHub

Rendi gli aggiornamenti della documentazione semplici e tracciabili automatizzando le attività di revisione con ClickUp Automazioni ogni volta che viene unito un pull request GitHub. Collegando i PR GitHub direttamente alle attività di ClickUp, ti assicuri che la documentazione sia sempre visibile e parte integrante di ogni modifica al codice.

Usa l'IA per mantenere gli standard di documentazione

Una documentazione incoerente crea confusione. Quando gli sviluppatori utilizzano stili leggermente diversi, il codice diventa più difficile da leggere e i nuovi membri del team faticano a mettersi al passo. L'IA può aiutare a garantire la coerenza su tutta la linea.

Inizia creando una guida stilistica chiara per la documentazione. Quindi, puoi fare riferimento direttamente alle istruzioni di Copilot, come "Documenta questa funzione seguendo gli standard JSDoc del nostro team".

Puoi anche utilizzare Copilot per controllare la documentazione esistente, chiedendogli di "Rivedere questo file per individuare eventuali funzioni prive di stringhe di documentazione".

💡Suggerimento professionale: in ClickUp puoi creare linee guida e modelli di documentazione in pochi secondi con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato. ClickUp Brain è in grado di generare rapidamente modelli e linee guida per la documentazione del codice

Per rendere questo processo scalabile, archivia la tua guida di stile ufficiale per la documentazione in ClickUp Docs. In questo modo creerai un sistema di gestione delle conoscenze condiviso a cui tutti i membri del team potranno accedere.

Quando un nuovo sviluppatore ha una domanda sugli standard, può rivolgersi a ClickUp Brain, che utilizza i tuoi documenti come fonte di conoscenza per fornire risposte immediate e accurate senza interrompere un ingegnere senior.

Limiti dell'utilizzo di GitHub Copilot per la documentazione del codice

Sebbene Copilot sia un potente alleato, è importante essere consapevoli dei suoi limiti. Considerarlo come una bacchetta magica può portare a problemi in futuro.

Limiti della finestra di contesto: Copilot può "vedere" solo una parte del tuo codice alla volta. Per sistemi altamente complessi con molti file interconnessi, potrebbe Copilot può "vedere" solo una parte del tuo codice alla volta. Per sistemi altamente complessi con molti file interconnessi, potrebbe non cogliere il quadro completo , portando a suggerimenti incompleti o leggermente imprecisi.

L'accuratezza richiede una verifica: la documentazione generata può talvolta contenere errori impercettibili, specialmente per la documentazione generata può talvolta contenere errori impercettibili, specialmente per logiche aziendali sfumate o proprietarie . È un'ottima prima bozza, ma richiede sempre un controllo umano.

Nessuna conoscenza istituzionale: Copilot capisce cosa fa il codice, ma non ha idea del perché sia stata presa una determinata decisione. Non è in grado di cogliere il contesto storico o i compromessi aziendali che hanno portato a una specifica implementazione.

Sottoscrizione richiesta: a differenza di alcuni strumenti di IA gratis, Copilot richiede una sottoscrizione a pagamento per la maggior parte degli utenti, il che può essere un fattore da considerare per i singoli individui o i piccoli team.

Variazioni di linguaggio e framework: la qualità dei suggerimenti può variare. Copilot è eccezionalmente efficace con linguaggi popolari come Python e JavaScript, ma potrebbe essere meno efficace con linguaggi più di nicchia o framework nuovissimi.

Queste limitazioni non rendono Copilot inadatto alla documentazione. Semplicemente evidenziano perché combinare l'assistenza dell'IA con strumenti di flusso di lavoro robusti crea un risultato di gran lunga migliore rispetto all'affidarsi a un singolo strumento.

Alternativa a GitHub Copilot per la documentazione del codice

I team che considerano la documentazione come parte integrante del loro flusso di lavoro, e non come un elemento secondario, rilasciano le funzionalità/funzioni più rapidamente e creano un codice base più resiliente e facile da mantenere. Sebbene GitHub Copilot sia fantastico per generare documentazione all'interno del tuo IDE, non risolve il problema più ampio.

Come organizzare, effettuare il monitoraggio e mantenere tale documentazione come risorsa collaborativa del team? È qui che una zona di lavoro convergente diventa essenziale.

Mentre Copilot ti aiuta a scrivere i documenti, ClickUp ti aiuta a gestire l'intero ciclo di vita della documentazione. Elimina la dispersione di contesto con ClickUp, uno spazio di lavoro IA convergente che riunisce tutto il tuo lavoro, i tuoi dati e i tuoi flussi di lavoro in un'unica piattaforma.

Il team di DISH Business ha usufruito di un aumento del 30% della capacità del team grazie a ClickUp. "Tutte le versioni che abbiamo rilasciato dal 2025 sono state pubblicate nei tempi previsti grazie alla visibilità che ClickUp ci offre sui problemi che potrebbero sorgere. Consente ai team di diverse parti del mondo di riunirsi, interagire e comunicare in modo asincrono sul lavoro che stiamo svolgendo." "Tutte le versioni che abbiamo rilasciato dal 2025 sono state pubblicate nei tempi previsti grazie alla visibilità che ClickUp ci offre sui problemi che potrebbero sorgere. Consente ai team di diverse parti del mondo di riunirsi, interagire e comunicare in modo asincrono sul lavoro che stiamo svolgendo."

Ecco alcuni dei motivi per provare ClickUp oggi stesso:

Archivia e collabora su tutti i documenti dei tuoi progetti, i riferimenti API e i file README in un unico luogo centrale e ricercabile con ClickUp Docs.

Consenti ai membri del team di trovare le risposte a domande comuni come "Come funziona il nostro modulo di autenticazione?" con ClickUp Brain, che fornisce le risposte giuste utilizzando il contesto dell'area di lavoro e la documentazione ufficiale.

Automatizza le attività ripetitive con ClickUp Automazioni, così il tuo team di ingegneri potrà rimanere concentrato e smaltire gli arretrati in modo efficiente.

Tieni aggiornati i team senza lavoro richiesto configurando senza lavoro richiesto configurando gli agenti IA in ClickUp per effettuare il monitoraggio degli aggiornamenti essenziali o della documentazione mancante e avvisarti.

GitHub Copilot ti aiuta a scrivere la documentazione. ClickUp ti aiuta a gestirla. Insieme, risolvono tutte le sfide legate alla documentazione. ✨

💡Suggerimento professionale: Codegen IA Agent in ClickUp è il tuo assistente IA autonomo che si occupa di: Aggiornamenti sincronizzati: quando un'attività viene aggiornata o un bug viene risolto, l'agente Codegen può aggiornare automaticamente la documentazione pertinente. Se modifichi la logica di una funzione, l'agente può aggiornare il wiki o il documento tecnico corrispondente in ClickUp per riflettere la modifica.

Documenti auto-correttivi: l'agente esegue la scansione alla ricerca di "frammentazione del contesto", ovvero casi in cui il codice e la documentazione non corrispondono più. Può segnalare sezioni obsolete di un documento o suggerire automaticamente una revisione per allinearlo all'ultimo codice di base.

Note di rilascio automatizzate: analizzando le attività completate e le modifiche al codice associate in uno sprint, l'agente può redigere note di rilascio complete e registri delle modifiche all'interno di ClickUp Docs.

Collegamento codice-documento: può creare automaticamente collegamenti tra frammenti di codice e la documentazione di alto livello del progetto, rendendo più facile per i nuovi sviluppatori comprendere il "perché" delle decisioni architetturali complesse.

Query in linguaggio naturale: gli sviluppatori possono @menzionare l'agente Codegen in un'attività o in una chat per chiedere: "Come funziona il middleware di autenticazione?" L'agente cerca sia nel codice base che nella documentazione ClickUp per fornire una risposta verificata. Ulteriori informazioni su Codegen nel nostro video

Semplifica la documentazione del tuo codice con ClickUp

Una documentazione obsoleta rallenta il lavoro dei team, crea silos di conoscenza e rende l'onboarding un incubo. GitHub Copilot trasforma la documentazione del codice da un compito noioso a un flusso di lavoro efficiente e assistito dall'IA.

Tuttavia, la chiave dell'esito positivo è combinare i contenuti generati dall'IA con la revisione umana e un processo di squadra sostenibile. Una documentazione che rimanga aggiornata e affidabile richiede sia buoni strumenti che buone abitudini.

Con ClickUp e la sua integrazione con GitHub, la documentazione del codice e la sua gestione coerente diventano un gioco da ragazzi. Utilizzando l'IA per i compiti più complessi, liberi i tuoi sviluppatori affinché possano concentrarsi su ciò che conta di più: garantire accuratezza, completezza e chiarezza.

Sei pronto a integrare il tuo flusso di lavoro di documentazione con le tue attività di sviluppo? Inizia gratis con ClickUp e ottimizza il tuo processo oggi stesso.

Domande frequenti (FAQ)

GitHub Copilot può generare diversi tipi di documentazione, tra cui stringhe di documentazione di funzioni e classi, commenti in linea che spiegano logiche complesse e documenti a livello di progetto come i file README. Offre supporto per un'ampia gamma di linguaggi di programmazione, come Python, JavaScript e Java.

Copilot è significativamente più veloce nella creazione di bozze iniziali, trasformando minuti di lavoro in secondi. Tuttavia, la documentazione manuale può essere ancora più accurata per logiche aziendali altamente complesse o sfumate, motivo per cui la revisione umana dei contenuti generati dall'IA è essenziale.

Poiché opera all'interno di un ambiente di codifica come VS Code, GitHub Copilot è progettato principalmente per gli sviluppatori. Tuttavia, la documentazione che genera può essere facilmente esportata o archiviata in uno strumento centrale come ClickUp Docs per essere condivisa con i membri del team non tecnici.

Le principali limitazioni includono una finestra di contesto limitata, che può influire sulla precisione nei progetti di grandi dimensioni, e una mancanza di conoscenza istituzionale sul motivo per cui esiste un determinato codice. Tutti i contenuti generati dall'IA devono essere verificati da un essere umano per verificarne la correttezza e la completezza. /