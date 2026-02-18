I 15+ migliori prompt di Grok IA e come utilizzarli

La maggior parte di noi ha provato Grok IA nello stesso modo in cui ha provato tutti gli altri chatbot: abbiamo posto una domanda veloce, dato un'occhiata alla risposta e siamo passati oltre. Ma Grok non è più semplicemente un altro bot.

In un solo anno, ha attirato quasi 687 milioni di visite web, scalando silenziosamente la classifica degli strumenti più discussi dal tuo team. Allo stesso tempo, ha ancora circa 24 volte meno visitatori unici rispetto a ChatGPT, il che significa che la maggior parte delle persone sta appena iniziando a scoprire cosa possono fare i prompt di Grok AI per il lavoro reale.

Questo articolo colma tale lacuna, discutendo come trasformare Grok in un partner affidabile per ricerche approfondite, piano e persino generazione di immagini con prompt che forniscono il formato di output esatto richiesto dai tuoi progetti.

Cosa rende un prompt efficace per Grok?

Quando i prompt di Grok IA funzionano, è perché comunicano al modello ciò che desideri, perché lo desideri e cosa ti aspetti di vedere alla fine.

1. Chiarezza e specificità

I migliori prompt si leggono come brevi brief creativi. Grok è ottimo per la ricerca, ma è necessario:

Specifica intervalli di tempo, regioni, metriche e persino quali concorrenti includere.

Specifica le fonti accademiche rispetto a quelle generiche sul web

Richiedi citazioni, controlli di affidabilità e trasparenza

A volte è necessario verificare manualmente le informazioni importanti. Tuttavia, più chiara è la tua richiesta, migliore sarà l'utilizzo di Grok.

2. Contesto e definizione dei ruoli

Grok si comporta in modo molto diverso a seconda di chi finge di essere: assistente accademico, analista tecnico, esperto di conformità o stratega di marketing.

Il ruolo e il contesto indicano al modello quale prospettiva applicare alla stessa domanda, in modo che la risposta risulti pertinente per il tuo team.

3. Specifiche del formato di output

Ogni prompt efficace termina indicando a Grok come strutturare il risultato: report, lista di controllo, tabella comparativa, roadmap con passaggi. I prompt di ricerca più efficaci definiscono sempre un formato che puoi incollare direttamente in un documento o in un'attività.

4. Seguire con domande chiarificatrici

Considera la prima risposta come una bozza. Poni domande di approfondimento, restringi l'ambito e correggi eventuali malintesi. Questo rapido scambio trasforma una risposta generica in qualcosa basato su esempi e dati reali.

🧠 Lo sapevi?: La dimensione del mercato globale dell'ingegneria dei prompt è stata stimata in 222,1 milioni di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 2,06 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 32,8%.

Prompt che puoi utilizzare con Grok

È qui che i prompt di Grok IA passano dalla teoria a qualcosa che puoi copiare così com'è o modificare in base alle tue specifiche. Nei prossimi paragrafi, vedremo come scrivere prompt efficaci e effettueremo la condivisione di esempi già pronti per cinque specializzazioni di settore.

Nota: utilizzeremo la versione Basic/Free di Grok AI per eseguire i nostri prompt di esempio e darvi un'idea delle loro prestazioni. Tuttavia, i piani a pagamento SuperGrok e SuperGrok Heavy dovrebbero fornire risultati e offerte ancora migliori.

1. Creazione di contenuti e social media

Per i contenuti e i social, Grok funziona al meglio quando lo tratti come un partner creativo, non come un generatore di calendari. Salta la fase "crea un piano di contenuti" e crea alcuni blocchi di prompt riutilizzabili che puoi inserire in qualsiasi argomento.

Inizia con gli angoli di idea:

Dammi cinque contenuti che mettono in discussione una convinzione comune nel [tuo settore] riguardo a [argomento] Trasforma questa idea in tre formati: un video promozionale, un post su LinkedIn e un carosello educativo

Quindi aggiungi cambiamenti di prospettiva e ganci:

Riscrivi questo argomento dal punto di vista di un principiante, di un esperto e di uno scettico, con un forte gancio per ciascuno Qual è l'aspetto più inaspettato o sottovalutato nascosto in questo argomento?

Puoi anche utilizzare un semplice modello di prompt per ottenere risultati rapidi:

Dammi tre punti di vista su questo argomento, ciascuno con un gancio, un punto chiave e una semplice call to action

Grok genera contenuti in risposta al nostro prompt

📮ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e creando una connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

2. Ricerca e riassunto

Grok dà il meglio di sé quando lo si tratta come un analista junior che lavora su un brief conciso, invece che come una semplice casella di ricerca IA. Basta fornirgli la fonte, il lavoro e il formato di output, poi lasciare che sia lui a occuparsi del lavoro pesante di analisi e di riepilogo/riassunto.

Per ricerche approfondite o articoli accademici, inizia incollando il testo completo o i link principali, quindi specifica ciò che è importante per te. Ad esempio:

Estrai i risultati chiave, la metodologia, i limiti e le domande future Segna i dati che ritieni deboli o obsoleti Confronta questo con le altre due fonti di condivisione che condividerò di seguito

Concludi ogni prompt definendo la struttura di cui hai bisogno. Potrebbe essere:

Fornisci un riepilogo esecutivo, quindi elenca i risultati con citazioni Crea una breve sezione di critica e un elenco di domande aperte che posso trasformare in attività

🧠 Lo sapevi? Il 45% dei partecipanti al nostro sondaggio afferma di tenere aperte per settimane le schede relative alle ricerche di lavoro. Per un altro 23%, queste schede preziose includono thread di chat IA ricchi di contesto. In sostanza, la stragrande maggioranza sta esternalizzando la memoria e il contesto a fragili schede del browser. Ripeti con noi: le schede non sono basi di conoscenza. 👀 ClickUp BrainGPT cambia le regole del gioco. Questa super app di IA ti consente di cercare nella tua area di lavoro, interagire con più modelli di IA e persino utilizzare comandi vocali per recuperare il contesto da un'unica interfaccia.

3. Generazione di codice e visualizzazione dei dati

Fornisci a Grok un brief tecnico completo. Funziona al meglio quando spieghi il lavoro come faresti con uno sviluppatore junior e lo colleghi a dati reali.

Invece di "scrivi un'API", specifica la richiesta, le librerie e i casi limite. Ad esempio:

Scrivi un percorso Node.js Express che gestisca un POST a /api/users, convalidi username e password, salvi su MongoDB con Mongoose, restituisca 201 in caso di esito positivo e 400 con un messaggio di errore in caso di fallimento. Crea un componente React che richiama /api/user/:ID, mostra uno stato di caricamento, gestisce gli errori e visualizza nome, email e avatar utilizzando Material UI Scrivi dei test unitari pytest per questa funzione [incolla funzione] che coprano i percorsi felici e i casi limite

Puoi anche chiedere a Grok di trasformare i risultati in grafici:

Utilizzando questo CSV [incolla], suggerisci 2-3 grafici utili e scrivi il codice Python con Matplotlib per generarli, oltre a una breve analisi di ciò che mostra ciascun grafico

4. Modifica o generazione di immagini tramite il modello di immagini di Grok

Una cosa interessante della generazione di immagini di Grok è che non è necessario utilizzare un " prompt tecnico ". Dalla pagina iniziale della chat, seleziona "Crea immagine" e si aprirà Imagine by Grok IA, dove potrai generare immagini utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Quando scrivi un prompt, pensa in quattro parti:

Oggetto

Il cambiamento che desideri

Stato d'animo

Stile

Ad esempio:

Foto di prodotto di una bottiglia d'acqua riutilizzabile su una scrivania, illuminazione più brillante, atmosfera accogliente, stile soft studio

Puoi quindi accumulare le modifiche in un unico passaggio. Chiedi a Grok di schiarire la scena, cambiare lo sfondo e aggiungere del testo sovrapposto in un'unica richiesta, invece che in tre prompt separati.

Potresti provare qualcosa come "luce dell'ora dorata con ombre morbide e drammatiche" per un look più raffinato.

💡 Suggerimento professionale: quando provi le indicazioni visive, salva le immagini migliori e i relativi prompt come modello rapido all'interno di ClickUp Docs. Puoi inserire le immagini prima e dopo nello stesso documento e rivederle con il tuo team in un unico posto.

5. Prompt avanzati o di livello master per Grok (livello ingegneristico)

Questo è il momento in cui puoi selezionare la modalità Esperto per utilizzare il tuo prompt Grok IA. La modalità Esperto è quella in cui Grok inizia a comportarsi come un cervello in più nel tuo team tecnico. Consente al modello di seguire passaggi di ragionamento intermedi prima di rispondere, il che è perfetto per problemi ingegneristici complessi.

Un buon prompt principale è qualcosa che puoi riutilizzare in diverse attività, non qualcosa da usare una sola volta. Ad esempio:

Sei un ingegnere di livello staff. Ho bisogno di aiuto per progettare e implementare il seguente sistema: [breve descrizione]. Fai il lavoro in quattro passaggi

Riformula l'obiettivo, gli input, i vincoli e le condizioni di errore con parole tue

Proponi tre architetture, confronta i compromessi (prestazioni, complessità, costi, affidabilità, adeguatezza delle competenze del team)

Scegli uno e rifletti sul design passaggio dopo passaggio in modalità Think: flussi di dati, API, strutture dei dati, gestione degli errori e osservabilità

Codice pronto per la produzione per il percorso principale, test di base e un breve registro dei rischi con domande aperte che dovrei convalidare con il mio team

💡 Suggerimento professionale: salva un prompt master come questo in uno spazio condiviso, in modo che tutto il tuo team utilizzi lo stesso processo, e aggiornalo con piccole modifiche ogni volta che il tuo stack o i tuoi standard cambiano.

Passo dopo passo: come creare prompt Grok efficaci

Prima di incollare un muro di testo in Grok, è utile rallentare e costruire la richiesta a strati. Ecco una struttura semplice che puoi riutilizzare nella maggior parte delle attività.

Inizia scegliendo la modalità giusta: usa Fast per bozze veloci, Expert o Heavy quando hai bisogno di ragionamenti avanzati o analisi più approfondite. Attiva DeepSearch quando hai bisogno di risposte supportate dal web.

Aggiungi il contesto giusto: allega file, incolla dati o aggiungi contenuti di testo da Drive o OneDrive, in modo che Grok non debba fare supposizioni. Fai una menzione di cosa tratta ogni file e come desideri che venga utilizzato.

Scegli un personaggio adatto: un un assistente di scrittura , un revisore legale o un personaggio personalizzato per il tuo progetto spinge Grok verso il tono e la profondità che ti aspetti.

Scrivi un obiettivo chiaro : esprimi lo scopo in una sola frase, quindi aggiungi eventuali vincoli importanti. Indica il pubblico, la lunghezza, le regioni o gli strumenti che ti interessano. Fai una menzione del pubblico, della lunghezza, delle regioni o degli strumenti che ti interessano.

Ottieni un formato di output preciso: richiedi sezioni, elenchi puntati, tabelle o blocchi di codice in modo da poter inserire il risultato direttamente in documenti, presentazioni o attività.

Errori comuni e insidie quando si utilizzano i prompt Grok

Anche i prompt Grok IA ben strutturati possono mancare l'obiettivo se il modo in cui lavori con Grok è d'intralcio. Queste tre abitudini limitano silenziosamente la qualità di ogni risposta.

Accettare la prima risposta

La prima risposta raramente è quella definitiva. Considerala come un punto di partenza e chiedi a Grok di perfezionare il suo processo. Prova a dare seguito con domande come:

"Questa parte è utile. Puoi approfondire [punto specifico]?"

"Quali sono i potenziali svantaggi di questo approccio?"

"Puoi fornirmi un esempio concreto per la mia situazione?"

Ignorare il tuo stile di apprendimento

Se la spiegazione non ti convince, comunica a Grok qual è il tuo metodo di apprendimento preferito, in modo che possa adattare la forma dei risultati al tuo modo di ragionare. Utilizza prompt come:

"Sono un tipo visivo. Puoi usare un diagramma o una tabella?"

"Suddividilo in semplici passaggi che posso seguire"

"Spiega con esempi reali tratti dai team di sviluppo software"

Non basarsi sulle conversazioni precedenti

Ricominciare da capo ogni volta elimina il contesto e rallenta la comprensione. Fai riferimento alle chat e ai risultati precedenti:

"Sulla base della nostra ultima ricerca su [argomento], ecco cosa ho provato e cosa è successo. Cosa dovrei modificare ora?"

I punti di forza e i limiti di Grok

Grok può essere brillante nel contesto giusto e frustrante in quello sbagliato. È utile sapere dove il modello eccelle naturalmente e dove sono ancora necessarie delle protezioni.

Pro

Gestisce bene le domande complesse, soprattutto quando hai bisogno di un'analisi stratificata su argomenti legali, tecnici o relativi ai prodotti .

Recupera in tempo reale dati e informazioni dal web per attività legate a notizie, finanza e ricerca, in modo che le risposte non sembrino obsolete.

Funziona con testo, codice e immagini, il che rende facile tenere tutto in un'unica conversazione invece di destreggiarsi tra diversi strumenti.

Mantiene il contesto durante le chat lunghe, così puoi riprendere la stessa idea invece di dover spiegare ogni volta il tuo progetto.

Contro

Ha ancora un'adozione inferiore e meno integrazioni rispetto alla concorrenza, il che si traduce in plugin, flussi di lavoro e documentazione mancanti.

L'accesso in tempo reale alle fonti online può introdurre pregiudizi, contenuti obsoleti o scarsa affidabilità se non si richiedono attivamente citazioni e verifiche delle fonti.

Un allineamento stretto con l'ecosistema X può essere limitante se il tuo team lavora su altre piattaforme e necessita di un'infrastruttura neutrale.

Il supporto agli sviluppatori e alle aziende è ancora in fase di sviluppo, quindi i team che realizzano sistemi complessi basati su Grok spesso necessitano di strumenti aggiuntivi di convalida, monitoraggio e backup.

Alternativa a Grok per i flussi di lavoro quotidiani

Grok ha ancora qualche lacuna da colmare. Sebbene la sua modalità vocale sia impressionante, la generazione di immagini sembra poco sviluppata. Ora, se devi utilizzare uno strumento di IA per la scrittura, un altro per la generazione di immagini e un altro ancora per generare o correggere il codice, il risultato è una proliferazione di strumenti di IA. Ciò significa che avrai più strumenti di IA che non possono comunicare tra loro, non hanno consapevolezza del tuo lavoro e accumulano costi di sottoscrizione. Pertanto, hai bisogno di un'alternativa a Grok che possa affiancare (o talvolta sostituire) Grok nel tuo stack. Una di queste alternative è ClickUp Brain, un assistente completo basato sull'IA all'interno della piattaforma di project management ClickUp. ClickUp Brain è una raccolta di funzionalità/funzioni di IA perfettamente integrate nell'area di lavoro di ClickUp. Puoi utilizzarlo proprio dove si trovano già i tuoi progetti, in modo che possa estrarre il contesto reale del progetto, le attività e i commenti in ogni risposta.

Prompt di versione di prova per vedere come ClickUp Brain funziona con la revisione e la riepilogazione/riassunzione dei documenti

Come ClickUp Brain migliora l'utilizzo di Grok da solo

Ecco come ClickUp Brain affronta alcuni dei limiti che incontrerai con i prompt Grok autonomi:

Contesto approfondito dal lavoro in tempo reale: ClickUp Brain può vedere le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi commenti e i tuoi stati, quindi le risposte riflettono le priorità relative alle scadenze.

Azioni native del flusso di lavoro: invece di copiare le risposte negli strumenti, è possibile creare attività, aggiornare campi, generare attività secondarie e registrare riepiloghi/riassunti proprio dove lavora il tuo team.

Assistenza consapevole del ruolo: CSM, PM, ingegneri e leader possono tutti utilizzare la stessa IA, ma ottenere risultati diversi: riepiloghi di stato, note standup, liste di controllo per la correzione dei bug o sintesi esecutive.

Ricerca incrociata tra strumenti con ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT estrae il contesto da ClickUp e dalle app collegate (come Drive o Slack), in modo da poter rispondere alle domande con un quadro completo invece di destreggiarsi tra più schede AI.

Riduzione della proliferazione dell'IA: un unico livello di IA supporta la scrittura, la pianificazione, l'analisi e i flussi di lavoro di supporto, quindi non è necessario mantenere strumenti separati in stile Grok per ogni funzione. un unico livello di IA supporta la scrittura, la pianificazione, l'analisi e i flussi di lavoro di supporto, quindi non è necessario mantenere strumenti separati in stile Grok per ogni funzione.

Sicurezza di livello aziendale: tutto questo funziona su stack sicuri di ClickUp (compresi controlli conformi a GDPR, ISO, HIPAA e SOC 2), con limiti rigorosi sulla formazione e la conservazione dei dati di terze parti.

Utilizza i prompt basati sui ruoli in ClickUp Brain per soddisfare le esigenze specifiche del tuo ruolo

Un utente di Reddit condivide la sua esperienza con ClickUp:

Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Effettua anche la modifica di ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner.

Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner.

Modi chiave per utilizzare ClickUp Brain con i prompt in stile Grok

Chiedi di riepilogare/riassumere attività lunghe, ticket o documenti in modo che le parti interessate possano cogliere il contesto in poche righe.

Trasforma un'idea approssimativa o le note di una riunione in un elenco strutturato di attività con attività secondarie, titolari e date di scadenza .

Riscrivi o personalizza i messaggi per diversi tipi di pubblico: clienti, dirigenti o team interni.

Genera aggiornamenti di stato e riepiloghi dei progressi per sprint, account o progetti in pochi secondi.

Crea modelli standardizzati (playbook di onboarding, framework QBR, lista di controllo di rilascio) da un prompt ben strutturato.

Usa ClickUp BrainGPT per effettuare ricerche su ClickUp + strumenti esterni , quindi redigi una risposta o un piano utilizzando tutto ciò che trova.

Inserisci file o link e lascia che BrainGPT confronta le versioni, estragga le decisioni chiave o individui i rischi .

Converti le note vocali o le chat rapide di ClickUp BrainGPT in attività di ClickUp, così le idee non andranno perse in strumenti di IA separati.

In questo modo, Grok rimane utile per l'esplorazione e la sperimentazione, mentre ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT gestiscono i prompt quotidiani che richiedono un contesto reale, titolarità e follow-up.

🌟 Bonus: Desideri un'assistenza IA simile a Grok ma con una maggiore personalizzazione e flussi di lavoro in più passaggi? Allora adorerai gli AI Super Agents di ClickUp. I Super Agent sono profondamente integrati nella piattaforma ClickUp, con accesso alle attività, ai documenti, alle chat e alle app collegate del tuo spazio di lavoro. Puoi creare, configurare, personalizzare e controllare i Super Agent, comprese le loro autorizzazioni, la memoria e gli strumenti/dati a cui possono accedere. Sono progettati per interazioni collaborative, intuitive e flessibili all'interno di ClickUp, compresa la richiesta di approvazione umana per azioni critiche.

Genera prompt IA più intelligenti con ClickUp

Se c'è una cosa da ricordare di tutto questo, è che Grok è efficace solo nella misura in cui lo rendi tale. Ruoli chiari, risultati strutturati e follow-up intelligenti lo trasformano da una finestra di chat a un partner affidabile per la ricerca, il codice e il lavoro creativo.

Abbiamo anche visto le insidie più comuni, le strategie più intelligenti per migliorare e dove Grok ha ancora bisogno del supporto di strumenti come ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT per mantenere tutto legato a progetti e persone reali.

Se sei pronto a ridurre la proliferazione dell'IA e a costruire un sistema più connesso per il lavoro del tuo team, saremo lieti di parlarti. Prova ClickUp gratis per scoprire come potrebbe essere questa configurazione.

Domande frequenti (FAQ)

I prompt di Grok IA sono le istruzioni scritte che dai a Grok per eseguire un'attività: ricerca, scrittura, codifica o analisi. I prompt efficaci definiscono l'obiettivo, il contesto e il formato del risultato, in modo che i team possano effettivamente utilizzare il risultato nel loro flusso di lavoro.

Sii specifico riguardo al pubblico, ai vincoli e alla struttura che desideri. Condividi il materiale di partenza, chiedi un ragionamento passo dopo passo e segui sempre con perfezionamenti. Considera la prima risposta come una bozza da perfezionare, non come la risposta definitiva.

Sì. Puoi descrivere l'argomento, la modifica desiderata, l'atmosfera e lo stile in un linguaggio semplice, quindi accumulare modifiche come "schiarire, cambiare lo sfondo e aggiungere il testo del titolo". È l'ideale per immagini concettuali veloci e risorse pronte per i social.

Un prompt standard risolve un'attività. Un prompt master o avanzato agisce come un modello riutilizzabile: definisce ruoli, vincoli, passaggi di ragionamento e struttura dei risultati in modo che Grok possa affrontare lavori complessi e articolati in più fasi in modo coerente tra progetti e team.

Grok è ottimo per l'esplorazione, la stesura di bozze e il supporto decisionale, ma non dovrebbe sostituire la revisione umana. Per lavori ad alto rischio o regolamentati, utilizzalo per individuare opzioni e approfondimenti, quindi convalida fatti, dati e decisioni con esperti del settore.