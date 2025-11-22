I 10 migliori modelli di pianificazione di monday.com per i team

Quando si tratta di successo aziendale, il tempismo è tutto. Ma come puoi assicurarti che il tuo team non si ritrovi a correre per rispettare le scadenze?

Una ricerca ha rilevato che fino all'80% dei progetti IT non riesce a raggiungere i propri obiettivi, subisce ritardi o supera in modo significativo il budget previsto. Senza una pianificazione chiara, anche i progetti meglio pianificati possono fallire più rapidamente di quanto si possa dire "riunione alle 15:00".

È qui che entrano in gioco i modelli di pianificazione di monday.com, come un supereroe della produttività personale. Questi modelli rendono più facile che mai pianificare le attività, monitorarne lo stato di avanzamento e fissare scadenze chiare.

In questo articolo tratteremo 10 modelli di pianificazione gratis di Monday.com. Come bonus, esploreremo in seguito alcune utili alternative di ClickUp che offrono un valore aggiunto!

Cosa rende un modello di pianificazione efficace?

Un buon modello di pianificazione è uno strumento che mantiene il tuo team organizzato, le tue attività in linea con gli obiettivi e il tuo progetto senza intoppi. Dovrebbe essere facile da modificare, personalizzabile in base alle tue esigenze e sufficientemente flessibile da adattarsi ai cambiamenti delle scadenze o delle attività.

Cerca modelli che offrano:

✅ Una struttura chiara e organizzata per una facile gestione delle attività

✅ Campi modificabili per l'assegnazione delle attività, le scadenze e le attività specifiche

✅ Sezioni codificate dal colore per dare priorità alle attività importanti

✅ Blocchi di tempo per la gestione dell'orario di lavoro e dei turni di lavoro

✅ Integrazione con le visualizzazioni del calendario per aggiornamenti in tempo reale

Grazie a queste funzionalità chiave, un modello di pianificazione di monday.com diventa una vera risorsa per il tuo team, aiutandoti a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle attività e a monitorarne i progressi senza alcuno sforzo.

Modelli di pianificazione in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di Monday.com e ClickUp:

10 modelli di pianificazione di Monday.com

Avere i processi e gli strumenti di pianificazione giusti può fare la differenza tra rispettare le scadenze e vedere accumularsi le attività. Uno dei modi più semplici per rimanere in carreggiata è utilizzare modelli di pianificazione (ancora meglio se sono gratis e facili da usare!).

Ecco 10 modelli gratis di monday.com per aiutarti a gestire il tuo flusso di lavoro, mantenere la produttività e sfruttare al meglio il tuo tempo!

1. Modello di pianificazione settimanale del lavoro

È Monday, sono le 9:02 del mattino e la riunione è già fuori strada: due persone hanno scambiato i turni, una ha dimenticato di passare un client e la bacheca delle coperture sembra un'opera d'arte astratta.

Per affrontare questo problema, il modello di pianificazione settimanale del lavoro di Monday. com è stato progettato per portare chiarezza ed efficienza in uno degli aspetti più trascurati delle operazioni aziendali, ovvero gli orari di lavoro dei dipendenti.

I manager e i membri del team possono accedere alla pianificazione in tempo reale, assicurandosi che tutti siano sulla stessa pagina riguardo ai turni di lavoro, all'assegnazione delle attività e agli orari di lavoro.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Crea pianificazioni settimanali dettagliate con elementi concreti, attività e priorità.

Assegna ai membri del team attività specifiche e monitora le ore di lavoro in ogni fase.

Importa ed esporta facilmente in Excel per aggiornamenti semplici.

✨ Ideale per: responsabili delle risorse umane, team leader e responsabili operativi che desiderano ottimizzare la pianificazione del team e garantire la copertura durante l'orario di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: hai bisogno di aiuto per mantenere la produttività mentre lavori da casa? Crea uno spazio di lavoro dedicato e stabilisci dei confini chiari per ridurre al minimo le distrazioni e massimizzare la concentrazione. Ancora meglio, usa la vista Home di ClickUp per organizzare le tue priorità e attività quotidiane in un unico posto, così saprai sempre su cosa concentrarti dopo.

2. Modello di pianificazione dei lavori edili

Pensa a questo modello come al set di produzione di un film di rapine: ogni scena ha una posizione, una troupe, oggetti di scena e un timestamp preciso. Se un elemento viene a mancare, l'intera sequenza deve essere riscritta.

Questo modello di pianificazione dei lavori edili di Monday.com fornisce una Sequenza dinamica per il monitoraggio dei progressi, il controllo delle dipendenze e la garanzia che le attività cardine siano rispettate a tempo. Questo può aiutarti a gestire il tuo progetto di costruzione suddividendolo in più parti, rendendo molto più semplice l'allocazione del budget e la gestione delle attività.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi il tuo progetto di costruzione in fasi gestibili, assegna le attività e effettua il monitoraggio del budget in tempo reale.

Mappa le attività cardine e imposta le dipendenze per garantire che le attività vengano completate nell'ordine corretto.

Condivisione delle bacheche e accesso alle visualizzazioni del dashboard con client e team per aggiornamenti in tempo reale.

✨ Ideale per: responsabili di progetti di costruzione, appaltatori e team di progettazione che hanno bisogno di tenere sotto controllo programmi, budget e attività cardine.

📖 Leggi anche: Tecniche di gestione del tempo: 11 metodi da provare oggi stesso

3. Modello di pianificazione del lavoro da remoto

Gestire un team remoto distribuito può essere impegnativo, soprattutto quando si tratta di garantire che tutti rimangano allineati e che la produttività sia al massimo.

Il modello di pianificazione del lavoro da remoto di Monday.com ti aiuta a creare un programma di lavoro da remoto chiaro e strutturato per il tuo team distribuito, assicurando che tutti sappiano quando presentarsi, quali sono le loro attività e come collaborare in modo efficace da qualsiasi posizione.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Imposta l'orario di lavoro per i membri del team in fusi orari diversi

Assegna priorità alle attività e crea elementi d'azione per una migliore gestione delle attività.

Gli aggiornamenti in tempo reale consentono una collaborazione perfetta tra i membri del team, anche in tutto il mondo.

✨ Ideale per: gestori del team remoto e liberi professionisti alla ricerca di un modo per ottimizzare le pianificazioni virtuali e migliorare il flusso delle attività.

💡 Suggerimento professionale: la pianificazione dei progetti può essere complessa, poiché comporta il bilanciamento di scadenze, dipendenze, risorse e aggiornamenti su più piattaforme. ClickUp Brain MAX funge da assistente di pianificazione basato sull'intelligenza artificiale. Ecco come: Ricerca unificata: cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per individuare file, documenti e allegati.

Crea e pianifica le attività con la voce: basta dire "Pianifica la revisione del progetto per martedì prossimo e assegnalo a Sarah" e la funzionalità/funzione basta dire "Pianifica la revisione del progetto per martedì prossimo e assegnalo a Sarah" e la funzionalità/funzione Talk to Text imposta immediatamente l'attività, la scadenza e l'assegnatario.

Crea e organizza flussi di lavoro complessi per i tuoi progetti : descrivi il tuo progetto a Brain MAX e questo genererà, collegherà e pianificherà automaticamente tutte le attività dipendenti dall'inizio alla fine.

Sostituisci più strumenti di IA scollegati e sfrutta modelli AI esterni premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione pronta per l'azienda che comprende il tuo contesto del lavoro. Cattura idee, effettua la condivisione di istruzioni e porta le cose terminate 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX. Prova ClickUp Brain MAX, la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona l'AI Sprawl, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

4. Modello di timeline per la project management

La maggior parte delle sequenze inizia come un arco pulito e finisce come un groviglio. Il segreto non sta nell'avere più riunioni, ma in un piano dinamico che si aggiorna automaticamente e ti dice cosa è cambiato, quando e perché.

Rimani aggiornato sulle scadenze dei progetti e sull'avanzamento delle attività con questo modello di Sequenza per il project management di Monday.com. Ti consente di assegnare attività, gestire le dipendenze e monitorare il flusso di lavoro del tuo team dall'inizio alla fine, offrendoti al contempo la flessibilità di scegliere diverse visualizzazioni per gestire il tuo progetto.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza la Sequenza del tuo progetto utilizzando diverse visualizzazioni, come i diagrammi di Gantt o le bacheche Kanban.

Monitora le dipendenze delle attività e assegna le priorità ai progetti in modo efficace.

Gestisci facilmente file, risorse e budget associati alle attività

✨ Ideale per: project manager e team che necessitano di una timeline semplice, organizzata e visiva per mantenere i propri progetti in linea con gli obiettivi.

💡 Suggerimento professionale: l'impostazione degli strumenti essenziali per il lavoro da casa può fare la differenza. Investi in mobili ergonomici e strumenti tecnologici per creare un ambiente che favorisca la concentrazione, il comfort e l'efficienza.

5. Modello di calendario del contenuto

I team di marketing e gli autori di contenuto sanno quanto possa essere difficile rispettare le scadenze del contenuto e destreggiarsi tra più attività contemporaneamente.

Il modello di calendario dei contenuti di Monday. com garantisce il rispetto delle scadenze dei contenuti e che tutti rimangano in linea con gli obiettivi. Questo modello consente di organizzare completamente tutto, dai post del blog alle campagne sui social media, dall'assegnazione delle attività al flusso di lavoro dei contenuti.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Monitora i contenuti dall'ideazione alla pubblicazione con date di scadenza chiare e stato delle attività.

Usa i codici colore per organizzare i contenuti per tipo o campagna.

Imposta promemoria automatici per assicurarti di non perdere mai le scadenze.

✨ Ideale per: team di marketing, social media manager e autori di contenuto che hanno bisogno di mantenere i progetti in flusso senza perdere le scadenze.

👀 Curiosità: creata da Francesco Cirillo alla fine degli anni '80, la tecnica Pomodoro prevede di lavorare per 25 minuti seguiti da una breve pausa. Questo semplice metodo di pianificazione aiuta a migliorare la produttività suddividendo la giornata lavorativa in intervalli gestibili, mantenendoti concentrato ed energico.

📖 Leggi anche: Software di gestione delle attività: la guida definitiva

6. Modello di calendario di lavoro

Immagina questo: è metà settimana e tre scadenze si scontrano: la chiamata del tuo client, una consegna in fabbrica e quella fattura freelance che hai promesso di inviare "ieri". Senza un sistema di condivisione, le pianificazioni diventano congetture.

Il modello Calendario di lavoro offre a ogni membro del team chiarezza su cosa deve essere fatto, quando e chi ne è responsabile. Offre una vista calendario centralizzata in cui è possibile assegnare date di scadenza, impostare scadenze e sincronizzare con strumenti come Google Calendar. Con le colonne drag-and-drop, è possibile personalizzare i flussi di lavoro, monitorare gli stati e mantenere i progetti allineati.

Le automazioni integrate eliminano i follow-up ripetitivi, mentre le integrazioni assicurano che attività, file e riunioni siano disponibili in un unico posto per un facile accesso.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Piano attività settimanali, mensili e trimestrali con scadenze chiare.

Visualizza i carichi di lavoro utilizzando diverse visualizzazioni come Calendario, Gantt o Sequenza.

Automatizza promemoria e aggiornamenti per mantenere i progetti in linea con la tabella di marcia.

Sincronizzazione con strumenti come Google Calendar e Zoom per un piano centralizzato.

✨ Ideale per: liberi professionisti che coordinano più client e team di produzione che gestiscono le sequenze di produzione e hanno bisogno di visibilità sui cambiamenti di programma.

🎥 Guarda: Come utilizzare l'IA per le attività quotidiane

7. Modello per la progettazione delle attività settimanali

I designer scherzano dicendo che i feedback arrivano sempre in tre: "Rendilo più grande, rendilo più accattivante e possiamo provare un'altra versione?" Senza un sistema, queste iterazioni si accumulano rapidamente. Questo modello aiuta i team creativi a mantenere il flusso delle revisioni senza perdere di vista le scadenze.

Il modello Design Weekly Tasks di Monday. com aiuta i team di progettazione a organizzare le proprie attività, tenere traccia delle iterazioni di progettazione e garantire che tutte le scadenze siano rispettate con stile.

Puoi utilizzare visualizzazioni come Sequenza o grafici per vedere quando sono previste le bozze e se i progetti stanno subendo ritardi. Tutti i file di progettazione, dai mockup alle esportazioni finali, possono essere conservati in un unico spazio di lavoro, riducendo le infinite catene di email "ultima_versione_FINALE_v3".

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Filtra le attività in base ai membri del team per evitare di sovraccaricare o sottocaricare i tuoi designer.

Utilizza le viste Gantt per gestire le scadenze e i grafici di stato per monitorare le attività.

Tieni tutti i tuoi elementi di design organizzati in un unico posto per un facile accesso.

✨ Ideale per: team di progettazione, direttori creativi e responsabili di progetto che desiderano ottimizzare i propri flussi di lavoro creativi.

8. Modello "Flussi di lavoro vincenti con automazioni"

Ogni ufficio ha quel collo di bottiglia: le richieste si accumulano nelle finestre In arrivo, le approvazioni scompaiono nei thread e nessuno sa chi si sta occupando di cosa. Il modello "Flussi di lavoro vincenti con automazioni" trasforma quel caos in ordine, trasformando le richieste in un processo semplificato e automatizzato.

Questo modello ti consente di raccogliere, gestire e monitorare le richieste interne da un'unica bacheca centrale. I moduli acquisiscono in anticipo tutti i dettagli necessari, mentre le automazioni assegnano le richieste, inviano promemoria e attivano aggiornamenti senza alcuno sforzo manuale.

Grazie a diverse visualizzazioni come Tabella, Calendario e Grafico, puoi analizzare la provenienza delle richieste, individuare i colli di bottiglia e adeguare i flussi di lavoro di conseguenza.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Raccogli istantaneamente richieste strutturate con i moduli e tienine monitoraggio in un unico hub.

Invia automaticamente approvazioni e incarichi alle persone giuste

Analizza le tendenze delle richieste per reparto o tipo con grafici visivi.

Mantieni trasparente lo stato di avanzamento con aggiornamenti e notifiche automatici.

Le integrazioni con Gmail, Dropbox e SurveyMonkey garantiscono la sincronizzazione dei file e delle comunicazioni correlati.

✨ Ideale per: team operativi, responsabili delle risorse umane e capi reparto che desiderano centralizzare e automatizzare la gestione delle richieste su larga scala.

👀 Curiosità: il calendario Maya, risalente almeno al V secolo a.C., era un sistema estremamente accurato che superava in precisione il moderno calendario gregoriano. Nel 900 d.C. era stato perfezionato fino a raggiungere una precisione ancora maggiore, offrendo un esempio impressionante dell'antico genio nella pianificazione.

9. Modello di contestualizzazione degli sprint

Sprints dovrebbero creare un ritmo, ma senza il contesto giusto sembrano solo un girare a vuoto.

Il modello Contextualizing Sprints di Monday.com ti aiuta a organizzare la roadmap del tuo prodotto, a monitorare lo stato e a garantire che il tuo team rimanga allineato. Assicura inoltre che i team di prodotto abbiano una visione d'insieme, ovvero come ogni sprint sia collegato alla roadmap e supporti gli obiettivi a lungo termine.

Qui puoi mappare le attività cardine su una sequenza visiva, rendendo più facile allineare le attività quotidiane con i traguardi strategici. È possibile tracciare le dipendenze per garantire che uno sprint si integri perfettamente con quello successivo.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza la roadmap del tuo prodotto con i grafici Gantt per maggiore chiarezza e allineamento.

Monitora gli sprint, le dipendenze delle attività e lo stato del team in tutti i reparti.

Utilizza dashboard in tempo reale per monitorare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati.

✨ Ideale per: Product manager, team di sviluppo e team Scrum che hanno bisogno di monitorare e dare priorità ai propri sprint di prodotto.

10. Modello per progetto singolo

Quante volte i project manager dicono ad alta voce: "Metà del mio lavoro consiste nel cercare aggiornamenti, l'altra metà nel rendermi conto che avrei dovuto chiedere ieri"? Una singola bacheca di progetto elimina la necessità di cercare aggiornamenti: tutto è racchiuso in un'unica Sequenza.

Il modello per progetto singolo di Monday.com è perfetto per gestire i singoli progetti dall'inizio alla fine. Grazie ai promemoria automatici delle date di scadenza, non perderai mai di vista le attività critiche, mentre le diverse opzioni per visualizzare consentono alle parti interessate di visualizzare lo stesso piano sotto forma di tabella Kanban, calendario o grafico Gantt.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Imposta le attività cardine del progetto e effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività con diverse visualizzazioni personalizzabili.

Classifica le attività in base alla priorità e allo stato per una visibilità in tempo reale.

Automatizza i promemoria e le date di scadenza per attività specifiche e assicurati che nessun dettaglio del progetto venga tralasciato.

✨ Ideale per: project manager, team leader e chiunque gestisca un progetto che richiede assegnazioni di attività e sequenze chiare.

Limiti di Monday.com

Sebbene Monday.com offra una vasta gamma di modelli di pianificazione personalizzabili e funzionalità di gestione delle attività, esistono alcuni limiti che le aziende dovrebbero tenere a mente, soprattutto quando lavorano con progetti o team più grandi e complessi.

Sebbene effettui il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, manca di strumenti di reportistica avanzati , richiedendo strumenti esterni per ottenere informazioni dettagliate.

Man mano che cresci, mantenere i programmi di lavoro o le bacheche dei progetti diventa sempre più complesso e richiede un maggiore lavoro richiesto per garantire la coerenza.

Gli utenti nuovi potrebbero trovare difficile orientarsi tra le numerose funzionalità/funzioni di Monday.com, in particolare quando si tratta di impostare l'assegnazione delle attività e le scadenze.

Il piano Free ha funzionalità di automazione con limite , che potrebbero ostacolare le opportunità di risparmio di tempo per i piccoli team.

A differenza dei concorrenti, monday.com non dispone di funzionalità/funzione dedicate basate sull'IA per la pianificazione predittiva e la prioritizzazione intelligente delle attività.

Esportare programmi di lavoro o bacheche complesse per reportistica dettagliata può essere complicato e potrebbe richiedere strumenti aggiuntivi.

💡 Suggerimento professionale: il calendario basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp ti aiuta a pianificare in modo più intelligente suggerendo automaticamente gli orari ottimali per le attività e le riunioni. È in grado di analizzare il tuo carico di lavoro, rilevare i conflitti e consigliare modifiche per mantenere i tuoi piani in linea con gli obiettivi. Grazie ai promemoria basati sull'intelligenza artificiale e alla riprogrammazione intelligente, non perderai mai una scadenza.

Modelli alternativi a Monday.com

Il problema dell'utilizzo dei modelli di Monday.com non è solo l'attrito nella configurazione. È il problema più ampio del Work Sprawl. Le attività si trovano in un posto, i feedback in un altro e le idee per le campagne in un altro strumento ancora. 😖

In poco tempo, ti ritroverai a passare da fogli di calcolo a thread di chat e documenti incompleti cercando di rispondere a semplici domande come "Qual è l'ultimo aggiornamento?" Questo è il contesto in azione.

ClickUp adotta un approccio migliore. Invece di disperdere il tuo piano di marketing su strumenti scollegati tra loro, i modelli di ClickUp si trovano all'interno di uno spazio di lavoro AI convergente in cui attività, documenti, lavagne online e automazioni sono tutti collegati.

Puoi iniziare con un modello già pronto, adattarlo al tuo processo specifico e avere la certezza che il tuo contesto del lavoro rimanga in un unico posto.

Ecco alcuni modelli ClickUp che possono essere ottime alternative a Monday :

1. Modello di pianificazione 24 ore su 24 di ClickUp

Ottieni un modello gratis Piano la tua giornata ora per ora con il modello di pianificazione 24 ore su 24 di ClickUp.

Hai mai notato come una giornata possa sembrare allo stesso tempo infinita e troppo breve? È il paradosso della produttività. Il modello di pianificazione giornaliera di ClickUp ti aiuta a prendere il controllo di ogni blocco di tempo, in modo che non sia la giornata a controllare te.

Questo modello ti offre un calendario giornaliero con blocchi di tempo in cui puoi registrare tutto, dalle scadenze di lavoro alle routine personali. Gli stati personalizzati ti consentono di tenere traccia delle attività come "da fare", "in corso" o "completata", mentre i campi per le note e le priorità aggiungono contesto.

Con le visualizzazioni Calendario e vista Bacheca, puoi passare da una pianificazione dettagliata a una panoramica generale, rendendo più facile vedere dove stai investendo le tue energie e dove sono necessari degli aggiustamenti.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi la tua giornata in blocchi di tempo dedicati alle attività e alle routine

Tieni traccia dei progressi con stati personalizzati e segna i risultati in tempo reale.

Aggiungi note personali o categorie di attività per mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Visualizza il carico di lavoro giornaliero con le visualizzazioni Calendario, Elenco e Bacheca.

✨ Ideale per: studenti, liberi professionisti e professionisti impegnati che hanno bisogno di ottimizzare ogni ora della loro giornata e bilanciare più priorità.

💡 Suggerimento professionale: ti piace lo stile old-school delle note? Puoi utilizzare le note online per organizzare i tuoi pensieri e le tue attività in modo digitale, conservando tutto in un unico posto senza creare disordine. Ancora meglio, puoi provare ClickUp Whiteboards per fare brainstorming visivo, creare post-it digitali e mappare le idee in modo collaborativo. Puoi poi integrarlo con ClickUp Documenti per acquisire note, liste di controllo e elementi da intraprendere, assicurandoti che i tuoi pensieri siano sempre organizzati e accessibili.

2. Modello di pianificazione dello sviluppo ClickUp

Ottieni un modello gratis Piano il lancio dei prodotti e monitora lo stato con il modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp.

Il lancio di un prodotto raramente procede senza intoppi come promesso nelle presentazioni. Una funzionalità/funzione richiede più tempo del previsto, un'altra dipendenza si blocca e improvvisamente le scadenze slittano. Ecco perché i team di sviluppo danno il meglio quando dispongono di una pianificazione chiara e visiva che mantiene i progetti allineati dall'inizio alla pubblicazione.

Il modello di pianificazione dello sviluppo ClickUp offre ai team un flusso di lavoro strutturato per la creazione e l'aggiornamento dei prodotti. Con campi personalizzati per registrare la fase, la durata e le osservazioni, oltre a diverse visualizzazioni come Gantt e Sequenza, garantisce che ogni attività abbia il suo posto.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi gli obiettivi di sviluppo più grandi in attività più piccole e monitorabili.

Piano tempo e risorse con i campi personalizzati per stime e dati effettivi.

Mappare le tempistiche e le attività cardine con le viste Gantt e Sequenza.

Tieni aggiornati gli stakeholder con aggiornamenti in tempo reale sul progresso e sul stato di avanzamento dei lavori.

L'integrazione con Docs semplifica il collegamento tra gli obiettivi del progetto e i riferimenti tecnici.

✨ Ideale per: sviluppatori di software, product manager e responsabili tecnici che gestiscono lo sviluppo di prodotti in più fasi con scadenze rigorose.

📮 ClickUp Insight: Gli studi dimostrano che i team che utilizzano più di 10 strumenti per la collaborazione sono 3 volte più soggetti a ritardi nei progetti. Più strumenti utilizzi, più tempo impieghi per passare da uno all'altro e meno tempo dedichi effettivamente al lavoro stesso. Ciò porta a un inutile spreco di tempo. Con ClickUp, puoi unificare le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi calendari e le tue comunicazioni in un'unica piattaforma. Dall'automazione delle attività basata sull'IA ai flussi di lavoro personalizzabili, ClickUp ti garantisce tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto.

3. Modello di matrice di pianificazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Assegna priorità e gestisci le attività in base all'urgenza con il modello di matrice di pianificazione ClickUp.

Tutti conosciamo la sensazione di arrivare alla fine della giornata e chiedersi cosa abbiamo realizzato. Una matrice di pianificazione aiuta a ridurre questo spreco mostrandoti dove si intersecano urgenza e importanza, in modo da dedicare il tuo tempo a ciò che conta di più.

Il modello di matrice di pianificazione ClickUp organizza le attività in quadranti: urgenti vs non urgenti e importanti vs meno importanti. Ciò rende più facile stabilire le priorità a colpo d'occhio e decidere cosa può essere pianificato, delegato o eliminato del tutto.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza e assegna priorità alle attività in base all'urgenza

Identifica le dipendenze e ottimizza l'allocazione delle risorse

Monitora lo stato e garantisci l'allineamento del team con una chiara titolarità delle attività.

✨ Ideale per: Project manager che gestiscono più attività o team che devono rimanere allineati e in produttività.

4. Modello di blocco della pianificazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Rimani concentrato con il modello di blocco della pianificazione di ClickUp.

Il libro Deep Work di Cal Newport ha reso popolare l'idea del time blocking, ovvero riservare del tempo protetto per attività che richiedono alta concentrazione. Questo modello rende pratica questa filosofia, trasformando il calendario in uno strumento per concentrarsi invece che per distrarsi.

Il modello di blocco della pianificazione di ClickUp ti aiuta ad allocare blocchi di tempo specifici per diverse attività, assicurandoti di rimanere concentrato sulle attività ad alta priorità senza distrazioni. Il codice colore mantiene distinte categorie come riunioni, lavoro creativo o compiti amministrativi. Il risultato: un calendario equilibrato che protegge lo spazio per il lavoro approfondito senza ignorare le esigenze quotidiane.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Blocco del tempo per le attività importanti e tieni lontane le distrazioni.

Visualizza la tua giornata in un layout semplice e intuitivo.

Evita di sovraccaricare la pianificazione e lascia spazio alle pause.

✨ Ideale per: titolari e manager aziendali che desiderano sfruttare al massimo la loro giornata con una pianificazione mirata e suddivisa in blocchi di tempo.

5. Modello di pianificazione per project management ClickUp

Ottieni un modello gratis Monitora le fasi e le attività cardine del progetto con il modello di pianificazione della project management ClickUp.

Le scadenze non slittano tutte in una volta, ma si riducono gradualmente fino a quando, improvvisamente, ci si ritrova con settimane di ritardo rispetto all’attività cardine. Una bacheca di pianificazione dei progetti ti aiuta a individuare tempestivamente questo slittamento e a riportare il team sulla strada giusta.

Il modello di pianificazione della project management ClickUp struttura i progetti in fasi e attività cardine, in modo che ogni passaggio abbia una chiara visibilità. Le viste Gantt e Sequenza mostrano le dipendenze, rendendo più facile spostare le risorse quando si verificano colli di bottiglia.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Imposta le scadenze e monitora lo stato di avanzamento delle attività con viste personalizzate come Gantt e Sequenza.

Organizza le attività in base alla fase del progetto per garantire chiarezza ed efficienza.

Ricevi notifiche automatiche quando le scadenze si avvicinano

✨ Ideale per: Project manager alla ricerca di uno strumento che li aiuti a mantenere i progetti sotto monitoraggio e molti team allineati.

6. Modello di pianificazione a blocchi ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza la tua giornata in blocchi di tempo con il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp.

Alcuni giorni possono sembrare un ciclo infinito di passaggi da un'attività all'altra, lasciandoti poco tempo per concentrarti su ciò che conta davvero. Il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp ti consente di suddividere la giornata in blocchi di tempo dedicati, ciascuno legato a compiti o priorità specifici.

Assegna una durata ai blocchi per stimare meglio il carico di lavoro e visualizzali con le viste Sequenza o Gantt per maggiore chiarezza. Assegnando il tempo in anticipo, riduci al minimo il cambio di contesto e crei spazio sia per il lavoro che per le pause.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Organizza la tua giornata in blocchi di tempo per diverse attività e priorità.

Assegna la durata stimata per ogni attività e monitora il carico di lavoro.

Visualizza il tuo programma utilizzando i grafici Gantt o le sequenze delle attività.

✨ Ideale per: persone che hanno bisogno di dedicare tempo specifico al lavoro concentrato ed evitare il sovraccarico di attività.

Ecco come puoi dare priorità alle tue attività in pochi passaggi semplici:

7. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Ottieni un modello gratis Raggiungi i tuoi obiettivi settimanali con il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp.

Considera questo modello come la versione digitale del vecchio planner, ma più intelligente, più pulito e molto meno soggetto a perdersi nella tua borsa. Il modello di lista di controllo settimanale ClickUp ti aiuta a stabilire le priorità delle attività, fissare le scadenze e rimanere al passo con i tuoi obiettivi.

Puoi raggruppare le attività in base al livello di priorità e spuntarle man mano che procedi nella settimana. I promemoria integrati assicurano che nulla sfugga, mentre gli aggiornamenti di stato rivelano cosa è terminato e cosa richiede ancora attenzione.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività in livelli di priorità e contrassegnale man mano che procedi.

Imposta dei promemoria per assicurarti che ogni attività venga completata in tempo.

Controlla lo stato e misura la tua produttività settimana dopo settimana.

✨ Ideale per: chiunque abbia bisogno di un modo semplice ed efficace per organizzare le attività settimanali e rimanere in monitoraggio degli obiettivi.

💡 Suggerimento professionale: vuoi prendere decisioni migliori su quali attività affrontare per prime? Utilizza un elenco di priorità per classificare le tue attività in base all'urgenza e all'importanza, aiutandoti a rimanere concentrato su ciò che conta davvero.

8. Modello di elenco Da fare quotidiana ClickUp

Ottieni un modello gratis Dai priorità alle attività quotidiane e mantieni l'organizzazione con il modello di elenco delle cose da fare giornaliera di ClickUp.

Tutti noi abbiamo provato quella sensazione di sconforto nel concludere la giornata con un elenco da fare più lungo di quando abbiamo iniziato. Con il modello di elenco da fare quotidiano di ClickUp, avrai a disposizione un tracker giornaliero strutturato che ribalta la situazione, trasformando le attività sparse in un piano chiaro che puoi effettivamente portare a termine.

È possibile assegnare scadenze a ciascun elemento, mentre il monitoraggio dello stato offre una visibilità immediata sul carico di lavoro. I promemoria aiutano a mantenere lo slancio, assicurandoti di concludere la giornata con meno attività incomplete e più piccoli successi.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Assegna priorità alle attività quotidiane con stati personalizzati come "Da fare", "in corso" e "completata".

Imposta le scadenze per ogni attività e effettua il monitoraggio dello stato durante la giornata.

Usa i promemoria per tenere sotto controllo il tuo programma giornaliero.

✨ Ideale per: persone che desiderano organizzarsi e terminare di più ogni giorno senza sentirsi sopraffatte.

💡 Suggerimento professionale: ti senti sopraffatto dalla tua lista Da fare? Suddividila in attività più piccole e realizzabili. Un elenco Da fare completo ti aiuterà a tenere sotto controllo le tue responsabilità e a progredire un'attività alla volta.

9. Modello di pianificazione dei turni di lavoro ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica i turni dei dipendenti e effettua il monitoraggio della copertura con il modello di pianificazione dei turni di lavoro di ClickUp.

Pensa al tuo posto di lavoro senza un piano dei turni: è come gestire un ristorante senza un menu. Il caos è garantito. Il modello di pianificazione dei turni di lavoro di ClickUp mantiene le cose semplici, così non ti ritroverai sommerso da fogli di calcolo o consegne mancate.

Questo modello ti offre una pianificazione visiva chiara in cui turni, ruoli e assenze sono tutti tracciati in un unico posto. I manager possono trascinare e rilasciare le modifiche, assegnare rapidamente i turni e condividere aggiornamenti in tempo reale con i propri team.

I campi personalizzati consentono di registrare i motivi delle assenze o delle chiamate, mentre le visualizzazioni con codifica a colore rendono facile individuare a colpo d'occhio i turni diurni e notturni.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i turni in base al ruolo, all'orario e al membro del team assegnato in un unico elenco.

Monitora le assenze e le chiamate con campi dedicati per garantire la trasparenza.

Modifica i programmi all'istante con aggiornamenti drag-and-drop.

Condivisione delle visualizzazioni in tempo reale per mantenere il personale allineato in tutte le posizioni.

✨ Ideale per: responsabili operativi, team delle risorse umane e supervisori dei turni nel settore della vendita al dettaglio, dell'ospitalità o dei servizi che necessitano di una pianificazione rapida, flessibile e ordinata.

💡 Suggerimento utile: gestire le attività personali può diventare complicato quando si deve destreggiarsi tra il lavoro. Crea un sistema di gestione delle attività personali che ti consenta di stabilire le priorità, pianificare e monitorare le tue attività, assicurandoti che nulla venga trascurato. Con l'elenco personale di ClickUp, puoi tenere separate tutte le tue attività personali dai progetti di lavoro, impostare le priorità, aggiungere date di scadenza e persino creare promemoria. Questo spazio dedicato ti aiuta a organizzare le cose da fare, visualizzare il tuo carico di lavoro e tenere sotto controllo sia le responsabilità personali che quelle professionali, tutto in un unico posto.

10. Modello di disponibilità personale ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza i tuoi impegni personali con il modello di disponibilità personale di ClickUp.

Gestire la tua settimana non dovrebbe sembrare come giocare a Tetris in modalità difficile. Un tracker di disponibilità personale trasforma quel puzzle in una griglia chiara, mostrando esattamente dove hai tempo libero e dove sei già impegnato.

Il modello di disponibilità personale di ClickUp ti aiuta a pianificare gli impegni su un calendario settimanale per avere una panoramica strutturata. I conflitti sono facili da individuare e la modifica drag-and-drop rende la riprogrammazione semplicissima. Combinando gli impegni personali e professionali in un'unica visualizzare, ti assicura che nulla sfugga al tuo controllo, che si tratti di una chiamata con un client o di una cena in famiglia.

🌻 Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia degli appuntamenti e degli impegni in modo chiaro e strutturato.

Visualizza la disponibilità ed evita conflitti di pianificazione

Modifica la tua pianificazione in base alle tue esigenze con la semplice funzione drag-and-drop.

✨ Ideale per: liberi professionisti, studenti e professionisti impegnati che gestiscono molteplici impegni personali e professionali.

Scegli i modelli ClickUp per ottimizzare la tua pianificazione

Una pianificazione efficace è fondamentale per la produttività e il risparmio di tempo.

Mentre i modelli di pianificazione di Monday.com offrono flessibilità nella gestione dei tuoi programmi settimanali, ClickUp comprende questa filosofia e fa un passaggio avanti con una suite completa di strumenti collaborativi che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali.

Con modelli di pianificazione settimanale personalizzabili, modelli di calendario di lavoro, aggiornamenti in tempo reale e una facile gestione delle attività, ti aiuta a gestire le esigenze dinamiche dei moderni ambienti di lavoro.

