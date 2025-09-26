Wispr Flusso vs Superwhisper: quale è migliore per la trascrizione in tempo reale?

Le app di dettatura vocale stanno diventando sempre più popolari sia per il lavoro che per uso personale, poiché l'input vocale ti evita il fastidio di digitare senza errore, consentendoti di stare al passo con i tuoi rapidi pensieri.

Wispr Flow e Superwhisper sono due dei principali contendenti. A differenza dei vecchi strumenti di trascrizione parola per parola, consentono di dettare frasi complete, rendendo l'input vocale più veloce e naturale e facilitando una comunicazione accessibile e fluida.

Quindi la domanda è: quale app offre la migliore dettatura IA: Wispr Flusso o Superwhisper?

Cos'è Wispr Flusso?

tramite Wispr Flow

Wispr Flow trascrive il tuo discorso in tempo reale (in oltre 100 lingue) per presentare un testo rifinito in un formato strutturato. Lavoro su qualsiasi applicazione (dove è possibile digitare), utilizzando una tecnologia avanzata per apportare modifiche automatiche e perfezionamenti nel tono.

Lo strumento si adatta al tuo vocabolario creando un dizionario personalizzato che raccoglie termini e acronimi specifici del settore. Puoi anche creare sostituzioni di testo personalizzate per le frasi utilizzate di frequente, in modo da non dover ripetere lunghe spiegazioni o continuare a svolgere attività da fare ripetitive.

Funzionalità di Wispr Flow

Esaminiamo le funzionalità chiave di Wispr Flow e le differenze rispetto agli strumenti di dettatura tradizionali.

Funzionalità n. 1: formattare in modo intelligente

Wispr Flow interpreta il tuo discorso e applica il formattare sensibile al contesto in modo che il testo si adatti allo stile del tuo messaggio.

Esempio, Flow struttura automaticamente il tuo messaggio in modo che suoni professionale quando lo utilizzi in un'email o in un documento. Ma cambia il tono in informale e di conversazione se invii un testo a un amico.

Quando dici "primo, secondo, terzo" mentre elenchi gli elementi, l'app crea automaticamente elenchi numerati. E se cambi idea a metà frase (ad esempio, "facciamo una serata taco per cena... anzi, facciamo la pizza"), Wispr Flow riscrive il messaggio per riflettere il tuo pensiero finale: "facciamo la pizza per cena"

👀 Lo sapevi? Il Volta Laboratory di Alexander Graham Bell sviluppò la tecnologia di registrazione vocale alla fine del 1800, aprendo possibilità che alla fine portarono alla registrazione del marchio "Dictaphone " nel 1907.

Funzionalità/funzione n. 2: Note di flusso

Flusso Notes ti consente di catturare le tue idee spontanee e trascrivere i memo vocali in note strutturate. Con questa funzionalità/funzione, puoi dettare note (su qualsiasi dispositivo) che verranno automaticamente in sincronizzazione su tutti i tuoi dispositivi Wispr Flow.

Questa funzionalità/funzione ti consente di cogliere l'ispirazione mentre svolgi un'attività senza dover cambiare applicazione o perdere la concentrazione sul tuo lavoro principale.

Wispr Flow conserva anche la cronologia delle conversioni da voce a testo, consentendo agli utenti di consultare facilmente le sessioni di dettatura precedenti e apportare rapide modifiche al flusso.

Funzionalità/funzione n. 3: Modalità comando

La modalità Comando consente agli utenti di effettuare la modifica del testo generato con comandi vocali. Basta selezionare il testo che si desidera modificare e pronunciare comandi come:

"Puoi riepilogare/riassumere questo per me?"

"Cosa significa?"

"Puoi trasformarlo in punti elenco?"

"Puoi tradurre questo in spagnolo?"

Questa funzionalità/funzione ha il potenziale per creare un'esperienza di modifica controllata dalla voce coerente, indipendentemente dalla piattaforma di flusso di lavoro utilizzata.

🧠 Curiosità: nel 1877 Thomas Edison creò il fonografo, il primo apparecchio in grado sia di registrare che di riprodurre il suono. La sua primissima registrazione fu della filastrocca "Mary had a little lamb" (Mary aveva un agnellino)

Funzionalità/funzione n. 4: Modifiche automatiche con IA

Wispr Flow pulisce automaticamente il testo dettato mentre parli. Rimuove le parole di riempimento, corregge gli errori di base e formattare l'output in frasi complete.

Inoltre, utilizzando la Libreria snippet, puoi salvare frasi o blocchi di testo di uso comune come snippet. Pronunciando una frase trigger, il testo completo salvato verrà inserito nella tua trascrizione.

Prezzi Wispr

flusso Basic: Gratis

flusso Pro: 15 $ al mese

flusso Teams: 12 $/utente/mese (3 o più postazioni)

flusso Enterprise: Prezzi personalizzati

📮 ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per le applicazioni di IA, mentre il 62% preferisce strumenti di IA di conversazione come ChatGPT e Claude. Il minor utilizzo di assistenti e agenti potrebbe essere dovuto al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per attività specifiche, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente AI conversazionale che può aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'IA all'interno dei canali di chat di ClickUp possono rispondere a domande, smistare problemi o persino gestire attività specifiche!

Cos'è Superwhisper Flow?

tramite Superwhisper

Superwhisper, un'app di dettatura vocale basata sull'IA, è progettata con un approccio che mette al primo posto la privacy. Grazie alla sua funzionalità offline, i tuoi dati audio vengono elaborati localmente sul dispositivo (senza Wi-Fi) per garantire di completare la privacy e la sicurezza.

Superwhisper è compatibile sia con i modelli locali che con quelli cloud. Offre accesso illimitato a modelli di IA come OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq e altri strumenti. Risultato, puoi elaborare dettati accurati con modelli linguistici avanzati senza costi aggiuntivi.

Superwhisper supporta oltre 100 lingue e dialetti, offre la modifica controllata dalla voce, ampie opzioni personalizzate e compatibilità universale con le applicazioni. Tuttavia, Superwhisper funziona in modo nativo solo su dispositivi macOS e iOS.

Caratteristiche di Superwhisper

Dalla traduzione di testo dettato in testo organizzato alla gestione di trascrizioni di file in blocco, ecco cosa rende Superwhisper uno strumento di dettatura IA molto popolare.

Funzionalità n. 1: modalità intelligenti

L'app Superwhisper offre modalità preimpostate per messaggi, email, note e riunioni. Puoi creare le tue modalità personalizzate con istruzioni IA personalizzate.

Tu definisci i requisiti esatti (formattare e stile) e lo strumento elaborerà la dettatura nei tuoi modelli personalizzati di nota di riunione o documenti tecnici. In termini più semplici, ottieni un testo strutturato che si allinea ai requisiti del tuo flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione n. 2: sostituzione del testo

Superwhisper include una solida funzione di sostituzione del testo che funziona perfettamente con i contenuti dettati. Per ridurre il tempo di dettatura, è possibile creare scorciatoie per frasi di uso frequente, termini tecnici o spiegazioni lunghe.

Lo strumento consente anche di creare un dizionario personalizzato con le parole che usi più spesso, per evitare errori ripetitivi.

🧠 Curiosità: Decenni prima dell'avvento delle segreterie telefoniche o dei telefoni cellulari, le persone inviavano messaggi vocali su piccoli dischi personalizzati, simili a lettere audio.

Funzionalità/funzione n. 3: Consapevolezza del contesto

La modalità Super di Superwhisper cattura il contesto di ciò su cui stai lavorando e perfeziona il risultato di conseguenza.

Ecco come Super Mode utilizza le API di accessibilità per raccogliere tre tipi di contesto:

Tipo di contesto Cosa fa Contesto dell'applicazione – Identifica la tua applicazione attiva – Legge il testo dai campi di immissione correnti o dall'editor di testo Contesto della selezione del testo – Legge qualsiasi testo evidenziato – Utilizza la selezione per informare l'elaborazione IA Contenuto degli appunti – Incorpora il testo copiato entro 3 secondi dalla dettatura o durante la dettatura

Funzionalità/funzione n. 4: Trascrizione dei file

È possibile caricare file audio e video, come lezioni preregistrate, riunioni e interviste, per la trascrizione. Lo strumento li elabora in testo strutturato applicando le istruzioni AI della modalità attiva e le preferenze di formattare.

Detto questo, puoi apportare modifiche alla tua modalità attiva per applicare una serie diversa di istruzioni.

👀 Lo sapevi? Prima degli anni 2000, la maggior parte delle trascrizioni era terminata manualmente da dattilografi umani che indossavano cuffie e utilizzavano pedali per mettere in pausa/riprodurre le registrazioni.

Prezzi di Superwhisper

Free

Pro: 8,49 $ al mese

A vita: 249,99 $

🌟 Bonus: Wispr Flow e Superwhisper ti forniscono una trascrizione, ma si fermano lì. Devi comunque trasferire manualmente le note nei tuoi strumenti di progetto. ClickUp Brain MAX mantiene tutto nello stesso spazio di lavoro, così puoi trasformare istantaneamente le tue idee dettate in attività, documenti o commenti senza doverle copiare e incollare tra diversi strumenti.

Wispr Flow vs. Superwhisper per la dettatura vocale: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Wispr Flow che Superwhisper si sono ritagliati nicchie distinte come strumenti di trascrizione IA. Mentre il primo è noto per la sua velocità di trascrizione, il secondo ha costruito la sua reputazione sulla funzionalità offline.

Tra Wispr Flusso e Superwhisper, la scelta spesso dipende dalle differenze nelle loro sfumature.

Prima di approfondire l'argomento, ecco una breve panoramica:

Funzionalità/Funzione Wispr Flusso Superwhisper Modalità mani libere Dettatura continua con rilevamento automatico delle pause Modalità push-to-talk e registrazione continua Modelli vocali Modello di trascrizione proprietario singolo Modelli vocali multipli: Ultra (cloud), Nova (cloud), Ultra Turbo V3 (locale), LM studio Consapevolezza del contesto Adattamento automatico del tono in base all'applicazione Raccolta avanzata di contesti tramite API di accessibilità Supporto offline Elaborazione sul cloud (richiede una connessione Internet) Completare l'elaborazione offline con modelli locali Approccio alla privacy Conformità SOC 2 Tipo II, HIPAA Conformità al GDPR e al CCPA Trascrizione di file Non disponibile Offre supporto al caricamento di file audio/video per la trascrizione Integrazioni API Connessioni limitate a modelli di IA di terze parti Ampio accesso API a più provider di IA Accesso al modello IA Modello di trascrizione proprietario con integrazioni a ChatGPT e Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (modelli sia cloud che locali) Supporto audio/file Non offre supporto al caricamento di file/alla trascrizione da file audio/video Offre supporto all'elaborazione di file audio e video esterni: audio MP3, video MP4, WAV mono con frequenza di campione di 16 kHz Opzioni di esportazione Progettato principalmente per la dettatura dal vivo e la scrittura direttamente nelle app, piuttosto che per l'esportazione di file in batch Consente di esportare trascrizioni/testi in formato TXT, DOCX, PDF. Inoltre, è in grado di elaborare file (audio/video) e quindi produrre la trascrizione in formato testo Casi d'uso Il traguardo si rivolge a sviluppatori, studenti, scrittori, autori, avvocati e aziende Si concentra sulla trascrizione professionale, l'elaborazione dei file e i flussi di lavoro critici per la privacy

Funzionalità n. 1: Facilità d'uso e compatibilità della piattaforma

Wispr Flow funziona su dispositivi Windows, macOS, iOS e Android con una sincronizzazione perfetta. Funziona come applicazione desktop e come applicazione iOS, integrandosi con tutte le applicazioni in cui è possibile digitare. Wispr Flow è facile da usare con una curva di apprendimento fluida.

Superwhisper, invece, funziona esclusivamente su dispositivi macOS e iOS. L'app funziona a livello di sistema tramite scorciatoie globali personalizzabili e si integra profondamente con le API di accessibilità di macOS 13+. Superwhisper richiede una configurazione approfondita e ha una curva di apprendimento.

🏆 Vincitore: pareggio. Scegli Wispr Flusso se sei un principiante, Superwhisper per esigenze di trascrizione più avanzate.

Funzionalità/funzione n. 2: Supporto clienti

Ultimamente, Wispr Flow ha ricevuto molte critiche su Reddit per il suo scarso supporto clienti. Detto questo, è disponibile una documentazione del Centro assistenza a cui è possibile fare riferimento.

Superwhisper offre una documentazione estesa sul proprio sito web. Il piano Pro offre anche supporto con priorità.

🏆 Vincitore: Superwhisper, sulla base dei commenti su Reddit relativi a Wispr Flow, in cui gli utenti lamentano la mancata risposta da parte del team.

Funzionalità/funzione n. 3: Prezzi

Il piano gratuito di Wispr Flow offre 2.000 parole a settimana, che sono sufficienti per gli utenti occasionali ma impongono un limite ai flussi di lavoro di dettatura intensivi. Il piano Pro costa 15 dollari al mese e include parole illimitate, la modalità Comando per l'editing vocale e l'accesso anticipato alle nuove funzionalità.

Per quanto riguarda Flow Teams, sono necessari almeno 3 postazioni e il piano Enterprise offre prezzi personalizzati.

Superwhisper, invece, offre un uso illimitato di piccoli modelli vocali anche nel piano Free. Il piano Pro costa 8,49 dollari al mese e fornisce accesso illimitato sia ai modelli AI cloud che locali e supporto con priorità.

Lo strumento offre anche un piano a vita a 249,99 $, rendendolo un'opzione interessante per gli utenti a lungo termine che vogliono evitare costi di sottoscrizione ricorrenti.

🏆 Vincitore: Superwhisper, con il suo generoso piano gratis e l'opzione a vita, offre un valore migliore.

Funzionalità/funzione n. 4: Supporto linguistico e modelli di IA

Wispr Flusso supporta oltre 100 lingue con rilevamento automatico della lingua, consentendo di passare da una lingua all'altra durante la dettatura. Il modello di trascrizione sottostante rimane proprietario, ma gli utenti possono collegare l'app a modelli linguistici IA come ChatGPT o Perplexity.

Superwhisper offre supporto a oltre 100 lingue e offre modelli di IA sia locali che cloud per la massima flessibilità. La versione Pro include funzionalità di traduzione diretta da qualsiasi lingua all'inglese.

Puoi scegliere i modelli vocali in base a priorità specifiche: Ultra (cloud) per la trascrizione più veloce, Nova cloud per registrazioni più lunghe e Ultra Turbo V3 (locale) per un equilibrio ottimale tra velocità e qualità, mantenendo la completa privacy.

🏆 Vincitore: anche in questo caso si tratta di un pareggio. Scegli Wispr Flow per una transizione fluida tra le lingue e Superwhisper per selezionare modelli vocali specializzati in base a esigenze specifiche.

Funzionalità/funzione n. 5: Precisione dell'output

Wispr Flow trascrive accuratamente i tuoi pensieri mentre parli in modo naturale alla tua velocità, rimuovendo le parole di riempimento e superflue. Le sue funzionalità di modifica intelligente si adattano al contesto senza richiedere alcuna configurazione della modalità. L'app perfeziona automaticamente il tono e la struttura in base all'applicazione utilizzata.

Superwhisper dà la priorità all'accuratezza della trascrizione e non genera né aggiunge parole, frasi e periodi che non sono stati pronunciati. Tuttavia, produrrà frasi grammaticalmente corrette e paragrafi coerenti dal contenuto dettato.

🏆 Vincitore: dipende dalle tue esigenze. Scegli Wispr Flow per il suo formattare intelligente senza alcuna configurazione e Superwhisper per una trascrizione affidabile senza allucinazioni.

💡 Suggerimento professionale: Vai oltre la trascrizione con gli agenti autopilota. Mentre Wispr Flow e Superwhisper si limitano a fornire trascrizioni pulite, ClickUp Autopilot Agents porta la tua voce fino all'esecuzione. Ecco come aggiungono un livello che nessuno dei due strumenti offre: : converti istantaneamente le trascrizioni delle riunioni in elenchi di attività, promemoria di follow-up o aggiornamenti di stato Agenti Autopilot predefiniti: converti istantaneamente le trascrizioni delle riunioni in elenchi di attività, promemoria di follow-up o aggiornamenti di stato

: progetta una logica che si adatti perfettamente ai tuoi flussi di lavoro, come l'assegnazione di tag alle note in base al progetto, l'aggiornamento dei record CRM o il trigger di approvazioni quando vengono effettuate menzioni di frasi specifiche durante la dettatura Agenti Autopilot personalizzati: progetta una logica che si adatti perfettamente ai tuoi flussi di lavoro, come l'assegnazione di tag alle note in base al progetto, l'aggiornamento dei record CRM o il trigger di approvazioni quando vengono effettuate menzioni di frasi specifiche durante la dettatura

Wispr Flusso vs. Superwhisper su Reddit

Per concludere il dibattito, lo abbiamo portato su Reddit. Ecco alcune opinioni degli utenti su entrambi gli strumenti.

Secondo un utente Reddit infuriato, la qualità del flusso di Wispr è peggiorata ultimamente:

Questo prodotto era fantastico, lo adoravo, l'ho persino consigliato a 3 amici che hanno acquistato un piano pro e ora sono leggermente seccati con me perché stanno avendo gli stessi problemi... Nelle ultime settimane è diventato un vero disastro. Le connessioni continuano a interrompersi in modo casuale, si blocca a metà frase o dice che è offline anche quando la mia connessione Internet è stabile. Mi sono disconnesso pensando che forse fosse un problema di cache, ma cavolo, non sono riuscito a ricollegarmi per tre giorni interi. Nessun messaggio di errore, niente, solo un blocco completo. E buona fortuna se provi a contattare il supporto, hanno letteralmente un agente IA che, cosa divertente, non funziona nemmeno la metà delle volte

Questo prodotto era fantastico, lo adoravo, l'ho persino consigliato a 3 amici che hanno acquistato un piano pro e ora sono leggermente seccati con me perché stanno avendo gli stessi problemi... Nelle ultime settimane è diventato un vero disastro. Le connessioni continuano a interrompersi in modo casuale, si blocca a metà frase o dice che è offline anche quando la mia connessione Internet è stabile. Mi sono disconnesso pensando che forse fosse un problema di cache, ma cavolo, non sono riuscito a ricollegarmi per tre giorni interi. Nessun messaggio di errore, niente, solo un blocco completo. E buona fortuna se provi a contattare il supporto, hanno letteralmente un agente IA che, cosa divertente, non funziona nemmeno la metà delle volte

Un cliente piuttosto soddisfatto fa una menzione su Reddit:

Era ora, ma finalmente ho provato Wispr Flow e, wow, mi ha completamente conquistato. Mi aspettavo qualcosa di più simile al vecchio Siri, ma è su un livello completamente diverso. Se conoscete altri strumenti che vale la pena provare, fatemelo sapere! Questo mi ha fatto capire che probabilmente dovrei prendere più sul serio la sperimentazione di nuovi strumenti se voglio stare al passo con le ultime tendenze.

Era ora, ma finalmente ho provato Wispr Flow e, wow, mi ha completamente conquistato. Mi aspettavo qualcosa di più simile al vecchio Siri, ma è su un livello completamente diverso. Se conoscete altri strumenti che vale la pena provare, fatemelo sapere! Questo mi ha fatto capire che probabilmente dovrei prendere più seriamente in considerazione la possibilità di testare nuovi strumenti se voglio stare al passo con le ultime tendenze.

Anche Superwhisper ha recensioni contrastanti.

Come nota un utente frustrato:

Stavo usando Super Whisper per la conversione da voce a testo, ma ho esaurito i crediti e non sono riuscito ad accedere ai modelli più recenti. A quanto pare, il modello gratis Whisper Large V3 non è disponibile gratis nemmeno in Mac Whisper, il che è stato frustrante.

Stavo usando Super Whisper per la conversione da voce a testo, ma ho esaurito i crediti e non sono riuscito ad accedere ai modelli più recenti. A quanto pare, il modello gratis Whisper Large V3 non è disponibile gratis nemmeno in Mac Whisper, il che è stato frustrante.

Un altro utente di Reddit fa menzione che Superwhisper funziona bene perché consolida più flussi di lavoro in un unico posto.

Adoro Superwhisper, ma non credo che abbia senso per tutti gli utenti. Il suo valore, per me, sta nell'accesso illimitato all'LLM e nella sua flessibilità d'uso. Per me ha sostituito la maggior parte delle app di IA per le attività relative al testo e alcune operazioni di codice, non solo le app di dettatura. Quindi, se non avete intenzione di usarlo in questo modo, credo che il modello "bring your own key" di VoiceInk possa essere sufficiente. Uso così tanto gli LLM che usare le mie chiavi personali mi porterebbe a qualcosa di simile all'abbonamento alle app "ufficiali".

Adoro Superwhisper, ma non credo che sia adatto a tutti gli utenti. Il suo valore, per me, sta nell'accesso illimitato all'LLM e nella sua flessibilità d'uso. Per me ha sostituito la maggior parte delle app di IA per le attività relative al testo e alcune operazioni di codice, non solo le app di dettatura. Quindi, se non avete intenzione di usarlo in questo modo, credo che il modello "bring your own key" di VoiceInk possa essere sufficiente. Uso così tanto gli LLM che usare le mie chiavi darebbe come risultato qualcosa di simile all'abbonamento alle app "ufficiali".

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Wispr Flow e Superwhisper

Gli strumenti di dettatura vocale come Wispr Flusso e Superwhisper gestiscono la trascrizione. Convertono il tuo discorso in testo e dispongono di funzionalità di modifica.

Tuttavia, questi strumenti creano quello che chiamiamo un problema di passaggio di consegne.

Possono creare note dai video , ma è comunque necessario trasformare manualmente tali note in attività

Essi trascrivono le discussioni delle riunioni, ma qualcuno deve estrarre gli elementi da intraprendere e assegnarli ai membri del team

Catturano le idee attraverso il parlato, ma la connessione di tali idee ai progetti in corso richiede un lavoro separato

ClickUp elimina completamente questo passaggio. L'app tutto per il lavoro consolida la project management, l'automazione delle attività, la collaborazione in team e la gestione delle conoscenze in un unico spazio di lavoro AI convergente (in grado di gestire in modo efficiente la trascrizione da voce a testo), con connessione istantanea ai tuoi effettivi processi di lavoro.

Interessante, vero?

Capiamo come ClickUp soddisfa queste esigenze:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Notetaker

Ottieni trascrizioni ricercabili delle registrazioni delle tue riunioni con ClickUp AI Notetaker

Le conversazioni migliori avvengono quando tutti partecipano attivamente. Ma se non prendi note freneticamente, le ottime conversazioni che hai avuto rischiano di trasformarsi in elementi dimenticati.

ClickUp AI Notetaker gestisce questo aspetto partecipando alle tue riunioni e trascrivendo la conversazione. Quindi crea trascrizioni ricercabili in modo che tu possa sempre risalire a chi ha detto cosa e rivedere argomenti e decisioni importanti.

Questo strumento di riassunto delle riunioni basato sull'intelligenza artificiale risolve il problema del passaggio di consegne integrandosi con l'intera area di lavoro di ClickUp. Stabilisce la connessione tra le conversazioni delle riunioni e il lavoro in corso, creando automaticamente attività e aggiornando le sequenze dei progetti in base a quanto discusso.

Ecco come l'integrazione dello spazio di lavoro di Notetaker trasforma le conversazioni durante le riunioni:

Tipo di integrazione Cosa fa Esempio Note delle riunioni + Documenti Salva automaticamente le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti IA nei tuoi documenti privati per riferimento futuro Le note delle sessioni sulla strategia di marketing vengono visualizzate automaticamente nel documento "Campagna Q4", organizzati per argomenti di discussione con attribuzione dei relatori Appunti delle riunioni + Attività Identifica gli impegni verbali e crea automaticamente attività assegnate con scadenze Quando Jake fa una menzione di "Finirò i wireframe entro giovedì", Notetaker crea un'attività assegnata a Jake con data di scadenza giovedì Note della riunione+ chat Pubblica i riiepiloghi/riassunti delle chiamate direttamente nei canali di team di Chattare utilizzando l'analisi IA Dopo una chiamata con un client, nel canale #client-projects viene visualizzato automaticamente un riepilogo/riassunto con le decisioni chiave e i passaggi successivi

Il notetaker aggiunge anche dei timestamp alla trascrizione e puoi annotare o evidenziare le sezioni importanti. Ogni trascrizione viene salvata come testo ricercabile e utilizzabile.

Puoi utilizzarlo per trascrivere riunioni, note vocali e persino registrazioni dello schermo.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain funge da memoria intelligente del tuo spazio di lavoro. Va oltre la semplice trascrizione delle conversazioni: ClickUp Brain le comprende, le collega e agisce di conseguenza.

Trasforma le tue registrazioni in informazioni utili con la trascrizione automatica di ClickUp

Ogni riepilogo/riassunto di riunione, nota o decisione che registri diventa parte di una base di conoscenze vivente intessuta nell'intero spazio di lavoro.

Esempio, mentre esprimi le tue idee, Brain le trasforma in elenchi di attività con assegnatari, scadenze e descrizioni.

Brain può anche redigere bozze di brief di progetto da note vocali, riepilogare trascrizioni in punti chiave o estrarre informazioni da discussioni sparse in pochi secondi.

Invece di passare da uno strumento all'altro per incollare le informazioni, puoi semplicemente chiedere: "Cosa abbiamo deciso riguardo alla sequenza di lancio?" e Brain recupera la risposta da attività, documenti e trascrizioni passate.

Ottieni un sistema basato sulla voce in cui le conversazioni vengono organizzate e trasformate in lavoro concreto senza alcun attrito.

Ecco come trascrivere audio e video con ClickUp Brain:

💡 Suggerimento professionale: Con Brain, hai accesso a modelli IA premium (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, ecc.).

ClickUp One Up #3: ClickUp documento

Trasforma i commenti nei tuoi documenti ClickUp in attività

Ecco come lavorano i metodi di dettatura autonomi:

Dettatura → Salva trascrizione → Copia nel documento di progetto → Crea attività manualmente

Ma ecco come funziona la dettatura in ClickUp:

Dettatura → Formattare automaticamente nel documento di progetto → Attività create dalle menzioni → Notifica al team

Questo flusso di lavoro semplificato fa sì che il tuo input vocale diventi immediatamente parte integrante dell'area di lavoro del tuo progetto. Quando dettate appunti di riunioni o aggiornamenti di progetto, questi vengono automaticamente trasformati in documenti ClickUp strutturati con formattazione avanzata.

Oltre alla trascrizione vocale, Docs offre funzionalità complete di gestione dei documenti che gli strumenti di dettatura autonomi semplicemente non possono eguagliare:

Riferimenti incrociati tra documenti : collega le idee registrate vocalmente tra le diverse fasi del progetto, le discussioni con i client e le sessioni di pianificazione del team

Acquisizione vocale basata su modelli : dettate direttamente in formati strutturati per contenuti ricorrenti come aggiornamenti di progetto, riepilogo/riassunto per i client o retrospettive del team

collaborazione in tempo reale sul contenuto dettato*: i membri del team possono effettuare la condivisione di note in tempo reale e rispondere, effettuare la modifica o sviluppare immediatamente le idee

Organizzazione delle pagine nidificate : struttura i contenuti dettati a voce all'interno della gerarchia di progetto, mantenendo le sessioni di brainstorming e le discussioni strategiche organizzate in modo contestuale

Allegati incorporati : aggiungi screenshot, PDF o file di riferimento direttamente nei documenti generati dalla voce per un contesto completo

creazione di attività dal testo*: converti qualsiasi parte del contenuto dettato in attività di ClickUp tracciabili con assegnatari e date di scadenza direttamente dal documento

Collega la tua voce al lavoro reale con ClickUp

Certo, Wispr Flow e Superwhisper aiutano con la dettatura e la trascrizione in tempo reale. Tuttavia, le loro funzioni finiscono qui. Lasciano un divario tra ciò che viene detto e ciò che è terminato.

Con ClickUp, puoi passare dalla dettatura della nota della riunione all'assegnazione delle attività e alla collaborazione con i membri del tuo team, il tutto dal tuo spazio di lavoro. Con le funzionalità di conversione da voce a testo e IA integrate nella stessa piattaforma delle tue attività, documenti e conversazioni di team, ClickUp è l'unica piattaforma di lavoro IA di cui hai bisogno.

Iscriviti gratis ora e trasforma le tue idee registrate con la voce in risultati concreti.

Domande frequenti (FAQ)

Nessuno dei due strumenti è conforme alla normativa HIPAA per uso medico. Wispr Flusso elabora i dati nel cloud, mentre l'elaborazione locale di Superwhisper offre una maggiore privacy, ma non dispone ancora delle certificazioni di sicurezza di livello medico.

Wispr Flow elabora l'audio tramite server cloud, il che solleva preoccupazioni relative alla privacy per i contenuti sensibili. Offre SOC 2 Tipo II e SSO/SAML solo nei piani Enterprise. Superwhisper adotta un approccio che mette al primo posto la privacy con l'elaborazione locale che mantiene i dati audio sul tuo dispositivo.

Entrambi gli strumenti gestiscono abbastanza bene i rumori di fondo moderati, ma le prestazioni calano in presenza di forti interferenze. L'elaborazione cloud di Wispr Flow gli conferisce un leggero vantaggio in ambienti rumorosi, mentre i modelli locali di Superwhisper lavorano meglio in impostazioni più silenziose.

Wispr Flow si concentra sulla dettatura vocale senza sforzo, ma non offre supporto al caricamento di file. Superwhisper accetta vari formati di file audio e video per la trascrizione, rendendolo più versatile per l'elaborazione di contenuti preregistrati come riunioni o interviste.