Decenni fa, i bambini sognavano di diventare astronauti, medici, ingegneri o cantanti. Oggi, sempre più bambini parlano di diventare YouTubers. E, onestamente, non sono solo i bambini.

Uno studio ha dimostrato che il 54% degli adulti negli Stati Uniti lascerebbe volentieri il proprio lavoro se potesse guadagnarsi da vivere come autore di contenuto a tempo pieno.

Ovviamente, essere uno YouTuber non è facile come premere il pulsante di registrazione.

La buona notizia è che non devi fare tutto da solo. Gli strumenti di IA stanno cambiando il modo in cui creiamo contenuto video e avviamo i processi di scrittura degli script

Questo articolo ti mostrerà come automatizzare la scrittura di script per YouTube con l'IA e quanto di questo processo può essere terminato al posto tuo.

⭐ Funzionalità/Funzione in primo piano Il modello YouTube di ClickUp funziona come uno studio di produzione digitale, conservando le tue idee, bozze, modifiche e campagne tutte insieme. Si occupa delle attività più impegnative, così puoi dedicare più tempo alla creazione di video che instaurino davvero una connessione con le persone. Ottieni un modello gratis Mantieni ogni fase della tua pipeline video organizzata tramite il modello YouTube di ClickUp

Perché automatizzare la scrittura degli script per YouTube?

tramite Pew Research

YouTube è la piattaforma di social media più popolare negli Stati Uniti e la quantità di contenuto caricata ogni minuto è sbalorditiva. Quindi la grande domanda è: come distinguersi e far crescere il proprio canale YouTube in un mare di video infiniti?

Sì, la qualità è più importante di qualsiasi altra cosa. Ma è la coerenza che fa tornare il tuo pubblico. Se dai un'occhiata ai thread di Reddit in cui gli autori condividono le loro routine, vedrai di tutto, da chi pubblica una volta alla settimana a chi condivide qualcosa di nuovo ogni singolo giorno.

Un autore ha persino condiviso con orgoglio,

Pubblico brevi video ogni giorno. Attualmente sono a quota 101 brevi video negli ultimi 101 giorni🙌

Questo tipo di impegno è stimolante, ma può anche sembrare impossibile da mantenere se si fa tutto da soli. È qui che gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutarti a creare un contenuto YouTube coinvolgente.

Molte di queste soluzioni di IA sono dotate anche di strumenti integrati che aiutano a creare script accattivanti e ad aumentare il coinvolgimento del pubblico attraverso suggerimenti di parole chiave pertinenti per colmare le lacune nei contenuti.

Ecco alcuni altri motivi per salire sul treno dell'IA:

Risparmia tempo prezioso lasciando che l'IA rediga la prima versione della tua sceneggiatura

Mantieni la coerenza dei tuoi caricamenti senza perdere la qualità che conta

Conserva le tue energie per la modifica e la creatività invece di fissare una pagina bianca

Tutte queste funzionalità/funzioni insieme rendono la scrittura di script per video YouTube più facile che mai.

Automazioni degli script di YouTube con l'IA: cosa ti serve per iniziare

Prima di iniziare l'automazione degli script di YouTube, è utile preparare alcuni elementi essenziali. L'IA lavora al meglio quando le si forniscono indicazioni chiare, quindi avere a disposizione gli input e gli strumenti giusti renderà il processo più fluido.

La vera magia avviene quando abbini la tua creatività a uno strumento basato sull'IA che può aiutarti a trovare idee, abbozzare schemi e perfezionare il tuo linguaggio.

In questo modo, mantieni il controllo sul tono e sullo stile narrativo, lasciando che l'IA si occupi delle parti ripetitive della scrittura degli script. ✍️

Ti consigliamo anche di definire il tuo pubblico di riferimento, perché il linguaggio e lo stile di uno script per un canale tutorial, esempio, saranno molto diversi da quelli di uno scritto per l'intrattenimento.

Ecco gli elementi essenziali da mettere in atto: Un argomento o una nicchia ben definiti per guidare la sceneggiatura

Una descrizione chiara del tuo pubblico di destinazione e delle sue preferenze

Un generatore di script YouTube basato sull'IA, come ChatGPT, Jasper o ClickUp AI

Un editor di testo o uno strumento di flusso di lavoro per perfezionare e organizzare la bozza

Tempo dedicato alla revisione e alla modifica, in modo che lo script finale rifletta la tua voce

📮 ClickUp Insight: La maggior parte delle persone è disposta a utilizzare l'IA nella propria vita privata, ma più della metà esita a introdurla nel proprio lavoro. Le ragioni principali sono le stesse che sentiamo spesso: non si integra facilmente nei loro strumenti, sembra complicata da imparare o sono preoccupati per la sicurezza. Ora immagina un'IA che fa già parte del tuo spazio di lavoro ed è sicura da usare. Questo è esattamente ciò che offre ClickUp Brain. Funziona in un linguaggio semplice, colma le lacune tra chat, attività, documenti e conoscenze e rimuove le solite barriere all'adozione. Basta un clic per trovare ciò di cui hai bisogno e puoi continuare ad andare avanti.

Guida passo passo: automatizzare gli script di YouTube con l'IA

Esaminiamo i semplici passaggi che possono aiutarti a trasformare l'IA in un partner affidabile per la scrittura dei tuoi script per YouTube.

Passaggio 1. Definisci l'argomento del tuo video e il tuo pubblico

Ogni buon script inizia con la consapevolezza di ciò che si vuole dire e a chi lo si dice. Se il tuo video è destinato ai principianti, sceglierai parole semplici e spiegherai concetti di base. Se è destinato agli esperti, potresti voler approfondire maggiormente.

Prenditi un momento per immaginare le persone dall'altra parte dello schermo. Questo piccolo passaggio aiuta l'IA a scrivere qualcosa che parli direttamente a loro.

Passaggio 2. Scegli il generatore di script IA più adatto

Esistono molti strumenti che possono aiutarti, ma ognuno ha i propri punti di forza.

ChatGPT è ottimo per stimolare nuove idee quando ti senti bloccato. Jasper spesso eccelle quando desideri uno script con un forte impatto di video marketing.

E con questi strumenti, puoi persino mappare un calendario dei contenuti YouTube per mantenere costanti i tuoi caricamenti.

💡 Suggerimento professionale: se utilizzi ClickUp Brain per la scrittura di sceneggiature, puoi fare molto di più che generare bozze. Può aiutarti a mettere ordine nei tuoi pensieri sparsi. Immagina di annotare idee in un appunto, salvare un link per dopo o scrivere i feedback di una riunione. Con una sola richiesta, ClickUp Brain può dare forma a tutto questo in una bozza di lavoro per la tua sceneggiatura, proprio dove già conservi i tuoi progetti. Non sembra più di passare da uno strumento all'altro, ma piuttosto di avere un assistente silenzioso che tiene tutto in un unico posto. Tieni il tuo copione, l'elenco delle attività e la timeline di modifica tutti collegati con ClickUp Brain

🧠 Lo sapevi? Circa il 70% di tutto ciò che gli utenti guardano su YouTube proviene dal sistema di raccomandazione della piattaforma: rendere la scrittura di script intelligente in linea con le tendenze dell'IA è quindi una mossa strategica.

Passaggio 3. Scrivi un prompt dettagliato

L'IA è un po' come un amico che ti ascolta meglio quando sei chiaro.

Invece di dire "Scrivi uno script YouTube sulla fotografia", prova a dire "Scrivi uno script YouTube breve che insegni ai principianti come scattare foto migliori con il proprio telefono, con un tono caloroso e incoraggiante, concludendo con un semplice promemoria per iscriversi".

Notate come questo dia forma alla sceneggiatura prima ancora che inizi. Più sarete delicatamente specifici, più la bozza sarà vicina a ciò di cui avete bisogno.

Passaggio 4. Rivedi la prima bozza

Considera la prima bozza come uno schizzo, non come il dipinto stesso. Leggila lentamente e verifica se ti sembra coerente con il tuo stile. Se una frase ti sembra troppo piatta, rendila più accattivante con parole tue.

📌 Esempio: se l'IA scrive "Questa app è utile", potresti trasformarla in "Uso questa app da settimane e, onestamente, mi ha semplificato la vita". *Quel piccolo tocco fa sentire al tuo pubblico che stai parlando direttamente a loro.

Passaggio 5. Migliora la chiarezza e il flusso

Una sceneggiatura è pensata per essere ascoltata, non solo letta, quindi leggila ad alta voce. Le parole suonano naturali? Ti manca il fiato? Se sì, accorciale o suddividile.

Potresti anche aggiungere una domanda all'inizio per attirare l'attenzione delle persone, ad esempio: "Ti sei mai chiesto perché i tuoi video non ottengono molti clic?" Un piccolo cambiamento come questo rende l'intero script più accattivante.

Un'altra buona idea sarebbe quella di imparare a umanizzare i contenuti generati dall'IA, facendo un passo avanti e aiutando le tue parole a suonare meno meccaniche e più simili a una conversazione autentica con il tuo pubblico.

Passaggio 6. Salva i prompt che funzionano

Con il tempo, noterai che alcuni prompt ti danno sempre una buona bozza. Salva questi prompt in un posto sicuro. Potresti averne uno per i tutorial, un altro per le recensioni e un altro ancora per le storie. La prossima volta che ti metterai a scrivere, potrai semplicemente riutilizzarli.

La scrittura degli script risulterà ogni volta più semplice.

Esempi di prompt IA per la scrittura di script per YouTube

Quando scrivi script per YouTube con l'IA, la qualità del prompt è fondamentale. Il modo in cui formuli la tua richiesta forma il tipo di script che otterrai.

Saper dare prompt efficaci sta rapidamente diventando una competenza a sé stante. Infatti, intere comunità su Reddit promuovono la condivisione e il perfezionamento dei prompt, quasi come ricette segrete tramandate tra autori.

Ecco tre prompt che puoi sperimentare e personalizzare in base al tuo canale. Considerali come modelli di scrittura di script che puoi modificare e dare forma al tuo stile.

Prompt 1: per gli schemi

scrivimi una bozza chiara per il video YouTube [Inserisci titolo]. Suddividi lo script in sezioni principali, come l'introduzione, i punti chiave e la conclusione. Sotto ogni sezione, suggerisci quale tipo di contenuto funziona meglio, cosa si aspetta lo spettatore in quel momento e come mantenere il flusso coinvolgente. Includi esempi semplici dove necessario." Trasforma un'attività o una nota in uno script pronto per la modifica direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Questo tipo di prompt è perfetto quando hai bisogno di una struttura prima di inserire i dettagli. Ti fornisce una solida base su cui concentrarti sulla narrazione piuttosto che cercare di mettere ordine.

Prompt 2: Per script completi

"Sto creando un video YouTube intitolato [Inserisci titolo]. Per favore, scrivimi uno script dettagliato di circa 2000 parole. Segui questo flusso: Hook → Introduzione → Corpo/Spiegazione → Problema → Momento chiave/Climax → Conclusione → Call to Action. Mantieni un linguaggio colloquiale e facile da seguire, come se fosse un amico che spiega qualcosa. Aggiungi piccoli esempi o storie per renderlo più coinvolgente." tramite ChatGPT

Questo strumento funziona bene quando vuoi generare una bozza quasi finita. Dovrai comunque aggiungere la tua personalità, ma ti farà terminare il lavoro più pesante.

Prompt 3: Per gli hook

"Aiutami a scrivere tre diversi hook YouTube per il video [Inserisci titolo]. Ciascuno dovrebbe essere composto da 3-4 frasi, della durata di circa 20 secondi. Gli hook dovrebbero introdurre immediatamente l'argomento, suscitare curiosità e fornire agli spettatori un motivo per continuare a guardare senza cliccare altrove." tramite Gemini

Concentrarsi su elementi di richiamo come questo ti assicura di catturare l'attenzione nei primi secondi. Anche se utilizzi solo una versione, avere più opzioni ti offre la flessibilità di testare ciò che funziona meglio con il tuo pubblico.

Suggerimenti per migliorare gli script generati dall'IA

L'IA può aiutarti a iniziare, ma il segreto per far visualizzare migliaia di volte i tuoi contenuti è la tua cura e creatività. Ecco alcuni semplici modi per rendere i tuoi script più vivaci:

Leggi lo script ad alta voce. Noterai subito quali parti suonano rigide e quali hanno un flusso come una conversazione reale. Una piccola modifica o riformulazione qui fa una grande differenza ✅

Aggiungi un tocco personale. Potrebbe essere un breve racconto, un ricordo veloce o anche un piccolo dettaglio che solo tu potresti raccontare. È questo che fa sentire i tuoi spettatori più vicini a te ✅

Mantieni le frasi leggere e facili da seguire. Le frasi più brevi spesso suonano più naturali davanti alla telecamera e danno spazio alle tue parole per respirare ✅

Se la prima bozza ti sembra approssimativa, chiedi all'IA di rivederla e suggerirti piccoli miglioramenti. A volte questo delicato scambio di opinioni ti aiuta a trovare una versione che funziona ✅

Prima di considerarlo terminato, controlla che lo script rispecchi ancora il tuo stile. Gli spettatori sono attratti dalla tua voce, non da quella di una macchina. Rimanere fedele a te stesso è ciò che mantiene il tuo contenuto affidabile e autentico ✅

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per i brief creativi

Un utente ha descritto la sua esperienza con ChatGPT dicendo: "La perdita di memoria sembra catastrofica". E anche se può sembrare drammatico, in realtà esprime una frustrazione comune.

Lo strumento è potente, ma quando dimentica il contesto passato o tralascia dettagli importanti, può rendere il tuo lavoro più difficile invece che più facile. Ecco alcune cose da tenere a mente:

A volte aggiunge dettagli che non sono reali, il che significa che dovrai ricontrollare i fatti prima di utilizzarli

Le idee possono iniziare a sembrare simili, poiché lo strumento spesso si basa su modelli familiari invece di produrre qualcosa di veramente nuovo

Segnali sottili o sfumature culturali possono sfuggire, lasciandoti con una bozza che sembra troppo semplificata

I brief più lunghi o strutturati possono risultare ripetitivi o frammentati se non guidati con attenzione

Usarlo troppo può farti perdere fiducia nella tua creatività e, col tempo, il tuo lavoro potrebbe perdere un po' di originalità

Lo strumento non conosce il contesto del tuo lavoro; tutto ciò a cui può accedere è la condivisione nel prompt

👀 Curiosità: una piccola taquería a conduzione familiare di Los Angeles è diventata virale utilizzando l'IA per scrivere la sceneggiatura e produrre un video eccentrico di 46 secondi in soli dieci minuti! Il video ha totalizzato oltre 22 milioni di visualizzazioni e ha portato un'ondata di clienti nel locale.

ClickUp: automatizza gli script di YouTube in modo intelligente

Quando pensi di automatizzare la scrittura di script per YouTube, il processo non si ferma una volta che le parole sono sulla pagina. Hai bisogno di un sistema che ti aiuti a raccogliere idee, redigere bozze, collaborare, rifinire e portare avanti lo script attraverso le riprese e la modifica fino alla pubblicazione del video.

È qui che ClickUp fa il passaggio. Questo strumento integra l'intero flusso di lavoro, rendendo il processo creativo meno impegnativo e molto più coerente.

Trasforma le bozze in script in pochi secondi

Rendi possibile la pubblicazione quotidiana con ClickUp Brain

La parte più difficile della scrittura di sceneggiature è spesso partire da zero. ClickUp Brain elimina questa barriera trasformando i tuoi appunti grezzi o il tuo brief creativo in una prima bozza utilizzabile.

Invece di fissare una pagina vuota, vedrai immediatamente le tue idee strutturate in un'introduzione, punti di discussione e persino transizioni suggerite. In questo modo sarà più facile perfezionare il contenuto piuttosto che crearlo da zero.

Per gli autori che producono più video alla settimana, questa differenza consente di risparmiare ore di lavoro e rende possibile la pubblicazione quotidiana. Imparare a modificare i contenuti generati dall'IA garantisce che gli script risultino raffinati e autentici.

💡 Suggerimento professionale: se vuoi passare più rapidamente da un'idea a uno script rifinito, ClickUp Brain MAX fa davvero la differenza. Basato su modelli di IA premium come OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek e altri, va oltre la semplice stesura e crea la connessione tra tutte le tue app, note e file in un unico posto. Apporta contesto al tuo processo creativo. In media, gli utenti di ClickUp Brain MAX risparmiano 1,1 giorni alla settimana e lavorano 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione, riducendo anche i costi fino all'88% rispetto all'utilizzo di più strumenti. Per gli autori di YouTube, questo significa che puoi esprimere ad alta voce la tua idea di sceneggiatura con Talk to Text, farla redigere istantaneamente e poi perfezionarla senza perdere il flusso dei tuoi pensieri.

Collabora con i colleghi in tempo reale

Assicurati che lo script rifletta il contributo di tutti prima di procedere con ClickUp Doc

Una sceneggiatura trae quasi sempre vantaggio da più di un punto di vista. Con ClickUp Doc, il tuo coautore, il tuo editor video o persino il tuo manager possono lavorare contemporaneamente sulla stessa bozza.

Possono lasciare commenti, suggerire formulazioni alternative o indicare dove potrebbe essere utile un gancio più forte. Questa modifica collaborativa elimina infinite catene di email o Documenti Google sparsi, e tutto rimane in connessione con il tuo progetto.

Per i team che si occupano dei contenuti YouTube, diventa l'unica versione attendibile dei loro calendari dei contenuti YouTube, garantendo una collaborazione fluida e trasparente.

💡 Suggerimento professionale: se desideri iniziare a promuovere i tuoi video YouTube su altri canali per ottenere più visibilità, ClickUp Brain e ClickUp Docs possono esserti molto utili. Ecco una guida rapida:

👀 Curiosità: PUMA ha utilizzato strumenti di IA attraverso la sua agenzia Monks e la piattaforma Advantage+ di Meta per lanciare una nuova campagna pubblicitaria. Ciò che prima richiedeva settimane è stato realizzato in un solo giorno. Il targeting basato sull'intelligenza artificiale ha contribuito ad aumentare il ritorno sull'investimento del 66% rispetto alle campagne precedenti.

Gestisci tutti i passaggi della produzione

Lascia che ogni elemento riporti il contesto dello script, così il tuo editor non dovrà fare supposizioni con le attività di ClickUp

Una volta finalizzata la sceneggiatura, il lavoro passa alle fasi di ripresa, modifica e pubblicazione. Le attività di ClickUp ti aiutano a suddividere questi passaggi in parti chiare e tracciabili.

Puoi suddividere ogni attività in attività secondarie più piccole, assegnare scadenze, taggare i membri del team e aggiornare lo stato con diciture come "Riprese in corso" o "modifica completata"

Ciò semplifica la produzione di video di marketing e ti offre una chiara panoramica della posizione di ciascun video.

Automazione i flussi di lavoro per portare avanti i progetti

Usa promemoria e trigger per liberarti dalla microgestione con ClickUp Automazioni

Anche i migliori sistemi creativi falliscono se i promemoria e gli aggiornamenti hanno una dipendenza esclusiva dalla memoria.

ClickUp Automazioni gestisce i passaggi ripetitivi e garantisce che il flusso di lavoro continui a muoversi. Puoi impostare dei trigger che avvisano i membri del team quando lo stato di un'attività cambia o creare promemoria ricorrenti per controlli regolari.

Questo tipo di automazione ti evita di dover stare al passo con gli aggiornamenti e ti libera energie da dedicare al lavoro creativo vero e proprio. Nel tempo, crea coerenza, qualcosa di cui ogni canale YouTube in crescita ha bisogno.

📌 Esempio: nel momento in cui lo stato della tua sceneggiatura cambia in "Pronta per la modifica", il tuo editor riceve automaticamente una notifica di attività. Oppure, ogni venerdì, ClickUp Brain condivide un report analitico programmato, così la revisione delle prestazioni diventa parte della tua routine senza lavoro richiesto.

Organizza e gestisci tutto in un unico posto

Una volta che i tuoi script e le tue attività sono in sincronizzazione, organizza tutto in un unico spazio strutturato.

È qui che entra in gioco il modello YouTube di ClickUp. Consideralo come il tuo studio di produzione personale, ma in versione digitale.

Ottieni un modello gratis Concentrati meno sulla logistica e più sulla creazione di contenuto che risuona tramite il modello YouTube di ClickUp

Idee, bozze, modifiche e campagne convivono all'interno di questo modello di produzione video:

Piano, organizza e gestisci ogni fase della tua pipeline video, dal brainstorming al caricamento, in modo da non perdere mai di vista una grande idea

Collabora in tempo reale con editor, designer o social media manager, che si tratti di un aggiornamento della miniatura o della data di lancio di una campagna

monitora* lo stato dalle liste di controllo di pre-produzione ai report di post-produzione, assicurandoti che ogni video proceda senza ritardi

Luci, motore, ClickUp

Ogni grande video termina con una scena finale, e questa è la nostra. Abbiamo esplorato come l'IA possa rendere la scrittura di sceneggiature per YouTube più veloce, più intelligente e molto meno stressante.

Che tu stia raccogliendo idee per un canale YouTube senza volto o producendo video in cui sei tu il protagonista, il segreto è lo stesso: una creazione di contenuti coerente supportata da un flusso di lavoro affidabile.

Con l'IA e ClickUp, il tuo flusso di lavoro per la creazione di contenuto non sarà più frammentato o opprimente. Al contrario, ogni fase, dall'ideazione alla pubblicazione, sarà racchiusa in un unico spazio strutturato, aiutandoti a creare video in modo più rapido e intelligente, con la certezza che il tuo canale potrà crescere su basi solide.

In parole semplici, avrai la certezza che il tuo canale funziona su un sistema solido progettato per la crescita.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e lascia che la tua prossima idea video prenda forma dal pensiero allo schermo senza intoppi!