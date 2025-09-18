Le 11 migliori startup di agenti IA da tenere d'occhio nel 2025

Quasi 8 dirigenti senior su 10 affermano che gli agenti AI sono già operativi all'interno delle loro aziende, ridefinendo il modo in cui i team gestiscono i progetti, le decisioni e i flussi di lavoro quotidiani. Due terzi hanno persino segnalato aumenti misurabili della produttività.

Con l'aumento della diffusione di questa tecnologia, molte startup che sviluppano agenti IA stanno creando strumenti per aiutare ad automatizzare le attività aziendali e ottimizzare i flussi di lavoro.

Per fondatori, investitori e leader tecnologici, tenere d'occhio questa ondata di startup significa comprendere dove sta andando il futuro del software autonomo.

In questo post del blog metteremo in evidenza alcune delle startup di IA più interessanti da tenere d'occhio! Cominciamo. 👀

Cosa sono gli agenti IA?

Un agente IA è un sistema software che percepisce autonomamente l'ambiente circostante, elabora i dati e prende decisioni per raggiungere obiettivi specifici.

Gli agenti IA (o agenti IA agentici) combinano percezione, ragionamento e azione, raccogliendo informazioni, analizzandole ed eseguendo attività per raggiungere obiettivi prestabiliti, imparando al contempo dal feedback e dalle esperienze.

🧠 Curiosità: Gli agenti AI per l'automazione possono operare in ambienti simulati per apprendere strategie complesse. Ad esempio, AlphaStar di DeepMind è stato addestrato come agente autonomo per giocare a StarCraft II e ha finito per battere giocatori professionisti in uno dei giochi di strategia più complessi al mondo.

Perché le startup stanno guidando l'ondata degli agenti IA

Le startup sono al centro dell'attenzione nel movimento degli agenti IA, e i numeri lo dimostrano. Secondo CB Insights, le startup che sviluppano agenti IA hanno raccolto 3,8 miliardi di dollari l'anno scorso, quasi il triplo dei finanziamenti ottenuti l'anno precedente.

Questo livello di investimento dimostra la curiosità e la fiducia dei venture capitalist e delle aziende nel fatto che gli agenti stiano passando dalla fase sperimentale a quella essenziale.

Parte del loro fascino è la velocità. A differenza delle grandi aziende già affermate, le startup possono iterare rapidamente, adottare architetture agent-first e testare i casi d'uso direttamente con i primi utenti. Questa agilità le rende le pioniere naturali nel trasformare l'IA da assistente passivo a risolutore di problemi autonomo.

Ascolta KPMG:

Gli agenti IA stanno rapidamente entrando in produzione, con un momentum in accelerazione. I leader non li visualizzano solo come strumenti di riduzione dei costi, ma anche come motori di crescita e creazione di valore. Questa rapida trasformazione intensifica la pressione su fiducia, governance, dati, allineamento della leadership e preparazione della forza lavoro. I primi investitori in queste fondazioni stanno crescendo con sicurezza, posizionandosi per assumere un ruolo di leadership.

Gli agenti AI stanno rapidamente entrando in produzione, con un momentum in accelerazione. I leader non li visualizzano solo come strumenti di riduzione dei costi, ma anche come motori di crescita e creazione di valore. Questa rapida trasformazione intensifica la pressione su fiducia, governance, dati, allineamento della leadership e preparazione della forza lavoro. I primi investitori in queste fondamenta stanno crescendo con sicurezza, assumendo una posizione di leadership.

Startup di agenti IA e aziende di selezione in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle principali startup che si occupano di agenti IA:

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi* ClickUp Produttività del team all-in-one per singoli individui, team di medie dimensioni e grandi aziende ClickUp Brain per risposte contestualizzate, agenti AI per l'automazione dei flussi di lavoro, automazioni con oltre 100 modelli, Brain MAX per AI a livello di sistema operativo, documenti, lavagna online, chat Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Adept IA Automazioni di attività software e browser complesse per i team dell'azienda Comprensione dell'interfaccia multimodale, Adept Flusso di lavoro Language (AWL), automazione della catena di fornitura, elaborazione di documenti finanziari e conformità sanitaria Prezzi personalizzati Crew IA Orchestrazione multi-agente intuitiva per sviluppatori per flussi di lavoro distribuiti in team "Team" multi-agente per ricerca/contenuto/controllo qualità, orchestrazione con Flusso, implementazione su cloud o self-hosted, oltre 1.200 integrazioni, metriche delle prestazioni in tempo reale Prezzi personalizzati Lindy IA Automazione del flusso di lavoro con agenti AI senza codice per piccole imprese e team in espansione Crea agenti con linguaggio naturale, oltre 2.500 integrazioni di app, smistamento della finestra In arrivo, partecipazione alle riunioni + riepilogare/riassumere, automazione delle attività commerciali Gratis; piani a pagamento a partire da 49,99 $ al mese Glean Ricerca aziendale intelligente e assistente IA per i flussi di lavoro interni basati sulla conoscenza Ricerca semantica nel grafico di conoscenza, assistente IA per domande e risposte, supporto automatizzato all'onboarding, gestione dei servizi IT, flussi di lavoro di conformità Prezzi personalizzati Penciled Automazione del front office basata sull'intelligenza artificiale per cliniche di fisioterapia Pianificazione automatizzata + promemoria, integrazione EHR (WebPT), comunicazioni in tempo reale con i pazienti, gestione delle cancellazioni dalle liste d'attesa Prezzi personalizzati Enhans Implementazione di agenti IA incentrati sul commercio al dettaglio per il processo decisionale operativo Implementa agenti IA personalizzati in 7 giorni, personalizzazione Action Transformer, processo decisionale multimodello, monitoraggio in tempo reale dei dati di mercato e operativi Prezzi personalizzati Naratix Arricchimento del catalogo e-commerce e monitoraggio della concorrenza per i rivenditori online Pulizia e arricchimento dei dati grezzi sui prodotti, descrizioni ottimizzate per la SEO, personalizzazione del contenuto in base al profilo dell'utente, monitoraggio della concorrenza, integrazione Shopify/ERP Prezzi personalizzati Pixel Robotics Logistica di magazzino autonoma per flotte ibride AMR-umane Robot per il trasporto di pallet PIXEL PT, rilevamento e mappare 3D, gestione della flotta per AMR + integrazione manuale e ibrida del magazzino, 16 ore di funzionamento autonomo Prezzi personalizzati LangChain Creazione di app e automazioni basate su LLM per team di ricerca e sviluppo e team con un carico di lavoro elevato Debugging/monitoraggio LangSmith, oltre 600 integrazioni di strumenti, orchestrazione del flusso di lavoro con LCEL, collaborazione tra memoria e agente Livello sviluppatore gratis; piani Pro a partire da 39 $/postazione/mese Enso Mercato di agenti IA accessibile per le PMI nei settori commerciali, marketing, amministratore e supporto oltre 300 agenti pre-addestrati, oltre 70 automazioni industriali, copertura marketing/vendite/amministratore/legale, integrazione LangChain, scalabilità dei contenuti e dei flussi di lavoro 49 $ al mese per utente

Startup e aziende promettenti nel campo degli agenti IA da tenere d'occhio

Scopriamo alcuni dei migliori strumenti basati su agenti IA che puoi utilizzare per velocizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (ideale per la produttività del team all-in-one con IA contestuale)

Usa ClickUp Brain per ottenere risposte ricche di contesto da tutto il tuo spazio di lavoro

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, documenti e comunicazione tra i team, il tutto in un'unica piattaforma, potenziata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

Dispone di un eccellente ecosistema in cui ogni componente IA si collega e integra gli altri.

La tua infrastruttura IA sensibile al contesto

ClickUp Brain è un livello di IA contestuale integrato nel tuo spazio di lavoro. Può accedere alle tue attività, ai tuoi documenti, alle tue chat e alle integrazioni esterne come Google Drive, GitHub, Jira e altro ancora. Ciò significa che puoi porre domande specifiche relative al ruolo o al progetto e ottenere immediatamente risposte ricche di contesto.

Istanza, non è necessario sfogliare decine di documenti per capire il processo di implementazione della tua app mobile. Basta chiedere: "Qual è il nostro processo di implementazione delle app mobili?" e otterrai una risposta chiara e sintetizzata, ricavata dalla documentazione correlata, dalle attività passate e dalle chat.

Automatizzatori che pensano e agiscono

Crea agenti ClickUp AI personalizzati o utilizza quelli predefiniti per l'automazione del tuo spazio di lavoro

Basati sull'intelligenza di ClickUp Brain, gli agenti ClickUp AI eseguono attivamente il lavoro per conto tuo:

Agenti predefiniti: gestisci flussi di lavoro comuni degli agenti IA come l'invio di aggiornamenti ai client, l'assegnazione di attività o l'instradamento per la conformità

agenti personalizzati: *consentono di creare flussi di lavoro automatizzati senza codice, su misura per le esigenze specifiche del tuo team

Supponiamo che un client invii una richiesta di assistenza compilando un modulo. Un agente AI predefinito potrebbe rilevarlo, creare attività e sottoattività per ciascuna azione, assegnarle in base al carico di lavoro del team e inviare automaticamente aggiornamenti di riepilogo.

Ecco come funziona la configurazione:

La super app desktop basata sull'IA

Mentre ClickUp Brain e gli agenti AI operano all'interno dello strumento, ClickUp Brain MAX estende la portata dell'AI come compagno desktop. Affronta la proliferazione dell'AI, unificando la ricerca, l'automazione, i comandi vocali e i modelli AI in tutti i tuoi strumenti per offrirti:

*ricerca universale contestuale: una barra di ricerca per trovare qualsiasi cosa, che si trovi in ClickUp, Google Drive o SharePoint

Produttività talk-to-text: Dettate attività, e-mail e messaggi in modo naturale e 4 volte più veloce rispetto alla digitazione

privacy di livello azienda: *I modelli di IA di terze parti non vengono addestrati sui dati della tua azienda

Unifica tutti i tuoi strumenti di IA con ClickUp Brain MAX

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Elimina il lavoro manuale che richiede molto tempo: automatizza le attività ripetitive e il lavoro di routine utilizzando oltre 100 modelli predefiniti e un generatore automatizza le attività ripetitive e il lavoro di routine utilizzando oltre 100 modelli predefiniti e un generatore di automazione del flusso di lavoro basato sull'IA che crea regole a partire da prompt in linguaggio naturale

documenta i processi in modo chiaro: *Crea wiki dinamici, procedura operativa standard e nota di riunione con ClickUp Documenti grazie al collegamento delle attività e alla collaborazione in tempo reale

Genera e perfeziona i tuoi testi: Utilizza l'intelligenza artificiale integrata in attività di ClickUp e documenti per redigere rapidamente bozze di aggiornamenti, perfezionare il tono e effettuare la modifica di testo poco scorrevole

comunicate senza interruzioni: *Mantenete le discussioni sui progetti, i file e gli aggiornamenti nello stesso spazio di lavoro utilizzando ClickUp Chat , con riepiloghi dei thread basati sull'IA per tenervi sempre aggiornati

tieni informati gli stakeholder: *inserisci grafici, metriche e report per visualizzare una visione d'insieme dello stato con i dashboard di ClickUp

*rendi le riunioni più produttive: acquisisci e trascrivi automaticamente le note delle riunioni con ClickUp AI Notetaker e assicurati la condivisione degli elementi da intraprendere e dei riepiloghi/riassunti con le parti interessate

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue estese funzionalità/funzione e opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un breve estratto da un utente reale:

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che rendono facile personalizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e monitorare i progressi in un unico posto. Adoro la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per ogni progetto, impostare automazioni e integrarlo con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e i dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che rendono facile personalizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e monitorare lo stato in un unico posto. Adoro la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per ogni progetto, impostare automazioni e integrarlo con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e i dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

2. Adept IA (ideale per l'automazione di attività d'ufficio complesse)

tramite Adept IA

Adept è una piattaforma di IA agentica che fornisce alle organizzazioni agenti affidabili in grado di automatizzare i flussi di lavoro su siti web e applicazioni software.

La sua base di dati di addestramento proprietari è unica. Ha alimentato i propri modelli con trilioni di token provenienti da interfacce web reali e dall'utilizzo di software, fornendo agli agenti una comprensione intuitiva di come lavorano gli strumenti digitali nella pratica.

Il punto di forza della piattaforma risiede nel suo approccio multimodale. Questi agenti sono in grado di analizzare visivamente le interfacce, comprendere le relazioni spaziali tra gli elementi e ragionare su layout complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adept IA

Controlla il tuo computer come un essere umano consentendo ad Adept IA di percepire visivamente lo schermo e imitare le azioni umane: cliccare, digitare e navigare

Personalizza l'automazione del project management con Adept Workflow Language (AWL), componendo interazioni multimodali o scrivendo passaggi in linguaggio naturale

Automatizza la logistica della catena di approvvigionamento, elabora i documenti finanziari e gestisci i flussi di lavoro relativi alla conformità sanitaria

Rispondi a domande provenienti da fonti complesse, inclusi PDF, grafici e tabelle, grazie alla sua funzionalità Web VQA

Limiti dell'intelligenza artificiale esperta

Spesso richiede ulteriore sviluppo o personalizzazione personalizzata

Si basa in larga misura su dati di formazione di qualità, che potrebbero essere distorti o incompleti

Prezzi di Adept IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adept AI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

3. Crew /IA (Ideale per l'orchestrazione di IA multi-agente a misura di sviluppatore)

tramite Crew IA

Crew AI supporta l'automazione dell'azienda orchestrando tipi di agenti AI specializzati che collaborano come team di progetto umani. Invece di affidarsi a un'unica IA per gestire tutto, crea "squadre" in cui ogni agente apporta competenze distinte. Ciò significa che uno potrebbe occuparsi della ricerca, mentre un altro gestisce la creazione di contenuto e un terzo supervisiona il controllo qualità.

Ciò che colpisce è quanto tutto questo appaia naturale rispetto all'automazione tradizionale. Questi agenti si coordinano perfettamente in flussi di lavoro complessi, adattandosi ai cambiamenti e prendendo decisioni collettivamente.

La piattaforma pronta per le aziende offre opzioni di implementazione flessibili, si integra con oltre 1.200 applicazioni e offre strumenti senza codice.

Le migliori funzionalità/funzione di Crew IA

Orchestra i flussi di lavoro con "Flows", che consentono un controllo preciso basato sugli eventi e condizioni logiche

Implementa su cloud, in ambienti self-hosted o locali, garantendo il controllo completo sull'infrastruttura e sulla privacy dei dati

Monitora le prestazioni e il ROI degli agenti IA con metriche, registri e tracciamenti in tempo reale, consentendo un'ottimizzazione continua e trasparenza

Accelera lo sviluppo con una vasta comunità attiva di oltre 100.000 sviluppatori certificati che offrono supporto e promuovono la condivisione di risorse

Limiti dell'IA

Il coordinamento di più agenti specializzati con ruoli definiti è complesso

La configurazione dei flussi di lavoro e l'integrazione degli agenti in sistemi più grandi richiedono molto tempo

Prezzi di Crew IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Crew IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il 51% delle organizzazioni attualmente utilizza agenti IA, mentre un altro 35% ha in piano di farlo entro i prossimi due anni.

💡 Suggerimento: perché scrivere lunghe istruzioni al tuo assistente AI quando puoi semplicemente dirle ad alta voce? Con Talk to Testo di ClickUp Brain MAX, puoi farlo!

4. Lindy AI (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro degli agenti AI senza codice)

tramite Lindy IA

Lindy sta rendendo accessibile l'automazione AI consentendo alle aziende di creare "dipendenti AI" attraverso semplici descrizioni in linguaggio naturale. Basta dire a Lindy cosa si desidera terminato e lei crea agenti AI personalizzati in grado di gestire tutto, dalle attività commerciali alla pianificazione delle riunioni.

Ciò che colpisce è il livello di integrazione: la piattaforma si collega a oltre 2.500 app. In questo modo, gli agenti IA possono lavorare senza soluzione di continuità su tutto il tuo stack tecnologico. Lindy gestisce tutto mantenendo una sicurezza di livello azienda con conformità SOC 2 e HIPAA.

Inoltre, è indipendente dal modello, quindi puoi scegliere quale LLM utilizzare per potenziare i tuoi agenti.

Più agenti IA possono collaborare su flussi di lavoro complessi, proprio come i dipendenti umani, mantenendo gli esseri umani coinvolti nel processo per l'approvazione o l'escalation. Puoi persino incorporare questi agenti direttamente nel tuo sito web o accedervi tramite un'app mobile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lindy IA

Crea agenti personalizzati e assicurati la condivisione tra i team

Automatizza interi flussi di lavoro su più app, dal follow-up dei lead o dalla generazione di report alla pianificazione delle riunioni e all'assistenza clienti

Aggiungi logica basata sull'IA e trigger multipli ai tuoi flussi di lavoro

Addestra il tuo assistente semplicemente mostrandogli come completare le attività, senza bisogno di codice

Crea app pronte per la produzione utilizzando prompt in linguaggio naturale

Limiti di Lindy IA

Gli utenti lamentano i tutorial con limite e le conoscenze disponibili

L'avvio di nuove attività può richiedere fino a 20 secondi, il che può essere considerato lento per le esigenze di automazione in tempo reale

Gli strumenti di debug della piattaforma hanno un limite, rendendo difficile risolvere i problemi in modo efficiente

Prezzi di Lindy IA

Free

Pro: 49,99 $ al mese

*aziendale: 199,99 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lindy IA

G2: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lindy IA?

Da una recensione su G2:

Lindy AI ha cambiato le regole del gioco per me. Rende la creazione e la gestione degli agenti IA semplice, intuitiva e davvero divertente... Detto questo, ci sono un paio di cose che migliorerei. Mi piacerebbe che ci fossero più tutorial o esempi per aiutare gli utenti nuovi ad usufruire appieno del potenziale degli agenti. Inoltre, il fatto di dover pagare può sembrare un ostacolo, anche se penso che il valore sia tale una volta che si vedono le possibilità che offre.

Lindy AI ha cambiato le regole del gioco per me. Rende la creazione e la gestione degli agenti IA semplice, intuitiva e davvero divertente... Detto questo, ci sono un paio di cose che migliorerei. Mi piacerebbe che ci fossero più tutorial o esempi per aiutare gli utenti nuovi ad usufruire appieno del potenziale degli agenti. Inoltre, il fatto di dover pagare può sembrare un ostacolo, anche se penso che il valore siaworth it una volta che si vedono le possibilità che offre.

📮 ClickUp Insight: il 43% delle persone afferma che le attività ripetitive forniscono una struttura utile alla propria giornata lavorativa, ma il 48% le trova estenuanti e fonte di distrazione dal lavoro significativo. Sebbene la routine possa offrire un senso di produttività, spesso limita la creatività e impedisce di compiere stato significativo. ClickUp ti aiuta a liberarti da questo ciclo automatizzando le attività di routine tramite agenti AI intelligenti, così potrai concentrarti sul lavoro approfondito. Automatizza promemoria, aggiornamenti e assegnazioni di attività e lascia che funzionalità/funzione come il blocco automatico del tempo e le priorità delle attività proteggano le tue ore di massima produttività. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

5. Glean (Ideale per la ricerca di un'azienda intelligente)

tramite Glean

Glean affronta uno dei maggiori ostacoli alla produttività dell'azienda: la ricerca infinita di informazioni sparse su decine di app e sistemi. Non dovrai più passare da Gmail a Slack, Jira, Salesforce e innumerevoli altri strumenti.

Crea un'esperienza di ricerca intelligente che comprende l'intero ecosistema di conoscenze della tua azienda, rispettando tutte le autorizzazioni e i protocolli di sicurezza esistenti.

L'assistente IA della piattaforma è in grado di rispondere a domande complesse, redigere bozze di contenuto e persino automatizzare flussi di lavoro in più passaggi. Hai bisogno di fare ricerche su un potenziale cliente? Oppure desideri deviare automaticamente i ticket di supporto più comuni attingendo dalla tua knowledge base? Gli agenti autonomi di Glean gestiscono queste attività complesse in modo impeccabile.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Sfrutta la ricerca semantica avanzata con un grafico di conoscenza che comprende il gergo, i progetti e i ruoli specifici dell'azienda

Crea agenti IA senza sforzo con il linguaggio naturale e implementali per attività che vanno dall'intervallo della gestione dei servizi IT all'inserimento dei dipendenti

Scegli tra i modelli predefiniti della Libreria agenti per iniziare rapidamente

Imposta gli agenti in modo che si attivino in base a programmi, aggiornamenti del contenuto o trigger specifici

Utilizza la tecnologia di ragionamento agentico intelligente per adattare dinamicamente le risposte ai processi aziendali

Integra gli agenti in qualsiasi tua app di connessione utilizzando l'API di Glean

Individua i limite

I risultati della ricerca sono troppo generici e occorrono diversi clic per trovare qualcosa

Analisi rigide che non possono essere modificate

La piattaforma offre un numero limitato di modelli di flusso di lavoro predefiniti per il settore, che potrebbero richiedere ulteriore lavoro richiesto per la personalizzazione

Informazioni sui prezzi

Prezzi personalizzati

Raccogli valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Glean?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Ciò che mi piace di più di Glean è la facilità con cui mi aiuta a trovare e accedere alle informazioni in tutte le mie app di lavoro. Mi fa risparmiare tempo, riduce il lavoro duplicato e rende la collaborazione più efficiente.

Ciò che mi piace di più di Glean è la facilità con cui mi aiuta a trovare e accedere alle informazioni in tutte le mie app di lavoro. Mi fa risparmiare tempo, riduce il lavoro duplicato e rende la collaborazione più efficiente.

🧠 Curiosità: gli agenti IA vengono testati anche nel campo delle scoperte scientifiche. Nel 2022, i ricercatori della Carnegie Mellon e di Meta hanno addestrato un agente a suggerire nuove reazioni chimiche. Il sistema ha individuato reazioni che nessun essere umano aveva mai documentato prima, dimostrando che l'IA può spingere la ricerca in territori inesplorati.

6. Penciled (Ideale per l'automazione del front office basata sull'IA nella fisioterapia)

via Penciled

Penciled sta rivoluzionando il mondo della pianificazione degli appuntamenti nelle cliniche di fisioterapia, fornendo alle cliniche un instancabile assistente di reception basato sull'IA.

Lo strumento gestisce in modo proattivo l'intero ciclo di comunicazione con i pazienti. Aiuta a inviare messaggi di testo ai pazienti in caso di appuntamenti mancati, a gestire i promemoria, a compilare le cancellazioni dalle liste d'attesa e persino a elaborare le penali per il ritardo.

La sua profonda integrazione con i sistemi EHR come WebPT lo rende speciale. Legge i dati dei pazienti e i documenti relativi al piano in tempo reale, comprendendo chi deve essere programmato, quando e per cosa.

Quando si verifica una cancellazione, Penciled contatta immediatamente i pazienti in lista d'attesa e prenota il primo che risponde, il tutto senza alcun intervento umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Penciled

Estrai e monitora il completamento dei piani di cura tra i vari provider per garantire la conformità e ottimizzare i percorsi di cura dei pazienti

Libera il personale di front office riducendo le chiamate e i testi ripetitivi, consentendo loro di concentrarsi sull'assistenza personale ai pazienti

Monitora la comunicazione con i pazienti in tempo reale, assicurandoti che nessun messaggio venga perso e consentendo al personale della clinica di supervisionare le risposte dell'IA

Limiti prestabiliti

Manca la comprensione approfondita necessaria per trattare con i pazienti

L'efficacia dipende dalla perfetta integrazione con i sistemi EHR

Prezzi indicativi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni scritte a matita

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

7. Enhans (Ideale per piattaforme di agenti IA incentrate sul commercio al dettaglio)

tramite Enhans

Enhans colma il divario tra una tecnologia promettente e la sua implementazione pratica nel mondo reale. Ha creato una piattaforma specifica per distribuire rapidamente agenti IA intelligenti che possono essere operativi in soli sette giorni.

Il sistema osserva le azioni degli utenti all'interno di strumenti come email, CRM e fogli di calcolo per apprendere i modelli di lavoro individuali. Può quindi ricevere istruzioni con obiettivi di alto livello, come "preparare il rapporto settimanale commerciale" o "dare seguito a tutti i nuovi contatti di ieri", che esegue navigando e utilizzando in modo autonomo il software necessario per conto dell'utente.

Gli agenti identificano attivamente le sfide e adattano il loro approccio alla risoluzione dei problemi in base alle esigenze reali degli utenti e ai fattori ambientali.

Migliora le migliori funzionalità/funzioni

Raccogli e monitora automaticamente i dati operativi e di mercato in tempo reale, consentendo una personalizzazione personalizzata dell'utente

Prendi decisioni multimodello sfruttando diversi modelli di IA in modo collaborativo per ottimizzare prezzi, inventario e promozione

Trasforma le interazioni con Action Transformer , che personalizza le risposte in base al comportamento dell'utente

Esegui attività complesse e articolate in più passaggi a partire da semplici istruzioni in linguaggio naturale

Migliora i limiti

L'esecuzione di modelli complessi di IA multimodale richiede un'elevata potenza di calcolo

L'integrazione degli agenti IA con l'infrastruttura IT legacy esistente può essere impegnativa

Potrebbero avere difficoltà con attività che richiedono una profonda comprensione contestuale o un giudizio soggettivo

Migliora i prezzi

Prezzi personalizzati

Migliora le valutazioni e le recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? In ambienti multi-agente come le simulazioni di nascondino, i bot hanno sviluppato una cooperazione emergente attraverso strategie di lavoro di squadra intelligenti che nessuno ha loro insegnato esplicitamente, come il blocco delle porte con scatole virtuali per intrappolare i loro avversari.

📖 Leggi anche: I migliori agenti IA per project management

8. Naratix (Ideale per l'automazione e l'arricchimento dei cataloghi e-commerce)

tramite Naratix

Naratix trasforma i dati disordinati dei fornitori in cataloghi di prodotti puliti e vendibili. Invece di passare innumerevoli ore a lottare con descrizioni di prodotti incomplete e inserzioni non conformi, le aziende di e-commerce possono ora caricare i loro dati grezzi e vederli trasformarsi in cataloghi raffinati e ottimizzati per il SEO dall'oggi al domani.

L'IA arricchisce i dati con descrizioni coerenti con il marchio, una corretta categorizzazione e contenuto localizzato per i diversi mercati, nel rispetto dei requisiti del mercato.

La piattaforma si integra perfettamente con i sistemi esistenti come Shopify, BigCommerce ed ERP senza richiedere costose migrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Naratix

Genera automaticamente descrizioni dei prodotti, pagine dei marchi e pagine delle categorie in linea con il marchio a partire dai dati dei prodotti in formati come JSON, CSV e XLX

Ottieni l'automazione del monitoraggio continuo della concorrenza per i prezzi e le tendenze di mercato

Utilizza un Client Persona Engine per personalizzare le descrizioni dei prodotti e i contenuti in base alle caratteristiche demografiche e alle preferenze specifiche degli acquirenti

Scopri le lacune nell'inventario e i rischi di eccedenze di magazzino per prendere decisioni di acquisto più intelligenti

Limiti di Naratix

Documentazione con limite disponibile per i principianti che non hanno familiarità con gli strumenti di analisi IA

Difficoltà con descrizioni di prodotti altamente creative, fantasiose o metaforiche

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nelle impostazioni e nella manutenzione delle integrazioni

Prezzi Naratix

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Naratix

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Pixel Robotics (Ideale per robot mobili autonomi nell'intralogistica)

tramite Pixel Robotics

Pixel Robotics supporta l'automazione dei magazzini con robot mobili alimentati dall'IA in grado di navigare nella realtà degli ambienti industriali.

La piattaforma combina visione artificiale avanzata, gemelli digitali, apprendimento rinforzato e localizzazione IA brevettata. Ciò consente ai bracci robotici e ai robot mobili di eseguire attività complesse e non ripetitive come prelevare e smistare elementi diversi in un magazzino, assemblare prodotti con lievi variazioni o condurre ispezioni di controllo qualità.

Questi robot si adattano a qualsiasi ambiente in cui vengono inseriti, rilevando al volo la posizione dei pallet e persino riconoscendo ed evitando i carrelli elevatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pixel Robotics

Approfitta degli strumenti di gestione della flotta che coordinano sia gli AMR che i trasporti manuali per la gestione ibrida del magazzino e l'automazione dell'area buffer

Visualizza e ottimizza i processi logistici utilizzando il rilevamento 3D e la mappatura fotorealistica dell'ambiente

Adattati in tempo reale ai cambiamenti dell'ambiente, come elementi smarriti o nuovi ostacoli

Ottieni fino a 16 ore di funzionamento autonomo continuo con ricarica automatica agli ioni di litio e tempi di inattività minimi

Limiti di Pixel Robotics

L'integrazione di dati provenienti da sensori diversi (telecamere, LiDAR, radar, ecc.) in un sistema di controllo senza soluzione di continuità rimane una sfida

Flessibilità con limite in ambienti imprevedibili

Prezzi di Pixel Robotics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pixel Robotics

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: OpenAI ha addestrato gli agenti in simulazioni con mani robotiche a manipolare oggetti come un cubo di Rubik. Gli agenti hanno imparato ad adattarsi a situazioni come un dito "rotto" nella simulazione, dimostrando una sorprendente flessibilità nella risoluzione dei problemi.

10. LangChain (ideale per la creazione di app e automazioni basate su LLM)

tramite LangChain

LangChain non è un prodotto destinato agli utenti finali, ma un framework open source fondamentale che consente agli sviluppatori di creare applicazioni di IA agentica.

Aiuta a trasformare modelli linguistici sperimentali in applicazioni intelligenti pronte per la produzione. Offre strumenti per creare, orchestrare e implementare agenti IA autonomi in grado di gestire flussi di lavoro complessi e articolati in più passaggi.

L'approccio completo del generatore di flusso di lavoro IA allo sviluppo di applicazioni facilita l'orchestrazione dei flussi di lavoro, la gestione sofisticata della memoria e la creazione di agenti collaborativi.

Inoltre, il suo IDE visivo e i modelli riutilizzabili consentono ai team di prototipare e iterare rapidamente soluzioni di IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di LangChain

Accedi a strumenti avanzati di debug, monitoraggio e valutazione tramite LangSmith per ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni della catena e identificare gli errori in modo efficiente

Dotare le applicazioni di memoria a breve e lungo termine per mantenere il contesto

Integrazione perfetta con oltre 600 strumenti, tra cui database, API e servizi AI specializzati, per espandere le tue capacità di flusso di lavoro senza una complessa codifica personalizzata

Orchestra flussi di lavoro complessi e a più passaggi utilizzando il LangChain Expression Language (LCEL), che consente un controllo preciso sulla logica e sull'esecuzione tra i componenti IA e i dati

Limiti di LangChain

La documentazione presenta lacune per i casi d'uso avanzati

Come framework, richiede solide competenze di programmazione e ingegneria del prompt per essere utilizzato in modo efficace; non è una soluzione "no-code"

La qualità e l'affidabilità di qualsiasi agente creato con LangChain sono in ultima analisi limitate dalle capacità dell'LLM sottostante utilizzato

Prezzi di LangChain

Sviluppatore: Inizia gratis, poi paga in base al consumo

Plus: 39 $ al mese per postazione (poi pagamento in base al consumo)

Azienda: Prezzi personalizzati (pagamento in base al consumo)

Valutazioni e recensioni di LangChain

G2: 4,7/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LangChain?

Da una recensione su G2:

Langchain offre un modo modulare ed estensibile per lavorare con modelli linguistici di grandi dimensioni. La sua capacità di concatenare LLM con strumenti, memoria e origini dati esterne lo rende incredibilmente potente per le applicazioni nel mondo reale... La curva di apprendimento può essere ripida per i neofiti, specialmente per coloro che non hanno esperienza di lavoro con LLM o Python.

Langchain offre un modo modulare ed estensibile per lavorare con modelli linguistici di grandi dimensioni. La sua capacità di concatenare LLM con strumenti, memoria e origini dati esterne lo rende incredibilmente potente per le applicazioni nel mondo reale... La curva di apprendimento può essere ripida per i neofiti, specialmente per coloro che non hanno esperienza di lavoro con LLM o Python.

11. Enso (Il migliore per un mercato di agenti IA accessibili per l'automazione delle PMI)

tramite Enso

Enso è un marketplace di agenti AI e un hub di automazione creato per le piccole e medie imprese di dimensione media. Le PMI possono abbonarsi allo strumento per accedere a oltre 300 agenti AI pre-addestrati in ambito marketing, commerciale, amministratore, finanziamenti, legale, supporto clienti e altro ancora.

Non c'è alcuna complessità di configurazione: gli agenti sono pronti all'uso, guidati dalle best practice del settore e si integrano con strumenti esistenti come email, CRM e piattaforme di project management. Le aziende ottengono un'automazione end-to-end senza bisogno di competenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Enso

Gestisci la generazione di contenuto personalizzati e coerenti con il marchio in tempo reale

Scala le operazioni aziendali senza sforzo con soluzioni IA specifiche per settore che coprono oltre 70 settori industriali

Valuta e migliora i flussi di lavoro basati sull'IA con espansione continua e partnership, inclusa l'integrazione con LangChain

Sostituisci più liberi professionisti e lavoro manuale con agenti IA affidabili che forniscono costantemente un supporto aziendale di alta qualità

Limiti di Enso

Gli utenti hanno segnalato difficoltà tecniche

Limiti di utilizzo, come l'esecuzione di singoli agenti IA fino a 10 volte al giorno per utente

Prezzi Enso

49 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Enso

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Quasi 9 dirigenti su 10 affermano che quest'anno aumenteranno i loro budget destinati all'IA grazie all'IA agentica. Più di un quarto di loro ha in piano aumenti del 26% o superiori, a dimostrazione del fatto che le aziende si stanno preparando per un'adozione ambiziosa e su larga scala.

Principali tendenze di mercato nell'IA agentica

Il mercato globale degli agenti IA sta vivendo una crescita esplosiva. Si stima che raggiungerà i 50,31 miliardi nei prossimi anni, con un tasso di crescita annuale composto del 45,8%. Ciò indica un aumento della domanda di automazione, progressi nell'elaborazione del linguaggio naturale e un crescente bisogno di esperienze personalizzate per i clienti.

Le tendenze di finanziamento rispecchiano questo slancio. Le startup che sviluppano agenti IA hanno raccolto 2,8 miliardi di dollari in capitale di rischio e gli analisti prevedono che gli investimenti totali quest'anno supereranno i 6,7 miliardi di dollari.

L'Europa si è affermata come un hub attivo, con oltre 1 miliardo di euro raccolti in 65 operazioni nel primo trimestre, superando i totali dello scorso anno. Questo afflusso di capitali sottolinea la fiducia degli investitori nel fatto che le startup stanno guidando la trasformazione dell'IA da assistenti passivi a colleghi autonomi in grado di eseguire attività in più passaggi con un intervento umano minimo.

L'adozione è altrettanto forte dal lato delle aziende. Tuttavia, ciò che colpisce è che l'adozione non ha limiti alle aziende tecnologiche. Anche le medie aziende nei settori sanitario, finanziario e dei servizi legali stanno integrando agenti per l'automazione della conformità, del supporto clienti e dei processi operativi.

Allo stesso tempo, la rapida ascesa dell'IA agentica ha portato con sé nuove sfide. La sicurezza e l'affidabilità sono in primo piano, come evidenziato dalla recente raccolta di 100 milioni di dollari da parte di Noma Security per proteggere i sistemi autonomi da errori o usi dannosi.

Ciò indica che, nonostante il mercato sia in rapida espansione, l'esito positivo sostenibile dipenderà dall'implementazione pratica, dalla fiducia e dal valore aziendale dimostrabile.

📖 Leggi anche: Strumenti di orchestrazione IA per i flussi di lavoro aziendali

Sfide e rischi nell'adozione degli agenti /IA

Ora esaminiamo alcuni problemi legati all'uso degli agenti IA e le strategie per mitigarli:

Sfida o rischio Soluzione Sicurezza e privacy dei dati Implementa la crittografia end-to-end, controlli di accesso robusti, audit di conformità e procedure di gestione dei dati specifiche per l'IA Pregiudizi, equità e discriminazione Garantire la diversità dei dati di addestramento, stabilire metriche di equità e testare regolarmente la presenza di distorsioni algoritmiche Conformità normativa Rimani aggiornato sulle normative (ad es. GDPR), conduci audit regolari e progetta fin dall'inizio flussi di lavoro IA conformi Affidabilità operativa Imposta cicli di supervisione, monitoraggio continuo, meccanismi di fallback e assegna titolari operativi al comportamento degli agenti Posizione e manipolazione dei modelli Assicurati le pipeline dei modelli, monitora le attività ostili, esegui scansioni delle vulnerabilità e imposti un limite all'esposizione a dati non attendibili Comportamenti imprevedibili o dannosi Utilizza sistemi di salvaguardia human-in-the-loop per le decisioni critiche, testa le risposte degli agenti in ambienti dinamici e imposti un limite all'autonomia Integrazione con i sistemi legacy Investi in middleware, livelli API e piani di migrazione graduale; dai priorità all'interoperabilità Vendor lock-in Privilegia gli standard aperti, le architetture modulari e mantieni la possibilità di cambiare fornitori o piattaforme Ottimizzazione eccessiva o disallineamento degli obiettivi Rivedi e aggiorna periodicamente gli obiettivi degli agenti, verifica l'allineamento e coinvolgi gli stakeholder nei criteri di ottimizzazione Costi e oneri di manutenzione continui Prevedi un budget per la formazione continua, gli aggiornamenti e la conformità ai requisiti in continua evoluzione; automatizza le attività di manutenzione ove possibile

📮 ClickUp Insight: Il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA nel lavoro. Una possibile ragione: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nel tuo area di lavoro di ClickUp. Da SOC 2 agli standard ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di IA generativa in tutto il tuo spazio di lavoro.

Prospettive future per gli agenti IA

Gli agenti AI stanno passando gradualmente da esperimenti di nicchia a strumenti aziendali mainstream, ridefinendo il modo in cui il lavoro viene terminato in tutti i settori.

Gli analisti prevedono che il mercato crescerà a un tasso annuo superiore al 45%, con quasi tutte le aziende che hanno in piano di aumentare l'adozione nei prossimi 12 mesi. Questo slancio è alimentato da una combinazione di vantaggi pratici, come l'aumento della produttività e la riduzione del lavoro manuale, e dalla promessa di una collaborazione più autonoma tra esseri umani e sistemi.

Ecco alcune tendenze che definiscono il futuro:

Flussi di lavoro autonomi: gli agenti si stanno evolvendo da "assistenti" a sistemi in grado di identificare i problemi, progettare soluzioni e gli agenti si stanno evolvendo da "assistenti" a sistemi in grado di identificare i problemi, progettare soluzioni e agire su interi ecosistemi digitali

*iperautomazione: combinando RPA, analisi dei dati e machine learning, gli agenti possono guidare una vera trasformazione aziendale end-to-end

Edge IA: gli agenti elaborano i dati localmente per decisioni più rapide e in tempo reale, in particolare nei settori della logistica, della vendita al dettaglio e della produzione

🔍 Lo sapevi? Il 58% delle aziende utilizza agenti IA per la ricerca e il riassunto, mentre il 53,5% si affida a loro per attività di produttività personale come la pianificazione e la redazione di email.

ClickUp + IA = Il modo più intelligente per lavorare

Le startup di agenti IA che abbiamo appena esaminato stanno ampliando i confini di ciò che gli agenti IA possono fare. Ciò include l'automazione della ricerca, l'ottimizzazione dell'esperienza dei clienti o l'accelerazione di interi flussi di lavoro.

ClickUp ti offre già un hub all-in-one in cui strumenti come ClickUp Brain, agenti AI e automazioni si connettono in maniera perfetta con le tue attività, i tuoi documenti e le comunicazioni del tuo team.

Se vuoi andare oltre il concetto di IA e utilizzarla concretamente per terminare il lavoro in modo più intelligente e veloce, ClickUp è la soluzione che fa per te.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅