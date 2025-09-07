i 10 migliori modelli Smartsheet per progetti di costruzione

gestire un progetto di costruzione significa effettuare il monitoraggio di Sequenza, squadre di lavoro, budget, controlli di sicurezza e condizioni del sito in continua evoluzione, tutto contemporaneamente. * 🏗️

Quando le informazioni sono sparse tra email, fogli di calcolo e strumenti separati, la comunicazione rallenta e i ritardi si accumulano rapidamente.

È qui che entrano in gioco i modelli Smartsheet per l'edilizia. Essi semplificano l'organizzazione dalla prima offerta alla consegna finale, consentendoti di dedicare meno tempo alla creazione di sistemi e più tempo alla realizzazione del progetto.

In questa guida metteremo in evidenza i migliori modelli Smartsheet per l'edilizia destinati ai Teams sul campo e presenteremo un'alternativa più intelligente con modelli dinamici per i Teams che desiderano lavorare più velocemente e collaborare meglio.

cosa rende efficace un modello Smartsheet per l'edilizia?*

Ecco cosa contraddistingue i modelli Smartsheet per l'edilizia:

*chiarezza delle attività e delle tempistiche: un modello di gestione delle costruzioni efficace offre una chiara visibilità delle fasi del progetto, delle scadenze e delle dipendenze, rendendo facile individuare tempestivamente ritardi o sovrapposizioni

*formule e automazioni integrate: i modelli efficaci riducono il lavoro manuale utilizzando formule per calcolare automaticamente costi, Sequenza o aggiornamenti sui progressi

*personalizzazione per diversi tipi di progetto: dalle piccole ristrutturazioni alle costruzioni in più fasi, i migliori modelli si adattano alla dimensione e alla portata del tuo lavoro di costruzione e ti aiutano a gestire gli appaltatori

*funzionalità di collaborazione in tempo reale: gli ottimi modelli gratis per preventivi di costruzione in Smartsheet consentono di facilitare la condivisione, i commenti e gli aggiornamenti tra project manager, supervisori di cantiere e subappaltatori

design ottimizzato per dispositivi mobili:* poiché molte decisioni relative alla costruzione vengono prese in cantiere, i migliori modelli di preventivo per l'edilizia devono essere facili da usare da tablet o telefono senza perdere la funzione

*opzioni di reportistica visiva: un modello con dashboard, barre di stato e grafici integrati ti aiuta a comunicare chiaramente gli aggiornamenti alle parti interessate

*panoramica dei modelli per l'edilizia

i migliori modelli Smartsheet per l'edilizia*

Ecco i migliori modelli Smartsheet per l'edilizia da provare:

1. Modello di monitoraggio della documentazione di costruzione di Smartsheet

tramite Smartsheet

Il modello Construction Documentation Tracker di Smartsheet ti aiuta a gestire la documentazione relativa al progetto senza dover cercare tra cartelle o thread.

È progettato per mantenere i progetti, la reportistica e gli aggiornamenti di pianificazione ben organizzati e facilmente accessibili. Il tuo team e le parti interessate sapranno sempre esattamente dove trovare l'ultima versione di ogni documento.

Ecco perché ti piacerà:

Archivia piani, permessi e reportistica di ispezione in un unico hub ricercabile

Assicurati che tutte le parti interessate ottengano ciò di cui hanno bisogno in un luogo facilmente accessibile

Utilizza i codici colore per impostare le impostazioni di stato di ciascuna attività

🔑 Ideale per: Team di progetto e manager che desiderano un sistema affidabile per gestire la documentazione relativa alla costruzione.

🎥 Nel settore edile, la documentazione non è solo carta straccia, ma è la tua rete di sicurezza. Questo video mostra come gli strumenti di IA possono semplificare la documentazione, ridurre gli errori e mantenere i registri dei progetti accurati e accessibili.

2. Modello di budget per l'edilizia di Smartsheet

tramite Smartsheet

Ogni progetto di costruzione dipende dai numeri che si sommano, e questo modello di budget per l'edilizia di Smartsheet aiuta a garantirla. Fornisce una piattaforma centralizzata per il monitoraggio dei costi stimati e quelli effettivi riga per riga.

Monitora le categorie di spesa come manodopera, materiali, costi dei subappaltatori e altro ancora con visibilità in tempo reale. Il layout è chiaro e personalizzabile e ti aiuta a individuare tempestivamente eventuali variazioni di budget.

Ecco perché ti piacerà:

Confronta i costi effettivi con il budget e tieni sotto controllo le spese

Categorizza le spese per ottenere reportistica più chiara

Suddividi i costi in ore di manodopera, valutazioni, unità e costo per unità

🔑 Ideale per: Appaltatori, responsabili di cantiere e team finanziari che gestiscono i costi di costruzione in tempo reale.

3. Pianificazione dei lavori di costruzione con il modello Gantt di Smartsheet

tramite Smartsheet

Il modello Smartsheet Construction Schedule with Gantt Template semplifica la visualizzazione delle Sequenza e delle dipendenze. Visualizza l'intero piano su un chiaro grafico di Gantt, aiutandoti a vedere quando ogni fase inizia, finisce e si connette alle altre.

Che tu stia iniziando la costruzione o ti stia avvicinando alla consegna del progetto, questo modello ti aiuta a individuare tempestivamente eventuali ritardi e a garantire che il tuo team sia accountable al piano.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le fasi del progetto, le attività cardine e la durata delle attività

Modifica le pianificazioni trascinando le barre sul grafico Gantt

Definisci le attività, assegna le responsabilità e modifica le date

🔑 Ideale per: Project manager che desiderano un modo semplice per pianificare, modificare e comunicare le Sequenza dei progetti.

4. Registro dei rapporti sugli incidenti con modello di modulo di Smartsheet

tramite Smartsheet

Ogni luogo di lavoro ha bisogno di un modo semplice e affidabile per documentare gli incidenti, e il modello Smartsheet Incident Report Log with Modulo Template è il provider di proprio questo. È progettato per registrare cosa è successo, chi è stato coinvolto, quando è successo, dove e quali sono stati i passaggi in follow-up.

Il formattare garantisce una reportistica coerente ed efficiente, facilitando la registrazione dei dati per analizzare le tendenze e migliorare le procedure di sicurezza.

Ecco perché ti piacerà:

Standardizza il monitoraggio degli incidenti con un modulo integrato

Visualizza un registro completo di tutti gli incidenti segnalati, inclusi supervisore, azioni di follow-up e data di revisione

Condivisione immediata degli aggiornamenti con i team addetti alla sicurezza o alla conformità

🔑 Ideale per: Supervisori di cantiere e responsabili della sicurezza che desiderano gestire la documentazione degli incidenti in modo coerente.

5. Modello di programma di manutenzione delle macchine di Smartsheet

via Smartsheet

Il modello Smartsheet per la pianificazione della manutenzione delle macchine semplifica il funzionamento regolare delle attrezzature. Ti aiuta a pianificare e a monitorare la manutenzione regolare delle tue macchine, filtrando tra controlli giornalieri, manutenzione mensile o revisioni annuali.

In questo modo, potrai assegnare ogni attività alla persona giusta, impostare date di promemoria e registrare risultati o note dopo ogni intervento di manutenzione.

Ecco perché ti piacerà:

Pianifica le attività di manutenzione per macchina con date di scadenza chiare

Registra i risultati delle ispezioni e le note per riferimento futuro, così nessuno dovrà perdere tempo a cercare informazioni

Visualizza il calendario completo della manutenzione su un unico foglio condiviso

🔑 Ideale per: Squadre di manutenzione e supervisori di cantiere che desiderano affidabilità senza tempi di inattività delle attrezzature.

6. Modello di stima dei costi di costruzione nel settore delle telecomunicazioni di Smartsheet

tramite Smartsheet

Hai bisogno di un budget accurato per le installazioni di telecomunicazioni? Il modello di stima dei costi di costruzione per le telecomunicazioni di Smartsheet è stato creato appositamente per i progetti di infrastrutture di telecomunicazioni.

Le formule integrate gestiscono i totali e i ricarichi, garantendo l'accuratezza dei costi relativi a materiali, manodopera e attrezzature. Consente di suddividere i costi per tipo di installazione, tariffe di manodopera, volume di scavo, altezza della torre e attrezzature necessarie, assicurando che ogni dettaglio sia preso in account prima di presentare un'offerta o avviare la costruzione.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza formule integrate specifiche per le telecomunicazioni per i materiali delle torri, le unità antenna e i sistemi elettrici

Genera riepiloghi rapidi e accurati per le offerte di telecomunicazioni pronte per i client

Monitora i permessi, le spese relative alla riga e le tasse normative insieme al budget

🔑 Ideale per: Responsabili della stima dei costi e capi progetto che lavorano all'espansione della rete, all'installazione della fibra ottica o alla costruzione di torri.

7. Modello di pianificazione delle attrezzature di Smartsheet

tramite Smartsheet

Hai difficoltà a capire dove si trovano le tue attrezzature o se sono disponibili? Il modello di pianificazione delle attrezzature Smartsheet porta chiarezza nella gestione delle risorse di costruzione.

Aiuta i team a coordinare l'allocazione delle risorse nei vari cantieri, evitare doppie prenotazioni e preparare un piano per le esigenze in termini di attrezzature. Dagli escavatori alle gru, fino ai piccoli utensili, puoi registrare ciò che è in uso, ciò che necessita di riparazioni e ciò che è pronto per l'uso.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna le attrezzature alle attività o ai progetti con date di inizio e data di fine chiare

Monitora lo stato di disponibilità e le esigenze di manutenzione a colpo d'occhio

Registra ore di utilizzo, operatori, fase, posizioni e nota direttamente accanto a ciascuna risorsa

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere e supervisori di flotte che desiderano una visione più chiara dell'inventario e dell'utilizzo delle attrezzature.

8. Modello di documentazione per subappaltatori di Smartsheet

tramite Smartsheet

Il modello di documentazione per subappaltatori Smartsheet centralizza tutti i contratti con i fornitori, gli stati di conformità, i certificati e i dettagli di contatto in un unico foglio chiaro e di condivisione.

Ti aiuta a monitorare chi è stato approvato, chi ha un'assicurazione in corso di validità e quali documenti sono ancora in sospeso. Gli avvisi automatici ti forniscono promemoria sulle scadenze, garantendo rinnovi e onboarding senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora le credenziali dei subappaltatori, le assicurazioni e le date dei contratti in un'unica visualizzazione

Filtra o raggruppa le voci per stato, fornitore o ruolo per un accesso rapido

Aggiungi come allegato i file dei contratti e i registri di conformità direttamente al foglio

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere e addetti alla conformità che desiderano gestire la documentazione dei subappaltatori.

9. Modello per l'invio di problemi di sicurezza di Smartsheet

tramite Smartsheet

Il modello Smartsheet per l'invio di problemi di sicurezza semplifica il modo in cui il tuo team effettua la reportistica e il monitoraggio dei rischi per la sicurezza in cantiere. Utilizzando un modulo, acquisisce dettagli essenziali, come la posizione del problema, la gravità, la descrizione e le foto.

La reportistica viene inviata alle persone giuste, in modo che le azioni possano essere intraprese rapidamente. Tutto ciò che serve per gestire i rischi e per il monitoraggio delle risoluzioni è disponibile in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà:

Fai il monitoraggio dei problemi relativi alla sicurezza e raccogli i feedback delle parti interessate

Carica le foto per fornire un provider di contesto chiaro sul problema

Monitora in modo efficiente lo stato delle risoluzioni e le date di scadenza

🔑 Ideale per: Responsabili della sicurezza, supervisori di cantiere e lavoratori in prima linea che desiderano identificare e risolvere i pericoli sul posto.

10. Modello di preventivo di costruzione di Smartsheet

via Sm a rtsheet

La creazione di preventivi accurati è una parte fondamentale di ogni progetto di costruzione e questo modello Smartsheet Construction Estimator ti offre una solida base per fare proprio questo.

Aiuta i team a mappare i costi previsti in modo strutturato e organizzato. Le formule e le categorie integrate consentono calcoli più rapidi, mentre le colonne modificabili ti permettono di adattarle ai tuoi tipi di progetto specifici.

Ecco perché ti piacerà:

Sviluppa preventivi dettagliati per i tuoi progetti di costruzione

Archivia i documenti correlati in un luogo facilmente accessibile

Crea preventivi accurati per i client o per il piano interno dei progetti

🔑 Ideale per: Appaltatori, estimatori e project manager che desiderano semplificare lo sviluppo e la condivisione dei preventivi di costruzione.

🔎 Lo sapevate? La produttività nel settore edile è migliorata di poco negli ultimi 20 anni! È cresciuta solo del 10% circa dal 2000 al 2022, ovvero dello 0,4% all'anno. Questo dato è molto inferiore alla crescita dell'economia complessiva, che è aumentata del 50%, e al settore manifatturiero, che è migliorato del 90% nello stesso periodo. Questa sfida continua dimostra perché migliorare i processi e gli strumenti nel settore edile è più importante che mai.

Limite di Smartsheet

Smartsheet è un software di project management ampiamente utilizzato. Ma come ogni strumento, presenta dei compromessi. Ecco alcune limitazioni che i team spesso devono affrontare quando utilizzano Smartsheet:

curva di apprendimento ripida: *Sebbene i fogli di base siano facili da comprendere, padroneggiare le automazioni, le formule o la reportistica richiede formazione o esperienza, soprattutto per gli utenti non tecnici

*funzionalità offline con limite: Smartsheet richiede una connessione Internet per la maggior parte delle funzionalità/funzioni, rendendolo meno ideale per i team remoti o sul campo che potrebbero aver bisogno di accedervi in condizioni offline

funzionalità limitata dell'app mobile: *gli utenti hanno fatto nota che l'app mobile non offre la flessibilità e la facilità d'uso della versione desktop, in particolare per la modifica e la navigazione di fogli di grandi dimensioni

costoso per i team in crescita: *Il prezzo è per utente e le funzionalità/funzioni di livello azienda sono riservate ai piani premium, che potrebbero non essere economicamente accessibili per le aziende più piccole

smartsheet vs. ClickUp: confronto tra modelli per l'edilizia*

Funzionalità/Capacità modelli Smartsheet* modelli ClickUp* *formattare il modello Fogli in stile foglio di calcolo con formule integrate Attività, visualizzare e documento completamente personalizzabili Collaborazione in tempo reale Condivisione e commenti di base Modifica in tempo reale, Menzioni, documento, Chattare e comunicazione integrata Layout visivi Gantt, Griglia, Scheda, Calendario Gantt, Elenco, Bacheca, Calendario, Sequenza, Carico di lavoro Usabilità mobile Modifica con limite sull'app mobile App mobile completamente funzionale con supporto per attività, documento e monitoraggio del tempo Accesso offline Molto limitato (limite) Seleziona l'accesso offline per documenti e attività (supporto mobile in fase di miglioramento) *funzionalità IA Non disponibile ClickUp Brain per la generazione, il riepilogare/riassumere e le automazioni delle attività registri giornalieri e reportistica* È richiesta la configurazione manuale Modelli predefiniti per la reportistica quotidiana, piani di emergenza e registri di bilancio Gestione dei documenti Solo allegati ClickUp Documenti, pagine nidificate, modifica in tempo reale e link condivisibili Automazioni Sì (solo piani avanzati) ✅ Automazioni integrate con trigger, condizioni e azioni Prezzo Prezzo per utente; funzionalità avanzate limitate Piano Free con modelli per l'edilizia + livelli a pagamento scalabili Ideale per Teams che hanno familiarità con i fogli di calcolo Teams che necessitano di IA, modelli e flessibilità all-in-one

i migliori modelli di costruzione ClickUp (alternative a Smartsheet)*

Cerchi alternative a Smartsheet più flessibili, collaborative e predisposte per l'IA? ClickUp è l'app completa per il lavoro, progettata per essere più veloce dei fogli di calcolo. Dalla reportistica quotidiana alle richieste di informazioni, dal monitoraggio del budget al coordinamento dei subappaltatori, ClickUp ti consente di gestire i flussi di lavoro edili in un unico spazio unificato senza app di terze parti o soluzioni alternative offline.

Con ClickUp Documenti per le proposte, ClickUp Brain per gli aggiornamenti basati sull'IA, le automazioni e la collaborazione in tempo reale, questo prodotto trasforma i modelli statici in sistemi intelligenti che crescono insieme al tuo progetto.

Esplora questi modelli pronti all'uso di ClickUp e porta le operazioni del tuo sito a un livello superiore. 👇

1. Modello ClickUp per la project management dei progetti di costruzione

Ottieni il modello gratis Assicuratevi che i vostri progetti di costruzione siano in stato di avanzamento senza intoppi con il modello di project management dei progetti di costruzione di ClickUp

Il modello di project management dei progetti di costruzione di ClickUp ti aiuta a gestire tutti gli aspetti del tuo progetto di costruzione. Tutto è raccolto in un unico posto, dalle attività e dalle sequenze ai subappaltatori e alle autorizzazioni.

È facile assegnare il lavoro, seguire ciò che è in ritardo e condividere la condivisione degli aggiornamenti senza perdite di tempo. La tua project management dei progetti di costruzione diventa più semplice perché puoi vedere esattamente a che punto sono le cose e chi ne è responsabile.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi dettagli per ogni progetto, come stato, assegnatario, fase, dimensione, tipo e indirizzo del sito

Organizza richieste di informazioni, permessi e note sul sito insieme alle attività quotidiane

Ottieni una panoramica di tutti i progetti attuali e incollati classificati in Anticipo rispetto alla tabella di marcia, In linea con la tabella di marcia e A rischio

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere che desiderano riunire tutte le parti mobili dei progetti in un unico sistema fluido.

2. Modello di grafico Gantt per l'edilizia ClickUp*

Ottieni il modello gratis Visualizza lo stato e le scadenze con il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp

Tenere traccia delle sequenze di costruzione è un progetto a sé stante? Non sei il solo! Il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp ti aiuta a visualizzare tutto.

Tutte le fasi del tuo progetto di costruzione sono disposte in una Sequenza facile da seguire, così non dovrai tenere tutto a mente (o sugli appunti). E poiché non si tratta solo di un grafico, potrai archiviare i piani, assegnare le persone e monitorare lo stato.

Ecco perché ti piacerà:

Archivia e collabora sui progetti di costruzione con diversi Teams nell'applicazione integrata ClickUp Documento

Rappresenta visivamente le pianificazioni e le Sequenza dei progetti

Individua tempestivamente gli ostacoli utilizzando le dipendenze e le relazioni tra le attività

🔑 Ideale per: Aziende edili che desiderano visualizzare il proprio progetto in un'unica Sequenza.

📢 ClickUp Callout: Crea, collabora e organizza tutti i documenti del progetto come specifiche, liste di controllo e nota delle riunioni insieme alle attività con ClickUp Documenti. Grazie alla modifica in tempo reale, alla formattazione strutturata e ai link condivisibili, è facile tenere tutti informati e lavorare insieme in un unico posto.

3. Modello ClickUp per i verbali delle riunioni di cantiere

Ottieni il modello gratis Registra le decisioni chiave e i programmi con il modello per i verbali delle riunioni di cantiere di ClickUp

Il modello ClickUp per i verbali delle riunioni di cantiere elimina lo stress di dover ricordare chi ha detto cosa (e chi ha promesso di farlo). Consente di acquisire rapidamente note, decisioni e elementi da fare man mano che si presentano.

In questo modo, potrai organizzare riunioni strutturate e assegnare follow-up immediati. Potrai taggare i membri del team, effettuare il monitoraggio dei voti, impostare scadenze e creare un link pubblico per condividere il documento.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora chi ha partecipato, cosa è stato discusso e cosa deve essere fatto in seguito

Assegna le attività direttamente dal documento con @mentions o attività collegate

Aggiungi struttura alle riunioni ricorrenti con sezioni riutilizzabili

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere e titolari di progetti che desiderano che ogni riunione sia produttiva e proceda secondo i piani.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i Teams a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Documenti e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dite addio al "lavoro sul lavoro" e recuperate il vostro tempo di produttività. 💫 Risultati reali: i Teams possono recuperare più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

4. Modello di budget per l'edilizia ClickUp*

Ottieni il modello gratis Monitora il budget in tempo reale con il modello di budget per l'edilizia di ClickUp

Il modello di budget per l'edilizia di ClickUp ti offre uno spazio chiaro e organizzato per pianificare il tuo piano di budget, effettuare il monitoraggio delle spese e confrontare i costi effettivi con quelli previsti.

Tutto, dalla manodopera alle attrezzature, dai materiali alle autorizzazioni, è qui e facile da aggiornare man mano che il progetto sta avanzando. Con campi personalizzati per ogni dettaglio, puoi ordinare o filtrare come preferisci.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza la vista "Pianificazione dei lavori" per visualizzare le sequenze delle diverse fasi di costruzione

Confronta i costi stimati con quelli effettivi per ogni attività

Ordina e filtra le attività in categorie con stati personalizzati come Non iniziato, in corso, Ritardato e completato

🔑 Ideale per: Appaltatori e project management che desiderano avere un quadro chiaro delle spese preventivate rispetto a quelle effettive.

5. Modello ClickUp per la pianificazione di progetti di ristrutturazione Home*

Ottieni il modello gratis Organizza e monitora le attività del piano di miglioramento con il modello di pianificazione dei progetti Home Improvement di ClickUp

Ristrutturare uno spazio richiede più di una semplice ispirazione: serve un piano facile da seguire. E il modello ClickUp Home Improvement Project Planner ti aiuta a realizzarlo!

Ti aiuta a tenere sotto controllo le attività, le Sequenze e i budget senza dover passare da un'app all'altra o usare note. In questo modo, puoi organizzare le attività per stanza, confrontare i costi stimati con quelli effettivi e monitorare lo stato.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza tutte le tue attività di ristrutturazione domestica sotto forma di schede su una Bacheca Kanban

Utilizza la visualizzazione Sequenza per pianificare consegne, programmi di lavoro o ferie

Archivia idee, nota e aggiornamenti utilizzando campi di testo lungo per ogni attività

🔑 Ideale per: chiunque gestisca un progetto di ristrutturazione domestica e desideri una visibilità completa dall'inizio alla fine.

6. ClickUp Rapporto giornaliero di costruzione adatto ai principianti

Ottieni il modello gratis Registra le attività quotidiane e assicurati la condivisione con le parti interessate utilizzando il modello di reportistica giornaliera di costruzione di ClickUp

Il rapporto giornaliero sulle costruzioni di ClickUp, adatto ai principianti, è un provider chiaro e organizzato per documentare tutto ciò che accade in cantiere, comprese le condizioni meteorologiche, l'utilizzo delle attrezzature, i materiali consegnati e la presenza del personale.

A differenza dei riepiloghi di alto livello, questo modello aiuta i responsabili del campo a registrare dettagli in tempo reale come condizioni meteorologiche, consegne, turni del personale e controlli di sicurezza.

Grazie a layout strutturati e documenti incorporati, potrai organizzare in modo efficiente i tuoi registri giornalieri e tenerli pronti per eventuali verifiche.

Ecco perché ti piacerà:

Registra le attività quotidiane per sito, attività e team con voci in stile lista di controllo

Documenta le ispezioni di sicurezza, i registri dei visitatori e l'utilizzo delle attrezzature

Utilizza ClickUp Documento e i link pubblici per la condivisione degli aggiornamenti all'istante

🔑 Ideale per: Team di costruzione che desiderano un modo efficiente e professionale per il monitoraggio e la condivisione delle attività quotidiane in cantiere.

7. ClickUp Rapporto giornaliero avanzato per l'edilizia con campi personalizzati

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato e condivi rapidamente le informazioni con il modello di rapporto giornaliero di costruzione di ClickUp

Il modello avanzato di report giornaliero per l'edilizia con campi personalizzati di ClickUp aiuta i project manager a compilare i dati sul campo in riepiloghi/riassunti di alto livello per la dirigenza, i client o le parti interessate.

Trasforma ciò che è accaduto in cantiere in un report strutturato con indicatori visivi relativi a stato, problemi e rischi, senza bisogno di fogli di calcolo.

Grazie ai collegamenti collegati in tempo reale e alle visualizzazioni centralizzate, i tuoi aggiornamenti quotidiani diventano trasparenti, professionali e facili da condividere.

Ecco perché ti piacerà:

Estrai le chiavi di rilievo dai rapporti sul campo e taggiali in base al livello di rischio

Condivisione di aggiornamenti in tempo reale con partner esterni utilizzando link di visualizzare pubblica

Monitora le Sequenza, i problemi e le attività del personale in un formattare pronto per gli stakeholder

🔑 Ideale per: Teams di costruzione che necessitano di reportistica giornaliera completa per mantenere allineati gli stakeholder e garantire il corretto svolgimento dei progetti.

8. Modello di piano di gestione della costruzione ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e gestisci il tuo piano di costruzione con il modello di piano di gestione della costruzione di ClickUp

Ti stai chiedendo come mantenere ogni fase di un progetto di costruzione allineata, nel rispetto del budget e senza confusione? Il modello di piano di gestione della costruzione ClickUp ti offre una panoramica di alto livello dell'intera costruzione, dall'inizio alla fine.

Utilizzateli per gestire permessi, materiali, squadre di lavoro, scadenze e subappaltatori durante le fasi di pre-costruzione, lavoro attivo e chiusura del progetto.

A differenza degli elenchi di attività semplici, questo modello collega documenti, grafici Gantt e pianificazioni in un unico spazio di lavoro flessibile.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza il tuo piano nelle fasi di pre-costruzione, costruzione e chiusura

Assegna i titolari a ogni attività, richiesta di informazioni e ispezione

Monitora lo stato in base alla Sequenza, ai costi, al team o alla priorità, a seconda delle tue esigenze

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere, appaltatori generali e responsabili di progetto che desiderano uno strumento di piano centralizzato e in tempo reale.

9. Modello ClickUp per il piano di emergenza nel settore edile

Ottieni il modello gratis Crea piani di emergenza completi con il modello di piano di emergenza per l'edilizia di ClickUp

Le emergenze in un cantiere edile non solo sono possibili, ma sono anche prevedibili. Ecco perché è fondamentale disporre di un solido piano di emergenza. Il piano di azione di emergenza per l'edilizia di ClickUp ti aiuta a delineare le linee guida per affrontare i problemi che possono sorgere.

Da infortuni e rischi di incendio a condizioni meteorologiche avverse o guasti alle attrezzature, ti consente di creare un piano chiaro e condivisibile su misura per il tuo sito e il tuo progetto. È anche facile da aggiornare man mano che il tuo sito si evolve, in modo che tutti rimangano informati e al sicuro.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un piano di emergenza chiaro e professionale con sezioni predefinite

Conserva i dettagli specifici della posizione, i contatti e le procedure in un unico documento

Aggiorna facilmente il piano man mano che il progetto o i rischi cambiano e condividilo con il team per la condivisione

🔑 Ideale per: Supervisori di cantiere e responsabili della sicurezza che necessitano di un piano di emergenza affidabile.

10. Modello ClickUp per la gestione delle costruzioni

Ottieni il modello gratis Garantite una collaborazione fluida tra appaltatori e Teams con il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp

Il modello ClickUp per la gestione delle costruzioni è lo spazio di lavoro all-in-one del tuo team per pianificare, programmare, effettuare il monitoraggio e gestire tutto ciò che riguarda i tuoi progetti di costruzione.

Ti consente di classificare i tuoi progetti in tre fasi: Preparazione, Costruzione e Finalizzazione, ciascuna visualizza quali elenco, bacheca, budget e pianificazione. In questo modo, avrai sempre sotto controllo lo stato delle attività, i progressi, i responsabili e i costi di costruzione previsti rispetto a quelli effettivi.

Ecco perché ti piacerà:

Traccia le tempistiche di costruzione nelle visualizzazioni Calendario, Elenco, Bacheca e Sequenza

Organizza note, concetti, progetti e documentazione in tempo reale

Raggruppa, filtra e ordina le attività in base alle tue esigenze: stato, ruolo, budget o fase

🔑 Ideale per: Teams di costruzione che gestiscono più progetti e cercano un modo semplice per rimanere allineati e in linea con gli obiettivi.

*clickUp: la tua soluzione completa per la gestione delle costruzioni

I modelli Smartsheet per l'edilizia strutturano flussi di lavoro complessi, riducono costosi malintesi e aiutano i team a rimanere allineati in ogni fase della costruzione. Dal monitoraggio dell'utilizzo delle attrezzature alla gestione della documentazione dei subappaltatori, disporre dei modelli giusti garantisce lo stato corretto dei vostri progetti di costruzione.

🚀 Desideri un modo migliore per gestire tutto questo? ClickUp offre ai team di costruzione viste flessibili, funzionalità/funzione basate sull'IA e modelli pronti all'uso creati appositamente per i cantieri. Piana in modo più intelligente, monitora lo stato in tempo reale e consegna con sicurezza, il tutto in un'unica piattaforma.

👉 Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis!

Domande frequenti

i modelli Smartsheet per l'edilizia sono Free?*

Alcuni modelli Smartsheet sono gratuiti, mentre altri potrebbero richiedere un piano a pagamento. Assicurati di controllare il livello di accesso per ogni modello specifico.

2. Posso condividere i modelli Smartsheet con i subappaltatori?

Sì, i modelli Smartsheet possono essere condivisi con soggetti esterni tramite email o link condivisi, ma l'accesso può dipendere dalle impostazioni di autorizzazione e dal tipo di piano.

3. Qual è la differenza tra i modelli Smartsheet e i modelli ClickUp?

Smartsheet offre modelli in stile foglio di calcolo, mentre ClickUp fornisce aree di lavoro personalizzabili e in tempo reale con documenti, automazioni e IA Agents integrati, ideali per i team di costruzione che desiderano espandersi o digitalizzarsi.