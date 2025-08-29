i 10 migliori strumenti di condivisione di voce per il monitoraggio della visibilità del marchio

Anche il miglior prodotto non serve a nulla se il tuo traguardo di riferimento non ne conosce l'esistenza. Senza visibilità, il tuo marchio potrebbe anche essere invisibile.

È qui che gli strumenti di share of voice giusti ti aiutano a misurare con esito positivo la visibilità del tuo marchio, confrontare il tuo marchio con quello dei concorrenti e effettuare il monitoraggio della quota di conversazione online effettivamente posseduta dal tuo marchio.

In questo articolo analizzeremo i migliori strumenti per misurare la condivisione della voce sui canali digitali e migliorare le strategie di marketing digitale, le prestazioni di marketing e la quota di mercato del tuo marchio.

Ecco un confronto tra i migliori strumenti di condivisione di voce per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze di monitoraggio e reportistica del marchio:

Strumento Ideale per caratteristiche chiave* Prezzi* Valutazioni ClickUp Gestione end-to-end delle campagne di sensibilizzazione per agenzie e team di marketing interni di tutte le dimensioni Piano delle campagne, Documenti, Calendario, Dashboard, Assistente IA, oltre 200 integrazioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Condivisione della quota di ricerca con dati SEO e PPC per grandi agenzie e aziende Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads impression condivisione, analisi del traffico Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 139,95 $ al mese G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 *menzioni Avvisi in tempo reale sul marchio e monitoraggio delle campagne per agenzie di pubbliche relazioni e aziende aziendali Menzioni su tutte le piattaforme, analisi del sentiment, avvisi personalizzabili, strumenti di pubblicazione Nessun piano gratis o versione di prova; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese per utente G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Monitoraggio del marchio in tempo reale e analisi del sentiment per grandi agenzie di marketing e aziende Menzioni, rilevamento del sentiment, approfondimenti sugli influencer, avvisi sulle parole chiave Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 199 $ al mese per utente G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Monitoraggio preciso della voce con ricerca booleana per aziende di medie e grandi dimensioni Ricerca booleano, sentiment per regione/canale, monitoraggio degli influencer, reportistica sulla voce Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Analisi dei media e della voce di livello Enterprise per le agenzie Analisi vocale basata sull'IA, copertura mediatica e social, dashboard personalizzabili, monitoraggio delle campagne Prezzi personalizzati G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Benchmarking competitivo sui social media per le agenzie di social media marketing Monitoraggio del marchio, benchmarking, dashboard unificate, sentiment, reportistica sulla quota di impressioni Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 199 $ al mese per utente G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Monitoraggio in tempo reale dell'interesse di ricerca pubblico per singoli individui e piccoli team Tendenze in tempo reale, approfondimenti regionali, confronti tra marchi nel tempo Free G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Informazioni approfondite sulla concorrenza e sul mercato per i grandi marchi orientati al consumatore Social listening, identificazione degli influencer ID, monitoraggio delle tendenze, monitoraggio della reputazione, ROI delle campagne Prezzi personalizzati G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Pianificazione dei social media e monitoraggio delle menzioni del marchio per aziende e agenzie di medie dimensioni Calendario dei contenuti, gestione della finestra In arrivo, social listening, analisi, integrazione con Canva e Drive Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 149 $/utente/mese G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Un marchio è una voce, un prodotto è un souvenir.

I migliori strumenti di condivisione di voce monitorano le menzioni del marchio con contesto per dirti se il tuo marchio sta guadagnando terreno, come si posiziona rispetto agli altri nel tuo spazio e quali sono le metriche di voce su tutto lo spettro dei canali di marketing, compresi i risultati di ricerca e la pubblicità a pagamento.

Ecco come scegliere lo strumento di condivisione della voce più adatto. È necessario cercare alcune funzionalità/funzioni essenziali:

Traccia le menzioni su SERP, social media, blog e siti di notizie per una copertura vocale completa

Fornisce analisi in tempo reale per individuare i cambiamenti nella visibilità non appena si verificano

Confronta la condivisione del tuo marchio direttamente con quella dei concorrenti per ottenere informazioni più approfondite sulla quota di mercato

Offre dashboard personalizzabili per metriche quali quota di impressioni, sentiment e dati vocali

Include l'analisi del sentiment per valutare il tono delle conversazioni sul marchio su tutte le piattaforme

👀 Curiosità: Burger King una volta ha effettuato il geo-targeting dei ristoranti McDonald's, offrendo coupon Whopper solo quando gli utenti si trovavano nelle vicinanze di una posizione McDonald's.

Nell'elenco che segue, tratteremo alcuni strumenti specializzati che ti aiutano a calcolare la quota di impressioni, monitorare le menzioni del marchio e effettuare il monitoraggio delle conversazioni online per ottenere informazioni preziose.

come valutiamo i software su ClickUp* Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.

1. ClickUp (ideale per il project management dei progetti di marketing con la collaborazione del team)

Collega il lavoro del tuo team di marketing a risultati tangibili passando a ClickUp

Se il tuo lavoro richiesto è ben pianificato ma mal eseguito, la voce del tuo marchio può perdersi prima ancora di raggiungere il tuo traguardo.

*assegna attività con scadenze per migliorare la produttività con attività di ClickUp

ClickUp aiuta i team di marketing offrendo uno spazio di condivisione per pianificare, eseguire e effettuare il monitoraggio di ogni parte di una campagna su vari canali di marketing.

Crea flussi di lavoro utilizzando attività di ClickUp , dove le attività vengono assegnate a scrittori, editor, designer e responsabili SEO

Suddividi le grandi campagne di marketing in attività più piccole e realizzabili, ad esempio assegnando a un team la stesura del contenuto del blog e a un altro la preparazione degli annunci Google Ads

Tag, pianifica e monitora le attività in modo che tutti sappiano di cosa sono responsabili e quando devono essere completate

Svolgi il lavoro senza intoppi e con una maggiore visibilità utilizzando attività di ClickUp

monitora facilmente lo stato e modifica gli obiettivi ogni volta che è necessario con i dashboard ClickUp*

Inoltre, invece di passare da fogli di calcolo a messaggi per controllare lo stato, puoi utilizzare i dashboard di ClickUp per creare visualizzazioni in tempo reale delle metriche chiave relative alla consapevolezza del marchio e ottenere informazioni più approfondite.

Ad esempio, un content manager può incorporare una dashboard di Google Analytics per effettuare il monitoraggio del traffico di ricerca organica o della quota di impressioni di una singola campagna. Ciò rende più facile la connessione del lavoro del tuo team ai risultati reali in termini di traffico sul sito web, menzioni del marchio e quota di voce.

ClickUp è compatibile con strumenti come Google Analytics, HubSpot e piattaforme di social listening, offrendoti una maggiore flessibilità nella connessione delle origini dati rilevanti per la tua strategia di brand awareness.

Ecco una guida visiva a passo singolo su come creare un dashboard per la project management dei progetti di marketing

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Piano e gestisci campagne di marketing multicanale con flussi di lavoro personalizzati per le attività

Monitora le prestazioni delle campagne utilizzando dashboard in tempo reale con analisi integrate

ClickUp Chattare e Collabora tra i team con strumenti integrati come ClickUp Documento ClickUp Lavagna Online che ti aiutano a raccogliere idee, creare e gestire contenuto

Automatizza i processi, crea contenuto e ricava informazioni dai tuoi dati con l'assistenza IA di ClickUp Brain

Assegna attività con dipendenze e priorità per garantire il rispetto delle scadenze delle campagne

Integrazione con oltre 200 strumenti, tra cui Google Analytics, HubSpot e Slack, per unificare i dati relativi alla voce

Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale può risultare complessa per i team che non hanno familiarità con i software di project management

Alcuni utenti hanno effettuato reportistica secondo cui le prestazioni sui dispositivi mobili sono inferiori rispetto all'esperienza su desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questo utente G2 ha fatto nota:

In qualità di amministratore delegato che gestisce diverse iniziative multimediali e un'accademia di formazione, ClickUp è diventata la mia piattaforma di riferimento per mantenere tutto allineato. La utilizzo per gestire i flussi di lavoro editoriali, automatizzare le attività di routine, eseguire pipeline CRM per il contatto con i client e persino effettuare il monitoraggio dello stato dei corsi di formazione. La sua versatilità è impareggiabile.

2. Semrush (ideale per combinare dati SEO e PPC per misurare la condivisione di ricerca di un marchio)

tramite Semrush

Se il tuo team fatica a capire quale sia l'effettiva quota di conversazioni di ricerca del tuo brand, gli strumenti Keyword Gap e Market Explorer di Semrush ti danno visibilità in pochi secondi.

Queste funzionalità/funzioni rivelano esattamente la posizione del tuo marchio nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca rispetto alla concorrenza, fino alle parole chiave rilevanti per cui si posizionano e al contenuto che determina le menzioni del loro marchio.

Invece di limitarsi a mostrare i numeri sul traffico, Semrush analizza la condivisione del tuo brand nella ricerca organica, nelle campagne PPC e persino nella condivisione di impressioni di Google Ads.

Le migliori funzionalità/funzioni di Semrush

Analizza la condivisione di ricerca di un marchio tra ricerca organica e a pagamento, LLM e Google Shopping

Confronta la SEO del tuo marchio con quella dei concorrenti utilizzando il traffico, le parole chiave e i backlink

Effettua il monitoraggio dei dati relativi alla voce del marchio attraverso il sentiment, le funzionalità SERP e i cluster di parole chiave generati dall'IA

Misura la condivisione di impressioni e le tendenze di coinvolgimento tramite Market Explorer ed EyeOn

Scopri le sovrapposizioni tra ricerca organica e parole chiave PPC per allineare i messaggi su tutti i canali

Limiti di Semrush

Le stime sul traffico potrebbero differire dai dati GA4, specialmente per i siti di nicchia

La curva di apprendimento può essere ripida per i principianti a causa della grande profondità delle funzionalità/funzioni

I prezzi possono aumentare con l'aggiunta di componenti aggiuntivi come la gestione del contenuto e del project management sui social media

Prezzi Semrush

Pro : 139,95 $ al mese per utente

Guru : 249,95 $ al mese per utente

*aziendale: 499,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Semrush

G2 : 4,5/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Semrush

Questo utente di Capterra ha sottolineato:

Utilizzo Semrush principalmente per le sue funzioni di panoramica del dominio e delle parole chiave. Mi aiuta a valutare rapidamente i concorrenti e i potenziali client, nonché a ricercare argomenti on-page.

Utilizzo Semrush principalmente per le sue funzioni di panoramica del dominio e delle parole chiave. Mi aiuta a valutare rapidamente i concorrenti e i potenziali client, nonché a ricercare argomenti on-page.

3. Menzioni (ideale per il monitoraggio in tempo reale del marchio su tutti i canali)

tramite Menzioni

Quando si verifica un picco nelle menzioni del marchio, positive o negative che siano, la rapidità è fondamentale.

Una delle funzionalità/funzioni più preziose di Mention è rappresentata dagli avvisi in tempo reale, che ti informano nel momento stesso in cui il tuo marchio viene menzionato su piattaforme social, blog, forum o testate giornalistiche.

Questa rapidità provider al tuo team di marketing e ai responsabili delle pubbliche relazioni un vantaggio competitivo, consentendo loro di sfruttare il passaparola improvviso o gestire potenziali reazioni negative.

Menzione le funzionalità migliori

Monitora in tempo reale le menzioni del marchio sui social media, sui blog, sui forum e sui siti di informazione

Rileva il sentiment e le emozioni dietro alle menzioni utilizzando analisi basate sull'IA

Utilizza avvisi personalizzabili e la ricerca booleana per ottimizzare la precisione del monitoraggio

Pubblica e pianifica i post su Facebook, Instagram, LinkedIn e X da un'unica dashboard

Analizza il coinvolgimento, la portata e l'influenza delle menzioni con l'analisi social integrata

Limiti di menzione

L'interfaccia può risultare complessa per gli utenti alle prime armi

L'analisi del sentiment può occasionalmente classificare in modo errato il tono emotivo

Il filtraggio delle menzioni duplicate non è coerente a livelli di volume più elevati

Prezzi di menzione

Solo: 49 $ al mese per utente

Pro: 99 $ al mese per utente

Pro Plus: 179 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni delle menzioni

G2 : 4,3/5,0 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di menzione

Questo utente G2 ha sottolineato:

Adoro il modo in cui Mention è in grado di cercare menzioni senza marchio nei testi degli articoli e trovare quei backlink (altrimenti) nascosti al mio sito web che mi aiutano nel monitoraggio degli sforzi di outreach. Fornisce anche una panoramica dei siti web che a volte è utile quando c'è un paywall per un articolo che parla del tuo marchio.

Adoro il modo in cui Mention è in grado di cercare menzioni senza marchio nei testi degli articoli e trovare quei backlink (altrimenti) nascosti al mio sito web che mi aiutano nel monitoraggio degli sforzi di outreach. Fornisce anche una panoramica dei siti web che a volte è utile quando c'è un paywall per un articolo che parla del tuo marchio.

ClickUp Brain, la potente IA integrata in ClickUp, fa tutto, dalla ricerca sul web all'analisi delle menzioni del marchio durante la settimana, fino all'analisi dei ticket di supporto per generare riepiloghi del sentiment.

4. Brand24 (ideale per misurare l'influenza del marchio e l'impatto mediatico)

tramite Brand24

Quando le menzioni del tuo marchio aumentano, è facile entusiasmarsi per l'interesse dei consumatori, ma non tutte le menzioni hanno lo stesso peso.

L'Influence Score di Brand24 ti aiuta a identificare non solo chi parla del tuo marchio, ma anche quanta influenza ha. Lo strumento distingue tra un tweet di un autore di nicchia con 200 follower e una menzione di un giornalista tecnologico di alto livello, consentendoti di dare priorità al contenuto che ha un impatto reale sul tuo marchio.

Grazie all'analisi del sentiment integrata e ai grafici visivi sulla condivisione della voce, è anche più facile effettuare la reportistica sulle prestazioni agli stakeholder.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brand24

Identifica i principali influencer che hanno effettuato menzioni del tuo marchio su account social utilizzando l'esclusivo Influence Score

Monitora in tempo reale le menzioni del marchio sui social media, nei forum, nei blog e nei siti di recensioni

Monitora il sentiment del marchio e filtra le menzioni in base all'emozione o alla portata

Genera report di analisi visiva della voce, inclusi grafici relativi alla condivisione di impressioni e alla copertura

Sfrutta gli strumenti di IA per individuare tendenze e anomalie, generare approfondimenti e molto altro ancora

Esporta i dati per analisi più approfondite o reportistica per gli stakeholder

Limiti di Brand24

Le opzioni di filtraggio avanzate hanno un limite nei piani di livello inferiore

La classificazione del sentiment a volte può interpretare erroneamente il sarcasmo o lo slang

Le integrazioni con Slack e Teams richiedono una configurazione manuale

Prezzi Brand24

Individuale : 199 $ al mese per utente

Team : 299 $ al mese per utente

Pro : 399 $ al mese per utente

*aziendale: 599 $ al mese

azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Brand24

G2 : 4,6/5,0 (oltre 320 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Brand24

Questo commento su Reddit ha evidenziato:

Brand24 ti consentirà il monitoraggio di qualsiasi parola chiave su Internet, ma i filtri aggiuntivi presenti sono davvero utili. Ad istanza, tengo d'occhio anche alcuni influencer ogni volta che fanno menzione di quella specifica parola chiave.

Brand24 ti consentirà il monitoraggio di qualsiasi parola chiave su Internet, ma i filtri aggiuntivi presenti sono davvero utili. Ad istanza, tengo d'occhio anche alcuni influencer ogni volta che fanno menzione di quella specifica parola chiave.

Il 24% dei dipendenti afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro significativo, mentre un altro 24% ritiene che il proprio talento non venga sfruttato appieno. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente bloccata e trascurata. ClickUp riporta l'attenzione su ciò che conta di più: il lavoro efficace. I suoi agenti IA si occupano delle attività di routine con automazioni semplici e basate su trigger. Ad esempio, una volta che un'attività è completata, l'IA può assegnarne una nuova, inviare promemoria tempestivi o aggiornare lo stato di avanzamento del progetto, senza necessità di passaggi manuali. Impatto reale: STANLEY Security ha ridotto i tempi di reportistica di oltre il 50% utilizzando le funzionalità/funzione di reportistica flessibili di ClickUp, consentendo ai propri Teams di dedicare più tempo all'analisi e meno a formattare.

5. Awario

tramite Awario

Cosa c'è di peggio dell'assenza di menzioni del marchio? Immagina di notare un improvviso picco nelle menzioni del marchio, solo per scoprire che metà di esse non hanno alcuna connessione con il tuo marchio. È qui che Awario dimostra il suo valore.

La sua funzionalità/funzione avanzata di ricerca booleano consente di controllare esattamente cosa monitorare e cosa ignorare. Per i Teams che monitorano le conversazioni sul marchio in spazi altamente competitivi o rumorosi, questo livello di controllo è essenziale.

Puoi impostare regole per il monitoraggio degli hashtag delle campagne, filtrare in base al sentiment e raggruppare le informazioni per posizione o canale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Awario

Utilizza la ricerca booleano per filtrare e perfezionare con precisione le menzioni online

Monitora le conversazioni sul marchio sui social media, sui blog, sui forum e sui siti di informazione

Monitora il sentiment del marchio, i dati demografici e le tendenze basate sulla posizione

Identifica gli influencer in base alla portata e al coinvolgimento per valutare le prestazioni del marchio

Genera reportistica sulla quota di voce White label relativi a concorrenti, campagne o regioni

Limiti di Awario

L'accesso ai dati storici ha un limite nei piani base

L'accuratezza dell'analisi del sentiment varia a seconda della lingua

Nessuno strumento integrato per la pubblicazione o il coinvolgimento

Prezzi di Awario

Starter: 29 $ al mese per utente

Pro: 89 $ al mese per utente

*azienda: 249 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Awario

G2 : 4,0/5,0 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,3/5,0 (oltre 45 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Awario

Questa recensione su G2 ha notato:

Uno dei punti di forza di Awario è il monitoraggio a 360° dei social media. La loro tecnologia effettua il monitoraggio di ogni menzione proveniente da diverse piattaforme social come Twitter, Reddit, Meta, ecc.

Uno dei punti di forza di Awario è il monitoraggio a 360° dei social media. La loro tecnologia effettua il monitoraggio di ogni menzione proveniente da diverse piattaforme social come Twitter, Reddit, Meta, ecc.

6. Meltwater (ideale per l'analisi della voce a livello Enterprise su notizie e social)

tramite Meltwater

Mentre la maggior parte degli strumenti effettua il monitoraggio dei social media, Meltwater va oltre, combinando le menzioni del marchio sia dai siti di notizie che dalle piattaforme social.

Inoltre, l'analisi vocale basata sull'IA di Meltwater combina sentiment, portata e frequenza per mostrare non solo chi sta parlando, ma anche quanto è importante. È possibile filtrare per area geografica, tipo di media, livello di influenza o tag della campagna, rendendo più facile misurare la condivisione e le prestazioni del marchio in tutte le regioni e i settori verticali.

Per esempio, durante il lancio globale di un prodotto, un marchio può confrontare le menzioni sui social media con la copertura della stampa tradizionale e effettuare il monitoraggio in tempo reale di quali canali di marketing stanno generando maggiore impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meltwater

Combina piattaforme di social media, blog e siti di notizie in un unico sistema di monitoraggio

Utilizza l'analisi vocale basata sull'IA per monitorare il tono, la portata e l'andamento delle tendenze nel tempo

Filtra per lingua, regione o tipo di media per localizzare il monitoraggio del sentiment del marchio

Confronta la condivisione di mercato del marchio rispetto ai concorrenti utilizzando dashboard di marketing personalizzabili

Sfrutta i dati storici per la creazione di reportistica sulle tendenze a lungo termine e per il piano delle strategie

Limiti di Meltwater

I prezzi sono personalizzati e possono essere costosi per i team di piccole dimensioni

L'interfaccia potrebbe risultare complessa per i team abituati a strumenti più semplici

La configurazione richiede assistenza per l'onboarding per configurare completamente il monitoraggio e la reportistica

Prezzi di Meltwater

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Meltwater

G2 : 4,0/5,0 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,0/5,0 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Meltwater

Questa recensione su G2 ha condiviso la condivisione:

Meltwater è un ottimo strumento che utilizzo principalmente per il social listening e il monitoraggio delle menzioni sui media. La possibilità di monitorare le menzioni, programmare i post sui social media e sviluppare termini di ricerca a traguardo ha cambiato le regole del gioco.

Meltwater è un ottimo strumento che utilizzo principalmente per il social listening e il monitoraggio delle menzioni sui media. La possibilità di monitorare le menzioni, programmare i post sui social media e sviluppare termini di ricerca a traguardo ha cambiato le regole del gioco.

7. Sprout Social (ideale per il benchmarking competitivo sui social media)

tramite Sprout Social

Supponiamo che la tua campagna abbia ottenuto 50.000 like. Ottimo, ma se il tuo principale concorrente ne ha ottenuti 150.000 nello stesso giorno, c'è chiaramente qualcosa da approfondire. Sprout Social ti aiuta a misurare la quota di voce nel contesto, non in modo isolato.

Gli strumenti di benchmarking competitivo di questo software di analisi di marketing ti aiutano a monitorare le prestazioni del tuo marchio rispetto alla concorrenza, offrendo una visione in tempo reale della visibilità del marchio, della quota di impressioni e dei tassi di coinvolgimento.

Dall'analisi del sentiment ai report condivisibili e agli strumenti di pubblicazione, Sprout Social è progettato per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi obiettivi di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Confronta le prestazioni del marchio con quelle dei concorrenti sui principali social network

Monitora le menzioni del marchio, le tendenze di coinvolgimento e il sentiment in tempo reale

Ottieni informazioni basate sull'IA per un'analisi più approfondita delle prestazioni

Visualizza contenuto, pubblico e approfondimenti sui canali a colpo d'occhio con dashboard unificate

Automatizza la reportistica social con riepiloghi/riassunti dei dati di voce pronti per l'esportazione

Monitora l'impatto delle campagne utilizzando la condivisione delle impressioni e le analisi del coinvolgimento

Limiti di Sprout Social

Funzionalità premium come il benchmarking competitivo sono disponibili solo con i piani di livello superiore

Può risultare costoso per i piccoli team che gestiscono più profili

L'accesso ai dati storici ha un limite nei piani voce

Prezzi di Sprout Social

Standard : 199 $ al mese per utente

Professional : 299 $ al mese per utente

Avanzato : 399 $ al mese per utente

azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (oltre 2.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Sprout Social

Questa recensione su G2 diceva:

È molto facile aggiungere nuovi canali e scoprire parole chiave da monitorare, è molto facile filtrare per ottenere esattamente il contenuto giusto, l'interfaccia di risposta e pubblicazione è piuttosto intuitiva e, secondo la mia esperienza, il supporto è stato ottimo.

È molto facile aggiungere nuovi canali e scoprire parole chiave da monitorare, è molto facile filtrare per ottenere esattamente il contenuto giusto, l'interfaccia di risposta e pubblicazione è piuttosto intuitiva e, secondo la mia esperienza, il supporto è stato ottimo.

8. Google Trends (ideale per il monitoraggio dell'interesse di ricerca del pubblico in tempo reale)

tramite Google

Quando il tuo marchio è di tendenza, Google Trends è spesso il primo posto in cui lo noterai.

Questo strumento gratis per la quota di voce attinge direttamente ai risultati dei motori di ricerca globali per mostrare ciò che il mondo sta cercando, minuto per minuto.

A differenza degli strumenti che si basano sul social listening o sul monitoraggio manuale, Google Trends offre una panoramica basata sulle ricerche della visibilità del marchio, della domanda dei consumatori e del buzz di mercato nell'ecosistema di ricerca di Google, compreso YouTube.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Trends

Visualizza in tempo reale l'interesse di ricerca in paesi, regioni e città

Confronta la condivisione di ricerca di un marchio rispetto ai concorrenti nel tempo

Analizza la domanda di prodotti osservando le tendenze stagionali e a lungo termine

Scopri le query di tendenza, i picchi di notizie e gli interessi emergenti

Utilizza i dati storici per analizzare l'impatto delle campagne incollate o per elaborare un piano per quelle future

Limiti di Google Trends

Mancanza di analisi del sentiment o metriche specifiche relative alla voce

Nessuna menzione ai social media o al marchio al di fuori dei dati di ricerca

Nessuna API per le automazioni personalizzate o l'integrazione della dashboard

Prezzi di Google Trends

Free

Valutazioni e recensioni di Google Trends

G2 : 4,6/5,0 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Google Trends

Questa recensione su G2 ha evidenziato:

Google Trends provider informazioni in tempo reale su ciò che le persone cercano in tutto il mondo. Apprezzo la facilità con cui è possibile confrontare i termini di ricerca, identificare le tendenze emergenti ed esplorare gli interessi per regione o periodo di tempo. L'interfaccia è pulita, interattiva e intuitiva anche per gli utenti senza esperienza con i dati.

Google Trends fornisce informazioni in tempo reale su ciò che le persone cercano in tutto il mondo. Apprezzo la facilità con cui è possibile confrontare i termini di ricerca, identificare le tendenze emergenti ed esplorare gli interessi per regione o periodo di tempo. L'interfaccia è pulita, interattiva e intuitiva anche per gli utenti senza esperienza con i dati.

👀 Curiosità: Adidas e Puma sono state fondate da due fratelli che hanno litigato: Adolf e Rudolf Dassler. La loro faida familiare si è trasformata in una guerra globale nel settore delle scarpe da ginnastica.

9. Digimind (ora Onclusive Social) (Ideale per un'analisi approfondita della concorrenza)

tramite Digimind

Quando i brand cercano di valutare la loro presenza sul mercato, i dati hanno un limite a like, menzioni e numero di follower. Tuttavia, la brand awareness riguarda anche la narrativa.

Digimind (ora parte di Onclusive Social) aiuta le aziende a decodificare questi livelli utilizzando una combinazione di strumenti di social listening e market intelligence che vanno oltre le metriche vanitose. Con esso, puoi monitorare ciò che i clienti, i concorrenti e interi settori dicono su notizie, blog, forum e piattaforme social.

Ma il punto di forza principale della piattaforma risiede nella sua capacità di combinare analisi del sentiment, monitoraggio degli influencer, gestione della reputazione e previsione delle tendenze per offrire la possibilità di visualizzare a 360 gradi la visibilità del tuo marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Digimind

Monitora in tempo reale le conversazioni sui social media, sui blog, sui forum e sui siti di notizie

Analizza il sentiment, i principali influencer e le tendenze del pubblico utilizzando approfondimenti basati su IA

Monitora la reputazione del marchio e identifica i primi segnali di crisi

Confronta l'impatto delle campagne, i media guadagnati e la condivisione di voce rispetto ai concorrenti

Crea dashboard personalizzabili ed esporta report in diversi formattare

Limiti di Digimind

I prezzi non sono trasparenti e richiedono un preventivo personalizzato

Alcuni utenti forniscono reportistica su ritardi occasionali con le integrazioni LinkedIn

Curva di apprendimento più ripida per gli utenti che non hanno familiarità con le piattaforme di social intelligence dell'azienda

Prezzi Digimind

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Digimind

G2 : 4,5/5 (oltre 210 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Digimind

Questa recensione di Capterra ha fatto nota:

Senza Digimind è quasi impossibile il monitoraggio delle pubblicazioni scientifiche. Lo consiglio vivamente.

Senza Digimind è quasi impossibile il monitoraggio delle pubblicazioni scientifiche. Lo consiglio vivamente.

10. Hootsuite (ideale per il benchmarking competitivo e approfondimenti scalabili sui social media)

tramite Hootsuite

Quando le tue prestazioni sui social media raggiungono un plateau, spesso non è perché i tuoi contenuti sono scadenti, ma perché non stai misurando gli aspetti giusti.

Hootsuite rende più facile capire perché alcuni post hanno successo mentre altri falliscono, offrendo potenti strumenti di analisi e benchmarking della concorrenza.

Questo strumento di social listening aiuta i Teams a confrontare le loro prestazioni con le medie del settore, monitorare i momenti migliori per pubblicare i post e individuare le tendenze prima che raggiungano il picco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Analizza le prestazioni dei concorrenti su Instagram, Facebook e X con strumenti di benchmarking

Monitora il sentiment, il coinvolgimento e la crescita del pubblico con analisi personalizzate

Utilizza /IA per generare didascalie, hashtag e idee per i post basati sulle tendenze attuali

Centralizza i messaggi provenienti da tutte le piattaforme in una finestra In arrivo unificata con regole di automazione

Monitora le menzioni del marchio e il sentiment del pubblico per un periodo compreso tra 7 e 30 giorni, a seconda del piano

Limiti di Hootsuite

I piani possono diventare rapidamente costosi per i Teams in crescita

Alcuni utenti forniscono reportistica su una curva di apprendimento con le funzionalità/funzioni di analisi avanzate

Il social listening ha un limite nei piani di livello inferiore

Prezzi di Hootsuite

Standard : 149 $ al mese per utente

Avanzato : 399 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2 : 4,2/5 (oltre 6.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Hootsuite

Questa recensione su G2 ha evidenziato la funzionalità/funzione:

Apprezzo molto l'analisi approfondita che fornisce, che lo rende molto facile da usare e mi permette anche di pubblicare in più luoghi contemporaneamente senza dover accedere a più canali, oltre a fornirmi strumenti di ascolto che rendono facile comprendere il sentiment dei clienti.

Apprezzo molto l'analisi approfondita che fornisce, che lo rende molto facile da usare e mi permette anche di pubblicare in più luoghi contemporaneamente senza dover accedere a più canali, oltre a fornirmi strumenti di ascolto che rendono facile comprendere il sentiment dei clienti.

👀 Curiosità: la fedeltà al marchio può prevalere sulla logica. Nei test alla cieca, molti consumatori preferiscono il gusto della Pepsi, ma continuano a scegliere la Coca-Cola in base alla percezione del marchio.

Ecco quattro ulteriori strumenti utili che completano o ampliano le funzionalità degli strumenti di condivisione già discussi:

BrandMenzioni: monitora le menzioni del marchio su blog, forum, siti di notizie e recensioni e include punteggi relativi al sentiment e all'influenza

Zignal Labs: monitora in tempo reale il sentiment, la portata e la disinformazione su un determinato marchio attraverso TV, radio, notizie online e social media

Socialbakers (ora parte di Emplifi): offre analisi approfondite sul comportamento del pubblico, sulle tendenze del contenuto e sul benchmarking competitivo per i Teams di marketing che sviluppano strategie a lungo termine sui social media

Diventa sulla bocca di tutti con ClickUp

Ogni team di marketing desidera che il proprio marchio sia al primo posto nella mente dei consumatori, ma ciò è possibile solo se si è i primi nella conversazione.

Gli strumenti di condivisione del tuo marchio ti aiutano a misurare la tua presenza, analizzare come le persone parlano del tuo marchio e confrontare la tua visibilità con quella dei concorrenti, favorendo in ultima analisi la crescita aziendale.

Ma la maggior parte degli strumenti si limita all'ascolto. È qui che ClickUp si distingue. Ascoltate le parole del team di marketing di ClickUp. 👇

ClickUp collega la tua strategia di marketing alla sua effettiva attuazione: mediante il monitoraggio non solo di ciò che dicono le persone, ma anche di ciò che il tuo team sta facendo al riguardo.

Che si tratti di assegnare aggiornamenti del contenuto, registrare i follow-up degli influencer o incorporare dashboard GA4, ClickUp fornisce ai Teams il contesto completo dietro i numeri.

Vuoi realizzare le tue campagne con maggiore consapevolezza? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!