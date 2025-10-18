i 10 migliori modelli di roadmap Miro per i team nel 2025

Quando le tue idee di prodotto, campagne o funzionalità/funzione esistono solo nella tua mente o sono sparse tra documenti e fogli di calcolo, il caos si insinua rapidamente.

Le scadenze slittano. I team vanno alla deriva. Le priorità entrano in conflitto.

È qui che entrano in gioco le roadmap visive. Allineano tutti.

Per un product manager che lancia nuove funzionalità/funzione, un fondatore che presenta un piano di progetto agli investitori o un team di marketing che pianifica campagne, le roadmap daranno struttura ai loro obiettivi di business.

Miro, il popolare strumento di collaborazione visiva utilizzato da milioni di persone, rende facile mappare il tuo piano e collaborativo. Con un modello di pianificazione della roadmap Miro, non devi partire da zero.

Questa guida esplora i 10 migliori modelli di roadmap Miro per aiutare il tuo team a fare un piano meglio insieme.

I migliori modelli di roadmap Miro in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto dei migliori modelli di roadmap Miro e ClickUp:

Cosa rende un modello di roadmap Miro efficace?

Un modello di roadmap di progetto Miro ben progettato aiuta il tuo team a rimanere allineato, concentrato e pronto all'azione. Trasforma le idee in azioni e semplifica la complessità.

Ecco gli elementi chiave da cercare nei migliori modelli di roadmap Miro:

Struttura temporale chiara : cerca un modello di timeline Miro che disponga le iniziative di progetto lungo una linea temporale visiva, in modo da poter effettuare il monitoraggio delle attività cardine e dello stato di avanzamento del progetto a colpo d'occhio.

Obiettivi e traguardi definiti : seleziona i modelli di roadmap Miro, allineando il tuo team mostrando chiaramente cosa si intende raggiungere in ogni fase.

Layout personalizzabile : scegli un modello di roadmap di progetto che ti aiuti ad adattare facilmente la roadmap al tuo progetto, al tuo team o al tuo flusso di lavoro senza perdere tempo a ricostruirla.

Elementi collaborativi : scegli un modello di roadmap Miro che faciliti l'invito al tuo team a commentare, taggare e aggiornare in tempo reale per mantenere tutti coinvolti e in sincronizzazione.

Attività cardine : scegli un modello di roadmap Miro che mostri gli eventi chiave, le scadenze o i punti decisionali che aiutano il team a rimanere in linea con gli obiettivi.

Tag di responsabilità: scegli un modello che ti consenta di assegnare la titolarità di attività o sezioni in modo che tutti sappiano chi fa cosa.

10 modelli di roadmap Miro

Ecco 10 modelli di roadmap Miro per guidare efficacemente il tuo team:

1. Modello di roadmap di prodotto Miro di Caterine Greif

tramite Miro

Il modello Miro Product Roadmaps Template di Caterine Greif ti aiuta a costruire una roadmap strategica del prodotto, andando oltre una semplice lista da fare. Chiarisce la tua visione del prodotto e allinea le parti interessate sugli obiettivi e le fasi chiave, garantendo una comprensione condivisa della direzione del tuo prodotto.

Il modello di roadmap si concentra sulla comunicazione strategica piuttosto che sulla semplice gestione delle attività, aiutandoti a prendere decisioni informate sullo sviluppo dei prodotti.

⭐ Perché ti piacerà:

Delinea gli obiettivi strategici per le tue iniziative di prodotto

Tieni traccia della fase di sviluppo di ogni funzionalità/funzione del prodotto

Comunica in modo efficace la direzione del prodotto agli stakeholder

🔑 Ideale per: Product manager, titolare e team di sviluppo di qualsiasi settore che desiderano visualizzare e comunicare la propria strategia di prodotto in modo efficace e collaborativo.

2. Modello di condivisione della roadmap asincrona di Miro

tramite Miro

Il modello di condivisione della roadmap asincrona di Miro semplifica la comunicazione per le organizzazioni di grandi dimensioni. Consente ai team di condividere visivamente le loro priorità, roadmap e piani, garantendo trasparenza e facilità di utilizzo.

Questo modello facilita l'apprendimento asincrono per gli stakeholder e la leadership, consentendo feedback e commenti diretti. Fornendo una guida a passaggio e una spiegazione talktrack, garantisce una comunicazione efficiente ed efficace in tutta l'organizzazione, consentendo di risparmiare tempo prezioso.

⭐ Perché ti piacerà:

Raccogli feedback e commenti direttamente dagli altri

Riduci il tempo dedicato alle riunioni di pianificazione sincrona

Crea una chiara panoramica dei tuoi piani con talktrack

🔑 Ideale per: organizzazioni di grandi dimensioni, team di prodotto e reparti interfunzionali che mirano a migliorare la comunicazione e l'allineamento sui piani strategici in modo asincrono.

📮 ClickUp Insight: l'11% dei nostri intervistati utilizza principalmente l'IA per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che ti serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a convertire istantaneamente le idee emerse dalla sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini AI di ClickUp Brain di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più rapidamente!

3. Modello di roadmap di prodotto Miro

tramite Miro

Il modello di roadmap di prodotto Miro ti aiuta a monitorare e allineare in modo efficace i contributi del team durante tutto il ciclo di vita del tuo prodotto, dal lancio alla maturità. Personalizzalo per diversi tipi di pubblico, inclusi dirigenti, clienti e team di sviluppo interni.

Questo modello ti guida nella definizione della tua strategia di prodotto, coinvolgendo stakeholder interfunzionali, dando priorità ai requisiti e creando una Sequenza flessibile.

⭐ Perché ti piacerà:

Definisci la strategia di prodotto, rispondi alle domande chiave relative al business e risolvi i punti critici degli utenti

Aggiungi stakeholder interfunzionali, codice colore per una migliore visualizzazione del team e titolarità

Dai priorità ai requisiti, organizza le funzionalità/funzione in temi, collegato alla strategia complessiva del prodotto

🔑 Ideale per: Product manager, team di sviluppo e leader interfunzionali che hanno bisogno di pianificare un piano, effettuare il monitoraggio e comunicare in modo efficace la loro strategia di prodotto.

4. Modello Miro Agile Product Roadmap (Ora, Prossimamente, Più avanti)

tramite Miro

Il modello Miro Agile Product Roadmap (Now, Next, Later) aiuta i team a passare a un modello operativo di prodotto basato sui risultati. Si tratta di una roadmap basata su temi, diversa dagli approcci tradizionali, che enfatizza l'agilità utilizzando prefissi come "probabilmente" e "forse"

Questo modello aiuta i team a creare roadmap altamente integrative, ad adattarsi alle priorità in evoluzione e a definire aspettative realistiche per i risultati dei prodotti.

⭐ Perché ti piacerà:

Crea roadmap di prodotto basate su temi e incentrate sui risultati desiderati

Abbraccia l'agilità, riconoscendo che gli elementi potrebbero non essere sempre consegnati

Passa in modo efficace a un modello operativo incentrato sul prodotto

🔑 Ideale per: Team di prodotto e organizzazioni che adottano un modello operativo agile o basato sui risultati, alla ricerca di chiarezza e flessibilità nelle loro roadmap di prodotto.

5. Modello di roadmap di prodotto agile SMART di Miro

tramite Miro

Il modello di roadmap di prodotto agile SMART di Miro ti aiuta a sviluppare un piano di prodotto orientato agli obiettivi.

Si concentra sul raggiungimento di obiettivi ben definiti piuttosto che sul semplice elenco di funzionalità/funzione, riducendo così i conflitti e garantendo l'allineamento tra le parti interessate e i team agili. Applicando i criteri SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante, Limitato nel tempo), questo modello consente di impostare obiettivi di prodotto efficaci, chiari e realizzabili.

⭐ Perché ti piacerà:

Esprimi la direzione del prodotto e giustifica gli investimenti in modo efficace

Promuovi l'apprendimento e facilita i cambiamenti nel tuo piano di prodotto

Sposta le discussioni dalle funzionalità/funzione agli obiettivi comuni di alto livello

🔑 Ideale per: Product manager, team agili e stakeholder che desiderano definire, comunicare e allinearsi su roadmap di prodotto chiare e orientate agli obiettivi.

🔎 Lo sapevi? Alcune aziende conducono dei" pre-mortem", in cui immaginano che la loro roadmap di prodotto fallisca prima ancora di iniziare. Questo le aiuta a identificare e mitigare i rischi in modo proattivo, risparmiando grattacapi a lungo termine. 🚧🔮 Tuttavia, se vuoi seguire lo stile tradizionale e fare un'analisi post mortem, chiedi a un agente IA in ClickUp AI da fare per te:

6. Modello di roadmap per lo sviluppo dei prodotti Miro

tramite Miro

Il modello di roadmap per lo sviluppo dei prodotti Miro aiuta i team interfunzionali di grandi dimensioni ad allinearsi sulla roadmap dei prodotti. Copre tutto, dallo sviluppo dei concetti al lancio sul mercato, fornendo il contesto e definendo gli obiettivi a breve e lungo termine.

Il modello offre una guida per trovare un equilibrio tra innovazione ed esigenze dei clienti. Aiuta a comunicare la tua visione a tutte le parti interessate, assicurando che tutti siano concentrati sul raggiungimento degli obiettivi del team.

⭐ Perché ti piacerà:

Guida il prodotto dal concetto al lancio sul mercato in modo efficace

Definisci gli obiettivi di prodotto a breve e lungo termine per i team e gli stakeholder

Bilanciare l'innovazione dei prodotti, tenendo presenti le esigenze dei clienti

🔑 Ideale per: Product manager, team di sviluppo e reparti interfunzionali che necessitano di lanciare strategie di gestione dei prodotti.

➡️ Per saperne di più: Strategie e suggerimenti per la gestione dei prodotti per massimizzare l'esito positivo dei prodotti

7. Modello di roadmap per più prodotti Miro

tramite Miro

Il modello di roadmap per più prodotti di Miro ti consente di monitorare più argomenti o roadmap di prodotti durante tutto l'anno. Il suo design a colore e logico aiuta a differenziare gli argomenti e a raggruppare gli elementi di lavoro correlati per una chiara visualizzazione della roadmap.

Questo modello fornisce una panoramica completa, compreso lo stato di ogni argomento o prodotto (terminato, in corso o rifiutato). Gestisci e comunica in modo efficace il tuo portfolio, garantendo allineamento e trasparenza tra le tue iniziative chiave.

⭐ Perché ti piacerà:

Effettua il monitoraggio in modo efficiente di più roadmap di prodotto durante tutto l'anno

Differenzia gli argomenti utilizzando codici colore per maggiore chiarezza

Organizza in modo logico i prodotti correlati e gli elementi del lavoro

🔑 Ideale per: Responsabili del portfolio prodotti, responsabili di programma e team dirigenziali che supervisionano ogni anno più iniziative di prodotto o progetti complessi.

8. Modello di roadmap di prodotto prioritario Miro

tramite Miro

Il modello di roadmap di prodotto prioritario di Miro ti aiuta a creare una roadmap di prodotto chiara e strategica, assegnando efficacemente le priorità alle funzionalità/funzione. Facilita il brainstorming di nuove idee e il loro perfezionamento con informazioni dettagliate sulle "schede" di Miro, garantendo un piano accurato.

Questo modello si integra con una lavagna Kanban per il monitoraggio dello stato, garantendo che la tua roadmap sia sia strategica che attuabile.

⭐ Perché ti piacerà:

Fai brainstorming sulle nuove funzionalità/funzione dei prodotti utilizzando facilmente le "schede" di Miro

Perfeziona i dettagli delle funzionalità/funzione con informazioni complete e scadenze

Conduci sessioni con le parti interessate per dare priorità alle funzionalità/funzione in modo strategico

🔑 Ideale per: Product manager, strateghi e team interfunzionali che necessitano di un modo strutturato per fare brainstorming, stabilire le priorità e effettuare il monitoraggio delle funzionalità/funzioni dei prodotti in modo collaborativo.

9. Modello di roadmap di prodotto Miro Canvas di IASA

tramite Miro

Il modello Miro Product Roadmap Canvas Template di IASA aiuta gli architetti di soluzioni e i team di prodotto a visualizzare la visione del prodotto, gli obiettivi, le iniziative strategiche e le sequenze. È adattabile sia alle soluzioni agili che a quelle a cascata, fornendo aree dedicate agli elementi aziendali, tecnologici e di apprendimento.

Il modello di roadmap tecnologica facilita una collaborazione efficace tra le parti interessate guidandoti nella definizione degli obiettivi aziendali, nella comprensione delle esigenze degli utenti, nella creazione di user story e nella definizione delle priorità delle iniziative.

⭐ Perché ti piacerà:

Definisci obiettivi aziendali specifici che siano misurabili e limitati nel tempo

Comprendi a fondo le esigenze e i punti deboli degli utenti traguardo

Crea user story che descrivono le interazioni con il prodotto e il suo valore

🔑 Ideale per: Architetti di soluzioni, product manager, designer e team interfunzionali alla ricerca di una tela completa per la pianificazione strategica dei prodotti.

10. Modello Miro Roadmap Mountain

tramite Miro

Il modello Miro Roadmap Mountain offre un approccio altamente visivo alla pianificazione dei progetti. Ti aiuta a definire la tua ambizione finale, lo stato attuale, le attività cardine, le risorse necessarie e il percorso per raggiungere gli obiettivi del tuo progetto.

La metafora della montagna utilizzata in questo modello incoraggia una prospettiva di alto livello e adattabile, riconoscendo che i piani sono in continua evoluzione.

⭐ Perché ti piacerà:

Identifica i picchi chiave del progetto e le attività cardine per l'esito positivo

Definisci le risorse e l'attrezzatura da arrampicata necessarie per il viaggio

Mantieni una panoramica di alto livello, abbracciando la flessibilità man mano che le cose cambiano

🔑 Ideale per: Project manager, team leader e titolari alla ricerca di strumenti visivi eccellenti per elaborare un piano e comunicare progetti complessi.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'IA che rende la pianificazione della roadmap dei prodotti veloce e intuitiva. Puoi chiedere a Brain MAX di raccogliere ricerche di mercato, feedback dei clienti o analisi della concorrenza, e lui sintetizzerà queste informazioni per aiutarti a stabilire le priorità delle funzionalità/funzione e fissare scadenze realistiche. Sfruttando diversi modelli di IA all'avanguardia, Brain MAX è in grado persino di suggerire i passaggi successivi, segnalare potenziali rischi e generare Sequenza visive o riepiloghi/riassunti per le presentazioni agli stakeholder. Con tutto unificato in un'unica piattaforma, puoi aggiornare, condivisione e perfezionare la tua roadmap man mano che il tuo prodotto si evolve, rendendo la pianificazione strategica fluida e collaborativa.

Limiti di Miro

Se hai utilizzato Miro per pianificare roadmap o raccogliere idee, sai quanto sia ricco questo strumento, flessibile e collaborativo.

Tuttavia, man mano che il tuo team cresce o i tuoi progetti diventano più complessi, potresti iniziare a notare alcuni ostacoli lungo il percorso. Ecco alcune limitazioni di Miro che ti consigliamo di tenere a mente mentre elabori il tuo prossimo grande piano:

curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti: *la flessibilità di Miro è straordinaria, ma per i nuovi membri del team l'interfaccia può sembrare opprimente. Ci vuole tempo per mettere tutti al passo

*funzionalità/funzione di project management con limite: Miro eccelle nel piano e nella visualizzazione, ma è carente nella gestione delle attività, nel monitoraggio delle scadenze e nell'assegnazione del carico di lavoro. Probabilmente sarà necessario integrarlo con un altro strumento

Può diventare rapidamente disordinato: una volta che la tua bacheca inizia a riempirsi di post-it, forme e testo, le cose possono sembrare disordinate. Senza un sistema adeguato, la tua roadmap può perdere la sua chiarezza

problemi di prestazioni con bacheche di grandi dimensioni: *Se lavori con molti contenuti o collabori in tempo reale con un team numeroso, potresti riscontrare ritardi o tempi di caricamento lenti

Non ideale per flussi di lavoro lineari: Miro dà il meglio di sé in sessioni creative aperte. Tuttavia, se il tuo team richiede struttura, sequenze o dipendenze, potresti trovarlo carente

Le autorizzazioni possono creare confusione: gestire chi può visualizzare, modificare o commentare le bacheche non è sempre semplice in Miro, specialmente quando si lavora con team di grandi dimensioni

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Miro

Modelli alternativi di roadmap Miro

Sebbene i modelli integrati di Miro siano ottimi per una rapida pianificazione visiva e per annotare idee sulla lavagna online, non sempre sono pensati per un'esecuzione end-to-end.

Se sei un product manager, un fondatore di startup, un marketer o fai parte di un team agile, hai probabilmente bisogno di qualcosa di più che semplici post-it su una lavagna. Hai bisogno di struttura, automazione e responsabilità.

È qui che ClickUp, l'app tutto per il lavoro, dà il meglio di sé. Con oltre 1.000 modelli personalizzabili, ti aiuta a pianificare il piano, eseguire e monitorare la tua roadmap in un unico posto, eliminando la necessità di cambiare strumento.

Dal lancio di prodotti alla pianificazione di sprint e campagne di marketing, i modelli di roadmap visivi e gratis di ClickUp sono pensati per la collaborazione, le sequenze e i risultati concreti!

Ecco alcuni potenti modelli di roadmap di ClickUp per aiutarti a passare dalla visione al terminato più rapidamente:

1. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappare la strategia di prodotto e le attività cardine utilizzando il modello di roadmap di prodotto ClickUp

Il modello di roadmap di prodotto ClickUp offre uno spazio visivo e strutturato per dare priorità alle funzionalità, impostare scadenze e monitorare le fasi di sviluppo. Progettato per supportare i product manager e i responsabili dell'ingegneria, questo modello si integra perfettamente con le attività e le tempistiche per creare un'esperienza di pianificazione dinamica.

Più che una semplice linea temporale, il modello di roadmap di prodotto ClickUp offre visualizzazioni filtrate per ogni trimestre, titolare e categoria. Come alternativa scalabile ai modelli di roadmap Miro, consente ai team di collegare gli obiettivi al lavoro effettivo in corso.

⭐ Perché ti piacerà:

Dai priorità alle funzionalità/funzione in base al valore aziendale e all'impatto

Usa codici colore e stati personalizzati per avere più chiarezza e tenere traccia delle dipendenze e degli ostacoli

Monitora lo stato e resta aggiornato durante i cicli di sviluppo

Migliora la trasparenza tra i team e con gli stakeholder

🔑 Ideale per: Product manager, team di ingegneri e fondatori di startup che sviluppano e lanciano nuovi prodotti.

2. Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza il percorso del tuo team verso il successo del prodotto con il modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp

La collaborazione visiva durante lo sviluppo del prodotto aiuta a evitare colli di bottiglia e disallineamenti. Come suggerisce il nome, il modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp consente ai team di abbozzare, pianificare e iterare tutte le fasi, dall'ideazione al lancio, all'interno di uno spazio di condivisione.

Questo modello offre la flessibilità tipica di Miro con funzionalità ClickUp aggiuntive, tra cui la conversione delle attività, il monitoraggio degli assegnatari e gli aggiornamenti di stato. Ogni fase dello sviluppo è rappresentata visivamente, facilitando l'esecuzione di standup, sincronizzazioni dei prodotti o revisioni della roadmap.

⭐ Perché ti piacerà:

Monitora visivamente lo stato per individuare tempestivamente eventuali problemi e correggere la rotta

Converti istantaneamente le note in attività concrete

Crea e modifica le fasi della roadmap con la flessibilità della lavagna online

Collabora alla strategia di prodotto con aggiornamenti e feedback in tempo reale

🔑 Ideale per: Product manager, startup tecnologiche e team interfunzionali che lavorano su lanci, riprogettazioni o miglioramenti iterativi dei prodotti che richiedono un piano collaborativo e un allineamento in tempo reale.

🔎 Lo sapevi? La trappola della " fabbrica di funzionalità " è un errore comune nello sviluppo dei prodotti, in cui i team producono all'infinito funzionalità senza un obiettivo strategico chiaro in mente. Non lasciare che la tua roadmap diventi un tapis roulant! 🏃‍♀️⚙️

3. Modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Ottieni il modello gratis Piano, esegui e lancia con totale chiarezza e controllo utilizzando il modello ClickUp New Product Development Template

Il modello ClickUp New Product Development Template ti aiuta a semplificare ogni fase della creazione e del lancio di un nuovo prodotto. Dalla definizione di obiettivi aziendali chiari alla gestione delle tempistiche e alla facilitazione della collaborazione interfunzionale, ti consente di passare con sicurezza dall'idea al lancio.

Che tu stia creando una soluzione software, un prodotto fisico o un'offerta di servizi, questo modello di sviluppo prodotto mantiene il tuo progetto organizzato, in monitoraggio e completamente trasparente per tutti i principali stakeholder.

⭐ Perché ti piacerà:

Suddividi il processo di sviluppo in fasi chiare e gestibili

Monitora le attività utilizzando le visualizzazioni Gantt, Elenco e Bacheca

Collega ricerca, feedback degli utenti e specifiche in un unico hub

Visualizza l'intera Sequenza per evitare sorprese dell'ultimo minuto

🔑 Ideale per: Product manager, team di ricerca e sviluppo, startup e aziende manifatturiere che lanciano nuovi prodotti o servizi che richiedono roadmap chiare, collaborazione agile ed esecuzione senza intoppi.

Ecco cosa dice Bazza Gilbert, Product Manager presso AccuWeather, su ClickUp:

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un quadro di riferimento in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne bianche è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un quadro di riferimento in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

4. Modello di lavagna online per roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza la tua strategia e muoviti più velocemente con il modello di lavagna online per la roadmap di prodotto ClickUp

La pianificazione della direzione del prodotto trae vantaggio dal brainstorming creativo. Il modello di lavagna online ClickUp Product Roadmap offre un'interfaccia visiva per esplorare le funzionalità, le versioni e gli obiettivi del team in arrivo. Ogni sezione è interattiva e trasforma i piani in attività collegate che alimentano direttamente la tua pipeline di esecuzione.

Con questo modello puoi dare priorità alle iniziative, pianificare gli sprint e assicurarti che tutti sappiano cosa succederà e perché è importante. Rispetto ai tradizionali modelli di roadmap Miro, questo modello consente il monitoraggio dei progressi con documenti incorporati, visualizzazioni delle attività e collaborazione in tempo reale.

⭐ Perché ti piacerà:

Organizza le iniziative per sprint, categoria o flusso di valore

Aggiungi note, link e approfondimenti degli utenti nei nodi di piano

Collabora in tempo reale per allineare team e funzioni

Adatta rapidamente la roadmap in base al feedback e alle mutevoli esigenze

🔑 Ideale per: Product manager, team SaaS, startup tecnologiche e team interfunzionali che necessitano di uno spazio condiviso per creare, monitorare e modificare la propria roadmap di prodotto in modo collaborativo e trasparente.

➡️ Per saperne di più: I migliori software per roadmap (funzionalità/funzione, prezzi)

5. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai un piano per ogni passaggio e lancia il tuo prodotto con sicurezza utilizzando il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti ClickUp

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp è il tuo manuale di riferimento per pianificare, organizzare ed eseguire un lancio di prodotto senza intoppi. Riunisce tutte le attività di lancio, marketing, progettazione, supporto alle vendite e altro ancora in un unico posto, così non ti perderai mai nulla.

Con un approccio a passaggio al lancio di nuove funzionalità, piattaforme o servizi, questo modello di roadmap di marketing ti consente di mappare ogni fase di lancio con liste di controllo, scadenze e campi titolare. Mantiene il tuo lancio in linea con i tempi previsti e il tuo team allineato dal primo giorno fino al go-live.

⭐ Perché ti piacerà:

Assegna gli stakeholder e incorpora materiali di supporto o collegamenti

Utilizza le opzioni delle attività ricorrenti per i futuri cicli di prodotto

Delega e monitora ogni attività coinvolta nelle fasi del progetto

Monitora lo stato e individua tempestivamente gli ostacoli per evitare ritardi

🔑 Ideale per: team di marketing, product manager, startup e aziende SaaS che lanciano nuovi prodotti o aggiornamenti importanti attraverso team interfunzionali che necessitano di una lista di controllo dettagliata e strutturata per rimanere in linea con gli obiettivi.

6. Modello di matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Confronta, valuta e dai priorità alle funzionalità/funzioni per creare prodotti che gli utenti ameranno utilizzando il modello di matrice delle funzionalità del prodotto ClickUp

Stai confrontando le funzionalità/funzioni dei prodotti tra versioni, livelli o concorrenti?

Il modello ClickUp Product Features Matrix ti aiuta a prendere decisioni più intelligenti sui prodotti, offrendoti uno spazio centralizzato per valutare, confrontare e dare priorità alle funzionalità/funzioni dei prodotti.

Con questo modello completo di matrice per roadmap, identifica con sicurezza le funzionalità di alto valore, collabora tra i team e assicurati che nulla di cruciale venga tralasciato. È uno strumento indispensabile se stai cercando di semplificare lo sviluppo dei prodotti e allineare i team sulle priorità delle funzionalità.

⭐ Perché ti piacerà:

Collega feedback o richieste direttamente alle righe delle funzionalità/funzione

Utilizza i filtri per confrontare segmenti o profili utente

Valuta e assegna un punteggio alle funzionalità/funzione in base al valore e all'impatto per il cliente

Organizza e confronta facilmente le funzionalità/funzione di più prodotti

🔑 Ideale per: Product manager, aziende SaaS e team hardware/software che hanno bisogno di analizzare, confrontare e gestire le funzionalità/funzione di diversi prodotti o linee di prodotti.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti software per la gestione dei prodotti

7. Modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica lo sviluppo dei prodotti e allinea i team utilizzando il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp

Il modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp delinea chi, cosa, perché, quando e come dello sviluppo di un prodotto o di una funzionalità/funzione. In quanto tale, diventa un documento continuamente aggiornato durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo, adattandosi man mano che emergono nuove informazioni.

Il modello utilizza sezioni personalizzabili e campi intelligenti per collegare ogni requisito all'attività, allo sprint o all'attività cardine corrispondente, fornendo un allineamento più forte rispetto a uno spazio di lavoro Miro statico.

⭐ Perché ti piacerà:

Documenta i requisiti del prodotto con la formattazione integrata

Comunica in modo efficace le priorità al tuo team, assicurandoti che tutti lavorino per raggiungere obiettivi condivisi

Collega attività, file e obiettivi a sezioni specifiche dei requisiti

Collabora con i reparti di ingegneria e controllo qualità per ottenere chiarimenti più rapidi

🔑 Ideale per: Product manager, team di progettazione e reparti di ingegneria che necessitano di un documento completo e in continua evoluzione per guidare lo sviluppo dei prodotti e mantenere l'allineamento del team.

👋🏾 Cerchi uno spazio centralizzato per conservare tutte le tue conoscenze in modo che siano ricercabili e intatte? ClickUp Knowledge Management può aiutarti.

8. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Promuovi la crescita con una strategia su misura per il tuo prodotto utilizzando il modello di strategia di prodotto ClickUp

Una visione di prodotto senza una strategia è solo un desiderio. Il modello di strategia di prodotto ClickUp ti consente di definire obiettivi, adeguatezza al mercato, utenti target e proposte di valore in un'unica dashboard intuitiva. Incorpora OKR, riepiloghi di ricerche e feedback degli utenti per fornire supporto alla pianificazione e al processo decisionale a lungo termine.

Dalla ricerca e definizione degli obiettivi al monitoraggio dei risultati, questo modello di roadmap alternativo di Miro ti offre un hub centralizzato per costruire, gestire e adeguare la tua strategia man mano che il tuo prodotto si evolve.

⭐ Perché ti piacerà:

Organizza e assegna priorità alle attività per raggiungere gli obiettivi strategici

Raccogli analisi della concorrenza, profili utente e documenti di posizione

Crea roadmap trimestrali e allega i risultati delle ricerche

Monitora l'esecuzione della strategia parallelamente al lavoro effettivo sul progetto

🔑 Ideale per: Product manager, fondatori di startup e team interfunzionali nei settori tecnologico, SaaS e orientato al prodotto che mirano a costruire una roadmap di prodotto scalabile e orientata all'obiettivo.

➡️ Per saperne di più: Modelli di strategia di prodotto per i team di prodotto

9. Modello di posizione del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Posiziona il tuo prodotto per ottenere la posizione e stimolare la crescita utilizzando il modello di posizione del prodotto ClickUp

Il modo in cui descrivi il tuo prodotto ne forma l'adozione. Il modello di posizione del prodotto ClickUp consente ai team di definire i pilastri della comunicazione, i fattori di differenziazione, i driver del valore e i punti di forza in un formato strutturato.

Ti guida attraverso l'analisi della concorrenza, la ricerca sui clienti e la creazione di una dichiarazione di posizione distintiva, e offre supporto alle revisioni, alla versione e all'integrazione con i progetti di branding. Risultato, diventerai più concentrato ed efficace nel tuo lavoro richiesto, che altrimenti potrebbe andare perso in frame Miro scollegati tra loro.

⭐ Perché ti piacerà:

Crea strutture di messaggistica con blocchi di testo e tag di pubblico

Documenta i casi d'uso e i punti di prova in campi dedicati

Collabora con il marketing di prodotto per perfezionare le proposte di valore

Memorizza riferimenti e feedback per modifiche iterative

🔑 Ideale per: strateghi di marketing, esperti di marketing di prodotto e brand manager nel settore tecnologico, e-commerce, SaaS o qualsiasi altro settore che richieda messaggi di prodotto precisi, coerenti e personalizzati.

10. Modello di analisi delle lacune di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Scopri i punti deboli dei prodotti e trasforma le intuizioni in azioni concrete utilizzando il modello di analisi delle lacune di prodotto di ClickUp

Il modello di analisi delle lacune di prodotto ClickUp è ideale per identificare ciò che manca nella tua linea di prodotti e implementare miglioramenti informati e basati sui dati. Che tu stia rinnovando un prodotto o pianificando nuove funzionalità/funzione, questo modello ti aiuta a valutare il feedback, effettuare il monitoraggio dei concorrenti e mappare soluzioni attuabili per colmare le lacune.

Con tutto organizzato in un unico spazio collaborativo, puoi facilmente allineare il tuo team, dare priorità alle idee in base all'impatto e passare dall'intuizione all'esecuzione più velocemente che mai.

⭐ Perché ti piacerà:

Identifica le lacune nella funzione del prodotto, nel supporto o nell'esperienza utente

Collega i risultati agli elementi del backlog o alle iniziative della roadmap

Confronta le prestazioni dei prodotti per identificare i punti di forza e di debolezza

Dai priorità alle soluzioni in base all'urgenza, al valore e alla fattibilità

🔑 Ideale per: Product manager, responsabili dell'innovazione e team UX in SaaS, e-commerce e startup che mirano a scoprire le lacune dei prodotti, affrontare i punti deboli degli utenti e rimanere competitivi in mercati in evoluzione.

💡 Suggerimento professionale: la matrice di Eisenhower (urgente/importante) non serve solo per le attività quotidiane, ma può essere la tua arma segreta per dare priorità agli elementi cruciali della roadmap di prodotto! Decidi, delega, da fare o elimina per raggiungere l'esito positivo! ⏱️🎯

Migliora la tua strategia di prodotto con ClickUp!

Stanco di destreggiarti tra fogli di calcolo, documenti e post-it per capire quali saranno i prossimi passi per il tuo prodotto? Con ClickUp, non dovrai più farlo.

Questa piattaforma di produttività all-in-one consente a product manager, fondatori di startup, team di marketing e squadre agili di identificare le lacune dei prodotti, elaborare strategie di posizione vincenti ed eseguire con chiarezza e sicurezza.

Puoi visualizzare la tua roadmap, dare priorità alle funzionalità/funzione, collaborare in tempo reale e mantenere tutti sulla stessa pagina, dal brainstorming al lancio del prodotto.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per costruire insieme in modo più intelligente, veloce e strategico!

Domande frequenti

Per scrivere una roadmap, inizia definendo i tuoi obiettivi principali. Suddividili in attività cardine e risultati da raggiungere, quindi organizzali su una Sequenza. Assegna le responsabilità, fissa le scadenze e utilizza strumenti visivi (come grafici o tabelle) per comunicare chiaramente il piano al tuo team o alle parti interessate.

Inizia identificando il tuo obiettivo finale e i passaggi necessari per raggiungerlo. Elenca le attività principali, assegna loro una priorità e disponile in una sequenza logica. Utilizza un modello o uno strumento digitale per mappare la tua Sequenza, aggiungere attività cardine e aggiornare lo stato man mano che procedi.

Sì, PowerPoint offre diversi modelli di roadmap. Puoi trovarli cercando "roadmap" nella galleria dei modelli di PowerPoint o scaricando modelli di roadmap gratis online. Questi modelli includono in genere sequenze, attività cardine e grafici personalizzabili per aiutarti a visualizzare il tuo piano.

Una roadmap dovrebbe includere i tuoi obiettivi principali, le attività cardine, i risultati attesi, le tempistiche, i responsabili e qualsiasi dipendenza o rischio. Elementi visivi come linee temporali, grafici o sezioni codificate a colore aiutano a rendere la roadmap facile da comprendere e seguire.