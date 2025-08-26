Modelli di calendario per la raccolta fondi per massimizzare l'impatto

Organizzare un evento di raccolta fondi è simile a risolvere un puzzle. Con molteplici elementi in movimento, dal piano e promozione della campagna al contatto con i volontari e al follow-up dopo l'evento, mantenere tutto sotto controllo è un esercizio di pazienza.

È qui che i modelli per la raccolta fondi possono aiutarti. Un modello per la raccolta fondi ti aiuta a mappare obiettivi, sequenze e attività in modo da coprire tutto. Mantiene il tuo team allineato e le strategie di raccolta fondi mirate.

Diamo un'occhiata ai migliori modelli di calendario per la raccolta fondi in ClickUp per organizzare le tue attività di raccolta fondi.

cosa sono i modelli di calendario per la raccolta fondi?*

I modelli di calendario per la raccolta fondi ti aiutano a pianificare, organizzare e gestire tutte le attività chiave relative al tuo lavoro richiesto di raccolta fondi. Fungono da guida dietro le quinte per mantenere gli eventi in linea con il traguardo e aiutarti a raggiungerlo.

Ecco gli elementi standard di un modello di calendario per la raccolta fondi:

Date della campagna: data di inizio e data di fine, scadenze per gli eventi e le attività correlate

*calendario delle comunicazioni: Sequenza per l'invio di email o newsletter e la pubblicazione di post sui social media o comunicati stampa

*dettagli sui donatori: sezioni specifiche per le chiamate ai donatori, i dettagli di contatto dei donatori e gli elenchi dei donatori

Coordinamento dei volontari: inserimento, reclutamento, formazione e turni di lavoro dei volontari

*attività di marketing: un modo per organizzare il lancio di campagne pubblicitarie, il piano dei contenuti e le collaborazioni

*dettagli del budget: sezioni in cui annotare il budget stanziato, il budget stimato e altre spese chiave

azioni post-campagna: *Un modo per registrare riunioni di debriefing, valutazioni delle prestazioni, rapporti sull'impatto e valutazioni dei donatori

💡 Suggerimento professionale: determinare oggetti e strategie richiede un approccio mirato fin dall'inizio. Utilizza questi modelli gratuiti per organizzazioni no profit in Excel e ClickUp per massimizzare i risultati dei tuoi eventi di raccolta fondi.

*panoramica dei modelli di calendario per la raccolta fondi

12 modelli gratis di calendario per la raccolta fondi per organizzazioni no profit e organizzatori di eventi

Qui abbiamo elencato i migliori esempi di modelli di calendario per la raccolta fondi ClickUp per tutte le tue iniziative di raccolta fondi:

1. Modello ClickUp per il piano di eventi di raccolta fondi

Ottieni il modello gratis Organizza le attività, crea una Sequenza e gestisci le donazioni con il modello ClickUp per la pianificazione di eventi di raccolta fondi

L'organizzazione di un evento di raccolta fondi richiede un piano dettagliato, dalla scelta del tema alla creazione del rapporto finale. Il modello ClickUp per la pianificazione di eventi di raccolta fondi elimina lo stress della pianificazione grazie a un approccio strutturato.

Il modello ti aiuta a creare un elenco di passaggi per un piano efficiente degli eventi, dal coinvolgimento dei principali donatori alla gestione delle entrate.

Otterrai informazioni complete sui nomi degli eventi, le date di scadenza, lo stato di priorità e altro ancora, così non ci saranno informazioni sparse o scadenze confuse.

Ecco perché ti piacerà

Elenco tutte le dipendenze per ogni attività, come la creazione, la modifica e la correzione di bozze dei contenuti di promozione, prima della pubblicazione finale

Imposta le automazioni per creare e inviare automaticamente gli inviti agli ospiti

Crea una bozza dell'evento per il monitoraggio delle date importanti, come il piano dell'evento e la scelta della sede

Registra le informazioni fondamentali, tra cui il nome dell'evento, le date, i membri del team, lo scopo e il traguardo di guadagno

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, raccoglitori di fondi per la comunità e coordinatori di eventi che desiderano organizzare e gestire in modo efficiente eventi di raccolta fondi.

💡 Suggerimento professionale: vuoi semplificare i processi quotidiani, dall'automazione delle attività alla generazione di reportistica finanziaria? Prova questi strumenti di IA per le organizzazioni no profit.

2. Modello ClickUp Donations

Ottieni il modello gratis Monitora le donazioni, organizza i dati dei donatori e gestisci le scadenze con il modello ClickUp Donations

La gestione delle donazioni può essere complicata, ma il modello ClickUp Donations ti aiuta a raccogliere fondi senza intoppi.

Grazie al layout organizzato, puoi effettuare il monitoraggio dei dettagli di ogni donazione in un unico posto.

Il modello fornisce una panoramica completa delle date e delle scadenze importanti per il piano di eventi di raccolta fondi in un determinato periodo. Otterrai un quadro chiaro di tutte le iniziative di raccolta fondi e i donatori avranno la massima trasparenza sull'utilizzo dei pagamenti.

Ecco perché ti piacerà

Elenco tutte le entrate stimate provenienti da donatori e sponsorizzazioni per il piano delle tue iniziative

Salva e effettua il monitoraggio delle donazioni ricevute con la visualizzazione donazioni protetta

Filtra e classifica i fondi raccolti attraverso i principali donatori, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni aziendali

Monitora le modalità di pagamento (assegno, carta di credito o altro) insieme al tipo

Visualizza le scadenze imminenti e gestisci il tuo tempo con la Visualizzazione Calendario

🔑 Ideale per: Raccolta fondi comunitarie e professionisti del settore no profit alla ricerca di un formattare strutturato per organizzare le donazioni.

Per saperne di più: Come organizzare il tuo calendario: la guida alla produttività per i lavoratori della conoscenza

3. Modello di calendario ClickUp*

Ottieni il modello gratis Piano eventi e attività cardine, organizza progetti e gestisci le risorse con il modello di calendario ClickUp

Monitorare le date e gestire le scadenze è semplice con il modello di calendario pianificatore ClickUp.

Ottieni una visualizzazione della Sequenza di tutte le scadenze per gli eventi organizzati durante un periodo specifico. Sono classificati per reparto, come risorse umane, paghe, operazioni, commerciale e date degli eventi. Questo ti aiuta a monitorare se tutto sta procedendo come nel piano.

Questo modello di calendario per la raccolta fondi ti aiuta a pianificare un piano per diverse attività di raccolta fondi e a gestire i progetti in modo efficace.

Ecco perché ti piacerà

Fissa obiettivi e attività cardine di raccolta fondi per ogni attività per un monitoraggio accurato

Ottieni una panoramica di tutte le attività e gli eventi imminenti con la Visualizzazione riepilogativa e la Visualizzazione Sequenza

Includi informazioni rilevanti per gli eventi e le attività correlate, come riferimenti, sede, costi, attività cardine, ecc.

Valuta le attività dell'evento in base alla produttività e ai risultati della raccolta fondi per identificare le possibilità di ottimizzazione

🔑 Ideale per: professionisti del settore no profit, coordinatori di eventi e raccoglitori di fondi comunitari che desiderano gestire il calendario degli eventi.

💡 Suggerimento professionale: i team di raccolta fondi hanno traguardi e OKR proprio come qualsiasi altro team. Ecco un breve video che spiega come gestirli in ClickUp.

🧠 Curiosità: circa il 10% di tutte le donazioni avviene negli ultimi 3 giorni dell'anno.

4. Modello ClickUp per il piano di eventi senza scopo di lucro*

Ottieni il modello gratis Piano gli eventi e effettua il monitoraggio dei budget in modo efficiente con il modello di pianificazione degli eventi senza scopo di lucro di ClickUp

Il modello ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro fornisce una serie completa di strumenti, dalla raccolta fondi alla registrazione. Con questo modello, pianificare e gestire eventi per la tua organizzazione senza scopo di lucro diventa semplicissimo.

Questo modello di calendario per la raccolta fondi aiuta a monitorare le responsabilità dei vari team (IT, organizzatori di eventi, finanza e creativi), garantendo la massima accountability.

Gestisci tutte le attività dell'ultimo minuto, tra cui la stampa dei materiali, l'impostazione delle decorazioni e la finalizzazione della logistica, senza caos.

Ecco perché ti piacerà

Utilizza le automazioni per creare campagne email e raggiungere potenziali sponsor

Organizza le attività e assegnale ai membri del team con la visualizzazione attività evento

Visualizza e effettua il monitoraggio della Sequenza dell'evento con la vista Gantt

Tieni traccia delle fasi dell'evento, dei suoi componenti e dello stato di completamento in un unico posto

Stabilisci un budget chiaro per la selezione della sede, la promozione dell'evento e altro ancora, per un monitoraggio semplice

🔑Ideale per: organizzazioni no profit, coordinatori di eventi e raccoglitori di fondi comunitari che desiderano creare piani di raccolta fondi e gestire i budget.

*5. Modello ClickUp per organizzazioni no profit di soccorso animali

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei volontari, gestisci l'accoglienza degli animali domestici e monitora gli obiettivi di raccolta fondi con il modello ClickUp Nonprofit Pet Rescue

Il modello ClickUp Nonprofit Pet Rescue semplifica la ricerca di una casa per gli animali domestici e la gestione delle donazioni. Ti offre visibilità sugli animali accolti, sulle risorse disponibili e sui budget, rendendo il piano semplice e accurato.

Il modello semplifica la gestione dei diversi aspetti del salvataggio e della cura degli animali domestici, classificando le attività con campi personalizzati quali interazioni, adozioni, servizi veterinari, donazioni e cani adottabili.

Questo framework semplifica il salvataggio degli animali domestici per i volontari grazie alle sue funzionalità di monitoraggio del tempo, tag ed email.

Ecco perché ti piacerà

Tieni un elenco delle funzionalità/funzioni specifiche, dei modelli comportamentali e di altri dettagli sugli animali con vista Riquadro

Monitora le scadenze per ogni attività, come il rifornimento delle scorte, le visite veterinarie e altro, con la visualizzazione del Calendario

Tieni traccia degli animali e del loro stato di adozione utilizzando il monitoraggio degli eventi e il follow-up "in corso", "Adottato", ecc.

Organizza e effettua il monitoraggio delle attività di raccolta fondi come eventi di salvataggio di animali domestici, campagne di donazioni e altro ancora

🔑Ideale per: Centri di soccorso per animali domestici, volontari e organizzazioni no profit che desiderano gestire in modo da ottenere un esito positivo il soccorso degli animali domestici.

Ecco cosa pensa Heath Hayden, coordinatore dello sviluppo professionale al Tacoma Community College, dell'utilizzo di ClickUp:

Ho utilizzato ClickUp per organizzare e gestire eventi e progetti grandi e piccoli mentre lavoro. Ho trovato particolarmente utili la funzione Calendario, le funzionalità di dipendenza e le funzioni di sondaggio. È il miglior software di project management che abbia mai utilizzato.

6. Modello di piano strategico per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea piani dettagliati, organizza le attività e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di piano strategico per eventi di ClickUp

Il modello di piano strategico per eventi di ClickUp rende le strategie di pianificazione degli eventi facili e con esito positivo. Dal budget e dalla pianificazione del progetto all'esecuzione e al follow-up, il modello ti aiuta a organizzare ogni dettaglio.

Il modello classifica le attività in base allo scopo, facilitando il monitoraggio dei risultati di ogni campagna di raccolta fondi. Inoltre, consente il monitoraggio dello stato, inclusi quelli in sospeso, approvati, da rivedere e altri, rendendo efficiente il piano e l'esecuzione.

Ecco perché ti piacerà

Gestisci il pubblico, il canale della campagna e i ruoli in un unico posto per un monitoraggio semplice

Aggiungi file e hashtag per tutte le campagne per effettuare il monitoraggio dei punti di forza e di debolezza in modo semplice

Elenco il budget assegnato a ciascuna attività dell'evento, in modo da rimanere entro il limite di budget

Automatizza le notifiche per le attività relative agli eventi scadute o che richiedono modifiche

Piano e monitora le sequenze di ogni evento con la visualizzazione Calendario eventi

🔑Ideale per: organizzazioni no profit e comunità di raccolta fondi che desiderano organizzare campagne di sensibilizzazione.

Per saperne di più: Modelli di calendario gratis e carini per organizzarti con stile

7. Modello di marketing per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le informazioni sugli eventi, coordina i team e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di marketing per eventi di ClickUp

Il marketing degli eventi è un passaggio essenziale per ospitare eventi di esito positivo. Il modello di marketing degli eventi di ClickUp semplifica l'organizzazione delle informazioni rilevanti sugli eventi, rendendo la gestione e il piano delle attività di marketing perfettamente integrata.

Il modello centralizza tutte le informazioni, come la fase dell'evento, il tipo di evento, il tipo di partecipazione e il tipo di posizione, in un unico posto. Ciò garantisce un monitoraggio e un follow-up semplici per gli eventi.

Ecco perché ti piacerà

Pianifica i post sui social media che promuovono le campagne utilizzando le automazioni

Visualizza gli obiettivi di marketing, gli obiettivi di lead e i lead acquisiti insieme per un piano senza intoppi

Crea liste di controllo personalizzate per ogni raccolta fondi, assicurandoti che venga seguito il processo completo

Elenco la posizione e la data dell'evento accanto all'evento stesso per visualizzare informazioni complete

Monitora le spese, le fatture e le ricevute per rimanere entro il budget

🔑Ideale per: Raccolte fondi comunitarie e organizzazioni no profit locali che desiderano promuovere i propri eventi e aumentare la propria visibilità.

🔎 Lo sapevi? Il 32% dei donatori afferma che i social media sono la fonte di ispirazione principale.

8. Modello di calendario e elenco da fare ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le attività, organizzale e centralizza i dettagli con il modello del calendario delle cose da fare di ClickUp

Per essere organizzati è necessaria una pianificazione dettagliata e il modello di calendario con elenco delle cose da fare di ClickUp ti aiuta proprio in questo.

Categorizza le attività in base agli eventi e ai ruoli, garantendo un piano e un monitoraggio semplici. Visualizza tutti i tuoi appuntamenti, la categoria di appartenenza di ogni persona e il ruolo di ciascuno in un'unica visualizzazione completa.

Il modello di calendario per la raccolta fondi, con informazioni dettagliate su data di inizio e data di fine e obiettivi, semplifica la pianificazione e il monitoraggio delle campagne di raccolta fondi.

Ecco perché ti piacerà

Organizza le attività in base a chi deve completarle e assicurati che tutti restino in account

Valuta i livelli di produttività per ogni attività in base all'esito positivo dell'evento, per migliorare il piano futuro

Gestisci i file per ogni attività, come il processo dell'evento, i dettagli di pagamento e i rapporti di analisi

Crea un modulo di richiesta di riunione basato sui requisiti dell'evento per una semplice pianificazione

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi e raccoglitori di fondi della comunità che desiderano organizzare e pianificare ogni passaggio dell'evento in modo efficiente.

Per saperne di più: Event Project Management: strategie, strumenti e suggerimenti

9. Modello di calendario annuale ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano le attività, effettua il monitoraggio degli obiettivi e visualizza lo stato con il modello di calendario annuale ClickUp

Ti è mai capitato di perdere una scadenza importante pianificata all'inizio dell'anno? Il modello di calendario annuale ClickUp ti consente di tenere sotto controllo tutti gli eventi grazie a un layout strutturato.

Con eventi organizzati per trimestre, reparto, categoria e team assegnato, il modello di calendario per la raccolta fondi ti aiuta a stabilire le priorità e a pianificare il tuo piano.

Con la visualizzazione Sequenza, ottieni una panoramica degli eventi in base alle impostazioni temporali personalizzate, che ti consentono di monitorare lo stato e apportare le modifiche necessarie.

Ecco perché ti piacerà

Assegna un budget a ciascuna attività per gestire il denaro durante il Calendario o l'anno fiscale

Tieni un elenco di tutte le attività da svolgere per ogni evento di raccolta fondi che organizzi

Calcola automaticamente il budget complessivo per ogni evento classificato in base alle attività

Carica i documenti relativi a ogni attività, come la creazione degli annunci e le riunioni con l'agenzia pubblicitaria per le promozioni

🔑 Ideale per: Raccolte fondi comunitarie, organizzatori di eventi e organizzazioni no profit che desiderano gestire eventi durante tutto l'anno.

💡 Suggerimento professionale: organizzare un evento richiede la gestione di programmi, l'analisi delle risorse e il brainstorming di idee. Utilizza l'IA per il piano degli eventi e rendi questi processi perfettamente integrati.

10. Elenco del calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora gli editoriali dell'evento dall'inizio alla fine con il modello di elenco del calendario editoriale ClickUp

Gestisci con successo i calendari di pubblicazione con l'elenco del calendario editoriale ClickUp. Il modello ti aiuta a gettare le basi per la comunicazione e a monitorare ogni attività, dal brainstorming delle idee alla pubblicazione.

Sposta le attività attraverso la pipeline utilizzando un processo organizzato con fasi personalizzate. Inoltre, assegna priorità alle attività e contrassegna gli assegnatari per evitare duplicazioni e garantire il completamento tempestivo.

Ecco perché ti piacerà

Monitora il tempo per garantire stime accurate per ogni editoriale

Tieni un elenco delle attività per ogni processo editoriale, come ricerca, stesura e correzione di bozze, e effettua il monitoraggio con la vista Bacheca

Carica allegati pertinenti come sintesi, schemi, linee guida del marchio e materiali di riferimento insieme alla scheda attività

Segna la data di scadenza per ogni passaggio editoriale, come la prima bozza e le date di revisione, per rispettare sempre le scadenze

🔑 Ideale per: comunità di raccolta fondi, organizzazioni no profit e organizzatori di eventi che desiderano ideare e monitorare gli editoriali per l'anno.

💡 Suggerimento professionale: desideri semplificare il piano e la gestione delle scadenze per la creazione di contenuti editoriali? Scopri i migliori strumenti software per il calendario dei contenuti e visualizza le date di completamento e le scadenze in modo ottimale.

11. Modello di calendario mensile ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le attività mensili e gestisci le risorse con il modello di pianificazione mensile ClickUp

Hai difficoltà a rispettare le scadenze? Il modello di calendario mensile di ClickUp ti aiuta a gestire ogni evento e attività correlata del mese senza problemi.

Visualizza il carico di lavoro di ciascun reparto e i piani dei membri del team per l'assegnazione delle attività. Inoltre, utilizza la vista Calendario per monitorare le scadenze non rispettate nel mese e apportare le modifiche necessarie.

Controlla a cosa devi prestare attenzione, quali attività sono in ritardo e quali sono in linea con i tempi previsti per assicurarti di non perdere mai eventi e dettagli importanti.

Ecco perché ti piacerà

Tieni traccia del tempo necessario per ogni attività, comprese la divulgazione, l'organizzazione degli eventi e i follow-up

Imposta valutazioni orarie, budget assegnato e costi effettivi e effettua il monitoraggio di tutto in un unico posto

Gestisci e effettua il monitoraggio delle entrate e delle uscite del mese con la visualizzazione dei pagamenti

Utilizza lo stato per monitorare le attività cardine, come il raggiungimento dei traguardi di donazione e il monitoraggio delle conferme

Definisci il processo per ogni evento e imposta le dipendenze per facilitare il piano

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, raccoglitori di fondi comunitari e organizzazioni no profit che desiderano creare e controllare il programma mensile.

12. Modello di calendario dei volontari ClickUp

Ottieni il modello gratis Verifica la disponibilità, assegna le attività e comunica le modifiche con il modello di pianificazione dei volontari di ClickUp

Coordinare i volontari in modo che i loro programmi siano in linea con gli eventi pianificati può essere difficile. Il modello di programma per volontari ClickUp offre un approccio completo alla gestione dei volontari senza confusione.

Categorizza i donatori e i volontari aspiranti e nuovi e tagga loro come membri, capogruppi e coordinatori per garantire che gli eventi siano organizzati senza intoppi. Visualizza i ruoli e le competenze di ciascun volontario per assegnare le attività di conseguenza e mantenere l'efficienza.

Ecco perché ti piacerà

Organizza i recapiti di ogni volontario in un unico posto

Elenco le competenze e i motivi del volontariato per valutare e assegnare le responsabilità in modo accurato

Semplifica il processo di inserimento e gestione dei volontari con la visualizzazione del processo di volontariato

Monitora i nuovi volontari e invia loro messaggi di benvenuto con la funzione visualizzare nuovi volontari

Crea un modulo per consentire ai volontari interessati di candidarsi e per la condivisione di informazioni sulle loro competenze

🔑 Ideale per: professionisti del settore no profit, team di sviluppo, coordinatori di eventi e raccoglitori di fondi della comunità che desiderano assumere volontari e gestire i loro programmi.

Suggerimento professionale: vuoi organizzare meglio il tuo lavoro richiesto per gli eventi no profit? Utilizza ClickUp for Non-Profits per monitorare gli obiettivi, pianificare e organizzare gli eventi. Gestisci le risorse del team, crea e condividi moduli di registrazione e collabora ai progetti per garantire il corretto svolgimento degli eventi.

cosa rende efficace un modello di calendario per la raccolta fondi?*

Un buon modello di calendario per la raccolta fondi aiuta a semplificare il flusso di lavoro. Quando scegli il modello, ecco i fattori chiave da considerare:

Facile personalizzazione: scegli un modello facile da modificare in base alle esigenze del tuo evento di raccolta fondi per una maggiore semplicità d'uso

Struttura chiara: cerca un modello che offra una struttura chiara per organizzare i dettagli, come volontari, sostenitori, gruppi di donatori, membri della Bacheca e altro ancora. Questo aiuta a evitare di dover destreggiarsi tra le informazioni

Collaborazione senza intoppi : dai la priorità a un modello che mantenga la completa sincronizzazione del team. Questo aiuta a prevenire duplicazioni, confusione e mantiene organizzato il flusso di lavoro

Automazioni: seleziona un modello che offra un'automazione senza intoppi per le scadenze e l'invio di email

*organizzazione visiva: scegli un modello con funzionalità/funzioni quali codifica a colore, filtri, obiettivi SMART e visualizzare Sequenza per individuare facilmente le prossime attività

Per saperne di più: Modelli gratuiti per la raccolta fondi per eventi e beneficenza

semplifica la gestione del calendario delle raccolte fondi con ClickUp*

I modelli di calendario per la raccolta fondi conservano i minimi dettagli sugli eventi organizzati, che altrimenti potrebbero andare persi nel caos del piano e dell'esecuzione.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, semplifica notevolmente l'organizzazione di eventi di raccolta fondi e la gestione del calendario. Con i dettagli dell'evento, le attività, le comunicazioni e i programmi in un unico posto, potrai tenere sotto controllo le tue cose da fare con facilità.

Evita che date sparse e dettagli chiave influenzino negativamente l'esito positivo dell'evento. Iscriviti gratuitamente a ClickUp oggi stesso e pianifica, organizza e gestisci un calendario di eventi di raccolta fondi!