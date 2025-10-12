Modelli gratis di accordi di pagamento per condizioni finanziarie legalmente vincolanti

Pagamenti mancati. Termini fraintesi. Client che scompaiono. Basta un vago "lo sistemeremo più tardi" per compromettere il tuo flusso di cassa.

È qui che i modelli di accordi di pagamento possono essere di aiuto.

Un programma scritto stabilisce condizioni chiare: importo, data di scadenza, metodo/modalità di pagamento e cosa succede in caso di ritardo nei pagamenti. Che tu offra servizi, affitti immobili o gestisca un prestito, un contratto di pagamento protegge il tuo tempo, il tuo lavoro e la tua tranquillità.

Se continui ad affidarti a chiacchierate informali o email, è solo questione di tempo prima che qualcosa sfugga al tuo controllo. Risolviamo il problema con questi modelli.

*cosa sono i modelli di accordi di pagamento?

Un modello di accordo di pagamento è un documento pronto all'uso che delinea i termini in base ai quali una parte si impegna a pagare l'altra. In genere include dettagli quali l'importo del pagamento, la data di scadenza, il metodo di pagamento, il tasso di interesse, le penali per il ritardo e la legge applicabile.

Questi modelli aiutano a creare contratti legalmente vincolanti per vari accordi finanziari, che si tratti di prestiti, contratti di servizio, pagamenti di affitti o piani di rateizzazione.

perché è importante un accordo di pagamento*

Un accordo di pagamento definisce chiaramente le aspettative finanziarie tra due parti: quanto è dovuto, quando è dovuto e cosa succede se i pagamenti non vengono effettuati.

Protegge entrambe le parti trasformando le promesse verbali in condizioni scritte e applicabili. Ciò riduce le possibilità di controversie, ritardi e mancati pagamenti e fornisce prove documentate qualora fosse necessario intraprendere un'azione legale.

cosa rende efficace un modello di accordo di pagamento*

Un buon modello di accordo di pagamento è chiaro, dettagliato e strutturato in modo da proteggere entrambe le parti. Dovrebbe prevenire malintesi e facilitare l'applicazione in caso di controversie.

Cerca queste funzionalità chiave:

*dettagli di pagamento: indicare l'importo totale, le date di scadenza e il metodo/modalità di pagamento

Informazioni sulle parti: includere i nomi legali completi e gli indirizzi postali

Termini e calendario: specificare il piano di rimborso, le date delle rate e qualsiasi flessibilità

*condizioni di pagamento in ritardo: definisci le commissioni di mora, le penali e l'interesse

Pagamento anticipato: spiegare le regole di rimborso anticipato (penalità o sconto)

Predefinito: specificare i rimedi in caso di violazione o mancato pagamento da parte di una delle parti

Aspetti legali: identifica la legge applicabile, la giurisdizione e la risoluzione delle controversie

Dichiarazione di non responsabilità legale:Questa guida fornisce informazioni generali e modelli di esempio e non costituisce un parere legale. Le leggi variano a seconda della giurisdizione: prima di utilizzare qualsiasi modello (comprese opzioni di terze parti come Signaturely o Signeasy), verificate che sia conforme ai requisiti del vostro stato/paese (ad esempio, limiti di usura/interesse, periodi di preavviso, informative obbligatorie). Valutate la possibilità di far esaminare gli accordi da un avvocato, in particolare per i prestiti a garanzia di sicurezza, i termini relativi all'interesse/commissioni o i contratti di locazione specifici dello Stato.

Guarda questo video: Hai bisogno di termini di pagamento chiari e coerenti, senza dover lottare con una pagina bianca? Questa guida illustra come utilizzare l'IA in ClickUp per redigere, formattare e perfezionare accordi e procedure operative standard, in modo da poter definire rapidamente i termini e ridurre le comunicazioni avanti e indietro.

Modelli di accordi di pagamento – modelli in sintesi

I migliori modelli di accordi di pagamento (20 scelte)

I modelli gratis sono ovunque, ma non tutti sono efficaci quando si tratta di denaro, scadenze non rispettate o client che scompaiono dopo la prima fattura. I seguenti modelli di accordi di pagamento sono stati selezionati per farti risparmiare tempo, evitare il caos e garantire che l'aspetto finanziario del tuo contratto funzioni nel modo più fluido possibile:

1. Modello di accordo di pagamento semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora, gestisci e firma facilmente i termini di pagamento con il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp.

Non si tratta solo di un altro documento Word con righe da compilare. Il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp vive all'interno del tuo flusso di lavoro, non al di fuori di esso.

Ciò significa che puoi andare oltre l'inserimento di nomi e numeri: puoi assegnare attività, impostare date di scadenza, automatizzare promemoria e monitorare lo stato di ogni pagamento in tempo reale. Tutto rimane organizzato, connesso e utilizzabile, così i tuoi accordi non rimangono semplicemente in una cartella, ma vengono effettivamente rispettati.

Puoi trasformare il tuo contratto di pagamento in un documento dinamico e tracciabile che si collega a progetti, promemoria, automazioni e flussi di lavoro dei client. È progettato per garantire chiarezza, coerenza e visibilità.

🌟 Perché ti piacerà:

Imposta attività ricorrenti per rivedere i piani di rimborso

Utilizza i campi personalizzati per importi, metodi e nota

Aggiungi gli stakeholder per visualizzare e collaborare con i client in tempo reale

Trigger promemoria o avvisi automatici via email per le date di scadenza imminenti

🔑 Ideale per: liberi professionisti, piccoli team o provider che gestiscono più client e necessitano di una supervisione in tempo reale di tutti gli accordi di pagamento.

📮ClickUp Insight: Il 39% dichiara che l'instabilità finanziaria è la sua più grande paura quando si considera una carriera portfolio: l'incertezza è il principale ostacolo. Invece di cercare di indovinare dove vanno a finire il tuo tempo e il tuo denaro, ClickUp ti consente di monitorare ogni ora dedicata a ciascun progetto grazie al monitoraggio del tempo integrato. Puoi contrassegnare le attività per client o fonte di reddito, registrare le ore fatturabili e utilizzare i campi personalizzati per registrare tariffe o pagamenti. Con i dashboard di ClickUp, puoi vedere esattamente quanto tempo stai investendo, quanto vale e quali progetti sono più redditizi, il tutto in tempo reale.

2. Modello di lettera di accordo ClickUpe

Ottieni il modello gratis Mappa i termini e le responsabilità del progetto con il modello di lettera di accordo ClickUp.

A differenza dei modelli generici che si limitano a termini di base, questo modello di lettera di accordo ClickUp ti aiuta a stabilire aspettative chiare tra le parti, mantenendo un approccio collaborativo.

Non ti limiti a digitare i termini in un documento, ma definisci responsabilità, Sequenza e condizioni direttamente in un flusso di lavoro tracciabile e modificabile man mano che il progetto evolve. Questo è particolarmente utile quando si avvia una nuova partnership o un nuovo progetto e si vuole evitare ogni possibilità di confusione del tipo "Pensavo fossimo d'accordo...".

🌟 Perché ti piacerà:

Aggiungi clausole di pagamento specifiche per il progetto con i campi personalizzati

Tieni traccia delle fasi dell'accordo utilizzando stati personalizzati

Raccogli le firme elettroniche e effettua il monitoraggio delle approvazioni tramite ClickUp Automazioni

Crea viste visive delle responsabilità utilizzando la funzione visualizzare della vista Bacheca

🔑 Ideale per: piccole aziende o appaltatori che gestiscono più accordi e desiderano chiarezza senza dover cercare aggiornamenti tra email o cartella.

3. Modello di contratto di prestito ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati i dettagli del prestito e gestisci i termini di rimborso con il modello di contratto di prestito ClickUp

Quando si presta o si prende in prestito denaro, non c'è spazio per malintesi. Il modello di contratto di prestito ClickUp offre molto più di un semplice documento da compilare: definisce un flusso di lavoro strutturato che copre ogni aspetto, dal tasso di interesse al piano di rimborso.

Questo modello ti aiuta a formalizzare un accordo legalmente vincolante, consentendoti di monitorare in tempo reale ogni fase del prestito. Che si tratti di un prestito una tantum o di pagamenti mensili ricorrenti, ogni aggiornamento, revisione o modifica dello stato viene documentato e reso visibile.

🌟 Perché ti piacerà:

Monitora i dettagli del prestito, l'importo del debito e le informazioni sul mutuatario utilizzando i campi personalizzati

Assegna a ciascuna parte l'attività di rivedere o aggiornare i termini di pagamento

Utilizza stati personalizzati per seguire il prestito dalla bozza alla firma fino a completato

Monitora lo stato di avanzamento dei prestiti e il rispetto dei pagamenti con attività ricorrenti e dashboard

🔑 Ideale per: privati o aziendali che gestiscono prestiti interni, finanziamenti di partner o anticipi di client e che necessitano di chiarezza senza continue richieste di follow-up.

🔎 Lo sapevate? Il 55% delle fatture B2B negli Stati Uniti è scaduto. Senza un accordo di pagamento scritto, diventa più difficile far rispettare la scadenza.

4. Modello di contratto di acquisto ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea, monitora e firma i contratti in un unico posto con il modello di contratto di acquisto ClickUp

Se ti è mai capitato di perdere i termini di acquisto in un thread email o di smarrire un contratto tra le cartelle sul desktop, questo modello fa al caso tuo. Il modello di contratto di acquisto di ClickUp ti aiuta a gestire l'intero processo di acquisto, dalla negoziazione alla firma, senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Fornisce un'unica posizione in cui definire i termini, assegnare le responsabilità e effettuare il monitoraggio dei passaggi di approvazione, in particolare quando sono coinvolte più parti o i termini sono soggetti a modifiche.

🌟 Perché ti piacerà:

Utilizza i campi personalizzati per registrare i termini e le condizioni di pagamento o le informazioni sui fornitori

Assegna attività per la revisione degli accordi, l'approvazione legale e le firme

Crea un documento di condivisione per entrambe le parti coinvolte con aggiornamenti in tempo reale

Automatizza i promemoria delle scadenze o la condivisione dei documenti dopo la data di entrata in vigore

🔑Ideale per: aziende che lavorano con venditori, fornitori o partner B2B che desiderano un sistema digitale ripetibile per gestire gli acquisti senza intoppi o confusione.

5. Modello di contratto di acquisto e commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Redigi, gestisci e finalizza rapidamente i tuoi termini commerciali con il modello di contratto di acquisto e commerciale di ClickUp

Questo modello di contratto di acquisto e vendita di ClickUp non si limita a elencare ciò che viene venduto, ma è progettato per semplificare l'intero ciclo contrattuale di vendita e acquisto. Avrete a disposizione un sistema centralizzato per redigere i termini, rivedere i dettagli di pagamento, definire le condizioni e gestire le firme.

Non dovrai più passare da PDF, finestre In arrivo o cartella sul desktop. Ogni elemento della transazione, dall'importo del pagamento alle attività cardine di consegna, è proprio dove serve al tuo team.

🌟 Perché ti piacerà:

Registra le specifiche di prodotti o servizi utilizzando i campi personalizzati

Assegna i passaggi di revisione e approvazione utilizzando stati personalizzati

Imposta le tappe fondamentali della consegna e le scadenze legate alle date di scadenza

Collabora tra i vari reparti in tempo reale senza uscire dalla piattaforma

Monitora lo stato e le modifiche di tutti gli accordi in corso in un'unica dashboard

🔑Ideale per: le aziende che gestiscono regolarmente l'acquisto e la vendita di beni o servizi necessitano di una struttura ripetibile per i loro contratti commerciali che consenta una facile collaborazione e il monitoraggio delle versioni.

6. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci ruoli e tempistiche chiari utilizzando il modello di contratto per appaltatori ClickUp

Assumere appaltatori senza un accordo scritto è un rischio che la maggior parte delle aziende non può permettersi. Il modello di contratto per appaltatori di ClickUp semplifica la stesura dei termini, la definizione dell'ambito di applicazione, l'impostazione delle scadenze e la definizione delle modalità di pagamento, senza perdere il monitoraggio dei dettagli.

Invece di destreggiarti tra contratti in documenti Word e finestre In arrivo, avrai a disposizione uno spazio di lavoro centralizzato per organizzare tutto, dalle date di validità alle clausole di azione legale, il tutto monitorato in tempo reale.

🌟 Perché ti piacerà:

Definisci le responsabilità e i termini di pagamento utilizzando i campi personalizzati

Crea sequenze per i risultati finali con grafici Gantt e attività cardine

Automatizza i promemoria per i pagamenti in ritardo, i rinnovi dei contratti o i controlli di stato

Raccogli e archivia gli accordi firmati in un'unica dashboard di condivisione

Monitora le parti coinvolte e lo stato con la gestione visiva delle attività

🔑Ideale per: aziende aziendali che lavorano con liberi professionisti, consulenti o appaltatori terzi che necessitano di un accordo trasparente e applicabile con chiare responsabilità.

💡 Suggerimento professionale: quando utilizzi un modello di richiesta di preventivo (RFQ), standardizza il modo di formattare e i criteri per facilitare il confronto tra le risposte dei fornitori.

7. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza, effettua il monitoraggio e l'automazione di ogni contratto con il modello di gestione dei contratti ClickUp

Questo modello di gestione dei contratti di ClickUp è più di un semplice strumento di monitoraggio: è il tuo pannello di controllo per ogni contratto attivo, sia che si tratti di client, fornitori o stakeholder interni. Invece di perdere traccia delle date di rinnovo, degli obblighi legali o dei termini di pagamento, questo modello delinea un sistema completo che semplifica la gestione dei contratti.

Questo modello di gestione dei contratti include visualizzare quali un elenco principale dei contratti, un modulo di richiesta e un tracker di stato, progettati per semplificare il ciclo di vita dei contratti, dalla bozza all'archiviazione.

🌟 Perché ti piacerà:

Organizza i contratti per tipo, reparto o stato utilizzando i campi personalizzati

Monitora le sequenze e le date di scadenza utilizzando i grafici Gantt e i tag delle scadenze

Crea flussi di lavoro con stati quali "In fase di stesura", "In fase di revisione", "In fase di negoziazione" e altro ancora

Imposta avvisi per i rinnovi imminenti, le scadenze o le revisioni richieste

Conserva tutti i documenti, le istruzioni di pagamento e le note delle parti interessate in un unico hub di condivisione

🔑 Ideale per: team legali, responsabili degli acquisti e responsabili operativi che gestiscono più contratti e necessitano di un sistema centralizzato per gestire tutto senza margini di errore.

🔎 Lo sapevate? Il 25% dei fallimenti in Europa è legato ai ritardi nei pagamenti dei clienti. Gli accordi di pagamento formali possono fungere da scudo preventivo, fornendo alle aziende una base giuridica per agire prima che i ritardi nei pagamenti sfuggano al controllo.

8. Modello di contratto di locazione ClickUp per il Texas

Ottieni il modello gratis Crea contratti di locazione pronti per gli inquilini pensati per il Texas con il modello di contratto di locazione ClickUp

I contratti di locazione in Texas hanno regole proprie e questo modello di contratto di locazione ClickUp per il Texas ti aiuta a rispettare la normativa senza impantanarti in congetture legali. È progettato per semplificare tutto, dai termini di affitto e dalle penali per ritardi di pagamento alle responsabilità fondamentali di ciascuna parte.

Puoi archiviare i dati degli inquilini, monitorare le date di scadenza degli affitti, impostare promemoria per i rinnovi e conservare tutte le versioni dei contratti di locazione, il tutto in un unico spazio di lavoro collaborativo.

🌟 Perché ti piacerà:

Registra i termini chiave del contratto di locazione e i piani di pagamento utilizzando i campi personalizzati

Assegna promemoria per i rinnovi dei contratti e le date di scadenza

Crea profili degli inquilini e collegali a specifici documenti di locazione

Fai il monitoraggio degli accordi specifici relativi agli immobili per più inquilini o unità

Automatizza le notifiche per ritardi nei pagamenti, penali per pagamenti anticipati o aggiornamenti legali

🔑 Ideale per: proprietari, gestori immobiliari o agenti immobiliari che gestiscono affitti in Texas e desiderano proteggere i propri interessi e rimanere legalmente coperti senza caos burocratico.

➡️ Per saperne di più: Che cos'è uno sponsor di progetto? Ruoli e responsabilità degli sponsor di progetto

9. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci i risultati attesi, le tempistiche e i termini di pagamento con il modello di contratto di servizi ClickUp

Ogni azienda che offre servizi deve proteggersi, e il modello di accordo di servizio ClickUp è stato creato proprio per questo. È più di un semplice documento da scaricare: è uno spazio di lavoro dinamico in cui è possibile definire l'ambito, gestire le aspettative e attivare la sincronizzazione del calendario del pagamento collaborando con le parti interessate.

Che si tratti di un progetto una tantum o di una relazione basata su un anticipo, questo modello garantisce che entrambe le parti siano allineate prima dell'inizio del lavoro.

🌟 Perché ti piacerà:

Definisci l' ambito di lavoro , i risultati attesi e le tempistiche con documenti personalizzati

Imposta e monitora i termini di pagamento, inclusi l'incasso dei pagamenti o le commissioni una tantum

Monitora i progressi utilizzando le visualizzazioni delle attività e gli aggiornamenti di stato

Assegna i membri del team alle sezioni per la collaborazione e le modifiche in tempo reale

Centralizza le modifiche agli accordi, la cronologia delle versioni e le attività cardine dell'approvazione

🔑 Ideale per: liberi professionisti, agenzie e fornitori di servizi che necessitano di un modo chiaro e tracciabile per formalizzare il lavoro con i client ed evitare sorprese o controversie dell'ultimo minuto.

➡️ Per saperne di più: Outsourcing del project management: i vantaggi dell'outsourcing per gestire la tua azienda

10. Modello di accordo con il fornitore ClickUp

Ottieni il modello gratis Chiarisci i termini, i risultati attesi e i pagamenti con il modello di accordo con i fornitori di ClickUp

Che tu stia acquisendo un nuovo fornitore o rinnovando una partnership esistente, aspettative vaghe possono trasformarsi in errori costosi. Il modello di accordo con il fornitore di ClickUp offre un modo chiaro per delineare tutti i dettagli chiave, inclusi i termini di pagamento, i tempi di consegna, i livelli di servizio e le clausole legali.

Invece di cercare le versioni dei contratti nelle finestre In arrivo o nelle cartelle, avrai una visibilità completa delle responsabilità, della data di scadenza e di ogni revisione apportata.

🌟 Perché ti piacerà:

Definisci i termini di pagamento dei fornitori, i modelli di prezzo e le scadenze di consegna con i campi personalizzati

Assegna attività di revisione e approvazione interne con date di scadenza e tag di priorità

Tieni traccia delle modifiche e dei progressi con stati personalizzati come "In fase di stesura" o "In fase di revisione"

Utilizza i commenti e l'automazione per segnalare ritardi, informazioni incomplete o follow-up legali

Crea una visualizzazione di condivisione per entrambe le parti coinvolte per rimanere allineate sul stato dell'accordo

🔑 Ideale per: responsabili degli acquisti, responsabili operativi o chiunque lavori con fornitori esterni e necessiti di struttura, chiarezza e di completare il controllo sui flussi di lavoro degli accordi.

🔎 Lo sapevi? I titolari di piccole imprese dedicano il 10% della loro giornata a sollecitare il pagamento delle fatture non saldate. Disporre di termini di pagamento scritti aiuta a ridurre le comunicazioni avanti e indietro, stabilendo in anticipo impostazioni chiare.

11. Modello ClickUp per i conti fornitori

Ottieni il modello gratis Rispettate le date di scadenza e i pagamenti ai fornitori con il modello ClickUp Accounts Payable

Inseguire le fatture e districarsi tra i fogli di calcolo è un modo rapido per perdere una data di scadenza o incorrere in more per ritardato pagamento. Il modello ClickUp Accounts Payable ti offre una configurazione semplificata per tenere traccia degli obblighi di pagamento, monitorare lo stato delle fatture e automatizzare le attività ricorrenti, senza dover microgestire ogni fornitore o transazione.

Questo modello rappresenta un passaggio intelligente dai metodi manuali a un processo più scalabile, tracciabile e che consente di risparmiare tempo.

🌟 Perché ti piacerà:

Registra le fatture in base alla data di scadenza del pagamento iniziale, al tipo di pagamento e al nome del fornitore utilizzando i campi personalizzati

Visualizza i pagamenti imminenti e scaduti in una vista calendario o elenco

Automatizza i promemoria di pagamento e le email di follow-up con le automazioni di ClickUp

Organizza l'intero processo di account fornitori in fasi di stato come codifica delle voci, verifica e instradamento

Monitora le opportunità di saldo con sconto o le commissioni aggiuntive per effettuare una previsione accurata

🔑 Ideale per: contabili, team finanziari o titolari di aziende che necessitano di un sistema strutturato per gestire i debiti, ridurre gli errori manuali e soddisfare i fornitori.

➡️ Per saperne di più: Tipi di contratti e come gestirli in modo efficiente

12. Modello di contratto di affitto ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea condizioni di affitto chiare e legalmente vincolanti con il modello di contratto di affitto ClickUp

Gestire gli affitti senza un accordo solido è come guidare senza assicurazione: rischioso e costoso. Il modello di contratto di locazione ClickUp offre ai proprietari e ai gestori immobiliari una struttura affidabile e pronta all'uso per definire i termini di pagamento, le regole e le responsabilità fin dal primo giorno.

Tutto, dalla ripartizione dell'affitto ai depositi cauzionali, dai diritti di accesso alle penali per ritardato pagamento, può essere documentato e sottoposto a monitoraggio in un'unica dashboard collaborativa.

🌟 Perché ti piacerà:

Registra gli importi degli affitti, le date di scadenza, le commissioni e i depositi utilizzando i campi personalizzati

Assegna attività per la redazione dei contratti di locazione, la comunicazione con gli inquilini e gli aggiornamenti dei contratti

Imposta promemoria per i rinnovi dei contratti di locazione e le revisioni periodiche con l'automazione

Archivia gli accordi firmati, le foto degli immobili e gli aggiornamenti in un unico posto

Utilizza Documento, la visualizzazione Elenco e i grafici Gantt per monitorare le sequenze degli accordi

🔑 Ideale per: proprietari indipendenti, gestori immobiliari o agenti di locazione che necessitano di una configurazione dell'affitto chiara, organizzata e applicabile, senza dover reinventare la ruota ogni volta.

🔎 Lo sapevate? Solo il 44% delle aziende ha automatizzato anche solo alcune attività di contabilità clienti. Abbinare un solido accordo di pagamento all'automazione garantisce follow-up più rapidi, una riduzione degli errori e un migliore monitoraggio dei crediti.

13. Modello di fattura freelance ClickUp

Ottieni il modello gratis Fatturate più rapidamente ai client e effettuate il monitoraggio di ogni pagamento con il modello di fattura freelance ClickUp

I ritardi nei pagamenti e i fogli di calcolo disordinati possono compromettere il tuo slancio come libero professionista. Il modello di fattura per liberi professionisti di ClickUp mantiene il tuo processo di fatturazione preciso, semplice e tutto in un unico posto.

Si tratta di un sistema che consente di registrare i servizi, tenere traccia delle date di scadenza, inviare promemoria ed effettuare follow-up senza dover passare continuamente da una piattaforma all'altra. Tutto, dai termini di pagamento alle informazioni sui client, rimane organizzato e accessibile ogni volta che serve.

🌟 Perché ti piacerà:

Fatture personalizzate con i dettagli del client, le tariffe e i riepiloghi/riassunti dei servizi

Imposta promemoria automatici per fatture non pagate o pagamenti in ritardo

Monitora lo stato delle fatture utilizzando gli stati In sospeso, Pagato o personalizzati

Tieni traccia delle sequenze e invia solleciti senza uscire da ClickUp

Archivia in un unico posto tutte le fatture e i pagamenti passati da completare

🔑 Ideale per: liberi professionisti e imprenditori individuali che desiderano mantenere il proprio processo di fatturazione professionale, efficiente e totalmente sotto controllo, indipendentemente dal numero di client con cui hanno a che fare.

💡Suggerimento professionale: quando gestisci transazioni online, non affidarti solo al tuo gateway di pagamento, ma utilizza un software di gestione aziendale che si integra direttamente con i tuoi sistemi di test e pagamento. ClickUp semplifica le operazioni e aiuta a identificare in tempo reale eventuali incongruenze tra i team finanziari, del supporto e di prodotto.

14. Modello di fattura per collaboratori indipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Invia fatture chiare e accurate con il modello di fattura per liberi professionisti di ClickUp

Se gestisci più client e progetti contemporaneamente, l'ultima cosa di cui hai bisogno è un processo di fatturazione disordinato che ti rallenta. Il modello di fattura per liberi professionisti di ClickUp semplifica la fatturazione del tuo lavoro, ti aiuta a mantenere tutto organizzato e ti consente di essere pagato in tempo.

Tutto, dai termini di pagamento alla ripartizione delle imposte e alle date di scadenza, è integrato in un flusso di lavoro semplice che si adatta all'aumentare del carico di lavoro.

🌟 Perché ti piacerà:

Compila e monitora le fatture con campi personalizzati per servizi, tariffe, tasse e commissioni

Utilizza gli stati "In sospeso" e "Pagato" per il monitoraggio di ciò che è ancora dovuto

Automatizza i promemoria via email per le fatture non pagate e le modifiche di stato

Archivia tutti i contratti, le fatture e le informazioni sui client in un unico spazio di lavoro in condivisione

Accedi facilmente alla cronologia finanziaria di tutti i progetti utilizzando le visualizzazioni e i filtri integrati

🔑 Ideale per: liberi professionisti e consulenti che desiderano tenere sotto controllo il processo di fatturazione senza dover microgestire ogni transazione o sollecitare i client per ottenere il pagamento.

➡️ Per saperne di più: Modelli RFQ (richiesta di preventivi in Word ed Excel) per semplificare gli acquisti

15. Modello di accordo di pagamento Signaturely

tramite firma

Il modello di accordo di pagamento di Signaturely è progettato all'insegna della semplicità e dell'integrità giuridica. È perfetto per liberi professionisti, istituti di credito o piccoli titolari che necessitano di un contratto da scaricare e compilare.

È disponibile in formato PDF e Word e copre tutte le sezioni chiave: importo del debito, piano di rimborso, inadempienze, modifiche e legge applicabile. È l'ideale quando hai bisogno di un contratto veloce e senza fronzoli da inviare, firmare e archiviare immediatamente.

🌟 Perché ti piacerà:

Definisci chiaramente i termini di pagamento, l'importo dovuto e le date di scadenza

Specificare cosa succede se il debitore non paga una rata

Aggiungi clausole personalizzate relative alla risoluzione, alla risoluzione delle controversie o alla legge applicabile

Raccogli le firme di tutte le parti coinvolte per un contratto legalmente vincolante

Scarica e modifica in Word per una personalizzazione flessibile

🔑 Ideale per: chiunque abbia bisogno di un accordo di pagamento semplice e professionale può scaricare, modificare e inviarlo in pochi minuti, senza dover accedere a una piattaforma completa.

💡Suggerimento professionale: invece di affidarti al silenzio dopo aver inviato una fattura, includi una clausola che richieda al debitore di confermare la ricezione della richiesta di pagamento entro 48 ore. Questa piccola riga crea un trigger legale che conferma l'impegno.

16. Modello di accordo di pagamento Signeasy

tramite Signeasy

Il modello di accordo di pagamento di Signeasy non serve solo a scrivere numeri: è uno strumento completo per gestire i termini di rimborso, le firme e la gestione dei documenti digitali.

Che si tratti di prestiti, contratti di affitto o pagamenti di servizi, questo modello offre a creditori e debitori un quadro giuridico per la gestione dei debiti e la prevenzione delle controversie. Puoi personalizzarlo, firmarlo e inviarlo, il tutto da un'unica piattaforma.

🌟 Perché ti piacerà:

Registra i dettagli del prestito, la frequenza del pagamento, il tasso di interesse e i termini di violazione

Definisci chiaramente le penali per i ritardi nel pagamento e le clausole di risoluzione

Personalizza i campi relativi al metodo di pagamento, alle firme e alla legge applicabile

Allega un piano di rimborso dettagliato come allegato

Tieni traccia dello stato dei documenti, invia promemoria e raccogli firme elettroniche legalmente vincolanti

🔑 Ideale per: startup, titolari di piccoli imprenditori o privati che desiderano evitare le pratiche burocratiche, evitare confusione nei pagamenti e formalizzare i propri accordi di debito in un flusso completamente digitale.

17. Modello di accordo di pagamento semplice PandaDoc

tramite PandaDoc

Il modello di accordo di pagamento semplice di PandaDoc è pensato per chiunque abbia bisogno di un contratto pronto all'uso, veloce, stampabile e legalmente valido.

Che si tratti di un prestito personale, di una transazione aziendale o di un accordo di pagamento strutturato, questo modello gratis descrive tutto, dall'importo del prestito e dal tasso di interesse al metodo/modalità di pagamento, alle commissioni di mora e alle clausole di controversia; inoltre, è possibile aggiungere una firma elettronica direttamente nella piattaforma.

🌟 Perché ti piacerà:

Documenta chiaramente l'importo del debito, il piano di rimborso e le date di scadenza

Definisci cosa costituisce il trigger per le penali per ritardato pagamento o altri oneri

Includi sezioni legali essenziali come separabilità, risoluzione e legge applicabile

Aggiungi firme digitali utilizzando lo strumento eSign integrato in PandaDoc

Scarica o stampa il contratto secondo necessità per archiviazione personale o utilizzo offline

🔑 Ideale per: liberi professionisti, proprietari di immobili o piccole imprese che desiderano un accordo strutturato legalmente con la comodità dell'esportazione in formato PDF e della possibilità di firma online.

💡 Suggerimento professionale: aggiungi una clausola di sospensione del servizio che specifichi che, se un pagamento è in ritardo di oltre X giorni, tutti i servizi o le prestazioni saranno temporaneamente sospesi fino al saldo del pagamento. Questa clausola non è aggressiva, ma stabilisce dei limiti e ti offre un certo margine di manovra.

18. Modello di accordo di piano di pagamento eSignMyDocuments

tramite eSign

Se lavori con rimborsi rateali, questo modello di accordo di pagamento di eSign.com è progettato per gestire tutti i componenti fondamentali di un piano di rimborso strutturato: mensile, settimanale o personalizzato.

È perfetto per prestiti personali, finanziamenti informali o accordi aziendali in cui la chiarezza sui pagamenti ricorrenti e sulle potenziali penali rappresenta un elemento chiave.

🌟 Perché ti piacerà:

Indica l'importo del prestito, il tasso di interesse e la frequenza di rimborso

Stabilisci condizioni chiare per le condizioni predefinite, more e penali di rimborso anticipato

Aggiungi clausole opzionali come saldo con sconto, cofirmatario o condizioni di rimborso anticipato

Includi istruzioni specifiche sul metodo/modalità di pagamento e sulle date di scadenza

Scarica in formato PDF, Word o ODT per la modifica e l'utilizzo offline

🔑 Ideale per: privati, amici o piccoli finanziatori aziendali che desiderano un accordo flessibile e stampabile con aspettative chiare e garanzie legali integrate.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di proposte di progetto in Word, Excel e ClickUp

19. Modello di accordo di pagamento Contractbook

tramite Contractbook

Il modello di accordo di pagamento di Contractbook offre una struttura dettagliata e personalizzabile per delineare gli obblighi di debito tra un creditore (Debitore) e un debitore.

Grazie al supporto integrato per le firme elettroniche e i campi intelligenti, questo modello consente a privati e aziende di formalizzare con facilità i piani di rimborso.

🌟 Perché ti piacerà:

Definisci l'importo del debito, il metodo di rimborso e un piano di pagamento personalizzato nell'Allegato A

Stabilisci una clausola di accelerazione chiara in caso di ritardi nei pagamenti (ad esempio, il saldo completo diventa esigibile dopo 15 giorni di ritardo)

Includi clausole relative a indennizzo, cessione di diritti, rinuncia e risoluzione delle controversie

Apporta modifiche solo previo consenso scritto di entrambe le parti

Archivia e effettua il monitoraggio del contratto all'interno di Contractbook per riferimento futuro

⚖️ Nota legale: Le clausole di accelerazione potrebbero essere soggette a restrizioni da parte della legislazione locale; verificare l'applicabilità prima dell'esecuzione.

🔑 Ideale per: liberi professionisti, titolari di piccole imprese o istituti di credito che hanno bisogno di formalizzare e gestire piani di pagamento strutturati.

💡 Suggerimento professionale: se offri servizi, come libero professionista o agenzia a tutti gli effetti, sapere come redigere un contratto di servizio solido è fondamentale. Un contratto chiaro e ben strutturato ti protegge da variazioni di ambito, ritardi nei pagamenti e aspettative non allineate. Scopri come redigere un contratto di servizio e quali sono le clausole indispensabili.

20. Modello di accordo di pagamento SignWell

tramite SignWell

Il modello di accordo di pagamento di SignWell mantiene le cose chiare e mirate, con un layout semplice progettato per fissare rapidamente i termini tra creditore e debitore. Il linguaggio è sufficientemente formale da avere valore legale, ma abbastanza semplice da essere compreso anche da chi non è esperto in materia legale.

Non è appesantito da formattazioni o riempitivi eccessivi, ma contiene solo gli elementi essenziali: importo del debito, piano di pagamento, termini predefiniti e tutele legali, come clausole di liberatoria e note sulla giurisdizione. Il documento è pronto per la firma elettronica fin dall'inizio, il che lo rende particolarmente utile se desideri finalizzare gli accordi online in pochi minuti senza dover gestire file PDF.

🌟 Perché ti piacerà:

Definisci e documenta l'importo del prestito, i termini e le responsabilità

Aggiungi clausole relative alla giurisdizione, all'indennizzo e all'inadempienza senza congetture legali

Invia per la firma e ricevi una notifica quando entrambe le parti hanno firmato

Una volta completata, scarica o archivia l'accordo in sicurezza

🔑 Ideale per: liberi professionisti, titolari di piccole imprese o privati che necessitano di un accordo di pagamento legalmente valido e veloce da firmare senza dover ricorrere a un avvocato.

Rendi i termini di pagamento infallibili con ClickUp

Termini di pagamento mancanti o aspettative vaghe non solo creano confusione, ma ti costano tempo, denaro e fiducia. Questi 20 modelli di contratti di pagamento sono stati creati proprio per evitare tutto questo.

Che tu stia gestendo le fatture dei client, impostando un prestito o redigendo un contratto per un appaltatore o un fornitore, un modello ClickUp (e alcuni extra) semplifica la creazione, il monitoraggio e la gestione degli impegni finanziari, sia dal punto di vista legale che operativo.

Tutto è integrato, dall'automazione alle firme elettroniche e al monitoraggio delle attività. Elimina il disordine dei PDF e delle email sparse e semplifica il processo di pagamento dall'inizio alla fine.

Sei pronto a tenere sotto controllo i tuoi termini di pagamento? Inizia a utilizzare ClickUp gratis.

Domande frequenti sui modelli di accordi di pagamento

Sì, se firmato da entrambe le parti e conforme alla legislazione locale.

Spesso sì, ma i tassi e le informative sono regolamentati: verifica la tua giurisdizione.

Il tuo contratto dovrebbe specificare i rimedi (penali per ritardi, accelerazione, sospensione dei servizi o recupero crediti).

Non sempre, ma è consigliabile una revisione legale per somme ingenti, prestiti con garanzia di sicurezza o contratti di locazione specifici per determinati Stati.