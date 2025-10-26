i 11 migliori software IDP per l'automazione dei documenti nel 2025

il 48% degli intervistati dichiara di avere difficoltà a trovare rapidamente i documenti, mentre il 47% ritiene che il sistema di archiviazione online della propria azienda sia confuso e inefficace. La conseguenza è una perdita di tempo, una diminuzione della produttività in tutti i processi aziendali e un aumento degli errori umani.

Un software di elaborazione intelligente dei documenti (IDP) aiuta a risolvere questo problema eliminando la necessità di gestire manualmente i documenti.

Estrae automaticamente le informazioni chiave da file non strutturati e le trasforma in dati organizzati e utilizzabili. Ciò significa che il tuo team impiegherà meno tempo nella ricerca e più tempo nel lavorare con informazioni accurate che presentano un flusso senza intoppi nei tuoi sistemi esistenti.

In questo articolo troverai una rassegna dei migliori software IDP in grado di semplificare le attività che richiedono un uso intensivo di documenti, ridurre l'inserimento ripetitivo dei dati e integrarsi con gli strumenti che già utilizzi.

I 10 migliori software IDP in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori soluzioni software IDP per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base ad alcune funzionalità chiave, funzionalità aggiuntive, prezzi e valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* ClickUp Gestione dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, flussi di lavoro automatizzati e collaborazione in team Creazione di documenti con IA, assistenza contestuale, integrazione OCR, automazioni, modelli Piani gratis; personalizzazioni per le aziende ABBYY Estrazione dei dati e intelligenza dei processi basate sull'IA IA pre-addestrata, OCR multilingue, process mining, competenze plug-and-play Prezzi personalizzati UiPath Combinare l'IDP con l'RPA Bot end-to-end, convalida human-in-loop, modelli personalizzati, strumenti senza codice Piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente IBM Datacap Acquisizione multicanale di livello azienda NLP, estrazione ML, redazione basata sul ruolo, implementazione cloud/on-premise Prezzi personalizzati Microsoft Azure Flusso di lavoro documentale flessibile basato sull'IA dell'azienda Modelli predefiniti e personalizzati, Power Automate, conformità alla sicurezza Prezzi personalizzati Google Document IA Estrazione generativa basata sull'IA Processori pronti, strumenti personalizzati, integrazione BigQuery/Vertex AI Prezzi personalizzati Appvia Self-service sicuro per sviluppatori nativo per il cloud Guardrail, orchestrazione Kubernetes, visibilità multi-cloud Prezzi personalizzati Rossum Flussi di lavoro paperless basati sull'IA Acquisizione senza modelli, convalida, estensioni low-code e integrazioni Prezzi personalizzati Infrrd Elaborazione senza intervento manuale basata su SLA Elaborazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, convalida IA, rilevamento intelligente delle immagini Prezzi personalizzati Docsumo Flussi di lavoro senza contatto ed estrazione di grandi volumi Tabelle intelligenti, modelli pre-addestrati, flussi di lavoro personalizzati, dashboard in tempo reale Piani a pagamento a partire da 199 $ al mese per utente Nanonets Flusso di lavoro IA flessibile, elevata precisione OCR basato su IA, motori decisionali senza codice, integrazioni, ROI rapido Prezzi personalizzati

Cosa cercare in un software IDP?

In qualsiasi ambiente di lavoro, i dipendenti hanno bisogno di un accesso rapido e affidabile alle informazioni. Ma senza un'elaborazione intelligente dei documenti, i team dedicano molto tempo alla ricerca tra file disorganizzati.

Infatti, quasi due dipendenti su tre hanno dovuto ricreare un documento che non riuscivano a trovare e molti dedicano oltre quattro ore alla settimana alla ricerca di file digitali.

Il software IDP giusto riduce questi sprechi utilizzando l'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale e il riconoscimento ottico dei caratteri per automatizzare la documentazione dei processi, classificare i file ed estrarre i dati rilevanti in modo accurato.

Quando scegli una soluzione intelligente per l'elaborazione dei documenti, cerca queste funzionalità/funzioni nel software di automazione dei documenti:

Estrazione accurata dei dati per dati strutturati e non strutturati

Facile integrazione con i sistemi esistenti e altri sistemi aziendali

Potenti funzionalità di sicurezza per proteggere i dati sensibili

Elaborazione automatizzata e scalabile dei documenti per grandi volumi

Configurazione semplice e flussi di lavoro intuitivi per ridurre l'elaborazione manuale dei documenti.

🧠 Lo sapevate? Il 66% delle organizzazioni sta già sperimentando l'automazione. Esempi e casi d'uso di automazione del flusso di lavoro vi mostra come automatizzare le attività quotidiane in modo che il vostro team possa dedicare meno tempo alle attività di routine e più tempo a ciò che conta davvero.

I 11 migliori software IDP

Vuoi smettere di affogare nell'inserimento manuale di voci di dati obsoleti?

Ecco i 11 migliori programmi software IDP che consentiranno al tuo aziendale di progredire grazie all'elaborazione automatizzata dei documenti.

ClickUp (ideale per l'instradamento dei flussi di lavoro e la collaborazione sui documenti tra i team)

Trasforma note e bozze disordinate in documenti chiari e strutturati con ClickUp Docs basato sull'IA

Un utente di Reddit descrive perfettamente il software IDP ideale:

Se dovessi scegliere oggi una soluzione IDP, la mia scelta avrebbe una probabilità elevata: opterei per una soluzione commerciale con una comprovata esperienza, in continua evoluzione e in grado di adattarsi alle nuove tecnologie.

Questo è esattamente ciò che offre ClickUp.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, combina l'elaborazione intelligente dei documenti, i contenuti basati sull'intelligenza artificiale e i flussi di lavoro automatizzati. Offre inoltre potenti integrazioni che consentono ai team di gestire sia dati strutturati che non strutturati.

Crea e condividi documenti basati sull'IA con ClickUp Docs per una condivisione facilitata.

ClickUp Docs, basato su ClickUp Brain, trasforma i file statici in documenti intelligenti.

I team possono utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale per generare bozze, riepilogare lunghi aggiornamenti di progetto o riscrivere testi tecnici complessi trasformandoli in istruzioni chiare comprensibili a tutti.

Esempio, un team di prodotto può trasformare le note di sprint in documentazione strutturata del progetto in pochi minuti. Allo stesso modo, un team del supporto può creare istantaneamente articoli della knowledge base da query ripetitive.

Ottieni assistenza contestuale con ClickUp Brain

Cerca attività, commenti e aggiornamenti all'istante, così il tuo team non perderà mai tempo a cercare informazioni tramite ClickUp Brain

Oltre alla generazione di contenuto, ClickUp Brain offre servizi contestuali che mettono in evidenza le informazioni rilevanti proprio quando ne hai bisogno.

Che tu stia redigendo un documento, revisionando un progetto o cercando delle risposte, ClickUp Brain può recuperare attività, commenti e risorse correlate da tutto il tuo spazio di lavoro, riducendo il tempo che dedichi alla ricerca dei dettagli.

Ecco un video su come ottenere risposte alle tue domande in pochi secondi con ClickUp Brain:

E ClickUp diventa ancora più potente con Brain Max , che ti consente di: Ricerca unificata: trova istantaneamente contratti, fatture e documenti critici su ClickUp, Google Drive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre che sul web

Da voce a testo: utilizza i comandi vocali per caricare, organizzare e recuperare documenti senza usare le mani, rendendo l'elaborazione dei documenti più veloce e accessibile

Soluzione AI all-in-one: Sostituisci diversi strumenti scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica piattaforma pronta per l'uso aziendale che comprende i tuoi flussi di lavoro e automatizza le attività documentali ripetitive Brain MAX è la Super App AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per terminare il lavoro, creare documenti normativi, assegnare attività ai membri del team e altro ancora. È il tuo compagno di lavoro contestuale, progettato per semplificare la gestione dei documenti e aumentare la produttività.

automatizza i tuoi flussi di lavoro utilizzando ClickUp Automazioni e AI Agents*

Inoltra i documenti, trigger le approvazioni e assegna automaticamente le attività per ridurre il lavoro ripetitivo utilizzando ClickUp Automazioni

Passaggi manuali, file persi e aggiornamenti ripetitivi possono rallentare i processi aziendali. ClickUp Automazioni gestisce automaticamente i passaggi di routine. Un documento inviato può trigger revisioni, approvazioni o avvisi agli stakeholder senza alcun intervento manuale.

Immagina un team finanziario che elabora centinaia di note spese. Con ClickUp, quando una fattura scansionata entra nel sistema, l'automazione può assegnarla al reparto finanziario, contrassegnarla con la data di scadenza e aggiornare lo stato di pagamento una volta approvata. Sì, è proprio così facile!🚀

💡 Suggerimento professionale: ClickUp dispone anche di funzionalità/funzione di agenti AI automatizzati in grado di gestire processi ripetitivi, rispondere a domande e persino trigger azioni in base al contenuto dei documenti o alle query degli utenti. Questi agenti lavorano in background per suggerire e implementare in modo proattivo i passaggi successivi. Ciò consente ai team di concentrarsi su lavoro di valore, mentre le attività di routine e il recupero delle informazioni vengono gestiti automaticamente.

Prova l'integrazione OCR con i campi personalizzati di ClickUp

Estrai i dati dai documenti scansionati e inseriscili direttamente nelle attività e nei campi personalizzati per un facile monitoraggio

ClickUp si integra facilmente con gli strumenti OCR tramite Google Drive, Zapier o altre app collegate. I team possono scansionare documenti cartacei o estratti conto bancari, estrarre i dati chiave con l'OCR e inserirli direttamente in attività di ClickUp o campi personalizzati per il monitoraggio.

Un team legale, esempio, può archiviare contratti scansionati e acquisire automaticamente date, parti e condizioni come campi ricercabili all'interno di ClickUp.

termina il tuo lavoro facilmente con la gestione delle conoscenze e la ricerca connessa di ClickUp*

Una delle sfide chiave nell'IDP non è solo l'estrazione dei dati, ma anche renderli immediatamente accessibili e utilizzabili dai team. ClickUp Connected Search colma questa lacuna:

Estrai informazioni da Slack, email e strumenti di progetto con una sola ricerca utilizzando la ricerca di connessione di ClickUp

Ricerca federata: ricerca istantanea in tutti i documenti caricati, i dati estratti e le attività o i flussi di lavoro correlati

domande e risposte contestuali: *gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale (ad esempio, "Mostrami tutte le fatture del fornitore X nel secondo trimestre") e ottenere risposte dirette, non solo elenchi di documenti

Conoscenza integrata: crea la connessione tra i dati estratti dai documenti, le attività di progetto, i commenti e le basi di conoscenza, in modo che i team possano agire sulla base delle informazioni acquisite senza dover cambiare strumento

💡 Suggerimento professionale: Creare documenti è ottimo. Ma trasformarli in conoscenze affidabili e durature è ciò che distingue i migliori dai buoni. Vuoi essere il primo? Allora affidati alle funzionalità di gestione delle conoscenze di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trasforma note sparse in documenti curati con la scrittura basata sull'IA e i riassunti intelligenti

Individua immediatamente attività e commenti correlati con l'assistenza contestuale di ClickUp Brain

Automatizza l'inoltro dei documenti, le approvazioni e il trasferimento delle attività con flussi di lavoro semplici per la gestione dei documenti

Integra gli strumenti OCR per acquisire i dati chiave da documenti cartacei o digitalizzati

Utilizza modelli come il documento del piano di processo per standardizzare i passaggi, i titolari e le revisioni

Limiti di ClickUp

Richiede OCR di terze parti per l'estrazione completa dei dati

Le automazioni avanzate hanno una curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 4,7/5 (oltre 9.400 recensioni)

Capterra 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questo utente G2 ha fatto nota:

ClickUp è diventata l'app più utilizzata dalla nostra organizzazione. Riunisce la gestione delle attività, la creazione di documenti, il monitoraggio del tempo, gli obiettivi e gli strumenti di collaborazione in un'unica interfaccia unificata che garantisce facilità di implementazione.

ClickUp è diventata l'app più utilizzata dalla nostra organizzazione. Riunisce la gestione delle attività, la creazione di documenti, il monitoraggio del tempo, gli obiettivi e gli strumenti di collaborazione in un'unica interfaccia unificata che garantisce facilità di implementazione.

💡Suggerimento professionale: sei stanco di cercare tra versioni di file disordinate? Il blog " Perché è importante il controllo delle versioni dei documenti? " ti mostra come mantenere ogni documento organizzato e aggiornato, in modo che il tuo team non perda mai tempo a cercare di capire quale sia il file definitivo.

2. ABBYY (Il migliore per l'estrazione dei dati basata sull'IA e la process intelligence)

tramite ABBYY

L'elaborazione manuale dei documenti rallenta il lavoro dei team quando si tratta di fatture, reclami o documenti dei clienti in decine di formattare e lingue diverse. ABBYY aiuta le aziende a sostituire le attività ripetitive di immissione dati con l'estrazione automatizzata dei dati.

Esempio, un team addetto alla contabilità fornitori può utilizzare ABBYY Vantage per acquisire automaticamente i dati delle fatture, abbinarli agli ordini di acquisto e segnalare le eccezioni per la revisione. Gli assicuratori possono elaborare migliaia di richieste di risarcimento più rapidamente classificando i moduli, estraendo dettagli chiave come i numeri di richiesta e inoltrandoli al responsabile giusto con un numero minimo di interventi manuali.

ABBYY abbina tutto questo alla process intelligence, in modo che i responsabili delle operazioni possano individuare con precisione i punti critici e risolverli.

Le migliori funzionalità/funzioni di ABBYY

Ottieni l'automazione dell'elaborazione delle fatture, dell'onboarding e delle richieste di rimborso estraendo i dati da qualsiasi tipo di documento.

I modelli di IA pre-addestrati gestiscono diversi formattare, lingue e scritture a mano con elevata precisione.

Combina il process mining con l'IDP per individuare ritardi, costi nascosti e modi per ottimizzare i flussi di lavoro.

Utilizza ABBYY Marketplace per scaricare competenze documentali plug-and-play e iniziare subito a lavorare.

Trasforma i documenti cartacei e i file scansionati in dati strutturati pronti per i tuoi sistemi principali.

Limiti di ABBYY

Potrebbe essere necessaria una configurazione specialistica per flussi di lavoro personalizzati.

Ottimale solo se abbinato a progetti di automazione più ampi.

Prezzi ABBYY

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ABBYY

G2 4,5/5 (oltre 340 recensioni)

Capterra 4,7/5 (oltre 420 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ABBYY

Questo utente G2 ha sottolineato:

ABBYY FineReader Engine offre una soluzione molto elegante, essenziale e facile da usare per la scansione di documenti fisici. Il programma è molto snello e offre solo le opzioni più utilizzate.

ABBYY FineReader Engine offre una soluzione molto elegante, essenziale e facile da usare per la scansione di documenti fisici. Il programma è molto snello e offre solo le opzioni più utilizzate.

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la documentazione

3. UiPath (ideale per combinare l'IDP con l'automazione robotica dei processi)

tramite UiPath

I team sommersi da pratiche burocratiche ripetitive e app scollegate tra loro spesso faticano a scalare l'automazione quando i dati dei documenti richiedono ancora controlli manuali. UiPath affronta questo problema in modo diretto con Document Understanding, un modulo che combina l'elaborazione intelligente dei documenti, l'IA e l'automazione dei processi robotici (RPA) in un'unica piattaforma di sicurezza.

Esempio, una compagnia di assicurazioni che gestisce grandi volumi di moduli di richiesta di risarcimento può utilizzare i robot di UiPath per leggere gli invii scansionati ed estrarre dettagli chiave come numeri di polizza, importi dei risarcimenti e informazioni sui clienti. Eventuali discrepanze possono essere segnalate per una rapida revisione da parte di un operatore umano.

Allo stesso modo, i provider sanitari possono utilizzare il parser PDF per acquisire le cartelle cliniche dei pazienti da formati misti e indirizzarle automaticamente al team giusto, riducendo i ritardi amministrativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Ottimizza i flussi di lavoro complessi end-to-end combinando bot RPA con software di elaborazione intelligente dei documenti.

Utilizza modelli basati sull'IA per gestire dati non strutturati, moduli scritti a mano e file scansionati.

Convalida le eccezioni con Action Center in modo che i team possano gestire i casi limite senza interrompere i flussi di automazione.

Crea e addestra rapidamente modelli di documenti personalizzati, con strumenti senza codice per gli utenti aziendali.

Integrazione perfetta con CRM, ERP e altri sistemi aziendali per un'elaborazione diretta.

Limiti di UiPath

Richiede tempo iniziale per addestrare modelli di estrazione personalizzati

Può risultare complesso per i team che non hanno esperienza con l'RPA.

Alcuni componenti aggiuntivi avanzati di IA potrebbero richiedere licenze separate.

Prezzi UiPath

Piano base : 25 $ al mese per utente

Standard : Prezzi personalizzati

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di UiPath

Questa recensione su Reddit ha condiviso:

Dopo aver provato UiPath Studio per alcuni giorni, devo dire che sono davvero impressionato dai loro prodotti. È in grado di agire come un bot che naviga sul web con le automazioni che ho impostato, oltre a trasferire direttamente le informazioni utilizzando le integrazioni.

Dopo aver provato UiPath Studio per alcuni giorni, devo dire che sono davvero impressionato dai loro prodotti. È in grado di agire come un bot che naviga sul web con le automazioni che ho impostato, oltre a trasferire direttamente le informazioni utilizzando le integrazioni.

📮ClickUp Insight: il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato. Anche questi piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. Con gli agenti AI di ClickUp e ClickUp Brain, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare le tue note delle riunioni in passaggi concreti, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò che ti serve per l'automazione e l'ottimizzazione della tua giornata lavorativa in un unico posto. 💫 Risultati reali: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzione, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.

4. IBM Datacap (ideale per l'acquisizione multicanale di livello azienda)

tramite IBM

I settori che utilizzano grandi quantità di carta continuano a dedicare troppo tempo alla riscrittura dei moduli e all'invio dei file scansionati tra sistemi non collegati tra loro.

Cosa rende IBM Datacap diverso da fare? Unisce l'elaborazione intelligente dei documenti, l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per acquisire, classificare e instradare tutti i tipi di documenti.

Esempio, un team addetto all'elaborazione dei reclami può scattare foto di moduli scritti a mano su un tablet e lasciare che l'IA di Datacap estragga i campi di dati chiave con redazione basata sul ruolo per garantire la privacy. I dati elaborati hanno quindi un flusso diretto nel loro sistema di gestione dei casi.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Datacap

Assistenza all'acquisizione multicanale da scanner, email, dispositivi mobili e app.

Utilizza il NLP e l'apprendimento automatico per estrarre dati da layout complessi o sconosciuti.

Applica la redazione basata sui ruoli per proteggere i dati sensibili durante l'elaborazione.

Integra i dati puliti direttamente con altri strumenti IBM per l'automazione aziendale.

Implementa nel cloud con Datacap on Cloud per una scalabilità flessibile.

Limiti di IBM Datacap

Potrebbe essere necessaria una configurazione avanzata per flussi di lavoro specifici del settore.

Può risultare pesante per i team più piccoli che necessitano solo di un'elaborazione di base dei documenti.

L'integrazione al di fuori dell'ecosistema IBM potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva.

Prezzi IBM Datacap

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Datacap

G2 : 4. 1/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di IBM Datacap

Questa recensione di G2 ha rilevato:

IBM Datacap è uno strumento low-code/no-code (non sempre) per l'acquisizione del contenuto dei documenti, e fa esattamente quello che promette. È facile da usare grazie allo strumento di sviluppo basato su regole, che offre una vasta gamma di funzioni per gestire OCR/ICR/IA (con ADP) per estrarre/identificare il contenuto da documenti scansionati strutturati e non strutturati.

IBM Datacap è uno strumento low-code/no-code (non sempre) per l'acquisizione del contenuto dei documenti, e fa esattamente quello che promette. È facile da usare grazie allo strumento di sviluppo basato su regole, che offre una miriade di funzioni per gestire OCR/ICR/IA (con ADP) per estrarre/identificare il contenuto da documenti scansionati strutturati e non strutturati.

👀 Curiosità: il primo tentativo conosciuto di "elaborazione dei documenti" risale al 1800, quando Christopher Sholes, l'inventore della macchina da scrivere, voleva velocizzare la documentazione scritta a mano. Il layout della tastiera QWERTY che usi ancora oggi è stato originariamente progettato per rallentare i dattilografi in modo che le chiavi non si inceppassero.

5. Microsoft Azure (ideale per flussi di lavoro documentali AI flessibili di livello azienda)

tramite Microsoft

Alcune aziende necessitano di un controllo rigoroso su come e dove vengono elaborati i documenti. Microsoft Azure ti offre questo controllo. Puoi eseguire l'estrazione di documenti basata sull'IA nel cloud, in locale o all'edge, a seconda delle tue esigenze di sicurezza e conformità.

Azure AI Document Intelligence combina modelli predefiniti per ricevute e fatture con strumenti per creare modelli personalizzati. È possibile adattare l'estrazione a settori, formati o lingue specifici. Inoltre, i team possono creare connessioni tra i dati estratti e Power Automate e Azure Search per creare flussi di lavoro completi end-to-end.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Azure

Esegui l'estrazione di documenti tramite IA nel cloud o su server locali.

Inizia rapidamente con modelli predefiniti o addestra modelli personalizzati.

Collega i dati dei documenti a Microsoft Power Automate e Azure Search.

Applica sicurezza e conformità in ogni fase

Aumenta o riduci l'elaborazione in base al carico di lavoro

Limiti di Microsoft Azure

I costi possono aumentare rapidamente in caso di picchi di utilizzo

Configurazioni personalizzate complesse richiedono sviluppatori esperti

Il portale Azure può sembrare complesso per gli utenti nuovi arrivati

Prezzi di Microsoft Azure

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Azure

G2 : 4,4 (oltre 2.080 recensioni)

Capterra: 4,6 (oltre 1.920 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Microsoft Azure

Questa recensione di Capterra ha presentato la funzionalità/funzione:

Una delle funzionalità/funzioni distintive di Microsoft Azure è la sua suite completa di servizi, che copre tutto, dall'elaborazione e spazio di archiviazione dei dati all'IA e all'apprendimento automatico.

Una delle funzionalità distintive di Microsoft Azure è la sua suite completa di servizi, che copre tutto, dall'elaborazione e spazio di archiviazione dei dati all'IA e all'apprendimento automatico.

📖 Leggi anche: Organizzazione di file e cartelle: strategie per migliorare il tuo flusso di lavoro

6. Document AI (ideale per l'estrazione flessibile basata sull'IA generativa)

tramite Google

La scarsa qualità dei dati danneggia quasi tutte le aziende, ma solo una minima parte la considera una priorità. In un recente sondaggio, il 91% dei professionisti dei dati ha affermato che i dati di scarsa qualità influiscono sulle prestazioni, ma solo il 23% ha dichiarato che si tratta di un'area di interesse reale.

Google Document IA colma questa lacuna trasformando file disordinati e non strutturati in dati puliti e strutturati di cui ti puoi fidare.

I team possono iniziare rapidamente con processori già pronti per fatture, buste paga o carte d'identità, oppure creare modelli personalizzati con pochi esempi. I risultati vengono inseriti direttamente in BigQuery per analisi approfondite o integrati nei flussi di lavoro tramite Vertex AI e altri strumenti Google Cloud.

Ciò che lo distingue è la stretta integrazione con il più ampio ecosistema IA di Google. I team possono beneficiare di un OCR di livello azienda in oltre 200 lingue, un riconoscimento della scrittura manuale di prim'ordine e un approccio diretto allo sviluppo di applicazioni documentali intelligenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Document IA

Inizia con processori predefiniti per moduli comuni

Utilizza Workbench per creare strumenti di estrazione personalizzati con una quantità minima di dati di addestramento

Fornite la connessione a BigQuery e a Vertex IA per analisi avanzate

Potente OCR con riconoscimento della scrittura manuale in oltre 50 lingue

Facile da implementare tramite API o Google Cloud Console

Limiti di Google Document IA

Non dispone di elaborazione batch intensiva per file di grandi dimensioni

Meno specializzato rispetto ai fornitori IDP dedicati

L'automazione oltre l'acquisizione spesso richiede una configurazione aggiuntiva con altri strumenti

Prezzi di Google Document IA

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Document IA

G2 : 4,2 (oltre 35 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Google Document IA

Questa recensione di G2 ha notato:

Document IA ci è stato estremamente utile nell'implementazione dell'OCR. È stato piuttosto semplice da addestrare, mettere in funzione e integrare nel nostro flusso esistente.

Document IA ci è stato estremamente utile nell'implementazione dell'OCR. È stato piuttosto semplice da addestrare, mettere in funzione e integrare nel nostro flusso esistente.

👀 Curiosità: la NASA utilizza tecniche avanzate di elaborazione dei documenti sin dagli anni '60 per digitalizzare le note scritte a mano degli astronauti, i registri delle missioni e i piani di volo, conservando milioni di pagine di storia dello spazio.

📚 Leggi anche: Il miglior software PSA per automatizzare i processi aziendali

7. Appvia (ideale per una trasformazione cloud-native sicura e il self-service degli sviluppatori)

tramite Appvia

Appvia aiuta le organizzazioni a usufruire delle moderne operazioni cloud senza perdere il controllo o dormire sonni tranquilli. Il suo obiettivo principale è rendere semplice e sicura la complessa infrastruttura cloud.

Con Wayfinder (la piattaforma interna self-service per sviluppatori di Appvia), i tuoi sviluppatori possono distribuire e gestire risorse cloud su richiesta, mentre il tuo team di piattaforma mantiene rigidi controlli di sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appvia

Consenti agli sviluppatori un self-service sicuro con protezioni chiare

Controllo centralizzato e visibilità su più provider di cloud

Automatizza l'implementazione dei cluster Kubernetes e la gestione del ciclo di vita dei documenti

Migliora le competenze dei team con supporto pratico e trasferimento di conoscenze

Riduci i tempi di implementazione rispettando rigorosi standard di sicurezza

Limiti di Appvia

Potrebbe essere necessaria una configurazione personalizzata per ambienti ibridi altamente complessi

Recensioni della community con limite rispetto ai principali operatori cloud

I risultati migliori spesso dipendono dall'utilizzo della consulenza di Appvia insieme alla piattaforma

Prezzi Appvia

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Appvia

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Appvia

Questa recensione su G2 ha condiviso:

La funzionalità/funzione self-service end-to-end è una risorsa preziosa per le mie attività di gestione del cloud, integrata dal controllo centralizzato che migliora la mia efficienza. Inoltre, la visibilità e l'automazione del cloud alleggeriscono ulteriormente il mio carico di lavoro.

La funzionalità self-service end-to-end è una risorsa preziosa per le mie attività di gestione del cloud, integrata dal controllo centralizzato che migliora la mia efficienza. Inoltre, la visibilità e l'automazione del cloud alleggeriscono ulteriormente il mio carico di lavoro.

📖 Leggi anche: Il miglior software di assistenza alla scrittura con IA

8. Rossum (ideale per flussi di lavoro paperless basati sull'IA)

tramite Rossum

Molte aziende aziendali sono ancora sommerse dalla carta. Per la precisione, quasi la metà delle piccole e medie imprese. Ma Rossum aiuta a colmare questa lacuna.

La piattaforma cloud-native di Rossum, basata sull'IA, acquisisce, convalida e invia dati puliti direttamente ai tuoi sistemi. Meno errori e flussi di lavoro più rapidi consentono ai tuoi team di concentrarsi sul lavoro che fa progredire l'azienda senza modelli rigidi o ore sprecate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rossum

Acquisisci i dati dai documenti di transazione senza modelli predefiniti

Ottieni l'automazione delle approvazioni, dei follow-up dei fornitori e della convalida dei dati con agenti IA

Scala in modo da garantire la sicurezza i flussi di lavoro documentali end-to-end, dalla pre-elaborazione alla post-elaborazione

Facile integrazione con SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics e altri

Gestisci la piattaforma tramite estensioni low-code, microservizi e SaaS chiavi in mano

Limiti di Rossum

Potrebbe essere necessaria una gestione del cambiamento per i team che non hanno familiarità con l'IDP

Le esigenze di personalizzazione possono estendere l'implementazione a casi di nicchia

Un approccio completamente gratis e senza modello potrebbe richiedere una formazione per documenti insoliti

Prezzi Rossum

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rossum

G2 : 4,5/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Rossum

Questa recensione di G2 ha presentato:

La piattaforma automatizza l'intero ciclo di vita dei documenti, dalla ricezione dei documenti alla registrazione dei dati nei sistemi interni, riducendo significativamente il lavoro richiesto. Rossum AI è progettato per una facile implementazione, consentendo alle aziende di integrare rapidamente e avviare l'automazione dei flussi di lavoro di elaborazione dei documenti con una configurazione minima.

La piattaforma automatizza l'intero ciclo di vita dei documenti, dalla ricezione dei documenti alla registrazione dei dati nei sistemi interni, riducendo significativamente il lavoro richiesto. Rossum AI è progettato per una facile implementazione, consentendo alle aziende di integrare rapidamente e avviare l'automazione dei flussi di lavoro di elaborazione dei documenti con una configurazione minima.

9. Infrrd (ideale per l'elaborazione dei documenti senza intervento manuale basata su SLA)

via Infrrd

Infrrd va oltre il tradizionale OCR offrendo un'elaborazione intelligente dei documenti senza intervento manuale e basata su SLA. Come funziona? Immagina un team HR dell'azienda che gestisce ogni settimana centinaia di registri dei dipendenti, contratti e documenti di conformità con scadenze strette.

Invece di impiegare ore a controllare i dettagli mancanti o gli errori di voce manuale dei dati, l'IA di Infrrd automatizza l'estrazione, la convalida e l'inoltro dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infrrd

Fornisci un'estrazione dei dati conforme agli SLA senza alcun intervento manuale.

Gestisci oltre 1.000 tipi di documenti in più di 22 lingue con un tasso di errore inferiore allo 0,1%.

Ottieni l'automazione dei flussi di lavoro end-to-end con agenti IA e regole di estrazione personalizzate.

Abilita il rilevamento intelligente delle immagini e la funzione 'chattare' live sui documenti per ottenere informazioni in tempo reale.

Scala le operazioni con la sicurezza, grazie a un'elaborazione sempre attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Limiti di Infrrd

Potrebbe essere necessario un po' di tempo iniziale per personalizzare regole di estrazione complesse.

I prezzi sono personalizzati, quindi la pianificazione del budget richiede una consulenza diretta.

I team più piccoli potrebbero trovare l'implementazione su larga scala più avanzata del necessario.

Prezzi Infrrd

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Infrrd

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Infrrd

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

Infrrd dispone di un team dedicato a fornire ai clienti aziendali servizi di comprensione dei documenti ed estrazione dei dati, nel unico e complesso spazio dei documenti non strutturati, che noi trattiamo in grandi volumi con i documenti di costruzione.

Infrrd dispone di un team dedicato a fornire servizi di comprensione dei documenti e estrazione dei dati per l'aziendale, nel unico e complesso spazio dei documenti non strutturati, che noi trattiamo in grandi volumi con i documenti di costruzione.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la scrittura di contenuto per una creazione più rapida dei contenuti

10. Docsumo (ideale per flussi di lavoro senza contatto ed estrazione di grandi volumi di documenti)

tramite Docsumo

Docsumo elimina la fatica del copia-incolla e l'inserimento ripetitivo delle voci trasformando i documenti non strutturati in tabelle pulite e strutturate. Immagina un team operativo che gestisce pile di contratti con i fornitori e rendiconti mensili delle spese di più reparti.

Anziché perdersi in noiose operazioni di inserimento dati, possono utilizzare l'IA di Docsumo per acquisire dettagli chiave, segnalare anomalie per una rapida revisione e formattare tutto in formati strutturati e ricercabili. Ciò significa approvazioni più rapide, meno errori manuali e più tempo a disposizione dei team per concentrarsi su attività di maggior valore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docsumo

Ottieni l'automazione dell'estrazione di dati complessi da fatture, estratti conto bancari, buste paga e altro ancora.

Converti dati disordinati e non strutturati in tabelle simili a Excel pronte per l'analisi.

Gestisci PDF scansionati, immagini, documenti lunghi e moduli scritti a mano.

Addestra modelli personalizzati o utilizza oltre 100 modelli pre-addestrati per casi d'uso specifici del settore.

Crea flussi di lavoro personalizzati con regole di convalida, gestione delle eccezioni e integrazioni.

Ottieni dashboard in tempo reale, registri di controllo e ricerca avanzata per una visibilità totale dei dati.

Limiti di Docsumo

Alcuni utenti notano una curva di apprendimento durante la personalizzazione dei modelli di estrazione.

L'implementazione per documenti altamente variabili può richiedere tempi di configurazione aggiuntivi.

Per trarne il massimo vantaggio sono necessari esempi preliminari e un chiaro piano dei processi.

Prezzi Docsumo

Starter : 199 $ al mese per utente

Crescita : 499 $/mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Docsumo

G2 : 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Docsumo

Questa recensione G2 ha ottenuto:

Ha ridotto il tempo necessario per l'estrazione manuale dei dati, con una probabilità del 80-90%, anche includendo i controlli manuali dei dati di output.

Ci ha permesso di ridurre il tempo necessario per l'estrazione manuale dei dati con probabilità dell'80-90%, anche includendo i controlli manuali dei dati di output.

📖 Leggi anche: Modelli e formattare SOP gratis

11. Nanonets (ideale per flussi di lavoro IA flessibili e acquisizione dati ad alta precisione)

tramite Nanonets

Nanonets è progettato per i team che desiderano automatizzare la noiosa elaborazione dei documenti senza modelli rigidi o supporto IT complesso. Che si tratti di automatizzare la contabilità fornitori, l'elaborazione dei reclami o la riconciliazione degli ordini, Nanonets combina OCR, machine learning e flussi di lavoro senza codice.

Ciò consente al tuo team di acquisire dati da documenti disordinati e trasferirli direttamente nel tuo CRM, ERP o qualsiasi altro sistema di registrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nanonets

Estrai dati da fatture, ordini di acquisto, schede d'identità, ricevute e altro ancora con l'avanzato OCR basato sull'IA

Automatizza flussi di lavoro complessi senza motori decisionali basati su codice

Integrazione facile con strumenti come Slack, Salesforce, Dropbox o Microsoft Dynamics

Convalida, contrassegna o arricchisci automaticamente i dati prima di esportarli nei sistemi a valle

Ottieni rapidamente un ROI misurabile, con un ritorno medio di 3,5 volte in soli sei mesi

Limiti di Nanonets

Potrebbe essere necessario dedicare del tempo iniziale alla messa a punto dei flussi di lavoro per layout di documenti complessi o legacy

La revisione manuale potrebbe essere ancora necessaria per casi limite o formattare rari

Prezzi Nanonets

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nanonets

G2 : 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Nanonets

Questa recensione su G2 ha condiviso:

Il riconoscimento OCR è già ottimo fin da subito. Il team di Nanonets ha anche svolto il lavoro iniziale di formazione del modello e ha fornito una logica personalizzata per abbinare i campi nel nostro ERP per l'integrazione.

Il riconoscimento OCR è già ottimo fin da subito. Il team di Nanonets ha anche svolto il lavoro iniziale di formazione del modello e ha fornito una logica personalizzata per abbinare i campi nel nostro ERP per l'integrazione.

💡Suggerimento professionale: hai difficoltà a mettere tutti sulla stessa pagina? Che cos'è la collaborazione di team? Il blog del tuo team illustra 10 strategie efficaci per ispirare il lavoro di team in modo semplice, affinché i vostri progetti procedano in modo più rapido e intelligente.

Se stai cercando altri modi per automatizzare i flussi di lavoro documentali, ecco altri tre strumenti intelligenti per l'elaborazione dei documenti che vale la pena prendere in considerazione insieme ai principali leader che abbiamo trattato:

Hyperscience: utilizza l'IA per l'automazione della classificazione dei documenti e dell'estrazione dei dati, mantenendo gli esseri umani nel ciclo per la gestione delle eccezioni

Kofax TotalAgility: combina l'IDP con l'orchestrazione dei processi, l'automazione dei flussi di lavoro e l'RPA per un'elaborazione avanzata delle fatture

Amazon Textract: rileva testo stampato, scrittura manuale, tabelle e coppie chiave-valore senza bisogno di modelli predefiniti

Automatizza in modo più intelligente, lavora più velocemente: il vantaggio di ClickUp

Dai file smarriti alle ore sprecate nell'inserimento ripetitivo delle voci, ogni giorno i team di tutto il mondo perdono tempo prezioso e precisione.

Il software di elaborazione intelligente dei documenti (IDP) cambia le carte in tavola con dati puliti, ricercabili e utilizzabili. Tuttavia, sebbene molti strumenti IDP automatizzino l'estrazione dei dati o velocizzino le approvazioni, spesso non riescono a garantire la connessione dei tuoi documenti al resto del tuo lavoro quotidiano.

Questo è il vuoto che ClickUp colma.

ClickUp riunisce in un unico spazio di lavoro l'elaborazione intelligente dei documenti, la scrittura basata sull'intelligenza artificiale, l'inoltro automatico e i flussi di lavoro collaborativi. Non dovrai più passare da un'applicazione all'altra, preoccuparti del controllo delle versioni o cercare informazioni perse.

Sei pronto a recuperare il tuo tempo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!