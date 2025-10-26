Modelli gratis per il budget di ristrutturazione della casa per il monitoraggio dei costi

Mettere a punto un piano per una ristrutturazione domestica può essere entusiasmante, ma senza un solido sistema di budgeting i costi possono sfuggire al controllo.

Infatti, secondo Houzz, oltre un terzo dei proprietari di case supera il proprio budget di ristrutturazione. Ciò accade perché non effettuano un monitoraggio delle spese o si affidano a un foglio di calcolo del budget di ristrutturazione obsoleto che fa più male che bene.

È qui che entrano in gioco i modelli di budget per la ristrutturazione della casa. Ti offrono un quadro chiaro di ogni spesa, dai materiali alla manodopera, così puoi mantenere il controllo, prendere decisioni più intelligenti e rispettare il budget.

In questa guida elencheremo modelli gratis e pronti all'uso per il budget di ristrutturazione della casa forniti da ClickUp che ti libereranno dallo stress della gestione dei costi.

👀 Lo sapevi? Il settore della ristrutturazione domestica negli Stati Uniti ha un valore stimato di circa 509 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà la cifra impressionante di 600 miliardi di dollari entro il 2027!

Modelli di budget per la ristrutturazione della casa in sintesi

Ecco un riepilogo/riassunto di tutti i modelli di budget per la ristrutturazione della casa elencati in questo blog:

Cosa sono i modelli di budget per la ristrutturazione della casa?

i modelli di budget per la ristrutturazione della casa sono strumenti predefiniti che ti aiutano a pianificare e a monitorare tutte le spese di ristrutturazione in un unico posto. * Funzionano come un sistema di gestione delle spese su misura per il tuo progetto, in modo che ogni centesimo sia contabilizzato.

Con questi modelli puoi:

Individua tempestivamente i costi nascosti (ad es. spese di consegna, strumenti aggiuntivi, straordinari degli appaltatori) prima che si accumulino

Evita di sforare il budget monitorando in tempo reale le spese rispetto ai limiti previsti

rimani sulla stessa pagina con gli appaltatori* attraverso la condivisione di piani di spesa trasparenti

Modifica facilmente il tuo piano quando i prezzi cambiano durante il progetto (ad esempio, aumento dei costi dei materiali)

Dai priorità alle spese in base al flusso di cassa disponibile e alle fasi del progetto

Conserva tutta la documentazione in un unico posto per detrazioni fiscali, richieste di prestiti o progetti futuri

Cosa rende efficace un modello di preventivo per la ristrutturazione della casa?

Un buon modello di budget per la ristrutturazione della casa dovrebbe rendere la pianificazione e il monitoraggio semplicissimi, non più complicati. Ecco esattamente cosa cercare 👇

Categorie di costo chiare: separa materiali, manodopera, permessi, elettrodomestici e altre spese impreviste

*colonne "Stimato" e "Effettivo": offre un layout affiancato che mostra quanto avevi in piano di spendere rispetto a quanto hai effettivamente speso

*sezioni di modifica: consentono di aggiungere, rimuovere o rinominare facilmente le righe in base alla portata specifica della ristrutturazione

Sequenza o programma integrato: ti aiuta a pianificare il piano per i pagamenti in base alle fasi del progetto, come demolizione, installazione, finiture, ecc

Calcolo automatico del totale: consente di risparmiare tempo ed evitare errori sommando tutti i costi in tempo reale

*nota e monitoraggio delle modifiche: ti aiuta a registrare costi imprevisti, modifiche alla portata del progetto o aggiornamenti al design per una trasparenza totale

Colonna "Imprevisti": ti assicura di avere un budget di backup pronto per riparazioni impreviste o aumenti di prezzo

*segnali visivi o codici colore: rendono più facile individuare a colpo d'occhio gli eccessi, i costi in sospeso o gli elementi di spesa elevati

Facili opzioni di esportazione o stampa: ideale per la condivisione offline con appaltatori, architetti o funzionari di banca quando necessario

🏡 Curiosità: ecco i motivi principali per cui i proprietari di case decidono di ristrutturare. In quale categoria rientri? Per riparare i danni (35%)

Per aumentare il comfort (35%)

Per migliorare la vivibilità della propria casa (32%)

Per migliorare l'estetica della propria casa (32%)

Per personalizzare la propria casa (31%)

Per aumentare il valore della propria casa (30%)

Modelli di budget per la ristrutturazione della casa

I seguenti modelli gratuiti per il budget di ristrutturazione coprono tutto, dal semplice monitoraggio delle spese alla gestione completa del budget di costruzione. Ogni modello è preconfigurato con viste utili, campi personalizzati e integrazioni per rendere il monitoraggio dei costi di ristrutturazione più facile che mai.

Scopriamo insieme questi modelli e come possono aiutarti a rispettare i tempi e il budget previsti per la tua ristrutturazione.

1. Modello ClickUp per ristrutturazioni domestiche

Ottieni il modello gratis Fai un piano di ogni dettaglio della ristrutturazione della tua casa utilizzando il modello ClickUp Home Renovation Template

Ristrutturare la tua casa sembra entusiasmante finché non ti ritrovi sommerso da WhatsApp chats, ricevute smarrite e dieci attività che si sovrappongono. Questo è esattamente il caos che puoi evitare con il modello per la ristrutturazione della casa di ClickUp.

Ti offre una vista dettagliata e di alto livello dell'intero progetto di ristrutturazione, dalla demolizione iniziale agli ultimi ritocchi. Puoi suddividere il progetto stanza per stanza, impostare le scadenze delle attività e segnalare le dipendenze, in modo che l'impianto idraulico non venga avviato accidentalmente prima che la pavimentazione sia stata completata.

Aiuta anche a coordinare tutte le persone coinvolte (appaltatori, fornitori e membri della famiglia) e a mantenere il tuo progetto di ristrutturazione organizzato, nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

Perché apprezzerai questo modello:

Monitora lo stato del progetto utilizzando la visualizzazione ClickUp Kanban Board per individuare immediatamente gli ostacoli e i lavori completati

Automatizza gli aggiornamenti e gli avvisi di routine per mantenere la sincronizzazione del tuo team o dei tuoi appaltatori senza follow-up manuali

Raggruppa il lavoro esterno, interno e di progettazione in cartelle separate per una maggiore chiarezza e facilità di navigazione

✅ Ideale per: Proprietari di immobili che gestiscono ristrutturazioni complete e desiderano chiarezza, controllo e meno grattacapi con i fogli di calcolo

🎥 Guarda: Come utilizzare ClickUp per gestire la ristrutturazione della casa:

2. Modello ClickUp per la project management dei progetti di ristrutturazione domestica

Ottieni il modello gratis Gestisci facilmente team, approvazioni e tempistiche con il modello di project management della ristrutturazione domestica ClickUp

Sapevi che il 12% dei proprietari di case rimanda i progetti di ristrutturazione semplicemente perché non ha tempo e il 9% li annulla per lo stesso motivo? Ristrutturare una casa non significa solo svolgere singole attività, ma anche coordinare gli appaltatori, ottenere i permessi e portare a termine più lavori contemporaneamente.

Il modello di project management dei progetti di ristrutturazione domestica di ClickUp chiarisce ogni dubbio agendo come un appaltatore generale virtuale che non stacca mai. Grazie ai suoi strumenti integrati di pianificazione e collaborazione, garantisce che ogni membro del team sappia cosa fare e che ogni approvazione venga ottenuta in tempo, in modo che il tuo progetto rimanga nei tempi previsti e nell'ambito previsto.

Perché apprezzerai questo modello:

Imposta le attività cardine per ogni fase della ristrutturazione e monitorale facilmente nella timeline del modello per assicurarti che le fasi principali vengano completate in tempo

Assegna ruoli e responsabilità chiari ai membri del team con visibilità sulla distribuzione del carico di lavoro

Tieni traccia delle metriche chiave di rendimento utilizzando il dashboard ClickUp integrato, pensato appositamente per il monitoraggio di immobili e progetti

Organizza più proprietà o fasi utilizzando cartelle e tag personalizzati per una navigazione rapida

✅ Ideale per: Appaltatori o responsabili di ristrutturazioni che gestiscono più squadre, fornitori e fasi, soprattutto quando ogni ritardo comporta un costo aggiuntivo

3. Modello di budget semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le entrate e le spese mensili mantenendo un monitoraggio delle tue spese con il modello di budget semplice di ClickUp

Il modello di budget semplice di ClickUp semplifica la pianificazione del budget per la ristrutturazione della casa fornendo viste e categorie già pronte per il tuo foglio di calcolo. È perfetto se desideri semplicemente visualizzare una visione chiara delle entrate, delle uscite e di quanto margine hai realmente a disposizione.

Ciò che lo rende estremamente utile è che non si limita a monitorare le tue spese, ma ti mostra anche come si sta formando la forma dei costi nel tempo.

In questo modo, se le spese per i materiali iniziano ad aumentare mese dopo mese, te ne accorgerai tempestivamente. Questo ti darà la possibilità di adeguare, ridimensionare o mettere in pausa il progetto prima che la situazione sfugga di mano, rendendolo uno dei modi più semplici per gestire il budget di un progetto senza stress.

Perché apprezzerai questo modello:

Monitora le entrate provenienti da più fonti con campi dedicati al reddito e tipi di account filtrabili

Passa a visualizzare il piano di bilancio, le entrate e le spese per ottenere una vista dettagliata e una panoramica finanziaria

Calcola automaticamente i totali mensili e annuali per sapere quanto stai risparmiando o spendendo in eccesso

✅ Ideale per: Proprietari di case o chi ristruttura per la prima volta e cerca un semplice strumento per monitorare il budget di ristrutturazione e gestire le spese e le entrate mensili del progetto senza dover affrontare complesse operazioni contabili

🎉 Curiosità: Secondo i dati NARI e REALTOR®, il 43% dei proprietari di case dichiara di sentirsi sinceramente felice dopo aver completato una ristrutturazione domestica, mentre un altro 38% si dichiara soddisfatto. Infatti, il punteggio medio di soddisfazione per i progetti di ristrutturazione è un solido 8,2 su 10! Quindi sì, la polvere, i ritardi e lo stress del budget potrebbero mettere alla prova la tua pazienza, ma il risultato? Una casa che ami davvero!

4. Modello di budget di progetto ClickUp con WBS

Ottieni il modello gratis Suddividi il tuo progetto in attività dettagliate e monitora le spese in modo efficiente con il modello di budget del progetto ClickUp con WBS

Quando il tuo progetto di ristrutturazione coinvolge più di una stanza, ciascuna con il proprio appaltatore, tempistica e centro di costo, il modello di budget di progetto ClickUp con WBS è un vero salvagente. WBS sta per Work Breakdown Structure(struttura di suddivisione del lavoro) e questo modello ti aiuta a suddividere il tuo piano di progetto in parti chiare e gestibili per stanza, fase o squadra.

Non solo saprai cosa sta succedendo, ma anche quando, perché e quanto ti costa. È come ingrandire e rimpicciolire la tua ristrutturazione senza perdere il monitoraggio del quadro generale.

Perché apprezzerai questo modello:

Assegna data di inizio, priorità e stime di manodopera a ciascuna attività per una pianificazione e una programmazione strutturate

Monitora le ore di manodopera e i costi stimati rispetto a quelli effettivi in una visualizzazione affiancata per evitare sforamenti di budget

Visualizza i progressi fase per fase e le dipendenze attraverso le viste Gantt , Budget e Sequenza integrate

✅ Ideale per: Project manager, squadre di costruzione o chiunque gestisca ristrutturazioni in più fasi o progetti su larga scala con budget rigorosi

💡 Suggerimento professionale: la maggior parte del caos che accompagna la ristrutturazione di una casa deriva da un unico fattore: strumenti di piano sparsi che non comunicano tra loro. Quando il tuo budget è in un file, le tue attività in un altro e le tue note nella finestra In arrivo di qualcun altro, dedichi più tempo al coordinamento che alla creazione. Qui puoi utilizzare ClickUp Brain per trasformare il modo in cui poni un piano e gestisci il budget della ristrutturazione della tua casa. Si tratta di un assistente basato sull'intelligenza artificiale che conosce il tuo budget, l'elenco delle attività, i costi dei materiali e persino la Sequenza del progetto. Grazie all'intelligenza artificiale unificata e alla ricerca nell'area di lavoro ClickUp, puoi chiedere istantaneamente: "Crea un piano di budget per la ristrutturazione della cucina con meno di 20.000 $, compresi mobili, piastrelle e impianto idraulico"

"Riepilogare/riassumere la Sequenza del mio progetto per il bagno e avvisami se superiamo il budget di 8000 $"

elenca tutte le attività con tag 'in attesa di approvazione' e stima il tempo necessario per completarle se i materiali arrivano entro venerdì

"Quanto ho speso del mio budget per la ristrutturazione del soggiorno e dove sto spendendo troppo?"

5. Modello ClickUp per la project management con budget

Ottieni il modello gratis Ottieni una visualizzazione chiara del tuo progetto e effettua un monitoraggio efficace delle prestazioni con il modello di project management con budget di ClickUp

Quasi l'80% dei proprietari di case supera il budget durante i lavori di ristrutturazione e due terzi si indebitano solo per finanziarli. Il motivo è la mancanza di un piano corretto per il budget, ed è qui che il modello di project management con budget di ClickUp fa da passaggio come rete di sicurezza finanziaria.

Ti fornisce una struttura per pianificare il tuo progetto di ristrutturazione domestica tenendo conto dei costi in ogni passaggio. Ti aiuta a bilanciare le priorità del progetto, le risorse e le tempistiche entro un budget prestabilito, assicurando che ogni attività contribuisca al raggiungimento dei tuoi obiettivi senza spendere troppo.

Perché apprezzerai questo modello:

Organizza le attività di ristrutturazione in fasi strutturate per gestire più chiaramente la Sequenza e il monitoraggio del budget

Monitora i costi stimati, effettivi e rimanenti in tempo reale utilizzando le colonne dedicate al budget

Categorizza le attività utilizzando campi quali fase del progetto, stato del budget e percentuale di avanzamento

Visualizza le tempistiche e le attività cardine utilizzando la vista integrata del programma di progetto in stile Gantt

✅ Ideale per: Responsabili di progetto e appaltatori di ristrutturazioni che devono gestire progetti con budget rigorosi, assicurandosi che ogni attività e ogni acquisto siano giustificati

6. Modello ClickUp per la gestione dei costi di progetto

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo ogni spesa e semplifica la collaborazione con il modello di gestione dei costi del progetto ClickUp

Il modello di project management dei costi di progetto ClickUp ti offre una visibilità completa su tutte le spese relative al progetto di ristrutturazione della casa, aiutandoti a tenere sotto controllo ogni centesimo speso. Mentre il modello di project management in base al budget ti aiuta a pianificare entro un budget prestabilito, questo modello è stato creato per aiutarti a monitorare, analizzare e controllare le spese in ogni fase.

Va oltre un semplice foglio di calcolo di base e funge da centro di comando per il monitoraggio dei costi in tempo reale, confrontarli con il tuo budget e affrontare le variazioni di budget prima che diventino un problema.

Perché apprezzerai questo modello:

Monitora l'andamento dei costi su più progetti utilizzando viste Tabella che mettono a confronto le spese nel piano e quelle effettive

Reindirizza le risorse sottoutilizzate verso le aree di priorità identificando tempestivamente i divari di costo o le inefficienze

Imposta avvisi e soglie per individuare in anticipo le spese eccessive utilizzando l'automazione integrata

Allinea i budget con le Sequenze, le attività cardine e i risultati attesi utilizzando visualizzazioni collegate come Calendario, Documenti ed Elenco progetti

✅ Ideale per: Project manager o appaltatori che supervisionano progetti di costruzione o ristrutturazione che richiedono un controllo dettagliato dei costi

💡 Suggerimento dei professionisti: Ecco alcuni consigli collaudati per la gestione dei costi direttamente dai professionisti della ristrutturazione: Crea un budget dettagliato prima di iniziare, includendo materiali, manodopera, permessi, spese di soggiorno e un margine del 10-15% per gli imprevisti

Definisci in anticipo l'ambito del progetto durante la fase di progettazione per evitare costose modifiche a metà del progetto

Dai la priorità alle cose indispensabili rispetto a quelle superflue , in modo da coprire le spese essenziali anche se i costi dovessero variare

Tieni traccia delle spese in tempo reale utilizzando fogli di calcolo o strumenti; registra ogni fattura, preventivo e pagamento

Evita decisioni affrettate come finalizzare progetti e materiali prima dell'inizio del lavoro per evitare sforamenti di budget

Vivi nella tua casa per un po' prima di ristrutturarla per capire cosa deve davvero essere cambiato (e cosa no)

Fai attenzione ai costi "nascosti" come il trasporto, gli impianti fissi o le rifiniture, che spesso vengono trascurati

7. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea preventivi dettagliati e professionali per la ristrutturazione della casa con il modello di preventivo ClickUp

Il modello di proposta di budget ClickUp ti aiuta a creare una proposta di budget professionale e dettagliata per ottenere un prestito per la ristrutturazione della casa o l'approvazione del progetto. Suddivide ogni costo, ne spiega il valore e mostra esattamente dove vanno a finire i soldi.

Invece di partire da un documento vuoto, sarai preparato con un documento che parla la tua lingua e ti aiuta a prendere decisioni più rapidamente.

Perché apprezzerai questo modello:

Organizza la tua proposta in sezioni di budget prestrutturate che separano chiaramente i flussi di entrate, le spese previste e le giustificazioni

Personalizza i dati finanziari con campi di modifica per categorie di costo, tempistiche, fonti di finanziamento e nota su misura per ogni progetto

Assegna le attività di revisione e approvazione alle parti interessate direttamente all'interno della proposta per accelerare il processo di approvazione

Aggiungi file, fogli di calcolo o documenti di backup pertinenti a ciascuna sezione per fornire un contesto completo in un'unica visualizzazione

✅ Ideale per: Proprietari di immobili, project manager o piccoli titolari di aziende che devono presentare una proposta di budget per lavori di ristrutturazione o costruzione per ottenere l'approvazione di stakeholder, investitori o finanziatori

⚡ Archivio modelli: Hai mai provato a ottenere un prestito per la ristrutturazione della casa con un foglio di calcolo scarabocchiato e una preghiera? Spoiler: non funziona. Un modello di proposta di budget chiaro e ben strutturato mostra ai finanziatori o alle parti interessate che hai fatto i compiti fino all'ultimo dollaro. Ti aiutano a presentare il tuo piano con chiarezza, sicurezza e contesto. Quando la tua proposta parla il linguaggio della ripartizione dei costi, della Sequenza e del valore, viene presa sul serio (e spesso approvata più rapidamente).

8. Modello ClickUp per la project management dei progetti di costruzione

Ottieni il modello gratis Garantisci il corretto svolgimento dei tuoi progetti di costruzione con stati personalizzati, campi e visualizzare flessibili utilizzando il modello di project management dei progetti di costruzione ClickUp

Non ti sorprenderà sapere che l'87% dei progetti di costruzione subisce ritardi e che quasi la metà degli appaltatori attribuisce la colpa a una cattiva pianificazione e coordinamento. Il modello di project management dei progetti di costruzione ClickUp ti aiuta a prevenire questi problemi prima che si verifichino.

Questo modello di budget per l'edilizia è progettato per appaltatori e imprese di ristrutturazione. Combina la gestione della pianificazione con il monitoraggio dei costi e la gestione del campo.

Ti consentono di monitorare le attività in loco e i costi di lavoro, gestire i controlli di sicurezza e la conformità e tenere in ordine tutti i documenti relativi alla costruzione (come preventivi e fatture). Grazie alla visualizzazione per fasi del progetto e agli aggiornamenti in tempo reale, puoi supervisionare le ristrutturazioni residenziali o commerciali leggere con sicurezza e precisione.

Perché apprezzerai questo modello:

Aggiungi dati specifici del progetto utilizzando 14 campi personalizzabili per documentare elementi quali posizione, budget, dimensione del progetto e titolare dell'attività.

Passa tra 5 visualizzazioni, tra cui Mappa mentale, Elenco e vista Gantt, per visualizzare il lavoro a modo tuo e pianificare in modo efficiente le sequenze di costruzione.

Collega le attività correlate per creare dipendenze tra le attività e ricevere avvisi quando le Sequenze sono a rischio.

Organizza il tuo spazio con fasi personalizzate che riflettono le attività reali del cantiere, come permessi, approvvigionamenti e architettura.

✅ Ideale per: Responsabili di cantiere o imprese di ristrutturazione che gestiscono contemporaneamente più lavori di ristrutturazione con budget elevati e che necessitano di uno spazio di lavoro collaborativo per coordinare il lavoro sul campo, la conformità alle norme di sicurezza e il monitoraggio del budget.

🎥 Guarda: Come utilizzare ClickUp per la gestione dei lavori edili

⚡ Bonus: quando gestisci più fornitori o stai pianificando una ristrutturazione importante, gli strumenti giusti fanno la differenza. Utilizza un software di project management per costruzione per evitare di dover "spegnere incendi" e avviare un vero flusso del progetto. La parte migliore è che ti evita chiamate continue, comunicazioni errate e sorprese dell'ultimo minuto. E quando sarà il momento di presentare il tuo piano, non lasciare che una proposta disordinata ti rallenti. Scegli tra i migliori modelli di proposta di costruzione per definire chiaramente l'ambito, la ripartizione dei costi, le sequenze e i termini.

9. Modello di piano di progetto per la ristrutturazione della casa ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica ispezioni, approvazioni di progetti e attività cardine della ristrutturazione con il modello di piano di progetto per la ristrutturazione della casa di ClickUp.

Il modello di piano di ristrutturazione domestica ClickUp funge da progetto per il tuo intervento di ristrutturazione domestica (come una ristrutturazione completa o l'aggiunta di una nuova stanza), con flussi di lavoro predefiniti che coprono tutto, dalla demolizione e dai permessi alle ispezioni e alle approvazioni del progetto.

Sono disponibili stati personalizzati su misura per la ristrutturazione (ad es. struttura, impianto idraulico, impianto elettrico, finiture) in modo da poter monitorare i progressi in ogni fase della costruzione. La pianificazione strutturata, i commenti e le sequenze visive assicurano che nessun passaggio critico venga tralasciato.

Perché apprezzerai questo modello:

Crea flussi di lavoro strutturati per i permessi comunali, le approvazioni del client e i punti chiave delle decisioni utilizzando le liste di controllo delle attività

Coordina i vari team taggando direttamente gli appaltatori, i progettisti o i proprietari delle abitazioni nelle attività, in modo da centralizzare la comunicazione.

Separa le principali aree di ristrutturazione, come l'impianto elettrico, i mobili e la pavimentazione, utilizzando elenchi di attività individuali e viste Bacheca.

Carica le foto prima/dopo per registrare lo stato della ristrutturazione e conservare una cronologia visiva documentata.

✅ Ideale per: team che gestiscono ristrutturazioni complete di case o aggiornamenti in più fasi che richiedono una forte collaborazione e il monitoraggio delle attività cardine

10. Modello ClickUp per la pianificazione di progetti di ristrutturazione domestica

Ottieni il modello gratis Gestisci con facilità piccoli lavori di ristrutturazione come la tinteggiatura o l'illuminazione utilizzando il flessibile modello ClickUp Home Improvement Project Planner.

Non tutti i lavori di ristrutturazione richiedono una ristrutturazione completa. Il modello ClickUp Home Improvement Project Planner fornisce una struttura sufficiente per pianificare e eseguire lavori di ristrutturazione su piccola scala nel tuo progetto di ristrutturazione senza sovraccaricarti di dettagli.

Ti aiutano a creare un elenco delle attività, dei materiali e dei costi per ogni mini-progetto (come il rinnovo di una stanza nel fine settimana o una semplice ristrutturazione della cucina) e a monitorarli fino a quando saranno completati. Puoi usarli per pianificare una stanza alla volta o gestire una serie di piccoli miglioramenti in tutta la casa, tenendo sempre sotto controllo i tempi e le spese.

Perché apprezzerai questo modello:

Dai priorità agli interventi più urgenti utilizzando un dashboard visivo chiaro, suddiviso per stanza, per concentrarti meglio sulle attività.

Piano le singole attività di ristrutturazione per stanza utilizzando il layout Room View con funzione drag-and-drop.

Riutilizza le strutture salvate per replicare le liste di controllo di ristrutturazione frequenti senza dover ricominciare da zero.

Contrassegna ogni attività con i materiali o gli strumenti necessari, in modo da essere sempre pronto prima dell'inizio del lavoro.

✅ Ideale per: proprietari di case e appassionati del fai da te che gestiscono progetti di ristrutturazione rapidi o piccoli lavori di ristrutturazione.

11. Modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno ClickUp

Ottieni il modello gratis Risolvi i ritardi, i costi eccessivi e le incomprensioni con gli appaltatori nella ristrutturazione del bagno con il modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno di ClickUp.

La ristrutturazione del bagno può sembrare un intervento di piccola entità, ma è uno dei progetti che richiede maggiore coordinamento in qualsiasi casa. Il modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno di ClickUp suddivide il tuo progetto in sezioni chiare per pianificare le modifiche idrauliche, l'installazione di sanitari, la posa delle piastrelle e gli aggiornamenti elettrici.

Organizzando la ristrutturazione in queste componenti, potrai affrontare il progetto passaggio dopo passaggio e assicurarti di aver tenuto account di permessi, ispezioni e sequenza dei lavori.

Perché apprezzerai questo modello:

Raggruppa le attività per settore (ad es. idraulica, elettricità) e assegna le date di scadenza

Monitora le approvazioni delle ispezioni e lo stato dei servizi con colonne integrate per aggiornamenti specifici sulle attività

Evita di sforare il budget suddividendo le installazioni complesse in attività secondarie con date di scadenza chiare

Aggiungi documenti essenziali, come i layout di design o i preventivi dei fornitori, come allegato a ciascuna attività

Ottieni visibilità in tempo reale sui progressi grazie alle barre di completamento, ai promemoria e agli aggiornamenti automatici dello stato

✅ Ideale per: Proprietari di immobili, designer o appaltatori che hanno in piano una ristrutturazione di bagni di piccole e medie dimensioni che coinvolge più settori

Diamo un'occhiata ad alcuni dei costi e delle tendenze più recenti nella ristrutturazione dei bagni , tratti dal sondaggio Houzz: Le ristrutturazioni dei bagni stanno raggiungendo quelle delle cucine in termini di popolarità; il 24% dei proprietari di case ha ristrutturato il bagno, la stessa percentuale di chi ha ristrutturato la cucina

Le ristrutturazioni importanti dei bagni principali di piccole dimensioni (meno di 9 metri quadrati) hanno registrato un aumento del 13%, con una spesa media salita a 17.000 dollari

I bagni di grandi dimensioni (oltre 9 metri quadrati) hanno mantenuto un costo stabile di 25.000 dollari per le ristrutturazioni standard

I lavori di ristrutturazione di bagni di lusso hanno registrato un forte aumento: i bagni di lusso di grandi dimensioni partivano da 70.000 dollari, mentre quelli di piccole dimensioni partivano da 45.000 dollari Questi costi in aumento sottolineano la necessità di iniziare a pianificare e a definire il piano prima di immergersi in un progetto di ristrutturazione del bagno.

12. Modello ClickUp per interior design

Ottieni il modello gratis Organizza le attività di progettazione, coordina i fornitori e effettua il monitoraggio del feedback dei client utilizzando il modello ClickUp Interior Design

Il modello ClickUp Interior Design aiuta gli interior designer e gli arredatori a gestire tutto, dal moodboard iniziale all'installazione finale. Offre uno spazio per pianificare i piani di design, reperire e monitorare mobili o materiali, coordinarsi con i fornitori e gestire i feedback e le approvazioni dei client.

Puoi concentrarti sul progetto nel suo complesso mentre ClickUp gestisce in modo discreto il budget, la sequenza e la comunicazione con il client. In questo modo la tua visione (e quella del client) prende vita senza intoppi e senza spese eccessive.

Perché apprezzerai questo modello:

Inserisci le bacheche di ispirazione per il design utilizzando Pinterest, modelli 3D o Documenti Google direttamente nelle attività del progetto per una rapida consultazione

Monitora i fornitori, le consegne e i lead time per ogni stanza per evitare ritardi nell'arrivo di mobili o materiali

Gestisci i feedback dei client e le revisioni tramite i campi di stato di approvazione integrati per facilitare le approvazioni

Crea un hub delle risorse centrale per tutti i campioni, i campioni e i riferimenti creativi per mantenere l'organizzazione durante tutto il progetto

✅ Ideale per: Interior designer e decoratori che gestiscono progetti di alto livello per i client, dall'ideazione al completato

Semplifica la pianificazione del budget per la ristrutturazione della casa con ClickUp

Le ristrutturazioni domestiche raramente vanno esattamente come previsto, soprattutto quando si tratta di soldi. Tra i costi dei materiali, le spese per gli appaltatori e quei cambiamenti inaspettati, è facile perdere il monitoraggio.

Ecco perché utilizzare un modello di budget ClickUp è la scelta più sensata. Ti permette di tenere tutto, dai preventivi ai costi effettivi, in un unico posto, così non dovrai più cercare tra le ricevute o i fogli di calcolo incompleti.

Se stai affrontando una ristrutturazione domestica, questi modelli ti alleggeriranno notevolmente lo stress. E, onestamente, quella tranquillità vale davvero la pena. Iscriviti oggi stesso a ClickUp!