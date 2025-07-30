le 10 migliori alternative a Tally Forms per creare moduli migliori

Stai cercando un generatore di moduli che vada oltre le funzionalità di base?

Sebbene Tally Forms offra un approccio semplice e intuitivo, i professionisti del marketing, i team di startup, i product manager, i responsabili delle operazioni e gli imprenditori individuali spesso necessitano di funzionalità più avanzate.

Pensa a integrazioni perfette, automazioni potenti e un'interfaccia utente più elegante. Se stai cercando di migliorare la creazione dei tuoi moduli, acquisire dati più ricchi o semplificare i tuoi flussi di lavoro, sei nel posto giusto.

Abbiamo compilato un elenco delle 10 migliori alternative a Tally Forms che offrono strumenti per tutto, dai sondaggi complessi e la generazione di lead alle registrazioni agli eventi e alla raccolta dei pagamenti.

E no, non è necessaria alcuna conoscenza di codici!

Cosa cercare in un'alternativa a Tally?

Quando sei pronto a fare un salto di qualità nella creazione di moduli oltre ciò che offre Tally Forms, è importante sapere esattamente quali sono le funzionalità che fanno davvero la differenza.

Prima regola? Non equiparare un modulo complesso a un modulo avanzato!

Ecco invece alcuni aspetti chiave da tenere in considerazione:

✅ Logica avanzata e campi dinamici: cerca funzionalità che consentano ai tuoi moduli di "pensare". Ciò significa mostrare o nascondere domande, saltare sezioni o persino modificare il flusso del modulo in base alle risposte precedenti di un utente

✅ Personalizzazione approfondita e controllo del branding: i tuoi moduli sono un'estensione del tuo marchio. Cerca alternative che consentano ampie modifiche visive, inclusi font personalizzati, colori, layout e l'opzione fondamentale di utilizzare i tuoi domini personalizzati

✅ Integrazioni perfette e automazione potente: i dati non hanno valore se rimangono isolati. Le migliori alternative si connettono senza sforzo al tuo CRM, alle piattaforme di email marketing, agli strumenti di project management e ad altre app aziendali. Ancora meglio, dovrebbero consentirti di automatizzare i flussi di lavoro direttamente dall'invio dei moduli

✅ Reportistica e analisi affidabili: vai oltre il semplice conteggio delle risposte. Un'alternativa valida fornisce dashboard, grafici e approfondimenti sulle prestazioni dei moduli, consentendoti di identificare le tendenze, individuare i punti di abbandono e comprendere i tuoi dati

✅ Riscossione sicura dei pagamenti: se vendi prodotti, riscuoti quote per eventi o gestisci sottoscrizioni, l'elaborazione dei pagamenti sicura integrata è una funzionalità indispensabile. Cerca integrazioni dirette con i gateway di pagamento più diffusi

✅ Esperienza utente (UX) sia per l'autore che per il rispondente: Un ottimo generatore di moduli è intuitivo da usare, con un'interfaccia pulita e drag-and-drop. Altrettanto importante, i moduli che crea devono essere accattivanti, responsive sui dispositivi mobili e semplici da completare per il tuo pubblico, aumentando i tassi di completamento

✅ Funzionalità/funzioni di conformità e sicurezza: per i dati sensibili, assicurati che lo strumento offra le certificazioni necessarie come HIPAA, GDPR o PCI, oltre a funzionalità come CAPTCHA e crittografia dei dati per proteggere le informazioni

10 alternative a Tally in sintesi

Prima di entrare nei dettagli, ecco una breve guida per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze:

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Moduli dinamici, automazioni, approfondimenti IA, personalizzazione del marchio, creazione diretta delle attività Flussi di lavoro automatizzati e end-to-end Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende NoteForms Integrazione con Notion, logica condizionale, personalizzazione del marchio, notifiche Acquisizione dei dati nei database Notion Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $24/mese Typeform Moduli conversazionali, salti logici, contenuti multimediali avanzati, analisi Moduli conversazionali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Jotform oltre 10.000 modelli, integrazioni di pagamento, moduli multipagina, editor PDF Ampia scelta di modelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese Moduli Google Moduli illimitati, integrazione con Sheets, collaborazione Raccolta dati semplice Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $6/utente/mese SurveyMonkey Logica avanzata, analisi IA, integrazioni, multilingue Approfondimenti avanzati sui sondaggi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese Moduli Formstack Conformità HIPAA/PCI/GDPR, automazione del flusso di lavoro, analisi Flussi di lavoro sicuri e conformi Versione di prova gratuita per 14 giorni; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese Moduli Zoho Mobile-responsive, flussi di lavoro di approvazione, pagamenti Integrazione con la suite Zoho Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $12/mese Formsite Drag-and-drop, conformità SSL/PCI/HIPAA, report visivi Moduli sicuri, operazioni Nessun piano gratuito (versione di prova di 14 giorni); piani a pagamento a partire da 24 $ al mese Moduli Cognito Calcoli avanzati, firme elettroniche, portali Calcoli avanzati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese

👀 Lo sapevate? Già nel XII secolo in Inghilterra, avvocati e impiegati utilizzavano raccolte stampate di documenti campione, chiamate form books , per redigere memorie, atti giudiziari, contratti e altri testi ufficiali. Questi fungevano da modelli standardizzati per risparmiare tempo e garantire l'accuratezza, e alla fine hanno portato alla proliferazione di moduli legali prestampati nel XVII secolo!

Le migliori alternative a Tally

Prenditi il tempo necessario per esplorare alcune di queste alternative a Tally, molte delle quali offrono versioni di prova gratuite o piani gratuiti generosi, per vedere in prima persona come possono trasformare il lavoro richiesto per la raccolta dei dati e potenziare la tua azienda. Iniziamo!

1. ClickUp (Ideale per flussi di lavoro automatizzati e end-to-end)

Prova subito ClickUp Raccogli facilmente i dati e trasformali in tracce utilizzabili con i moduli ClickUp

Immagina un mondo in cui i dati che raccogli non rimangono semplicemente in un foglio di calcolo, ma attivano immediatamente azioni, creano progetti e offrono persino approfondimenti intelligenti. Questa è la potente realtà con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro!

Creare un modulo in ClickUp è incredibilmente semplice e intuitivo. Con un'interfaccia drag-and-drop, puoi creare rapidamente moduli su misura per le tue esigenze, che tu stia raccogliendo feedback dei clienti, gestendo richieste di assistenza o conducendo sondaggi interni. Puoi aggiungere il tuo marchio, scegliere tra una varietà di tipi di domande e mappare ogni risposta da acquisire in modo specifico.

Acquisisci il feedback dei dipendenti, esegui sondaggi Pulse, raccogli idee e monitora il sentiment del team con i moduli ClickUp

Quando un utente invia una risposta, questa diventa immediatamente un'attività di ClickUp, con i dati chiave mappati in campi personalizzati specifici, completi di tutti i dettagli necessari, rendendo facile il monitoraggio, l'assegnazione e la gestione direttamente dalla dashboard.

Ma la vera magia avviene con le automazioni di ClickUp. Puoi impostare potenti trigger in modo che, non appena viene inviato un modulo, le attività vengano automaticamente assegnate al membro del team giusto o classificate in base alle informazioni fornite. Ad esempio, se una risposta a un sondaggio viene contrassegnata come "urgente", ClickUp può immediatamente contrassegnarla come alta priorità e avvisare la persona appropriata.

Attiva/disattiva il trigger di automazione e guarda i flussi di lavoro eseguirsi da soli!

E se hai bisogno di aiuto per redigere un sondaggio da zero o dare un senso a tutte le risposte raccolte, ClickUp Brain è pronto ad aiutarti.

Questo assistente basato sull'intelligenza artificiale è in grado di generare domande per sondaggi, analizzare i dati dei moduli, riepilogare/riassumere i feedback e persino evidenziare tendenze chiave o elementi su cui intervenire. Che tu stia partendo da zero o desideri estrarre informazioni utili da una montagna di risposte, ClickUp Brain rende l'intero processo più intelligente e fluido, consentendoti di concentrarti su ciò che conta davvero.

Analizza i dati di invio dei moduli in tempo reale e ottieni informazioni dettagliate grazie all'IA con ClickUp

Ed ecco come creare un flusso di lavoro automatizzato e completo per i moduli senza 10 integrazioni, gente! Se avete bisogno di aiuto per iniziare, provate questo modello di modulo semplice di ClickUp!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea moduli dinamici con logica condizionale: ClickUp Forms ti consente di mostrare o nascondere i campi in base alle risposte precedenti, assicurandoti di raccogliere solo le informazioni più rilevanti e dettagliate dai rispondenti e creando un'esperienza altamente personalizzata

Personalizza i tuoi moduli per una professionalità coerente: Personalizza l'aspetto dei tuoi moduli ClickUp con il logo della tua azienda, i colori del marchio, sfondi personalizzati e persino domini personalizzati

Trasforma l'invio dei moduli direttamente in attività eseguibili: Ogni modulo ClickUp completato può generare istantaneamente nuove attività all'interno dei tuoi progetti

Arricchisci i dati con campi personalizzati versatili: Mappa le risposte dai tuoi moduli direttamente nei campi personalizzati delle tue attività e dei tuoi progetti

Gestisci i flussi di lavoro con automazioni intelligenti: Sfrutta il robusto motore di automazione di ClickUp per triggerare una cascata di azioni basate sull'invio dei moduli

Ottieni informazioni intelligenti con ClickUp Brain: utilizza il potente assistente IA di ClickUp per riepilogare/riassumere i dati, individuare le tendenze o estrarre elementi chiave dalle risposte

Centralizza tutti i dati raccolti in un'area di lavoro unificata: ogni invio di moduli ClickUp si integra perfettamente con le attività, i documenti e le comunicazioni correlate, creando un flusso di lavoro interconnesso

Limiti di ClickUp

La natura completa e l'ampio set di funzionalità di ClickUp, sebbene potenti, possono comportare una curva di apprendimento iniziale più ripida per i team che si concentrano esclusivamente sulla creazione di moduli di base

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente ha recensito il prodotto dicendo:

Quando ho impostato la nostra prima automazione ClickUp, è stato come un momento di illuminazione. Ora, con qualcosa di semplice come l'aggiunta di un tag, l'intero modello di attività secondaria si applica automaticamente. Non perdiamo più tempo a scavare nelle attività secondarie o a preoccuparci che qualcuno abbia dimenticato un passaggio cruciale. Abbiamo anche aggiunto automazioni che assegnano attività, aggiornano gli stati e inviano promemoria; tutte piccole cose di per sé, ma insieme hanno completamente semplificato il nostro modo di operare. Non si tratta solo di risparmiare tempo (anche se lo facciamo sicuramente); si tratta di creare un ambiente più fluido e meno stressante in cui il team può concentrarsi sul fare il proprio lavoro al meglio senza essere ostacolato dall'amministratore.

Quando ho configurato la nostra prima automazione ClickUp, è stato come un momento di illuminazione. Ora, con qualcosa di semplice come l'aggiunta di un tag, l'intero modello di attività secondaria si applica automaticamente. Non perdiamo più tempo a scavare tra le attività secondarie o a preoccuparci che qualcuno abbia dimenticato un passaggio cruciale. Abbiamo anche aggiunto automazioni che assegnano attività, aggiornano gli stati e inviano promemoria; tutte piccole cose di per sé, ma insieme hanno completamente semplificato il nostro modo di operare. Non si tratta solo di risparmiare tempo (anche se lo facciamo sicuramente); si tratta di creare un ambiente più fluido e meno stressante in cui il team può concentrarsi sul fare il proprio lavoro al meglio senza essere ostacolato dall'amministratore.

💡 Suggerimento: Fai parte di un team di controllo qualità che sta cercando di raccogliere feedback sull'esperienza utente o NPS? Dai un'occhiata a questi moduli per team di sviluppo software!

2. NoteForms (ideale per raccogliere dati direttamente nei database Notion)

tramite NoteForms

Se il tuo team vive e respira in Notion, NoteForms è una soluzione rivoluzionaria per la creazione di moduli. Ti consente di creare moduli eleganti e personalizzati che popolano automaticamente i tuoi database Notion, eliminando l'inserimento manuale dei dati e garantendo che tutte le tue informazioni siano organizzate dove ti servono di più.

Questo è particolarmente interessante per gli imprenditori individuali, i team di startup e i product manager che utilizzano Notion come hub centrale per tutto, dal CRM alla pianificazione dei contenuti. Dimentica le integrazioni macchinose; NoteForms rende la connessione naturale, offrendo un significativo passo avanti rispetto agli strumenti di creazione di moduli di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di NoteForms

Genera moduli direttamente dal tuo database Notion esistente

Aggiungi automaticamente i nuovi invii di moduli come nuovi elementi o aggiorna quelli esistenti

Personalizza ampiamente i moduli con i colori, i font e i loghi del tuo marchio e aggiungi persino domini personalizzati

Includi vari tipi di campi come caricamento di file, firme e valutazioni a stelle

Implementa la logica condizionale per creare moduli più intelligenti e dinamici che si adattano alle risposte degli utenti

Imposta notifiche in tempo reale via email, Slack o Discord per i nuovi invii

Consenti ai rispondenti di modificare i propri invii dopo averli inviati

Limiti di NoteForms

Il valore principale è legato a Notion; se il tuo flusso di lavoro non dipende fortemente da Notion, il suo vantaggio principale è ridotto

Essendo una soluzione di nicchia incentrata su Notion, potrebbe non offrire la stessa ampiezza di integrazioni con strumenti non specifici per Notion rispetto ad alcuni generatori di moduli generici

Prezzi di NoteForms

Free

Pro: A partire da 24 $ al mese

Team: A partire da 59 $ al mese

Valutazioni e recensioni di NoteForms

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di NoteForms?

Una recensione di un utente recita:

Ho provato Notion Forms per le richieste interne ed è molto comodo se si utilizza già Notion. L'integrazione con i database è perfetta e l'interfaccia utente è pulita. Ancora un po' limitato (non è ancora possibile utilizzare la logica condizionale o personalizzazioni più approfondite), ma è una prima versione solida con un grande potenziale.

Ho provato Notion Forms per le richieste interne ed è molto comodo se già utilizzi Notion. L'integrazione con i database è perfetta e l'interfaccia utente è pulita. Ancora un po' limitato (non è ancora disponibile la logica condizionale o una personalizzazione più approfondita), ma è una prima versione solida con un grande potenziale.

💡 Suggerimento: Se desideri comunque utilizzare Excel, qui trovi una guida passo passo su come creare un modulo in Excel

3. Typeform (Ideale per esperienze conversazionali)

tramite Typeform

Vuoi trasformare un modulo di base in una conversazione coinvolgente? Questo è il superpotere di Typeform. Questa piattaforma ridefinisce radicalmente la creazione di moduli presentando le domande una alla volta, creando un'esperienza visivamente elegante e altamente interattiva che entra in connessione con i rispondenti.

Per i marketer focalizzati sulla massimizzazione dei tassi di conversione o i product manager alla ricerca di dati qualitativi più ricchi, Typeform offre un'alternativa innovativa ai moduli tradizionali e statici. Offre un approccio raffinato e incentrato sull'utente che lo distingue in modo significativo da molte alternative a Tally Forms, rendendo ogni interazione pensata nei minimi dettagli e più accattivante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Crea interazioni coinvolgenti con l'interfaccia che presenta una domanda alla volta

Implementa potenti funzionalità avanzate come la sofisticata logica condizionale e i "salti logici" per creare percorsi dinamici e personalizzati

Approfitta delle numerose opzioni di personalizzazione, dai font e colori agli sfondi e layout

Integrazione perfetta con un vasto ecosistema di strumenti aziendali, tra cui i migliori CRM, piattaforme di email marketing e soluzioni di analisi

Facilita la raccolta sicura dei pagamenti direttamente all'interno dei moduli con i principali gateway come Stripe e PayPal

Incorpora contenuti multimediali come immagini, GIF e video direttamente nelle tue domande

Utilizza solide analisi integrate, inclusi i tassi di abbandono domanda per domanda, per ottenere informazioni approfondite

Limiti di Typeform

L'investimento in Typeform può essere superiore rispetto a molte altre soluzioni per la creazione di moduli, soprattutto per le aziende con volumi di invio elevati o che necessitano di accedere a funzionalità avanzate specifiche sui livelli superiori

Sebbene visivamente accattivante, il formato a domanda singola non è sempre efficiente per i moduli in cui i rispondenti devono rivedere più campi contemporaneamente o inserire rapidamente una grande quantità di informazioni

Alcuni utenti segnalano che funzionalità avanzate come reCAPTCHA per la protezione dai bot sono limitate ai piani più costosi, il che può essere motivo di frustrazione per gli utenti attenti ai costi

Prezzi di Typeform

Free

Base: 29 $/mese

In più: 59 $ al mese

Business: 99 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2 : 4,5/5 (oltre 870 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Un utente ha recensito il prodotto come segue:

La mia esperienza complessiva con Typeform è stata positiva, soprattutto grazie al suo design intuitivo, alla facilità d'uso e alla possibilità di creare moduli visivamente accattivanti e coinvolgenti. Eccelle nel fornire un'esperienza fluida e intuitiva sia per gli autori che per i rispondenti. Tuttavia, quando si lavora con un volume elevato di progetti o flussi di lavoro complessi, alcune limitazioni diventano evidenti. La mancanza di strumenti organizzativi avanzati, come la funzionalità drag-and-drop per duplicare i progetti tra cartelle, può rallentare la produttività. Penso che qualcosa di simile accada con l'assenza di opzioni di modifica in blocco per il testo o di impostazioni globali per le diapositive, che possono rendere più noiose le attività ripetitive.

La mia esperienza complessiva con Typeform è stata positiva, soprattutto grazie al suo design intuitivo, alla facilità d'uso e alla possibilità di creare moduli visivamente accattivanti e coinvolgenti. Eccelle nel fornire un'esperienza fluida e intuitiva sia per gli autori che per i rispondenti. Tuttavia, quando si lavora con un volume elevato di progetti o flussi di lavoro complessi, diventano evidenti alcune limitazioni. La mancanza di strumenti organizzativi avanzati, come la funzionalità drag-and-drop per duplicare i progetti tra cartelle, può rallentare la produttività. Penso che qualcosa di simile accada con l'assenza di opzioni di modifica in blocco per il testo o di impostazioni globali per le diapositive, che possono rendere più noiose le attività ripetitive.

📖 Leggi anche: Modelli di moduli di feedback gratuiti

4. Jotform (Ideale per un'ampia scelta di modelli)

tramite Jotform

Per i team che richiedono flessibilità e un'ampia matrice di punti di partenza, Jotform si distingue come piattaforma completa per la creazione di moduli. Lo strumento dispone di oltre 10.000 modelli di moduli pronti all'uso, che consentono una rapida implementazione per praticamente qualsiasi scopo, dai moduli di contatto alle domande di lavoro.

Va ben oltre le capacità di Tally Forms integrando funzionalità avanzate, come una solida logica condizionale, vaste integrazioni di terze parti e persino un potente database integrato simile a un foglio di calcolo chiamato Jotform Tables.

Ciò consente agli utenti di gestire e analizzare i dati inviati direttamente all'interno della piattaforma, trasformando le informazioni raccolte in informazioni utili piuttosto che semplici voci grezze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Progetta moduli con opzioni di personalizzazione approfondite, incluse funzionalità CSS

Elabora i pagamenti in modo sicuro direttamente tramite moduli utilizzando integrazioni con oltre 40 gateway di pagamento

Implementa una logica condizionale avanzata per creare moduli altamente dinamici e adattivi

Sfrutta le tabelle Jotform, un database integrato, per gestire, organizzare e analizzare i dati

Utilizza funzionalità/funzioni robuste come la conformità HIPAA, le firme elettroniche e un editor PDF dedicato

Limiti di Jotform

Sebbene siano molto complete, ottenere un design unico o all'avanguardia potrebbe richiedere alcune conoscenze CSS personalizzate, rispetto ad altre alternative a Jotform

Il prezzo può diventare un fattore significativo con l'aumentare dell'utilizzo; volumi di invio più elevati e un numero maggiore di moduli spingono rapidamente gli utenti verso livelli a pagamento più costosi

Prezzi di Jotform

Free

Bronzo: 39 $/mese

Silver: 49 $ al mese

Gold: 129 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2 : 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jotform?

Una recensione di un utente recita:

Jotform rende facile e veloce la creazione di un modulo semplice utilizzando strumenti di trascinamento della selezione per raccogliere dati. Lo abbiamo utilizzato per creare moduli per una varietà di attività, tra cui, a titolo esemplificativo: invio di ordini di prodotti personalizzati, richieste di informazioni sui nostri siti web, registrazione di nuovi account, firme di rinuncia, approvazioni di bozze, ecc. Adoro il fatto che i moduli/gli invii possano essere integrati con una moltitudine di applicazioni per semplificare ancora di più i nostri processi. Ad esempio, integriamo la maggior parte dei nostri moduli con Fogli Google per creare automaticamente un foglio di calcolo con le informazioni di invio. Integriamo anche alcuni moduli con Adobe Sign, che rende la raccolta delle firme un gioco da ragazzi.

Jotform rende facile e veloce la creazione di un modulo semplice utilizzando strumenti di trascinamento della selezione per raccogliere dati. Lo abbiamo utilizzato per creare moduli per una varietà di attività, tra cui, a titolo esemplificativo: invio di ordini di prodotti personalizzati, richieste di informazioni sui nostri siti web, registrazione di nuovi account, firme di rinuncia, approvazioni di bozze, ecc. Adoro il fatto che i moduli/gli invii possano essere integrati con una moltitudine di applicazioni per semplificare ancora di più i nostri processi. Ad esempio, integriamo la maggior parte dei nostri moduli con Fogli Google per creare automaticamente un foglio di calcolo con le informazioni di invio. Integriamo anche alcuni moduli con Adobe Sign, che rende la raccolta delle firme un gioco da ragazzi.

5. Google Forms (Ideale per la raccolta dati semplice e collaborativa)

tramite Google Moduli

Quando è necessario raccogliere dati in modo semplice e senza alcun costo, Google Forms è una soluzione imbattibile. Profondamente integrato nell'area di lavoro di Google, questo strumento consente a chiunque disponga di un account Google di creare sondaggi, quiz o moduli di feedback in modo rapido e senza complicazioni.

Il suo punto di forza principale risiede nella facilità d'uso e nelle funzionalità collaborative in tempo reale, che lo rendono uno strumento preferito da educatori, piccoli gruppi comunitari o imprenditori individuali che necessitano di raccogliere informazioni rapidamente e condividerle senza sforzo.

Sebbene non disponga di molte delle funzionalità avanzate o dell'ampia personalizzazione offerte dalle piattaforme premium per la creazione di moduli, Google Forms offre risultati affidabili, dimostrandosi prezioso per gli utenti attenti al budget.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Forms

Utilizza moduli e invii illimitati

Prova l'integrazione perfetta con Fogli Google per analisi, ordinamento e reportistica immediati

Facilita la collaborazione in tempo reale, consentendo a più utenti di modificare e gestire i moduli

Utilizza la logica condizionale di base per semplici ramificazioni all'interno dei moduli

Sfrutta le ampie opzioni di condivisione, inclusi collegamenti diretti, email, social media e incorporamento diretto

Ottieni riepiloghi/riassunti automatici e grafici delle risposte generati direttamente dall'interfaccia dei moduli

Accedi a una selezione di modelli predefiniti per scenari comuni come RSVP per eventi

Limiti di Google Forms

I moduli hanno spesso un aspetto generico, rendendo difficile allinearli perfettamente all'estetica specifica di un marchio

Molte funzionalità avanzate, come l'elaborazione dei pagamenti integrata, le firme elettroniche, i controlli granulari per il caricamento dei file o la logica complessa per pagine multiple, non sono disponibili in modo nativo

La connessione con CRM di terze parti o strumenti di automazione del marketing richiede in genere l'esportazione manuale dei dati o una sottoscrizione a pagamento a Zapier

Non progettato per flussi di lavoro altamente complessi o ricerche di mercato di livello professionale, offre prestazioni ottimali per attività di raccolta di informazioni più semplici

Prezzi di Google Forms

Free

Business Starter: 6 $/utente/mese

Business Standard: 12 $/utente/mese

Business Plus: 18 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Forms

G2 : 4,6/5 (oltre 40.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Forms?

Una recensione di un utente recita:

Nel complesso sono soddisfatto della facilità d'uso, delle funzionalità di automazione (mi riferisco all'impostazione dell'invio di un'email dopo che una persona ha compilato il modulo) e dell'uso dei Fogli Google, dato che ho familiarità anche con questi. Sono anche in grado di collegarmi ad altri strumenti come Zapier per un'ulteriore automazione.

Nel complesso sono soddisfatto della facilità d'uso, delle funzionalità di automazione (mi riferisco all'impostazione dell'invio di un'email dopo che una persona ha compilato il modulo) e dell'uso dei fogli Google, dato che ho familiarità anche con questi. Sono anche in grado di collegarmi ad altri strumenti come Zapier per un'ulteriore automazione.

6. SurveyMonkey (Ideale per approfondimenti avanzati sui sondaggi)

tramite SurveyMonkey

Ti sei mai chiesto cosa pensano davvero i tuoi clienti? O hai bisogno di capire il polso del tuo mercato senza un enorme mal di testa?

SurveyMonkey è fondamentalmente il professionista esperto del mondo dei sondaggi, perfetto per i team che hanno bisogno di approfondire i feedback. Ti consente di progettare sondaggi professionali utilizzando una gigantesca libreria di modelli scritti da esperti, oltre a tantissimi tipi di domande, tra cui cose interessanti come opzioni di classificazione e domande NPS (Net Promoter Score) specializzate.

Altre funzionalità includono la "logica di salto" (in cui le domande cambiano in base alle risposte precedenti), il "piping" (inserimento di risposte precedenti in nuove domande) e la "randomizzazione" per rendere i sondaggi davvero personali e coinvolgenti. Per i professionisti del marketing, i product manager o chiunque svolga ricerche approfondite, SurveyMonkey offre potenti strumenti per raccogliere i dati più rilevanti.

Funzionalità/funzioni migliori di SurveyMonkey

Usa l'IA per analizzare il tono dei commenti aperti, analizzare il testo e persino confrontare i dati

Accedi a SurveyMonkey Audience, un enorme panel globale, per ottenere rapidamente risposte

Connettiti senza interruzioni con oltre 200 app aziendali popolari

Personalizza i tuoi sondaggi con elementi visivi per renderli perfettamente in linea con il tuo marchio

Ottieni assistenza multilingue per i sondaggi, che ti consente di raccogliere feedback in diverse lingue

Limiti di SurveyMonkey

Sebbene sia estremamente potente, alcune persone trovano che l'interfaccia, specialmente per sondaggi molto complessi, non sia elegante o moderna come quella di alcuni dei più recenti creatori di moduli incentrati sul design disponibili sul mercato

Il suo punto di forza principale sono sicuramente i sondaggi, quindi se hai solo bisogno di uno strumento semplicissimo per creare moduli, potrebbe essere un po' eccessivo

Prezzi di SurveyMonkey

Piano Free

Abbonamento mensile standard: a partire da 99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Nota: Sul sito sono disponibili altri livelli annuali a pagamento

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SurveyMonkey?

Un utente ha recensito il prodotto dicendo:

Vorrei che ci fosse più supporto IA. Da quello che ho provato finora, le opzioni IA sono utili per iniziare, ma una volta creato un modello, non è così facile da modificare o ritoccare all'interno del prompt IA.

Vorrei che ci fosse più supporto IA. Da quello che ho provato finora, le opzioni IA sono utili per iniziare, ma una volta creato un modello, non è così facile da modificare o ritoccare all'interno del prompt IA.

📖 Leggi anche: Alternative e concorrenti di SurveyMonkey

7. Moduli Formstack (Ideali per moduli sicuri e conformi alle normative)

tramite Formstack

Ritieni che la sicurezza dei dati e la conformità normativa siano requisiti indispensabili? Allora Formstack Forms è la soluzione che fa per te. Questa piattaforma è stata sviluppata ponendo grande attenzione alla protezione delle informazioni sensibili e offre certificazioni quali HIPAA e PCI, rendendola uno strumento prezioso per i settori sanitario, finanziario e legale.

Va oltre la semplice creazione di moduli, consentendo ai team operativi e alle aziende di creare flussi di lavoro intelligenti in cui i dati raccolti trigger automaticamente i passaggi successivi, le firme elettroniche o la generazione di documenti. Formstack offre un importante aggiornamento rispetto a Tally Forms, garantendo che i moduli non solo siano sicuri, ma anche profondamente integrati nei processi aziendali cruciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Modulo

Garantite la massima sicurezza dei dati e la conformità agli standard di settore come HIPAA e GDPR

Automatizza flussi di lavoro complessi con trigger per inviare notifiche, generare documenti, ecc.

Utilizza analisi approfondite dei moduli per individuare i punti esatti in cui gli utenti abbandonano il processo

Genera automaticamente documenti o contratti accurati e precompilati dall'invio dei moduli

Implementa impostazioni granulari di accesso e autorizzazione degli utenti, consentendo una collaborazione sicura all'interno del team

Limiti di Modulo

Sebbene altamente funzionale, alcuni utenti trovano che il design complessivo della piattaforma e l'interfaccia utente siano meno moderni o intuitivamente eleganti

Il supporto completo per domini personalizzati per URL diretti dei moduli è limitato principalmente ai sottodomini (vostraazienda. formstack. com)

Prezzi di Modulo

versione di prova gratuita per 14 giorni

Moduli: A partire da 99 $ al mese

Suite: A partire da 2,99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Modulo

G2 : 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Modulo Formstack?

Una recensione di un utente recita:

Formstack ha implementato rigorose misure di sicurezza per salvaguardare i dati sensibili, sia che vengano raccolti, condivisi o archiviati. È possibile utilizzare password di sicurezza per crittografare i dati e garantire che solo le persone con l'autorizzazione appropriata possano accedere a dati particolari. Inoltre, è in atto un sistema di approvazione del flusso di lavoro, in modo che gli utenti possano accedere al modulo solo tramite input autorizzati. Grazie a ciò, gli utenti sono in grado di monitorare da vicino e tenere traccia di ogni voce del modulo.

Formstack ha implementato rigorose misure di sicurezza per salvaguardare i dati sensibili, sia che vengano raccolti, condivisi o archiviati. È possibile utilizzare password di sicurezza per crittografare i dati e garantire che solo le persone con l'autorizzazione appropriata possano accedere a dati particolari. Inoltre, è prevista l'approvazione del flusso di lavoro, in modo che gli utenti possano accedere al modulo solo tramite input autorizzati. Grazie a ciò, gli utenti sono in grado di monitorare da vicino e tenere traccia di ogni voce del modulo.

8. Zoho Forms (Ideale per la creazione integrata di moduli all'interno della suite aziendale Zoho)

tramite Zoho Forms

Zoho Forms può sembrare un'estensione delle tue operazioni aziendali esistenti, soprattutto se utilizzi già altri prodotti Zoho. Funziona al meglio come parte di un ecosistema più ampio, progettato per far fluire i dati senza sforzo attraverso i tuoi strumenti CRM, di marketing e di assistenza.

Rispetto alle funzionalità di base di molte alternative a Tally Forms, lo strumento offre un ricco set di funzionalità, come moduli multipagina, opzioni di salvataggio e ripresa per i rispondenti e una complessa logica condizionale per creare esperienze di moduli altamente dinamiche e guidate dall'utente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Forms

Crea moduli responsive per dispositivi mobili che si adattano a qualsiasi dispositivo e acquisisci dati anche offline

Crea flussi di lavoro di approvazione sofisticati per l'invio dei moduli

Facilita la raccolta sicura dei pagamenti con integrazioni native per i gateway più diffusi, tra cui PayPal

Personalizza i moduli in modo esteso con un intervallo di temi, colori personalizzati, font unici e domini personalizzati

Ricevi notifiche istantanee via email, Slack o altri canali ogni volta che vengono inviati nuovi moduli

Limiti di Zoho Forms

La connessione con applicazioni di terze parti non Zoho può talvolta essere meno immediata o richiedere più lavoro rispetto ai generatori di moduli universalmente integrati

Alcuni tipi di campo o scenari di utilizzo specifici potrebbero incontrare limitazioni sul numero di caratteri o sulle dimensioni dei dati, il che potrebbe influire sulle esigenze di raccolta dati altamente di nicchia o complesse

Prezzi di Zoho Forms

Piano Free

Base: 12 $/mese

Standard: 30 $/mese

Professional: 60 $ al mese

Premium: 110 $/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Forms?

Una recensione di un utente recita:

Il sistema Zoho nel complesso è molto confuso, poiché la maggior parte degli strumenti richiede un pagamento aggiuntivo. Durante l'implementazione del modulo Zoho abbiamo avuto grandi difficoltà con le pagine di destinazione Zoho e anche con l'account personale e l'account di lavoro dei client. Questo ha comportato un doppio pagamento per lo stesso servizio, poiché non siamo riusciti a collegare l'account personale al CRM associato al suo account di lavoro.

Il sistema Zoho nel complesso è molto confuso, poiché la maggior parte degli strumenti richiede un pagamento aggiuntivo. Durante l'implementazione del modulo Zoho abbiamo avuto grandi difficoltà con le pagine di destinazione Zoho e anche con l'account personale e l'account di lavoro dei client. Questo ha comportato un doppio pagamento per lo stesso servizio, poiché non siamo riusciti a collegare l'account personale al CRM associato al suo account di lavoro.

9. Formsite (Ideale per creare moduli sicuri)

tramite Formsite

Quando si tratta di raccogliere dati in modo sicuro e di farli lavorare senza sforzo all'interno della tua attuale configurazione aziendale, Formsite è un nome su cui puoi contare. Questa piattaforma non è nuova nel panorama della creazione di moduli; è un veterano esperto noto per dare priorità a funzionalità di sicurezza di prim'ordine come la crittografia SSL e la conformità PCI, che sono assolutamente vitali per le aziende che gestiscono informazioni sensibili.

Questo strumento è una scelta intelligente per i responsabili delle operazioni e le aziende in crescita, poiché offre un approccio pratico per l'acquisizione dei dati sicura, funzionale e integrata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formsite

Progetta moduli professionali utilizzando un semplice generatore drag-and-drop

Scegli tra oltre 50 tipi di elementi versatili e applica un'ampia personalizzazione per un layout preciso

Garantisci una solida sicurezza dei dati e la conformità con funzionalità quali crittografia SSL, prevenzione dello spam CAPTCHA e conformità HIPAA opzionale (nei piani Enterprise)

Utilizza la funzionalità "Salva e torna" per salvare invii parziali e consentire agli utenti di completare i moduli a loro piacimento

Genera report visivi approfonditi direttamente dai dati raccolti, utilizzando grafici e tabelle integrati, con facili opzioni di esportazione

Limiti di Formsite

Le opzioni di personalizzazione dell'estetica visiva, in particolare senza ricorrere a conoscenze CSS avanzate, possono essere piuttosto limitate

I report di alcuni utenti indicano limitazioni nella funzionalità dell'app mobile o una reattività del design non ottimale su alcuni dispositivi mobili

L'integrazione con piattaforme di terze parti meno comuni o altamente specializzate potrebbe richiedere un lavoro API personalizzato, aggiungendo un livello di complessità per configurazioni di nicchia

Prezzi di Formsite

14 giorni di versione di prova gratis

Personale: 24 $ al mese

Professional: 39 $/mese

Business: 69 $/mese

Business Plus: 99 $ al mese

Enterprise: 249 $/mese

Valutazioni e recensioni di Formsite

G2 : 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Formsite?

Una recensione di un utente recita:

Molto facile da usare e integrabile con Slack e altri software. È utile per tutto, dagli ordini commerciali alla raccolta di informazioni.

Molto facile da usare e integrabile con Slack e altri software. È utile per tutto, dagli ordini commerciali alla raccolta di informazioni.

👀 Lo sapevi? Nel 1790, il primo censimento degli Stati Uniti (probabilmente il primo sondaggio ufficiale del governo del Paese) fu condotto da Mahlon Dickerson e supervisionato dal fratello di George Washington, Samuel Washington. E indovina un po'? Richiedeva solo sei dati, tra cui il numero di "maschi bianchi liberi di età superiore ai 16 anni" presenti nella tua famiglia.

10. Cognito Forms (Ideale per moduli con calcoli avanzati)

tramite CognitoForms

Se il tuo lavoro prevede calcoli complessi, logiche intricate o interazioni dinamiche tra i dati all'interno dei moduli, Cognito Forms potrebbe essere la soluzione ideale. Questa piattaforma è una scelta solida per product manager, responsabili delle operazioni o imprenditori individuali che hanno bisogno di uno strumento per la creazione di moduli che vada oltre la semplice raccolta di voci di base.

È eccellente nella creazione di moduli intelligenti in grado di gestire qualsiasi cosa, dai calcolatori di prezzi ai moduli d'ordine dettagliati con logica condizionale e sezioni ripetute.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognito Forms

Crea moduli con sofisticati calcoli personalizzati, prezzi dinamici, punteggi automatici, ecc.

Trigger attività di follow-up, invia notifiche e inoltra i dati per l'approvazione direttamente dalla piattaforma

Consenti agli utenti di aggiungere più voci (ad esempio, più partecipanti, più prodotti)

Utilizza le firme elettroniche per raccogliere approvazioni o accordi legalmente vincolanti

Fornisci portali self-service sicuri dove gli utenti esterni possono visualizzare i propri invii passati

Garantite la sicurezza dei dati e la conformità con funzionalità/funzioni quali la predisposizione HIPAA

Limiti di Cognito Forms

La personalizzazione per il design estetico può essere meno flessibile rispetto ad alcuni concorrenti, rendendo potenzialmente difficile ottenere un branding visivo altamente unico o su misura senza CSS avanzato

Il piano Free offre un buon punto di partenza, ma diventa rapidamente limitato per gli utenti attivi, in particolare in termini di spazio di archiviazione e disponibilità di funzionalità avanzate

Alcuni utenti hanno espresso il desiderio di una maggiore varietà di modelli integrati su misura per settori di nicchia specifici, oltre all'offerta generale

Prezzi di Cognito Forms

Piano Free

Pro: 19 $ al mese

Team: 39 $/mese

Enterprise: 129 $/mese

Valutazioni e recensioni di Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cognito Forms?

Un utente ha recensito il prodotto dicendo:

Le possibilità sono quasi illimitate con questo strumento, che può essere utilizzato come elenco delle cose da fare, metodo di raccolta dati, archiviazione, documentazione, ecc.

Le possibilità sono quasi illimitate con questo strumento, che può essere utilizzato come elenco delle cose da fare, metodo di raccolta dati, archiviazione, documentazione, ecc.

Crea i tuoi moduli con ClickUp

Ecco qua: una panoramica completa di alcune delle migliori alternative a Tally Forms disponibili oggi. Che la tua priorità sia una personalizzazione approfondita, un'automazione perfetta o integrazioni robuste con il tuo stack tecnologico esistente, esiste una soluzione per la creazione di moduli progettata per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Se stai cercando una soluzione che unifichi realmente la raccolta dei dati con il project management e automatizzi i flussi di lavoro da ogni invio di modulo, ClickUp si distingue come un potente concorrente. La sua capacità di trasformare i dati dei moduli direttamente in attività e approfondimenti utilizzabili all'interno di un'unica piattaforma integrata può aumentare significativamente la produttività e l'efficienza del tuo team.

Sei pronto a trasformare la creazione dei moduli e potenziare i tuoi flussi di lavoro? Prova ClickUp gratis oggi stesso!