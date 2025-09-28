Anytype vs Notion: quale è meglio per la produttività nel 2025?

I moderni spazi di lavoro digitali hanno reso la gestione delle conoscenze infinitamente più semplice. Che tu stia creando una base di conoscenze personale, organizzando ricerche o pianificando i progetti, esistono numerose piattaforme che possono aiutarti.

Anytype e Notion sono strumenti che aiutano a strutturare, archiviare e gestire le informazioni come un secondo cervello. Anytype è un nuovo arrivato che si distingue per la sua promessa di un approccio alla gestione della conoscenza completamente locale, incentrato sulla privacy e offline-first. Notion, invece, è una piattaforma nota per le sue potenti funzionalità di presa di appunti, le funzionalità collaborative e i ricchi database.

Per aiutarti a fare questa scelta, analizziamo Anytype e Notion in base a diversi parametri, come funzionalità/funzione, prezzi, usabilità nel mondo reale, ecc.

Anytype vs. Notion in sintesi

Ecco una tabella comparativa semplificata delle 5 funzionalità/funzioni principali di Anytype, Notion e ClickUp 🥇:

Funzionalità/Funzione Anytype Notion Bonus: <2>ClickUp 🥇 Privacy e sicurezza ✅ Crittografia end-to-end, offline-first, spazio di archiviazione decentralizzato ❌ Nessuna crittografia end-to-end; spazio di archiviazione cloud 🛡️ Conforme a SOC 2, HIPAA e GDPR; IA contestuale con robusti protocolli di privacy dei dati Collaborazione 🚫 Collaborazione in tempo reale non ancora disponibile (in versione beta) ✅ Collaborazione in tempo reale con commenti, pagine condivise e blocchi in sincronizzazione ✅ Suite completa per la collaborazione: modifica in tempo reale, commenti alle attività, chat, documento e riepiloghi delle attività basati sull'IA Widget Supporto nativo dei widget per attività, note e dashboard Nessun supporto nativo per i widget; sono necessari embed di terze parti Dashboard completamente personalizzabili e widget nativi; nessuna necessità di ricorrere a terze parti Funzionalità/funzione IA ❌ Non ancora disponibile assistente IA integrato per scrivere, riepilogare/riassumere e fornire suggerimenti 🧠 ClickUp AI + agenti fungono da IA contestuale all-in-one, oltre ad automazione, integrazioni, chat, per tutte le attività, i documenti e gli strumenti collegati *modelli e documenti 🧱 Modelli integrati senza codice per note e oggetti 🧩 Modelli nativi e basati sulla community per ogni caso d'uso 🧠 Modelli progettati in modo professionale + ClickUp Doc dinamici con media, IA e modifica in tempo reale: più potenti e unificati di entrambi

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cos'è Anytype?

tramite Anytype

Anytype è un software locale, peer-to-peer e open source che garantisce agli utenti completa autonomia e sicurezza sulle loro risorse digitali.

La sua attenzione alla privacy e allo spazio di archiviazione decentralizzato dei dati garantisce che solo gli utenti possano accedere alle proprie informazioni senza interferenze da parte di applicazioni di terze parti.

Funzionalità di Anytype

Le funzionalità/funzione di Anytype ruotano attorno al suo approccio local-first, all'archiviazione decentralizzata e alla crittografia end-to-end, garantendo la piena titolarità dei dati. A differenza di Notion, funziona interamente offline, con la sincronizzazione automatica tra i dispositivi quando si riconnette.

Da database personalizzabili e visualizzazioni grafiche a flussi di lavoro basati su modelli e robusti controlli della privacy, Anytype è progettato per chi dà priorità alla sicurezza senza compromettere la funzionalità.

Funzionalità n. 1: crittografia end-to-end

Anytype utilizza la crittografia locale sul dispositivo per garantire che solo tu abbia le chiavi per accedere ai tuoi dati. Ciò mantiene la privacy dei dati, poiché nessuna entità esterna ha accesso ai dati. Hai la titolarità completa dei dati e la riservatezza sulle tue risorse digitali.

👀 Lo sapevate? Una ricerca di Gartner rivela che i CEO stanno dando priorità alla produttività dei dipendenti come fattore chiave di crescita, ma quattro miti comuni stanno ostacolando i progressi reali. Queste includono: La convinzione che la produttività non sia compito delle risorse umane

L'adozione dell'IA aumenterà automaticamente la produttività

I dipendenti in sede superano i lavoratori ibridi

Più dati equivalgono a una maggiore produttività I dati dimostrano che il coinvolgimento delle risorse umane può migliorare la produttività fino all'11% e che una cultura del team del supporto ha l'impatto positivo più elevato. Affrontare questi miti potrebbe aumentare la produttività complessiva del 35%, pari a 2,8 ore di produttività in più per dipendente al giorno.

Funzionalità n. 2: accesso in modalità offline

L'approccio offline-first di Antype ti consente di creare e gestire i tuoi dati senza dipendere da una connessione Internet. Il tuo archivio è memorizzato localmente sul tuo dispositivo, garantendo un accesso ininterrotto e tempi di caricamento rapidi.

Funzionalità/funzione n. 3: design senza codice

Anytype offre un'esperienza di creazione senza codice, consentendo agli utenti di comporre visivamente qualsiasi cosa immaginino. L'editor basato su blocco, il database, i modelli e i widget ti garantiscono la libertà assoluta di personalizzare il tuo spazio di lavoro come preferisci senza scrivere una riga di codice.

Funzionalità/funzione n. 4: visualizzazione del database

Con Anytype, puoi visualizzare le voci del tuo database sotto forma di grafici relazionali. Inoltre, il formato interattivo semplifica la gestione, la dimostrazione e l'interpretazione efficace delle relazioni tra i dati, oltre a creare connessioni tra idee tra set di dati e progetti complessi.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per la gestione delle attività di ClickUp ed Excel

Prezzi di Anytype

Explorer : gratis

Builder : 99 $/anno

Co – Autore : 299 $ per 3 anni

Aziendale: prezzi personalizzati

💡 Suggerimento da esperto: Sviluppare un wiki personale centralizza tutto, dai progetti aziendali complessi alle iniziative personali. Trasforma le conoscenze del tuo team in una risorsa potente e organizzata. Consideralo come il cervello del tuo team, sempre accessibile e disponibile.

Che cos'è Notion?

tramite Notion

Notion è un'app web versatile per la produttività e la nota. Combina la gestione delle conoscenze, la gestione delle attività e il piano dei progetti in un'unica piattaforma.

Che tu sia un singolo utente o un team, Notion ti aiuta a organizzarti. I suoi modelli personalizzabili e la perfetta integrazione con altri strumenti sono un ulteriore vantaggio.

Funzionalità/funzione di Notion

A differenza di Anytype, Notion eccelle nella collaborazione in tempo reale, nell'accessibilità basata su cloud e nelle potenti integrazioni con strumenti come Slack, Google Drive e Zapier.

Grazie all'assistenza basata sull'IA, al filtraggio avanzato dei database e al collegamento intuitivo delle pagine, Notion semplifica la creazione di flussi di lavoro strutturati e dinamici per singoli individui e team.

Ecco un elenco delle funzionalità chiave di Notion:

Funzionalità n. 1: assistente IA

tramite Notion

L'assistente AI integrato di Notion aiuta a redigere contenuti, riepilogare/riassumere note e rispondere a query basate sui dati dell'area di lavoro, offrendo un aumento della produttività. Queste funzionalità/funzioni sono utili quando si lavora su progetti in cui la generazione o il perfezionamento dei contenuti è fondamentale per il flusso di lavoro.

Funzionalità/Funzione n. 2: wiki

tramite Notion

Il modo migliore per centralizzare la gestione delle conoscenze professionali o personali su Notion è attraverso l'uso dei wiki. Notion consente di creare pagine interconnesse che rendono le informazioni accessibili e navigabili. Questi wiki individuali e aziendali costituiscono un'unica fonte di verità, facilitando l'accesso ai dati.

Funzionalità/Funzione n. 3: Documento

tramite Notion

Docs su Notion consente agli utenti di creare una pagina e comunicare efficacemente le proprie idee. È dotato di una funzionalità/funzione di editor collaborativo basato su blocco in cui i team si riuniscono per scambiarsi idee, condividere feedback e utilizzare l'IA per migliorare i contenuti, semplificando la documentazione.

Funzionalità/Funzione n. 4: Siti

Notion Sites consente agli utenti di pubblicare qualsiasi pagina come sito web senza alcuno sforzo. Che tu stia creando landing page, per condivisione di informazioni pubblicamente o per diffusione di risorse, Sites riduce la dipendenza dai servizi di web hosting esterni.

L'interfaccia intuitiva rende la personalizzazione semplicissima, consentendo agli utenti di progettare i propri siti senza conoscenze preliminari di codice. Grazie alle analisi integrate, puoi effettuare un monitoraggio efficace del coinvolgimento e ottimizzare il tuo contenuto.

Prezzi di Notion

*gratis fino a 10 utenti

Plus : 12 $ al mese per postazione

*aziendale: 24 $ al mese per postazione

Azienda: prezzi personalizzati

📮 ClickUp Insight: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati a calendari, elenchi di cose da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, calendario, attività e documentazione. Chiediti: "Quali sono le mie priorità oggi?" ClickUp Brain cercherà nel tuo spazio di lavoro e ti informerà esattamente su cosa hai da fare, dando priorità alle attività in base alla loro urgenza e importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

Anytype vs Notion: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando si confrontano Anytype, Notion o qualsiasi alternativa promettente, è essenziale valutare le funzionalità/funzioni in base alle proprie esigenze specifiche. Ecco un confronto dettagliato delle funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità n. 1: widget

i widget migliorano la produttività fornendo accesso diretto alle informazioni, alle funzionalità/funzione o agli strumenti essenziali dalla dashboard*. I widget indicano anche la capacità della piattaforma di adattarsi alle tue esigenze.

Anytype offre widget personalizzati che consentono agli utenti di personalizzare il proprio spazio di lavoro. Questi widget forniscono un accesso rapido a note, attività e altri oggetti di uso frequente.

Sebbene Notion non offra il supporto nativo per i widget, gli utenti possono incorporare widget di terze parti utilizzando servizi come Indify o WidgetBox, che forniscono funzionalità simili.

Vincitore: Anytype, poiché fornisce supporto nativo per i widget per un'esperienza utente davvero personalizzata e su misura. 🏆

📚 Leggi anche: Come creare una dashboard in Notion

Funzionalità/funzione n. 2: Calendario e gestione del tempo

*la funzionalità/funzione Calendario di Anytype consente agli utenti di gestire e visualizzare i propri eventi all'interno dell'applicazione. Puoi visualizzare il tuo programma per giorno, settimana, mese o anno, in base alle tue diverse esigenze di piano.

Allo stesso modo, Notion dispone di un calendario affidabile che si integra con il suo database. Ciò consente di organizzare i dati o pianificare le attività lungo una Sequenza. Il calendario di Notion offre anche supporto alla collaborazione, consentendo ai team di gestire efficacemente i propri programmi.

Vincitore: pareggio. Anytype e Notion offrono entrambi funzionalità di calendario che facilitano una gestione e una pianificazione efficaci delle attività. 🤝

Funzionalità/Funzione n. 3: Web Clipper

web Clipper è uno strumento che consente agli utenti di salvare i contenuti web direttamente nel proprio spazio di lavoro. Ciò rende la ricerca e la raccolta di informazioni facile e veloce. *

Anytype ha lanciato il suo web clipper nella versione 0. 39. 0. Usalo per ritagliare contenuti e organizzare tutti i tuoi ritagli in categorie pertinenti per una gestione efficace delle conoscenze personali. Il web clipper è disponibile come estensione di Chrome.

Notion fornisce anche un'estensione web clipper per i browser più diffusi. Puoi salvare articoli, segnalibri e altri contenuti web direttamente nel tuo spazio di lavoro Notion. La funzionalità di tagging semplifica l'organizzazione e il recupero dei ritagli web.

Vincitore: è un altro pareggio. Entrambi offrono strumenti di web clipper che facilitano la ricerca e l'organizzazione del contenuto. 🤝

Funzionalità/funzione n. 4: Portabilità dei dati

la portabilità dei dati consente agli utenti di esportare o trasferire i propri dati in vari formattare, offrendo loro un maggiore controllo sulle proprie informazioni. *

Poiché Anytype si concentra sulla titolarità dei dati, garantisce agli utenti il controllo assoluto sull'esportazione dei dati in diversi formati. È possibile importare dati in vari formati, inclusi file Markdown (MD), HTML, TXT, CSV, JSON e Protobuf. Per quanto riguarda l'esportazione dei dati, Anytype la consente nei formati MD, JSON e Protobuf.

Notion consente di esportare i dati in formato PDF, HTML, MD e CSV. Tuttavia, il processo è piuttosto macchinoso e alcuni tipi di contenuti potrebbero non essere esportati correttamente. Diversi utenti hanno segnalato difficoltà durante la migrazione di database complessi o contenuti collegati.

Vincitore: Anytype per il suo approccio diretto all'importazione/esportazione dei dati, che offre un maggiore controllo sulle informazioni. 🏆

Funzionalità/Funzione n. 5: Sicurezza

La sicurezza è fondamentale se hai a che fare con informazioni altamente riservate o sensibili.

Anytype ha la sicurezza integrata nel suo nucleo con la crittografia end-to-end. Il suo approccio local-first, evidenziato dalla modalità offline, garantisce che i dati rimangano privati e sotto il controllo dell'utente. Oltre all'accesso offline, Anytype si affida a nodi di backup distribuiti in una rete peer-to-peer per la sincronizzazione dei dati. Tali nodi di backup decentralizzano il server, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

Notion implementa misure di sicurezza standard e non offre la crittografia end-to-end nei suoi servizi cloud. Inoltre, tutti i tuoi dati vengono archiviati sui server Notion, richiedendoti di fidarti dei loro protocolli di sicurezza integrati. Sebbene Notion sia un'app per prendere app affidabile, la mancanza di controllo sui tuoi dati è motivo di preoccupazione per molti.

Vincitore: Anytype, per le sue funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui la crittografia end-to-end e l'accesso offline, che garantiscono maggiore privacy e sicurezza. 🏆

Funzionalità/funzione n. 6: integrazioni

Anytype si è concentrato sul diventare un ambiente autonomo. Pertanto, al momento non supporta alcuna integrazione con applicazioni esterne; tuttavia, i piani e le pipeline di sviluppo prevedono il supporto di API e plugin. È possibile eseguire incorporamenti, che rappresentano una soluzione alternativa se è necessaria la connessione di strumenti.

Notion offre integrazioni estese che estendono le sue capacità oltre la semplice nota e la gestione delle conoscenze. Integra Notion con Slack, Google Drive, Documenti Google, Google Calendar, Trello, ClickUp e molti altri strumenti per un flusso di lavoro unificato. Uno spazio di lavoro così integrato facilita lo scambio di dati e la comunicazione senza soluzione di continuità.

Vincitore: Notion, per il supporto di una varietà di integrazioni che migliorano la versatilità dello strumento e l'efficienza del flusso di lavoro. 🏆

Funzionalità/Funzione n. 7: Modelli

Anytype offre diversi modelli personalizzabili che consentono agli utenti di impostare note, progetti e database su misura per le loro esigenze specifiche.

Allo stesso modo, i modelli di Notion fungono da punti di partenza, consentendo agli utenti di modificarli in base alle proprie esigenze. Tuttavia, Notion si distingue davvero per la varietà di modelli disponibili. Che tu stia gestendo un progetto, prendendo appunti personali, creando contenuto o collaborando con il tuo team, Notion ha un modello per ogni applicazione.

Vincitore: Notion, per la sua vasta libreria di modelli, inclusa una libreria di modelli creata dalla community. 🏆

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di agenda giornaliera in Word, Excel e ClickUp

Anytype vs. Notion su Reddit

Abbiamo portato il dibattito Anytype vs. Notion su Reddit per capire cosa ne pensano gli utenti di entrambe le piattaforme.

L'utente Reddit u/Koko_chu riepiloga perfettamente la differenza tra i due qui sotto:

"Questa differenza fondamentale può essere determinante in base a ciò che è intuitivo per te. Oltre a ciò, ecco alcune osservazioni: – Notion è un software più maturo; Anytype è in versione Beta (ed è in fase di sviluppo attivo), quindi aspettati più bug. – L'app mobile di Anytype è più veloce ma in alcuni punti è più macchinosa. Gli insiemi inline non vengono visualizzati. – Notion ha formule consolidate, Anytype ancora no (ad oggi, è una delle funzionalità/funzione più richieste)– Notion è un servizio cloud (con una certa crittografia, credo, ma non e2e), piuttosto lento quando è grande e con funzionalità offline minime. Anytype è locale, offline first, con supporto cloud E2E e veloce. Entrambi consentono l'esportazione in markdown, ma personalmente l'esportazione da Notion non mi è piaciuta molto in termini di formattare la nota e ricerca delle stesse...– Al momento la gestione dei file è molto macchinosa in Anytype. Non ricordo che Notion fosse eccezionale, ma è da un po' che non lo uso correttamente, quindi su questo punto mi astengo!– L'estetica di Notion è un po' più personalizzabile con vari elementi incorporati, modifiche dei font e componenti aggiuntivi di terze parti. Anytype sta maturando. – Notion non ha una visualizzazione grafica o di flusso; Anytype sì. – Notion ha blocchi sincronizzati, Anytype no. ”

"Questa differenza fondamentale può essere determinante in base a ciò che è intuitivo per te. Oltre a ciò, ecco alcune osservazioni: – Notion è un software più maturo; Anytype è in versione beta (ed è in fase di sviluppo attivo), quindi aspettati più bug. – L'app mobile di Anytype è più veloce ma in alcuni punti è più macchinosa. Gli insiemi inline non vengono visualizzati. – Notion ha formule consolidate, Anytype ancora no (ad oggi, è una delle funzionalità/funzione più richieste)– Notion è un servizio cloud (con una certa crittografia, credo, ma non e2e), piuttosto lento quando è grande e con funzionalità offline molto limitate. Anytype è locale, offline first, con supporto cloud E2E e veloce. Entrambi consentono l'esportazione in markdown, ma personalmente l'esportazione da Notion non mi è piaciuta molto in termini di formattare le note e ricerca delle stesse...– Al momento la gestione dei file è molto macchinosa in Anytype. Non ricordo che Notion fosse eccezionale, ma è da un po' che non lo uso correttamente, quindi su questo punto mi astengo!– L'estetica di Notion è un po' più personalizzabile con vari elementi incorporati, modifiche dei font e componenti aggiuntivi di terze parti. Anytype sta maturando. – Notion non ha una visualizzazione grafica o di flusso; Anytype sì. – Notion ha blocchi in sincronizzazione, Anytype no. ”

Molti preferiscono Anytype per le sue funzionalità di privacy e sicurezza, oltre che per l'accesso offline. Gli utenti di Notion apprezzano la facilità d'uso e la stabilità della piattaforma.

🧠 Curiosità: gli analisti di Gartner prevedono che entro il 2030 ogni persona nei paesi sviluppati interagirà quotidianamente con almeno un'istanza di IA.

Riunione ClickUp: la migliore alternativa ad Anytype e Notion

Sebbene Anytype e Notion offrano potenti funzionalità/funzione per la gestione delle conoscenze, non sono esenti dai limiti.

Esempio, Anytype non offre la collaborazione in tempo reale, mentre la sicurezza e la titolarità dei dati di Notion sollevano preoccupazioni per alcuni.

Ecco perché ClickUp, il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, è una potente alternativa ad Anytype e Notion.

ClickUp combina le migliori funzionalità/funzione di Anytype e Notion e molto altro ancora. Come strumento di lavoro basato sull'intelligenza artificiale contestuale, ClickUp fornisce una piattaforma che centralizza la gestione delle conoscenze, project management, la comunicazione in tempo reale, la collaborazione in team, oltre ad automazioni, agenti e intelligenza artificiale contestuale.

Ecco cosa distingue ClickUp:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Chat

Dimentica il passaggio da uno strumento all'altro per le discussioni e gli strumenti di project management per le attività. La chat di ClickUp consente ai team di chatter in tempo reale, mantenendo le conversazioni organizzate per progetto o argomento.

Mantieni la connessione tra il tuo team remoto e il team in ufficio all'interno del flusso di lavoro con ClickUp Chat

Inoltre, con la funzionalità/funzione Assegna commenti di ClickUp, le discussioni non vanno perse: trasforma qualsiasi commento in un elemento con una data di scadenza, così non ti sfuggirà nulla.

📌 Ti starai chiedendo cosa rende ClickUp davvero unico ?

chattare, ma con contesto*: le discussioni rimangono collegate alle attività

Conversazioni fruibili : trasforma i messaggi in cose da fare

Nessun limite di messaggi: a differenza del piano Free di Slack, ClickUp ti consente di conservare tutta la cronologia del chattare

Ecco cosa ha detto Thomas Clifford, Product Manager di TravelLocal, sull'utilizzo di ClickUp:

Utilizziamo ClickUp per tutta la gestione dei nostri progetti e delle nostre attività, oltre che come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui diagrammi di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter gestire tutto questo con un unico prodotto, poiché le cose possono essere collegate tra loro molto facilmente.

Utilizziamo ClickUp per tutta la gestione dei nostri progetti e delle nostre attività, oltre che come base di conoscenze. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui diagrammi di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter gestire tutto questo con un unico prodotto, poiché le cose possono essere collegate tra loro molto facilmente.

*clickUp's One Up #2: ClickUp documento

Crea e modifica documenti con il tuo team in tempo reale con ClickUp Docs

ClickUp Docs è un hub di documenti completamente integrato che consente agli utenti di creare, modificare e collaborare su documenti in tempo reale. L'interfaccia intuitiva dell'editor Docs offre la familiarità con piattaforme di elaborazione documenti come Documenti Google o Microsoft Word.

Oltre ai contenuti testuali, Docs supporta contenuti multimediali come foto, video, GIF e altro ancora. Che si tratti di creare un wiki personale o di gestire una lista di controllo interattiva, ClickUp Documenti offre supporto a diversi formati. Puoi esportare facilmente questi documenti in PDF, HTML o MD e farli stampare.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per la project management di tutti i tipi di progetti

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain e Brain MAX

Approfitta della potenza degli agenti AI e di diversi modelli AI esterni (come ChatGPT, Gemini, Claude e altri) che hanno il contesto COMPLETO del tuo ecosistema di lavoro più ampio, comprese le app connesse, e la garanzia di una privacy di livello azienda.

Continua a lavorare senza interruzioni, tra team, reparti e fusi orari, con le risposte rapide di ClickUp Brain

Ed è proprio quello che offre ClickUp Brain. Si tratta di una rete neurale basata sull'intelligenza artificiale che garantisce una connessione perfetta tra attività, documenti, persone e l'intero sistema di conoscenze della tua azienda, rendendo il lavoro più intelligente ed efficiente. Questo è il potere di un'intelligenza artificiale ambientale.

Usa la voce per creare attività, riepilogare/riassumere riunioni, automatizzare i follow-up o generare immagini con Talk to testo

Cerca e recupera informazioni da qualsiasi app in connessione, quindi agisci su di esse con l'IA

Chattare con i più recenti modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini per il codice, la scrittura, il ragionamento complesso e altro ancora, senza dover passare da un'app all'altra

Genera immagini, attività, messaggi, progetti e altro ancora, senza bisogno di prompt engineering o input manuali

Crea un'unica fonte di verità per tutta la documentazione del gruppo con ClickUp Knowledge Management

L'intelligenza artificiale diventa più accessibile con ClickUp Brain MAX , un compagno desktop dedicato che unifica intelligenza artificiale, ricerca e automazione in tutte le app di lavoro. Questo segna l'inizio di una nuova era di intelligenza artificiale contestuale e pone fine al caos degli strumenti di intelligenza artificiale scollegati. Perché ne basta uno solo, che ha piena consapevolezza delle tue attività.

🧠 Curiosità: il 21% delle persone ritiene che gli strumenti di IA li aiuteranno a dare il meglio di sé!

*clickUp’s One Up #4: attività di ClickUp

Immagina un sistema di gestione delle attività che anticipi le tue esigenze invece di aumentare il caos. ClickUp Attività di ClickUp mira proprio a questo, appianando i tipici punti di attrito. Invece di cercare gli aggiornamenti, questa funzionalità/funzione li consegna direttamente al tuo spazio di lavoro.

Identifica in anticipo i potenziali ostacoli al progetto o individua immediatamente un'attività cruciale, indipendentemente dalla posizione in cui sia archiviata.

Gestisci e automatizza le attività con l'IA su attività di ClickUp

Oltre alle funzionalità di base, le attività di ClickUp possono collegare tutto il tuo lavoro in un unico spazio. Consideralo come un hub centrale in cui i tuoi documenti, le lavagne e le conversazioni sono naturalmente collegati alle tue attività. La personalizzazione gioca un ruolo importante, consentendoti di adattare i campi e i flussi di lavoro alle esigenze del tuo team.

Ecco un breve video riassuntivo dei tipi di attività su ClickUp:

Poiché l'automazione gestisce le attività ripetitive, puoi concentrarti sul lavoro che conta davvero. Con funzionalità/funzione come i riopiloghi/riassunti basati sull'IA e il monitoraggio dello stato con ClickUp Brain, attività di ClickUp mira a fornire approfondimenti, aiutandoti a prendere decisioni più informate.

ClickUp's One Up #5: Integrazioni ClickUp

Integra e importa da altri strumenti su ClickUp

ClickUp Integrations si collega con oltre 1.000 app di terze parti, offrendoti la flessibilità di selezionare le funzionalità e le caratteristiche aggiuntive di cui hai bisogno. Che tu utilizzi GitHub per lo sviluppo, Google Drive per lo spazio di archiviazione dei file o Slack per la comunicazione, ClickUp integra tutto insieme.

Inoltre, le integrazioni native e l'accesso alle API promettono un'esperienza più connessa, consentendoti di effettuare la sincronizzazione dei dati tra le piattaforme, l'automazione delle attività ripetitive e il lavoro senza interruzioni tra le tue app preferite!

prova ClickUp: la migliore alternativa ad Anytype e Notion*

Sia Anytype che Notion hanno i loro punti di forza e di debolezza. Anytype è più orientato alla gestione delle conoscenze personali, concentrandosi su privacy, sicurezza e accesso offline.

D'altra parte, Notion eccelle nella collaborazione, nella documentazione dei progetti e nell'organizzazione basata su database. Si potrebbe pensare che Anytype sia la migliore alternativa a Notion in termini di sicurezza, mentre altri potrebbero considerare Notion di gran lunga superiore grazie alle sue funzionalità collaborative. La decisione alla fine dipende dalle tue esigenze.

Tuttavia, se vuoi il meglio di entrambi i mondi, ClickUp è l'alternativa definitiva. Offre sicurezza end-to-end con varie misure per mantenere la conformità SOC 2, GDPR e HIPAA. Allo stesso tempo, fornisce un intervallo di funzionalità collaborative che ti aiutano a organizzare le idee e a stabilire una connessione con le persone che contano.

ClickUp offre un potente aumento della produttività per la gestione delle conoscenze, consentendoti di lavorare in modo più intelligente, non più duro. Iscriviti a ClickUp e prova la differenza!