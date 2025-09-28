Modelli gratis di programmi di manutenzione per un piano efficiente

Basta saltare una data di manutenzione e improvvisamente tutto va fuori sincrono.

Per i team di manutenzione impegnati a gestire tutto, dai macchinari pesanti alle unità HVAC, il monitoraggio delle attività ricorrenti è l'unico modo per evitare costosi guasti e tempi di inattività non pianificati.

Un modello di programma di manutenzione organizza la manutenzione delle attrezzature, assegna le attività e garantisce che ogni intervento di manutenzione preventiva si svolga senza intoppi. Che tu stia gestendo una struttura, una flotta o un complesso processo di gestione delle risorse, un programma pronto all'uso ti fa risparmiare tempo ed elimina le congetture.

Di seguito, esaminiamo i programmi di manutenzione progettati per aiutare i team a rimanere in linea con gli obiettivi, garantire la sicurezza e stare al passo con i tempi.

cosa sono i modelli di programma di manutenzione?*

Un modello di programma di manutenzione è uno strumento preformattato utilizzato per pianificare e per il monitoraggio delle attività di manutenzione ricorrenti per attrezzature, strutture o veicoli. Descrive dettagli chiave come il tipo di attività, il personale assegnato, la frequenza e le prossime date di manutenzione.

Per esempio, una fabbrica potrebbe utilizzare un programma di manutenzione preventiva mensile per ispezionare i nastri trasportatori, lubrificare le parti mobili e controllare i sensori, garantendo una produzione costante e riducendo i tempi di inattività.

Un modello di programma di manutenzione non è solo per le risorse fisiche; i team possono utilizzarlo anche per fornire supporto alla gestione del ciclo di vita IT.

Dalla manutenzione dell'hardware agli aggiornamenti software, le attività pianificate regolarmente aiutano a prolungare la durata dei sistemi critici, ridurre i tempi di inattività e mantenere la conformità in tutto lo stack tecnologico.

🔍 Lo sapevi? Il 50% delle organizzazioni gestisce ancora la manutenzione utilizzando fogli di calcolo o metodi manuali, con conseguenti errori nei dati e attività non completate. Un modello strutturato riduce questo rischio fin dal primo giorno.

cosa rende efficace un modello di programma di manutenzione?*

Un modello di programma di manutenzione ben strutturato aiuta i team a organizzare le attività, monitorare lo stato e ridurre al minimo i tempi di inattività.

Ecco una lista di controllo per la manutenzione con le funzionalità/funzioni che devi cercare:

chiaro riparto dei compiti*: elenca ogni attività di manutenzione con i membri del team assegnati e le scadenze

*intervalli di tempo modificabili: regola la data di inizio, la frequenza e la durata in base alle esigenze di ciascun elemento

stato codificato a colore*: visualizza a colpo d'occhio le attività completate, in sospeso o scadute

monitoraggio automatico delle date*: imposta promemoria ricorrenti in base all'ultima manutenzione effettuata e a quella successiva

Registro storico della manutenzione : archivia i dati storici per individuare modelli ricorrenti o problemi ricorrenti

Lista di controllo integrata : assicurati che nulla venga tralasciato durante la manutenzione ordinaria

Colonna di monitoraggio dei costi : monitora i costi di riparazione e manodopera in un unico posto

Formule predefinite: calcola automaticamente date o totali per una migliore gestione delle risorse

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per l'analisi dell'albero dei guasti

Modelli di programma di manutenzione

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, offre ottimi modelli di programmi di manutenzione che non si limitano a spuntare delle caselle. Ti aiutano a organizzare il lavoro del tuo team, a stabilire le priorità delle attività e a prevenire guasti evitabili.

Ecco 15 modelli personalizzabili che si distinguono dagli altri.

1. Modello procedura operativa standard per la manutenzione programmata di ClickUp

Ottieni un modello gratis Standardizza le routine di manutenzione preventiva con il modello SOP per la manutenzione programmata di ClickUp

Il modello SOP per la manutenzione programmata di ClickUp è progettato per aiutarti a trasformare le attività di manutenzione ricorrenti in un processo prevedibile e ripetibile.

È particolarmente utile se gestisci più risorse in diverse posizioni e desideri che tutti i membri del team seguano le stesse procedure. Il formato basato su documento semplifica la documentazione, rendendo più facile il monitoraggio dello stato e ridurre gli errori.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Crea elenchi di attività chiari con gli assegnatari e le scadenze

Imposta una manutenzione ricorrente in base al tempo o all'utilizzo

Documenta i passaggi dettagliati per ogni attività

Monitora gli aggiornamenti con commenti, visualizzazioni e lista di controllo

🔑 Ideale per: team responsabili della manutenzione delle strutture, delle attrezzature pesanti o delle operazioni multisito.

🎥 Guarda come Diggs utilizza ClickUp per centralizzare le operazioni e ottimizzare l'efficienza:

💡 Suggerimento professionale: utilizza il framework DACI per evitare colli di bottiglia. Chiarisci chi sono il responsabile, l'approvatore, il collaboratore e il destinatario delle attività per evitare ritardi in caso di sovrapposizione delle responsabilità. Con i campi personalizzati di ClickUp, puoi creare un campo per i ruoli DACI e assegnarli direttamente all'interno di ciascuna attività di onboarding!

2. Modello procedura operativa standard per programma di manutenzione preventiva ClickUp

Ottieni un modello gratis Imposta attività ricorrente e monitora la manutenzione preventiva con il modello SOP del programma di manutenzione preventiva di ClickUp

Il modello SOP per il programma di manutenzione preventiva di ClickUp è stato creato per la pianificazione a lungo termine e l'esecuzione quotidiana. Aiuta il tuo team di manutenzione a gestire ispezioni, riparazioni e controlli delle prestazioni utilizzando flussi di lavoro ripetibili.

Ciò che distingue questo modello è la sua funzione di software di gestione delle attività. Combina elenchi di risorse, assegnazione di attività e analisi delle prestazioni, rendendolo utile per le aziende che gestiscono grandi inventari.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Elenco le risorse per tipo, posizione o categoria utilizzando i campi personalizzati

Imposta promemoria ricorrenti per la manutenzione mensile o settimanale

Assegna ai membri del team specifiche attività di ispezione o riparazione

Monitora lo stato e i problemi utilizzando le informazioni fornite dal dashboard

🔑 Ideale per: team che supervisionano la manutenzione delle attrezzature critiche in operazioni complesse o in più posizioni.

📮 ClickUp Insight: meno del 5% delle persone che hanno partecipato al nostro recente sondaggio sta lavorando attivamente per raggiungere grandi obiettivi di vita, come acquistare una casa, viaggiare per il mondo o avviare un'attività. Perché? Perché questi grandi sogni spesso sembrano troppo impegnativi o lontani per iniziare a pianificare. 🔭 Ma con il modello di piano di vita o il modello di obiettivi annuali di ClickUp, puoi trasformare quei sogni a lungo termine in passaggi concreti. Suddividi i tuoi obiettivi in attività cardine, visualizza i tuoi stati nel corso dei mesi o addirittura degli anni con la vista della Sequenza e rimani in linea con scadenze chiare. Trasforma quel "un giorno" in un piano d'azione!

3. Modello di piano strategico per tecnici di manutenzione ClickUp

Ottieni un modello gratis Definisci obiettivi di manutenzione a lungo termine con il modello di piano strategico per tecnici di manutenzione di ClickUp

Il modello di piano strategico per tecnici di manutenzione di ClickUp va oltre la semplice pianificazione, aiutandoti a progettare e attuare una strategia di manutenzione più ampia.

Grazie agli strumenti che consentono di definire gli obiettivi, assegnare la titolarità e visualizzare le Sequenze, è la soluzione ideale per gli impianti industriali che gestiscono più tecnici e macchinari.

Le visualizzazioni come Sequenza e Gantt facilitano la pianificazione, mentre i campi personalizzati consentono di registrare la complessità, la priorità e l'impatto delle attività. Ottieni una visione d'insieme senza perdere di vista i dettagli.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Definisci obiettivi di manutenzione strategici e allineali agli obiettivi aziendali

Utilizza le visualizzazioni Sequenza, carico di lavoro e vista Gantt per bilanciare la disponibilità dei tecnici

Tieni traccia delle fasi del progetto utilizzando tag di stato come Da fare, in corso e Completato

Visualizza i KPI e l'impatto delle iniziative di manutenzione con i dashboard

🔑 Ideale per: Responsabili della manutenzione che gestiscono operazioni a lungo termine e allocano risorse tra i team.

🔗 Suggerimento bonus: prima del giorno 1, includi una fase di preparazione, talvolta denominata "giorno 0". Questa fase comprende la visita guidata dell'area di lavoro, la configurazione degli strumenti, la formazione sulla sicurezza e le procedure operative standard di base.

4. Modello ClickUp per la gestione delle strutture

Ottieni un modello gratis Monitora le posizioni, le spese e i fornitori con il modello di gestione delle strutture di ClickUp

Il modello di manutenzione delle strutture ClickUp è stato creato per fornire ai gestori immobiliari e ai team operativi una panoramica completa di ogni sito attivo. Da una configurazione strutturata delle cartelle, è possibile registrare le richieste di manutenzione, gestire l'utilizzo dello spazio e monitorare le condizioni delle attrezzature.

La sua configurazione multi-vista (che include il calcolatore dei costi e la visualizzazione della posizione) ti consente di coordinare i fornitori, effettuare il monitoraggio degli aggiornamenti e bilanciare la pianificazione delle risorse tra uffici o edifici senza alcuna confusione.

⭐ Perché amerai questo modello

Assegna le attività ai team giusti su più proprietà

Monitora i costi e stima i budget futuri utilizzando la visualizza Calcolatore dei costi per visualizzare

Registra i contatti dei fornitori e delle parti interessate per facilitare la comunicazione

Aggiorna lo stato delle attività da "Manutenzione" a "Operativo" senza perdere il contesto

🔑 Ideale per: responsabili delle strutture che gestiscono le operazioni edilizie, le riparazioni e i budget in più posizioni

📣 La voce dei clienti: Ecco cosa dice Will Helliwell, direttore creativo di United Way Suncoast, su ClickUp: Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra l'automazione, i modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare. ” Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra l'automazione, i modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare. ”

➡️ Per saperne di più: Come eseguire un'analisi delle cause alla radice

5. Modello ClickUp per la gestione dei servizi di facility management

Ottieni un modello gratis Semplifica le richieste di assistenza con il modello di gestione dei servizi di ClickUp Facilities

Il modello ClickUp Facilities Service Management è progettato per gestire le richieste in arrivo, monitorare i tempi di risposta e migliorare la produttività del team. Grazie alla classificazione dello stato delle attività e alla visualizzazione dei moduli integrata, è facile indirizzare problemi come malfunzionamenti dell'impianto di climatizzazione o riparazioni dell'illuminazione alle persone giuste.

Gli aggiornamenti in tempo reale e i flussi di lavoro automatizzati lo rendono utile per le posizioni con volumi elevati, dove le richieste arrivano quotidianamente e richiedono una risoluzione rapida.

⭐ Perché amerai questo modello

Registra le richieste di assistenza con i moduli di registrazione integrati

Assegna e monitora i problemi utilizzando stati personalizzati come Nuova richiesta e in corso

Utilizza i dashboard per monitorare le prestazioni del team e la risoluzione dei problemi

Raccogli i dettagli dei problemi, le approvazioni e la documentazione in un unico posto

🔑 Ideale per: team di facility management che gestiscono richieste di assistenza, ticketing e follow-up di manutenzione.

💡 Suggerimento professionale: aggiungi un campo "lista dei desideri" per gli obiettivi di apprendimento tecnico dei tuoi dipendenti. I tecnici spesso notano delle lacune o desiderano risorse migliori. Offri loro uno spazio dove poterlo segnalare. Questo aiuta i manager a individuare tempestivamente i problemi di processo e aumenta il coinvolgimento, dimostrando che il loro feedback è importante.

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare i 5 perché per l'analisi delle cause profonde con esempio

6. Modello di programma 24 ore su 24 di ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica ispezioni e attività quotidiane con il modello di programma 24 ore su 24 di ClickUp

Il modello di programma di 24 ore di ClickUp aiuta i team di manutenzione a pianificare il lavoro urgente e di routine nell'arco di una singola giornata. Che si tratti di riparazioni reattive, ispezioni quotidiane o turni di tecnici a rotazione, il layout suddivide chiaramente cosa deve essere fatto e quando.

La vista calendario giornaliera ti consente di visualizzare le attività sovrapposte o le lacune nella disponibilità delle risorse, il che è chiave per la manutenzione delle attrezzature soggette a vincoli temporali.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Organizza le attività di manutenzione quotidiane per fasce orarie per una chiara pianificazione del lavoro dei tecnici

Utilizza i campi personalizzati per contrassegnare i lavori critici e registrare le note dei tecnici

Monitora i progressi con aggiornamenti di stato in tempo reale sui ticket di riparazione

Esamina le attività completate per misurare le prestazioni del team e reimpostare quelle per il giorno successivo

🔑 Ideale per: responsabili della manutenzione che gestiscono flussi di attività quotidiane, giri di ispezione o riparazioni con breve preavviso.

🔍 Lo sapevi? Il costo medio dei tempi di inattività non pianificati è di 260.000 dollari all'ora, il che rende la pianificazione e la manutenzione preventiva una priorità finanziaria per ogni team operativo.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software per gli ordini di lavoro per le richieste di manutenzione

7. Modello di programma orario ClickUp

Ottieni un modello gratis Suddividi i turni di lavoro e le attività di manutenzione con il modello di programma orario ClickUp

Il modello di programma orario ClickUp è stato creato per i team di manutenzione che necessitano di un controllo rigoroso sulla loro Sequenza giornaliera; pensate alle ispezioni orarie, ai turni a rotazione o ai lavori di riparazione consecutivi.

È utile in luoghi in cui la tempistica è fondamentale, come strutture sanitarie, magazzini o reparti di produzione. Utilizzalo per suddividere la giornata di un tecnico in blocchi di attività strutturati, monitorare i pagamenti per il lavoro a turni o assegnare priorità in base all'ora del giorno.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Assegna e effettua il monitoraggio delle attività di manutenzione orarie per evitare sovrapposizioni e lacune

Utilizza le visualizzazioni per calcolare la retribuzione per tecnico per ogni turno

Registra le prestazioni e aggiungi nota per ogni lavoro utilizzando i campi personalizzati

Mappa la tua settimana utilizzando la visualizzazione calendario con aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle attività

🔑 Ideale per: team di manutenzione che gestiscono carichi di lavoro a turni, attività urgenti o contratti di servizio.

🔗 Suggerimento bonus: Un'attività come "ispezionare il sistema della caldaia" va bene, ma è passiva. Includi indicatori di comportamento come "segnalare autonomamente le anomalie" o "segnalare i problemi utilizzando il protocollo X". Questi ti aiutano a valutare il giudizio e il processo decisionale, non solo la completata.

8. Modello di blocco del programma ClickUp

Ottieni un modello gratis Piano il lavoro di manutenzione per fasce orarie con il modello di blocco della pianificazione di ClickUp

Il modello di blocco del programma ClickUp è ideale per i team di manutenzione che hanno bisogno di suddividere la giornata in periodi di lavoro in base al tipo di attività.

Che si tratti di manutenzione preventiva, controlli periodici degli edifici o ispezioni in più posizioni, questo modello ti aiuta a organizzare tutto. Assegna blocchi di tempo a categorie come controlli delle attrezzature, verifiche di sicurezza o formazione dei tecnici.

Puoi anche monitorare la posizione delle attività utilizzando campi basati sulla posizione, il che è ottimo in strutture di grandi dimensioni o cantieri edili.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Imposta blocchi di tempo dedicati per specifiche categorie di manutenzione o tipi di attrezzature

Utilizza le visualizzazioni per organizzare le attività in base alla posizione, al tecnico o al turno

Assegna alle attività tag con campi personalizzati come disponibilità o risorse necessarie

Visualizza le attività su base giornaliera, settimanale o mensile per una pianificazione più accurata e la prevenzione dei conflitti

🔑 Ideale per: team che gestiscono attività di manutenzione ricorrenti e urgenti in più aree.

🧠 Curiosità: il " blocco" è stato originariamente reso popolare nell'istruzione, con l'obiettivo di offrire agli studenti periodi di tempo più lunghi per concentrarsi maggiormente. A quanto pare, anche i team di manutenzione lo apprezzano molto. Perché? Meno cambi di attività significano meno errori e più tempo per risolvere ciò che conta.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per l'analisi delle cause profonde con il metodo dei cinque perché

9. Modello di pianificazione a blocchi ClickUp

Ottieni un modello gratis Piano i progetti di manutenzione settimanali con il modello di pianificazione a blocco di ClickUp

Il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp è ideale per organizzare le attività di manutenzione preventiva e i progetti ricorrenti in blocchi temporali tra i vari team. Puoi raggruppare gli ordini di lavoro per tipo di attività, assegnare i blocchi per reparto e ottenere una Sequenza completa per evitare il sovraccarico delle risorse.

È utile per le strutture che devono gestire più progetti di manutenzione e dispongono di tecnici con risorse limitate. La configurazione a 18 stati consente il monitoraggio anche dei più piccoli passaggi di consegne senza perdere visibilità.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Assegna blocchi di tempo ai reparti o alle squadre in base alle attrezzature e al carico di lavoro

Utilizza le visualizzazioni Sequenza e calendario per pianificare i giorni di manutenzione senza sovrapposizioni

Monitora i progetti di grandi dimensioni dalla preparazione al completamento utilizzando stati contrassegnati dal codice colore

Bilancia il carico di lavoro dei tecnici tra le diverse posizioni utilizzando la vista Carico di lavoro

🔑 Ideale per: coordinatori della manutenzione che gestiscono progetti di grandi volumi, attività ricorrenti e pianificazione a livello di team.

➡️ Per saperne di più: Come creare un diagramma a lisca di pesce per l'analisi delle cause alla radice?

10. Modello di disponibilità del programma personale ClickUp

Ottieni un modello gratis Esecuzione del blocco dei turni dei tecnici e delle finestre di disponibilità con il modello di disponibilità del programma personale di ClickUp

I responsabili della manutenzione possono adattare il modello di programma di disponibilità ClickUp per il monitoraggio della disponibilità dei tecnici per il lavoro di riparazione, chiamate di emergenza o manutenzione ordinaria.

Invece di affidarti a scambi di email o lavagna online, utilizza questa configurazione per registrare in anticipo la disponibilità ed evitare doppie prenotazioni o lacune nella pianificazione. Grazie alle visualizzazioni personalizzate e al monitoraggio dello stato, saprai sempre chi è gratis e quando, senza interrompere il lavoro in corso.

⭐ Perché amerai questo modello

Registra la disponibilità del team per giorno, ora e categoria di attività

Utilizza le viste Azioni per elencare turni, posizioni o ispezioni programmate

Aggiorna gli stati per indicare "Pianificato", "terminato" o "Annullato" senza confusione

Mappa la disponibilità dei tecnici insieme agli ordini di lavoro di manutenzione aperti

🔑 Ideale per: coordinatori della manutenzione che gestiscono la disponibilità dei tecnici, la copertura dei turni e il piano degli interventi di assistenza

➡️ Per saperne di più: La guida definitiva al software CRM per HVAC: le migliori scelte da esplorare

11. Modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Ottieni un modello gratis Rimani al passo con le attività di manutenzione quotidiane grazie al modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Il modello di pianificatore giornaliero ClickUp è perfetto per i responsabili della manutenzione che devono monitorare quotidianamente ispezioni, riparazioni urgenti o lavori specifici in loco.

Ti aiuta ad assegnare le attività in base alla priorità e alla categoria, come controlli di sicurezza, azioni preventive o chiamate di emergenza, mantenendo tutto centralizzato. Con una vista calendario e il monitoraggio visivo dei progressi, il modello garantisce che il tuo team di manutenzione rimanga concentrato.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Classifica le attività di manutenzione in base al tipo di attrezzatura, al sito o all'urgenza

Assegna le priorità agli ordini di lavoro utilizzando i campi integrati e gli indicatori visivi

Tieni traccia del completamento delle attività quotidiane con aggiornamenti di stato e grafici

Utilizza più visualizzazioni per pianificare la giornata e controllare rapidamente lo stato di avanzamento dei lavori

🔑 Ideale per: team che gestiscono un elevato volume di attività di manutenzione a breve termine o ispezioni di routine in diversi siti.

➡️ Per saperne di più: Come risolvere le sfide comuni del servizio clienti

12. Modello di programma orario giornaliero ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci i turni di manutenzione orari e la disponibilità del team con il modello di programma orario giornaliero di ClickUp

Il modello di programma giornaliero di ClickUp è pensato per i supervisori della manutenzione che devono tenere traccia dei turni dei tecnici, registrare le assenze e fare un piano per i blocchi di tempo per i lavori di riparazione.

Che tu stia gestendo un team a rotazione o più chiamate di assistenza al giorno, questo modello di manutenzione semplifica le cose. Suddivide la giornata in fasce orarie con spazio per il monitoraggio di chi è presente, cosa è stato assegnato e cosa deve ancora essere terminato.

⭐ Perché amerai questo modello

Assegna le ore di lavoro e aggiorna lo stato dei tecnici come Presente, Assente o Chiuso

Registra le assenze e includi i motivi con la documentazione di supporto

Utilizza la vista del programma giornaliero per monitorare in tempo reale il carico di lavoro dei tecnici

Piano dei tempi di manutenzione utilizzando le visualizzazioni Flusso di lavoro giornaliero e Calendario

🔑 Ideale per: responsabili della manutenzione che gestiscono turni orari, registri dei tecnici e assegnazioni di attività basate sul tempo.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software per la gestione dei servizi nel campo

13. Modello di programma dei turni ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza i turni dei tecnici con il modello di programma turni di ClickUp

Il modello di programma dei turni di ClickUp è progettato per i team operativi che richiedono un controllo preciso sulla copertura della manutenzione, in particolare in ambienti operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Che tu debba gestire turni di lavoro, effettuare il monitoraggio delle assenze o cercare di evitare interruzioni durante le ore di punta, questo strumento ti aiuta a registrare i turni, assegnare i tecnici e visualizzare gli aggiornamenti.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Assegna i turni con visibilità sui ruoli e sulle posizioni del team

Fai il monitoraggio dei motivi delle assenze e modifica il calendario secondo necessità

Utilizza gli aggiornamenti di stato per monitorare se i turni sono stati completati e il flusso delle attività

Semplifica i passaggi di turno e la continuità delle attività con elenchi e visualizzazioni organizzati

I campi personalizzati ti consentono di nota assenze o problemi specifici relativi ai turni

🔑 Ideale per: responsabili delle strutture o team operativi che pianificano turni a rotazione, gestiscono le lacune di copertura o si occupano di team di manutenzione attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli FMEA per individuare e risolvere potenziali problemi (PowerPoint, Excel e ClickUp)

14. Modello ClickUp per la ristrutturazione della casa

Ottieni un modello gratis Piano gli aggiornamenti delle attrezzature e le riparazioni delle strutture con il modello ClickUp Home Renovation

Il modello ClickUp Home Renovation è altrettanto efficace per i team che gestiscono ristrutturazioni interne, riparazioni negli uffici o aggiornamenti dei sistemi. Puoi registrare attività come la posa di pavimenti, l'installazione di impianti di illuminazione o la sostituzione di impianti di climatizzazione, assegnare appaltatori o team interni e tenere traccia dei costi dei materiali e della manodopera.

È progettato per il coordinamento tra i team con aggiornamenti di stato in tempo reale e viste centralizzate per evitare ritardi e comunicazioni errate durante i lavori di manutenzione fisica.

⭐ Perché apprezzerai questo modello

Suddividi i progetti di ristrutturazione in fasi come demolizione, installazione e ispezione

Utilizza i campi personalizzati per il monitoraggio dei costi di manodopera, budget e materiali

Fai l'impostazione delle scadenze e delle dipendenze per lavori complessi e articolati in più passaggi

Passa dalla visualizzazione elenco a quella Bacheca per gli aggiornamenti quotidiani o la pianificazione generale

🔑 Ideale per: responsabili delle strutture o team operativi che si occupano di riparazioni strutturali, aggiornamenti di sistema o progetti di ristrutturazione graduale

➡️ Per saperne di più: Modelli IT per responsabili tecnologici e team IT

15. Modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp

Ottieni un modello gratis Semplifica l'inserimento dei tecnici con un piano strutturato di 3 mesi utilizzando il modello ClickUp 30-60-90 Day Plan

Il modello di piano di manutenzione ClickUp 30-60-90 giorni è pensato su misura per i tecnici di manutenzione degli impianti che passano a nuovi ruoli. Offre a dipendenti e manager una struttura di condivisione per fissare obiettivi, registrare i progressi e monitorare la preparazione al lavoro in tempo reale.

⭐ Perché amerai questo modello

Campi personalizzati per il monitoraggio delle fasi di inserimento e della titolarità delle attività

Visualizzare dedicato per piani di inserimento, chat, calendari e materiali di riferimento

Opzioni di stato come Da fare, In corso e In attesa del client per monitorare ogni incarico

Strumenti Gantt e dashboard per visualizzare le attività cardine su 30, 60 e 90 giorni

🔑 Ideale per: team addetti alle strutture che assumono personale di manutenzione che deve imparare rapidamente con chiarezza e responsabilità

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per il controllo e la garanzia della qualità (Excel e ClickUp)

*mantieni il tuo team di manutenzione in monitoraggio con ClickUp

Il modello di programma di manutenzione adeguato ti aiuta a vedere cosa è in scadenza, chi è responsabile e dove iniziano a formarsi i ritardi.

Che si tratti di gestire la manutenzione preventiva, le ispezioni delle attrezzature o i progetti di gestione delle risorse, ClickUp offre al tuo team la struttura necessaria per pianificare un piano più intelligente e rispondere più rapidamente.

Da procedure operative standard dettagliate al monitoraggio basato sui turni e piani strategici di 30-60-90 giorni, questi modelli eliminano le congetture e aiutano i team a rimanere concentrati. Non ci sono attività trascurate, né corse contro il tempo all'ultimo minuto, solo un modo più semplice per lavorare.

Inizia a pianificare la manutenzione come un professionista. Ottieni subito l'accesso gratis a ClickUp.