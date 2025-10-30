Le 11 migliori IA che ascoltano e prendono nota nel 2025

Prendere note non significa più scarabocchiare su un taccuino o digitare freneticamente cercando di stare al passo con la conversazione.

Grazie all'IA che ascolta e prende appunti, puoi rimanere completamente concentrato durante riunioni, lezioni o sessioni di brainstorming, mentre la tecnologia fa il lavoro pesante. Questi strumenti trascrivono le conversazioni in tempo reale, riepilogano/riassumono i punti chiave e organizzano automaticamente le tue note.

E non si tratta solo di una moda passeggera. Secondo ClickUp Insights, l'88% degli intervistati utilizza l'IA in qualche modulo, con oltre la metà (55%) che utilizza strumenti di IA più volte al giorno. Gli assistenti per riunioni e le app di nota per riunioni basate sull'IA sono tra i casi d'uso più diffusi in questo ambito.

In questo blog abbiamo raccolto i migliori strumenti di IA per prendere appunti che stanno aiutando professionisti e studenti ad abbandonare definitivamente la presa di appunti manuale.

Cosa dovresti cercare in un'IA che ascolta e prende nota?

Non tutti gli strumenti di nota/IA per prendere appunti sono uguali.

Alcuni si limitano a trascrivere le tue riunioni virtuali, mentre altri trasformano le discussioni non strutturate del team in riepiloghi/riassunti concisi delle riunioni, evidenziano gli elementi chiave e integrano tutto in modo ordinato nel tuo flusso di lavoro.

Ecco alcune cose da tenere a mente quando scegli l'IA giusta che ascolta e prende nota:

Trascrizione in tempo reale: scegli uno strumento con un'elevata precisione di trascrizione, soprattutto se le tue riunioni procedono rapidamente o includono più interlocutori con accenti diversi.

Riepilogo intelligente: scegli uno strumento che non si limiti alla trascrizione, ma che catturi anche i punti chiave, le decisioni, le dipendenze e i passaggi successivi.

Integrazione del flusso di lavoro: cerca strumenti che supportino la sincronizzazione con il tuo calendario, il tuo task manager e la tua piattaforma di documentazione, in modo che le note delle riunioni diventino parte integrante del tuo processo più ampio.

Base di conoscenza ricercabile: scegli un software che renda le tue note facili da organizzare e recuperare all'interno di una configurazione scegli un software che renda le tue note facili da organizzare e recuperare all'interno di una configurazione di gestione delle conoscenze personali efficiente.

La migliore /IA che ascolta e prende nota in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori app per prendere appunti, in modo da poter confrontare le funzionalità/funzione dell'IA, i prezzi e i casi d'uso a colpo d'occhio.

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità/Funzione principali Prezzi* ClickUp Gestione completa di attività, documento e riunione • AI Notetaker con riepiloghi in tempo reale • Integrato con attività di ClickUp e documenti • Appunti delle riunioni centralizzati con ClickUp Brain Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. Otter. ai Trascrizione e sottotitoli in tempo reale • Trascrizioni in tempo reale con identificazione dell'oratore • Otter AI Chat per domande e risposte immediate • Acquisizione automatica delle diapositive durante le riunioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,99 $/utente/mese. Fireflies Riepiloghi delle riunioni interne e commerciali • Trascrizione e ricerca basate sull'IA • Intelligenza e analisi delle conversazioni • Integrazioni CRM e calendario Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese. Avoma Team di vendita e riunioni con i clienti • Appunti in tempo reale e informazioni sulle riunioni • Sincronizzazione CRM e videochiamate • Approfondimenti sulle trattative e strumenti di coaching I piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente. Notta Acquisizione di nota leggera e riunioni multilingue • Trascrizione in tempo reale in oltre 100 lingue • Riepiloghi/riassunti IA con rilevamento delle parole chiave • Caricamento di file e vocabolario personalizzato Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,49 $/utente/mese. Tactiq Teams che utilizzano Google Meet e Zoom • Barra laterale con trascrizione in tempo reale durante le riunioni • Evidenzia e attiva la condivisione delle note all'istante • Esportazione su Documenti Google e Notion Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese. Sembly Collaborazione di team con analisi delle conversazioni • Riassunti e approfondimenti delle riunioni con l'intelligenza artificiale • Aree di lavoro per le note in condivisione • Estrazione delle attività e azioni da intraprendere Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $/utente/mese. Krisp Cancellazione del rumore con la nota di appunti • Cancellazione del rumore e dell'eco • Assistente IA per riunioni con riepiloghi automatici • Analisi del tempo di conversazione e delle riunioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16 $/utente/mese. Fathom Note IA gratis per Zoom e Google Meet • Riassunti delle riunioni generate dall'IA • Note organizzate automaticamente per argomento • Integrazione CRM e ricerca delle trascrizioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $/utente/mese. MeetGeek Videochiamate con approfondimenti e automazione • Riassunti IA ed evidenziazioni delle trascrizioni • Condivisione automatica su Slack, Notion e HubSpot • Monitoraggio e analisi delle parole chiave Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese. Jamie IA Generazione di note veloce e indipendente dalla lingua • Non è richiesta l'iscrizione a nessun bot • Funziona su tutte le piattaforme • Riepiloghi/riassunti IA forniti immediatamente dopo la riunione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da ~28 $ al mese.

La migliore IA che ascolta e prende nota

Esaminiamo in dettaglio ciascuna app di IA per la presa di nota.

ClickUp (ideale per la gestione completa di attività, documento e riunione)

Tieni traccia delle tue note delle riunioni, delle attività e delle conversazioni con ClickUp per mantenere la connessione.

Come la prima area di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp è il tuo centro di comando per trasformare le conversazioni in elementi tracciabili.

Per cominciare, ClickUp Calendario trova in modo intelligente gli orari migliori per il tuo team, eliminando il bisogno di pianificare manualmente. Che si tratti di check-in ricorrenti o di chiamate strategiche una tantum, puoi impostare le riunioni direttamente dal tuo spazio di lavoro e lasciare che ClickUp si occupi della logistica.

Chiedi a ClickUp Brain di pianificare le riunioni per te!

Che si tratti di un check-in ricorrente o di una chiamata strategica una tantum, ClickUp AI Notetaker si unisce automaticamente alle tue riunioni Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, fornendo un riepilogo/riassunto completo della riunione con registrazione audio, punti salienti della riunione a colpo d'occhio e una lista di controllo delle azioni da intraprendere per chiarire le responsabilità e mantenere il ritmo.

Riceverai anche una trascrizione completa della conversazione, che potrai espandere e consultare ogni volta che ne avrai bisogno, insieme a una registrazione audio completa, ideale per riascoltare rapidamente o recuperare se hai perso la riunione.

Cattura trascrizioni accurate delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

E la magia non finisce qui. ClickUp Brain, la potente rete neurale di ClickUp, è in grado di tradurre gli appunti delle riunioni in qualsiasi lingua, estrarre le azioni da intraprendere, convertirle in attività e collegarle alle sequenze dei tuoi progetti esistenti.

Può anche rivelare approfondimenti da conversazioni precedenti, poiché le tue trascrizioni sono ricercabili su ClickUp. In questo modo, puoi rimanere concentrato sulla conversazione mentre ClickUp gestisce la documentazione e il follow-up.

Poni domande specifiche relative alle trascrizioni delle tue riunioni e ottieni una risposta esauriente con ClickUp Brain.

Tutti i tuoi appunti delle riunioni vengono automaticamente archiviati in ClickUp Doc e sono facilmente accessibili tramite il tuo calendario o il hub documenti. Vuoi archiviare le discussioni in corso? Crea una base di conoscenze interna. Preferisci i formati strutturati? Prova un modello di appunti delle riunioni per gli standup quotidiani o gli aggiornamenti dei client.

Ma non finisce qui. In ClickUp, l'intero flusso di lavoro, comprese le chat e i commenti alle attività, può essere convertito istantaneamente in attività di ClickUp. Che tu stia facendo brainstorming in un canale di chat in ClickUp, lasciando un feedback su un documento, o discutendo i passaggi successivi in un commento a un'attività, ogni conversazione nell'area di lavoro è utilizzabile.

Con un solo clic, puoi trasformare qualsiasi messaggio o commento in un'attività tracciabile, assegnarla alla persona giusta e impostare le scadenze. Questo approccio unificato significa che ogni conversazione, decisione e idea, indipendentemente da dove avvenga, può essere catturata, monitorata ed eseguita all'interno di ClickUp. Il tuo team può passare senza soluzione di continuità dalla conversazione all'azione, mantenendo i progetti in linea con gli obiettivi e tutti allineati.

Vuoi scoprire come l'AI Notetaker di ClickUp contribuisce a rendere le riunioni più produttive? Guarda questo video ⬇️

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Calendario basato sull'intelligenza artificiale: pianifica automaticamente i blocchi di lavoro, mantieni la sincronizzazione di tutti gli eventi, le attività e le note, e collabora senza intoppi con la visibilità sulla disponibilità dei colleghi grazie al calendario ClickUp.

Integrazione lavoro + chat : collega le discussioni alle attività e ai documenti pertinenti con ClickUp Chat e trasforma qualsiasi messaggio in un'attività con titolo, descrizione e link compilati automaticamente con ClickUp Brain.

Automazione del flusso di lavoro: scegli tra una vasta libreria di flussi di lavoro già pronti: assegna attività, modifica stati, sposta elenchi, invia email e molto altro con : scegli tra una vasta libreria di flussi di lavoro già pronti: assegna attività, modifica stati, sposta elenchi, invia email e molto altro con ClickUp Automazioni

Limiti di ClickUp

All'inizio, l'ampia gamma di funzionalità/funzioni potrebbe risultare eccessiva per i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp è utilissimo anche solo come elenco delle cose da fare! All'inizio ero convinta che avrei preferito le note scritte, ma è fantastico poter organizzare tutto come preferisci e poter modificare le date di scadenza, allegare file alle attività, ecc. Ti assicura di non dimenticare mai nulla, perché tutto è in un unico posto.

ClickUp è utilissimo anche solo come elenco delle cose da fare! All'inizio ero convinta che avrei preferito le note scritte, ma è fantastico poter organizzare tutto come preferisci e poter modificare le date di scadenza, allegare file alle attività, ecc. Ti assicura di non dimenticare mai nulla, perché tutto è in un unico posto.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'IA che trasforma il modo in cui acquisisci le informazioni grazie alle sue avanzate funzionalità di conversione da voce a testo. Basta pronunciare i tuoi pensieri, le discussioni delle riunioni o le sessioni di brainstorming e Brain MAX ascolta in tempo reale, trascrivendo istantaneamente le tue parole in note organizzate e ricercabili. Grazie alla profonda integrazione nel tuo spazio di lavoro, può collegare automaticamente le note alle attività, ai progetti o ai contatti pertinenti, assicurando che nulla vada perso o dimenticato. Che tu sia in riunione, al telefono o semplicemente stia pensando ad alta voce, Brain MAX rende la presa di appunti semplice, accurata e sempre in sincronizzazione con il tuo flusso di lavoro.

2. Otter. ai (Ideale per la trascrizione in tempo reale delle riunioni e la collaborazione in team)

Il sistema di presa appunti IA gratis di Otter ascolta le tue conversazioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, quindi crea istantaneamente note intelligenti delle riunioni che puoi modificare, cercare e condividere.

Si integra perfettamente con le principali piattaforme di videoconferenza tramite il suo bot "OtterPilot", partecipando automaticamente alle chiamate per acquisire trascrizioni in tempo reale con identificazione automatica dei relatori. La piattaforma eccelle nella produttività post-riunione generando sintesi concise basate sull'IA, segnalando gli elementi da intraprendere e offrendo un'area di lavoro collaborativa in cui i membri del team possono effettuare la modifica delle trascrizioni.

Puoi anche aggiungere commenti e condividere i punti salienti direttamente su strumenti come Slack, Notion e Salesforce, il tutto mentre apprendi un vocabolario personalizzato per una maggiore precisione.

Otter. ai: le migliori funzionalità/funzione

Ottieni la trascrizione in tempo reale per Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, aiutando i partecipanti a seguire le conversazioni mentre si svolgono.

Utilizza la funzionalità/funzione di acquisizione automatica per le diapositive e le immagini chiave mostrate durante le riunioni virtuali e consultale quando necessario.

Crea un repository centralizzato per tutte le tue riunioni con una ricerca basata su parole chiave tra le trascrizioni, rendendo il recupero dei dati estremamente veloce.

Limite di Otter. ai

L'esperienza dell'app mobile sembra avere un limite rispetto alla suite desktop completa, soprattutto per quanto riguarda la modifica o l'aggiunta di tag alle note.

Prezzi di Otter. ai

Base: gratis

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace il modo in cui Otter AI esamina l'intera trascrizione della riunione e riepiloga/riassume tutti i punti chiave della discussione; se c'è qualcosa che non è stato elencato, è possibile effettuare una modifica nella sezione del riepilogo/riassunto per aggiungerlo.

Mi piace il modo in cui Otter AI esamina l'intera trascrizione della riunione e riepiloga/riassume tutti i punti chiave della discussione; se c'è qualcosa che non è stato elencato, è possibile effettuare una modifica alla sezione del riepilogo/riassunto per aggiungerlo.

3. Fireflies (Ideale per conversazioni ricercabili e compatibilità multipiattaforma)

tramite Fireflies

Fireflies è progettato per i team che cercano un assistente AI per le riunioni che vada oltre la semplice generazione di nota. Questo strumento ascolta le tue riunioni, le trascrive con precisione e fornisce trascrizioni ricercabili che ti consentono di rivedere le conversazioni giorni o addirittura mesi dopo.

Fireflies si distingue per la sua profonda intelligenza conversazionale e la potente funzionalità/funzione "Ask Fred", che utilizza la funzionalità GPT per consentire agli utenti di chattare con i contenuti delle loro riunioni, recuperando istantaneamente le risposte, estraendo i dettagli chiave o generando contenuti di follow-up, come email o post sui social media.

Oltre alla trascrizione automatica e ai riopiloghi/riassunti basati sull'intelligenza artificiale, Fireflies fornisce analisi approfondite che tracciano il tempo di parola e il sentiment degli oratori, nonché Topic Tracker per monitorare parole chiave specifiche. Questo lo rende uno strumento affidabile per i team di vendita, marketing e reclutamento per analizzare le conversazioni, registrare automaticamente i dati in CRM come Salesforce e HubSpot e ottenere informazioni utili dalle loro chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Ottieni supporto multipiattaforma per le riunioni su Zoom, Google Meet, Webex e altro ancora, consentendo ai team che utilizzano strumenti diversi di rimanere in sincronizzazione.

Utilizza le funzionalità/funzioni di ricerca intelligente per individuare tendenze, temi ricorrenti o decisioni prese durante le chiamate.

Automazione il riepilogo/riassunto delle riunioni basato sull'IA e organizza le note in sezioni come azioni da intraprendere, domande e attività per un rapido follow-up post-riunione.

Limite di Fireflies

L'accuratezza della trascrizione può variare in ambienti rumorosi o con più interlocutori che si interrompono a vicenda.

Prezzi di Fireflies

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Aziendale: 29 $ al mese per utente

Azienda: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies?

Una recensione su G2 dice:

Fireflies si unisce silenziosamente a ogni chiamata, trascrive la conversazione con sorprendente accuratezza e poi crea elementi da intraprendere, riepiloghi/riassunti e persino note specifiche per ogni interlocutore, senza che io debba muovere un dito. Le funzionalità/funzioni di ricerca IA e Smart Highlights sono particolarmente potenti quando ho bisogno di richiamare alla memoria in pochi secondi conversazioni avvenute settimane fa.

Fireflies si unisce silenziosamente a ogni chiamata, trascrive la conversazione con sorprendente accuratezza e poi crea elementi da intraprendere, riepiloghi/riassunti e persino note specifiche per ogni interlocutore, senza che io debba muovere un dito. Le funzionalità/funzioni di ricerca IA e Smart Highlights sono particolarmente potenti quando ho bisogno di richiamare alla memoria in pochi secondi conversazioni avvenute settimane fa.

👀 Lo sapevi? Le note più antiche della storia sono state incise su tavolette di argilla in Mesopotamia oltre 5.000 anni fa. Gli antichi scribi sono stati praticamente i primi a prendere appunti!

4. Avoma (Ideale per i team commerciali e di assistenza clienti che necessitano di informazioni strutturate sulle riunioni)

tramite Avoma

Avoma va oltre la solita app IA per prendere app, offrendo informazioni ricche e contestualizzate sulle riunioni.

Il suo punto di forza chiave è l'integrazione di quattro moduli fondamentali: un assistente di riunione /IA per la trascrizione e la presa di appunti, uno scheduler e un router principale per la prenotazione e l'instradamento, la conversazione intelligente per l'analisi approfondita delle chiamate e l'intelligenza dei ricavi per l'automazione del CRM e il monitoraggio dei rischi delle transazioni.

Avoma può anche generare schede di valutazione personalizzabili e sensibili al contesto per i rappresentanti, effettuare il monitoraggio dell'aderenza alle metodologie di vendita (come MEDDIC/BANT) e aggiornare automaticamente i campi CRM, fornendo un potente sistema per la gestione dello stato della pipeline e delle prestazioni del team.

Dai riaggiornamenti delle riunioni basati sul ruolo all'analisi dei tempi di conversazione, queste informazioni sono personalizzate per i team commerciali, di assistenza clienti e di prodotto. Puoi anche inserire queste informazioni in una base di conoscenze interna per mantenere il tuo team allineato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Consenti ai partecipanti di aggiungere contributi in tempo reale con la modifica collaborativa della nota.

Ottieni un resoconto dettagliato di quanto ha parlato ciascun partecipante con l'analisi del tempo di conversazione generata dall'IA, aiutando i manager a individuare le voci dominanti o il disimpegno.

Abilita il CRM nativo per la sincronizzazione diretta di approfondimenti e elementi di azione su piattaforme come Salesforce e HubSpot.

Limite di Avoma

Le funzionalità avanzate sono progettate per i team commerciali e di assistenza clienti, quindi i liberi professionisti o gli studenti potrebbero non trarre vantaggio dall'intera gamma di funzionalità/funzione.

Prezzi di Avoma

Startup: 29 $ al mese per utente

Organizzazione: 39 $ al mese per utente

Azienda: 39 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Una recensione su G2 dice:

Avoma ha rivoluzionato la nostra organizzazione. La trascrizione e i riiepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA garantiscono che le opinioni dei clienti vengano raccolte e che i passaggi successivi da intraprendere siano chiari per tutti. Sono disponibili integrazioni native con Zoom, HubSpot (il nostro attuale CRM) e altri strumenti che hanno migliorato i nostri flussi di lavoro, rendendo più facile allineare i team e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

Avoma ha rivoluzionato la nostra organizzazione. La trascrizione e i riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA garantiscono che le opinioni dei clienti vengano raccolte e che i passaggi successivi da intraprendere siano chiari per tutti. Sono disponibili integrazioni native con Zoom, HubSpot (il nostro attuale CRM) e altri strumenti che hanno migliorato i nostri flussi di lavoro, rendendo più facile allineare i team e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

💡 Suggerimento professionale: scegli un metodo per prendere note in base ai tuoi obiettivi, al tuo stile e al livello di dettaglio richiesto: Metodo schematico : scrivi gli argomenti principali come intestazioni e inserisci i sottopunti al di sotto di essi.

Metodo Cornell : dividi la pagina in tre sezioni: Nota (contenuto principale della riunione), Suggerimenti (parole chiave, domande, elementi da intraprendere) e Riepilogo/riassunto (punti chiave in fondo alla pagina).

Metodo di creazione di grafici: utilizza tabelle per il monitoraggio di chi ha detto cosa, delle scadenze o delle categorie (ad esempio, Argomento | Decisione | Azione | Titolare | Data di scadenza)

5. Notta (ideale per la trascrizione multilingue e la conversione di nota)

tramite Notta

Notta offre supporto alla trascrizione in tempo reale tramite Notta Bot, che può partecipare alle riunioni su Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex, con opzioni di trascrizione sia monolingue che bilingue.

Eccelle in versatilità e supporto linguistico, fornendo eccezionali capacità di trascrizione e riepilogare/riassumere in ben 58 lingue, con traduzione in 42 lingue, rendendolo la scelta ideale per team globali e comunicazioni multilingue.

Tra le caratteristiche distintive di Notta vi sono la possibilità di registrare e trascrivere fino a cinque pagine web contemporaneamente, una funzionalità di riepilogare con un solo clic per i video di YouTube e opzioni di integrazione hardware, che consentono agli utenti di acquisire e organizzare senza sforzo l'audio di riunioni virtuali dal vivo, file preregistrati e persino discussioni di persona.

Hai la possibilità di applicare modelli per prendere appunti e aggiungere vocaboli personalizzati, come il gergo specifico dell'azienda, per migliorare la precisione della trascrizione. Le trascrizioni possono essere esportate in diversi formati, tra cui TXT, DOCX, PDF e SRT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Utilizza la trascrizione vocale in tempo reale per catturare istantaneamente le parole pronunciate, con supporto per oltre 50 lingue e dialetti per una collaborazione globale.

Segmenta automaticamente le trascrizioni con l'organizzazione della nota basata sugli argomenti, rendendo facile sfogliare registrazioni lunghe.

Esporta su Notion, Evernote e Word per integrare le tue note con flussi di lavoro professionali.

Notta limite

La dashboard del desktop può sembrare disordinata, soprattutto quando si gestiscono più registrazioni o note sovrapposte.

Prezzi di Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mese per utente

27,99 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Una recensione su G2 dice:

Trascina e rilascia un link o un file video e ottieni un riepilogo completo del video in pochi secondi. Posso trascinare più file (10-20 alla volta), cosa che apprezzo molto. Poi formatto il file nel formato di riepilogo/riassunto di YouTube. Lo uso per i video dei corsi ed è indispensabile!

Trascina e rilascia un link o un file video e ottieni un riepilogo completo del video in pochi secondi. Posso trascinare più file (10-20 alla volta), cosa che apprezzo molto. Poi converto il file nel formato di riepilogo/riassunto di YouTube. Lo uso per i video dei corsi ed è indispensabile!

6. Tactiq (ideale per i sottotitoli in tempo reale e l'esportazione rapida delle riunioni)

tramite Tactiq

Tactiq utilizza un'estensione Chrome per trascrivere le riunioni in tempo reale, senza bisogno che un bot si unisca alla chiamata.

Puoi utilizzare i prompt dell'intelligenza artificiale per estrarre approfondimenti specifici, follow-up, riassunti, aggiornamenti sui progetti, ecc. e persino automatizzare le attività post-riunione (condivisione di riepilogo/riassunto, aggiornamento dei CRM, creazione di ticket, sincronizzazione degli approfondimenti) in base a determinati trigger.

Supporto alla trascrizione in tempo reale su Google Meet, Zoom e MS Teams, e le sue "azioni AI personalizzate" garantiscono che i tuoi prompt siano riutilizzabili.

Poiché questo generatore di appunti basato sull'IA garantisce la sicurezza dei dati attraverso SOC-2 Tipo II, ISO 27001, GDPR e altri standard pertinenti, è una buona opzione per le organizzazioni che danno priorità alla riservatezza e alla conformità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Ottieni trascrizioni in tempo reale delle riunioni all'interno di Google Meet, Zoom e Microsoft Teams con didascalie sullo schermo.

Utilizza la funzionalità/funzione di acquisizione delle citazioni per salvare le dichiarazioni chiave durante le chiamate e aggiungere contesto per un migliore ricordo in seguito.

Esporta su Documenti Google e Notion per collegare istantaneamente i flussi di lavoro relativi alla presa di appunti e alla documentazione.

Limite di Tactiq

Non è presente una funzione integrata di gestione delle attività, quindi gli elementi da svolgere devono ancora essere trasferiti manualmente negli strumenti di produttività.

Prezzi Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Aziendale: 40 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Una recensione su G2 dice:

Ci sono diverse cose, ma probabilmente la funzione che aggiungo ai preferiti è il riepilogo/riassunto basato sull'IA. Dopo le mie riunioni, Tactiq mi fornisce un breve riepilogo/riassunto, evidenziando i punti chiave e gli elementi da intraprendere. È fantastico, soprattutto se ho riunioni consecutive e non ho tempo di prendere appunti dettagliati.

Ci sono diverse cose, ma probabilmente la funzione che aggiungo ai preferiti è il riassunto basato sull'IA. Dopo le mie riunioni, Tactiq mi fornisce un breve riassunto, evidenziando i punti chiave e gli elementi da intraprendere. È fantastico, soprattutto se ho riunioni consecutive e non ho tempo di prendere appunti dettagliati.

📮 ClickUp Insight: Il 21% degli intervistati desidera sfruttare l'IA per eccellere professionalmente applicandola a riunioni, email e progetti. Sebbene la maggior parte delle app di email e delle piattaforme di project management abbiano l'intelligenza artificiale integrata come funzionalità/funzione, questa potrebbe non essere sufficientemente fluida da unificare i flussi di lavoro tra i diversi strumenti. Ma noi di ClickUp abbiamo trovato il codice! Con le funzionalità/funzione di gestione delle riunioni basate sull'IA di ClickUp, puoi facilmente creare elementi all'ordine del giorno, acquisire note dalle riunioni, creare e assegnare attività dalle note delle riunioni, trascrivere registrazioni e altro ancora, grazie al nostro AI Notetaker e ClickUp Brain. Combinali con gli agenti di ClickUp e avrai a disposizione una potente suite di strumenti! ⭐️ Risparmia fino a 8 ore di riunioni a settimana con ClickUp, proprio come i nostri client di Stanley Security!

7. Sembly (ideale per l'analisi delle riunioni e il monitoraggio delle decisioni)

tramite Sembly

Sembly è specializzata nella fornitura di dettagliati e strutturati riaggiornamenti delle riunioni tramite IA, con una forte attenzione alla gestione delle attività e alle conoscenze organizzative.

Tra le sue straordinarie funzionalità vi è la capacità di riconoscere ed estrarre automaticamente elementi chiave, quali decisioni, requisiti, rischi e problemi, dalla trascrizione, garantendo che nessun commitment venga trascurato.

Sembly offre anche "chat multi-riunione" e "artefatti AI", che consentono agli utenti di accedere alla cronologia completa delle riunioni per trovare informazioni relative a più discussioni. Si tratta di uno strumento utile per i responsabili di progetti e programmi che hanno bisogno di monitorare lo stato e consolidare le informazioni nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly

Carica file audio e video della durata massima di 5 ore e delle dimensioni massime di 500 MB per elaborare offline le registrazioni delle riunioni.

Filtra le riunioni incollate per partecipante, fonte, parole chiave, intervallo di date, ecc. , con una potente funzione di ricerca.

Raggruppa le riunioni correlate in "Raccolte" per una migliore organizzazione e utilizza modelli personalizzabili e formattare di nota di riunione.

Limite di Sembly

La sua interfaccia non è delle più intuitive per gli utenti alle prime armi e la curva di apprendimento potrebbe rallentare l'inserimento dei nuovi team.

Prezzi di Sembly

Personale: gratis

Professionale: 15 $ al mese per utente

Team: 29 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sembly?

Una recensione su G2 dice:

Adoro l'AI Chat. Puoi elaborare le note della riunione dando prompt all'AI Chat. In realtà è stato molto più veloce e migliore di un essere umano.

Adoro l'AI Chat. Puoi elaborare gli appunti della riunione dando prompt all'AI Chat. In realtà è stato molto più veloce e migliore di un essere umano.

🧠 Curiosità: uno studio condotto da Frontiers in Psychology dimostra che la scrittura a mano attiva più aree del cervello e fornisce un supporto migliore alla memoria rispetto alla digitazione. La buona notizia è che molte app di presa nota basate sull'IA sono ora in grado di riconoscere e indice anche la scrittura a mano più disordinata, rendendo ricercabili anche le note scritte a mano.

8. Krisp (Ideale per un audio pulito e una trascrizione automatica)

tramite Krisp

Oltre a trascrivere chiamate/riunioni e fornirti note generati dall'IA, Krisp modifica l'accento di chi parla in tempo reale, in modo che l'ascoltatore possa sentire un accento più neutro o comprensibile a livello locale.

La funzionalità principale e più apprezzata di Krisp è la sua tecnologia proprietaria basata sull'IA per la cancellazione del rumore, dell'eco e delle voci di sottofondo. Offre una qualità audio sempre chiara separando in modo intelligente la voce dell'utente da praticamente tutti i suoni circostanti, inclusi i clic della tastiera, il traffico e le conversazioni di altre persone.

Funzionando come un dispositivo audio virtuale leggero, Krisp lavora perfettamente su tutte le app di comunicazione senza richiedere un bot o hardware speciale. Funzionalità avanzate, come l'AI Agent Assist per il riassunto delle riunioni, completano l'offerta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Garantisci un audio chiaro con la cancellazione del rumore e la rimozione dell'eco in tempo reale.

Usa l'IA per evidenziare parole chiave, attività e punti di discussione senza dover fare una revisione manuale completa.

Ottieni un resoconto post-chiamata del tempo trascorso da ciascun partecipante a parlare.

Limite di Krisp

Si concentra principalmente sulla qualità audio e meno sui riiepiloghi approfonditi delle riunioni o sulla generazione di attività di follow-up.

Prezzi di Krisp

Free

Pro: 16 $ al mese per utente

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp?

Una recensione su G2 dice:

Si integra perfettamente con Zoom, Teams e altri strumenti di conferenza, e la configurazione è semplice e veloce. La qualità della trascrizione è migliorata notevolmente nel tempo, la funzionalità di registrazione video è ottima e l'assistente AI sugli elementi di azione della riunione è sempre perfetto!

Si integra perfettamente con Zoom, Teams e altri strumenti di conferenza, e la configurazione è semplice e veloce. La qualità della trascrizione è migliorata notevolmente nel tempo, la funzionalità di registrazione video è ottima e l'assistente IA sugli elementi di azione della riunione è sempre perfetto!

💡 Suggerimento professionale: alcuni professionisti preferiscono modelli strutturati, mentre altri prediligono la registrazione in formato libero. Non sai quale sia più adatto a te? Questi metodi di presa appunti possono aiutarti a capirlo.

9. Fathom (ideale per evidenziazioni basate sui ruoli e registrazione automatica CRM)

tramite Fathom

Per i project manager che desiderano ridurre al minimo il tempo che intercorre tra la conclusione di una riunione e il follow-up, Fathom è un'ottima opzione, poiché genera riepiloghi/riassunti entro circa 30 secondi dalla fine della riunione.

È disponibile anche un'interfaccia con assistente IA che consente di porre domande relative alle registrazioni (ad esempio, "Cosa è stato detto su X?") e ottenere risposte rapide.

Vanta inoltre un'ampia integrazione, in particolare per i team commerciali e di assistenza clienti, con la sincronizzazione automatica dei video delle chiamate, delle trascrizioni e dei riepiloghi strutturati direttamente nelle piattaforme CRM come Salesforce e HubSpot, insieme all'assistente AI "Ask Fathom" per queryare il contenuto delle riunioni.

Con questo strumento di IA per gli appunti delle riunioni, i team possono creare un repository di condivisione e ricercabile delle chiamate/trascrizioni precedenti, conservando le conoscenze, consentendo ai nuovi membri del team di mettersi al passo e facilitando l'accesso alle informazioni raccolte durante le riunioni.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Evidenzia parti di una riunione durante o dopo la chiamata e condividile con i membri del team invece di condividere la trascrizione completa.

Poni domande su una riunione e recupera informazioni tramite timestamp, ecc.

Monitora le informazioni specifiche relative alle trattative (punti critici, ruoli di acquisto, ecc.) e effettua la sincronizzazione con il CRM per allineare il contenuto delle riunioni con i flussi di lavoro relativi alle entrate.

Comprendi i limiti

Funziona solo con Zoom, il che potrebbe essere un limite per i team che utilizzano altre piattaforme di riunione come Google Meet o MS Teams.

Comprendi i prezzi

Free

Premium: 20 $ al mese per utente

Team: 18 $ al mese per utente

Aziendale: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 5.400 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 790 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Una recensione su G2 dice:

Fathom semplifica la presa di nota durante le riunioni: posso concentrarmi sulla discussione senza preoccuparmi di perdere dettagli importanti. Le trascrizioni automatiche, i riepiloghi/riassunti e le funzionalità di evidenziazione consentono di risparmiare molto tempo e garantiscono un follow-up accurato.

Fathom semplifica la presa di appunti durante le riunioni: posso concentrarmi sulla discussione senza preoccuparmi di perdere dettagli importanti. Le trascrizioni automatiche, i riassunti e le funzionalità di evidenziazione consentono di risparmiare molto tempo e garantiscono un follow-up accurato.

10. MeetGeek (Ideale per l'analisi post-riunione e approfondimenti di coaching)

tramite MeetGreek

Con MeetGreek, puoi controllare a quali riunioni partecipa lo strumento di intelligenza artificiale: tutte le riunioni del calendario, solo quelle che organizzi tu, oppure puoi invitare manualmente il trascrittore o incollare un link alla riunione.

Il punto di forza della piattaforma risiede nella sua capacità di rilevare automaticamente il tipo di riunione (ad esempio, commerciale, riunione team, inserimento) e applicare un modello di riepilogo/riassunto altamente contestualizzato, garantendo che le note generate siano immediatamente pertinenti e utilizzabili.

È in grado di fornire analisi approfondite con oltre 100 indicatori chiave di prestazione (KPI) incentrati sul coinvolgimento, l'efficienza e le opinioni dei relatori, che i manager possono utilizzare per il coaching del team.

Per una maggiore privacy, lo strumento ti consente di scegliere chi riceve le email con i riaggiornamenti automatici delle riunioni generate automaticamente: tutti i partecipanti alla chiamata, le persone nel dominio della tua azienda o solo te stesso.

MeetGeek offre anche un'API aperta, che ti consente di importare trascrizioni, punti salienti, riepiloghi/riassunti e dati delle riunioni nei tuoi strumenti o di trigger flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Analizza la puntualità, il coinvolgimento e l'equilibrio dei interventi nel tempo con le metriche di rendimento delle riunioni.

Ottieni riassunti generate dall'intelligenza artificiale con formati strutturati (ad esempio, punti chiave, attività, rischi) per rendere il follow-up post-riunione un gioco da ragazzi.

Addestra lo strumento con un vocabolario personalizzato per aiutarlo ad adattarsi al gergo della tua azienda e ottenere trascrizioni più accurate.

Limite di MeetGeek

L'interfaccia desktop può essere un po' lenta durante le riunioni dal vivo, soprattutto quando si eseguono più attività contemporaneamente.

Prezzi di MeetGeek

Base: gratis

Pro: 19 $ al mese per utente

Aziendale: 39 $ al mese per utente

Azienda: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek?

Una recensione su G2 dice:

Tutto quello che devo fare è ammettere il bot alla riunione e tutto il resto viene gestito per me. È molto facile da usare e gli add-on mi aiutano a tenere d'occhio la situazione, se necessario.

Tutto quello che ho da fare è ammettere il bot alla riunione e tutto il resto viene gestito per me. È molto facile da usare e gli add-on mi aiutano a tenere d'occhio la situazione, se necessario.

11. Jamie IA (Ideale per prendere note istantanee durante le riunioni senza registrare)

tramite Jamie IA

Molti strumenti per riunioni richiedono un bot per partecipare alle riunioni e acquisire le trascrizioni. Jamie AI evita questo problema acquisendo l'audio tramite il tuo dispositivo/app in modo silenzioso in background. Per questo motivo, è una scelta affidabile per riunioni sul campo, discussioni di persona o impostazioni ibride.

Con questo strumento di presa appunti basato sull'IA, avrai a disposizione un hub centralizzato per tutte le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti delle tue riunioni, organizzati in modo ordinato, ricercabili e contrassegnati con tag.

Si concentra sulla generazione di note di riunione di alta qualità, simili a quelle scritte da una persona, con un avanzato sistema di rilevamento degli argomenti, che suddivide le lunghe discussioni in riepiloghi/riassunti organizzati e suddivisi in capitoli. Il design che mette al primo posto la privacy, combinato con funzionalità come l'identificazione intelligente dei relatori e la possibilità di chattare con l'IA per ottenere risposte immediate e contestualizzate, lo rende ideale per gli utenti che danno priorità alla discrezione e a una documentazione chiara e strutturata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamie IA

Ricevi promemoria tramite microfono che ti promptano ad avviare Jamie all'inizio della riunione.

Definisci modelli per l'aspetto dei riepiloghi/riassunti e per la condivisione, anche con persone che non utilizzano Jamie.

Aggiungi vocaboli personalizzati o gergo tecnico per team tecnici, multilingue o specializzati in settori specifici.

Limite di Jamie IA

Non è integrato con strumenti comuni come Notion o Slack, il che potrebbe rallentare il tuo flusso di lavoro di documentazione.

Prezzi di Jamie IA

Free

Standard: ~28 $ (25 €) al mese/utente

Pro: ~ 55 $ (47 €) al mese/utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jamie IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Sei pronto ad abbandonare la nota manuale? Prova ClickUp.

Esistono numerosi strumenti di IA per prendere appunti in grado di trascrivere riunioni o riassumere conversazioni.

Alcuni sono perfetti per team multilingue, altri per approfondimenti di coaching o integrazione CRM. La buona notizia? Hai diverse opzioni tra cui scegliere.

Ma se stai cercando qualcosa di più di un semplice assistente AI per le riunioni, ClickUp riunisce tutto in un unico posto: note, attività, documenti e AI. Con ClickUp AI Notetaker, puoi acquisire i riassunti delle riunioni, collegarli al tuo flusso di lavoro e portare a termine le attività senza dover passare da uno strumento all'altro.

Vuoi trasformare le tue note della riunione in azioni concrete? Prova ClickUp gratis e scopri come può trasformare la tua giornata.

Domande frequenti

Sì, l'IA è in grado di ascoltare l'audio e prendere appunti. I moderni strumenti di IA possono trascrivere le parole pronunciate durante riunioni, lezioni o conversazioni e generare automaticamente riepilogo/riassunto o nota dettagliata, rendendo più facile catturare informazioni importanti senza lavoro richiesto manuale.

Sì, esistono diversi strumenti di IA progettati per prendere appunti al posto tuo. Queste applicazioni possono partecipare alle riunioni, registrare l'audio, trascrivere la conversazione e fornire appunti organizzati o elementi da intraprendere, aiutando gli utenti a rimanere concentrati e a risparmiare tempo nella presa di appunti manuale.

ChatGPT di per sé non ascolta l'audio in modo nativo, ma quando è integrato con altri strumenti o piattaforme che forniscono la trascrizione audio, può aiutare a riepilogare o organizzare il contenuto trascritto in note chiare. Alcune piattaforme combinano ChatGPT con il riconoscimento vocale per offrire questa funzionalità.

Sì, ci sono un sacco di app che possono ascoltare conversazioni o riunioni e prendere note automaticamente. Esempi includono Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom con funzionalità di trascrizione e altri strumenti di assistenza alle riunioni che usano l'IA per trascrivere e riepilogare/riassumere le discussioni in tempo reale.