le 10 migliori alternative a Stackby per flussi di lavoro più intelligenti nel 2025

Non si può negare: Stackby ci ha conquistati tutti al primo sguardo. Era pulito, senza codice e sembrava il ponte perfetto tra database e fogli di calcolo.

Ma nel momento in cui i flussi di lavoro diventano più complessi, iniziano a emergere le crepe. Gli utenti hanno trovato l'automazione di base e lo strumento meno potente del previsto. Molti hanno segnalato frustrazione per la mancanza di integrazioni con altri strumenti.

Se il tuo spazio di lavoro è diventato troppo grande per il software di fogli di calcolo pensato per semplificarlo, questa rassegna fa al caso tuo.

Abbiamo selezionato alcune potenti alternative che fanno tutto ciò che fa Stackby, e anche di più. Queste alternative a Stackby ti aiutano a domare i dati sparsi, automatizzare il lavoro ripetitivo e dare al tuo team spazio per crescere senza dover ricostruire tutto da zero.

Alternative a Stackby in breve

Hai poco tempo? Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Stackby.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione distintiva Prezzi ClickUp Gestione end-to-end del flusso di lavoro e dei dati per team di tutte le dimensioni Campi personalizzati, flussi di lavoro automatizzati, dashboard in tempo reale, vista Tabella per il controllo completo dei progetti Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Airtable Database senza codice con un tocco visivo per piccoli team e imprenditori individuali Dashboard personalizzate, visualizzazioni filtrate, autorizzazioni a livello di record Piano Free; piani a pagamento a partire da $24/mese monday. com Monitoraggio visivo dei progetti e collaborazione per team di piccole e medie dimensioni Bacheche visive, generatore di flussi di lavoro drag-and-drop, gestione del carico di lavoro Piano Free (fino a 2 utenti); piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Asana Priorità delle attività e allineamento del team per agenzie e team Sequenza, campi personalizzati, suddivisione delle attività basata sull'IA Piano Free; piani a pagamento a partire da $13,49/mese Smartsheet Pianificazioni di progetti complessi per aziende e grandi team operativi Grafici Gantt, dipendenze tra fogli, controlli delle autorizzazioni Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Quickbase Aziende e team di grandi dimensioni che desiderano creare app aziendali personalizzate senza codice Automazioni e logica, dashboard basate sui ruoli, calcoli personalizzati Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da $35/mese Nifty Sequenze temporali dei progetti e monitoraggio delle attività cardine per team di medie e grandi dimensioni Attività cardine collegate alla sequenza temporale, chat integrata, attività ricorrenti Piano Free; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese Trello Bacheche visive delle attività e flussi di lavoro semplici per liberi professionisti e piccoli team Automazioni Butler, bacheche in stile Kanban, aree di lavoro Piano Free; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese Coda Documenti dinamici con comportamento simile a quello delle app per team di grandi dimensioni Flussi di lavoro personalizzati, hub per team, assistente IA Piano Free; piani a pagamento a partire da $12/mese per Doc Maker Retable Ibrido leggero tra foglio di calcolo e database per operatori singoli o startup Collaborazione in team, autorizzazioni a livello di colonna, opzioni di visualizzazione flessibili, arricchimento dei dati con IA Versione di prova gratuita disponibile; piani a partire da 12 $ al mese

👀 Lo sapevi? Nel dibattito tra database e fogli di calcolo, una delle principali differenze risiede nel modo in cui i dati sono correlati. Mentre i fogli di calcolo gestiscono dati piatti e lineari, i database consentono strutture relazionali, il che significa che è possibile collegare tabelle diverse utilizzando identificatori univoci, proprio come collegare gli ordini dei clienti ai singoli profili. Questo rende i database molto più potenti nella gestione di dati complessi o dinamici in più categorie.

Cosa cercare nelle alternative a Stackby?

Se Stackby non soddisfa più le tue esigenze o hai bisogno di funzionalità più avanzate e robuste, l'alternativa giusta può fare una differenza enorme. Tuttavia, non tutti i fogli di calcolo ibridi con database saranno adatti alle tue esigenze di flusso di lavoro.

Ecco cosa conta di più quando si sceglie un sostituto di Stackby:

Visualizzazioni dei dati flessibili : vai oltre le tabelle con strumenti che supportano viste elenco, calendario, bacheca e galleria, commutabili con un solo clic

Funzionalità di automazione : automatizza le attività ripetitive con trigger e azioni per risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori

Profondità di integrazione : sincronizzazione perfetta con il tuo stack tecnologico esistente, inclusi CRM, Slack, Gmail e altre app essenziali

Controlli delle autorizzazioni : imposta livelli di accesso granulari per proteggere i dati sensibili e consentire una collaborazione sicura e semplificata

Personalizzazione: aggiungi campi personalizzati, formule e layout, senza bisogno di codice, per un'esperienza di lavoro completamente personalizzata

Scopriamo insieme i migliori strumenti alternativi per l'organizzazione dei dati che soddisfano tutti questi requisiti e molto altro ancora.

👀 Lo sapevi? Un database relazionale non è solo per gli sviluppatori: è la base di molti strumenti no-code che già utilizzi. Organizzando i dati in tabelle collegate, i database relazionali consentono di monitorare tutto, dai dettagli dei client agli aggiornamenti dei progetti, senza duplicazioni. È ciò che rende piattaforme come ClickUp e Airtable, tra le altre, così potenti dietro le quinte.

Le migliori alternative a Stackby per il project management

Abbiamo selezionato i migliori strumenti software simili a Stackby, che combinano perfettamente le funzionalità di database con la gestione delle attività e dei flussi di lavoro. Questi strumenti sono ideali per i team moderni che desiderano ottenere di più con il minimo lavoro richiesto.

1. ClickUp (Ideale per la gestione end-to-end del flusso di lavoro)

Traccia e organizza tutti i tipi di dati all'interno del tuo spazio di gestione del lavoro utilizzando ClickUp

Pensa alla piattaforma di gestione del lavoro di ClickUp come a un'alternativa a Stackby con funzionalità di collaborazione migliori.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina project management, monitoraggio delle attività, gestione dei documenti e collaborazione, automazione e database personalizzabili in un'unica area di lavoro unificata basata sull'IA.

Modifica facilmente i dati in blocco utilizzando l'intuitivo database senza codice creato con ClickUp. Vista Tabella

La vista Tabella di ClickUp rispecchia la semplicità dei fogli di calcolo, ma è superiore grazie alle attività collegate, ai flag di priorità, alle colonne calcolate e alle barre di stato interattive. Puoi utilizzarla per gestire campagne di marketing, organizzare attività di lancio di prodotti o creare un CRM leggero in un'unica posizione.

La vera magia sta nella personalizzazione della piattaforma. Con oltre 15 tipi di campi personalizzati, tra cui menu a tendina, formule, valute e valutazioni, questo strumento flessibile consente ai team di acquisire, filtrare e agire su qualsiasi tipo di dati di progetto.

Ottieni un modello gratuito Sfrutta il modello di foglio di calcolo ClickUp per migliorare il monitoraggio finanziario

Il modello di foglio di calcolo ClickUp consente ai team che passano da Stackby di ricreare facilmente la propria struttura dei dati in pochi clic.

Che tu abbia a che fare con roadmap di prodotti o calendari di contenuti, questo modello ti consente di risparmiare tempo nella configurazione e ti offre funzionalità avanzate come l'esecuzione del rollup delle attività e le attività secondarie annidate.

Le automazioni sono un altro punto di forza. Puoi creare regole per assegnare i titolari, aggiornare gli stati o inviare avvisi, riducendo significativamente il lavoro manuale.

Tutto viene sincronizzato con il tuo calendario, la tua email e i tuoi strumenti di terze parti preferiti, rendendo ClickUp un'alternativa superiore a Stackby e un aggiornamento importante per la pianificazione e la programmazione dei progetti.

Sei curioso di sapere come iniziare con l'automazione del flusso di lavoro? Questo video lo semplifica! 👇

Che tu sia un imprenditore individuale o gestisca grandi team interfunzionali, l'interfaccia intuitiva di ClickUp si adatta alle tue esigenze e si adatta alla tua crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Imposta obiettivi e monitora gli OKR utilizzando le dashboard integrate

Utilizza modelli predefiniti per il project management, il CRM e la pianificazione dei contenuti

Passa dalla vista Tabella, Elenco, Calendario e Gantt per una prospettiva migliore

Ottieni informazioni dettagliate sulla produttività con il monitoraggio del tempo

Crea attività ricorrenti con trigger di automazione avanzati

Importa dati da Fogli Google in pochi secondi

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento dovuta all'ampiezza delle funzionalità/funzioni

Può sembrare complicato per casi d'uso semplici

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,6/5 (oltre 10.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

Utilizzo questi campi personalizzati per collegare i dati e le automazioni di ClickUp per implementare le regole aziendali. Posso praticamente costruire TUTTO con esso. Se ciò non bastasse, ClickUp dispone di un'API in grado di eseguire praticamente tutto ciò che facciamo sullo schermo. E ne ho usato MOLTO.

Utilizzo questi campi personalizzati per collegare i dati e le automazioni di ClickUp per implementare le regole aziendali. Posso praticamente costruire TUTTO con esso. Se ciò non bastasse, ClickUp dispone di un'API in grado di eseguire praticamente tutto ciò che facciamo sullo schermo. E ne ho usato MOLTO.

Il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare l'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori come il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso l'automazione. Con i suoi agenti IA facili da creare e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp semplifica l'avvio delle automazioni. Dall'assegnazione automatica delle attività ai riepiloghi/riassunti dei progetti generati dall'IA, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti IA personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

2. Airtable (Ideale per database senza codice con un tocco visivo)

tramite Airtable

Pochi strumenti rendono l'organizzazione dei dati così fluida e soddisfacente come Airtable. Combina la flessibilità di un foglio di calcolo con la sensibilità del design di un'app moderna, rendendola una delle preferite dai creativi e dai pianificatori.

Il suo Interface Designer ti consente di creare dashboard personalizzate e viste simili ad app che si adattano a diversi utenti senza alcuna codifica. Ciò significa che il tuo team di contenuti può concentrarsi sui flussi di lavoro di pubblicazione mentre il team finanziario monitora il ROI delle campagne, il tutto all'interno della stessa area di lavoro.

Rispetto a Stackby, l'esperienza utente di Airtable è più raffinata, collaborativa e scalabile, soprattutto quando i team richiedono viste basate sui ruoli o hanno bisogno di visualizzare i dati in più modi.

Airtable semplifica anche la creazione di database con la sua ricca libreria di modelli e il collegamento intuitivo tra le tabelle, qualcosa che Stackby gestisce ancora in modo più manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Importa file CSV o sincronizza origini dati esterne in tempo reale

Crea autorizzazioni a livello di record per controllare l'accesso degli utenti

Visualizza i dati con tabelle pivot, grafici e sequenze (componente aggiuntivo Pro)

Condividi visualizzazioni filtrate esternamente con un accesso URL unico

Collabora in tempo reale con il monitoraggio delle modifiche a livello di campo

Limiti di Airtable

I prezzi possono aumentare rapidamente per i team più grandi

La reportistica e l'analisi sono relativamente basilari senza componenti aggiuntivi

Prezzi di Airtable

Free

Team: 24 $ al mese per utente

Business: 54 $/mese per utente

Scala aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Una recensione su G2 recita:

Ho trovato l'interfaccia di Airtable molto intuitiva. Ha una struttura potente per acquisire e condividere dati in vari formati. Mi piacciono le diverse interfacce che è possibile creare a partire da una tabella. Apprezzo la possibilità di far compilare moduli che caricano i dati nelle tabelle senza dover disporre di una licenza per ogni persona che compila un modulo.

Ho trovato l'interfaccia di Airtable molto intuitiva. Ha una struttura potente per acquisire e condividere dati in vari formati. Mi piacciono le diverse interfacce che è possibile creare a partire da una tabella. Apprezzo la possibilità di far compilare moduli che caricano i dati nelle tabelle senza dover disporre di una licenza per ogni persona che compila un modulo.

3. monday. com (Ideale per il monitoraggio visivo dei progetti e la collaborazione)

Codificato a colori, basato su sequenze temporali e organizzato: monday.com è un'alternativa affidabile a Stackby per il project management. Gli utenti apprezzano in particolare le sue bacheche visive con firma e il generatore di flussi di lavoro drag-and-drop.

Ciò che lo distingue è la perfetta integrazione tra il monitoraggio dei dati e la collaborazione. A differenza di Stackby, che può sembrare isolato e statico, monday.com offre bacheche interattive dove i team possono commentare, aggiornare gli stati e assegnare i titolari in tempo reale.

Il suo layout basato su colonne può sembrare simile a un foglio di calcolo, ma sotto quella semplicità si nasconde una piattaforma robusta che gestisce con facilità le dipendenze delle attività, il monitoraggio del tempo e l'automazione. L'assistenza IA della piattaforma può anche automatizzare i flussi di lavoro e organizzare i dati.

Per i team che vogliono andare oltre i database passivi e passare all'esecuzione concreta, monday.com è un upgrade.

monday. com migliori funzionalità/funzioni

Crea automazioni personalizzate utilizzando oltre 250 trigger e azioni predefiniti

Utilizza la vista Carico di lavoro per bilanciare la capacità del team su più progetti

Integrazione nativa con Gmail, Outlook, HubSpot e altro ancora

Accedi a modelli progettati specificamente per team di marketing, PMO, risorse umane e IT

Configura bacheche private e autorizzazioni a livello di elemento per flussi di lavoro sensibili

limiti di monday.com

Potrebbe essere necessaria una formazione per gli utenti non esperti di tecnologia

Alcune viste (come Gantt) sono limitate ai piani di livello superiore

prezzi di monday.com

Gratis (fino a 2 postazioni)

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

monday. com valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Una recensione su Capterra dice:

monday. com La grande flessibilità ci ha permesso di personalizzarlo facilmente in base alle nostre esigenze. Dispone di dashboard visive impressionanti che ci forniscono una visualizzazione in tempo reale di ciò che sta accadendo nella nostra organizzazione.

monday. com La grande flessibilità ci ha permesso di personalizzarlo facilmente in base alle nostre esigenze. Dispone di dashboard visive impressionanti che ci forniscono una visualizzazione in tempo reale di ciò che sta accadendo nella nostra organizzazione.

4. Asana (Ideale per la prioritizzazione delle attività e l'allineamento del team)

tramite Asana

Immagina un elenco di attività che non solo ti ricorda cosa fare, ma ti dice anche come si inserisce nel quadro generale. Questa è la chiarezza che offre Asana. Con la sua interfaccia pulita e i tag codificati a colori, Asana rende i progetti complessi gestibili e mirati.

La sua funzionalità Sequenza ti consente di mappare visivamente le dipendenze, in modo che tutti possano vedere come i ritardi si ripercuotono sul piano. Rispetto alle tabelle di dati piatte di Stackby, Asana collega le attività in una roadmap di progetto dinamica. Commenti, attività secondarie e priorità mantengono il tuo team allineato senza dover passare da uno strumento all'altro.

Puoi allegare file, taggare i membri del team e impostare date di scadenza con un solo clic. I suggerimenti IA di Asana aiutano anche a suddividere gli obiettivi in passaggi tracciabili, rendendola una scelta più intelligente per i team che desiderano qualcosa di più di uno spazio di archiviazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Crea obiettivi e monitora i risultati chiave con i dashboard OKR integrati

Automatizza il lavoro di routine utilizzando le regole e le condizioni logiche di Asana

Visualizza il carico di lavoro dei tuoi colleghi per evitare il burnout

Aggiungi campi personalizzati e filtri di ordinamento per personalizzare la visualizzazione delle attività

Utilizza modelli di progetto per flussi di lavoro di marketing, progettazione e ingegneria

Limiti di Asana

Nessuna visualizzazione nativa simile a un foglio di calcolo per attività che richiedono un uso intensivo di database

La sequenza e le funzionalità/funzioni di reportistica avanzate sono disponibili solo sui piani a pagamento

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Un utente su G2 recensisce:

Asana è uno strumento di project management intuitivo e flessibile, ottimo per mantenere i team organizzati e in linea con gli obiettivi. È facile da configurare, soprattutto per i team di piccole dimensioni, e la sua interfaccia pulita rende l'uso quotidiano intuitivo. Sebbene all'inizio sia necessario un leggero periodo di apprendimento, soprattutto per i nuovi utenti, le guide utili e un solido centro di assistenza rendono la transizione più agevole.

Asana è uno strumento di project management intuitivo e flessibile, ottimo per mantenere i team organizzati e in linea con gli obiettivi. È facile da configurare, soprattutto per i team di piccole dimensioni, e la sua interfaccia pulita rende l'uso quotidiano intuitivo. Sebbene all'inizio sia necessario un leggero periodo di apprendimento, soprattutto per i nuovi utenti, le guide utili e un solido centro di assistenza rendono la transizione più agevole.

5. Smartsheet (Ideale per pianificazioni di progetti complessi e operazioni aziendali)

tramite Smartsheet

Smartsheet sembra un foglio di calcolo, ma è un vero e proprio concentrato di potenza. Sotto le sue righe e colonne, è una piattaforma completa per l'esecuzione del lavoro, creata per il coordinamento di grandi progetti.

I suoi grafici Gantt, il monitoraggio del percorso critico e i collegamenti tra fogli vanno ben oltre ciò che offre Stackby. Puoi visualizzare progetti multifase, allocare risorse e gestire i rischi, il tutto mantenendo informata la leadership con dashboard dinamici.

Mentre Stackby fatica con dipendenze su larga scala e previsioni di pianificazione, Smartsheet eccelle in questi scenari. I suoi livelli di autorizzazione e i registri delle attività sono ideali per i team aziendali che si occupano di conformità o reportistica interfunzionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Automatizza approvazioni e avvisi utilizzando il motore di flusso di lavoro integrato

Crea e condividi dashboard per la reportistica dei progetti in tempo reale

Genera formule, calcola metriche e crea grafici con l'IA

Utilizza la cronologia a livello di cella per controllare ogni aggiornamento

Gestisci gli accessi con autorizzazioni a livello di gruppo e di foglio

Collabora con fornitori o client utilizzando fogli e report condivisi

Limiti di Smartsheet

L'interfaccia utente può sembrare datata rispetto agli strumenti moderni

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono tempo per essere configurate e apprese

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2 : 4,4/5 (oltre 19.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Recensione di un utente Capterra:

Nel complesso, Smartsheet eccelle nella creazione di un ambiente collaborativo in cui i team possono lavorare insieme senza soluzione di continuità. La combinazione di design intuitivo, interfaccia logica e presentazione sofisticata dei progetti lo rende una risorsa preziosa per la gestione dei progetti e il successo del team.

Nel complesso, Smartsheet eccelle nella creazione di un ambiente collaborativo in cui i team possono lavorare insieme senza soluzione di continuità. La combinazione di design intuitivo, interfaccia logica e presentazione sofisticata dei progetti lo rende una risorsa preziosa per la gestione dei progetti e il successo del team.

👀 Lo sapevi? Prima di chiamare il suo software per fogli di calcolo Excel, Microsoft gli aveva dato il titolo "Odyssey"!

6. Quickbase (Ideale per creare app aziendali personalizzate senza codice)

tramite Quickbase

Pensa a Quickbase come al tuo kit di costruzione di software interno, senza bisogno di una laurea in ingegneria. È progettato per i team che desiderano trasformare i fogli di calcolo in app strutturate con logica aziendale, moduli e reportistica in tempo reale.

Quickbase va ben oltre l'offerta no-code di Stackby, consentendo agli utenti di creare app completamente relazionali che automatizzano i flussi di lavoro tra i reparti. È possibile creare regole condizionali, configurare modelli di dati e attivare azioni come approvazioni o notifiche, il tutto da un'interfaccia visiva.

A differenza di Stackby, che rimane nell'ambito del monitoraggio delle attività e dei database, Quickbase diventa il tuo backend per tutto, dal controllo dell'inventario all'onboarding dei fornitori.

È particolarmente utile per i team operativi, finanziari e IT che desiderano flussi di lavoro scalabili e personalizzati in base alla propria logica aziendale senza reinventare la ruota.

Funzionalità/funzioni migliori di Quickbase

Usa formule ed espressioni per calcoli personalizzati in tutti i campi

Crea report con filtri, raggruppamenti e grafici dinamici

Automatizza la sincronizzazione dei dati da origini esterne come Excel o Salesforce

Implementa dashboard basate sui ruoli per un accesso personalizzato degli utenti

Sfrutta gli ambienti sandbox per testare le app prima della distribuzione

Limiti di Quickbase

Può essere eccessivo per il monitoraggio di attività semplici o progetti personali

L'interfaccia utente non è all'altezza degli strumenti più recenti

Prezzi di Quickbase

Team: A partire da 35 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Business: a partire da 55 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Versione di prova gratuita: 30 giorni con accesso alle funzionalità/funzioni aziendali

Valutazioni e recensioni di Quickbase

G2 : 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Quickbase?

Una recensione su G2 recita:

Quickbase ci offre la flessibilità necessaria per gestire i nostri processi in modo adeguato al nostro modo di lavorare. Mi piace che non sia rigido. Ci consente di creare flussi di lavoro che soddisfano le nostre esigenze, anche quando queste sono complesse. Ad esempio, abbiamo a che fare con molti client, reclami e fatture, e Quickbase ci permette di creare pipeline e automatizzare parti di questo processo.

Quickbase ci offre la flessibilità necessaria per gestire i nostri processi in modo adeguato al nostro modo di lavorare. Mi piace che non sia rigido. Ci consente di creare flussi di lavoro che soddisfano le nostre esigenze, anche quando queste sono complesse. Ad esempio, abbiamo a che fare con molti client, reclami e fatture, e Quickbase ci permette di creare pipeline e automatizzare parti di questo processo.

7. Nifty (Ideale per le sequenze temporali dei progetti e il monitoraggio delle attività cardine)

via Nifty

Nifty unisce pianificazione ed esecuzione in uno spazio pulito e collaborativo. È il tipo di strumento che sembra sorprendentemente leggero finché non ti rendi conto che sta gestendo l'intero progetto, dall'avvio alla consegna.

La sua funzionalità Sequenza collega automaticamente le attività alle attività cardine, in modo che i team possano concentrarsi sui risultati invece che solo sui prodotti. A differenza di Stackby, dove il monitoraggio delle attività cardine richiede la creazione di viste e formule personalizzate, Nifty offre una roadmap visiva integrata che mantiene tutti allineati senza complicazioni.

Avrai anche chat, documenti, condivisione di file e bacheche delle attività, tutto in un unico posto, rendendolo molto più versatile per i team che gestiscono progetti dei client o sprint di prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni

Crea attività ricorrenti e dipendenze tra attività in diversi progetti

Usa la chat di team con thread tematici collegati direttamente alle attività

Genera attività intelligenti e documenti specifici per i progetti con Orbit IA

Passa senza sforzo dalla vista Sequenza alla vista Corsie e alla vista Elenco

Imposta le autorizzazioni per i progetti rivolti ai client e i link di condivisione esterni

Limiti ingegnosi

Ecosistema di integrazione più piccolo rispetto alle piattaforme più grandi

Funzionalità/funzioni di analisi o reportistica avanzate limitate

Prezzi vantaggiosi

Gratis (membro illimitato)

Starter: 49 $ al mese per utente

Pro: 99 $ al mese per utente

Business: 149 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni interessanti

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nifty?

Una recensione su Capterra recita:

Nifty è un ottimo strumento se stai cercando uno strumento di project management decente. È molto facile da usare. Il monitoraggio dei progetti è semplice grazie alle varie funzionalità di tracciamento dei progetti, come Kanban e sequenze temporali. Il prezzo è anche il più conveniente e ragionevole. Anche la funzionalità di assistenza clienti è ottima.

Nifty è un ottimo strumento se stai cercando uno strumento di project management decente. È molto facile da usare. Il monitoraggio dei progetti è semplice grazie alle varie funzionalità di tracciamento dei progetti, come Kanban e sequenze temporali. Il prezzo è anche il più conveniente e ragionevole. Anche la funzionalità di supporto clienti è ottima.

8. Trello (Ideale per bacheche visive delle attività e flussi di lavoro semplici)

tramite Trello

Trello trasforma il monitoraggio delle attività in un'esperienza visiva: note adesive su una bacheca digitale, ma molto più intelligenti. È il tipo di strumento che aiuta il tuo team a "vedere" il lavoro in corso, non solo a elencarlo.

La bellezza di Trello risiede nella sua interfaccia basata su schede. Ogni scheda può contenere liste di controllo, commenti, allegati, scadenze e campi personalizzati.

A differenza di Stackby, che dà priorità ai dati strutturati, Trello è progettato per il flusso. È perfetto per la gestione leggera delle attività, la pianificazione del team e i flussi di lavoro editoriali in cui l'agilità è più importante dei database.

Inoltre, il suo strumento di automazione Butler ti consente di impostare regole e trigger per spostare schede, assegnare colleghi e inviare avvisi, riducendo il lavoro superfluo senza bisogno di integrazioni. Con i piani a pagamento più costosi, puoi anche sfruttare Atlassian Intelligence per il tuo lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Aggiungi potenziamenti per calendari, monitoraggio del tempo, votazioni e altro ancora

Usa i modelli di scheda per standardizzare le attività ricorrenti

Filtra le bacheche per etichetta, membro o data di scadenza

Sincronizzazione delle bacheche con Slack, Google Drive e Microsoft Teams

Gestisci più bacheche con le aree di lavoro di Trello

Limiti di Trello

Non ideale per flussi di lavoro complessi o grandi set di dati

Reportistica e analisi dei progetti limitate

Prezzi di Trello

Gratis (fino a 10 collaboratori)

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $/mese per utente (fatturato annualmente, stimato per 50 utenti)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un recensore di G2 condivide:

Trello mi permette di organizzare i miei progetti e il mio lavoro in modo aperto e grafico, facile da comprendere a colpo d'occhio. È intuitivo, quindi dedico meno tempo ai flussi di lavoro e più tempo al lavoro vero e proprio. Essendo semplice da usare, posso coinvolgere facilmente il team senza spendere una fortuna in corsi di formazione complicati.

Trello mi permette di organizzare i miei progetti e il mio lavoro in modo aperto e grafico, facile da comprendere a colpo d'occhio. È intuitivo, quindi dedico meno tempo ai flussi di lavoro e più tempo al lavoro vero e proprio. Essendo semplice da usare, posso coinvolgere facilmente il team senza spendere una fortuna in corsi di formazione complicati.

9. Coda (ideale per trasformare i documenti in aree di lavoro dinamiche)

A metà strada tra un documento e un database, Coda stravolge silenziosamente le regole di ciò che un documento può fare. Con Coda non ti limiti a scrivere: costruisci, automatizzi e connetti interi flussi di lavoro all'interno di una pagina.

La vera magia di Coda è il suo sistema di Packs e formule, che trasformano i tuoi documenti in potenti mini-app. Puoi importare dati da strumenti come Slack, Jira o Google Calendar, eseguire pulsanti per attivare attività e scrivere formule che abbracciano tabelle e sezioni.

Stackby, pur offrendo la potenza di un database, non consente questo livello di interazione e personalizzazione all'interno di un documento.

In Coda, il tuo team non deve passare da una scheda all'altra o da uno strumento all'altro: può gestire le attività, prendere decisioni e agire senza uscire dal documento. È l'ideale per i team basati sulla conoscenza e i responsabili delle operazioni che desiderano una tela flessibile con una logica intelligente integrata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Crea pagine interattive con sezioni comprimibili e tabelle incorporate

Usa i pulsanti per trigger azioni come notifiche, aggiornamenti o chiamate API

Personalizza i flussi di lavoro con la formattazione condizionale basata sulla logica

Pubblica documenti come siti web o condividili come portali intuitivi per i client

Collabora con autorizzazioni granulari su tabelle, pagine e pacchetti

Limiti di Coda

Può richiedere tempo per imparare la logica completa e la sintassi delle formule

L'esperienza mobile è meno fluida rispetto alla versione desktop

Prezzi di Coda

Free

Pro: 12 $ al mese per Doc Maker (gli editor sono gratis)

Team: 36 $/mese per Doc Maker (gli editor sono gratis)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2 : 4,7/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coda?

Un recensore di Capterra condivide:

*Il modo in cui vedo Coda è come Word/documenti con le funzionalità di Excel/fogli/Airtable e l'aspetto di Notion: prendi tutto questo e potenzialo aggiungendo una personalizzazione quasi illimitata e un fantastico team di supporto clienti che ti aiuterà a realizzare cose che non avresti mai creduto possibili. Il risultato finale è semplicemente un documento, proprio come dovrebbe essere

*Il modo in cui vedo Coda è come Word/documenti con le funzionalità di Excel/fogli/Airtable e l'aspetto di Notion: prendi tutto questo e aggiungici una personalizzazione quasi illimitata e un fantastico team di supporto clienti che ti aiuterà a realizzare cose che non avresti mai creduto possibili. Il risultato finale è semplicemente un documento, proprio come dovrebbe essere

10. Retable (ideale per ibridi leggeri tra fogli di calcolo e database)

Sotto il suo design pulito e minimalista, Retable nasconde una flessibilità sorprendente, come un foglio di calcolo che ha imparato nuovi trucchi mentre non guardavi.

Retable offre un layout tabellare familiare, ma lo migliora con formattazione condizionale, viste multiple e tipi di colonne intelligenti. Laddove Stackby risulta rigido o opprimente quando la complessità aumenta, Retable mantiene le cose agili e intuitive.

Puoi facilmente filtrare le viste, codificare i dati con colori e applicare formule senza richiedere una curva di apprendimento ripida. La sua struttura dinamica lo rende perfetto per operatori singoli, startup o team che desiderano sfuggire a fogli di calcolo ingombranti senza immergersi a capofitto nel software aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Retable

Collabora in tempo reale con la sincronizzazione istantanea a livello di cella

Imposta autorizzazioni a livello di colonna per una collaborazione sicura all'interno del team

Usa le visualizzazioni calendario, kanban e galleria per visualizzare i dati

Condividi visualizzazioni live esternamente tramite link pubblici o codici di incorporamento

Tieni traccia delle modifiche con la cronologia delle versioni e le opzioni di ripristino

Arricchite i dati con i tipi di colonna Chat GPT

Limiti di Retable

Libreria di modelli limitata rispetto alle piattaforme più grandi

Mancanza di automazione approfondita o integrazioni native

Prezzi Retable

Team: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Retable

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Retable?

Una recensione su Capterra recita:

Colma il divario tra database e fogli di calcolo. Dal punto di vista dei fogli di calcolo, è più orientato all'archiviazione dei dati senza un database completo, ma è più ricco di autori intuitivi rispetto a un database. Adoro il fatto che ci siano molti modi per incorporare le visualizzazioni dei dati in altre applicazioni, dove è possibile modificarli e raccogliere dati.

Colma il divario tra database e fogli di calcolo. Dal punto di vista dei fogli di calcolo, è più orientato all'archiviazione dei dati senza un database completo, ma è più ricco di autori intuitivi rispetto a un database. Adoro il fatto che ci siano molti modi per incorporare le visualizzazioni dei dati in altre applicazioni, dove è possibile modificarli e raccogliere dati.

Dai fogli di calcolo ai superpoteri con ClickUp

Ammettiamolo: Stackby ti ha aiutato a iniziare, ma è ora di passare a strumenti che non si limitano a memorizzare dati. Che tu desideri una collaborazione più pulita, un'automazione più intelligente, una pianificazione dei progetti più semplice o una piattaforma che si adatti ai tuoi flussi di lavoro unici, l'alternativa giusta può trasformare completamente il lavoro del tuo team.

Tra tutti gli strumenti disponibili, ClickUp si distingue come il potente strumento all-in-one che combina flessibilità, struttura e facilità d'uso come nessun altro. Dai campi personalizzati alle viste Tabella dinamiche, è l'area di lavoro moderna che non diventerà mai troppo piccola per te.

