Modelli gratis di certificati di tirocinio per datori di lavoro e team HR

Hai appena concluso un ciclo di tirocinio con esito positivo. I tuoi tirocinanti hanno apportato un valore reale, contribuendo ai progetti, imparando rapidamente e diventando parte integrante del team. Ora arriva il passaggio finale: riconoscere ufficialmente il loro lavoro.

Ma invece di affannarti a creare certificati da zero, che ne diresti di avere a disposizione opzioni professionali e personalizzabili già pronte? Scopri i modelli di certificati di tirocinio.

Un tirocinio ben progettato riconosce il lavoro richiesto, crea credibilità e si riflette positivamente sulla tua organizzazione. Il modello giusto mantiene l'attenzione sul messaggio, non sul formattare.

Esplora i migliori modelli gratis di certificati di tirocinio per aiutarti a concludere ogni tirocinio con il riconoscimento che merita.

🔍 Lo sapevi che la durata media dei tirocini è di circa 18,3 settimane?

cosa sono i modelli di certificato di tirocinio?*

i modelli di certificazione di tirocinio sono formati pronti all'uso che le aziende possono personalizzare per certificare l'esperienza di un tirocinante. * Consentono di risparmiare tempo e garantiscono che tutte le informazioni necessarie siano incluse in modo professionale e coerente.

Ecco gli elementi standard di un modello di certificato di tirocinio:

Nome del tirocinante : il nome completo del tirocinante garantisce che il certificato sia personalizzato e venga rilasciato correttamente al tirocinante giusto

Logo e nome dell'azienda : il logo e il nome ufficiali dell'organizzazione sono riportati nella parte superiore

Durata del tirocinio : le date specifiche di inizio e fine sono chiaramente indicate, delineando il periodo esatto del tirocinio

Ruolo e reparto : la posizione dello stagista e il reparto per fornire informazioni sull'ambito e il contesto delle sue responsabilità

Firma e data: firma del responsabile del team e del manager per verificare che il tirocinante abbia soddisfatto le aspettative

🧠 Curiosità: Tra l'XI e il XVI secolo in Europa, i giovani adolescenti di appena 12 anni diventavano apprendisti, vivendo con maestri artigiani, ricevendo vitto e alloggio, ma senza alcuna retribuzione. Imparavano mestieri come il fabbro, il tessitore o il fornaio per un periodo compreso tra i 2 e i 7 anni.

cosa rende un modello di certificato di tirocinio efficace?*

Un modello di tirocinio non è solo una formalità, ma è una registrazione dell'esperienza professionale che aggiunge valore al percorso di carriera di un candidato.

Ecco cosa includere per garantire che il tuo modello soddisfi sia gli standard delle risorse umane che le aspettative professionali.

Chiarezza e leggibilità : scegli un design pulito con titoli chiari e spazio adeguato. Ciò aiuta i destinatari a leggere e verificare facilmente i dettagli

*campi essenziali: seleziona un modello con spazi per il nome del tirocinante, le date del tirocinio, gli eventi gestiti, il tipo di lavoro, il nome dell'azienda e una chiara dichiarazione di completamento. Ciò garantisce una certificazione completa

Spazio per firma e timbro : scegli un modello con sezioni per la firma del responsabile, il timbro ufficiale e la loro designazione. Aggiunge credibilità al certificato

Consenti la personalizzazione : cerca modelli personalizzati in modo da poter adattare facilmente le caselle di testo o aggiungere sezioni e altri elementi

Coerenza del marchio: scegli un design in linea con il logo, i colori e lo stile del font della tua azienda. Ciò migliora la professionalità e il riconoscimento

Modelli di certificati di tirocinio

I modelli di certificati di tirocinio offrono un formattare professionale e organizzato per includere i dettagli chiave del tirocinio. Ecco i modelli di tirocinio che dovresti provare:

1. Certificato di conseguimento con banda di colore

tramite Microsoft

Riconosci i risultati raggiunti dai tirocinanti con un certificato professionale ed elegante utilizzando questo Certificato di conseguimento con banda colore di Microsoft personalizzabile. Il modello da scaricare offre flessibilità, sia che tu lo stampi che per la condivisione online.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza con foto, grafica ed elementi di design

Aggiungi animazioni, transizioni o video per le versioni digitali

Includi sezioni chiave per evidenziare le prestazioni del tirocinante

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, fondatori di startup, istituti di istruzione e reclutatori che necessitano di un formato professionale per creare un elenco dei risultati ottenuti dai tirocinanti alla conclusione del tirocinio.

2. Modello colorato di certificato di riconoscimento per tirocinio

Il modello di certificato di tirocinio a colori di Template. Net presenta una funzionalità/funzione di layout pulito che inizia con i dettagli dell'azienda e un riepilogo/riassunto dei risultati ottenuti dal tirocinante. Include anche il tipo di tirocinio, come programmi di cooperazione o tirocini estivi.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza ogni elemento in modo personalizzato per corrispondere al colore del tuo marchio

Aggiungi loghi, immagini o elementi di design per personalizzare il certificato

Modifica i dettagli o aggiungi caselle di testo in modo che si adattino al formato di certificazione della tua azienda

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane e reclutatori alla ricerca di un formato strutturato per il rilascio delle certificazioni.

3. Certificato di riconoscimento con sfondo blu sfumato

tramite Canva

Il certificato di riconoscimento con sfumatura blu di Canva è personalizzabile per formattare in base al formato della tua azienda. Con un layout organizzato, questo modello per tirocini ti aiuta a evidenziare dettagli chiave come la durata del tirocinio, i progetti principali e i risultati degni di nota.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi badge o riconoscimenti formali ottenuti durante il tirocinio

Crea un foglio di calcolo collegato per archiviare e monitorare i dettagli dei certificati di tutti i tirocinanti

Includi le firme dei rispettivi responsabili di team

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane che desiderano gestire i dettagli relativi agli stagisti e creare un certificato accurato.

4. Certificato di conseguimento

tramite Adobe

Creare un certificato di tirocinio curato e dettagliato è semplice con il modello di certificato di conseguimento di Adobe. Grazie alla personalizzazione, dai margini ai font, puoi adattare facilmente il design al marchio della tua azienda.

Che sia stampato o in condivisione digitale, questo modello per tirocini ti aiuta a rilasciare certificati dall'aspetto professionale e personalizzati.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi riquadri evidenziati per mettere in risalto le date chiave e i risultati ottenuti dai tirocinanti

Includi in modo chiaro le informazioni essenziali sull'azienda e i dettagli del tirocinio

Collegati al tuo spazio di lavoro per semplificare la modifica e la condivisione dei file

🔑 Ideale per: Istituzioni scolastiche e reclutatori che desiderano un formattare professionale per creare facilmente certificati di tirocinio.

💡 Suggerimento: utilizza le automazioni di ClickUp per avvisare te o il tuo team al termine di uno stage, che ti prompt a generare e inviare il certificato.

5. Certificato di tirocinio in formato PDF di Jotform

tramite Jotform

Il Certificato di tirocinio in formato PDF di Jotform include tutte le informazioni chiave: nome del tirocinante, durata del tirocinio, progetti gestiti e risultati raggiunti. La parte migliore? È dotato dello strumento Firma che consente al rilasciante di certificare il documento.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un modulo per raccogliere i dettagli del tirocinio e generare automaticamente i certificati

Fai in modo che sia personalizzato aggiungendo immagini, loghi o icone per migliorarne l'aspetto visivo

Condivisione del certificato in formato digitale o stampalo

🔑 Ideale per: Piccoli team alla ricerca di un modello completo per il rilascio dei certificati.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Doc per creare e archiviare i tuoi modelli di certificati di tirocinio. Puoi progettare un modello riutilizzabile, collaborare con il tuo team e duplicare o effettuare una modifica facilmente ai certificati per ogni tirocinante.

6. Modello di certificato di formazione professionale per spazi confinati con bordi

tramite Certificatore

Il modello di certificato di formazione per spazi confinati con bordi e professionale ti aiuta a riconoscere il completamento della formazione nei programmi di sicurezza e conformità. È disponibile anche nei formati Figma e Microsoft Word.

Inoltre, il modello di tirocinio ti consente di personalizzare il layout e altri elementi grafici per includere i dettagli della formazione e presentarlo come prova dei risultati raggiunti.

Ecco perché ti piacerà:

Elenco gli argomenti dei corsi completati e le attività cardine della formazione

Aggiungi badge o certificazioni ottenuti per un riconoscimento visivo

Personalizza il modello online e emetti certificati in blocco

🔑 Ideale per: Centri di formazione autorizzati dall'OSHA Training Institute (OTI) e formatori autorizzati dall'OSHA che desiderano documentare la formazione.

7. Certificato di partecipazione di Freepik

via Freepik

Il modello di certificato di partecipazione di Freepik offre un layout pulito e professionale per mettere in evidenza i risultati chiave del tirocinante. Questo modello garantisce che il tuo certificato abbia un aspetto curato e includa tutte le informazioni essenziali.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza il design in base al tuo marchio modificando i colori, le caselle di testo e il layout

Aggiungi badge come Miglior tirocinante o altri riconoscimenti

Inserisci un codice QR per accedere facilmente ai registri o ai portfolio dei tirocinanti

Collegati a un'unità di condivisione con documenti di supporto o feedback

🔑 Ideale per: istituti di istruzione e piccoli team che desiderano un formato professionale per certificare i tirocinanti al termine del periodo di tirocinio.

8. Modello ClickUp per l'inserimento dei dipendenti

Ottieni il modello gratis Organizza la lista di controllo di inserimento, fissa le riunioni e pianifica la formazione con il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp

Devi destreggiarti tra l'assunzione di stagisti e il monitoraggio del loro percorso? Prova il modello ClickUp Employee Onboarding. Supporta elenchi di attività organizzati in materia di risorse umane, aspetti legali, sicurezza, formazione, software e hardware.

Questo modello di inserimento ti consente di strutturare ogni fase, dalla condivisione delle risorse e la gestione dei documenti alla valutazione e alla certificazione finale.

Ecco perché ti piacerà:

Crea moduli dettagliati per l'inserimento dei tirocinanti per il monitoraggio accurato dello stato e delle prestazioni

Personalizza le liste di controllo di inserimento per ogni tirocinante

Imposta trigger automatici per aggiornare lo stato delle attività man mano che ogni fase viene completata

Semplifica le procedure di assunzione, inserimento e certificazione per un'esperienza fluida e coerente sia per i team che per i tirocinanti

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, fondatori di startup e reclutatori che desiderano strutturare le esperienze di inserimento dei tirocinanti e documentare le attività cardine della formazione per le certificazioni.

9. Modello ClickUp SMART Obiettivi

Ottieni il modello gratis Fai un piano degli obiettivi dei tirocinanti, effettua il monitoraggio e crea feedback dettagliati con il modello ClickUp SMART Goals

Il modello ClickUp SMART Goals ti aiuta a rimanere organizzato e concentrato sugli obiettivi durante tutto il programma di tirocinio.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora i risultati raggiunti dal tuo stagista sotto gli Obiettivi di tirocinio per garantire trasparenza e feedback

Fai la valutazione dello sforzo richiesto da ciascuna attività da 1 a 10 per stabilire le priorità nelle aree di sviluppo dei tirocinanti

Crea schede attività con attività secondarie, liste di controllo e risorse per garantire la massima chiarezza

Con la visualizzazione lavagna, puoi definire obiettivi chiari e specifici per ogni tirocinante, completati con immagini e codice colore per una rapida consultazione

Utilizza la vista tabellare per il monitoraggio dei progressi a colpo d'occhio e guidare efficacemente gli stagisti in ogni fase

🔑 Ideale per: Fondatori di startup, centri di formazione e reclutatori alla ricerca di una struttura organizzata per valutare i tirocinanti e garantire un processo di certificazione senza intoppi.

📣 Voce del cliente: Ecco cosa pensa Karthik Itharajula, responsabile delle annotazioni presso carscan.AI, dell'utilizzo di ClickUp: Con l'aiuto di ClickUp monitoriamo quotidianamente lo stato di avanzamento delle attività relative alla produttività ed è anche in grado di affrontare tutte le questioni relative allo stato, come il passaggio da "in corso" a "completato" e poi a "in revisione", in modo che il top management possa avere un'idea dello stato. Con l'aiuto di ClickUp monitoriamo quotidianamente lo stato di avanzamento delle attività relative alla produttività ed è anche in grado di affrontare tutte le questioni relative allo stato, come il passaggio da "in corso" a "completato" e poi a "in revisione", in modo che il top management possa avere un'idea dello stato.

10. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Ottieni il modello gratis Stabilisci gli obiettivi dei tirocinanti, documenta i progressi e identifica i punti di forza chiave con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp

Cerchi un modello che garantisca un percorso di inserimento e certificazione senza intoppi per i tuoi stagisti? Prova il modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp. Ti consente di delineare le attività chiave nelle fasi di 30, 60 e 90 giorni dello stage. Inoltre, puoi monitorare chi è responsabile, chi è assegnato, la priorità delle attività e le date di scadenza, tutto in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un piano di inserimento strutturato con risultati chiari durante tutto il tirocinio

Utilizza la visualizzazione calendario per mappare le attività e rispettare le scadenze

Archivia tutti i documenti relativi all'inserimento, alla formazione e alla valutazione nella scheda Riferimenti

Con la vista Bacheca, puoi monitorare lo stato in tempo reale e spostare facilmente le attività attraverso ogni attività cardine

🔑 Ideale per: Reclutatori alla ricerca di uno strumento per organizzare gli obiettivi e la documentazione dei tirocinanti per un processo di certificazione senza intoppi.

11. Modello di colloquio di fine tirocinio ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli il feedback finale e i dati sulle prestazioni prima di rilasciare la certificazione con il modello di colloquio di fine tirocinio di ClicUp

Quando è il momento per gli stagisti di lasciare l'azienda, avere tutto organizzato garantisce un processo di rilascio dei certificati fluido e senza intoppi. Il modello di colloquio di fine stage di ClickUp ti offre un formato strutturato per raccogliere e archiviare tutti i dettagli necessari.

Questo modello ti aiuta a creare facilmente domande chiare per il colloquio finale, per una valutazione approfondita.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi pagine per includere documenti di supporto, feedback e referenze

Registra i codici identificativi professionali del responsabile del tirocinante e del responsabile per una convalida accurata

Inserisci commenti o collega documenti collegati a ciascuna sezione per un contesto più chiaro

Sezioni dedicate ai dettagli dello stagista, ai risultati di apprendimento, all'esperienza lavorativa, alla soddisfazione sul lavoro, al feedback e alle firme

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane alla ricerca di un formato strutturato per facilitare il feedback e la certificazione dei tirocinanti.

12. Modello di piano di formazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappare gli obiettivi di apprendimento dei tirocinanti e raccogli feedback con il modello di piano di formazione ClickUp

Il modello di piano di formazione ClickUp ti aiuta a progettare un'esperienza di apprendimento chiara e orientata agli obiettivi. Ti consente di delineare gli obiettivi di apprendimento dei tirocinanti, le attività cardine e i moduli di formazione, tutti mappati sui risultati della certificazione.

Inoltre, questo modello garantisce che il processo di formazione sia completato, misurabile e in linea con i parametri di riferimento della certificazione finale.

Ecco perché ti piacerà:

Sezioni dedicate agli obiettivi formativi, ai programmi, alla panoramica dei contenuti e alle risorse

Converti gli obiettivi formativi in attività concrete con scadenze precise

Specifica i metodi di formazione: workshop, attività pratiche o moduli online

Documenta il feedback post-tirocinio per velocizzare la preparazione del certificato

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane e istituti di formazione che desiderano un formato strutturato per mappare gli obiettivi e i successi dei tirocinanti ai fini del rilascio del certificato.

💡 Suggerimento professionale: gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ClickUp Brain sono un ottimo modo per creare certificati di tirocinio personalizzati. Genera una certificazione professionale con dettagli specifici per lo stagista

Redigi feedback e nota sulle attività svolte dal tirocinante in un formato facile da seguire

Genera un riepilogo/riassunto dei progressi del tirocinante e dello stato delle attività per una rapida revisione e documentazione

Scegli tra vari stili visivi, tra cui fotografico, anime, artistico e altro ancora

13. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le attività e il completamento dei tirocini per valutare lo stato con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Gli stagisti spesso devono destreggiarsi tra più attività. Il modello di gestione delle attività di ClickUp consente sia agli stagisti che ai team di rimanere in linea con gli obiettivi. Grazie alle visualizzazioni personalizzate predefinite, il modello aiuta a monitorare gli assegnatari, le date di scadenza e la durata stimata.

Ecco perché ti piacerà:

Includi schede attività dettagliate per una maggiore visibilità e un rapido riferimento

Utilizza la pianificazione drag-and-drop nella visualizzazione calendario per un piano flessibile

Definisci le dipendenze delle attività per evitare ritardi e gestire le tempistiche senza intoppi

Ordina le attività in base alla priorità e al reparto per pianificare e monitorare facilmente lo stato da una dashboard centrale

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane e istituti di formazione che desiderano documentare le attività dei tirocinanti e le valutazioni di completamento per il rilascio della certificazione.

14. Modello di foglio presenze ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle ore di tirocinio, monitora la disponibilità e imposta promemoria con il modello di foglio presenze ClickUp

Il modello di foglio presenze ClickUp offre un formato strutturato per registrare e controllare facilmente i registri delle presenze. Il suo modulo di presenza personalizzato ti aiuta a monitorare se uno stagista era presente, in ritardo o in ferie, mantenendo i dati chiari e pronti per la revisione della certificazione.

Ecco perché ti piacerà:

Registra i dettagli di contatto dei tirocinanti per facilitarne la consultazione

Registra il monitoraggio del tempo, il progetto assegnato, il tutor e le note di apprendimento quotidiane per un monitoraggio efficiente

Imposta promemoria flessibili per gli stagisti sui loro orari di lavoro

Sincronizzazione automatica di tutti i dati inseriti nei moduli al foglio di monitoraggio principale, eliminando l'inserimento manuale delle voci

🔑 Ideale per: Piccoli team e centri di formazione che desiderano monitorare le ore di lavoro dei tirocinanti per determinare l'idoneità al certificato.

15. Modello di documentazione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta i progetti dei tirocinanti e le attività specifiche con il modello di documentazione del progetto ClickUp

Il modello di documentazione del progetto ClickUp funge sia da strumento di monitoraggio delle prestazioni che da prova di certificazione, rendendo la documentazione del progetto semplice e affidabile.

Ti aiuta a convertire gli obiettivi dei tirocinanti in traguardi misurabili. Come? Grazie a sezioni dedicate agli obiettivi del progetto, al contesto e al riepilogo, puoi documentare chiaramente il ruolo del tirocinante. Inoltre, la revisione del progetto ti aiuta a valutare le loro prestazioni e i risultati di apprendimento.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una tabella strutturata che elenchi le attività cardine del tirocinante, il team leader e i feedback o le osservazioni

Crea una sequenza visiva con le date di scadenza per ogni attività per il monitoraggio della produttività dei tirocinanti

Definisci le metriche chiave di valutazione delle prestazioni per valutare efficacemente il contributo dei tirocinanti

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane e istituti di formazione che desiderano effettuare il monitoraggio del contributo dei tirocinanti ai progetti e convalidare la certificazione.

📮 ClickUp Insight: il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si impiega più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo a dirigere. Il risultato? Inutili oneri amministrativi, informazioni mancanti e disallineamenti. Con lo spazio di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono. 💫 Risultati reali: riunisci 200 professionisti in un'area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più posizioni.

16. Modello di reportistica settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora i progressi settimanali del tirocinante con il modello di rapporto settimanale ClickUp

Gestisci le prestazioni dei tirocinanti e i registri di coinvolgimento in modo semplice con il modello di rapporto settimanale ClickUp. Offre una panoramica chiara dei progetti attuali dei tirocinanti, facilitando la documentazione dei contributi e il monitoraggio della crescita nel tempo.

Facilita inoltre le valutazioni e fornisce supporto a un processo di certificazione senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi un'anteprima dell'elenco delle attività della prossima settimana per mantenere la continuità

Personalizza le tabelle o aggiungine di nuove per registrare metriche di rendimento specifiche

Crea sottopagine per organizzare in modo ordinato i registri delle attività settimanali durante tutto il tirocinio

Ti aiuta a mantenere un registro settimanale del tirocinante con dettagli quali data di scadenza, data di completamento, responsabile del team e feedback

🔑 Ideale per: Fondatori di startup, reclutatori e istituti di istruzione che desiderano monitorare le prestazioni settimanali dei tirocinanti per una valutazione efficiente al momento della certificazione.

17. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci obiettivi chiari e valuta in modo completo le prestazioni dei tirocinanti con il modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Progettato per valutazioni a 360 gradi, il modello di valutazione delle prestazioni ClickUp ti consente di raccogliere feedback dai colleghi, effettuare il monitoraggio dei risultati misurabili e valutare l'idoneità alla certificazione, il tutto in un unico posto.

Che si tratti di numeri di vendita, punteggi di soddisfazione dei clienti, o percentuali di completamento delle attività, questo modello di valutazione delle prestazioni ti aiuta a documentare tutto.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca elenchi di metriche di rendimento chiare per valutare i contributi dei tirocinanti

Includi una sezione di autovalutazione per incoraggiare la riflessione dei tirocinanti

Crea pagine per i diversi stagisti per tenere organizzate le recensioni degli stagisti

Semplifica i follow-up post-revisione con i tirocinanti, rendendo le decisioni di riassunzione più organizzate ed efficienti

🔑 Ideale per: Piccole imprese e istituti di formazione che necessitano di uno strumento completo per valutare le prestazioni dei tirocinanti.

🔍 Lo sapevi? In media, il 53% degli stagisti idonei è stato assunto a tempo pieno come voce.

18. Modello di registro dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività dei tirocinanti, le valutazioni e i registri di uscita con il modello di registro dei dipendenti ClickUp

Organizzare le attività e le valutazioni dei tirocinanti non è più un problema grazie al modello di registro dei dipendenti di ClickUp. È la soluzione completa per il monitoraggio, la gestione e la documentazione di ogni passaggio del percorso dei tirocinanti.

Questo modello offre una struttura organizzata per archiviare attività, valutazioni e dettagli di uscita. Le sottopagine consentono di aggiungere documenti essenziali come contratti dei dipendenti, rapporti sullo stato di avanzamento e altro ancora, rendendo la gestione dei tirocini semplice dall'inizio alla fine.

Ecco perché ti piacerà:

Completa i dettagli completi del background, inclusi istruzione, esperienza lavorativa, reclutamento e uscita dall'azienda

Imposta le metriche di valutazione in un formato lista di controllo per semplificare le valutazioni

Aggiungi commenti e raccomandazioni per riferimento futuro o certificazione

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane, piccoli team e istituti di formazione che desiderano organizzare i dati relativi ai tirocinanti.

*registra e monitora le prestazioni dei tirocinanti con ClickUp

I modelli di certificato di tirocinio consentono di includere facilmente tutti i dettagli essenziali del percorso di un tirocinante in un formato strutturato.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti aiuta a semplificare l'intero processo. Dalla registrazione dei documenti e dal monitoraggio delle prestazioni al rilascio di certificati che riflettono i contributi dei tirocinanti, ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.

Grazie ai modelli personalizzabili e alle potenti funzionalità di monitoraggio, la gestione dei dati relativi agli stagisti è semplicissima.

Non lasciare che dati sparsi portino a errori di certificazione. Iscriviti oggi stesso a ClickUp per semplificare il processo di documentazione dei tirocini.