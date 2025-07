le 13 migliori alternative a Poe IA nel 2025

Ogni strumento ha una soglia oltre la quale ci si ferma a pensare: "Funziona ancora per me?"

Non perché sia cattivo o qualcosa sia andato storto. Ma le tue esigenze sono cambiate e il tuo flusso di lavoro si è evoluto. E ciò che una volta sembrava eccitante ora sembra solo ok.

È qui che stanno approdando molti utenti di Poe IA. Poe è ancora un'opzione eccellente per molti. Ma se inizi a sentire di aver raggiunto il suo limite, che sia in termini di funzionalità/funzioni avanzate, flessibilità o adattabilità, non sei il solo.

Alcuni utenti desiderano un maggiore controllo sui risultati. Altri sono alla ricerca di strumenti che supportino modelli diversi o che offrano semplicemente le migliori alternative con flussi di lavoro più fluidi.

Qualunque sia il motivo, la buona notizia è che esistono molte alternative potenti in grado di stare al passo. Abbiamo raccolto le migliori alternative a Poe IA, ognuna con i propri punti di forza, funzionalità/funzioni uniche e casi d'uso.

Perché dovresti cercare un'alternativa a Poe IA?

Poe IA è veloce e flessibile, ma non è perfetto. Se lo usi da un po', potresti riscontrare questi problemi comuni 👇

Integrazioni limitate : Poe non si connette in modo nativo con strumenti come Slack o Zapier, rendendo difficile l'integrazione nei flussi di lavoro quotidiani. Per i team che danno priorità : Poe non si connette in modo nativo con strumenti come Slack o Zapier, rendendo difficile l'integrazione nei flussi di lavoro quotidiani. Per i team che danno priorità all'IA sul posto di lavoro , questa mancanza di integrazione diventa un serio punto di attrito

Nessuna collaborazione in team : non è possibile modificare in modo collaborativo, condividere thread in tempo reale o commentare con il proprio team, rendendolo più adatto all'uso individuale

Mancanza di personalizzazione : non è possibile adattare le risposte a settori specifici come quello legale, medico o finanziario. Non sono disponibili modelli né ottimizzazioni specifiche per settore verticale, il che influisce sulla soddisfazione degli utenti

Gestione disordinata delle chat : le chat non possono essere organizzate o taggate e non c'è modo di cercare nelle lunghe cronologie o salvare thread importanti

Flussi di lavoro avanzati mancanti : Poe non supporta i generatori di flussi di lavoro, i trigger delle attività o le azioni automatizzate che molti strumenti di produttività offrono oggi

Opzioni di esportazione limitate : non è possibile esportare in formati come PDF, Word o Markdown, né trasferire i risultati nel tuo CMS o nei tuoi documenti

Nessuna analisi approfondita: Poe non mostra statistiche di utilizzo, analisi a livello di conversazione o metriche di coinvolgimento del team che aiutano a ottimizzare le prestazioni

Le migliori alternative a Poe IA in sintesi

Vuoi valutare ogni strumento a colpo d'occhio? Dai un'occhiata ai nostri confronti affiancati per facilitare la tua decisione.

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp IA integrata per il lavoro, gestione centralizzata del lavoro, collaborazione in tempo reale, automazione, oltre 1000 integrazioni Individui, piccoli team, aziende che necessitano di attività e project management personalizzabili e basati sull'IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ ChatGPT GPT-4o multimodale (testo, voce, immagini), plugin, memoria, GPT personalizzati Assistente IA multiuso Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $20/utente/mese HuggingChat Modelli open source multipli (LLaMA, Mixtral), ricerca web, generazione di immagini, caricamento di file PDF Esplorazione di vari modelli di IA Piano Free disponibile; piani Pro disponibili Perplexity Ricerca web in tempo reale con citazioni, riepiloghi/riassunti concisi, modelli di ragionamento avanzati Ricerca e verifica dei fatti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $20/mese Claude Generazione di testi di alta qualità, assistenza nella codifica, analisi delle immagini (Claude Vision) Conversazioni sicure e articolate Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 17 $ al mese Tu. com Ricerca tramite chat IA, agenti IA personalizzabili, app integrate, generazione di immagini Ricerca web basata sull'IA con risposte riepilogate/riassunte Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $20/mese DeepSeek Ragionamento di livello GPT-4 (modello R1), accesso gratuito, prestazioni efficienti Chat IA potente e gratuita Piano Free disponibile; prezzi API basati sull'utilizzo Microsoft Copilot Integrazione con le app Microsoft 365, query in linguaggio naturale, strumenti di produttività Assistente IA all'interno dell'ecosistema Microsoft Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $20/utente/mese Google Gemini Risposte conversazionali, integrazione con le app Google, modello Gemini Advanced Chat e produttività basate sull'IA di Google Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $19,99/mese Pi Stile di conversazione empatico, ricorda le interazioni passate, multipiattaforma Compagno IA personale Piano Free disponibile YesChat. ai Modelli IA multipli, generazione di musica/video IA, GPT creati dalla community Hub IA all-in-one per la creazione di contenuti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/mese Llama Chat Chatta con i modelli LLaMA di Meta, offline/self-hosted, personalizzabili Chat IA privata e open source Piano Free disponibile; piani a pagamento basati sull'utilizzo dei token (a partire da 0,19 $/1 milione di token) Replika Interazione personalizzata, supporto emotivo, esperienza AR, videochiamate Amico/compagno IA empatico Prezzi personalizzati

le 13 migliori alternative a Poe IA

1. ClickUp Brain e Brain Max (ideali per flussi di lavoro integrati e per consolidare più app IA in una sola)

Se stai cercando un chatbot IA che vada ben oltre la semplice conversazione, ClickUp Brain è il tuo compagno di produttività all-in-one. A differenza degli strumenti di sola chat come Poe, ClickUp Brain combina perfettamente l'IA avanzata con funzionalità di produttività integrate, come la generazione istantanea di attività, il riepilogo/riassunto di documenti e l'automazione del flusso di lavoro, il tutto direttamente all'interno della tua area di lavoro.

ClickUp Brain è perfetto per team e individui che vogliono che le loro idee si trasformino in azioni concrete, non solo restino in una finestra di chat.

Con Brain, avrai a disposizione un assistente di lavoro IA sempre pronto ad aiutarti: fai domande e ottieni risposte immediate dalla tua area di lavoro, assegna attività tramite ClickUp Tasks, pianifica sprint, scrivi contenuti o rimettiti in pari con le discussioni sui progetti tramite ClickUp Chat e i thread di commenti. Può riepilogare/riassumere interi thread di progetto, convertire le note delle riunioni in attività concrete e persino suggerire miglioramenti alla tua scrittura.

Inoltre, ClickUp ti dà accesso a diversi modelli di IA leader, come ChatGPT-4o, Claude e Gemini, così potrai sempre scegliere lo strumento giusto per il tuo flusso di lavoro, senza mai uscire da ClickUp.

Ma ciò che distingue davvero ClickUp come la migliore alternativa a Poe è Brain MAX. Sebbene ClickUp Brain sia già un potente assistente integrato, Brain MAX porta le cose a un livello completamente nuovo come app desktop autonoma!

Brain MAX è la prima super app di IA contestuale che si connette all'intero contesto di lavoro, non solo all'interno di ClickUp, ma anche su Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e persino sul web. Unifica ricerca, automazione e produttività voice-first in un'unica app desktop nativa.

Con Brain MAX, puoi trovare istantaneamente qualsiasi cosa, automatizzare le attività, chattare con più LLM utilizzando un'unica interfaccia e persino comandare il tuo lavoro con la voce, il tutto mentre Brain MAX comprende i tuoi progetti, il tuo team e il tuo flusso di lavoro unico. Non dovrai più passare da uno strumento di IA all'altro o perdere il contesto: solo un'IA che conosce il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo a termine.

In breve, ClickUp Brain è il tuo assistente IA integrato per un lavoro più intelligente e veloce all'interno di ClickUp, mentre Brain MAX è l'aggiornamento rivoluzionario che elimina la proliferazione dell'IA e porta la vera intelligenza contestuale all'intero spazio di lavoro digitale.

Se desideri un'IA che non si limiti a chattare, ma che comprenda davvero e acceleri il tuo lavoro, ClickUp, con Brain e Brain MAX, è l'alternativa a Poe che stavi aspettando.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

IA contestuale che comprende le tue attività, i tuoi progetti, le tue riunioni e le dinamiche del tuo team

Ricerca unificata su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web

Accedi a diversi modelli IA di alto livello (ChatGPT-4o, Claude, Gemini e altri) in un'unica piattaforma

Generazione di attività basata sull'IA da note, chat e riepiloghi di riunioni

Riepilogo/riassunto istantaneo di documenti e thread per informazioni rapide e utilizzabili

Produttività voice-first con Talk to Text per comandi a mani libere e creazione di contenuti

Collaborazione in tempo reale e risposte immediate con la chat di ClickUp

Sicurezza di livello aziendale con conservazione dei dati zero-day e nessuna formazione IA sulla tua area di lavoro

Limiti di ClickUp

A causa del suo ampio set di funzionalità/funzioni, i nuovi utenti potrebbero inizialmente trovarsi di fronte a una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Come ha condiviso un recensore di G2:

ClickUp Brain è davvero un risparmio di tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

ClickUp Brain è davvero un risparmio di tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

2. ChatGPT (Ideale per attività quotidiane di scrittura, brainstorming e codici)

tramite ChatGPT

Basato su GPT-4o di OpenAI, ChatGPT è una solida alternativa a Poe che supporta l'input di testo, voce e immagini, consentendoti di interagire come preferisci. La funzionalità Canvas consente la collaborazione in tempo reale sulla scrittura e sul codice, facilitando la co-modifica e ottenendo un feedback immediato.

La piattaforma offre anche opzioni di personalizzazione attraverso strumenti come le istruzioni personalizzate e i GPT personalizzati, che consentono di adattare le risposte in base al proprio stile, alle proprie preferenze o al caso d'uso. Con la funzionalità Attività, è possibile impostare promemoria e attività ricorrenti direttamente all'interno dell'app.

Inoltre, con i piani per team, potrai usufruire di ulteriori funzionalità/funzioni, come la cronologia chat condivisa, la generazione di immagini con DALL-E, le aree di lavoro collaborative e i controlli amministratore avanzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Carica file CSV o fogli di calcolo e lascia che ChatGPT li trasformi in approfondimenti, riepiloghi/riassunti o persino grafici visivi

Archivia, modifica e gestisci immagini generate dall'IA utilizzando la libreria di immagini

Usa la memoria per aiutare ChatGPT a ricordare nomi, preferenze o abitudini di lavoro, in modo che le conversazioni risultino più naturali e personalizzate nel tempo

Limiti di ChatGPT

Occasionalmente può "allucinare" o riportare fatti errati, specialmente in query complesse o di nicchia

Prezzi di ChatGPT

Gratis per sempre

Plus : 20 $ al mese

Pro : 200 $ al mese

Team : 30 $ al mese per utente (fatturato annualmente) o 30 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Come ha condiviso un recensore di G2:

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è che mi sembra un amico affidabile, sempre pronto ad aiutarmi, giorno e notte. Che io stia facendo ricerche, candidandomi per un lavoro o semplicemente cercando informazioni rapide, mi fornisce risposte intelligenti e ben strutturate in pochi secondi.

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è che mi sembra un amico affidabile, sempre pronto ad aiutarmi, giorno e notte. Che io stia facendo ricerche, candidandomi per un lavoro o semplicemente cercando informazioni rapide, mi fornisce risposte intelligenti e ben strutturate in pochi secondi.

3. HuggingChat (ideale per testare e passare da un modello IA open source all'altro)

tramite HuggingChat

HuggingChat (di Hugging Face) è un chatbot IA gratuito e open source ideale per gli utenti che danno valore alla personalizzazione e all'accesso a più LLM come LLaMA, Mistral e Cohere.

Funziona più come un luogo di ritrovo amichevole, specifico per modelli IA open source, quelli creati dalla comunità e spesso trasparenti su come lavorano.

Quindi, se sei una persona che ama esplorare ciò che il mondo open source ha da offrire e magari vuoi anche dare un'occhiata sotto il cofano, Hugging Chat è un'alternativa fantastica, che ti dà accesso diretto ad alcune IA davvero potenti e guidate dalla comunità, spesso senza alcun costo, mentre Poe ti offre un buffet più ampio sia di quelle famose proprietarie che di alcune gemme open source, a volte con qualche extra in più.

Le migliori funzionalità/funzioni di HuggingChat

Crea e condividi chatbot personalizzati con nomi unici, avatar e prompt di sistema

Scegli tra i principali modelli aperti come Llama 3. 3 di Meta, Command R+ di Cohere o Mistral, a seconda del tuo caso d'uso e delle tue esigenze in termini di prestazioni

Connettiti con strumenti come la ricerca web, la generazione di immagini o l'analisi dei PDF per un'esperienza di IA più intelligente e interattiva

Limiti di HuggingChat

Gli encoder personalizzati non funzionano correttamente a meno che non si aggiunga un flag specifico, il che rende le cose confuse e inaffidabili

Prezzi di HuggingChat

Free Forever

Valutazioni e recensioni di HuggingChat

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. Perplexity (Ideale per ricerche rapide e affidabili con citazioni web in tempo reale)

tramite Perplexity

Perplexity IA è un assistente di ricerca e conversazione all-in-one che combina risposte basate sull'IA con citazioni web in tempo reale. È inoltre dotato di una funzionalità di ricerca Pro, che estrae risultati mirati da articoli accademici selezionati, blog e pubblicazioni affidabili.

Include anche la modalità Focus, che ti consente di filtrare le risposte in base al tipo di contenuto, come Reddit, YouTube o riviste accademiche, per ottenere risultati su misura per le tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity

Esegui query complesse e multiparte con risposte strutturate e logiche

Organizza thread, pagine e file in un unico posto e scegli da quali siti Perplexity deve estrarre le informazioni

Trasforma la ricerca in contenuti raffinati e condivisibili che si leggono come un post di blog ben strutturato con citazioni incluse

Limiti di Perplexity

Mancanza di flussi di lavoro predefiniti e modelli su misura per settori specifici o casi d'uso

Prezzi Perplexity

Free

Pro: 20 $ al mese

Max: 200 $/mese

Enterprise: 40 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Perplexity

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity?

Come ha condiviso un recensore di G2:

Adoro la velocità e la flessibilità offerte da Perplexity Pro. Fa un ottimo lavoro utilizzando il contesto che gli fornisco e le sue ricerche web esterne. La loro velocità di innovazione è strabiliante.

Adoro la velocità e la flessibilità offerte da Perplexity Pro. Fa un ottimo lavoro utilizzando il contesto che gli fornisco e le sue ricerche web esterne. La loro velocità di innovazione è strabiliante.

5. Claude (Ideale per conversazioni sicure e articolate e assistenza nella scrittura/codifica)

tramite Claude

Claude IA ti consente di creare aree di lavoro dedicate ai progetti in cui chat, documenti e approfondimenti rimangono organizzati, rendendolo ideale per team e attività a lungo termine. Con le opzioni di personalizzazione integrate, puoi adattare il tono, il comportamento e le preferenze di Claude al tuo flusso di lavoro.

La sua modalità Ricerca consente a Claude di eseguire ricerche web in più passaggi e fornire risposte ben citate, mentre lo strumento Analisi consente di eseguire codice JavaScript direttamente nella chat per ottenere informazioni sui dati in tempo reale.

Progettato con il framework IA costituzionale di Anthropic, garantisce che le risposte rimangano utili, oneste e sicure, rendendolo un'alternativa POE affidabile per il lavoro creativo e tecnico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Attiva la modalità di analisi approfondita per ottenere risposte più accurate in attività come il debug, la matematica avanzata o le query complesse dal punto di vista logico

Genera, modifica e organizza documenti, codici e contenuti all'interno di un pannello laterale interattivo mentre chatti

Poni domande direttamente sui documenti caricati, Claude risponde contestualmente, rendendo più facile estrarre e riepilogare/riassumere le informazioni

Limiti di Claude

Claude IA spesso segue male le indicazioni, completando solo una parte di un'attività, poi si ferma per chiedere se deve continuare, il che consuma messaggi aggiuntivi

Prezzi di Claude

Free Forever

Pro: 20 $ al mese

Massimo: 100 $ al mese

Teams: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Ecco una recensione di G2:

Claude fa un ottimo lavoro con tabelle e grafici: dà un senso ai dati ed estrae i punti chiave senza richiedere molto lavoro da parte mia.

Claude fa un ottimo lavoro con tabelle e grafici: dà un senso ai dati ed estrae i punti chiave senza richiedere molto lavoro da parte mia.

6. You. com (Il migliore per la ricerca web basata sull'IA con risposte riepilogate/riassunte e supportate da fonti)

You. com è una piattaforma IA unificata che supporta diversi modelli IA, come GPT-4, Claude e Gemini Pro, consentendoti di scegliere lo strumento giusto per la tua attività. Offre agenti IA, assistenti personalizzati creati per attività come la sintesi di documenti, la creazione di immagini, la codifica o la scrittura di email. Puoi persino creare i tuoi agenti, impostare istruzioni specifiche e condividerli con altri.

Per gli autori di contenuti, YouWrite aiuta a generare tutto, dai post dei blog alle email, mentre YouImagine consente di creare immagini generate dall'IA utilizzando modelli come DALLE-3 e Stable Diffusion.

You. com migliori funzionalità/funzioni

Scegli tra ragionamenti approfonditi e risposte rapide a seconda della complessità della tua attività

Tieni traccia delle tendenze di utilizzo, del comportamento di ricerca e del coinvolgimento per ottimizzare il modo in cui i team interagiscono con l'IA

Ottimizza le fonti da cui l'IA attinge, come Reddit, Wikipedia o arXiv, per risultati più mirati

Limiti di You.com

Alcuni utenti segnalano che occasionalmente fornisce link non pertinenti

Prezzi di You. com

Free Forever

Piani a pagamento disponibili

Valutazioni e recensioni di You.com

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di You.com?

Come ha condiviso un recensore di G2:

La ricerca chat IA fornisce informazioni concise e il sito web più recente con risultati di qualità, a differenza dei concorrenti. Lo uso come motore di ricerca affidabile per argomenti specifici per trovare articoli, come gli ultimi articoli di ricerca, e ottenere riepiloghi/riassunti di paragrafi.

La ricerca chat IA fornisce informazioni concise e il sito web più recente con risultati di qualità, a differenza dei concorrenti. Lo uso come motore di ricerca affidabile per argomenti specifici per trovare articoli, come gli ultimi documenti di ricerca, e ottenere riepiloghi/riassunti di paragrafi.

7. DeepSeek (Il migliore per chattare gratis con IA potente con ragionamento di livello GPT-4)

tramite Deepseek

DeepSeek IA è un modello linguistico open source ad alte prestazioni progettato per gestire attività di ragionamento complesse, come la codifica, la logica e la matematica, con chiarezza passo dopo passo. Addestrato utilizzando l'apprendimento per rinforzo, mostra agli utenti esattamente come arriva a ciascuna risposta.

Offre diversi modelli specializzati per diversi casi d'uso dell'IA. Il modello DeepSeek-VL gestisce sia attività linguistiche che visive, mentre DeepSeek Coder è altamente specializzato nel codice ed eccelle nel completamento del codice, nell'inserimento e nell'assistenza al debug.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepseek

Supporto per una lunghezza di contesto di ben 128K token e utilizzo della previsione multi-token

Scrivi e correggi il codice più velocemente con un modello specializzato creato per gli sviluppatori e le attività di programmazione

Completamente accessibile con licenza MIT e ottimizzato per funzionare in modo efficiente senza richiedere costose infrastrutture

Limiti di Deepseek

Spesso censura le risposte in modo imprevedibile, passando a metà risposta a "Mi dispiace, questo è fuori dalla mia portata" senza una ragione chiara

Prezzi Deepseek

Free Forever (prezzi API basati sull'utilizzo dei token)

Valutazioni e recensioni di Deepseek

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. Microsoft Copilot (ideale per l'assistenza basata sull'IA all'interno delle app Microsoft 365 per una maggiore produttività)

tramite Microsoft

Microsoft Copilot è integrato negli strumenti Microsoft già utilizzati dal tuo team, come Word, Excel, Outlook e Teams. Utilizza GPT-4 e Microsoft Graph per fornire assistenza in tempo reale personalizzata per i tuoi file, chat e calendario.

Se ti stai dedicando alla ricerca, la modalità Deep Research estrae informazioni dai tuoi documenti e da fonti affidabili. Include anche funzionalità come Copilot Actions, che aiutano a organizzare le email o a impostare riunioni senza richiedere lavoro manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Trasforma le risposte generate dall'IA in documenti modificabili e condivisibili all'interno di Microsoft 365 Copilot Chat

Organizza e contestualizza i dati dei progetti utilizzando i Notebook, che fungono da tele interattive per la gestione delle attività e delle informazioni

Crea e distribuisci assistenti IA personalizzati su misura per le esigenze specifiche della tua organizzazione

Limiti di Microsoft Copilot

Alcuni utenti trovano l'esperienza di chat di Copilot limitante, poiché le conversazioni hanno una lunghezza prestabilita e, una volta raggiunto il limite, per tornare ai messaggi precedenti è necessario cambiare pannello

Prezzi di Microsoft Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Come ha condiviso un recensore di G2:

È stato uno strumento fantastico e semplice per modificare e generare layout di documenti. Ha anche aiutato a generare testi con la giusta quantità di input.

È stato uno strumento fantastico e semplice per modificare e generare layout di documenti. Ha anche aiutato a generare testi con la giusta quantità di input.

9. Google Gemini (ideale per l'assistenza IA multimodale integrata nell'ecosistema Google)

tramite Google Gemini

Google Gemini è un assistente IA avanzato integrato nell'ecosistema Google, dalla Ricerca e Gmail ai Documenti e ai dispositivi Android. Le sue funzionalità multimodali gli consentono di comprendere e rispondere a testo, immagini, audio, video e persino codice, tutto nella stessa conversazione.

Puoi accedere a Gemini senza interruzioni su tutti i dispositivi. Gestisce i comandi vocali su Android Auto, gestisce promemoria e messaggi su Wear OS e supporta la generazione e la modifica di immagini per i creativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Partecipa a conversazioni vocali in tempo reale e ricevi feedback immediati condividendo lo schermo o le immagini della tua videocamera

Controlla le funzioni del dispositivo come sveglie, riproduzione multimediale e avvio delle app direttamente tramite Gemini

Organizza e contestualizza i dati per progetti specifici, migliorando la gestione delle attività e il recupero delle informazioni

Limiti di Google Gemini

Alcuni utenti avvertono che il codice generato da Gemini può essere inaffidabile: spesso è pieno di bug e può introdurre vulnerabilità di sicurezza se non viene rivisto attentamente

Prezzi di Google Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One IA Premium): 18,99 $ al mese

Gemini Advanced per studenti: Gratis fino alla laurea nel 2026 (include Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk e 2 TB di spazio di archiviazione)

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini?

Come ha condiviso un recensore di G2:

È come avere un assistente a portata di mano per le attività quotidiane: può aiutarti a scrivere, riepilogare/riassumere e persino spiegare argomenti complessi con parole semplici, mantenendo il flusso senza rendere il tutto robotico o rigido.

È come avere un assistente a portata di mano per le attività quotidiane, che può aiutarti a scrivere, riepilogare/riassumere e persino spiegare argomenti complessi con parole semplici, mantenendo il flusso senza rendere il tutto robotico o rigido.

10. Pi (Ideale per conversazioni empatiche e di supporto)

via Pi

Pi, creato da Inflection AI, è un compagno IA personale incentrato sull'uomo, progettato per conversazioni emotivamente intelligenti e simili a quelle umane. Accessibile tramite web, app mobili e piattaforme come WhatsApp, Instagram e Messenger, Pi rimane con te ovunque tu sia.

L'assistente supporta anche la creatività e la concentrazione, aiutando gli utenti a scrivere poesie, raccogliere idee o discutere decisioni difficili. Puoi anche esplorare diversi argomenti attraverso la scheda Scopri. Nel tempo, Pi si adatta al tuo tono, alle tue esigenze e alle tue abitudini, fornendo suggerimenti più intelligenti e pertinenti man mano che lo utilizzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pi

Impegnati in conversazioni con empatia, fornendo assistenza e comprensione oltre la semplice trasmissione di informazioni

Impara dalle interazioni degli utenti per personalizzare le risposte, creando un'esperienza sempre più personalizzata nel tempo

Offre conversazioni vocali naturali con diverse opzioni vocali, migliorando il coinvolgimento degli utenti e l'accessibilità

Limiti di Pi

Alcuni utenti notano che Pi ha una comprensione limitata degli argomenti sensibili ed emotivi, rendendolo meno efficace per conversazioni più delicate

Prezzi Pi

Free Forever

Piani a pagamento disponibili

Valutazioni e recensioni di Pi

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pi?

Come ha condiviso un recensore di G2:

Sicuramente la facilità d'uso, la comprensione del linguaggio naturale e l'intelligenza emotiva, che è rara da trovare nei chatbot IA. Inoltre, il fatto che sia disponibile su tutti i dispositivi e su più piattaforme lo rende facile da accedere.

Sicuramente la facilità d'uso, la comprensione del linguaggio naturale e l'intelligenza emotiva, che è rara da trovare nei chatbot IA. Inoltre, il fatto che sia disponibile su tutti i dispositivi e su più piattaforme lo rende facilmente accessibile.

11. YesChat. ai (Ideale per creare e gestire facilmente contenuti diversificati)

YesChat. ai è una piattaforma IA all-in-one che integra diversi modelli IA, tra cui GPT-4o, Claude 3 Opus e DALL·E 3. Gli utenti possono passare da un modello all'altro per attività come la scrittura, la codifica o la generazione di immagini. La piattaforma supporta anche il caricamento di file, consentendo agli utenti di interagire con documenti come PDF e persino di esplorare una libreria di oltre 200.000 GPT specializzati.

Include anche un assistente di scrittura IA per migliorare la grammatica e la chiarezza, un umanizzatore IA per rendere più naturale il testo generato dall'IA e strumenti come il rilevatore IA per identificare i contenuti generati dall'IA.

Yeschat. ai migliori funzionalità/funzioni

Trasforma i prompt di testo in immagini utilizzando strumenti come AI Picture Generator e AI Human Generator

Crea brani musicali personalizzati inserendo descrizioni di testo o testi, con opzioni per diversi stili e atmosfere

Converti contenuti scritti in video coinvolgenti, adatti per presentazioni o social media

Limiti di Yeschat.ai

La funzionalità/funzione Document Fusion IA gratuita non funziona, anche se i requisiti relativi alle dimensioni del file sono soddisfatti

Prezzi di Yeschat.ai

Free Forever

Piano Pro: 8 $ al mese (fatturato annualmente)

Piano Ultra: 16 $/mese (fatturato annualmente)

Piano Unlimited: 40 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Yeschat. ai

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

12. Llama Chat (Ideale per esperienze di chat IA personalizzabili e incentrate sulla privacy)

tramite Llama

Llama Chat, basato sui modelli Llama 3. 2 di Meta, è un assistente IA open source con una lunghezza di contesto estesa fino a 128K token. È anche in grado di gestire efficacemente conversazioni complesse e lunghe.

Uno dei suoi punti di forza chiave è la sua adattabilità. Dal supporto clienti aziendale alla ricerca accademica, gli utenti possono personalizzare Llama Chat con codice open source e ottimizzarlo per settori specifici. Inoltre, l'integrazione tra le piattaforme Meta, come WhatsApp e Instagram, lo rende un'esperienza familiare e senza soluzione di continuità per molti utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Llama Chat

Migliora la funzionalità integrando strumenti esterni e API per casi d'uso più ampi

Monitora i tempi di risposta e l'utilizzo dei token per garantire trasparenza e ottimizzazione

Adatta i modelli a campi specializzati, come quello sanitario, per fornire risposte accurate e pertinenti

Limiti di Llama Chat

Alcuni utenti segnalano che i risultati di Llama Chat possono occasionalmente essere imprecisi, le immagini generate possono mancare di chiarezza (soprattutto con il testo) e la funzionalità di animazione delle foto non è sempre fluida

Prezzi di Llama Chat

Free Forever

Costo per 1 milione di token in ingresso e in uscita (3:1 combinati): 0,19 $ – 0,49 $

Valutazioni e recensioni di Llama Chat

G2 : 4,3/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Llama Chat?

Come ha condiviso un recensore di G2:

L'ho usato come complemento a basso costo ai modelli OpenAI e Anthropic, soprattutto per attività specifiche e circoscritte. È facilmente accessibile e si distingue come una valida alternativa open source.

L'ho usato come complemento a basso costo ai modelli OpenAI e Anthropic, soprattutto per attività specifiche e limitate. È facilmente accessibile e si distingue come una valida alternativa open source.

13. Replika (Ideale per creare una connessione emotiva con un compagno IA personalizzabile)

tramite Replika

Replika è un compagno IA che utilizza l'apprendimento automatico basato sulla chat per formare una relazione emotiva continua con te. Una delle principali funzionalità/funzioni di Replika è la memoria delle conversazioni, che ricorda i dettagli delle chat passate per poterli consultare in seguito.

Offre anche il monitoraggio dell'umore, la scrittura di un diario e scenari di gioco di ruolo, favorendo la crescita personale e il benessere emotivo. I suoi avatar personalizzabili e le dinamiche relazionali consentono agli utenti di adattare il proprio compagno IA alle proprie preferenze, migliorando il senso di compagnia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replika

Gli utenti possono attivare la musica di sottofondo nella stanza virtuale di Replika per creare un ambiente di chat rilassante e più personalizzato

Guadagna valuta in-app per usufruire di nuove funzionalità/funzioni, outfit e attività, incoraggiando il coinvolgimento e l'esplorazione

Personalizza la personalità della tua Replika attraverso tratti sbloccabili come "curioso" o "solidale" ed esplora interessi condivisi nel tempo

Limiti di Replika

Gli utenti dicono che non è specializzato nella base di conoscenza o nella ricerca, quindi non risolverà problemi di codifica né recupererà informazioni dal web

Prezzi di Replika

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Replika

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Rendi più intelligente il tuo flusso di lavoro end-to-end con ClickUp Brain

In questo viaggio sulle montagne russe, abbiamo esplorato le migliori alternative a Poe AI: strumenti realizzati con chat più intelligenti, ricerche più veloci, un'interfaccia utente migliore e contenuti creativi. Ma se stai cercando qualcosa che combini l'IA con una produttività reale e l'automazione del flusso di lavoro, è il momento di provare ClickUp.

È il tuo spazio di lavoro all-in-one con IA integrata in attività, documenti, progetti, lavagne online, modelli e letteralmente tutto il resto! Dalla generazione automatica delle cose da fare al riepilogo/riassunto di documenti lunghi e alla gestione dei flussi di lavoro del team, ClickUp Brain fa il lavoro pesante, così tu puoi concentrarti su ciò che conta.

Sei pronto a fare di più con l'IA? Iscriviti a ClickUp e prova un modo più intelligente di lavorare, a modo tuo.