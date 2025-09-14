i 10 migliori strumenti di IA per l'inserimento dei dati per l'automazione del tuo flusso di lavoro

L'inserimento manuale delle voci non è certo il lavoro dei sogni di nessuno. Copiare fatture, registrare i risultati dei sondaggi, aggiornare fogli di calcolo... è un lavoro lento e ripetitivo. E basta un solo errore di battitura per creare il caos.

Se le tue giornate sembrano un ciclo infinito di copia e incollare, è ora di chiamare i rinforzi.

Gli strumenti basati sull'IA per l'inserimento delle voci sono progettati per svolgere il lavoro più noioso. Estraggono, puliscono, convalidano e organizzano le tue informazioni, mentre tu ti concentri sul lavoro che fa davvero la differenza.

In questo elenco abbiamo raccolto i migliori strumenti per automatizzare i flussi di lavoro di inserimento dati. Gestisci una piccola impresa o un team? O forse semplicemente ami i flussi di lavoro puliti. In entrambi i casi, questi strumenti di inserimento dati automatizzati basati sull'intelligenza artificiale ti aiuteranno a risparmiare tempo.

Sei pronto a partecipare alla riunione con i tuoi nuovi assistenti per l'elaborazione dei dati?

🧠 Curiosità: Deutsche Bank ha utilizzato in passato l'automazione robotica dei processi (RPA) per elaborare oltre 500.000 transazioni all'anno, con una precisione dei dati del 99% e zero pause caffè. È un promemoria reale che dimostra come, quando i bot si occupano delle attività noiose, gli esseri umani possono concentrarsi su lavori di maggior valore.

Sei pronto a lasciare che dei bot addestrati si occupino delle tue operazioni di inserimento dati? Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti di automazione AI, così potrai scegliere il tuo assistente digitale con fiducia.

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* ClickUp Flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale per attività e inserimento dati Funzionalità Talk-to-Text per l'inserimento dati vocale Immissione dati basata sull'IA + vista Tabella + automazioni Piano Free Forever disponibile; personalizzazioni per le aziende Nanonets Elaborazione intelligente dei documenti Apprendimento automatico dei layout dei documenti Gratis con 200 $ di crediti; prezzi personalizzati Docsumo Estrazione di fatture e ricevute Precisione a livello di singolo elemento I piani a pagamento partono da 149 $ al mese Rossum Conversione da email a dati Analisi delle email basata sull'IA Il prezzo parte da 1500 $ all'anno Nintex RPA Automazione RPA e automazione dell'inserimento dati dell'azienda Generatore di processi robotici drag-and-drop Versione di prova gratis disponibile; prezzi personalizzati in base all'utilizzo Jotform Acquisizione dati basata su moduli Moduli potenziati dall'IA e logica condizionale Piano Free; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese Typeform Raccolta dati basata su moduli conversazionali Salti logici e flusso di sondaggi IA Piano Free con risposte con limite; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Zapier Automazione del flusso di lavoro tra applicazioni Automazione multi-app senza codice Piano Free con limiti di attività; piani a pagamento a partire da 22,81 $ al mese Sfoglia IA Scraping dei dati web "Robot" predefiniti per l'acquisizione dei dati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 48 $ al mese OpenRefine Pulizia e trasformazione dei dati Pulizia in blocco con navigazione per faccette Strumento completamente gratis e open source

Scegliere il software di inserimento dati automatizzato giusto significa trovarne uno che si adatti al ritmo, alla precisione e allo stile di flusso di lavoro del tuo team. Ecco a cosa dare la priorità:

estrazione automatizzata dei dati *per estrarre informazioni da moduli, PDF ed e-mail con una configurazione minima, mantenendo l'integrità dei dati

Riduzione degli errori e convalida nelle attività di elaborazione dei dati per aiutarti a individuare gli errori prima che abbiano un impatto sul tuo lavoro

Integrazione personalizzata del flusso di lavoro per mantenere la sincronizzazione dei tuoi sistemi esistenti, come CRM, fogli di calcolo o strumenti di progetto

Scalabilità che ti consente di elaborare volumi maggiori senza rallentare le tue capacità di elaborazione dei dati

Esperienza utente che consente al tuo team di immergersi rapidamente nel lavoro senza una curva di apprendimento

👀 Lo sapevi? Esistono diversi modi per automatizzare l'inserimento delle voci. Ognuno risolve un problema diverso. Eccone alcuni: Gli strumenti di automazione basati su moduli, come Jotform o Typeform, aiutano a raccogliere dati strutturati alla fonte

Gli strumenti di estrazione dei dati dai documenti, come Docsumo o Nanonets, scansionano fatture, ricevute e PDF utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per estrarre automaticamente i campi chiave

L'analisi delle email (come Rossum) acquisisce i dati sia dal corpo dei messaggi che dagli allegati

Gli strumenti di web scraping come Browse AI estraggono informazioni in tempo reale dai siti web Strumenti come ClickUp gestiscono tutto, dal semplice inserimento, estrazione e convalida dei dati all'automazione completa del flusso di lavoro. Mantengono la sincronizzazione dei tuoi dati tra fogli di calcolo, CRM e bacheche delle attività senza alcun intervento manuale.

Ora passiamo alle cose interessanti. Di seguito trovi tutto ciò che devi sapere sulle soluzioni di voce più intelligenti che ti aiuteranno a migliorare le tue prestazioni in questo campo.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (ideale per integrare la gestione delle attività basata sull'intelligenza artificiale con i flussi di lavoro di inserimento dati)

Automatizza l'inserimento delle voci con ClickUp Imposta attività di automazione complesse per la convalida dei dati giornaliera, settimanale o mensile utilizzando ClickUp

L'inserimento dei dati non consiste solo nel raccogliere informazioni, ma anche nell'assicurarsi che queste finiscano nelle mani giuste, vengano elaborate rapidamente e rimangano organizzate in più flussi di lavoro.

Ma quando gli invii si accumulano o il coordinamento del team viene meno, piccoli errori possono causare grandi ritardi.

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, trasforma l'inserimento manuale dei dati in un flusso intelligente e automatizzato, ottimizzato per la produttività.

Automazioni ClickUp

Vuoi eliminare l'inserimento manuale ripetitivo delle voci impostando trigger e azioni? Ad esempio, potresti creare attività di inserimento dati quando vengono ricevuti nuovi dati, aggiornare gli stati, assegnare membri del team o generare attività ricorrente per l'inserimento di dati di routine.

ClickUp Automazioni ti libera dal lavoro più noioso.

Imposta trigger basati su regole per assegnare automaticamente attività, aggiornare stati e notificare le parti interessate quando vengono inviati nuovi dati con ClickUp Automazioni

Ecco un esempio di processo di automazione. Quando un cliente compila un modulo di richiesta, ClickUp può creare automaticamente un'attività, assegnarla al membro del team giusto, modificare la priorità dell'attività e persino inviare un'email di follow-up, il tutto senza alcun intervento umano.

È perfetto per i responsabili delle operazioni, i team di onboarding dei client e gli amministratori che gestiscono grandi volumi di richieste.

Puoi personalizzare ClickUp in base ai tuoi flussi di lavoro unici aggiungendo campi personalizzati, impostando regole di convalida e progettando modelli per esigenze specifiche di inserimento dati. Tutto quello che devi fare è impostare le regole e ClickUp gestirà tutto in background.

ClickUp Autopilot Agents Per i team che gestiscono l'inserimento dei dati, è anche possibile utilizzare ClickUp Autopilot Agents, che si adattano ai cambiamenti nella tua area di lavoro e agiscono in modo autonomo sulla base delle istruzioni fornite. Questi agenti possono essere configurati utilizzando opzioni predefinite o un generatore senza codice per agenti personalizzati. Queste automazioni non solo riducono gli errori umani, ma liberano anche tempo prezioso per analisi e decisioni di livello superiore, mantenendo al contempo interazioni coerenti. Guarda il video qui sotto per saperne di più:

ClickUp Brain

Le automazioni sono potenziate dall'IA. Puoi creare le tue automazioni personalizzate semplicemente indicando a ClickUp Brain ciò che desideri automatizzare in un linguaggio semplice. Il sistema configurerà tutto per te in qualsiasi spazio, cartella o elenco.

Usa ClickUp Brain per generare automaticamente descrizioni delle attività, email di follow-up o etichette di priorità da input di dati non strutturati

ClickUp Brain funge essenzialmente da assistente intelligente, in grado di estrarre dati dai documenti (compresi i PDF tramite integrazioni OCR intelligenti), generare attività dalle note delle riunioni, riepilogare i file e rispondere in tempo reale a domande contestuali sul tuo spazio di lavoro.

Vuoi garantire un'elevata qualità e integrità dei dati durante tutto il processo di elaborazione? Prova i prompt basati sull'IA per generare modelli di fogli di calcolo strutturati, automatizzare l'estrazione dei dati e implementare meccanismi di controllo degli errori.

Brain riduce drasticamente l'inserimento manuale delle voci, minimizza gli errori e garantisce che i dati siano sempre aggiornati e accurati.

Puoi eseguire qualsiasi attività di inserimento dati utilizzando l'IA in ClickUp, che si tratti di elaborazione delle fatture, aggiornamenti CRM, gestione di database o elaborazione degli ordini.

ClickUp non è solo il tuo spazio di lavoro ideale per il controllo, ma anche per la chiarezza.

Visualizza vista Tabella ClickUp

Se ti manca Excel per la visualizzazione dei dati, prova ClickUp vista Tabella. Imita la familiare interfaccia del foglio di calcolo, ma rende più facile rivedere, modificare e aggiornare i dati strutturati.

Gestisci grandi volumi di voci di dati in un layout strutturato in cui ogni riga rappresenta un'attività eseguibile con ClickUp vista Tabella

Ogni attività viene visualizzata come una riga, con colonne personalizzabili per diversi campi di dati, che supportano azioni collettive, navigazione rapida e persino scorciatoie copia-incollare per un inserimento rapido dei dati. È inoltre possibile ordinare gli invii in base allo stato, filtrare per assegnatario e aggiornare più record contemporaneamente.

Questa visualizzazione è particolarmente efficace per gestire grandi volumi di dati, convalidare le voci e garantire la qualità dei dati.

ClickUp supporta anche oltre 100 integrazioni con generatori di moduli o sistemi CRM, tra cui Salesforce, HubSpot e altri. Ciò consente l'acquisizione automatizzata dei dati e la creazione di attività, in modo che i dati abbiano un flusso senza soluzione di continuità nel tuo spazio di lavoro ClickUp.

Questa centralizzazione, con un project management automatizzato e ottimizzato, può trasformare completamente il tuo sistema di organizzazione dei dati.

Che si tratti di gestire poche attività di inserimento dati manuale o migliaia di voci, l'architettura flessibile e le solide funzionalità di automazione di ClickUp lo rendono scalabile per aziende di qualsiasi dimensione. Le sue funzionalità/funzione basate sull'IA si adattano ai volumi di dati in crescita e alle esigenze di flusso di lavoro in continua evoluzione, offrendo supporto all'efficienza e alla crescita a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collabora in tempo reale tramite thread di commenti, assegnazione di attività, condivisione di documenti e ClickUp Chat integrata nell'app per Chattare

Crea dashboard ClickUp dinamiche per monitorare l'inserimento dei dati tra i team

Importa le voci da file CSV o moduli sincronizzati direttamente in viste strutturate

Trigger avvisi su Slack o via email quando i nuovi dati riuniscono le condizioni specifiche

Raggruppa le attività per tipo di dati, fase del progetto o origine del modulo per un monitoraggio più chiaro

Automatizza il controllo degli errori e gestisci le autorizzazioni e l'accesso degli ospiti per migliorare la sicurezza dei dati

Limiti di ClickUp

La personalizzazione dei flussi di lavoro avanzati richiede un po' di tempo per abituarsi agli utenti nuovi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

Uno strumento fondamentale per rendere più efficienti le operazioni. Questo è l'unico strumento di project management che elimina l'onere dell'inserimento delle voci. L'estensione Chrome e la funzionalità dei moduli sono FANTASTICHE!!!

Uno strumento fondamentale per rendere più efficienti le operazioni. Questo è l'unico strumento di project management che elimina l'onere dell'inserimento delle voci. L'estensione Chrome e la funzionalità dei moduli sono FANTASTICHE!!!

💡 Bonus: se vuoi dare vita ai tuoi flussi di lavoro di voce E: Cerca in modo immediato e intuitivo su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per il contesto di lavoro

Usa Talk to Text per chiedere, dettare ed eseguire il lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sfrutta strumenti di IA come ChatGPT, Claude e DeepSeek direttamente da Brain MAX, con il contesto completo del tuo lavoro Prova ClickUp Brain MAX, un potente assistente AI desktop che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per creare flussi di lavoro personalizzati, creare documentazione, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

2. Nanonets (ideale per l'elaborazione intelligente dei documenti)

tramite Nanonets

Nanonets è pensato per i team che gestiscono quotidianamente una valanga di documenti cartacei, come fatture, contratti, documenti di identità o moduli scansionati, e hanno bisogno di un modo più intelligente e veloce per digitalizzarli. Utilizza il deep learning per riconoscere campi e layout, anche se i documenti sono in formattati o lingue diversi.

Basta caricare alcuni campioni, applichi l'etichetta ai campi una volta sola e l'IA imparerà a gestire le variazioni in modo autonomo. Continuerà a migliorare con ogni documento elaborato, riducendo la necessità di riqualificazione o doppio controllo dei risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nanonets

Carica in blocco i documenti per l'elaborazione in batch in pochi secondi

Imposta le soglie di affidabilità per contrassegnare le voci incerte o con basso livello di affidabilità

Indirizza i documenti a diversi flussi di lavoro in base al tipo di contenuto

Esporta dati strutturati in formato JSON, XML o Excel

Configura le notifiche webhook personalizzate per gli eventi di estrazione

Utilizza gli audit trail per il monitoraggio delle modifiche e per migliorare la governance dei dati

Limiti di Nanonets

I prezzi potrebbero essere proibitivi per i team di piccole dimensioni

Richiede tempo di configurazione per l'addestramento di modelli personalizzati

Prezzi di Nanonets

Gratis (200 $ in credito)

Pagamento a consumo : prezzi basati sull'utilizzo senza impegno mensile

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nanonets

G2 : 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nanonets?

Una recensione su G2 dice:

Le funzionalità/funzioni del motore OCR, principalmente in termini di addestramento del motore con i documenti, l'intervallo di tipi di documenti supportati, il modello zero-training e la possibilità di aggiungere rapidamente ulteriori dati di addestramento al volo sono davvero ottime. Il supporto rapido fornito dal rappresentante CSR di Nanonets e quello fornito durante le chiamate sono davvero apprezzabili.

Le funzionalità/funzione del motore OCR, principalmente in termini di addestramento del motore con i documenti, l'intervallo di tipi di documenti supportati, il modello zero-training e la possibilità di aggiungere rapidamente ulteriori dati di addestramento al volo sono davvero ottime. Il supporto rapido fornito dal rappresentante CSR di Nanonets e quello fornito durante le chiamate sono davvero apprezzabili.

👀 Lo sapevi? I database relazionali non sono solo per gli sviluppatori: sono incredibilmente utili per organizzare il lavoro quotidiano. Strutturando i tuoi dati in tabelle collegate, puoi creare flussi di lavoro più intelligenti in cui un aggiornamento trigger modifiche in tutti i record collegati. Strumenti come ClickUp ti consentono di creare campi relazionali per creare connessioni tra attività, client o progetti senza bisogno di una riga di SQL. Ciò significa che la dashboard della tua campagna, il tracker dei client e il calendario del contenuto possono comunicare tra loro automaticamente. È un modo efficace per ridurre la duplicazione dei dati, semplificare la reportistica e avere una visione d'insieme a colpo d'occhio.

3. Docsumo (ideale per l'estrazione di fatture e ricevute)

tramite Docsumo

Progettato per i team finanziari e operativi sommersi da fatture, bollette o estratti conto bancari, Docsumo acquisisce tutto, fino all'ultimo elemento della ricevuta. Estrae i dati a livello di singola voce, rendendolo ideale per le aziende che hanno bisogno di monitorare ogni addebito, commissione o unità con estrema precisione.

Docsumo applica anche una logica di convalida per segnalare gli errori e indirizzare le eccezioni alla revisione prima di esportare i dati su piattaforme contabili, CRM o sistemi interni. Si tratta di un enorme risparmio di tempo per la contabilità fornitori, la tenuta dei libri contabili o i flussi di lavoro che richiedono un elevato livello di conformità, dove la precisione non è facoltativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docsumo

Importa documenti tramite API, email o sincronizzazione di cartelle cloud

Imposta soglie di affidabilità a livello di campo per l'approvazione o la revisione

Categorizza automaticamente i documenti in arrivo per tipo o client

Monitora i tempi di elaborazione e le prestazioni con dashboard visive per l'elaborazione dei dati finanziari

Esporta i dati strutturati direttamente su piattaforme di account o strumenti di BI

Conserva la cronologia delle versioni per gli audit e il monitoraggio interno

Limiti di Docsumo

Lavora al meglio solo con documenti finanziari strutturati

L'interfaccia potrebbe risultare troppo tecnica per gli utenti non specializzati

Prezzi Docsumo

Starter: 149 $/mese (1.000 pagine/mese; fino a 3 utenti)

Crescita: 499 $/mese (5.000 pagine/mese; fino a 10 utenti)

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Docsumo

G2: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Docsumo?

Una recensione su G2 dice:

Prima di DocSumo, ci voleva molto tempo per trasferire informazioni e dati dai file PDF al nostro foglio di lavoro, poiché dovevamo farlo manualmente. Da quando abbiamo DocSumo, bastano pochi clic e i nostri documenti vengono facilmente convertiti e le informazioni e i dati richiesti possono ora essere facilmente trasferiti ai nostri fogli di lavoro.

Prima di DocSumo, ci voleva molto tempo per trasferire informazioni e dati dai file PDF al nostro foglio di lavoro, poiché dovevamo farlo manualmente. Da quando abbiamo DocSumo, bastano pochi clic e i nostri documenti vengono facilmente convertiti e le informazioni e i dati richiesti possono ora essere facilmente trasferiti ai nostri fogli di lavoro.

Lo sapevi? ClickUp Brain offre l'uso di diversi modelli di IA generativa come Claude, ChatGPT e Gemini. Abbandona la proliferazione dell'IA e ottieni tutto ciò di cui hai bisogno dall'IA con ClickUp.

4. Rossum (il migliore per la conversione da email a dati)

tramite Rossum

La tua finestra In arrivo è piena. Rossum vede questa situazione come un'opportunità. È specializzata nel trasformare thread di email caotici e documenti allegati in dati strutturati e utilizzabili, senza che tu debba aprire un foglio di calcolo.

La sua funzionalità/funzione più potente è l'analisi delle email basata sull'IA. Invece di scaricare manualmente gli allegati e copiare i campi, Rossum legge il corpo del messaggio, apre il PDF ed estrae i dati automaticamente.

I suoi modelli di IA pre-addestrati sono in grado di gestire anche fatture, ordini di acquisto e altri documenti aziendali standard, rendendo la configurazione incredibilmente rapida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rossum

Assegna le finestre In arrivo di email come origini dati per specifici flussi di lavoro

Annotate i documenti in modo collaborativo per migliorare l'apprendimento dell'IA

Evidenzia i campi incerti per la revisione umana, in modo che nulla passi inosservato senza verifica

Monitora le eccezioni e segnala le anomalie prima dell'esportazione

Configura sincronizzazioni in tempo reale con sistemi ERP o di gestione delle fatture

Visualizza le prestazioni dalla finestra In arrivo ai dati con l'analisi dell'estrazione

Limiti di Rossum

Personalizzazione con limite oltre i tipi di documenti principali

Prezzi Rossum

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rossum

G2 : 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rossum?

Una recensione utente su G2 dice:

Rossum ci sta aiutando ad accelerare i tempi di elaborazione delle fatture, così abbiamo più tempo per occuparci delle query. Ci aiuta a ridurre le fatture duplicate ed evitare che vengano effettuati pagamenti duplicati. Rossum ci permette anche di individuare problemi ed errori nelle fatture prima che entrino nel nostro sistema contabile.

Rossum ci sta aiutando ad accelerare i tempi di elaborazione delle fatture, così abbiamo più tempo per occuparci delle query. Ci aiuta a ridurre le fatture duplicate ed evitare che vengano effettuati pagamenti duplicati. Rossum ci permette anche di individuare problemi ed errori nelle fatture prima che entrino nel nostro sistema contabile.

5. Nintex RPA (ideale per l'RPA aziendale e l'automazione dell'inserimento dati)

tramite Nintex RPA

Nintex RPA consente di creare lavoratori digitali che imitano le azioni umane (copiare, incollare, cliccare, convalidare) senza mai aver bisogno di pause caffè. Il suo grande vantaggio è il generatore di processi robotici drag-and-drop, che rende la progettazione dei bot meno simile al codice e più simile al gioco con i blocchi.

Puoi automatizzare le attività noiose su strumenti aziendali come SAP, Oracle, Citrix o sistemi legacy interni. Che si tratti di sincronizzazione delle fatture dei fornitori o di elaborare i documenti di onboarding dei clienti, i bot eseguono flussi di lavoro ad alto volume con precisione a livello di macchina.

Puoi controllare esattamente come si comporta ogni bot, quando lo trigger e quali condizioni segnala per l'input umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nintex RPA

Implementa bot non presidiati per eseguire attività in base a una pianificazione o a un trigger

Collega i bot RPA con strumenti di firma, moduli e flusso di lavoro

Monitora le prestazioni dei bot attraverso dashboard di analisi centralizzate

Sfrutta i modelli integrati per le automazioni d'azienda più comuni

Utilizza archivi di credenziali con sicurezza per proteggere i dati di accesso sensibili

Applica l'accesso basato sui ruoli per gestire chi crea, esegue e esegue le modifiche ai bot

Limiti di Nintex RPA

Non adatto ai principianti per team piccoli o non tecnici

Richiede un prezzo personalizzato in base all'ambiente e all'utilizzo del bot

Prezzi di Nintex RPA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nintex

G2: 4,2/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nintex?

Una recensione su G2 recita:

Nintex offre la roadmap professionale più completa ed esaustiva per pianificare un'automazione dei processi di successo, ponendo particolare enfasi sulla prima fase, ovvero la digitalizzazione dei processi utilizzando Nintex promapp in modo collaborativo.

Nintex offre la roadmap professionale più completa ed esaustiva per pianificare un'automazione dei processi di successo, ponendo particolare enfasi sulla prima fase, ovvero la digitalizzazione dei processi utilizzando Nintex promapp in modo collaborativo.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di automazione creativa

6. Jotform (ideale per l'acquisizione di dati basata su moduli)

tramite Jotform

Jotform è progettato per i team che hanno bisogno di raccogliere rapidamente dati strutturati, sia dai clienti, sia dai client, sia dai team interni.

Il generatore di moduli basato sull'IA con logica condizionale ti aiuta a creare moduli più intelligenti e dinamici in pochi minuti. Invece di mostrare lo stesso layout a tutti i rispondenti, Jotform adatta le domande in base alle risposte precedenti, creando un flusso personalizzato che aumenta sia la velocità che la precisione.

Puoi incorporare moduli ovunque, raccogliere risposte in tempo reale e persino trigger email o assegnazioni di attività una volta che gli invii dei moduli vengono ricevuti. È adatto per l'acquisizione di lead, l'inserimento di client, le registrazioni agli eventi e praticamente qualsiasi caso d'uso in cui la compilazione dei moduli è un compito gravoso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Abilita la crittografia dei moduli per un'acquisizione sicura dei dati sensibili

Utilizza modelli predefiniti per sondaggi, quiz e moduli di richiesta

Integra le risposte direttamente con Fogli Google, Slack o Airtable

Accetta il caricamento di file o le firme digitali all'interno dei campi dei moduli

Personalizza i temi in base all'identità del tuo marchio

Genera invii in formato PDF per esigenze di archiviazione o stampa

Limiti di Jotform

Controllo con limite del design senza CSS personalizzato

Le funzionalità dell'IA sono specifiche per ogni modulo e presentano lacune di conoscenza

Prezzi Jotform

Starter: gratis per un massimo di 5 moduli

Bronzo: 39 $/mese (25 moduli)

Silver: 49 $ al mese (50 moduli)

Gold: 129 $/mese (100 moduli)

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,6/5 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jotform?

Una recensione su G2 dice:

La mia organizzazione utilizza Jotform per diversi scopi, ma principalmente lo utilizziamo per i nostri client che necessitano di moduli più complessi sul loro sito web, che vanno oltre i normali moduli di contatto. Jotform offre tantissime opzioni diverse nel suo generatore di moduli ed è semplicissimo trascinare e rilasciare tutto ciò che serve.

La mia organizzazione utilizza Jotform per diversi scopi, ma principalmente lo utilizziamo per i nostri client che necessitano di moduli più complessi sul loro sito web, che vanno oltre i normali moduli di contatto. Jotform offre tantissime opzioni diverse nel suo generatore di moduli ed è semplicissimo trascinare e rilasciare tutto ciò che serve.

📮 ClickUp Insight: L'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'intelligenza artificiale per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli sono la mancanza di integrazione perfetta, le lacune di conoscenza o le preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succede se l'IA è integrata nel tuo spazio di lavoro ed è già sicura? ClickUp Brain, l'assistente AI integrato in ClickUp, rende tutto questo realtà. È in grado di elaborare il linguaggio naturale e comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'AI e creando la connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

7. Typeform (ideale per la raccolta di dati basata su moduli conversazionali)

tramite Typeform

Vuoi trasformare sondaggi e moduli statici in un'esperienza fluida, simile a una chat, che aumenti anche i tassi di completamento? Il flusso di sondaggi assistito dall'IA di Typeform sembra più una conversazione che un modulo, aiutandoti a raccogliere dati accurati e ponderati senza sopraffare il tuo pubblico.

Consente di creare percorsi di domande completamente personalizzati sulla base delle risposte precedenti, in modo che gli utenti vedano una domanda pertinente dopo l'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Incorpora i moduli come pop-up, esperienze a tutta pagina o widget in linea

Personalizza font, colori e immagini in modo personalizzato per rispecchiare lo stile del tuo marchio

Monitora i tassi di coinvolgimento e completamento con analisi dettagliate

Traduci i moduli in più lingue per un pubblico globale

Connettiti direttamente a CRM, strumenti email e Notion

Abilita la logica della calcolatrice per stimare prezzi, punteggi o risultati in tempo reale

Limiti di Typeform

Le opzioni di esportazione hanno un limite nei piani gratis e base

Può diventare costoso quando si espande su più team o regioni

Prezzi di Typeform

Piano Free disponibile

Base: 29 $ al mese

Inoltre: 59 $ al mese

Aziendale: 99 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 850 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Una recensione su G2 dice:

L'interfaccia è elegante, facile da usare e coinvolgente per gli intervistati. La logica della condizione e le integrazioni rendono i flussi di lavoro perfettamente fluidi.

L'interfaccia è elegante, facile da usare e coinvolgente per gli intervistati. La logica della condizione e le integrazioni rendono i flussi di lavoro perfettamente fluidi.

📖 Leggi anche: Software di automazione IT per ottimizzare i processi IT

8. Zapier (ideale per l'automazione del flusso di lavoro tra diverse app)

tramite Zapier

Zapier è la versione Internet del nastro adesivo. Creato per gli utenti che desiderano collegare le loro app preferite senza imparare a scrivere codice, eccelle nell'automazione di flussi di lavoro in più passaggi su strumenti come Fogli Google, Typeform, Slack e CRM.

La sua funzionalità/funzione principale è l'automazione multi-app, che consente di trasferire facilmente i dati tra le piattaforme.

Per esempio, l'invio di un nuovo modulo può trigger istantaneamente una notifica Slack, aggiornare un foglio di calcolo e inviare un'email di benvenuto, senza alcun intervento manuale.

Dall'automazione del marketing al successo dei clienti fino alle pipeline di assunzione, Zapier è lo strumento potente e senza codice che mantiene i tuoi sistemi in comunicazione e le tue mani lontane dalla tastiera.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Crea Zaps (flussi di lavoro) utilizzando filtri, condizioni e logica multi-step

Programma gli Zap in modo che vengano eseguiti quotidianamente, settimanalmente o a intervalli personalizzati

Clona e condividi le automazioni tra team o reparti

Monitora la cronologia delle attività e i tassi di esito positivo per ogni Zap

Gestisci le integrazioni tra oltre 6.000 app da un'unica dashboard

Proteggi i flussi di lavoro con l'autenticazione a due fattori e i controlli dell'autorizzazione

Limiti di Zapier

Gli Zap complessi possono essere difficili da risolvere

I limiti delle attività nei piani gratuiti e base limitano l'automazione di grandi volumi

Prezzi di Zapier

Free

Professional: 22,81 $ al mese

Team: 78,72 $ al mese per 25 utenti

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Una recensione su G2 dice:

Il vantaggio più utile di Zapier è che elimina il lavoro manuale automatizzando le attività ripetitive tra diverse app con un buon numero di funzionalità/funzione. È facilissimo da configurare, anche senza competenze di codice, e mi fa risparmiare ore di lavoro mantenendo la sincronizzazione dei miei strumenti (frequenza di utilizzo). La facilità di implementazione e il processo di integrazione con altri strumenti sono semplicemente troppo veloci, eccellenti e senza stress. Anche il supporto clienti non è male.

Il vantaggio più utile di Zapier è che elimina il lavoro manuale automatizzando le attività ripetitive tra diverse app con un buon numero di funzionalità/funzione. È facilissimo da configurare, anche senza competenze di codice, e mi fa risparmiare ore di lavoro mantenendo la sincronizzazione dei miei strumenti (frequenza di utilizzo). La facilità di implementazione e il processo di integrazione con altri strumenti sono semplicemente troppo veloci, eccellenti e senza stress. Anche il supporto clienti non è male.

9. Browse IA (ideale per lo scraping dei dati web)

tramite Browse IA

Immagina di poter addestrare un robot a navigare sul web e che lui ti ascolti davvero. Browse AI ti consente di estrarre dati da siti web come elenchi di prodotti, tabelle dei prezzi o bacheche di annunci di lavoro senza scrivere una sola riga di codice.

I "robot" predefiniti per i siti web più diffusi ti aiutano a iniziare immediatamente lo scraping. La configurazione è semplicissima: basta selezionare gli elementi della pagina desiderati con un clic. Una volta addestrato, il tuo robot può funzionare secondo un programma prestabilito, salvare i dati su fogli di calcolo o trigger avvisi quando compaiono nuove informazioni.

Elimina ore di lavoro di copia-incolla dall'equazione per i team che gestiscono la ricerca, le operazioni di crescita o la prospezione delle vendite.

Sfoglia le migliori funzionalità/funzione dell'IA

Programma i robot per estrarre i dati ogni ora, ogni giorno o ogni settimana

Acquisisci dati strutturati da risultati impaginati con una sola configurazione

Esporta i contenuti raccolti in CSV, Fogli Google o endpoint API

Clona le configurazioni dei robot su siti o domini simili

Imposta le notifiche quando vengono rilevati nuovi contenuti

Visualizza i risultati dell'estrazione con il monitoraggio degli errori e i tassi di esito positivo

Scopri i limiti dell'IA

Non funziona bene su pagine complesse e ricche di JavaScript

Potrebbe essere necessaria una pulizia manuale a seconda della struttura del sito

Sfoglia i prezzi dell'IA

Gratis (50 credito al mese)

Personale: 48 $ al mese (2000 credito)

Professional: 87 $/mese (5000 credito)

Premium: a partire da 500 $/mese (fatturato annualmente con oltre 600.000 crediti)

Sfoglia le valutazioni e le recensioni sull'IA

G2: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Browse IA?

Una recensione su G2 dice:

Browse AI ha semplificato i miei progetti di web scraping e automazione dei dati. L'impostazione dei bot non richiede alcun codice, mentre le varie integrazioni con Fogli Google e Zapier rendono lo scraping più facile e molto più veloce.

Browse AI ha semplificato i miei progetti di web scraping e automazione dei dati. L'impostazione dei bot non richiede alcuna codifica, mentre le varie integrazioni con Fogli Google e Zapier rendono lo scraping più facile e molto più veloce.

10. OpenRefine (ideale per la pulizia e la trasformazione dei dati)

tramite OpenRefine

OpenRefine è come uno spazzolino da denti per i tuoi dati: pulisce, lucida e raggiunge anche le piccole cavità che i fogli di calcolo non riescono a vedere. Questo potente strumento open source è pensato per chiunque abbia a che fare con set di dati disordinati che necessitano di una pulizia approfondita.

Ciò che lo rende unico è la sua funzionalità di navigazione per faccette, che consente di suddividere i dati per categorie, filtri o modelli, in modo da individuare le incongruenze e correggerle in blocco.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenRefine

Applica modifiche di massa utilizzando espressioni regolari e script di trasformazione

Raggruppa voci simili per unire i duplicati con un clic

Riconcilia i set di dati confrontando i campi con database esterni

Annulla/ripristina i passaggi per tornare indietro sulle modifiche durante la pulizia

Importa/esporta dati in formattare come CSV, TSV, JSON o XML

Utilizza il monitoraggio della cronologia per documentare ogni modifica ai fini di audit o rollback

Limiti di OpenRefine

Solo desktop senza sincronizzazione cloud integrata

Curva di apprendimento più ripida solo per utenti non tecnici che desiderano semplificare i processi di immissione delle voci

Prezzi di OpenRefine

Free

OpenRefiner: valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OpenRefine?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la facilità d'uso di questo strumento! Ogni volta che penso che sia perfetto, scopro che i miei dati sono migliorati. Utilizzo questo strumento sia a livello personale che professionale e ho scoperto che mi semplifica notevolmente il lavoro

Mi piace la facilità d'uso di questo strumento! Ogni volta che penso che sia perfetto, scopro che i miei dati sono migliorati. Utilizzo questo strumento sia a livello personale che professionale e ho scoperto che mi semplifica notevolmente il lavoro

Metti ordine nei tuoi dati con ClickUp

Non si vince nessuna medaglia per la pulizia manuale dei dati. Ma l'automazione è un sollievo.

Che tu stia raccogliendo informazioni dal web, elaborando fatture o gestendo i dati dei sondaggi, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono farti risparmiare ore di lavoro noioso (e forse qualche capello bianco).

Ma se desideri uno strumento che non si limiti a raccogliere dati, ma ti aiuti anche ad agire di conseguenza, ClickUp è la scelta migliore.

Dalle automazioni intelligenti e dagli agenti AI alle viste dinamiche delle tabelle, alla gestione delle attività e alle informazioni basate sull'intelligenza artificiale, ClickUp offre al tuo team un unico spazio per acquisire, organizzare ed eseguire, il tutto senza dover cambiare strumenti o schede.

Sei pronto a rendere l'inserimento delle voci la parte più semplice del tuo flusso di lavoro? Iscriviti a ClickUp e inizia oggi stesso ad automatizzare in modo più intelligente.