gli 11 migliori strumenti per la creazione di moduli conformi allo standard HIPAA per una raccolta dati sicura

Se sei un provider sanitario o gestisci una clinica sanitaria, conosci bene gli svantaggi dei tradizionali moduli di consenso cartacei per la conformità HIPAA.
I moduli cartacei possono facilmente andare persi, danneggiarsi o essere consultati da persone non autorizzate. Teams impiegano ore per archiviarli e gestirli, solo per ripetere l'operazione durante gli audit.
Inoltre, trasferirli tra i reparti o inserirli nelle cartelle cliniche elettroniche può essere noioso e soggetto a errore. E, naturalmente, archiviare e recuperare i moduli cartacei è inefficiente e richiede spazio.
I generatori di moduli conformi allo standard HIPAA offrono un modo più sicuro per raccogliere e gestire le informazioni sanitarie protette (PHI). Riducono i costi amministrativi, minimizzano i rischi di non conformità, consentono ai pazienti di inviare i moduli in modo sicuro da qualsiasi dispositivo e ti aiutano a essere sempre pronto per le verifiche.
Se stai cercando un generatore di moduli conforme allo standard HIPAA che sostituisca i documenti cartacei della sala d'attesa con una soluzione digitale sicura e pratica, questo elenco fa al caso tuo.
I migliori software per la creazione di moduli conformi allo standard HIPAA in sintesi
Quando lavori nel settore sanitario e gestisci dati sensibili dei pazienti, creare sondaggi in Google Moduli non è un'opzione praticabile. Rivolgiti invece a questi strumenti per la creazione di moduli conformi allo standard HIPAA.
|Strumento
|*caratteristiche principali/funzionalità/funzione
|Ideale per
|Prezzi*
|ClickUp
|Mappare da modulo a attività, automazioni, dashboard, riepiloghi IA
|Teams che necessitano di automazione del flusso di lavoro e integrazione delle attività in una piattaforma di sicurezza
|Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende
|Formstack
|Generatore drag-and-drop, logica condizionale, firme elettroniche, analisi dei dati
|Organizzazioni sanitarie di medie dimensioni alla ricerca di flussi di lavoro sicuri e scalabili per i dati
|I piani a pagamento partono da 99 $ al mese per utente
|FormDr
|Moduli ottimizzati per dispositivi mobili, caricamento di file, promemoria automatici
|Liberi professionisti e piccole aziende che desiderano una configurazione fai da te
|I piani a pagamento partono da 59 $ al mese
|FormHippo
|Integrazione API, condivisione QR, caricamento file, sincronizzazione Drive
|Team degli amministratori che utilizzano Google Drive
|I piani a pagamento partono da 8,95 $ al mese per utente
|HIPAAtizer
|Conversione da PDF a modulo, editor visivo, protezione antispam
|Teams di piccole e medie dimensioni che necessitano di moduli HIPAA drag-and-drop con incorporamento web
|I piani a pagamento partono da 34 $ al mese
|Cognito Modulo
|Campi calcolati, integrazioni di pagamento, registri di controllo
|Team di gestione dei pazienti che necessitano di logica e calcoli avanzati
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese
|BlockSurvey
|Sicurezza blockchain, moduli zero-knowledge, sondaggi anonimi
|Aziende che danno priorità alla raccolta dei dati nel rispetto della privacy
|I piani a pagamento partono da 29 $ al mese
|Jotform
|Libreria di modelli, PDF compilati automaticamente, campi di consenso, strumenti di IA, registri di controllo
|Grandi organizzazioni sanitarie che desiderano combinare i moduli di accettazione con la pianificazione degli appuntamenti
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese
|123FormBuilder
|Multilingue, Salesforce, supporto WCAG, logica del flusso di lavoro
|Teams di tutte le dimensioni che creano moduli multilingue
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 37 $ al mese
|Zoho Modulo
|Dati offline, firme elettroniche, logica condizionale, integrazioni
|Utenti dell'ecosistema Zoho che necessitano di strumenti per la creazione di moduli con logica condizionale
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese
|MakeForms
|Generatore di moduli IA, password monouso, analisi, visualizzare multiple
|Organizzazioni di medie e grandi dimensioni alla ricerca di moduli conformi con un design reattivo
|I piani a pagamento partono da 29 $ al mese
I migliori strumenti per la creazione di moduli online conformi allo standard HIPAA
Che tu stia raccogliendo moduli di accettazione dei pazienti, documenti di consenso o feedback post-visita, questi strumenti per la creazione di moduli conformi alla normativa HIPAA ti aiutano a riunire le riunioni senza sacrificare l'usabilità.
1. ClickUp (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro e l'integrazione delle attività)
ClickUp è l'app tutto per il lavoro che combina attività, documenti, report e chat, il tutto basato su IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
Aiuta i team a gestire le richieste dei pazienti, i contributi del personale e i flussi di lavoro interni della clinica in un unico posto, dalla prima risposta al risultato finale.
Si inizia con ClickUp Forms. Supponiamo che la tua clinica raccolga in modo sicuro i dati dei pazienti o le richieste interne per il lavoro di laboratorio. Puoi creare un modulo personalizzato semplice con elenchi a discesa, caselle di controllo e persino logica condizionale per adattare le domande in base alle risposte del paziente.
Ogni invio di modulo crea un'attività in attività di ClickUp, precompilata con tutti i dettagli: nome del paziente, azione richiesta, livello di priorità e persino un documento scansionato, se ne è stato caricato uno. In base alle regole impostate in anticipo, l'attività viene immediatamente assegnata al coordinatore o all'infermiere giusto.
Ad esempio, se l'attività è contrassegnata come "Urgente", il software di gestione delle attività notificherà automaticamente il responsabile del team, aggiornerà lo stato a "in corso" e la sposterà in cima alla coda.
ClickUp dispone anche di moduli di accettazione predefiniti, che ti evitano il lavoro richiesto di doverli creare da zero ogni volta. Esempio, il modello di modulo di ClickUp è pre-strutturato per aiutarti a raccogliere le informazioni essenziali sui pazienti in un formattare digitale in un formattare standardizzato e a indirizzarle istantaneamente nel tuo area di lavoro.
Include:
- Campi personalizzati per anamnesi, recapiti e consenso
- Opzioni di automazione per avvisare il personale o assegnare attività non appena viene inviato un modulo
- Visualizzare le attività in stile EHR nativo per il monitoraggio degli invii e dei passaggi di accettazione
- Supporto all'integrazione per la sincronizzazione con il tuo flusso di lavoro clinico più ampio o con le entità coperte
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- *controlla l'accesso con autorizzazione granulare: limite chi può visualizzare, modificare o gestire gli invii di modulo, le attività, le note sensibili e persino le aree di lavoro
- *mantieni tutti sulla stessa pagina: collega richieste o attività correlate, come l'accettazione di un paziente e il modulo assicurativo, con le dipendenze delle attività di ClickUp
- crea una knowledge base: *Crea procedure operative standard, PDF e wiki interni con documento ClickUp e aggiungili alle attività successive
- filtra e ordina i dati: *aggiungi campi personalizzati ClickUp come "Tipo di referral" o "Stato assicurativo" alle attività, in modo che i dati di accettazione e triage rimangano strutturati
- Riepilogare/riassumere gli invii con l'IA integrata: utilizza ClickUp Brain per generare un riepilogo dei dettagli chiave (anamnesi, sintomi, visite precedenti) all'interno dell'attività creata dal modulo
Limiti di ClickUp
- Curva di apprendimento ripida a causa delle sue ampie opzioni personalizzate
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Questa recensione dice tutto:
ClickUp rende incredibilmente facile gestire attività, elenchi e flussi di lavoro in un unico posto. La possibilità di passare da una visualizzazione all'altra (come Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario) aumenta notevolmente la produttività. Le automazioni integrate sono potenti e consentono di risparmiare un sacco di lavoro manuale. È lo strumento perfetto per la collaborazione in team. Flessibile, intuitivo e altamente personalizzabile. ClickUp ha davvero semplificato il modo in cui il nostro team pianifica, monitora e svolge il proprio lavoro.
ClickUp rende incredibilmente facile gestire attività, elenchi e flussi di lavoro in un unico posto. La possibilità di passare da una visualizzazione all'altra (come Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario) aumenta notevolmente la produttività. Le automazioni integrate sono potenti e consentono di risparmiare un sacco di lavoro manuale. È lo strumento perfetto per la collaborazione in team. Flessibile, intuitivo e altamente personalizzabile. ClickUp ha davvero semplificato il modo in cui il nostro team pianifica, monitora e svolge il proprio lavoro.
2. Formstack (ideale per flussi di lavoro a sicurezza e scalabilità)
Formstack ti consente di creare moduli sicuri e conformi allo standard HIPAA per l'accettazione dei pazienti, il consenso, i follower e altro ancora.
Funzionalità/funzione come la crittografia integrata e il controllo degli accessi basato sul ruolo garantiscono la sicurezza dei tuoi dati. Il generatore drag-and-drop semplifica la modifica dei moduli man mano che i tuoi processi evolvono e puoi persino aggiungere logica condizionale ai moduli, consentendo ai pazienti di saltare le domande non necessarie.
Grazie alle firme elettroniche integrate, non dovrai più rincorrere i pazienti per ottenere il loro consenso scritto a mano. Si tratta di un'opzione affidabile per gli studi di piccole e medie dimensioni che desiderano modernizzare le procedure di accettazione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Formstack
- Analizza le prestazioni dei moduli, le conversioni e i tassi di abbandono dei tuoi moduli digitali per ottimizzare la raccolta dei dati
- Precompila moduli e documenti sulla base dei dati provenienti da invii precedenti o da fonti esterne
- Inoltra i dati direttamente ai Teams o ai sistemi utilizzando la logica condizionale, la mappatura dei campi e le funzionalità/funzione di instradamento dei dati
- Sfrutta Formstack Go, una funzionalità/funzione assistita dall'IA, per acquisire i dati offline e avviare la sincronizzazione automatica quando viene ripristinata la connessione
Limiti di Formstack
- L'aggiornamento dei moduli richiede molto tempo quando si desidera effettuare la modifica in blocco
- La struttura dei prezzi potrebbe essere più adatta alle organizzazioni di grandi dimensioni
Prezzi di Formstack
- Moduli: 99 $ al mese
- Suite: 299 $ al mese
- *Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Formstack
Cosa dicono gli utenti reali di Formstack?
Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:
Utilizzo Formstack Forms almeno una volta alla settimana, spesso anche più volte. Apprezzo molto la possibilità di aggiungere tutta la logica necessaria a ciascun modulo. La mia azienda ha moduli molto lunghi e complessi ed è fantastico poter nascondere sezioni e campi secondo necessità, evitando ai membri del team di dover inserire centinaia di volte la risposta "N/A". Le automazioni delle email sono un grande vantaggio.
Utilizzo Formstack Moduli almeno una volta alla settimana, spesso anche più volte. Apprezzo molto la possibilità di aggiungere tutta la logica necessaria a ciascun modulo. La mia azienda ha moduli molto lunghi e complessi ed è fantastico poter nascondere sezioni e campi in base alle esigenze, evitando ai membri del team di dover inserire centinaia di volte la risposta "N/A". L'automazione delle email è un grande vantaggio.
3. FormDr (ideale per i professionisti che lavorano in proprio e desiderano una soluzione fai da te)
Utilizzando il generatore di moduli online conforme allo standard HIPAA di FormDr, i tuoi pazienti possono completare i moduli dal proprio telefono o laptop prima dell'appuntamento. Questi invii vengono inoltrati direttamente al membro dello staff competente.
È possibile personalizzare l'esperienza dei pazienti con logica condizionale, pacchetti multipagina e pagine di ringraziamento personalizzate durante la creazione dei moduli.
Trattandosi di un generatore di moduli senza codice, non è necessario alcun supporto tecnico per apportare tutte queste modifiche; puoi farlo da solo. Offre anche una libreria di modelli di moduli predefiniti per varie specialità mediche
Le migliori funzionalità/funzioni di FormDr
- Invia i moduli ai pazienti tramite email o testo, consentendo loro di completare i moduli da qualsiasi luogo e riducendo i tempi di attesa in sala d'attesa
- Acquisisci firme digitali, foto e aggiornamenti dei file direttamente all'interno del software di onboarding dei client
- Automatizza i promemoria per promptare i pazienti a completare i moduli, riducendo le assenze
- Esporta i dati dei pazienti in blocco in file CSV compatibili con Excel per analizzare le risposte ai moduli
Limite di FormDr
- Mancanza di opzioni di personalizzazione nei modelli di moduli predefiniti
- Meno integrazioni di terze parti rispetto alle piattaforme più grandi e generalizzate
Prezzi di FormDr
- Essential: 59 $ al mese
- Piattaforma: Prezzi personalizzati
- *teams: Prezzi personalizzati
- *azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di FormDr
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di FormDr?
Una recensione lo descrive così:
Prima di adottare FormDr, utilizzavamo un sistema completamente "cartaceo" che presentava numerosi ostacoli, tra cui i costi di stampa e spedizione dei moduli, i tempi di invio e ricezione dei moduli e l'impossibilità di garantire che determinati campi fossero completati prima dell'invio. Con FormDr, le donne che si iscrivono al nostro programma possono completare i moduli in circa 15 minuti dal momento in cui li ricevono.
Prima di adottare FormDr, utilizzavamo un sistema completamente "cartaceo" che presentava numerosi ostacoli, tra cui i costi di stampa e spedizione dei moduli, i tempi di invio e ricezione dei moduli e l'impossibilità di garantire che determinati campi fossero completati prima dell'invio. Con FormDr, le donne che si iscrivono al nostro programma possono completare i moduli in circa 15 minuti dal momento in cui li ricevono.
4. ModuloHippo (ideale per i team degli amministratori che desiderano inoltrare gli invii dei moduli direttamente a Google Drive)
FormHippo ti consente di creare moduli di accettazione pazienti personalizzati conformi allo standard HIPAA, documenti di consenso e flussi di firma elettronica. Questi moduli possono essere integrati nella tua piattaforma tramite API o utilizzando link ospitati.
La piattaforma è in grado di convertire i moduli PDF esistenti in documenti online interattivi e compilabili che i pazienti possono completare e firmare elettronicamente su qualsiasi dispositivo. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop semplifica la creazione di nuovi moduli da zero.
Puoi anche scegliere tra i suoi modelli predefiniti personalizzabili conformi allo standard HIPAA per varie specialità sanitarie.
Le migliori funzionalità/funzioni di FormHippo
- Pubblica i moduli istantaneamente e effettua la distribuzione tramite link web univoci o codici QR
- Ottieni un'ampia gamma di tipi di campi conformi allo standard HIPAA, tra cui testo, elenco a discesa, caselle di controllo, pulsanti di opzione, immagini e caricamento di file
- Acquisisci firme elettroniche legalmente vincolanti su qualsiasi modulo o documento
- Invia automaticamente i moduli inviati e i file caricati al tuo Google Drive, organizzandoli in cartelle per un facile accesso
Limiti di FormHippo
- L'interfaccia può sembrare un po' obsoleta rispetto a quella dei suoi concorrenti
Prezzi di FormHippo
- Versione di prova gratuita
- Base: 8,95 $ al mese per utente
- Pro: 11,95 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di FormHippo
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
5. HIPAAtizer (ideale per moduli conformi allo standard HIPAA con funzione drag-and-drop)
HIPAAtizer è un generatore di moduli e una soluzione per documenti conforme allo standard HIPAA, progettato per convertire moduli cartacei, PDF o moduli web esistenti in formati digitali sicuri. Puoi incorporare questi moduli direttamente nel sito web del tuo studio con pochi clic.
Il processo di raccolta dei dati è semplice. I pazienti possono compilare i moduli da qualsiasi dispositivo e gli invii vengono inoltrati in modo sicuro al tuo team. Quest'ultimo può ricevere avvisi o esportare i dati secondo necessità.
La crittografia conforme allo standard FIPS 140-2 e i registri di accesso dettagliati garantiscono la sicurezza dei dati nella tua organizzazione sanitaria. Offre inoltre modelli predefiniti di consenso alla telemedicina, screening COVID-19 e moduli di accettazione che puoi personalizzare con un editor visivo.
Le migliori funzionalità/funzioni di HIPAAtizer
- Crea moduli personalizzati con un editor drag-and-drop che include oltre 40 componenti, come firme elettroniche e caricamento di file
- Attiva ReCAPTCHA per distinguere gli utenti umani da quelli automatizzati ed evitare lo spam
- Converti i moduli esistenti in formato digitale, PDF, cartaceo o Word in pacchetti di moduli online con sicurezza
- Mascherate e nascondete le informazioni sanitarie protette (PHI) nei moduli di invio e nelle email di notifica per garantire la conformità HIPAA
Limite di HIPAAtizer
- La piattaforma è fortemente incentrata sulla conformità dei moduli e potrebbe non offrire una suite più ampia di strumenti per l'automazione dei flussi di lavoro
- L'esperienza dell'utente può essere migliorata
Prezzi di HIPAAtizer
- account Sandbox per sviluppatori:* gratis
- Simple Compliance Gold: 34 $ al mese
- Simple Compliance Gold Plus: 45 $ al mese
- Simple Compliance Platinum: 125 $ al mese
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di HIPAAtizer
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di HIPAAtizer?
Un breve estratto da un utente:
Lo strumento è molto versatile e il team del supporto è estremamente disponibile. La possibilità di creare flussi di lavoro e questionari sanitari complessi. Sono anche in grado di convertire moduli cartacei in moduli online conformi allo standard HIPAA.
Lo strumento è molto versatile e il team del supporto è estremamente disponibile. La possibilità di creare flussi di lavoro e questionari sanitari complessi. Sono in grado persino di convertire moduli cartacei in moduli online conformi allo standard HIPAA.
6. Cognito Moduli (ideale per logiche e calcoli avanzati nei moduli)
Cognito Forms offre logica condizionale avanzata, campi calcolati e supporto per moduli multipagina. È utile per creare moduli medici complessi come quelli per l'accettazione dei pazienti, la valutazione dei rischi o le liste di controllo dei sintomi.
Una funzionalità degna di nota è il suo generatore di moduli basato sull'IA, che consente agli utenti di creare un modello di modulo con funzione semplicemente descrivendo le proprie esigenze in un linguaggio semplice
Questi moduli online conformi allo standard HIPAA non dispongono di integrazioni EHR native. Tuttavia, Cognito Forms supporta i webhook e consente di personalizzare i flussi di lavoro per l'inoltro degli invii o il trigger di azioni di follow-up.
Gli sviluppatori e i team di prodotto possono utilizzare l'accesso API sicuro per estrarre o trasferire dati in altri sistemi e integrarli in flussi di lavoro tecnologici sanitari più ampi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Cognito Modulo
- Automatizza i flussi di lavoro con logica condizionale, visualizzazione dinamica dei campi e notifiche
- Genera documenti PDF o Word personalizzati, come riepiloghi dei pazienti o registrazioni dei consensi, direttamente dagli invii dei moduli
- Integrazione con gateway di pagamento come Stripe, PayPal e Square per accettare pagamenti tramite moduli dinamici, compresa l'elaborazione conforme allo standard PCI
- Controlla tutte le attività utilizzando registri dettagliati, con monitoraggio delle modifiche di invio, delle azioni del flusso di lavoro e dello stato di consegna delle email
Limite di Cognito Moduli
- La conformità HIPAA e il relativo Business Associate Agreement (BAA) sono disponibili solo con il piano Enterprise, più costoso, che potrebbe renderlo inaccessibile per gli studi più piccoli.
- Il formattare cambia nella stampa, il che è scomodo
Prezzi di Cognito Modulo
- individuale:* Free
- Pro: 19 $/utente/mese
- Team: 39 $/utente/mese
- *azienda: 129 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Cognito Moduli
Cosa dicono gli utenti reali di Cognito Moduli?
Secondo un recensore:
Facile da creare un modulo reattivo utilizzando la logica condizionale, il piping delle risposte e l'automazione con Stripe/Zapier. Facile per la condivisione dei modelli tra account. Facile da incorporare moduli in un sito web.
Facile da creare un modulo reattivo utilizzando la logica condizionale, il piping delle risposte e l'automazione con Stripe/Zapier. Facile la condivisione dei modelli tra account. Facile da incorporare moduli in un sito web.
7. BlockSurvey (ideale per la raccolta dati che privilegia la privacy)
BlockSurvey è un software di automazioni dei moduli con un approccio basato sulla privacy by design che utilizza la tecnologia blockchain. Anziché memorizzare le risposte ai moduli su server centralizzati, i dati vengono crittografati end-to-end e rimangono di proprietà esclusiva del rispondente.
Il tuo team non può accedere ai dati grezzi a meno che non gli venga esplicitamente concesso l'accesso. In altre parole, può essere utilizzato per prodotti tecnologici sanitari in cui la minimizzazione dei dati e l'architettura zero-trust sono importanti.
La piattaforma offre anche domini personalizzati, incorporamento sicuro e accesso API per controllare come e dove vengono utilizzati i tuoi moduli.
Le migliori funzionalità/funzioni di BlockSurvey
- Crea sondaggi e moduli con un generatore basato sull'IA che produce domande di alta qualità, logica di follow-up adattiva e analisi automatizzata dei dati
- Raccogli le risposte in modo anonimo senza pubblicità, tracker o cookie per aumentare la fiducia
- Personalizza i tuoi sondaggi con domini, loghi e temi personalizzati
- Analizza i dati raccolti attraverso un dashboard in tempo reale con grafici e riepilogo/riassunto
Limiti di BlockSurvey
- Il login con passphrase potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza; chiunque ne sia in possesso potrà accedere all'account e il titolare dell'account non avrà modo di proteggerlo nuovamente
- Il modello di sicurezza avanzato e decentralizzato della piattaforma può rappresentare una sfida per alcuni reparti IT tradizionali del settore sanitario
Prezzi di BlockSurvey
- Standard: 29 $ al mese
- Premium: 49 $ al mese
- Team: 69 $ al mese
- azienda: 499 $ al mese
Valutazioni e recensioni di BlockSurvey
Cosa dicono gli utenti reali di BlockSurvey?
Un utente ha condiviso questa condivisione di feedback:
Blocksurvey è molto facile da usare e implementare. È diventato rapidamente il mio generatore di moduli preferito. L'innovazione sta nel fatto che i risultati vengono memorizzati nella blockchain, che rappresenta un ulteriore livello di sicurezza che apprezzo molto
Blocksurvey è molto facile da usare e implementare. È diventato rapidamente il mio generatore di moduli preferito. L'innovazione sta nel fatto che i risultati vengono memorizzati nella blockchain, che rappresenta un ulteriore livello di sicurezza che apprezzo molto
8. Jotform (il migliore per la varietà di modelli e le integrazioni)
Con la sua opzione di conformità HIPAA disponibile nei piani Gold ed Enterprise, Jotform ti offre uno strumento per mappare i PDF drag-and-drop facile da usare. Con l'editor PDF, le cliniche possono generare PDF compilati automaticamente dai moduli inviati che hanno lo stesso aspetto dei documenti interni esistenti.
Gli strumenti di IA di Jotform possono generare moduli da prompt di testo o riepilogare/riassumere istantaneamente i dati di invio. La libreria di modelli di moduli di registrazione predefiniti ti consente di iniziare rapidamente.
Puoi anche abilitare la pianificazione degli appuntamenti direttamente all'interno del modulo. I pazienti possono selezionare una fascia oraria, che verrà effettuata la sincronizzazione con il tuo calendario collegato.
Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform
- Proteggi i dati sensibili attivando/disattivando la protezione PHI su campi specifici
- Raccogli i pagamenti, fissa gli appuntamenti e ottieni le firme elettroniche, il tutto in un unico modulo sicuro
- Integrazione con oltre 150 applicazioni di terze parti, tra cui EMR, servizi di archiviazione cloud e processori di pagamento
- Monitora le azioni del flusso di lavoro, l'invio delle email e i pagamenti con il suo registro di controllo dettagliato
- Applica il logout automatico dopo un'ora di inattività per gli account abilitati HIPAA
Limiti di Jotform
- Presenta alcuni limiti in termini di flessibilità di progettazione rispetto ad altri moduli codificati a mano
Prezzi di Jotform
- Starter: Gratis
- Bronzo: 39 $ al mese
- Silver: 49 $ al mese
- Gold: 129 $ al mese
- *azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Jotform
Cosa dicono gli utenti reali di Jotform?
Ecco una prospettiva di prima mano:
Jotform è davvero flessibile nei tipi di moduli che posso creare. Da moduli di registrazione, moduli di interesse, moduli di registrazione e moduli di pagamento (e questa è solo la punta dell'iceberg)... Quando cambio il nome del campo, a volte non mi ricordo di modificare le condizioni che ho impostato e quindi il modulo non ha la funzione prevista. Sarebbe utile un avviso o un promemoria! A parte questo, ho ben poco di cui lamentarmi.
Jotform è davvero flessibile nei tipi di moduli che posso creare. Da moduli di registrazione, moduli di interesse, moduli di registrazione e moduli di pagamento (e questa è solo la punta dell'iceberg)... Quando cambio il nome del campo, a volte mi dimentico di modificare le condizioni che ho impostato e quindi il modulo non ha la funzione prevista. Sarebbe utile un avviso o un promemoria! A parte questo, ho ben poco di cui lamentarmi.
9. 123ModuloBuilder (ideale per la creazione di moduli multilingue)
123FormBuilder offre la conformità HIPAA nel suo piano Enterprise. Protegge la privacy con moduli conformi al GDPR, protocolli di sicurezza avanzati come SSO, ruoli personalizzati, audit trail, autenticazione email SPF/DKIM e backup giornalieri.
È possibile impostare un flusso di lavoro condizionale in cui, se un paziente seleziona un sintomo specifico, viene triggerata una serie diversa di domande o l'invio viene indirizzato a un reparto particolare. È inoltre possibile utilizzare il supporto multilingue dei moduli per servire una popolazione di pazienti diversificata.
le migliori funzionalità/funzioni di 123FormBuilder
- Raccogli i dati in modo sicuro con crittografia SSL a 256 bit, crittografia dei dati e dei moduli e spazio di archiviazione sicura su server AWD con residenza dei dati configurabile
- Migliora l'accessibilità con moduli che riuniscono gli standard WCAG 2.1 Livello A e AA, inclusa la funzione alt-text per gli utenti con disabilità cognitive
- Genera fatture o contratti direttamente dagli invii dei moduli
- Automatizza le attività di routine inviando i dati dei moduli direttamente ad altri strumenti del tuo stack sanitario
limiti di 123FormBuilder
- I moduli possono essere difettosi; istanza, gli utenti lamentano difficoltà nell'assegnare un reindirizzamento URL per le pagine di ringraziamento
- L'interfaccia utente complessiva, sebbene dotata di una buona funzione, potrebbe non sembrare così moderna come quella di alcuni dei concorrenti più recenti
prezzi di 123FormBuilder
- Base: Free
- Gold: 37 $ al mese
- Platinum: 49 $ al mese
- Diamond: 99 $ al mese
- Azienda: 225 $/mese (fatturato annualmente)
valutazioni e recensioni di 123FormBuilder
Cosa dicono gli utenti reali di 123FormBuilder?
Leggi cosa ne pensa questo recensore:
Creare moduli è molto semplice. L'interfaccia utente è buona e viene aggiornata periodicamente per semplificare le operazioni. L'integrazione con Salesforce e il metodo di precompilazione e invio dei dati sono chiari... A volte capita di incontrare qualcosa che non è possibile fare, ma di solito in questi casi esiste un lavoro alternativo o un metodo diverso che funziona. Le risorse di assistenza, sebbene abbondanti e utili, a volte possono essere un po' difficili da navigare (mi sembra di capire che ci sia del lavoro in corso).
Creare moduli è molto facile. L'interfaccia utente è buona e viene aggiornata di tanto in tanto per semplificare le operazioni. L'integrazione con Salesforce e il metodo di precompilazione e invio dei dati sono chiari... A volte capita di incontrare qualcosa che non è possibile fare, ma di solito in questi casi esiste un lavoro alternativo o un metodo diverso che funziona. Le risorse di assistenza, sebbene abbondanti e utili, a volte possono essere un po' difficili da navigare (mi sembra di capire che ci sia del lavoro in corso).
10. Zoho Modulo (ideale per l'integrazione con l'ecosistema Zoho)
Ottima opzione per i team di tecnologia sanitaria che già lavorano nell'ecosistema Zoho, Zoho Forms è un generatore di moduli che si collega in modo pulito a CRM, help desk o dashboard interne. Ciò consente di importare i dati dei moduli direttamente nelle app o di trigger flusso di lavoro basati sulla logica.
Sebbene la conformità HIPAA sia disponibile solo nei piani Premium ed Enterprise, fornisce un BAA firmato, crittografia SSL, mascheramento dei dati a livello di campo e audit trail.
Zoho Moduli può essere integrato negli strumenti rivolti ai pazienti che gestiscono le informazioni sanitarie protette (PHI) e il processo di raccolta dei dati sensibili dei pazienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Modulo
- Distribuisci i moduli tramite social media, email, codice QR o incorporandoli nel tuo sito web
- Raccogli i dati offline e utilizza funzionalità/funzioni quali geolocalizzazione, scansione di codici QR, moduli con logica della condizione, firme elettroniche, caricamento di file/immagini, scansione di schede e modalità chiosco
- Collabora con i membri del team attraverso la condivisione di moduli illimitati (nei piani a pagamento), impostando autorizzazioni e lavorando insieme in tempo reale
- Analizza le prestazioni dei moduli con reportistica e analisi integrati per il monitoraggio degli invii e dei tassi di completamento
Limiti di Zoho Modulo
- Sebbene la logica di condizione abbia supporto, spesso viene descritta come macchinosa e difficile da gestire, in particolare nei moduli multipagina o altamente dinamici
- Sebbene sia potente all'interno del proprio ecosistema, potrebbe offrire meno vantaggi come strumento autonomo
Prezzi di Zoho Modulo
- Gratis: Free
- Base: 12 $ al mese
- Standard: 30 $ al mese
- Professional: 60 $ al mese
- Premium: 110 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Zoho Modulo
Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Modulo?
Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:
È facile e semplice inserire quali elementi sono necessari, come il nome e l'indirizzo dei clienti, il lavoro terminato e qualsiasi altra informazione che desideri registrare negli ordini.
È facile e semplice inserire quali elementi sono necessari, come il nome e l'indirizzo dei clienti, il lavoro terminato e qualsiasi altra informazione che desideri registrare negli ordini.
11. MakeModuli (ideale per la progettazione di moduli moderni e reattivi)
MakeModuli è un generatore di moduli conforme alle normative HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA e DPA australiana.
A seconda delle tue esigenze di interazione con l'utente, puoi scegliere tra diversi tipi di moduli, come moduli a pagina singola, flussi in più passaggi o moduli completi. L'assistente IA suggerisce campi e strutture in base alla descrizione del modulo.
Inoltre, puoi impostare un codice monouso per verificare gli utenti prima che inviino dati sensibili. Questa funzionalità/funzione è utile nella telemedicina o nell'onboarding delle app.
Le migliori funzionalità/funzioni di MakeForms
- Utilizza le "fonti" per il monitoraggio delle risposte per ciascun canale di distribuzione e ottenere analisi dettagliate
- Scegli tra tre tipi di moduli: Uno alla volta, Moduli a passaggio e Tutti in una volta
- Personalizza i moduli con oltre 160 modelli, come i modelli di moduli di feedback, e 100 temi di design con branding, loghi e font personalizzati
- Collabora con il tuo team in spazi di lavoro condivisi per semplificare la creazione, la revisione e la gestione dei moduli
- Gestisci e analizza i dati di invio tramite moduli utilizzando diverse visualizzazioni, come la vista Tabella e la visualizzazione riepilogo/riassunto
Limiti di MakeForms
- Il piano tariffario gratuito non include la conformità HIPAA (Business Associate Agreement, BAA, firma). Per questo è necessario un piano a pagamento
Prezzi di MakeForms
- Essentials: 29 $ al mese
- Pro: 69 $ al mese
- Agenzia: 149 $ al mese
- *azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di MakeForms
Cosa dicono gli utenti reali di MakeForms?
Da una recensione su G2:
Innanzitutto, il valore è eccellente. Con 5.000 invii a soli 29 dollari al mese, è conveniente per gestire volumi elevati senza spendere una fortuna. Ho anche notato che si carica rapidamente quando è incorporato nel mio sito, il che garantisce un funzionamento fluido per i visitatori: un grande vantaggio per l'esperienza dell'utente... Le opzioni di integrazione sembrano avere un limite. Esistono connessioni con strumenti di automazione come Zapier, ma preferirei non spendere soldi extra per Zapier solo per collegarmi con i miei altri strumenti. Espandere le integrazioni dirette renderebbe le cose molto più semplici.
Innanzitutto, il valore è eccellente. Con 5.000 invii a soli 29 dollari al mese, è conveniente per gestire volumi elevati senza spendere una fortuna. Ho anche notato che si carica rapidamente quando è incorporato nel mio sito, il che garantisce un funzionamento fluido per i visitatori: un grande vantaggio per l'esperienza dell'utente... Le opzioni di integrazione sembrano avere un limite. Esistono connessioni con strumenti di automazione come Zapier, ma preferirei non spendere soldi extra per Zapier solo per collegarmi con i miei altri strumenti. Espandere le integrazioni dirette renderebbe le cose molto più semplici.
Funzionalità/funzione da ricercare in uno strumento per la creazione di moduli conforme allo standard HIPAA
Se raccogli i dati dei pazienti in formato digitale, la scelta di un generatore di moduli online conforme allo standard HIPAA è imprescindibile. In base alle normative HIPAA, qualsiasi piattaforma che gestisce informazioni sanitarie protette (PHI) deve riunire severi requisiti di privacy e sicurezza.
Ecco le funzionalità/funzioni chiave da cercare:
- garantisce un accordo di collaborazione aziendale (BAA): *Assicura che il provider offra un BAA firmato, fondamento delle linee guida di conformità HIPAA, quando una terza parte gestisce informazioni sanitarie protette
- Crittografa tutti i dati end-to-end: Protegge le informazioni sensibili con una crittografia avanzata durante la trasmissione sicura dei dati (invio dei moduli) e quando sono inattivi (una volta archiviati)
- controlla l'accesso degli utenti: *Stabilisce confini chiari all'interno del tuo team con controlli di accesso basati sui ruoli per ridurre al minimo i rischi
- offre registri di controllo dettagliati: *Registra tutte le visualizzazioni, le modifiche, gli invii e le esportazioni, per aiutarti a dimostrare la conformità durante gli audit
- si integra con i tuoi sistemi EHR/EMR: *Si collega alle tue cartelle cliniche elettroniche esistenti o ai tuoi sistemi di gestione dello studio medico
- Raccoglie firme elettroniche sicure per il consenso: Ottiene le firme dei pazienti in modo legale su moduli di accettazione, documenti di consenso o autorizzazioni post-visita
- Automatizza le attività di routine: Accelera il flusso di lavoro con automazioni quali promemoria per i pazienti, notifiche al personale in caso di nuovi invii e utilizzo della logica condizionale per personalizzare le domande
Strumenti per la creazione di moduli conformi alla normativa HIPAA e non conformi: breve confronto
|Funzionalità/funzione
|generatore di moduli conforme allo standard HIPAA*
|generatore di moduli non conforme*
|Protezione dei dati
|Crittografa i dati in transito e inattivi
|Potrebbe non garantire la crittografia o lo spazio di archiviazione sicura
|Controlli di accesso
|Autenticazione utente, autorizzazioni basate sui ruoli, registri di controllo
|Protezione di base dell'accesso, nessuna traccia di audit dettagliata
|*accordo di partnership aziendale (BAA)
|Fornisce un BAA firmato, richiesto dalla legge per il trattamento delle informazioni sanitarie protette (PHI)
|Non offre un BAA, non è legalmente idoneo per le PHI
|Caso d'uso
|Raccolta dei dati dei pazienti, dell'anamnesi medica e dei dettagli assicurativi
|Sondaggi generali, moduli di feedback e generazione di lead
|Rischi legati all'uso nel settore sanitario
|Risponde alle riunioni HIPAA, riduce al minimo i rischi legali/finanziari
|Il suo utilizzo per le informazioni sanitarie protette (PHI) può avere come risultato multe e violazioni dei dati
👀 Lo sapevate? L'HIPAA non è stato originariamente concepito per la privacy sanitaria. È nato nel 1996 come legge per aiutare i lavoratori a mantenere l'assicurazione sanitaria quando cambiano lavoro.
Mantieni i tuoi moduli sicuri con ClickUp
Trovare un generatore di moduli conforme allo standard HIPAA è un passaggio fondamentale per proteggere i dati dei pazienti. Tuttavia, i moduli HIPAA sono solo una piccola parte di un quadro più ampio.
Una volta raccolte le informazioni sui pazienti, è necessario un modo sicuro e organizzato per il monitoraggio delle attività, dei passaggi di consegne, delle approvazioni e della documentazione.
ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce moduli, file, attività, report e conversazioni in un'unica piattaforma intuitiva basata sull'intelligenza artificiale. Il suo piano Enterprise offre la conformità HIPAA, con un accordo di partnership commerciale (BAA) firmato.
I tuoi moduli e i dati dei pazienti sono protetti con crittografia, controlli di accesso e registri di audit, riunendo i requisiti HIPAA per le informazioni sanitarie protette elettroniche (ePHI).
È flessibile, ha una buona sicurezza e svolge il suo lavoro perfettamente per i team sanitari.
