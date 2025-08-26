gli 11 migliori strumenti per la creazione di moduli conformi allo standard HIPAA per una raccolta dati sicura

Jotform è davvero flessibile nei tipi di moduli che posso creare. Da moduli di registrazione, moduli di interesse, moduli di registrazione e moduli di pagamento (e questa è solo la punta dell'iceberg)... Quando cambio il nome del campo, a volte non mi ricordo di modificare le condizioni che ho impostato e quindi il modulo non ha la funzione prevista. Sarebbe utile un avviso o un promemoria! A parte questo, ho ben poco di cui lamentarmi.