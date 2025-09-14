le 11 migliori alternative a Moveworks per un supporto IT basato sull'IA nel 2025

Hai automatizzato la gestione dei ticket e implementato i chatbot, ma il tuo team continua a passare ore a cercare aggiornamenti e a rispondere alle stesse domande IT.

Se utilizzi Moveworks, o qualcosa di simile, probabilmente ti è stata promessa una maggiore fluidità dei flussi di lavoro. Ma per molti team, la realtà non corrisponde esattamente alle aspettative. Sebbene Moveworks abbia contribuito a definire il supporto IT basato sull'intelligenza artificiale, i costi elevati, la personalizzazione limitata o la curva di apprendimento ripida non aiutano.

In ogni caso, esistono strumenti di produttività basati sull'intelligenza artificiale più innovativi. Queste alternative a Moveworks vanno oltre i bot di base, offrendo supporto tecnico in tempo reale, studi di automazione e integrazione perfetta con i sistemi esistenti. Aiutano i team HR e IT a lavorare in modo più efficiente.

Diamo un'occhiata alle migliori alternative create per garantire risultati concreti.

Perché scegliere le alternative a Moveworks?

Moveworks è una potente piattaforma di supporto basata sull'IA. Tuttavia, man mano che la tua organizzazione cresce o diversifica le proprie esigenze, i suoi limiti potrebbero diventare più evidenti. Forse è la flessibilità limitata nella personalizzazione del flusso di lavoro, i costi elevati e i tempi di implementazione più lenti, o la difficoltà di integrazione con i sistemi legacy.

In ogni caso, ecco alcuni scenari che spingono i team a cercare concorrenti di Moveworks:

Maggiore controllo sui flussi di lavoro : alcune alternative offrono opzioni low-code o open-source per una personalizzazione più approfondita dei processi IT e HR

Trasparenza dei costi e flessibilità : queste piattaforme offrono piani tariffari granulari e scalabili adatti a team di piccole dimensioni e startup

Onboarding semplificato e usabilità : l'adozione è più rapida grazie a curve di apprendimento più brevi

Funzionalità di integrazione avanzate : connettori integrati o API aperte consentono una sincronizzazione perfetta con il tuo stack tecnologico

funzionalità avanzate di automazione e IA*: i concorrenti offrono risposte generative basate sull'IA e studi di automazione del codice drag-and-drop che vanno oltre Moveworks

In conclusione? Se desideri migliorare la produttività, automatizzare le attività in modo più intelligente e fornire un supporto IT e HR senza soluzione di continuità, vale la pena dare un'occhiata agli strumenti riportati di seguito.

🧠 Curiosità: il primo chatbot in assoluto è nato nel 1966 ed era un terapeuta. Eliza, sviluppato al MIT, simulava uno psicoterapeuta rogeriano e utilizzava il pattern matching per riflettere le domande agli utenti. Sebbene fosse piuttosto rudimentale, ha stimolato la prima immaginazione sull'interazione uomo-computer. Gli agenti di IA odierni, come quelli di IBM ed Espressive, sono in grado di analizzare il linguaggio, il contesto e persino il tono emotivo. Da Eliza agli agenti di livello azienda: è stato un viaggio incredibile.

Panoramica delle alternative a Moveworks

Hai poco tempo? Ecco un rapido confronto tra i principali concorrenti di Moveworks, con i loro punti di forza, le funzionalità distintive e i prezzi mensili di partenza.

Strumento Ideale per Caratteristiche chiave Prezzi* ClickUp Automazione del flusso di lavoro basata sull'IA e sull'automazione degli agenti e project management ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, automazione delle attività , chat AI Piani gratis disponibili, personalizzati per le aziende Aisera Automazione dei servizi di livello azienda IA conversazionale, AiseraGPT, automazione dei ticket, supporto omnicanale Prezzi personalizzati Leena IA Automazione del supporto HR e IT Piano Free, piano a pagamento a partire da 140 $ al mese Prezzi personalizzati IBM Watson Assistant Comprensione del linguaggio naturale e chatbot NLP, Watsonx, flusso di dialogo, integrazioni aziendali di sicurezza Piano Free, piano a pagamento a partire da 140 $ al mese Kore. ai Piattaforme di IA conversazionale Generatore di bot low-code, SmartAssist, bot IT/HR predefiniti Prezzi personalizzati n8n Automazione del flusso di lavoro open source Builder drag-and-drop, oltre 200 integrazioni, opzioni di self-hosting Piano Free, piano a pagamento a partire da 65 $ al mese Rezolve. ai Servizio di assistenza IA con integrazione MS Teams Risposte automatiche, ticketing intelligente, LMS integrato, implementazione Teams-first Prezzi personalizzati Agente virtuale ServiceNow Servizi di assistenza per grandi aziende Creazione di bot senza codice, intelligenza predittiva e profonda integrazione ITSM Prezzi personalizzati (in bundle) Espressive IA per il self-service dei dipendenti Motore NLP, chatbot Barista, automazione dei servizi HR/IT Prezzi personalizzati UiPath Automazione robotica dei processi (RPA) StudioX, AI Center, bot non presidiati, automazione senza codice Il piano a pagamento parte da 25 $ al mese OpenDialog Progettazione conversazionale low-code Chatbot basati su scenari, creazione di logiche e controllo dell'azienda Piano Free, piano a pagamento a partire da 65 $ al mese

Le migliori alternative a Moveworks da utilizzare

Ciascuno degli strumenti elencati di seguito offre un vantaggio unico, che si tratti di risoluzione dei ticket basata sull'intelligenza artificiale, progettazione del flusso di lavoro personalizzato o implementazione RPA su larga scala.

Invece di offrire funzionalità di supporto generiche, queste piattaforme sono specializzate nella risoluzione di reali punti critici operativi, come ritardi nelle risposte, processi frammentati o attività ripetitive ad alto volume.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Dall'area di lavoro intelligente di ClickUp ai chatbot basati su scenari di OpenDialog, questi concorrenti di Moveworks sono stati creati per aiutare i team IT e HR a fare di più con meno attriti. Scopriamo insieme come si posizionano l'uno rispetto all'altro.

1. ClickUp (ideale per l'automazione del flusso di lavoro e project management)

Organizza le attività utilizzando oltre 15 visualizzazioni, tra cui vista Gantt, Calendario e Sequenza, con ClickUp

Il lavoro oggi è compromesso. Il 60% del nostro tempo è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni su diversi strumenti. I nostri progetti, la nostra documentazione e le nostre comunicazioni sono sparsi su strumenti scollegati tra loro che riducono la produttività.

ClickUp risolve questo problema con l'app tutto per il lavoro, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale più coesa al mondo.

Funge da centro di comando per i team IT, HR e aziendali che desiderano operare in modo snello, automatizzare su larga scala e collaborare senza caos.

Mentre Moveworks si concentra sull'IA per i ticket di assistenza e le richieste dei dipendenti, ClickUp amplia l'ambito di applicazione offrendo automazione intelligente, collaborazione in tempo reale e visibilità end-to-end dei progetti in un'unica piattaforma unificata. È più adatto ai team che necessitano di flessibilità oltre la risoluzione dei ticket.

ClickUp Brain

Tutto inizia con ClickUp Brain, un motore di IA generativa che va ben oltre la semplice gestione delle query. A differenza di Moveworks, che risponde principalmente alle domande dei dipendenti, le funzionalità/funzione di ClickUp Brain ti aiutano a fare questo e molto altro ancora.

Brain estrae le informazioni dal tuo area di lavoro di ClickUp e dagli strumenti connessi, diventando un vero e proprio secondo cervello per la tua organizzazione. Brain ti aiuta anche a scrivere procedure operative standard, redigere risposte IT, riepilogare i thread delle riunioni e generare brief di progetto, il tutto all'interno del tuo flusso di lavoro.

Genera riepiloghi istantanei, aggiornamenti delle attività e risposte con l'IA sensibile al contesto all'interno del tuo spazio di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Per i responsabili del service desk che devono trovare un equilibrio tra supporto e strategia, questo strumento di collaborazione basato sull'IA si trasforma da semplice helpdesk a vero e proprio copilota.

💡 Bonus: se vuoi dare vita ai tuoi flussi di lavoro E: Cerca in modo immediato e intuitivo su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per il contesto di lavoro

Usa Talk to Text per chiedere, dettare ed eseguire il lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sfrutta strumenti di IA come ChatGPT, Claude e DeepSeek direttamente da Brain MAX, con il contesto completo del tuo lavoro Prova ClickUp Brain MAX, un potente assistente desktop basato sull'intelligenza artificiale che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di intelligenza artificiale, usa la tua voce per creare flussi di lavoro personalizzati, creare documentazione, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

Automazioni ClickUp

Per fare un ulteriore passo avanti, utilizza ClickUp Automazioni, la spina dorsale di qualsiasi sistema di supporto scalabile. Mentre Moveworks automatizza lo smistamento e l'inoltro dei ticket, ClickUp ti consente di automatizzare le sequenze di onboarding, l'escalation dei ticket, i promemoria SLA e persino gli aggiornamenti sul monitoraggio delle risorse.

Configura catene di automazione in più passaggi che trigger azioni tra attività, assegnatari e stati

Puoi scegliere tra oltre 100 regole o creare una logica personalizzata, senza scrivere una sola riga di codice. Basta impostare le regole (per spostare le query dei dipendenti da aperte a chiuse, le nuove attività di onboarding da un team all'altro quando una condizione è soddisfatta) e Automazioni farà il resto.

Agenti ClickUp AI

Ma c'è di più: gli agenti Autopilot di ClickUp possono reagire automaticamente ai trigger e garantire la condivisione di aggiornamenti, reportistica o risposte proprio dove ne hai bisogno.

Esempio, il canale del team di project management lancia un agente di risposta automatica. Quando uno stakeholder chiede: "Chi è il responsabile del progetto?", l'agente risponde immediatamente con il nome e due fonti di informazioni.

Imposta gli agenti ClickUp Autopilot per eliminare il lavoro ripetitivo di rispondere a domande comuni e ricorrenti

È l'ideale per i team IT che forniscono supporto ai dipendenti e gestiscono progetti interni o flussi di lavoro di conformità.

🎥 Guarda: ecco una breve guida su come configurare il tuo primo agente:

La piattaforma ti consente anche di comunicare con i tuoi colleghi all'interno dell'area di lavoro.

Mentre Moveworks funziona bene su Slack o Teams, ClickUp Chat ti permette di tenere le tue conversazioni all'interno del tuo spazio di lavoro. Le conversazioni importanti rimangono sempre su ClickUp, quindi non c'è bisogno di passare da un posto all'altro senza contesto.

Mantieni allineati i team IT e HR con discussioni, menzioni e aggiornamenti in tempo reale all'interno delle attività con ClickUp Chat

Hai bisogno di chiarire un ticket o approvare un'implementazione? Tagga il tuo collega, collega l'attività collegata e documenta la decisione proprio dove serve, senza dover passare da un canale all'altro o perdere il contesto.

ClickUp ti offre ciò che Moveworks non può: visibilità completa su ticket, attività e team, senza costi elevati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Assegna automaticamente le attività utilizzando trigger come aggiornamenti di stato, data di scadenza o invio di moduli

Inoltra i ticket IT con una logica personalizzata utilizzando strumenti di automazione visiva

Crea procedure operative standard, guide di assistenza e documenti interni direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro

Visualizza le metriche di supporto con dashboard e widget di reportistica completamente personalizzabili

Collabora in tempo reale con commenti a livello di attività, allegati di file e menzione

Crea catene di dipendenza per gestire flussi di lavoro IT o HR complessi tra i team

Monitora il lavoro con durate stimate, vista Carico di lavoro e opzioni di monitoraggio degli sprint

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento leggermente ripida per gli utenti alle prime armi, soprattutto con le automazioni avanzate

Le prestazioni potrebbero rallentare in aree di lavoro molto grandi o complesse

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e mantenere centralizzata la comunicazione. La possibilità di automatizzare i processi, passare da una visualizzazione all'altra (come elenco, bacheca e calendario) e integrarsi con altri strumenti ha aumentato notevolmente la mia produttività quotidiana. È una piattaforma all-in-one che si adatta perfettamente al nostro flusso di lavoro e rende la gestione del team molto più efficiente.

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e mantenere centralizzata la comunicazione. La possibilità di automatizzare i processi, passare da una visualizzazione all'altra (come elenco, bacheca e calendario) e integrarsi con altri strumenti ha aumentato notevolmente la mia produttività quotidiana. È una piattaforma all-in-one che si adatta perfettamente al nostro flusso di lavoro e rende la gestione del team molto più efficiente.

💡 Suggerimento professionale: utilizza l'IA connessa in ClickUp per trasformare ogni input (appunti delle riunioni, richieste di supporto o sessioni di brainstorming) in un'esecuzione immediata. Ecco come: riepiloga le tue note con ClickUp Brain, genera automaticamente attività con titolari e scadenze chiari, quindi imposta le automazioni per sollecitare aggiornamenti o segnalare ritardi. Non è solo intelligente, è autonomo. Questo ciclo elimina la necessità di follow-up manuali e mantiene i progetti in movimento, anche quando sei offline. Impostalo una volta e lascia che Connected IA gestisca il ritmo del tuo flusso di lavoro.

2. Aisera (Ideale per l'automazione dei servizi di livello azienda)

tramite Aisera

L'IA che attende i comandi è ormai superata. L'IA conversazionale di Aisera è progettata per anticipare le intenzioni, risolvere le richieste in modo indipendente e adattarsi ai team IT, HR e di assistenza clienti, senza bisogno di un input umano costante.

Mentre Moveworks si concentra principalmente sulla gestione reattiva dei ticket IT, Aisera offre AiseraGPT: un livello di automazione proattivo che comprende il linguaggio naturale, trigger azioni di backend e apprende da ogni interazione.

Non si tratta solo di chatbot. Questo concorrente di Moveworks è in grado di reimpostare le password, concedere l'accesso o suggerire articoli della knowledge base all'istante e lavora su piattaforme come Slack, Teams e persino con la voce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aisera

Personalizza l'esperienza dei dipendenti con un apprendimento adattivo basato sul comportamento degli utenti

Abilita approvazioni e richieste di accesso basate sull'IA attraverso flussi di lavoro self-service

Mappa i percorsi di risoluzione degli incidenti utilizzando l'analisi delle cause alla radice basata sull'IA

Monitora le prestazioni in tempo reale con analisi dei servizi curate dall'IA

Mantieni la coerenza delle conoscenze con basi di conoscenza centralizzate e aggiornate automaticamente

Accelera l'implementazione con oltre 400 integrazioni e flussi di lavoro predefiniti che riducono la necessità di configurazioni personalizzate

Limiti di Aisera

Gli utenti segnalano che è necessario il supporto all'implementazione per flussi di lavoro personalizzati

Formazione e documentazione con limite per i team di ingegneri

Prezzi di Aisera

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aisera

G2 : 4,4/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Aisera?

Una recensione su G2 recita:

Aisera utilizza l'IA per fornire soluzioni self-service, come chatbot e agenti virtuali in grado di gestire efficacemente un'ampia gamma di richieste dei consumatori. Ciò riduce la dipendenza dagli agenti umani e consente di risparmiare sulle spese operative. La piattaforma offre una disponibilità costante, fondamentale per le aziende di e-commerce che operano a livello globale e hanno client in diversi fusi orari.

Aisera utilizza l'IA per fornire soluzioni self-service, come chatbot e agenti virtuali in grado di gestire efficacemente un intervallo di richieste dei consumatori. Ciò riduce la dipendenza dagli agenti umani e consente di risparmiare sulle spese operative. La piattaforma offre una disponibilità costante, fondamentale per le aziende di e-commerce che operano a livello globale e hanno client in diversi fusi orari.

📖 Leggi anche: Modelli di assistenza clienti per le risposte dei client

3. Leena IA (ideale per l'automazione del supporto HR e IT)

Oltre a rispondere alle tue domande, Leena IA fa un passaggio in più e agisce come assistente virtuale delle risorse umane e dell'IT del tuo team. Mentre Moveworks eccelle nell'automazione dei ticket IT, Leena IA garantisce la parità tra i due reparti, offrendo un'esperienza unificata ai dipendenti grazie all'intelligenza conversazionale.

Il punto di forza di Leena risiede nella sua profondità specifica nel settore. Questo software di helpdesk non si limita a fornire informazioni, ma automatizza l'onboarding, gestisce le query relative alle buste paga e aiuta i dipendenti ad accedere ai documenti relativi alle politiche aziendali, il tutto da un'interfaccia Slack o Teams. La sua IA è pre-addestrata sui flussi di lavoro delle risorse umane e dell'IT, quindi è pronta all'uso senza necessità di personalizzazioni complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leena IA

Realizza sondaggi HR e analisi del sentiment basati sull'IA per il monitoraggio della soddisfazione dei dipendenti e degli utenti

Configura i flussi di lavoro per l'offboarding, la mobilità interna e i percorsi di formazione

Fornisci supporto multilingue ai team globali utilizzando modelli linguistici dinamici

Crea un comportamento dell'assistente virtuale personalizzato che rispecchi il tono e le norme culturali dell'azienda

Mantieni le tracce di audit e la documentazione di conformità attraverso registri automatizzati

Limiti di Leena IA

Visibilità limitata delle opzioni di personalizzazione senza una demo

Lavora meglio con basi di conoscenza strutturate e processi chiari

Prezzi di Leena IA

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leena IA

G2 : 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Leena IA?

Una recensione su G2 afferma:

L'app che risponde a tutte le query dei nostri colleghi e per conto del reparto Risorse umane consente al nostro team di concentrarsi su altre importanti aree di lavoro. I vantaggi dell'utilizzo di un agente autonomo basato sull'IA includono una maggiore efficienza, disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risposte coerenti e accurate, la capacità di gestire più attività contemporaneamente, risparmi sui costi e una migliore esperienza utente grazie a interazioni personalizzate.

L'app che risponde a tutte le query dei nostri colleghi e per conto del reparto Risorse umane consente al nostro team di concentrarsi su altre importanti aree di lavoro. I vantaggi dell'utilizzo di un agente autonomo basato sull'IA includono una maggiore efficienza, disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risposte coerenti e accurate, la capacità di gestire più attività contemporaneamente, risparmi sui costi e una migliore esperienza utente grazie a interazioni personalizzate.

📮 ClickUp Insight: il 32% dei lavoratori fa occasionalmente del lavoro oltre l'orario previsto, mentre il 24% fa straordinari quasi tutti i giorni. Il problema? Senza limiti, gli straordinari diventano la norma invece che l'eccezione. A volte, hai bisogno di un piccolo aiuto per stabilire questi confini. Chiedi a ClickUp Brain, l'assistente AI integrato in ClickUp, di passare e creare un programma ottimizzato per te. Integrato direttamente nel tuo spazio di lavoro, ti mostra quali attività sono effettivamente urgenti e quali no! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

4. IBM Watson Assistant (ideale per la comprensione del linguaggio naturale e chatbot IA sicuri)

tramite IBM Watson

IBM Watson Assistant combina la sicurezza di livello azienda con l'IA conversazionale. Progettato per grandi organizzazioni con rigorosi requisiti di conformità e privacy, Watson si differenzia da Moveworks offrendo una comprensione più approfondita del linguaggio naturale, flussi di dialogo personalizzabili e una perfetta integrazione con i sistemi interni, senza fare affidamento su plugin di terze parti.

Watsonx, la piattaforma di IA e dati di IBM, contribuisce a distinguere Watson Assistant. Offre alle aziende un controllo più rigoroso sui propri dati e modelli, consentendo al contempo interazioni intelligenti e simili a quelle umane. Offre supporto a alberi decisionali complessi, conversazioni multi-turn e logica di fallback che Moveworks non è sempre in grado di gestire in modo nativo.

Watson è progettato anche per garantire flessibilità. Puoi implementare chatbot su app web, vocali o di messaggistica e ottimizzarne il comportamento utilizzando il riconoscimento avanzato delle intenzioni e l'estrazione di entità. Offre un controllo maggiore rispetto agli agenti IA plug-and-play per i team che gestiscono dati sensibili o hanno esigenze di conformità a livello globale.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watson Assistant

Progetta conversazioni multi-turn utilizzando una logica di dialogo avanzata e condizioni di fallback

Distribuisci bot su IVR, app mobili e siti web personalizzati utilizzando API flessibili

Addestra i modelli /IA con dati specifici del settore per interazioni personalizzate

Mantieni una governance dei dati rigorosa con opzioni di implementazione su cloud privato o on-premise

Monitora l'accuratezza delle intenzioni e il coinvolgimento degli utenti con analisi IA in tempo reale

Limiti di IBM Watson Assistant

Curva di apprendimento più ripida rispetto alle piattaforme IA senza codice

Richiede una configurazione più tecnica per casi d'uso non standard

Prezzi di IBM Watson Assistant

Piano Lite : gratis (1.000 messaggi/mese)

Piano Plus : a partire da 140 $ al mese (fino a 1.000 utenti al mese)

azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (oltre 320 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watson Assistant?

Una recensione su G2 cita:

Adoro la perfetta integrazione di IBM Watsonx Assistant con tutto ciò che abbiamo già in funzione. È impressionante dal punto di vista dell'elaborazione del linguaggio naturale e rende il nostro servizio clienti più reattivo e l'utente più intuitivo. Lo abbiamo collegato al nostro CRM e ad altri metodi di comunicazione, in modo che le query dei clienti vengano registrate automaticamente e le risposte siano rapide. Ha ridotto significativamente i tempi di risposta e aumentato la produttività in generale.

Adoro la perfetta integrazione di IBM Watsonx Assistant con tutto ciò che abbiamo già in funzione. È impressionante dal punto di vista dell'elaborazione del linguaggio naturale e rende il nostro servizio clienti più reattivo e l'utente più intuitivo. Lo abbiamo collegato al nostro CRM e ad altri metodi di comunicazione, in modo che le query dei clienti vengano registrate automaticamente e le risposte siano rapide. Ha ridotto significativamente i tempi di risposta e aumentato la produttività in generale.

👀 Lo sapevi? La comprensione del linguaggio naturale (NLU) è un sotto-campo dell'intelligenza artificiale (IA) e una componente fondamentale dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) incentrata sulla capacità dei computer di comprendere, interpretare e ricavare significato dal linguaggio umano, sia scritto che parlato. A differenza dei sistemi che si limitano a elaborare o generare testo, la NLU mira a comprendere l'intento, il contesto e il sentimento che stanno dietro al linguaggio, consentendo alle macchine di interagire con gli esseri umani in modo più naturale e intuitivo.

5. Kore. ai (Ideale per piattaforme di IA conversazionale tra reparti diversi)

L'IA non dovrebbe limitarsi a parlare, ma dovrebbe agire. Kore. ai offre strumenti di conversazione di livello azienda che vanno ben oltre i semplici ticket IT.

Al posto dell'agente virtuale strettamente specializzato di Moveworks, Kore. ai offre un intero ecosistema di gestione dei servizi per l'implementazione di assistenti virtuali intelligenti (IVA) nei settori IT, risorse umane, commerciale e supporto.

La piattaforma XO low-code di Kore. ai ti consente di creare, addestrare e distribuire rapidamente bot specifici per ruolo utilizzando modelli o logica personalizzata. Offre supporto multicanale (su WhatsApp, MS Teams, voce e altro) e allo stesso tempo garantisce potenti funzionalità di NLP, analisi e personalizzazione per un'intelligenza artificiale unificata a livello aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kore. ai

Assegna ruoli e autorizzazioni granulari per controllare l'accesso alla creazione di bot tra i team

Implementa assistenti multilingue con traduzione in tempo reale e adattamento locale

Personalizza il percorso degli utenti con il rilevamento del sentiment e la modulazione del tono integrati

Integra i bot in CRM, ERP e strumenti ITSM esterni tramite un'API di sicurezza

Simula le conversazioni con strumenti di test degli scenari prima di passare alla fase operativa

Limiti di Kore. ai

La complessità della piattaforma può essere eccessiva per i team di piccole dimensioni

Il tempo di configurazione iniziale è più lungo rispetto alle soluzioni plug-and-play

Prezzi di Kore. ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kore. ai

G2 : 4,7/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Kore. ai?

Una recensione su G2 afferma:

Kore. IA è la migliore piattaforma che aiuta le persone a sviluppare chatbot e assistenti virtuali: è una piattaforma senza codice e a basso codice dove è possibile creare facilmente chatbot. E la parte migliore è che ci fanno imparare fornendoci formazione e aiutandoci a comprendere i concetti su come costruire e testare il bot, il che mi aiuta a ottenere il miglior bot a misura d'uomo.

Kore. IA è la migliore piattaforma che aiuta le persone a sviluppare chatbot e assistenti virtuali: è una piattaforma senza codice e a basso codice dove è possibile creare facilmente chatbot. E la parte migliore è che ci fanno imparare fornendoci formazione e aiutandoci a comprendere i concetti su come costruire e testare il bot, il che mi aiuta a ottenere il miglior bot a misura d'uomo.

6. n8n (Ideale per l'automazione del flusso di lavoro open source)

tramite n8n

Quando sei stanco di pagare per semplici automazioni, n8n ti consente di creare flussi di lavoro secondo le tue esigenze.

A differenza del sistema chiuso di Moveworks, questo strumento open source per il flusso di lavoro basato sull'intelligenza artificiale offre agli sviluppatori il pieno controllo per creare e scalare l'automazione tra le diverse funzioni. Non si limita al supporto IT: i team possono ospitare autonomamente e personalizzare i flussi di lavoro per qualsiasi caso d'uso.

l'interfaccia drag-and-drop di n8n ti consente di collegare azioni su oltre 200 strumenti come Jira, GitHub e Slack, senza vincoli di fornitura. Con il supporto della logica di ramificazione e dei flussi in più passaggi, è perfetto per potenziare la risposta agli incidenti, CI/CD o i flussi di lavoro delle risorse umane dietro le quinte.

le migliori funzionalità/funzioni di n8n

Crea flussi di lavoro basati su webhook per l'automazione delle risposte di assistenza in tempo reale

Fornisci una connessione tra database e API utilizzando nodi HTTP, MySQL e GraphQL nativi

Flussi di lavoro per il controllo delle versioni utilizzando strumenti CLI e integrazioni Git

Pianifica attività ricorrente e lavori di manutenzione con il supporto cron integrato

Trigger i flussi da app di messaggistica, webhook o eventi di sistemi esterni

limiti di n8n

Richiede competenze tecniche per l'impostazione e la manutenzione

Non offre supporto nativo per l'IA conversazionale o funzionalità di agente virtuale

prezzi n8n

piano Free *

Azienda: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di n8n

G2 : 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

7. Rezolve. ai (Ideale per l'automazione del service desk all'interno di Microsoft Teams)

Se il tuo team utilizza già Microsoft Teams, Rezolve. ai è la soluzione che fa al caso tuo. A differenza di Moveworks, che si integra su più piattaforme, Rezolve. ai è stato progettato appositamente per Teams, trasformandolo in un servizio di assistenza completo senza aggiungere un altro strumento al tuo stack.

Progettato per organizzazioni di medie e grandi dimensioni, Rezolve. ai combina ticketing basato sull'IA, automazione dei processi e microapprendimento, il tutto accessibile tramite il semplice Chattare.

Rezolve. ai combina l'intelligenza contestuale con una profonda integrazione con Microsoft 365 per semplificare il supporto interno. Comprende le intenzioni degli utenti, trigger i flussi di lavoro e guida i dipendenti in tempo reale, trasformando Teams in un hub di supporto proattivo.

Rezolve. ai: le migliori funzionalità/funzione

Avvia moduli di microapprendimento IT e HR direttamente all'interno delle sessioni di chat

Triage automatico dei ticket di supporto tramite alberi di conversazione dinamici e instradamento basato sull'IA

Consenti l'onboarding, le approvazioni e le FAQ in tempo reale all'interno dell'interfaccia di Teams

Integrazione con sistemi back-end come Workday, Freshservice e Active Directory

Trigger l'automazione in background per le attività amministrative ripetitive tramite flussi di lavoro senza codice

Limiti di Rezolve. ai

Il design incentrato sui team potrebbe non essere adatto alle organizzazioni che utilizzano Slack o altre piattaforme

Personalizzazione con limite al di fuori dell'ecosistema Microsoft

Prezzi di Rezolve. ai

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rezolve. ai

G2 : 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

8. ServiceNow Virtual Agent (ideale per i service desk di grandi aziende)

tramite ServiceNow

Quando si gestisce un'azienda su larga scala, strumenti di supporto "sufficientemente buoni" non sono più sufficienti. Virtual Agent di ServiceNow è stato appositamente progettato per le grandi organizzazioni che necessitano di un'automazione profondamente integrata e altamente controllata, in particolare negli ambienti con strumenti ITSM.

A differenza di Moveworks, che offre una personalizzazione con limite e si affida a integrazioni di terze parti, ServiceNow integra il suo agente virtuale in modo nativo all'interno della sua piattaforma.

ServiceNow consente alle aziende di creare chatbot intelligenti che vanno oltre le FAQ, aggiornando i ticket, triggerando flussi di lavoro e recuperando dati in tempo reale. I suoi builder senza codice e la profonda integrazione con la piattaforma Now lo rendono ideale per scalare l'automazione tra IT, risorse e operazioni, il tutto sotto lo stesso tetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow Virtual Agent

Crea flussi di conversazione personalizzati utilizzando i builder drag-and-drop sulla piattaforma Now

Esegui operazioni backend complesse come il riavvio del sistema o la fornitura di accessi tramite 'chattare'

Monitora le prestazioni dei bot con la precisione del riconoscimento delle intenzioni e i dashboard di risoluzione

Localizza i contenuti dei bot utilizzando il supporto multilingue integrato e la memoria di traduzione

Collega i bot ai moduli HR, finanza o strutture per un'automazione interfunzionale

Limiti di ServiceNow Virtual Agent

Ideale per le aziende che già utilizzano la suite di strumenti ITSM ServiceNow

Investimento iniziale elevato e complessità di implementazione per gli utenti nuovi

Prezzi di ServiceNow Virtual Agent

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: nessuna valutazione disponibile

9. Espressive (ideale per il self-service dei dipendenti con precisione NLP)

tramite Espressive

I dipendenti non dovrebbero creare ticket solo per sapere come reimpostare le password. Questa è la filosofia alla base di Espressive, un agente di supporto virtuale basato sull'IA progettato per fungere da porta d'accesso a tutti i servizi interni.

A differenza di Moveworks, che opera all'interno delle app di messaggistica, l'agente Barista di Espressive offre un'interfaccia dedicata e user-friendly con un'elaborazione approfondita del linguaggio naturale e un'attenzione particolare al self-service a livello di azienda.

Barista comprende le intenzioni dei dipendenti dietro le domande relative a ferie, accesso al software o buste paga, fornendo risposte rapide e accurate senza ulteriore supporto. Il suo esclusivo modello linguistico per i dipendenti si adatta al linguaggio naturale, mentre i flussi di lavoro predefiniti di Espressive accelerano il supporto IT, HR e delle strutture con un minor numero di ticket e un instradamento più intelligente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Espressive

Analizza le tendenze di utilizzo e i tassi di risoluzione con l'analisi del supporto basata sull'IA

Offri risposte personalizzate in base alla posizione, al reparto e al ruolo dei dipendenti

Aggiorna le conoscenze in modo dinamico attraverso l'apprendimento automatico dalle interazioni passate

Fornite la connessione a sistemi di ticketing come Jira, Zendesk e ServiceNow per passaggi di consegne ibridi

Inoltra le query senza risposta agli agenti dal vivo con la cronologia completa del Chattare e il contesto intatto

Limiti espressivi

Meno flessibile per le organizzazioni che cercano un'automazione backend approfondita

Potrebbe essere necessario riformattare il contenuto interno per ottenere prestazioni ottimali dell'IA

Prezzi espressivi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni espressive

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: nessuna valutazione disponibile

10. UiPath (ideale per l'automazione dei processi robotici su larga scala)

tramite UiPath

Non tutte le attività richiedono un intervento umano, né tantomeno un chatbot. UiPath elimina i flussi di lavoro ripetitivi grazie all'automazione robotica dei processi (RPA) che opera silenziosamente in background, liberando completamente il tuo team dal lavoro più impegnativo.

Mentre Moveworks si concentra sul supporto di conversazione, UiPath automatizza i processi dietro le quinte, come gli aggiornamenti di sistema, i trasferimenti di dati e le integrazioni delle applicazioni aziendali senza richiedere il prompt dell'utente.

Il builder low-code StudioX di UiPath consente agli utenti non tecnici di progettare automazioni, mentre l'IT scala i bot di livello azienda con strumenti di governance.

Dall'elaborazione dei moduli alla classificazione dei ticket, aumenta l'efficienza del back-office e si integra con le piattaforme aziendali chiave. I suoi bot basati sull'IA consentono decisioni intelligenti e in tempo reale, perfette per creare una forza lavoro digitale resiliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Orchestra bot indipendenti su macchine virtuali e ambienti cloud

Automazioni sicure con accesso basato sui ruoli, registrazione e audit trail

Sfrutta l'IA Center per addestrare modelli che guidano il processo decisionale in tempo reale

Collega senza soluzione di continuità i flussi di lavoro tra i sistemi legacy e i moderni strumenti SaaS

Monitora le prestazioni dei bot, gli errori e il ROI da un centro di comando centralizzato

Limiti di UiPath

Richiede un team dedicato per la governance RPA e la gestione del ciclo di vita

Le licenze possono diventare complesse con flotte di bot più grandi

Prezzi di UiPath

Base : a partire da 25 $ al mese

Piani Standard ed Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2 : 4,6/5 (oltre 6.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: prima di automatizzare qualsiasi cosa, mappala. Utilizza un modello di mappa di processo ClickUp per visualizzare ogni passaggio del tuo flusso di lavoro IT o HR, quindi contrassegna quelle ripetitive, che richiedono molte approvazioni o che sono sensibili al fattore tempo. Questi sono i tuoi punti caldi dell'automazione. Una volta mappare, collega questi passaggi a ClickUp Automations o strumenti come n8n per eliminare ritardi e passaggi manuali. Più chiara è la tua mappa di processo, più velocemente trasformerai i flussi di lavoro lenti in sistemi autonomi.

11. OpenDialog (ideale per la progettazione personalizzata delle conversazioni e il controllo degli scenari)

tramite OpenDialog

Quando la conformità incontra la conversazione, OpenDialog fa il passaggio. A differenza di Moveworks, che offre flussi di lavoro preconfigurati e personalizzazione limitata, OpenDialog offre alle aziende il controllo completo sul comportamento dei chatbot attraverso una progettazione basata su scenari, ideale per i settori con flussi di dialogo complessi ed esigenze normative.

L'esclusivo motore di conversazione di OpenDialog separa la logica dal linguaggio, consentendo interazioni chatbot adattive e non lineari.

Gestisce conversazioni in tempo reale basate su policy, percorsi a rametto e dialoghi stratificati. Adatto ad aziende del settore finanziario, sanitario e legale, offre supporto per l'implementazione on-premise, configurazioni incentrate sulla privacy e una profonda integrazione IT, offrendo controllo e flessibilità superiori rispetto ai normali agenti SaaS basati sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenDialog

Separa il contesto di conversazione, la logica e i livelli UX per una progettazione modulare dei chatbot

Progetta conversazioni multithread con frammenti di dialogo riutilizzabili

Ospita in loco per ottenere la piena titolarità dei dati e la conformità alle normative

Integrazione perfetta con i sistemi di conoscenza interni e i livelli di autenticazione

Utilizza strumenti di modellazione visiva delle conversazioni per allineare i team legali, tecnici e UX

Limiti di OpenDialog

Richiede una progettazione strategica e una collaborazione del team sin dall'inizio

Comunità ed ecosistema più piccoli rispetto alle piattaforme IA più grandi

Prezzi di OpenDialog

Prova : Gratis

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpenDialog

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: nessuna valutazione disponibile

ClickUp alimenta i service desk basati sull'IA che fanno molto più dei chatbot

Moveworks ha contribuito a introdurre l'IA nel supporto IT, ma non è più l'unica o la migliore scelta. Per i team che cercano una personalizzazione più approfondita, un'automazione più potente e una scalabilità di livello aziendale, ClickUp è la scelta ideale.

Unifica IA, automazione del flusso di lavoro e collaborazione in team in un'unica piattaforma flessibile.

A differenza degli strumenti di nicchia, ClickUp si adatta alle esigenze specifiche del tuo team in materia di gestione dei servizi, supporto alle risorse umane e attività di back-end. Sei pronto a ridurre il lavoro manuale, velocizzare il supporto ai dipendenti e creare sistemi più intelligenti che crescono con te? ClickUp offre tutto questo in un unico posto.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma il tuo service desk in un centro strategico.