i 10 migliori modelli CRM Notion per gestire i clienti e le attività commerciali

Stanco di destreggiarti tra le informazioni dei client su cinque app e sei note adesive? Anche noi! Ecco dove i modelli Notion CRM possono darti una mano. Riuniscono tutte le tue esigenze di gestione delle relazioni con i clienti in un unico spazio personalizzabile.

Che tu sia un imprenditore individuale o parte di un team in crescita, i modelli CRM forniscono funzionalità CRM essenziali per monitorare i lead, gestire i follow-up e chiudere facilmente le trattative.

Abbiamo raccolto i 10 migliori modelli CRM Notion per aiutarti a costruire relazioni migliori, aumentare le vendite e goderti il processo.

Esploreremo anche i modelli di un'alternativa a Notion. Sei pronto a migliorare il tuo rapporto con i client grazie al tuo nuovo strumento preferito (indizio: si chiama ClickUp )?

Cosa rende un modello CRM Notion efficace?

Notion ospita oltre 30.000 modelli per il lavoro, l'istruzione e la vita personale, tutti creati dai membri della sua community.

Quando scegli il modello giusto per il CRM, ecco alcuni elementi da verificare:

Chiarezza: scegli un modello CRM Notion con una struttura chiara e pulita. Dovrebbe essere facile da navigare e non richiedere alcuna curva di apprendimento. In questo modo sarà facile da usare per te e il tuo team

Completezza: scegli un modello Notion che includa tutte le funzionalità/funzioni CRM essenziali, come pipeline visive, visualizzazioni dello stato e strumenti di reportistica. Questo ti aiuterà a integrarlo con il tuo sistema CRM per ottenere risultati migliori

Personalizzazione: scegli un modello che ti consenta di personalizzare gli elementi in base scegli un modello che ti consenta di personalizzare gli elementi in base al processo CRM della tua azienda. Questo ti aiuterà a soddisfare le esigenze specifiche della tua azienda

Scalabilità: scegli un modello CRM Notion che supporti l'uso individuale e aziendale. Questo ti aiuterà a monitorare i lead anche quando la tua azienda cresce

10 modelli CRM Notion

Ecco i migliori modelli Notion per migliorare i tuoi processi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM):

1. Modello CRM personale di Tejit Pabari

tramite Notion

Se sei un lavoratore con esigenze CRM di base, dai un'occhiata al Modello CRM personale di Tejit Pabari. È uno strumento semplice che ti consente di archiviare e gestire i tuoi contatti personali e professionali. Puoi assegnare uno stato, una priorità, un ruolo e altri dettagli a ciascun numero.

Inoltre, il modello ti consente di impostare riunioni e registrare le interazioni, permettendoti di monitorare ogni chiamata e dare seguito alle richieste secondo necessità.

🌟 Perché ti piacerà:

Personalizza i campi per includere promemoria per i compleanni, la data dell'ultimo contatto e gli interessi condivisi

Organizza i contatti in base al tipo di relazione, come amici, mentori o conoscenti

Condividi aggiornamenti o newsletter con i tuoi contatti più stretti utilizzando le integrazioni email

🔑 Ideale per: liberi professionisti, imprenditori individuali o networker che gestiscono connessioni personali e professionali.

💡 Suggerimento: pianifica sessioni di pulizia mensili o trimestrali per unire le voci duplicate, archiviare i lead inattivi e aggiornare le informazioni obsolete. Un CRM disordinato porta a decisioni sbagliate e opportunità perse. 🧹

tramite Notion

Il modello Elenco contatti (CRM personale) di EdriansNotes ti aiuta a gestire i contatti in modo efficace. Questo documento funziona come una rubrica telefonica professionale, memorizzando e organizzando tutti i contatti importanti dei tuoi clienti nel tuo sistema.

Oltre a registrare le interazioni, puoi impostare promemoria e aggiungere note personali, come compleanni e preferenze, per assicurarti di non perdere mai i contatti con persone importanti.

🌟 Perché ti piacerà:

Raggruppa i contatti per categoria, come client, fornitori o personale

Aggiungi dettagli al contesto del registro da chiamate, riunioni o eventi di networking

Collabora con i membri del team assegnando titolari dei contatti o referenti

🔑 Ideale per: Chiunque abbia bisogno di un elenco centralizzato e ricercabile di contatti con dettagli di base.

🎥 Vuoi aumentare di 10 volte i tuoi processi commerciali con l'IA? Guarda il video qui sotto:

3. Modello di tracciamento dei lead di Sentele

tramite Notion

Con un'interfaccia pulita, il modello Leads Tracker di Sentele offre una visualizzazione completa dei tuoi lead e del loro stato di interazione, consentendoti di pianificare in anticipo i follow-up.

Ma non è tutto: rivela anche dati interessanti, come il tasso di risposta e il tasso di chiusura, così saprai su quali lead vale la pena concentrarsi. Tutte queste funzionalità rendono la gestione della pipeline commerciale un'attività semplice.

🌟 Perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato dei lead attraverso fasi personalizzabili come Nuovo, Contattato, Qualificato e Chiuso

Crea una vista Bacheca Kanban per gestire visivamente il flusso della pipeline

Aggiungi liste di controllo delle attività a ciascun lead per semplificare il contatto e il follow-up

🔑 Ideale per: Addetti alle vendite o al marketing che effettuano il monitoraggio delle attività di outreach, dello stato dei lead e delle conversioni.

4. Modello di elenco dipendenti di OpenCore Group

tramite Notion

Cerchi un modello per gestire i contatti interni della tua azienda? Dai un'occhiata al Modello di elenco dipendenti di OpenCore Group. Si tratta di un documento centralizzato in cui inserire le informazioni di contatto di tutti i dipendenti della tua azienda.

Inoltre, includi altri dettagli rilevanti, come il loro ruolo, l'indirizzo email e la posizione. Questo ti aiuta a trovare e contattare il dipendente giusto dal sistema per gestire una specifica interazione con il cliente. Si rivela anche estremamente utile durante l'inserimento e l'uscita dei dipendenti.

🌟 Perché ti piacerà:

Raggruppa i dipendenti per team, posizione o funzione utilizzando filtri e viste

Aggiungi dettagli sull'inserimento e documenti chiave sotto la scheda di ciascun dipendente

Condividi l'accesso alla directory con le risorse umane, i manager o i nuovi assunti per garantire la trasparenza

🔑 Ideale per: team HR o piccole aziende che gestiscono le informazioni di contatto e i ruoli dei team.

5. Modello CRM Notion Partnerships

tramite Notion

Molte organizzazioni sono così concentrate sulla gestione dei clienti che trascurano l'importanza della gestione delle relazioni con i client. Ma è qui che entra in gioco il modello CRM Partnerships di Notion.

Questo modello ti aiuta a gestire le interazioni con gli stakeholder esterni della tua azienda, dai partner ai fornitori e persino agli investitori.

🌟 Perché ti piacerà:

Registra e pianifica le conversazioni per avere sempre sotto controllo la gestione dei client

Segmenta i partner per regione, settore o tipo di collaborazione

Utilizza i campi data per monitorare i rinnovi, i check-in e le revisioni delle prestazioni

Centralizza e organizza i dettagli importanti, come le informazioni di contatto dei partner, la categoria e il ricavo annuo ricorrente (ARR)

🔑 Ideale per: Team di sviluppo aziendale che supervisionano partnership e collaborazioni strategiche.

6. Modello CRM per il settore immobiliare di Osesenaga Okieimen

tramite Notion

Il modello CRM per il settore immobiliare di Osesenaga Okieimen è progettato specificamente per i privati e le aziende che si occupano di compravendita immobiliare. Ti consente di unificare tutti i dati dei tuoi client in un unico posto, inclusi il tipo, le preferenze e gli immobili selezionati.

Includi informazioni sui venditori e ordina le trattative in categorie come "aperte" e "chiuse". Questo ti aiuta a rimanere aggiornato e ti consente di contattare potenziali clienti per chiudere le trattative il prima possibile.

🌟 Perché ti piacerà:

Personalizza i campi per tipo di proprietà, posizione, intervallo di prezzo e stato

Incorpora immagini delle proprietà o link agli annunci per una navigazione visiva

Collega attività come visite in loco o scadenze burocratiche a ciascun record client

🔑 Ideale per: agenti immobiliari e gestori di proprietà che effettuano il monitoraggio di annunci, client e lead.

🔍 Lo sapevi? Alcuni agenti immobiliari utilizzano il loro CRM per monitorare se un client preferisce i gatti o i cani. Questo aiuta a personalizzare i regali per la casa e, occasionalmente, a proporre immobili "pet-friendly"! 🐕

7. Modello di modulo di richiesta client di TingDesign

tramite Notion

Cerchi un modello che ti aiuti a gestire le richieste dei clienti senza confusione? Il Modello di modulo per richieste dei clienti di TingDesign vanta un design semplice per semplificare l'intero processo di richiesta dei clienti, dalla raccolta al monitoraggio e alla gestione.

Inoltre, puoi modificare i layout, personalizzare i campi e condividere il modulo con un semplice link. In questo modo, potrai rispondere rapidamente alle richieste dei clienti per aumentare la soddisfazione e potenziare il lavoro richiesto al CRM della tua azienda.

🌟 Perché ti piacerà:

Assegna ai membri del team il compito di dare seguito alle nuove richieste in modo tempestivo

Tieni traccia dei tempi di risposta e della soddisfazione dei client per migliorare i flussi di lavoro

Utilizza una vista tabella o bacheca per monitorare gli invii dei moduli e lo stato di avanzamento

🔑 Ideale per: Aziende di servizi che acquisiscono le richieste dei client direttamente in Notion.

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, a mani libere e ovunque ti trovi

8. Modello CRM Notion Influencer

tramite Notion

Il modello CRM Notion Influencer ti consente di centralizzare le informazioni su ciascun influencer con cui collabora la tua azienda. Ciò include dettagli quali nome, canale, paese, spot pubblicitari e risultati finali.

Di conseguenza, questo ti aiuta a gestire le relazioni con gli influencer e ti consente di monitorare lo stato di avanzamento di ogni campagna.

🌟 Perché ti piacerà:

Collega le pagine delle campagne a ciascun influencer per centralizzare la collaborazione

Aggiungi metriche di performance come copertura, CTR e ROI per misurare l'impatto

Collabora con il tuo team di marketing assegnando i titolari a ciascun influencer

🔑 Ideale per: Team di marketing o agenzie che gestiscono campagne e attività di outreach degli influencer.

9. Modello di dashboard per agenzie di Jake Pretty

tramite Notion

Come suggerisce il nome, il modello di dashboard per agenzie di Jake Pretty è una risorsa CRM particolarmente adatta alle esigenze delle aziende di tipo agency. Puoi utilizzarlo per monitorare ogni interazione con i client e lo stato delle trattative, semplificando il lavoro richiesto dal CRM della tua agenzia.

🌟 Perché ti piacerà:

Personalizza le schede dei progetti con informazioni su budget, ambito e fase

Organizza le attività per team o linea di servizio utilizzando viste filtrate

Incorpora report sulle prestazioni e dashboard per ogni impegno con i client

Centralizza i dettagli dei tuoi progetti, partner, attività e processi

🔑 Ideale per: agenzie creative o digitali che effettuano il monitoraggio di client, campagne e attività del team.

10. Modello semplice per la gestione delle fatture di Jo Lodge

tramite Notion

Semplice, efficiente e facile da usare, il modello Simple Invoice Manager di Jo Lodge funge da hub centrale per tutte le tue fatture. Ti consente di visualizzare, organizzare e gestire tutte le tue fatture, pagate e in sospeso.

Questo ti aiuta a tenere traccia delle tue finanze e invia promemoria tempestivi per garantire che ogni fattura venga pagata.

🌟 Perché ti piacerà:

Tieni traccia delle fatture per client, data di scadenza, stato e importo

Collega le fatture ai progetti pertinenti o ai database dei client

Aggiungi metodo/modalità di pagamento e dettagli della transazione per una contabilità rapida

🔑 Ideale per: Liberi professionisti e piccole imprese che gestiscono fatture e lo stato dei pagamenti.

Limiti di Notion

Sebbene Notion offra un'ampia gamma di modelli CRM versatili, questi presentano alcune carenze in aspetti cruciali che ne riducono l'efficacia. Eccone alcuni:

Curva di apprendimento: La maggior parte dei modelli Notion presenta un layout semplice. Ciononostante, personalizzarli per esigenze CRM avanzate è un'attività impegnativa. Ciò ne aumenta la complessità e li rende inadatti a team con competenze tecniche limitate

Nessuna collaborazione in tempo reale: un CRM efficiente richiede un coordinamento perfetto tra diversi reparti, come quello commerciale e quello marketing. Tuttavia, i modelli CRM di Notion non offrono funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale, rendendo difficile per i team lavorare insieme e ottenere risultati

Funzionalità/funzioni di visualizzazione limitate: Uno degli svantaggi più significativi dei modelli CRM di Notion è che non supportano funzionalità di visualizzazione avanzate, come grafici e diagrammi. Ciò rende la dashboard CRM meno accattivante e intuitiva da usare

Problemi di prestazioni: Notion, come piattaforma, tende a bloccarsi e rallentare man mano che l'area di lavoro cresce. Questo lo rende sfavorevole per i team in espansione, che non possono utilizzare più modelli contemporaneamente

Modelli alternativi Notion

I modelli CRM di Notion sono validi. Tuttavia, non sono efficaci per i team con esigenze avanzate. Ma non preoccuparti: dove Notion non basta, ClickUp fa un passo avanti.

L'app completa per il lavoro, ClickUp, è dotata di tutti gli strumenti e i modelli necessari per semplificare in modo efficace le relazioni con i clienti. Quindi, sia che tu voglia centralizzare i dati dei tuoi clienti o monitorare la tua pipeline commerciale, puoi fare tutto.

Dai un'occhiata a questi modelli di ClickUp e potenzia oggi stesso il tuo CRM:

1. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea il lavoro richiesto al tuo team con il modello CRM ClickUp

Se stai cercando un modello CRM integrato che possa aiutare il tuo team a fornire un servizio clienti migliore, scegli il modello CRM ClickUp. Questo modello facile da usare e intuitivo ti consente di monitorare le vendite e la soddisfazione dei clienti, permettendoti di valutare l'efficacia delle tue strategie CRM e apportare le modifiche necessarie.

Inoltre, ti guida nella gestione dei lead. Fornisce informazioni sullo stato di un lead (aperto, coinvolto o tentativo di coinvolgimento), consentendoti di dare priorità ai follow-up e di sfruttare in modo efficiente tutte le opportunità commerciali disponibili.

🌟 Perché ti piacerà:

Centralizza tutte le attività CRM in un sistema strutturato e scalabile

Visualizza le trattative in più fasi e fai previsioni sui ricavi

Personalizza le visualizzazioni per account executive, SDR e addetti alle operazioni commerciali

Integrazione con strumenti di email e calendario per la sincronizzazione dei registri di comunicazione

🔑 Ideale per: Teams che desiderano un CRM personalizzabile e completo all'interno dell'area di lavoro del proprio progetto.

2. Modello CRM semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il tuo CRM con il modello CRM semplice di ClickUp

Per gli utenti che preferiscono strumenti puliti e ordinati, il modello ClickUp Simple CRM è progettato per concentrarsi sulle relazioni con i client. Elimina il superfluo offrendo campi intelligenti, pipeline Kanban e tagging dei contatti.

Il modello organizza i dati di contatto dei clienti, tiene traccia dello stato delle vendite e analizza le tendenze e i feedback dei clienti per fornirti informazioni dettagliate sulla tua struttura CRM. Inoltre, puoi personalizzare i campi per renderli pertinenti anche per partner, fornitori e investitori.

🌟 Perché ti piacerà:

Tieni aggiornati facilmente i registri delle interazioni e le note sulle relazioni

Crea visualizzazioni filtrate per l'onboarding dei client o dei lead freddi in base alla fase, al tipo o alla regione

Semplifica il monitoraggio dei contatti raggruppando le attività per singoli client

Utilizza i campi personalizzati per aggiungere dettagli essenziali come il numero di telefono e le dimensioni dell'affare

🔑 Ideale per: Startup o titolari di piccole aziende che necessitano di un CRM leggero per monitorare i propri client.

💡 Suggerimento: non cercare di modificare il tuo processo commerciale o di progetto per adattarlo al modello CRM. Personalizza invece i campi, le pipeline e le dashboard in base al modo in cui il tuo team lavora già. ✂️

3. Modello ClickUp per il monitoraggio delle commissioni

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle vendite e incentiva il tuo team in modo accurato con il modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp

Quando gli incentivi stimolano le prestazioni, il monitoraggio accurato delle commissioni diventa essenziale. Il modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp offre un sistema completo per monitorare le vendite, applicare i tassi di commissione e calcolare i guadagni per rappresentante.

Con formule integrate, dashboard a livello di utente e viste di reportistica, garantisce che tutti sappiano a che punto sono, eliminando la necessità di gestire fogli di calcolo separati o documenti Notion scollegati. Questo aiuta a monitorare e calcolare le commissioni per ogni membro del team, consentendoti di impostare obiettivi di conseguenza.

🌟 Perché ti piacerà:

Calcola le commissioni utilizzando i campi formula all'interno delle attività

Registra le transazioni commerciali e applica strutture commissioni a più livelli

Tieni traccia dei pagamenti e degli stati come In sospeso, Approvato o Pagato

Automatizza gli aggiornamenti del calcolo delle commissioni al variare dello stato delle trattative

🔑 Ideale per: team commerciali o responsabili che calcolano e monitorano le commissioni di vendita.

📣 La voce dei clienti: Ecco cosa dice Brenna Keenan, Digital Marketing Director presso SSM Creative Collective, sull'utilizzo di ClickUp: ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi abbonamenti ad altri servizi. ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi abbonamenti ad altri servizi.

4. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza l'intera pipeline commerciale in un colpo solo con il modello ClickUp Sales Pipeline

Una pipeline di vendita ottimizzata ti consente di identificare tempestivamente le opportunità commerciali, eliminare le inefficienze dal percorso dei tuoi clienti e offrire loro un'esperienza di vendita più fluida. Il modello di pipeline di vendita ClickUp fa esattamente questo.

Si tratta di un documento che collega le due estremità del tuo funnel di vendita, consentendoti di visualizzarlo facilmente in un'unica vista. I rappresentanti possono gestire le loro pipeline, mentre i manager ottengono una visione macro delle prestazioni del team. Inoltre, puoi organizzare i dati dei clienti e dare priorità ai lead per concentrarti sugli acquirenti più propensi, utilizzando il tuo tempo e le tue risorse in modo efficiente. Questo, a sua volta, aiuta a migliorare i tassi di conversione.

🌟 Perché ti piacerà:

Organizza i lead utilizzando una vista Bacheca con fasi come Potenziale cliente, Demo, Proposta, Chiuso

Combina bacheche delle trattative drag-and-drop, registri delle chiamate integrati e reportistica visiva in un unico strumento coerente

Personalizza i campi per le dimensioni dell'affare, le informazioni di contatto e la data di chiusura prevista

Filtra le trattative in base a priorità, settore o fonte di lead per un'azione mirata

🔑 Ideale per: rappresentanti commerciali che gestiscono trattative in varie fasi del processo.

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

5. Modello CRM commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le prestazioni commerciali e gestisci i lead in modo più efficiente con il modello CRM commerciale di ClickUp

Progettato per la gestione end-to-end del ciclo commerciale, il modello CRM commerciale ClickUp offre una gestione dei dati affidabile senza compromettere l'usabilità. Dalla prima presa di contatto al follow-up post-vendita, tutte le attività vengono registrate, collegate e tracciabili.

Fornisce una varietà di dati commerciali che offrono approfondimenti sui processi CRM, consentendoti di rivalutarli e migliorarli per ottenere risultati migliori. Con visualizzazioni già pronte per il lead scoring, la pianificazione delle chiamate commerciali e il monitoraggio delle prestazioni, rappresenta un serio aggiornamento rispetto ai flussi di lavoro CRM Notion frammentari.

🌟 Perché ti piacerà:

Monitora le prestazioni commerciali, visualizza le interazioni con i clienti e identifica i potenziali clienti per cogliere ogni opportunità

Tieni traccia dei follow-up e delle note delle riunioni utilizzando attività secondarie o commenti

Automatizza i promemoria per le azioni successive o le transizioni delle fasi delle trattative

Prendi decisioni migliori e basate sui dati con analisi in tempo reale

🔑 Ideale per: Team in crescita che necessitano di un CRM integrato con attività e collaborazione in team.

6. Modello di report commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni informazioni quantitative sulle prestazioni commerciali del tuo team con il modello di report commerciale ClickUp

Hai la sensazione che qualcosa non funzioni nella tua strategia commerciale, ma non sai esattamente cosa? Se è così, il modello di report commerciale ClickUp è la risorsa che ti serve nel tuo kit di strumenti CRM! Questo modello facile da usare utilizza indicatori chiave di prestazione (KPI) quali tasso di successo, tasso di abbandono e costo di acquisizione del cliente (CAC) per fornirti informazioni dettagliate sullo stato e sulle prestazioni delle tue vendite.

Inoltre, ti consente di visualizzare le tendenze, individuare le opportunità e analizzare il comportamento dei clienti, permettendoti in ultima analisi di chiudere più contratti ottimizzando la tua strategia di gestione dei client.

🌟 Perché ti piacerà:

Filtra i dati per periodo, rappresentante commerciale o fonte del lead per ottenere informazioni specifiche

Misura i tassi di conversione e la durata del ciclo in base alla fonte dei lead

Crea attività ricorrenti per la revisione e l'aggiornamento dei report mensili

Tieni traccia dei tassi di conversione e delle prestazioni commerciali settimanali, mensili o trimestrali utilizzando i campi formula

🔑 Ideale per: Manager e dirigenti che generano report visivi sulle prestazioni commerciali.

7. Modello ClickUp Sales Tracker

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Sales Tracker per monitorare e migliorare il lavoro richiesto dal reparto commerciale

Il modello ClickUp Sales Tracker offre un modo rapido e intuitivo per registrare chiamate, riunioni, demo e comunicazioni via email. Progettato per team e aziende che desiderano migliorare il lavoro richiesto dal reparto commerciale, è particolarmente utile per mantenere la coerenza quotidiana e identificare i modelli nella ricerca di nuovi clienti.

Questo modello gratuito ti fornisce tutti gli strumenti necessari per comprendere e migliorare il tuo approccio commerciale. Ma non è tutto: ti consente di monitorare le prestazioni individuali e del team in tempo reale, identificare le aree in cui il lavoro richiesto ha dato i risultati desiderati e prendere decisioni basate sui dati per semplificare la tua pipeline.

🌟 Perché ti piacerà:

Utilizza liste di controllo e modelli di attività ricorrenti per monitorare la produttività individuale e del team nel tempo

Aggiungi campi personalizzati per lo stato dei lead, il valore, il tipo di prodotto e la fase commerciale

Tieni traccia degli aggiornamenti delle attività per monitorare lo stato delle attività commerciali e dei follow-up

Filtra e ordina le trattative in base alla priorità o alla probabilità di chiusura

🔑 Ideale per: team commerciali che effettuano il monitoraggio delle attività quotidiane, dei traguardi e dello stato delle trattative.

8. Modello per chiamate commerciali ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma ogni chiamata commerciale in un discorso vincente con il modello ClickUp Sales Calls

Vuoi dare una struttura al modo in cui il tuo team gestisce le chiamate commerciali? Utilizza il modello ClickUp Sales Calls. Questo modello ti aiuta a registrare l'esito di ogni chiamata, compresi i partecipanti e i passaggi successivi, in modo che nulla sfugga.

Che si tratti di una chiamata di scoperta, di un follow-up o di una negoziazione, tutto viene documentato in un unico posto. Nel tempo, ti offre chiarezza sullo stato di avanzamento del tuo team nel funnel di vendita e sui punti in cui le conversazioni tendono a bloccarsi.

🌟 Perché ti piacerà:

Aggiungi campi strutturati per obiezioni, passaggi successivi e risultati

Pianifica e monitora le chiamate commerciali come attività con gli orari delle chiamate e i dettagli dei client

Registra le note direttamente nella descrizione dell'attività o nei documenti di ClickUp

Assegna le chiamate ai rappresentanti e utilizza liste di controllo per i passaggi preparatori o i follow-up

🔑 Ideale per: Team commerciali interni che pianificano e gestiscono le chiamate dei clienti o dei potenziali clienti.

🧠 Curiosità: La versione analogica del CRM era un Rolodex, il che significa che i venditori utilizzavano letteralmente schede girevoli per monitorare e gestire i contatti prima dell'avvento degli strumenti digitali! 😱

9. Modello di processo commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci l'intera pipeline commerciale senza alcuna complessità con il modello ClickUp Sales Process

Un processo commerciale ben definito contribuisce ad aumentare la produttività del team, abbreviare i cicli di vendita e ridurre le congetture. Il modello di processo commerciale ClickUp delinea ogni fase del tuo funnel di vendita, dall'acquisizione dei lead all'onboarding.

Con questo framework, puoi identificare le lacune, monitorare le prestazioni del team e garantire che ogni opportunità commerciale venga gestita con intenzionalità. Inoltre, combina diagrammi del flusso di lavoro, procedure operative standard e assegnazioni di attività reali per guidare i rappresentanti attraverso le best practice, offrendo molto più dei generici schemi CRM in Notion.

🌟 Perché ti piacerà:

Documenta le procedure operative standard e i modelli per i passaggi relativi alle email o alle proposte

Monitora il grado di aderenza del team al processo standardizzato

Mappa ogni passaggio del tuo processo commerciale come attività o lista di controllo

Assegna le responsabilità ai membri del team commerciale per ogni fase

🔑 Ideale per: Teams che documentano e seguono passo dopo passo un processo commerciale strutturato.

10. ClickUp Gestione della pipeline commerciale

Ottieni il modello gratis Traccia e gestisci i lead con uno strumento sistematizzato utilizzando il modello di gestione della pipeline commerciale ClickUp

Per i team che desiderano semplificare il processo commerciale end-to-end, il modello ClickUp Sales Pipeline Management offre un flusso di lavoro personalizzabile per monitorare ogni trattativa, dalla fase iniziale alla chiusura. Questo modello ti aiuta a visualizzare il tuo funnel di vendita, gestire i contatti e monitorare lo stato delle trattative. Adatta facilmente le fasi, i campi e le viste in base al tuo ciclo di vendita e alle tue esigenze di reportistica.

🌟 Perché ti piacerà:

Visualizza l'intero processo commerciale con fasi trascinabili

Tieni traccia dei valori delle trattative, delle date di chiusura e dei passaggi successivi utilizzando i campi personalizzati

Assegna attività e imposta promemoria per mantenere il tuo team in linea con i traguardi

Genera report per analizzare i tassi di successo e identificare i colli di bottiglia

Ideale per: Teams alla ricerca di una pipeline strutturata e personalizzabile per gestire le trattative e migliorare la visibilità durante l'intero ciclo commerciale.

Migliora i tuoi processi CRM con i modelli CRM di ClickUp

I modelli CRM di Notion offrono flessibilità e personalizzazione per la gestione dei contatti, il monitoraggio dei lead e l'organizzazione delle pipeline commerciali, rendendoli una scelta solida per singoli utenti e piccoli team.

Tuttavia, con la crescita delle operazioni aziendali e l'aumentare delle esigenze, affidarsi esclusivamente a Notion può portare a limiti nell'automazione, nella reportistica e nella collaborazione tra i team.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Progettata per unificare tutto il tuo lavoro in un unico posto, ClickUp combina funzionalità di project management, spazio di archiviazione dei documenti, comunicazione e CRM.

Grazie all'automazione avanzata, alle analisi dettagliate e agli strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità dei modelli ClickUp, puoi semplificare e scalare i tuoi processi CRM.

