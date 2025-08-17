i 11 migliori generatori di note SOAP per una documentazione clinica più rapida e accurata

È la fine della giornata e hai appena visitato l'ultimo paziente. Idealmente, dovresti rilassarti e tornare a casa. Invece, ti ritrovi a fissare una pila crescente di note sui pazienti che devono ancora essere scritte: una conclusione frustrante di una lunga giornata trascorsa a monitorare sintomi, aggiornare cartelle cliniche e tenere traccia dello stato dei pazienti.

Le note SOAP (Subjective, Objective, Assessment, and Plan, ovvero soggettivo, oggettivo, valutazione e piano) sono essenziali nella pratica clinica, ma scriverle in modo efficiente e accurato, soprattutto sotto pressione, può essere difficile. È qui che un generatore di note SOAP può aiutarti.

Se gestisci uno studio molto impegnato o sei ancora in formazione, questi strumenti semplificheranno il tuo flusso di lavoro mantenendo le tue note chiare, complete e conformi.

Diamo un'occhiata. 🧰

Generatori di note SOAP in sintesi

Le note SOAP garantiscono la coerenza nella registrazione dei dati dei pazienti, contribuendo a ridurre le incomprensioni tra i team di assistenza. Pertanto, per facilitare la tua decisione, ecco un elenco di tutti i generatori di note SOAP:

Nome dello strumento Ideale per Caso d'uso Prezzi* ClickUp Flussi di lavoro personalizzati e documentazione SOAP basata sull'IA Gestione della documentazione tra team e progetti sanitari Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende SOAPNoteAI. com Generazione di note autonoma senza bisogno di un sistema EHR Generazione rapida di note SOAP da stenografia, dettatura o sessioni di telemedicina Prezzi personalizzati Suki IA Documentazione clinica con comando vocale Utilizzo dei comandi vocali o dell'ascolto ambientale per creare note cliniche integrate nell'EHR Prezzi personalizzati SOAP IA Documentazione clinica multilingue con ICD-10 Formatta automaticamente le note cliniche nella struttura SOAP utilizzando l'IA Gratis; piani a pagamento a partire da 60 $ al mese per utente DeepScribe Appunti clinici ambientali Acquisizione delle conversazioni tra medico e paziente e generazione di note in tempo reale Prezzi personalizzati Notable Health Automazioni nelle attività cliniche Automazione dei flussi di lavoro amministrativi e di documentazione nelle organizzazioni sanitarie Prezzi personalizzati Tali IA Assistente vocale integrato nell'EHR Trascrizione vocale, dettatura e ricerca medica all'interno dei sistemi EHR Gratis; piani a pagamento a partire da 49,99 $ al mese per utente Augmendix Trascrizione in tempo reale e coinvolgimento dei pazienti Assistenza remota in tempo reale per la documentazione degli incontri con i pazienti Prezzi personalizzati Carepatron Portali client online Gestione degli appuntamenti, della fatturazione e delle cartelle cliniche dei pazienti Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Healthie Provider di servizi di telemedicina e benessere Assistenza sanitaria virtuale, monitoraggio del benessere e note SOAP accurate per nutrizionisti e wellness coach Gratuito; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese per utente SimplePractice Prescrizioni elettroniche e gestione dei farmaci Semplifica l'acquisizione dei client, la pianificazione, la fatturazione e la documentazione SOAP per i provider indipendenti I piani a pagamento partono da 49 $ al mese per utente

Cosa cercare in un generatore di note SOAP?

Dalla personalizzazione all'automazione, ecco una rapida panoramica delle funzionalità/funzioni indispensabili per rendere la tua documentazione clinica più veloce, intelligente e senza stress. ⚒️

Conformità e sicurezza: Per prima cosa, assicurati che sia conforme allo standard HIPAA. Ti servirà una crittografia integrata sia per le informazioni archiviate che per quelle condivise, oltre a funzionalità intelligenti come la cancellazione automatica delle informazioni mediche protette (PHI) per garantire la sicurezza dei dati dei pazienti

Personalizzazione e specializzazione: Scegli strumenti con Scegli strumenti con modelli di note specifici per la tua specialità. Punti bonus se i campi sono personalizzabili e la piattaforma supporta diversi stili di note come SOAP, DAP o BIRP

Funzionalità/funzioni di IA e automazione: Cerca strumenti basati sull'IA che utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per trasformare note audio o stenografiche in documentazione strutturata

Flessibilità di output: Assicurati che le tue note possano essere esportate in diversi formati, come PDF o Word, e facilmente condivise con altri provider quando necessario

📚 Da sapere: Ecco un breve glossario di tutti i termini che devi conoscere: HIPAA: Legge sulla portabilità e responsabilità dell'assicurazione sanitaria

PHI: Informazioni sanitarie protette

DAP: Dati, valutazione, piano

EHR: Cartella clinica elettronica

ICD-10: Classificazione internazionale delle malattie, decima revisione

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I migliori generatori di note SOAP

Cerchi il miglior generatore di note SOAP? Sempre più medici stanno passando agli strumenti digitali per risparmiare tempo, ridurre gli errori e concentrarsi sulla cura dei pazienti.

Ecco i migliori strumenti che si distinguono per l'interfaccia intuitiva, le funzionalità/funzioni intelligenti e l'assistenza. ⚓

1. ClickUp (ideale per flussi di lavoro personalizzati per la documentazione medica)

Tra le visite dei pazienti, il lavoro amministrativo e il tentativo di stare al passo con la documentazione tempestiva, è facile sentirsi sopraffatti dall'enorme volume di informazioni.

ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro, combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA per il lavoro più coesa al mondo. Grazie alla perfetta integrazione, ClickUp ti aiuta a concentrarti sulle interazioni con i pazienti senza dover attivare/disattivare diverse app.

A partire dal software di project management per il settore sanitario ClickUp, i medici dispongono di un'unica piattaforma intelligente per gestire i flussi di lavoro dei pazienti, semplificare la creazione delle note SOAP e mantenere tutto connesso.

Nota sulla conformità: ClickUp è una piattaforma di project management conforme al GDPR che offre solide funzionalità di sicurezza e privacy. Per le organizzazioni sanitarie, ClickUp può essere configurato per soddisfare gli standard di conformità HIPAA se utilizzato nell'ambito di un accordo di associazione commerciale (BAA) attivo con ClickUp. Con ClickUp, i team sanitari possono semplificare la documentazione, la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro, il tutto in un'unica area di lavoro flessibile.

Semplifica i flussi di lavoro dei pazienti dall'inizio alla fine con il software di project management per il settore sanitario ClickUp

Ma in che modo lo strumento di project management sanitario può aiutarti?

Supponiamo che tu abbia appena terminato la visita di un paziente e abbia bisogno di annotare rapidamente le tue note SOAP prima di passare al paziente successivo. Niente più appunti cartacei: basta aprire il blocco note di ClickUp e iniziare a digitare o dettare dalla tua area di lavoro. Invece di cercare freneticamente un foglio di carta, passa al blocco note di ClickUp dalla tua area di lavoro per digitare (o dettare) istantaneamente i tuoi pensieri. Ciò è particolarmente utile quando si annotano i sintomi di un paziente durante i giri di visita o le consultazioni.

Prendi appunti veloci senza problemi con il blocco note ClickUp

È privato, visibile solo a te, così puoi liberamente scambiare idee o registrare note approssimative prima di formalizzarle. Una volta inserite le note, puoi convertirle direttamente in attività di ClickUp.

Ma se desideri uno strumento di documentazione più strutturato con collaborazione in tempo reale, passa a ClickUp Docs.

Archivia tutte le tue note in modo centralizzato con ClickUp Docs

Puoi creare i tuoi modelli di note SOAP in ClickUp Docs, organizzarli in cartelle e collaborare con il tuo team. Questi modelli sono creati dagli utenti e non sono preconfigurati per l'assistenza sanitaria, ma puoi personalizzarli completamente in base al tuo flusso di lavoro.

Scrivi note SOAP, collegale ad attività (come la pianificazione di follow-up o l'ordine di esami) e incorpora direttamente nel documento viste del tuo flusso di lavoro clinico, come elenchi di pazienti, calendari o viste Bacheca. Docs consolida le informazioni soggettive e oggettive in un unico posto, rendendo più facile seguire il formato delle note SOAP.

ClickUp Docs è un'app per prendere appunti che ti consente di utilizzare testo formattato, liste di controllo e allegati immagine, ideale per creare bozze strutturate di voci SOAP, narrazioni di malattie attuali o note procedurali al volo. Questi elementi visivi rendono due volte più facile fare riferimento ai risultati degli esami fisici o alle note sui trattamenti passati.

Inoltre, la collaborazione in tempo reale consente a tutto il reparto di lavorare contemporaneamente sullo stesso piano di cura, lasciare commenti o taggarsi a vicenda per fornire feedback.

Vuoi fare un passo avanti con l'assistenza dell'IA? Entra in ClickUp Brain.

🎥 Ecco un breve video per semplificare la scrittura con l'IA!

Il motore di Brain è profondamente integrato nella tua area di lavoro e comprende il contesto, le note, le attività, i documenti, il team e gli obiettivi.

Supponiamo che abbiate scritto una nota HPI approssimativa e desideriate perfezionarla in un formato SOAP più curato. Basta chiedere all'assistente IA in linguaggio naturale di aiutarvi a ripulirla, riepilogare/riassumere i punti chiave e abbinare la terminologia agli standard di documentazione clinica.

Puoi anche chiedere allo strumento di IA per la presa di appunti di:

Genera riepiloghi/riassunti dei casi dei pazienti in cura

Aiutano a scrivere le istruzioni per i pazienti sulla base delle voci più recenti

Crea rapidamente documenti informativi basati sulla letteratura medica che hai collegato alla tua area di lavoro

Puoi anche chiedere allo strumento di IA per la presa di appunti di generare riepiloghi/riassunti dei casi dei pazienti in corso, aiutarti a scrivere istruzioni per i pazienti sulla base delle voci recenti o creare brevi documenti informativi basati sulla letteratura medica che hai collegato nella tua area di lavoro.

ClickUp AI Notetaker per team sanitari

Il Notetaker IA di ClickUp può partecipare automaticamente alle riunioni del tuo team, trascrivere conversazioni e generare riepiloghi/riassunti concisi ed elementi di azione, aiutando i team sanitari a rimanere organizzati e allineati.

Nota: ClickUp AI Notetaker non è uno strumento dedicato alla documentazione clinica. È più adatto a riunioni interne, discussioni di casi e chiamate amministrative.

🚨 Approfondimenti ClickUp: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza i modelli di note SOAP, i moduli di accettazione dei pazienti o i piani di trattamento per mantenere la coerenza in tutta la tua documentazione da un elenco di oltre 1.000 modelli ClickUp

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare metriche chiave come la distribuzione dei casi, le note in sospeso o le sequenze di follow-up per una migliore supervisione operativa

Automatizza attività ripetitive come l'assegnazione di follow-up, la modifica dello stato delle attività o l'invio di promemoria per la revisione della documentazione utilizzando le automazioni di ClickUp

Converti le voci del blocco note in attività da seguire o ulteriori azioni.

Collabora in tempo reale con il tuo team sulle bozze di documentazione

Limiti di ClickUp

Potrebbe richiedere un periodo di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.080 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa dice una recensione su G2

Ho bisogno di un blog per scrivere tutto ciò che mi piace di ClickUp. Ha tutto: attività (in vista elenco, tabella, bacheca, calendario, mappa, ecc.), documenti, IA, dashboard, automazioni... È possibile condividere link pubblici di attività o documenti. Le attività hanno una scheda Attività che consente di visualizzare tutta la cronologia relativa a quell'attività. È così flessibile e professionale. Con ClickUp, non ci sono scuse per non essere estremamente produttivi.

Ho bisogno di un blog per scrivere tutto ciò che mi piace di ClickUp. Ha tutto: attività (in vista Elenco, Tabella, Bacheca, Calendario, Mappa, ecc.), documenti, IA, dashboard, automazioni... È possibile condividere link pubblici di attività o documenti. Le attività hanno una scheda Attività che consente di visualizzare tutta la cronologia relativa a quell'attività. È così flessibile e professionale. Con ClickUp, non ci sono scuse per non essere estremamente produttivi.

2. SOAPNoteAI. com (Ideale per la generazione autonoma di note SOAP senza bisogno di un EHR)

tramite SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com è un generatore leggero basato sul web che aiuta i medici a creare rapidamente note SOAP utilizzando semplici prompt basati su moduli. Invece di affidarsi a voci di testo libero, lo strumento guida gli utenti attraverso ogni sezione - Soggettivo, Oggettivo, Valutazione e Piano - utilizzando campi strutturati.

Una volta compilato, il sistema compila gli input in una nota formattata pronta per essere copiata o scaricata. Sebbene non si integri direttamente con i sistemi EHR, può essere utilizzato da singoli provider, studenti o professionisti che desiderano un modo senza login per generare note in movimento.

SOAPNoteAI. com migliori funzionalità/funzioni

Scegli tra modelli specializzati per diversi casi d'uso come fisioterapia, assistenza infermieristica, salute mentale e altro ancora

Dettate o registrate le sessioni e lasciate che l'assistente IA crei automaticamente note SOAP dettagliate

Ricevi in tempo reale i codici ICD-10 consigliati per migliorare l'accuratezza diagnostica e la conformità nella documentazione clinica

Limiti di SOAPNoteAI. com

Le registrazioni audio utilizzate per la generazione delle note vengono eliminate entro 24-48 ore

Prezzi di SOAPNoteAI. com

Piano solo audio: 69 $ al mese per utente

Piano Unlimited per audio e testo: 79 $ al mese per utente

Pacchetti di crediti – Pagamento a consumo:

Pacchetto base: 9 $ una tantum per 10 crediti (≈0,90 $ per nota)

Pro Pack: 19 $ una tantum per 25 crediti

Ultra Pack: 59 $ una tantum per 100 crediti

Valutazioni e recensioni di SOAPNoteAI.com

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: la terapia occupazionale risale al 100 a.C.! Un medico greco di nome Asclepiade utilizzava già il movimento, la musica e i bagni per aiutare le persone affette da malattie mentali a sentirsi meglio. In sostanza, l'antica Grecia aveva la sua versione delle sessioni terapeutiche e delle strategie di trattamento!

3. Suki IA (Ideale per la documentazione clinica vocale)

tramite Suki IA

Suki IA è un assistente vocale progettato per aiutare i medici a documentare più rapidamente e con un minor carico cognitivo. Invece di digitare o navigare tra i modelli, basta parlare e Suki genera note SOAP complete al volo, inclusi i segni vitali dettati, le istruzioni per il paziente e i codici ICD-10.

Si integra direttamente con i principali sistemi EHR come Epic e Cerner. Suki aiuta anche con l'inserimento degli ordini, rispondendo alle domande cliniche e riducendo al minimo la documentazione fuori orario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Suki IA

Implementa la soluzione in oltre 99 specialità cliniche con supporto sia per i flussi di lavoro di assistenza primaria che specialistica

Genera note SOAP complete da registrazioni vocali ambientali utilizzando il riconoscimento vocale basato sull'IA

Accedete alle informazioni chiave sui pazienti e ai riepiloghi/riassunti con la nuova funzionalità "Riepilogo paziente"

Limiti di Suki IA

A volte ha difficoltà con gli accenti, i rumori di fondo o la terminologia medica complessa

Prezzi di Suki IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Suki IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

4. SOAP IA (Ideale per la documentazione clinica multilingue con ICD-10)

tramite SOAP IA

SOAP IA è ottimo per suggerimenti diagnostici in tempo reale e l'integrazione ICD-10 che aiutano medici e infermieri a formulare diagnosi più accurate. Ciò è prezioso per migliorare l'accuratezza della fatturazione e ridurre il carico cognitivo durante il processo decisionale clinico frenetico.

La piattaforma supporta una documentazione telemedica senza soluzione di continuità, trasformando le registrazioni delle visite virtuali in note SOAP strutturate.

Le migliori funzionalità/funzioni di SOAP IA

Modelli di note personalizzati su misura per campi specifici come psichiatria, infermieristica, fisioterapia e logopedia

Elimina automaticamente tutti i dati della sessione dopo l'elaborazione, senza conservare alcuna informazione medica protetta dopo la generazione

Assistenza a un pool di pazienti diversificato con supporto in 19 lingue

Limiti dell'IA SOAP

A volte potrebbe trascrivere in modo errato le note delle riunioni e l'audio

Prezzi SOAP IA

Free

Professionale: 60 $ al mese per utente

Unlimited: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni SOAP IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: Utilizza il metodo di presa di appunti SQ3R (Sondaggio, Domanda, Lettura, Recitazione e Revisione) per migliorare l'efficienza delle tue note SOAP. Ti aiuta a interagire attivamente con i contenuti, migliorare la memorizzazione e identificare rapidamente le informazioni chiave, come l'anamnesi del paziente, i segni vitali, la diagnosi e il trattamento.

5. DeepScribe (il migliore per prendere appunti clinici in ambiente clinico)

tramite DeepScribe

E se le tue note cliniche potessero scriversi da sole mentre ti concentri sul tuo paziente? DeepScribe utilizza la tecnologia vocale ambientale per catturare le conversazioni naturali tra paziente e provider e convertirle automaticamente in note cliniche precise e utilizzabili.

Con modelli personalizzabili su misura per oltre 50 specialità, DeepScribe è progettato per adattarsi al tuo flusso di lavoro unico. Migliora anche l'accuratezza della codifica e velocizza i tempi di chiusura dei grafici, aiutandoti a migliorare la produttività e i risultati dei pazienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepScribe

Modifica e rivedi le note in modo interattivo con la modifica sincronizzata del testo e gli strumenti di controllo ortografico con DeepScribe Notes

Promuovi la collaborazione internazionale tra team con una documentazione multilingue in oltre 25 lingue

Accedete a prompt clinici in tempo reale e approfondimenti utili durante la cura del paziente con DeepScribe Assist, che fa emergere le informazioni più rilevanti quando ne avete bisogno

Limiti di DeepScribe

Gli utenti lamentano che a volte cancella i risultati e i piani dei pazienti e li organizza in sezioni errate

Prezzi DeepScribe

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DeepScribe

G2: 4. 1/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DeepScribe?

Ecco cosa dice una recensione su G2

Io mi affido alle note di trascrizione con IA di DeepScribe e DeepScribe si affida ai server Amazon, che di tanto in tanto vanno in tilt senza preavviso e a volte tutte le mie trascrizioni della giornata vanno perse! Mi piacerebbe che ci fosse un modo per conservare i miei file audio sul mio dispositivo e caricarli quando i server tornano operativi. Per quanto ne so, questa funzionalità potrebbe essere già stata aggiunta, perché ho perso solo le trascrizioni!

Io mi affido alle note di trascrizione con IA di DeepScribe e DeepScribe si affida ai server Amazon, che di tanto in tanto vanno in tilt senza preavviso e a volte tutte le mie trascrizioni della giornata vanno perse! Mi piacerebbe che ci fosse un modo per conservare i miei file audio sul mio dispositivo e caricarli quando i server tornano operativi. Per quanto ne so, questa funzionalità potrebbe già essere stata aggiunta, perché ho perso solo le trascrizioni!

6. Notable Health (Ideale per l'automazione delle attività cliniche)

tramite Notable Health

Notable Health è una piattaforma basata sull'IA che gestisce l'accoglienza dei pazienti, la pianificazione degli appuntamenti, le autorizzazioni preventive, la documentazione completa e la gestione dei pazienti e dei referral.

La piattaforma esamina anche la documentazione clinica per acquisire diagnosi complete e categorie gerarchiche di condizioni (HCC) per migliorare i punteggi di rischio.

La sua funzionalità "Crescita, acquisizione e accesso" utilizza l'automazione intelligente per identificare e coinvolgere nuovi pazienti, semplificare la pianificazione e migliorare l'accesso alle cure. La funzionalità "Gestione del ciclo dei ricavi" automatizza anche i flussi di lavoro relativi alla codifica, alla fatturazione e alle richieste di rimborso per accelerare i rimborsi e ridurre i rifiuti.

Funzionalità/funzioni principali di Notable Health

Gli strumenti integrati acquisiscono e analizzano i feedback dei pazienti su larga scala per individuare le tendenze di soddisfazione e identificare le lacune nel servizio

Supporta oltre 150 lingue sia per la voce che per il testo, facilitando l'assistenza a popolazioni di pazienti linguisticamente diverse

Invia promemoria automatici per gli appuntamenti e notifiche di follow-up per ridurre le assenze

Limiti di Notable Health

Potrebbe essere difficile stare al passo con gli standard di sicurezza in continua evoluzione per i provider sanitari

Prezzi Notable Health

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notable Health

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: ecco alcune strategie per prendere appunti che dovresti conoscere: Ascolto attivo: invece di trascrivere, riformulate le informazioni chiave con parole vostre per migliorare la comprensione e la memoria

Codifica a colori: utilizza colori coerenti per individuare immediatamente modelli, priorità ed elementi su cui intervenire

Mappe mentali: trasforma le note sparse in reti visive in modo da poter vedere come le idee si connettono e richiamarle più rapidamente in un secondo momento

7. Tali IA (ideale per assistenti vocali integrati con cartelle cliniche elettroniche)

tramite Tali IA

Tali IA ti consente di dettare le tue note direttamente nella cartella clinica elettronica. Se hai bisogno di ricontrollare una linea guida durante una visita, basta chiedere e il sistema estrae le risposte da fonti cliniche affidabili.

Supporta anche la dettatura multilingue, suggerisce codici medici, riconosce i diversi interlocutori in una conversazione e può gestire attività amministrative come l'impostazione di promemoria o la compilazione di moduli. Funziona su desktop, dispositivi mobili e browser e soddisfa gli standard HIPAA e SOC 2 Tipo 2 per la sicurezza dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tali IA

Cerca nella storia clinica utilizzando comandi vocali su dosaggi di farmaci e query cliniche da fonti affidabili come Merck Manuals e OpenFDA

Differenzia automaticamente i parlanti durante le conversazioni per attribuire accuratamente i dialoghi durante la documentazione

Automatizza la presa di appunti clinici con "Ambient Scribe", che genera note mediche basate sulle conversazioni

Limiti di Tali IA

Gli utenti lamentano ripetizioni e scarsa organizzazione nelle note trascritte da file audio

Prezzi di Tali IA

Personale: 0 $ al mese per utente

Premium: 49,99 $ al mese per utente

Pro: 150 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tali IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tali IA?

Ecco cosa dice una recensione di Capterra:

Mi aiuta a concentrarmi maggiormente sul paziente durante la visita, poiché so che le mie note vengono trascritte. Inoltre, una volta completata la visita, posso redigere note dettagliate in un minuto... A volte rileva parole sbagliate e devo correggerne alcune.

Mi aiuta a concentrarmi maggiormente sul paziente durante la visita, poiché so che le mie note vengono trascritte. Inoltre, una volta completata la visita, posso redigere note dettagliate in un minuto... A volte rileva parole sbagliate e devo correggerne alcune.

8. Augmedix (Ideale per la trascrizione in tempo reale e il coinvolgimento dei pazienti)

via Augmedix

Augmedix offre una suite flessibile di strumenti di documentazione basati sull'IA progettati per ogni livello di assistenza clinica, dalla generazione rapida e self-service di note alla trascrizione completa.

Con "Augmendix Go" è possibile generare note mediche di alta qualità in pochi secondi utilizzando l'IA. Inoltre, si integra direttamente con sistemi EHR come Epic, Cerner e Athena, garantendo un flusso bidirezionale dei dati senza interruzioni.

Supporta anche la tecnologia indossabile, come gli occhiali intelligenti, per accedere alle informazioni dei pazienti e documentare a mani libere mentre ti concentri sulle cure.

Le migliori funzionalità/funzioni di Augmedix

Modifica, codifica e finalizza le note generate dall'IA con ulteriore supporto EHR post-visita tramite "Augmedix Assist"

Ricevi assistenza completa per il flusso di lavoro clinico prima, durante e dopo le visite con "Augmedix Live", compreso un servizio personalizzato da parte di uno specialista dedicato alla documentazione medica (MDS)

Accedete in tempo reale a promemoria relativi a lacune nell'assistenza e alla fatturazione con "CareCues", che aiuta i medici ad affrontare screening preventivi, controindicazioni farmacologiche e altre attività

Limiti di Augmedix

Alcuni sostengono che non sia presente un correttore ortografico integrato e che lo strumento subisca occasionali interruzioni di corrente

Prezzi Augmedix

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Augmedix

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Augmedix?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Gli scrivani di Augmedix hanno reso la mia giornata molto più efficiente. Come ogni altra cosa, c'è una curva di apprendimento. Mi piace mantenere i miei piani molto dettagliati in modo da poterli consultare in seguito. Gli scrivani non possono leggermi nel pensiero, quindi funziona meglio se gli dettò alcune frasi veloci subito dopo aver terminato la visita del paziente. È comunque molto più efficiente di qualsiasi altro sistema che abbia mai usato.

Gli scrivani di Augmedix hanno reso la mia giornata molto più efficiente. Come ogni altra cosa, c'è una curva di apprendimento. Mi piace mantenere i miei piani molto dettagliati in modo da poterli consultare in seguito. Gli scrivani non possono leggermi nel pensiero, quindi funziona meglio se gli dettò alcune frasi veloci subito dopo aver terminato la visita del paziente. È comunque molto più efficiente di qualsiasi altro sistema che abbia mai usato.

9. Carepatron (il migliore per creare portali online per i client)

via Carepatron

Carepatron è una piattaforma di gestione dello studio che collega la comunicazione con i client, la fatturazione, la documentazione e la pianificazione.

Su questa piattaforma, i client possono prenotare i loro appuntamenti attraverso un portale online, che riduce i tempi di attesa. Inoltre, l'IA integrata gestisce le attività amministrative di routine, aiutando i provider a liberare tempo durante la settimana.

Supporta anche l'assistenza basata su team, con calendari condivisi, presa di appunti collaborativa e accesso basato sui ruoli, in modo che ogni persona veda solo ciò che è rilevante per il proprio ruolo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Carepatron

Imposta la fatturazione ricorrente per i client ricorrenti e genera fatture con il portale di fatturazione e pagamento integrato

Consenti ai client di accedere ai loro appuntamenti, alle note sullo stato, ai file, alle prenotazioni e di completare i moduli con un portale dedicato

Attiva azioni basate sull'attività dei client e automatizza promemoria, follow-up e suggerimenti per la documentazione con "Carepatron IA"

Limiti di Carepatron

Alcuni utenti segnalano che il processo di creazione dei moduli è macchinoso e richiede molto tempo

Prezzi Carepatron

Free

Essenziale: 19 $ al mese

In più: 24 $ al mese

Avanzato: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Carepatron

G2: 4,5/5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 510 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Carepatron?

Ecco cosa dice una recensione su G2

In secondo luogo, il software stesso è molto intuitivo ed efficace, ma richiede alcuni passaggi aggiuntivi per la versione gratuita (del tutto comprensibile), e non vedo l'ora di scoprire cosa offre la versione a pagamento. È stato molto facile da implementare e integrare nella mia attività. Dato che sarà la mia principale fonte di connessione, non vedo l'ora di vedere la crescita di entrambi!

In secondo luogo, il software stesso è molto intuitivo ed efficace, ma richiede alcuni passaggi aggiuntivi per la versione gratuita (del tutto comprensibile) e non vedo l'ora di scoprire cosa offre la versione a pagamento. È stato molto facile da implementare e integrare nella mia attività. Poiché sarà la mia principale fonte di connessione, non vedo l'ora di vedere la crescita di entrambi!

📖 Leggi anche: I migliori software di gestione clinica per uno studio di successo

10. Healthie (Ideale per provider di telemedicina e benessere)

via Healthie

Progettato per dietisti, nutrizionisti e professionisti del benessere, Healthie aiuta a pianificare appuntamenti, ospitare sessioni video sicure, gestire cartelle cliniche elettroniche, fatturare i client e mantenere il flusso di lavoro senza intoppi.

Inoltre, include moduli personalizzabili e un portale client per aiutarti a organizzare le note, automatizzare le attività noiose e fornire un'assistenza personalizzata. Questo strumento dispone anche di funzionalità di compilazione automatica intelligenti che inseriscono automaticamente i dati rilevanti del client, come note delle sessioni precedenti, obiettivi, parametri vitali o pasti registrati, per compilare le tue note.

Le migliori funzionalità/funzioni di Healthie

Conduci sessioni di telemedicina sicure, comprese visite video individuali e di gruppo

Crea grafici delle interazioni con i client e gestisci le cartelle cliniche elettroniche con modelli personalizzabili

Assegna e monitora le attività con "Smart Tasks" per automatizzare i follow-up di routine

Limiti di Healthie

Non dispone di IA integrata per analisi nutrizionali approfondite e non offre supporto clienti

Prezzi Healthie

Free

Essentials: 49 $ al mese per utente

In più: 129 $ al mese per utente

Gruppo: 149 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Healthie

G2: Utenti insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Healthie?

Ecco cosa dice una recensione di Capterra

Mi piace che sia conforme alla normativa HIPAA, che offra funzionalità per comunicare con i clienti tramite app, che la funzionalità di fatturazione sia ottima e che il servizio clienti sia eccellente. Penso che l'applicazione per telefono abbia molti bug e potrebbe essere migliorata; ad esempio, la fatturazione, la modifica delle immagini per consentire feedback su parti specifiche (ad esempio), sembra bloccarsi spesso con i miei clienti e non offre molte connessioni ai social network.

Mi piace che sia conforme alla normativa HIPAA, che offra funzionalità per comunicare con i clienti tramite app, che la funzionalità di fatturazione sia ottima e che il servizio clienti sia eccellente. Penso che l'applicazione per telefono abbia molti bug e potrebbe essere migliorata; ad esempio, la fatturazione, la modifica delle immagini per consentire feedback su parti specifiche (ad esempio), sembra bloccarsi spesso con i miei clienti e non offre molte connessioni ai social network.

11. SimplePractice (ideale per prescrizioni elettroniche e gestione dei farmaci)

tramite SimplePractice

Se stai cercando uno strumento più intuitivo per i tuoi client, SimplePractice è la soluzione ideale. Grazie ai promemoria automatici per gli appuntamenti tramite testo, email o telefono, potrai ridurre le assenze senza muovere un dito. Anche la telemedicina è semplicissima con la condivisione di video e schermo integrata.

Inoltre, offre un portale client sicuro dove i clienti possono completare le pratiche burocratiche, effettuare pagamenti e richiedere appuntamenti in qualsiasi momento. La sua funzionalità "ePrescribe" consente di inviare prescrizioni elettronicamente a oltre 40.000 farmacie in tutto il paese.

Funzionalità/funzioni migliori di SimplePractice

Personalizza e completa i processi di documentazione clinica con modelli di note flessibili e Wiley Treatment Planners

Monitora lo stato dei tuoi client con valutazioni integrate come PHQ-9 e GAD-7, oltre a grafici visivi che ne illustrano i progressi

Automatizza la contabilità assicurativa con report integrati sui pagamenti per una contabilità accurata grazie alle funzionalità "Assicurazione"

Limiti di SimplePractice

Mancanza di personalizzazione per fatture e "superbill"

Prezzi di SimplePractice

Starter: 49 $ al mese per utente

Essential: 79 $ al mese per utente

In più: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SimplePractice

G2: 4. 1/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SimplePractice?

Ecco cosa dice la recensione di Capterra

Il calendario è ottimo, facile da usare e consente di vedere gli orari dei client. È possibile impostare notifiche per essere avvisati degli orari degli appuntamenti. Il servizio clienti è stato utile e mi ha risposto rapidamente. Offrono molte funzionalità/funzioni ottime... Preferirei una maggiore personalizzazione delle fatture e dei Superbill.

Il calendario è ottimo, facile da usare e consente di vedere gli orari dei client. È possibile impostare notifiche per essere avvisati degli orari degli appuntamenti. Il servizio clienti è stato utile e mi ha risposto rapidamente. Offrono molte funzionalità/funzioni ottime... Preferirei una maggiore personalizzazione delle fatture e dei Superbill.

Il modo più intelligente per gestire le note SOAP

Abbiamo esplorato alcuni dei migliori generatori di note SOAP disponibili, ma per una soluzione completa che va oltre la documentazione, ClickUp si distingue.

Con ClickUp Docs, puoi creare e organizzare note SOAP in cartelle strutturate. Il blocco note semplifica l'acquisizione di osservazioni rapide durante la gestione dei pazienti, mentre ClickUp Brain ti consente di recuperare istantaneamente le informazioni senza perdere tempo nella ricerca.

ClickUp riunisce tutto in un'unica piattaforma sicura e semplificata, aiutando i professionisti sanitari, i fisioterapisti, gli studenti di medicina e i medici a documentare in modo più efficiente e a concentrarsi su ciò che conta di più: la cura dei pazienti.

👉 Inizia oggi stesso a usare ClickUp gratis. ✅