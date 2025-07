I 8 migliori creatori di guide allo studio sull'IA per un apprendimento più intelligente nel 2025

La lezione di due ore è appena finita. Le tue note sono sparse ovunque, il libro di testo sembra scritto in una lingua straniera e lo studio continua a essere rimandato a "più tardi". All'improvviso, gli esami sono alle porte e ti ritrovi sommerso da PDF, schede e flashcard che non ti aiutano affatto.

Ora, immagina questo: carichi le tue note o la registrazione della lezione in uno strumento di IA. In pochi secondi, ti aiuterà a generare flashcard e ti offrirà quiz di esercitazione. No, non è magia. È il potere dei creatori di guide di studio IA.

Che tu ti stia preparando per gli esami finali o semplicemente cercando di stare al passo con gli studi, ecco alcuni strumenti di IA che possono semplificarti lo studio.

Cosa cercare in un creatore di guide allo studio IA?

Sommerso dalle note e sopraffatto dal materiale da leggere? Un creatore di guide di studio IA può trasformare questo caos in chiarezza organizzando automaticamente i tuoi contenuti in guide di facile consultazione e pronte per la revisione.

Ma per supportare davvero il tuo apprendimento, lo strumento giusto non deve limitarsi alla semplice automazione. Ecco cosa cercare:

Riepilogo/riassunto dei contenuti : le : le migliori app di studio sintetizzano lunghi capitoli, lezioni o articoli in riepiloghi/riassunti concisi che evidenziano solo ciò che conta

Strumenti di esercitazione immediata: le funzionalità/funzioni integrate dovrebbero generare flashcard, quiz e giochi di ripasso per supportare il richiamo attivo e rafforzare i concetti chiave

Formattazione adattiva per diversi tipi di studenti : che si tratti di schemi, mappe mentali visive o schede con domande e risposte, lo strumento dovrebbe offrire layout flessibili che si adattino a diversi stili di studio

Opzioni di importazione ed esportazione da più fonti: Un valido strumento Un valido strumento di gestione delle conoscenze dovrebbe consentire di importare facilmente da PDF, diapositive, URL o note scritte a mano ed esportare in formati come Documenti Google o Anki

IA con consapevolezza accademica: Le migliori app di studio utilizzano una Le migliori app di studio utilizzano una base di conoscenze IA addestrata su contenuti educativi reali per trattare argomenti come biologia, letteratura, codici o diritto con chiarezza e profondità

Comprensione contestuale: l'IA dovrebbe fare di più che sfogliare rapidamente: dovrebbe comprendere il materiale, identificare le relazioni chiave e far emergere i concetti più rilevanti

8 dei migliori creatori di guide allo studio sull'IA in sintesi

Ecco un rapido confronto tra i generatori di guide di studio più popolari che sfruttano l'IA

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Organizzazione dello studio collegata alle attività e presa di appunti collaborativa Documenti, appunti, attività, registrazione dello schermo, trascrizione delle riunioni, ClickUp Brain IA Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Scribe Creazione di guide passo passo e procedure operative standard Passaggi di acquisizione automatica, screenshot modificabili, sfocatura intelligente, esportazione in PDF/HTML Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15/mese NoteGPT Riepilogare/riassumere lezioni, video e documenti Riepiloghi/riassunti IA, flashcard, quiz, mappe mentali, supporto multiformato Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da $2,99/mese Flint Collaborazione allo studio in tempo reale Tutor IA personalizzati, piani delle lezioni, lavagna online, integrazione con Google Classroom Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 1,67 $/utente/mese Piktochart Progettazione di infografiche, report e supporti visivi Editor drag-and-drop, generatore di infografiche IA, strumenti di branding, grafici Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Quizlet IA Apprendimento basato su flashcard con supporto IA Note, tutor Q-Chat, riepiloghi/riassunti rapidi, flashcard Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $7,99/mese Mindgrasp Generazione di note intelligenti e domande e risposte da contenuti formattati in vari modi Riepiloghi/riassunti intelligenti, flashcard, quiz, ricerca web e assistente per saggi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese Creatore di guide allo studio Convertire note e file in guide di studio strutturate Creazione di flashcard, generatore di quiz, caricamento di file, riepiloghi/riassunti istantanei Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese

📖 Leggi anche: Modelli di piani di lezioni a pagamento e gratuiti per insegnanti ed educatori

I migliori creatori di guide allo studio sull'IA

Cerchi un creatore di guide di studio personalizzate che stia davvero al passo con te? Il miglior autore di guide di studio su misura non si limita a riepilogare/riassumere. Ti aiuta a imparare più velocemente, a memorizzare meglio e a rimanere organizzato in ogni passaggio.

Diamo un'occhiata ai prodotti rivoluzionari in questo settore:

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (ideale per organizzare lo studio in base alle attività collegate)

Rimani al passo con i tuoi studi e riduci lo stress con ClickUp

ClickUp è l'app per tutto il lavoro ed è altrettanto potente per l'apprendimento. Con IA integrata, strumenti di conoscenza connessi e documenti flessibili, ClickUp ti aiuta a gestire appunti delle lezioni, sessioni di studio, progetti di gruppo e scadenze, tutto in un unico posto.

La piattaforma offre un modo strutturato e senza stress per fare tutto. Conserva le tue note, attività, scadenze e promemoria in un'unica area di lavoro, così puoi smettere di affannarti e iniziare a prosperare. Il risultato? Maggiore concentrazione, voti migliori e più tempo per la vita.

Ecco come ClickUp per studenti rende tutto questo possibile.

Cominciamo con ClickUp Brain. Si tratta di un assistente basato sull'IA in grado di trasformare appunti disordinati in riepiloghi/riassunti chiari, estrarre i punti chiave e persino rispondere a domande di approfondimento quando le cose diventano confuse. Consente di risparmiare tempo e risorse mentali, soprattutto quando si devono gestire più materie contemporaneamente.

Riepiloga/riassumi e recupera istantaneamente le note essenziali delle lezioni con ClickUp Brain

ClickUp Brain consente agli studenti di attingere a più cervelli IA, come GPT per spiegazioni approfondite o bozze di saggi e Gemini quando sono disponibili immagini o ausili didattici creativi. Questa funzionalità avanzata è come avere una squadra di studio in un'unica scheda, con ogni membro dotato di un superpotere diverso.

E con l'aggiunta di nuovi modelli nel tempo, la panchina dell'IA diventa sempre più forte.

Trova informazioni di studio da tutte le tue app in un'unica scheda con ClickUp Connected Search

Ma rimanere organizzati non significa solo avere tutto sotto controllo, ma anche essere in grado di trovare ciò che conta. È qui che entra in gioco ClickUp Connected Search, con le sue funzionalità di IA, che ti guida attraverso i vari passaggi.

Che si tratti di una citazione nascosta nella trascrizione della settimana scorsa o di un'attività di cui ricordi solo una parte delle impostazioni, basta digitare una parola o una frase e la troverai in tutta l'area di lavoro, in modo rapido e senza complicazioni.

Condividi le tue guide di studio con il tuo team, monitora la cronologia delle versioni e fai molto altro con ClickUp

Questo si collega alle capacità di gestione delle conoscenze di ClickUp. Puoi creare cartelle per corso, collegare risorse pertinenti e mantenere le guide di studio connesse alle tue scadenze. Scegli da un elenco di modelli di knowledge base per iniziare.

Collabora facilmente con i tuoi partner di progetto con ClickUp Docs

E quando è il momento di collaborare, ClickUp Docs semplifica il lavoro con i compagni di classe, permette di lasciare commenti e di rimanere sulla stessa pagina (letteralmente).

Non è solo un'agenda o un'app per prendere appunti: è un sistema completo di apprendimento e collaborazione sui documenti per chiunque desideri studiare le informazioni essenziali in modo più intelligente, non solo più duro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

La capacità di comunicare anche utilizzando lo spazio di archiviazione dei file e i commenti per arricchire ogni attività/progetto è stata estremamente utile per tenere tutti aggiornati perché, grazie all'organizzazione delle informazioni, è stato possibile utilizzare il tempo anche per innovare, creando semplicemente una bacheca specifica per le nuove idee/progetti da sviluppare.

La capacità di comunicare anche utilizzando lo spazio di archiviazione dei file e i commenti per arricchire ogni attività/progetto è stata estremamente utile per tenere tutti aggiornati perché, grazie all'organizzazione delle informazioni, è stato possibile utilizzare il tempo anche per innovare, creando semplicemente una bacheca specifica per le nuove idee/i nuovi progetti da sviluppare.

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di posta elettronica. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?". ClickUp Brain cercherà nella tua area di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. Proprio così, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

2. Scribe (ideale per la documentazione dettagliata dei processi)

via Scribe

Scribe è uno strumento popolare per trasformare istantaneamente qualsiasi processo in una guida visiva passo dopo passo. Basta premere "registra" mentre si completa un'attività e Scribe genera automaticamente una guida condivisibile con testo, screenshot e istruzioni.

Per studenti e docenti, è perfetto per la documentazione IA dei metodi di studio, la spiegazione dei flussi di lavoro tecnici o l'analisi di strumenti complessi. È utile per gli studenti visivi e i progetti di gruppo, dove istruzioni chiare e ripetibili consentono di risparmiare tempo e ridurre la confusione tra materie e strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribe

Tieni traccia delle azioni su siti web, app desktop e monitor multipli per migliorare i flussi di lavoro di gestione dei documenti

Genera titoli e descrizioni automaticamente con l'IA per risparmiare tempo e garantire la coerenza

Fornisci risposte immediate con Scribe Sidekick, aiutando i membri del team a trovare le informazioni senza interruzioni

Limiti di Scribe

Manca la funzionalità/funzione "Annulla" durante la modifica, quindi se un passaggio viene eliminato, non può essere ripristinato facilmente

Prezzi di Scribe

Base: Free Forever

Pro Team: 15 $ al mese per utente

Pro Personal: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?

Un recensore di G2 scrive:

La facilità di creare guide passo passo con catture dello schermo ha permesso alla nostra organizzazione di documentare meglio i nostri processi. Questo ha migliorato la comprensione dei processi da parte del nostro team e ci ha permesso di gestire la nostra documentazione con facilità.

La facilità di creare guide passo passo con catture dello schermo ha permesso alla nostra organizzazione di documentare meglio i nostri processi. Questo ha migliorato la comprensione dei processi da parte del nostro team e ci ha permesso di gestire la nostra documentazione con facilità.

💡 Suggerimento: Utilizza metodi di presa di appunti visivi (mappe mentali, diagrammi o grafici) per collegare le idee e avere una visione d'insieme. Questo coinvolge entrambi i lati del cervello e migliora la comprensione e la memoria.

3. NoteGPT (il migliore per riepilogare/riassumere appunti di lezioni con l'IA)

tramite NoteGPT

Non è necessario mettere in pausa ogni pochi minuti per prendere appunti: ci pensa NoteGPT. Questo assistente di studio basato sull'IA trasforma video di YouTube, PDF, articoli, podcast e presentazioni in note chiare e strutturate in pochi secondi.

Genera anche flashcard, quiz e mappe mentali per rafforzare i concetti chiave e aiutare la memorizzazione.

Puoi caricare contenuti in vari formati e chattare con l'IA per chiarire idee o approfondire argomenti chiave. Con la condivisione della community e gli strumenti in tempo reale, NoteGPT semplifica lo studio, la revisione e la collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di NoteGPT

Fai domande ed esplora vari argomenti attraverso discussioni basate sull'IA per un apprendimento più approfondito

Carica le informazioni critiche come file in formati quali video, audio, PDF e Word per prendere appunti in modo flessibile

Traduci le note in più lingue per supportare l'accesso e la comprensione a livello globale

Limiti di NoteGPT

Ideale per riepilogare/riassumere testi digitali e video YouTube, ma meno efficace con contenuti altamente visivi o ricchi di grafica

Prezzi di NoteGPT

Istruzione: Gratis

Base: 6,99 $ al mese

Pro: 19,99 $ al mese

Unlimited: 69,99 $ al mese

Team: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NoteGPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di NoteGPT?

Un recensore di G2 afferma:

La parte migliore di NoteGPT è che riepiloga/riassume tutto (video YouTube, PDF e immagini) in modo così accurato che capisci tutto rapidamente, risparmiando molto tempo. Ti offre anche il riepilogo/riassunto in più lingue. L'integrazione è anche molto facile.

La parte migliore di NoteGPT è che riepiloga/riassume tutto (video YouTube, PDF e immagini) in modo così accurato che capisci tutto rapidamente, risparmiando molto tempo. Ti offre anche il riepilogo/riassunto in più lingue. L'integrazione è anche molto facile.

👀 Lo sapevi? Oltre l'83% degli studenti riferisce che l'IA li aiuta a migliorare l'efficienza e ad apprendere meglio, rendendo più facile trovare informazioni e organizzare le attività di studio più rapidamente

4. Flint (ideale per la collaborazione in tempo reale durante lo studio)

via Flint

Flint è uno strumento di IA progettato per supportare gli educatori K-12 trasformando i materiali didattici in tutor personalizzati e interattivi, senza bisogno di codici, per un maggiore coinvolgimento degli studenti.

Essendo uno degli strumenti di IA più versatili per gli insegnanti, consente loro di generare piani di lezioni, attività e feedback personalizzati utilizzando il proprio programma di studi.

Gli insegnanti possono caricare materiali di preparazione agli esami, personalizzare i contenuti di materie come matematica, scienze e lingue e monitorare lo stato degli studenti attraverso analisi integrate. Flint si integra anche con Google Classroom per adattarsi facilmente ai flussi di lavoro esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flint

Esegui simulazioni come dibattiti storici o esplorazioni scientifiche per rafforzare il pensiero critico

Usa una lavagna online integrata per spiegazioni visive e risoluzione collaborativa dei problemi

Adatta le risposte dell'IA al livello linguistico e scolastico degli studenti per un apprendimento inclusivo

Limiti di Flint

Si basa su un'infrastruttura tecnologica stabile e coerente, che potrebbe non essere accessibile in tutti gli ambienti educativi

Prezzi Flint

Piano Free: Free Forever (fino a 80 utenti)

Piano pilota ridotto: 1,67 $ al mese per utente (fino a 150 utenti)

Piano per scuole più piccole: 1,33 $ al mese per utente (fino a 250 utenti)

Piano per scuole di medie dimensioni: 1,08 $ al mese per utente (fino a 500 utenti)

Piano per grandi scuole: Prezzi personalizzati (oltre 500 utenti)

Valutazioni e recensioni di Flint

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: Smetti di cercare tra desktop disordinati e download casuali. Organizza file e cartelle per corso e data utilizzando convenzioni di denominazione chiare e coerenti. In questo modo i tuoi materiali di studio saranno strutturati e facili da trovare quando servono.

5. Piktochart (ideale per guide di studio visive e infografiche)

via Piktochart

Piktochart è uno strumento di comunicazione visiva che aiuta a trasformare idee complesse in immagini chiare e coinvolgenti, senza bisogno di conoscenze di progettazione. Offre modifiche drag-and-drop, modelli personalizzabili, elementi di branding e una vasta libreria di icone e grafici per supportare tutto, dalle infografiche alle immagini per presentazioni.

Ideale per educatori, esperti di marketing e professionisti, semplifica il processo di creazione di contenuti raffinati per report, lezioni o social media. La collaborazione, la condivisione e il download in più formati lo rendono una scelta pratica sia per i team che per i singoli individui.

Le migliori funzionalità/funzioni di Piktochart

Riutilizza componenti visivi come intestazioni, sequenze, elenchi e grafici in tutti i progetti per una creazione più rapida

Visualizza sequenze con layout di sequenze temporali predefiniti per eventi, attività cardine o flussi di dati

Trasforma il testo incollato in immagini raffinate e condivisibili con la formattazione e il layout basati sull'IA

Limiti di Piktochart

La flessibilità di progettazione potrebbe non essere pari a quella di strumenti avanzati come Adobe Illustrator o Figma

Prezzi di Piktochart

Base: Free Forever

Pro: 29 $ al mese per utente

Business: 49 $ al mese per utente

Istruzione : 39,99 $/utente (fatturato annualmente)

Senza scopo di lucro : 60 $/utente (fatturato annualmente)

Campus : prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Piktochart

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Piktochart?

Una recensione su Capterra recita:

Piktochart mi aiuta a visualizzare i dati che raccogliamo e a presentarli, cosa che non avevamo mai fatto prima. In combinazione con la narrazione visiva, sono in grado di creare un prodotto straordinario e ben progettato, che sono orgoglioso di presentare a donatori, famiglie e partner.

Piktochart mi aiuta a visualizzare i dati che raccogliamo e a presentarli, cosa che non avevamo mai fatto prima. In combinazione con la narrazione visiva, sono in grado di creare un prodotto straordinario e ben progettato, che sono orgoglioso di presentare a donatori, famiglie e partner.

6. Quizlet IA (il migliore per la creazione automatizzata di flashcard)

tramite Quizlet IA

Le funzionalità/funzioni IA di Quizlet aiutano gli studenti a studiare in modo più efficiente trasformando note, definizioni e termini chiave in strumenti di studio personalizzati. Il suo "Q-Chat" basato sull'IA funge da tutor virtuale, guidando gli studenti attraverso flashcard, domande di esercitazione e spiegazioni in un formato conversazionale.

Quizlet genera automaticamente quiz, riepiloghi/riassunti e test a scelta multipla da materiale caricato o set esistenti. Ideale per la preparazione ai test e la revisione dei concetti, l'IA di Quizlet si adatta allo stato di apprendimento, rendendo i materiali di studio interattivi più mirati ed efficaci in tutte le materie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quizlet IA

Tieni traccia dei tuoi progressi con un sistema di punteggio che misura la familiarità con i materiali di studio

Studia ovunque ti trovi con l'app Quizlet per iOS e Android per comprendere meglio i concetti complessi

Accedi alle flashcard da una vasta libreria di set di studio generati dagli utenti su diverse materie

Limiti dell'IA di Quizlet

Poiché chiunque può creare e condividere materiale di studio, gli utenti non possono essere certi della sua accuratezza

Prezzi di Quizlet IA

Base: Free Forever

Quizlet Plus:7,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Quizlet IA

G2: 4,5/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Quizlet IA?

Una recensione di Capterra dice:

Quizlet mi ha offerto un mezzo fantastico per migliorare l'esperienza di apprendimento dei miei studenti e mantenerli coinvolti.

Quizlet mi ha offerto un mezzo fantastico per migliorare l'esperienza di apprendimento dei miei studenti e mantenerli coinvolti.

7. Mindgrasp (ideale per comprendere rapidamente argomenti complessi)

via Mindgrasp

Mindgrasp semplifica lo studio trasformando video di lezioni, PDF di ricerca, podcast e altri formati in contenuti strutturati e facili da rivedere.

Carica file come PDF, URL, link YouTube, registrazioni Zoom o MP3 e la sua IA genererà riepiloghi/riassunti chiari, note dettagliate, flashcard, quiz e un tutor interattivo con domande e risposte per un follow-up in tempo reale.

Con caricamenti illimitati, spazio di archiviazione illimitato e una versione di prova gratuita di quattro giorni, è progettato per gestire anche i materiali più complessi con facilità e flessibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mindgrasp

Fai domande sui file caricati e ottieni risposte accurate e contestualizzate

Cerca nel web con un browser IA che offre risultati affidabili e senza pubblicità senza cambiare scheda

Approfondisci la comprensione con un tutor IA conversazionale che risponde utilizzando i tuoi contenuti per contestualizzare

Limiti di Mindgrasp

Potrebbe comunque essere necessario prendere appunti manualmente per catturare dettagli sfumati o complessi che l'IA potrebbe trascurare

Prezzi di Mindgrasp

Free

Base: 9,99 $ al mese

Scholar: 12,99 $ al mese

Premium: 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Mindgrasp

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mindgrasp?

Un recensore su Reddit dice:

Potrebbe essere il tuo compagno di studi che ricorda ogni dettaglio, ma a volte può essere un po' troppo letterale.

Potrebbe essere il tuo compagno di studi che ricorda ogni dettaglio, ma a volte può essere un po' troppo letterale.

👀 Lo sapevi? Uno studio condotto da Harvard ha scoperto che l'uso dell'IA come GPT-4 per il tipo giusto di attività, come riepilogare/riassumere o redigere bozze, può aumentare le prestazioni fino al 40%. Ma utilizzarla al di fuori dei suoi punti di forza può ritorcersi contro. Quindi, quando utilizzi i creatori di guide allo studio IA, limitati alle attività per cui sono stati progettati: organizzare, spiegare e aiutare, non indovinare.

8. Study Guide Maker (ideale per pacchetti di studio personalizzati e completi)

tramite Study Guide Maker

Con Study Guide Maker, puoi trasformare automaticamente le tue note in una guida allo studio. Carica PDF, diapositive o note scritte a mano e guardale trasformarsi in guide chiare e organizzate che ti fanno risparmiare ore di lavoro manuale.

Le flashcard basate sull'IA utilizzano la ripetizione spaziata per aumentare la ritenzione, mentre un generatore automatico di quiz verifica la comprensione con domande a scelta multipla e a risposta breve, complete di feedback immediato.

Progettato per la preparazione agli esami, Study Guide Maker semplifica gli argomenti più complessi e ti aiuta a studiare in modo più intelligente ed efficiente.

Funzionalità/funzioni migliori del creatore di guide di studio

Genera guide allo studio dai tuoi materiali per semplificare e memorizzare argomenti complessi

Carica file come note, diapositive, PDF o immagini (fino a 5 MB) per creare strumenti di studio interattivi

Crea flashcard con ripetizioni spaziate per migliorare la memorizzazione e raggiungere i tuoi traguardi

Limiti dei creatori di guide di studio

Richiede una sottoscrizione a pagamento senza versione di prova gratuita o versione gratuita da testare in anticipo

Prezzi dei creatori di guide allo studio

Free

Mensile: 12 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei creatori di guide di studio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Le migliori soluzioni software di ricerca Enterprise

Studia in modo più intelligente, non più difficile con ClickUp

Non mancano strumenti di studio basati sull'IA, ognuno dei quali offre qualcosa di unico per aiutare studenti e docenti a lavorare in modo più intelligente. Dalla generazione automatica di note e quiz alla creazione di immagini interattive e guide di studio personalizzate, gli strumenti odierni rendono l'apprendimento più accessibile che mai.

Ma se stai cercando una piattaforma che combini gestione delle attività, supporto IA, creazione di documenti e organizzazione delle conoscenze in un unico posto, ClickUp, con IA connessa, è la soluzione migliore. Non è solo uno strumento di studio, è il tuo spazio di lavoro accademico all-in-one.

Sei pronto a semplificare la tua vita da studente? Iscriviti subito a ClickUp e prova la differenza.