10 modelli di brainstorming Miro per stimolare idee migliori

Lanciare parole e idee casuali in una stanza piena di persone intelligenti dovrebbe far scaturire qualcosa di grande, giusto? Non è sempre così.

Senza una struttura, la maggior parte delle riunioni di brainstorming degenerano in lunghe pause, divagazioni fuori tema o idee incomplete che non portano a nulla. Hai bisogno di un formato che catturi ogni idea mantenendo il flusso di lavoro mirato.

Pensi che le tue note adesive o i documenti condivisi siano sufficienti? Raramente supportano una vera collaborazione o mettono in evidenza ciò che vale la pena perseguire.

Inizia invece a utilizzare i modelli di brainstorming di Miro come strumento visivo. Forniscono al tuo team una tela visiva su cui applicare tecniche di brainstorming collaudate, mappare concetti ed eseguire esercizi di ideazione che portano all'azione.

Abbiamo selezionato alcuni modelli di grande impatto per aiutare il tuo team a mettere in moto la creatività e generare, organizzare e portare avanti idee innovative per risolvere i problemi.

E se questi non bastano, abbiamo anche elencato alcuni modelli gratuiti per il brainstorming di ClickUp che vanno oltre per aiutarti a far fluire la creatività, soprattutto per i team remoti.

👀 Lo sapevi? Il pubblicitario Alex F. Osborn ha reso popolare il termine "brainstorming" nel suo libro del 1953 Applied Imagination. Ha creato la "tecnica del brainstorming" per aiutare i team a generare idee brillanti incoraggiando il pensiero rapido e spontaneo senza esprimere giudizi.

Cosa rende un modello di brainstorming Miro efficace?

La tua prossima sessione di brainstorming potrebbe essere caotica, ma è un bene. Ora ti servirà un modello per tenere traccia delle idee mentre passano da scarabocchi sparsi a passaggi strutturati. Che si tratti di avviare un nuovo progetto o di districare una sfida complessa, il modello giusto mantiene alta l'energia e chiari i risultati.

Ecco cosa cercare:

Struttura e criteri chiari : organizza la raccolta delle idee, il raggruppamento, il perfezionamento e i passaggi successivi in sezioni distinte e facili da seguire per ottenere risultati coerenti

Personalizzazione : regola gli elementi del layout, scambia i prompt delle idee e aggiungi strutture per adattare la sessione all'obiettivo

Chiarezza del flusso : guida il team attraverso ogni fase del brainstorming in una sequenza logica e graduale

Assistenza del facilitatore : include istruzioni o segnali visivi per aiutare il responsabile della sessione a gestire il tempo e mantenere lo slancio

Spazio per il confronto delle idee : offre un'area dedicata per raggruppare, ordinare o confrontare le idee prima di prendere decisioni

Metodi di feedback: consentono di votare, taggare o classificare rapidamente i contributi senza alterare il layout della bacheca

👀 Lo sapevi? La tecnica di brainstorming con parole casuali utilizza una parola casuale come prompt per incoraggiare i membri del team a trovare nuove idee e intuizioni.

10 modelli di brainstorming Miro

Ora diamo un'occhiata ad alcuni potenti modelli di brainstorming di Miro progettati per stimolare la creatività e semplificare il processo del tuo team. Questi ti aiuteranno a rendere l'esecuzione dei progetti più veloce ed efficace. Ogni modello ti consente di catturare le idee in modo chiaro e trasformarle in piani attuabili.

1. Modello retrospettivo "Mad, Sad, Glad" (Folle, Triste, Felice)

tramite Miro

Vuoi aiutare il tuo team a riflettere onestamente sulla propria esperienza con gli sprint e far emergere emozioni nascoste? Il modello Retrospettiva Mad Sad Glad consente al tuo team di condividere apertamente i propri sentimenti per migliorare il morale e la comunicazione.

Cattura ciò che ha reso i membri del team arrabbiati, tristi o felici durante l'ultimo sprint e trai conclusioni chiave che influenzeranno il prossimo sprint.

Questo modello di retrospettiva sprint ti aiuterà a:

Crea sezioni dedicate a "Mad", "Sad" e "Glad" per organizzare chiaramente i feedback emotivi

Guida il tuo team attraverso una riflessione strutturata senza giudizi o distrazioni

Incoraggia la partecipazione dando a tutti lo spazio per scrivere e condividere in modo anonimo, se necessario, per una retrospettiva ancora più coinvolgente

Facilita i punti di discussione per il follow-up sulla base di modelli emotivi e temi

🎯 Ideale per: Teams che desiderano migliorare la fiducia, il morale e il coinvolgimento discutendo apertamente le emozioni dopo ogni sprint.

2. Modello Canvas per la visione del prodotto

tramite Miro

Il Modello Workshop Visione del prodotto aiuta il tuo team a concentrarsi su un argomento centrale: creare prodotti che offrano un valore reale. Con prompt strutturati per definire utenti, obiettivi e vantaggi unici, è uno strumento pratico per dare forma a una visione chiara e condivisa.

Inoltre, fornisce al tuo scrum master esattamente ciò di cui ha bisogno per mantenere tutti allineati e orientati nella stessa direzione.

Questo modello ti consente di:

Scomponi idee complesse in sezioni gestibili come Descrizione del problema, Destinatari e Funzionalità/Funzioni

Allinea l'intero team su una visione condivisa del prodotto e su obiettivi e metriche misurabili

Cattura le intuizioni dei clienti e i principi dell'esperienza per mantenere le esigenze degli utenti al centro dell'attenzione

Facilita conversazioni strategiche sui piani di prodotto a breve e lungo termine

🎯 Ideale per: Product manager e team che desiderano creare allineamento e chiarezza prima di procedere con nuove funzionalità/funzioni o strategie di prodotto.

3. Modello Matrice Parking Lot

tramite Miro

Il modello Matrice parcheggio idee aiuta il tuo team a catturare pensieri fuori tema e problemi irrisolti senza far deragliare la conversazione. Crea spazio per idee importanti, ma forse non immediatamente, in modo da poter rimanere concentrati senza perdere slancio.

Alla fine della riunione, avrai un quadro chiaro di ciò che richiede un follow-up, chi se ne occuperà e cosa può aspettare.

Questo modello ti aiuta anche a:

Aggiungi uno spazio dedicato per documentare domande, digressioni o idee non comprovate durante le discussioni dal vivo

Mantieni produttive le riunioni filtrando ciò che richiede attenzione immediata da ciò che può aspettare

Assegna i titolari a note adesive specifiche per trasformare le idee in azioni di follow-up

Organizza le idee per tipo, ad esempio Urgenti, Punti critici, Da rivedere o Da considerare in futuro, per aiutare tutto il team a stabilire le priorità in modo efficace

🎯 Ideale per: Teams che desiderano raccogliere input senza distrarre le discussioni, specialmente in ambienti in rapida evoluzione.

4. Cosa? E allora? E adesso? Modello

tramite Miro

Il modello Cosa? Quindi cosa? Ora cosa? ti guida attraverso una riflessione che porta a un miglioramento continuo. Puoi utilizzare questo semplice processo in tre passaggi per scoprire cosa è successo, perché è importante e quali azioni intraprendere in seguito.

Questo modello ti aiuterà a:

Struttura la riflessione dividendo le intuizioni nelle categorie Cosa? Quindi cosa? E ora cosa?

Incoraggia una discussione aperta e onesta separando le emozioni dai fatti

Raccogli diversi punti di vista con note adesive codificate per colore per un facile monitoraggio

Facilita la collaborazione remota con strumenti digitali integrati perfetti per i team distribuiti, aiutando l'intero team a riflettere prima della prossima riunione

🎯 Ideale per: Teams che desiderano applicare tecniche di ideazione che trasformano le esperienze passate in strategie attuabili per un esito positivo futuro.

5. Modello di strategia creativa Disney

tramite Miro

L'approccio di Walt Disney all'innovazione non era solo una questione di immaginazione, ma anche di dare vita alle idee creative attraverso la struttura e la prospettiva. Il modello Disney Creative Strategy segue la stessa mentalità, aiutando i team a trasformare i grandi sogni in piani concreti e realizzabili.

Questo modello agile di retrospettiva lavora attraverso tre fasi mirate, che includono il sognatore, il realista e il critico.

Con questo modello puoi:

Separa il pensiero creativo in zone distinte per ridurre i pregiudizi e rafforzare la collaborazione di gruppo

Genera idee audaci e innovative nella fase di ideazione senza preoccuparti della fattibilità

Passa alla modalità realistica per definire sequenze temporali, delineare i passaggi successivi e pianificare l'esecuzione effettiva

Esplora i punti deboli e le sfide dal punto di vista critico per testare la resilienza del tuo piano

Assegna a ogni tecnica creativa il proprio spazio sulla bacheca utilizzando il pensiero spaziale

🎯 Ideale per: Teams che necessitano di una struttura flessibile per bilanciare immaginazione e strategia, specialmente quando utilizzano strumenti di design thinking per dare forma a nuove idee.

6. modello di marketing mix 4P

tramite Miro

Il modello Marketing Mix 4P ti aiuta a suddividere i quattro elementi fondamentali che influenzano le decisioni di acquisto (prodotto, prezzo, luogo e promozione) in un formato chiaro e visivo su cui il tuo team può collaborare.

Puoi utilizzare questa struttura visiva per valutare ogni fattore che influenza le decisioni dei clienti e perfezionare il tuo approccio per ottenere un impatto maggiore.

Questo modello ti consente di:

Analizza le funzionalità/funzioni dei prodotti, le esigenze dei clienti e l'adeguatezza al mercato in uno spazio centralizzato

Definisci i canali di distribuzione e le strategie temporali nella sezione Luogo

Mappa le strategie di promozione, inclusi messaggi, canali e tempistiche, per raggiungere il tuo pubblico in modo efficace

Analizza le strutture dei prezzi, le strategie di sconto e il posizionamento competitivo

Raccogli informazioni dai diversi reparti ed esportale facilmente da Miro per condividerle con i dirigenti o i team esterni

🎯 Ideale per: team di marketing che sviluppano piani di commercializzazione o perfezionano strategie per prodotti esistenti.

👀 Lo sapevi? Il termine marketing mix è stato coniato alla fine degli anni '40, ma ha guadagnato popolarità quando il professore di Harvard Neil Borden lo ha reso popolare in un discorso del 1953 all'American Marketing Association.

7. Modello Mappa a doppia bolla

tramite Miro

Il modello Mappa a doppia bolla porta chiarezza ed energia a qualsiasi discussione di team consentendo di confrontare le idee visivamente. Offre al tuo team la struttura per fare brainstorming liberamente rimanendo concentrati sulle connessioni significative tra i concetti.

Questo modello ti consente di:

Applica le mappe mentali per trasformare idee grezze in pensieri strutturati con una comprensione condivisa

Crea confronti affiancati di due idee o strategie fondamentali utilizzando gli strumenti di diagramma di Miro

Identifica punti in comune, differenze e relazioni di causa-effetto in un formato visivo chiaro

Facilita il brainstorming veloce senza perdere di vista i temi chiave o la logica

🎯 Ideale per: Teams che lavorano alla risoluzione di problemi, al confronto di concetti o a sessioni di pianificazione in fase iniziale.

8. Modello SCAMPER

tramite Miro

Bloccato in pensieri ripetitivi?

Il modello SCAMPER offre al tuo team un approccio strutturato per sfidare le idee obsolete e ripensare i problemi con nuova energia. Basato su sette prompt creativi, questo metodo ti permette di usufruire di prospettive uniche modificando, rimodellando o capovolgendo completamente gli elementi della tua sfida.

Invece di affrontare un problema da un unico punto di vista, il tuo team lo scomporrà e lo ricostruirà da sette prospettive diverse.

Questo modello ti aiuta a:

Struttura i prompt (Sostituisci, Combina, Adatta, Modifica, Utilizza in altro modo, Elimina e Inverti) per dare una scossa alle vecchie idee

Facilita il pensiero non lineare che incoraggia contributi audaci e talvolta sorprendenti da parte di tutti i membri del team

Cattura rapidamente idee e modelli grezzi attraverso diversi stili di pensiero

Confronta visivamente i risultati nell'area di lavoro di Miro, quindi sviluppali utilizzando le migliori funzionalità/funzioni disponibili nel software di brainstorming

Guida sessioni di brainstorming produttive che non si arenano in discussioni circolari

🎯 Ideale per: team di innovazione, esperti di marketing e product manager che desiderano superare i blocchi creativi con un metodo mirato.

9. Modello matrice How Now Wow

tramite Miro

Il brainstorming è difficile e diventa sempre più complicato man mano che l'organizzazione cresce. Più progetti, stakeholder e vincoli devi gestire, maggiore è la pressione per andare sul sicuro.

Il modello Matrice How Now Wow è un framework di pensiero creativo progettato per aiutare i team a classificare le idee in base all'originalità e alla fattibilità, in modo da poter bilanciare innovazione e praticità.

Invece di rimanere bloccati sulle idee più realistiche o audaci da perseguire, questo modello guida il tuo team a classificare le idee in tre categorie: idee che necessitano di perfezionamento (Come), idee sicure e realizzabili (Ora) e quelle rare gemme che sono sia originali che realizzabili (Wow).

Utilizza questo modello per:

Classifica le idee del team in base alla fattibilità e alla creatività utilizzando una griglia visiva 2×2

Supera l'indecisione archiviando le idee nei quadranti "Come", "Ora" o "Wow"

Incoraggia il pensiero audace senza perdere di vista l'esecuzione pratica

Facilita la generazione di idee aperte, quindi restringe il focus verso azioni ad alto impatto

🎯 Ideale per: Teams che mirano a innovare in modo efficiente senza perdere slancio o impantanarsi in discussioni teoriche.

10. Modello diagramma a lotus

tramite Miro

Non vuoi rimanere bloccato su soluzioni ovvie? Il modello Diagramma a loto offre un approccio strutturato per stimolare idee originali. Aiuta il tuo team ad approfondire, scoprire temi correlati e organizzare i pensieri in gruppi chiari e gestibili che ruotano attorno a una sfida centrale.

Invece di inseguire idee sparse e già esistenti, lavorerai partendo da un concetto mirato e generando più opzioni con ogni livello.

Questo modello ti consente di:

Inizia con un'idea centrale e suddividila in otto temi correlati, quindi espandi ciascuno di essi, individuando i temi comuni e le lezioni preziose apprese durante il processo di brainstorming

Supera le idee superficiali e incoraggia il pensiero laterale attraverso prompt visivi

Riutilizzalo come strumento di mappatura dei processi per organizzare sfide complesse in componenti facilmente comprensibili

Cattura i contributi del gruppo con note adesive e mappa i pensieri correlati in cluster connessi

🎯 Ideale per: Teams che risolvono problemi complessi o pianificano concetti in fase iniziale che richiedono un'ampia esplorazione.

🧠 Curiosità: hai mai sentito parlare dello starbursting? È un metodo di brainstorming visivo in cui si disegna una stella a sei punte attorno a un'idea centrale e si pongono le classiche domande, come Chi, Cosa, Quando, Dove, Perché e Come. È come sottoporre la tua idea a un interrogatorio completo, ma in modo divertente e creativo! Ottimo per scoprire punti ciechi che non sapevi esistessero.

Limiti di Miro

Quando si utilizzano i popolari modelli di brainstorming di Miro, i team godono di una collaborazione visiva flessibile, ma è necessario essere consapevoli di alcune limitazioni che potrebbero influire sul flusso di lavoro:

Accesso gratuito limitato : limita gli utenti a sole tre bacheche modificabili, il che può rallentare lo stato dei progetti in corso o delle sessioni di brainstorming multiple

Problemi di prestazioni su bacheche di grandi dimensioni : causano ritardi o tempi di caricamento lenti man mano che le bacheche diventano più complesse, compromettendo la collaborazione in tempo reale

Funzionalità avanzate a pagamento : blocca strumenti essenziali come integrazioni illimitate, autorizzazioni granulari e opzioni di esportazione avanzate nei piani a pagamento

Opzioni di personalizzazione limitate : limitano la flessibilità nella progettazione e nel layout, il che può ostacolare flussi di lavoro personalizzati o stili visivi distinti

Controllo versione di base : offre un monitoraggio minimo delle modifiche e una cronologia delle versioni, rendendo più difficile gestire le modifiche e garantire la responsabilità

Lacune nella conformità Enterprise: non soddisfa le funzionalità/funzioni specifiche di sicurezza e conformità richieste dalle organizzazioni con standard normativi rigorosi

Ma se esistesse un'alternativa a Miro che risolvesse questi problemi? Beh, esiste.

In quanto app per tutto il lavoro, ClickUp offre una vasta libreria di oltre 1.000 modelli personalizzabili, inclusi modelli di brainstorming che migliorano la creatività del team collegandosi direttamente al flusso di lavoro del tuo progetto.

ClickUp combina project management, documenti, comunicazione e automazioni in un'unica piattaforma. Offre potenti funzionalità offline, un'ampia personalizzazione e un controllo dettagliato delle versioni, aiutando i team a fare brainstorming in modo più intelligente e a eseguire le attività più rapidamente.

Come ha affermato Ansh Prabhakar, analista per il miglioramento dei processi aziendali presso Airbnb:

ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita più facile, poiché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, monitorarlo e riportarlo facilmente e, sulla base delle riunioni giornaliere sullo stato di avanzamento, la pianificazione futura è stata facile.

Modelli alternativi di Miro

Scopriamo insieme alcuni potenti modelli gratuiti per il brainstorming di ClickUp. Ognuno è progettato per aiutare il tuo team a collaborare visivamente, riflettere in modo efficiente e trasformare ogni idea in azione.

1. Il modello di brainstorming ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma la tua lavagna in un hub di progetto completo con il modello di brainstorming ClickUp

Il modello di brainstorming ClickUp offre uno spazio pulito con diverse opzioni di personalizzazione per annotare idee utilizzando note adesive con codici colore. Funziona anche sulle lavagne online ClickUp, consentendo ai tuoi team, sia da remoto che in presenza, di rimanere sulla stessa pagina.

Puoi aggiungere attività essenziali, impostare assegnatari, monitorare il tempo e applicare tag e priorità direttamente nella lavagna online. Funzionalità/funzioni come una tela ingrandibile e la possibilità di includere forme e immagini migliorano la collaborazione.

È disponibile anche una guida intuitiva per aiutarti a iniziare e sfruttare al meglio questi potenti strumenti.

Utilizza questo modello per:

Organizza le idee del team utilizzando note adesive trascinabili con codici colore completi

Suddividi le idee in attività più piccole utilizzando la visualizzazione Per fasi

Crea sessioni di brainstorming concrete assegnando le attività direttamente dalla bacheca

Aggiungi collegamenti YouTube, documenti e immagini per contestualizzare le idee in un'unica visualizzazione

Tieni traccia del tempo, delle priorità e dei campi personalizzati senza cambiare strumento

🎯 Ideale per: team che hanno bisogno di centralizzare il brainstorming, il monitoraggio delle attività e la documentazione in un unico spazio.

2. Il modello per il brainstorming di idee di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo brainstorming nitido e strutturato con il modello ClickUp Brainstorm Ideas

Hai mai avuto la sensazione che le tue idee migliori siano sparse su troppe piattaforme? Il modello ClickUp Brainstorm Ideas offre uno spazio strutturato per catturare, organizzare e dare priorità a tutti i tuoi pensieri.

Con strumenti integrati come una bacheca Kanban per la definizione delle priorità MoSCoW e viste personalizzabili, puoi passare facilmente da un caotico brainstorming a passaggi concreti.

Questo modello ti consente di:

Cattura ogni idea in un unico posto utilizzando la vista Elenco principale delle idee prima o durante il brainstorming

Assegna una priorità alle idee utilizzando una bacheca MoSCoW già pronta (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have)

Ordina e tagga i pensieri con i campi personalizzati per raggrupparli, filtrarli o assegnarli in un secondo momento

Visualizza lo stato di avanzamento delle idee utilizzando un layout Kanban drag-and-drop

🎯 Ideale per: Teams che hanno bisogno di selezionare rapidamente molte idee e trasformarle in azioni concrete.

3. Il modello di brainstorming retrospettivo Sprint di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Rendi ogni sprint ricco di spunti, concreto e incentrato sulla crescita con il modello di brainstorming Sprint Retrospective di ClickUp

Le sessioni di retrospettiva Sprint non richiedono di reinventare la ruota per essere produttive.

Il modello di brainstorming retrospettivo Sprint di ClickUp è pensato per i project manager che desiderano un modo più intelligente per esaminare lo stato di avanzamento, monitorare i modelli e migliorare continuamente con ogni sprint.

Che si tratti di gestire un flusso di lavoro agile o un team ibrido, questo modello offre tutto il necessario per riflettere, collaborare e agire rapidamente.

Utilizza questo modello per:

Cattura rapidamente ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e ciò che deve essere migliorato negli sprint futuri

Individua temi ricorrenti o ostacoli in più cicli di sprint

Incoraggia i membri del team a fornire feedback aperti e onesti in uno spazio strutturato e sicuro

Organizza le note retro con bacheche visive, liste di controllo e tag personalizzabili

Collega gli elementi di azione retro direttamente alle attività e assegna i titolari per il follow-up

🎯 Ideale per: team agili e PM che eseguono retrospettive sprint ricorrenti.

💡 Suggerimento professionale: per un tocco visivo, prendi in considerazione l'utilizzo di un modello retrospettivo a forma di barca a vela per rappresentare gli obiettivi (vento), gli ostacoli (ancore) e i rischi (iceberg) del tuo prossimo sprint.

4. Il modello per lavagna online "5 perché" di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Arriva alla radice del problema e risolvilo definitivamente utilizzando il modello per lavagna online "5 perché" di ClickUp

A volte il vero problema non è quello che hai davanti agli occhi, ma è nascosto qualche strato più in profondità. È qui che entra in gioco il modello di lavagna online ClickUp 5 Whys.

Si tratta di uno strumento semplice ma potente, progettato per aiutarti ad approfondire le cause alla radice delle sfide ricorrenti, sia al lavoro che nella vita personale. Questo modello consente ai team e ai singoli individui di scoprire cosa sta realmente causando i problemi, permettendo loro di smettere di spegnere incendi e iniziare a costruire soluzioni più innovative.

Utilizza questo modello per:

Poni le domande giuste seguendo cinque livelli iterativi di "perché"

Cattura e organizza osservazioni e dati in un formato strutturato

Identifica modelli ricorrenti attraverso una serie di domande "perché" per rivelare la causa principale

Visualizza il tuo processo mentale utilizzando una struttura chiara e dettagliata

🎯 Ideale per: Teams che affrontano problemi ricorrenti, ostacoli ai progetti o inefficienze nel flusso di lavoro.

5. Il modello di brainstorming ClickUp Squad

Ottieni modelli gratuiti Metti ordine nel brainstorming e fai in modo che ogni idea conti utilizzando il modello ClickUp Squad Brainstorm

Il brainstorming dovrebbe dare energia al tuo gruppo, non causare caos. Ma quando ogni membro del team spara idee a raffica, la sessione può facilmente trasformarsi in un groviglio di note adesive, commenti e piani abbozzati.

Il modello ClickUp Squad Brainstorm ti aiuta a fare chiarezza nel caos, trasformando l'energia del team in azioni mirate. Il suo layout ricco di elementi visivi rende l'attività anche divertente.

Con ClickUp Docs e Lavagne online completamente integrati, il tuo team può definire obiettivi e ideare in un'unica esperienza senza soluzione di continuità.

Questo modello ti consente di:

Struttura le idee del tuo team in attività concrete e organizzate

Assegna priorità alle attività utilizzando criteri chiave come impatto e fattibilità

Personalizza il layout dell'area di lavoro in base allo stile di brainstorming del tuo team

Usa forme, strumenti di testo e note adesive per definire le aree chiave su cui concentrarsi

🎯 Ideale per: team interfunzionali che desiderano semplificare il brainstorming di gruppo e trasformarlo in passaggi concreti.

6. Il modello di brainstorming aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza chiaramente le tue idee e raggiungi i tuoi obiettivi con sicurezza utilizzando il modello di brainstorming aziendale ClickUp

Ogni grande successo aziendale inizia con una singola idea. Che tu stia cercando la tua prossima opportunità di crescita, ripensando la tua offerta di prodotti o cercando di trasformare una passione in profitto, il modello di brainstorming aziendale ClickUp ti offre lo spazio perfetto per esplorare e organizzare i tuoi pensieri.

Con un layout pulito e visivo, questo modello ti aiuta a fare brainstorming in categorie che stimolano chiarezza e creatività.

Utilizza questo modello per:

Fai brainstorming di idee sotto quattro potenti lenti: ciò che ami, ciò che conosci, ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui le persone sono disposte a pagare

Identifica intersezioni promettenti che potrebbero dare forma a un solido concetto aziendale

Organizza e monitora le idee in modo visivo per mantenere le sessioni mirate e di grande impatto

Semplifica il brainstorming per fondatori individuali o team di qualsiasi dimensione

Getta le basi per idee di prodotti, cambiamenti strategici o nuove iniziative

🎯 Ideale per: imprenditori, strateghi aziendali e team che mappano nuove idee.

📮 Approfondimento ClickUp: mentre il 37% dei lavoratori utilizza note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, il 36% dipende ancora da strumenti sparsi e flussi di lavoro frammentati. Senza un sistema centralizzato, le informazioni critiche spesso si perdono nei thread delle email, nei log delle chat o nei fogli di calcolo scollegati. ClickUp semplifica questo processo trasformando commenti, chat, email e discussioni sulla lavagna online in attività concrete con pochi clic, in modo che nulla venga trascurato.

7. Il modello ClickUp per la gestione delle idee innovative

Ottieni il modello gratis Trasforma idee sparse in innovazioni strategiche utilizzando il modello ClickUp per la gestione delle idee innovative

Il tuo team è pieno di idee brillanti, ma quando tutto sembra promettente, decidere su cosa agire per primo può sembrare opprimente.

È qui che entra in gioco il modello ClickUp Innovation Idea Management. Questo potente strumento di brain dump struttura la tua creatività, trasformando pensieri sparsi in azioni strategiche.

Questo modello ti consente di:

Organizza le idee di tutti i collaboratori in un hub centralizzato utilizzando il modulo di inserimento delle idee Visualizza

Assegna priorità alle opportunità urgenti o di grande impatto con criteri chiari

Collabora senza interruzioni dalla fase di brainstorming fino all'esecuzione

Visualizza il percorso di ogni idea utilizzando il monitoraggio in tempo reale e le mappe mentali interattive

🎯 Ideale per: responsabili dell'innovazione, product manager e team che gestiscono grandi volumi di input creativi.

8. Il modello di mappatura dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Metti ordine nel caos con la mappatura visiva dei progetti utilizzando il modello di mappatura dei progetti ClickUp

Ripensa a come i diagrammi scolastici rendevano immediatamente chiari concetti complessi. La stessa chiarezza visiva può essere altrettanto potente nel tuo lavoro di oggi. Il modello di mappatura dei progetti ClickUp porta questa chiarezza nella pianificazione dei progetti, aiutandoti a scomporre la complessità utilizzando mappe mentali di facile comprensione.

Organizzando visivamente le parti mobili del tuo progetto, che si tratti di persone, attività, sequenze o dipendenze, puoi evitare sovrapposizioni, confusione o ritardi.

Che tu stia gestendo un'iniziativa interfunzionale o coordinando più risultati finali, questo modello basato su mappe mentali mantiene il tuo progetto in carreggiata e il tuo team allineato.

Questo modello ti aiuta a:

Individua rapidamente le aree di sovrapposizione e i potenziali rischi

Organizza e tieni traccia delle attività e dello stato di avanzamento con la vista Mappa mentale del piano di progetto

Migliora la precisione nella stima delle sequenze e dei budget dei progetti

Chiarisci le responsabilità e le sequenze per migliorare l'assegnazione delle attività

Promuovi la trasparenza e la responsabilità all'interno del team

🎯 Ideale per: Project manager che gestiscono flussi di lavoro multistrato e team distribuiti.

Il modo più intelligente per fare brainstorming inizia con ClickUp

Uno studio dimostra che il 58% dei professionisti trova difficile trovare idee correlate durante le riunioni virtuali e il 55% riferisce che i passaggi successivi spesso non sono chiari al termine di queste sessioni. È evidente la necessità di strumenti di brainstorming più efficienti e collaborativi negli ambienti di lavoro remoti e ibridi.

Sebbene Miro offra un intervallo di modelli di brainstorming per generare idee, non è perfettamente integrato con altri strumenti di project management, il che porta a flussi di lavoro frammentati.

L'approccio integrato di ClickUp al brainstorming e alla gestione delle attività consente ai team di generare ed eseguire le idee in modo efficiente. Con la sua vasta libreria di modelli e le funzionalità collaborative, ClickUp offre una piattaforma solida che consente ai team di innovare e raggiungere i propri obiettivi.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma i processi creativi del tuo team in risultati concreti.