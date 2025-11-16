10 strumenti di automazione Excel per risparmiare ore di lavoro manuale

Excel è ovunque: che tu stia monitorando i budget, creando modelli o impostando dashboard, è probabile che oggi tu abbia aperto un foglio di calcolo. Tuttavia, le attività che devono essere eseguite ripetutamente, come l'aggiornamento dei valori, il trasferimento dei dati o il formattare le celle, possono diventare un consumo di tempo.

Ecco perché molti professionisti si affidano a strumenti di automazione che gestiscono il lavoro di routine e riducono lo sforzo manuale.

In questa guida tratteremo alcuni degli strumenti di automazione Excel più utili per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale.

Strumento Funzionalità/funzione principali Ideale per *Prezzi ClickUp Ottimizzazione dell'esecuzione dei progetti basati su fogli di calcolo Team di tutte le dimensioni (individui, piccole imprese, medie imprese, grandi aziende) Piano Free; personalizzazione disponibile per le aziende Microsoft Power Automate Automazione dei processi nelle app Microsoft Aziende e organizzazioni Microsoft-centriche che automatizzano i flussi di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese. Zapier Automazione Excel tra diverse app Team di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. SheetFlash Automazione Excel in blocco Piccoli team con automazione batch senza codice Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4,99 $ al mese. Numerous. ai Automazione di Excel basata sull'IA Piccoli team e singoli individui Prezzi personalizzati Power Query Pulizia dei dati senza lavoro manuale Analisti che combinano dati provenienti da fonti diverse Piano Free disponibile; integrazioni Power BI a pagamento a partire da 14 $ al mese. Visual Basic for Applications (VBA) Moduli interattivi e finestre di dialogo personalizzate Utenti esperti di Excel Piano Free disponibile con Excel; nessun costo aggiuntivo UiPath Automazione Excel end-to-end con RPA Team di piccole e medie dimensioni Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese. Microsoft 365 Copilot Automazione del linguaggio naturale nelle app MS Aziende e utenti esperti Piano Free disponibile; piano Copilot Pro a pagamento disponibile Appy Pie Automazioni Pianifica backup e azioni Excel basate su trigger Team di piccole e medie dimensioni Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

La scelta dello strumento di automazione Microsoft Excel più adatto per attività complesse dipende dal tuo flusso di lavoro, dalle dimensioni del team e dalla complessità delle attività. Ecco le funzionalità chiave che il tuo prossimo strumento dovrebbe avere per automatizzare i processi manuali in una cartella di lavoro Excel:

Facilità d'uso: cerca strumenti con interfacce intuitive, opzioni low-code o generatori di automazione drag-and-drop.

Copertura delle attività: valuta se lo strumento è in grado di gestire un'ampia gamma di attività ripetitive nei tuoi fogli di calcolo (come l'importazione/esportazione di dati, la generazione valuta se lo strumento è in grado di gestire un'ampia gamma di attività ripetitive nei tuoi fogli di calcolo (come l'importazione/esportazione di dati, la generazione di report Excel , ecc.)

Capacità di integrazione: verifica se lo strumento è in grado di integrarsi con le piattaforme che già utilizzi, in modo da poter verifica se lo strumento è in grado di integrarsi con le piattaforme che già utilizzi, in modo da poter automatizzare i flussi di lavoro Excel su tutto il tuo stack.

Scalabilità: assicurati che sia in grado di gestire set di dati in crescita, più utenti e logiche complesse man mano che le tue esigenze evolvono, senza rallentarti.

AI per funzionalità/funzione intelligenti: verifica l'automazione di base con verifica l'automazione di base con strumenti di IA Excel come il riconoscimento dei modelli di dati, la pulizia automatica o l'analisi predittiva per migliorare la precisione.

Questi strumenti di automazione di Microsoft Excel ti aiutano a lavorare più velocemente, a mantenere la precisione e a concentrarti sul lavoro eliminando le noiose attività di foglio di calcolo. Scegli quello che soddisfa i tuoi obiettivi!

ClickUp (ideale per semplificare l'esecuzione di progetti basati su fogli di calcolo)

Trasforma i tuoi fogli di calcolo in database visivi con la vista Tabella di ClickUp.

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

La piattaforma trasforma i flussi di lavoro basati su fogli di calcolo in sistemi di attività collaborativi e automatizzati.

Come? La vista Tabella di ClickUp gestisce budget, inventari e sequenze con funzionalità aggiuntive di strutturazione, responsabilità, automazione ed estrazione dei dati. Laddove Excel si limita a righe e formule, ClickUp introduce database relazionali, attività collegate e potenti viste per aiutare il tuo team ad agire sui dati anziché limitarsi a memorizzarli.

Una volta strutturati i dati, puoi impostare ClickUp Automazioni per assegnare automaticamente le attività, attivare notifiche quando una campagna passa allo stato "Pronta per il lancio" o aggiornare automaticamente un campo personalizzato quando le attività vengono contrassegnate come completate.

Utilizza oltre 100 modelli predefiniti di automazioni ClickUp per automatizzare le tue attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo.

Supponiamo che tu stia gestendo il lancio di un prodotto. Quando una nuova attività viene taggata come 'Risorsa di lancio', ClickUp Automazioni può assegnarla al team di progettazione, impostare una data di scadenza tre giorni dopo e avvisare immediatamente le parti interessate.

Questo lavoro si riflette nei dashboard di ClickUp, che forniscono un report in tempo reale, visivo e dinamico di tutto ciò che accade nella tua vista tabella di ClickUp. Invece di esportare manualmente grafici Excel o tabelle pivot, puoi creare visivamente widget che tracciano le prestazioni delle campagne, i tassi di completamento dei progetti o il consumo del budget.

Monitora le tue prestazioni e recupera i dati per informazioni dettagliate con i dashboard di ClickUp.

Vuoi sapere quante richieste dei client sono in ritardo o quanto tempo il tuo team ha dedicato a ciascuna campagna? Genera un dashboard ClickUp che si aggiorna automaticamente mentre il tuo team lavora nella vista tabella e l'automazione viene eseguita in background.

Guarda questo video su come configurare i dashboard di ClickUp 👇

Se il tuo lavoro è in file Excel, CSV, TSV o JSON, utilizza Spreadsheet Importer per trasferire i dati in ClickUp. Puoi importare direttamente in elenchi o spazi esistenti, riutilizzare le mappature dei campi tra i team e collegare i tuoi dati a stati, priorità e attività secondarie esistenti.

Importa i dati di Microsoft Excel in ClickUp con Spreadsheet Importer

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Ordina, filtra e raggruppa i tuoi dati, applica campi personalizzati come budget, titolari, scadenze e crea relazioni di dipendenza tra le attività.

Attiva riepiloghi automatici, analisi dei dati o aggiornamenti di progetto utilizzando ClickUp Brain in qualsiasi attività o campo personalizzato.

Scegli tra oltre 1.000 integrazioni ClickUp o utilizza webhook personalizzati per la sincronizzazione di strumenti come CRM, calendari, analisi e piattaforme di sviluppo.

Passa da un LLM all'altro, come ChatGPT, Claude, ecc., direttamente da ClickUp Brain.

Limiti di ClickUp

Troppe funzionalità/funzione possono sopraffare un nuovo utente (tuttavia, ClickUp University offre un processo guidato per comprenderne il funzionamento).

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

Ora utilizziamo un solo strumento per il monitoraggio del lavoro. Tutto qui. Non dovremo più destreggiarci tra due o tre strumenti e fogli Excel.

⭐️ Bonus: come gli agenti ClickUp AI possono farti risparmiare ore di lavoro manuale La gestione manuale dei dati può essere noiosa e richiedere molto tempo. Gli agenti IA implementano l'automazione delle attività ripetitive, rendendo il tuo flusso di lavoro più veloce ed efficiente. Automatizza l'inserimento e la pulizia dei dati: gli agenti IA possono importare, convalidare e pulire i dati da più origini dati, riducendo il lavoro richiesto e gli errori.

Genera report all'istante: imposta automazioni per creare e aggiornare report, grafici e dashboard in tempo reale, senza più calcoli manuali.

Assegna automaticamente attività e promemoria: attiva l'assegnazione di attività o promemoria di follow-up in base alle modifiche dei dati o alle scadenze.

Riassumi e analizza i dati: lascia che l'IA riesponga/riassuma rapidamente grandi set di dati, evidenzi le tendenze e fornisca informazioni utili.

Recupera e promuovi la condivisione delle informazioni all'istante: utilizza assistenti basati sull'IA per rispondere a domande o recuperare dati specifici, senza più dover cercare tra infinite righe. Gli agenti Autopilot all'interno di ClickUp mantengono il flusso di informazioni nell'area di lavoro, con un intervento manuale minimo.

2. Microsoft Power Automate (ideale per l'automazione dei processi nelle app Microsoft)

tramite Microsoft Power Automate

Power Automate è la piattaforma di automazione low-code basata su cloud di Microsoft che consente di progettare, creare e scalare flussi di lavoro su app desktop, servizi cloud e siti web senza un coinvolgimento significativo del reparto IT.

Ti consente di identificare le opportunità di automazione attraverso il task e process mining, e semplifica il lavoro ripetitivo, sia che tu stia trigger azioni quando i valori di Excel cambiano, gestendo flussi di approvazione o effettuando sincronizzazione dei dati tra app.

La piattaforma integra funzionalità AI avanzate: creazione di flussi in linguaggio naturale (basata su Copilot), automazioni suggerite dall'IA e modelli integrati per l'elaborazione di documenti, immagini e la generazione di contenuto. Il tutto è racchiuso in strumenti di governance, sicurezza e monitoraggio di livello azienda per garantire che i tuoi sforzi di automazione siano scalabili in modo sicuro ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Power Automate

Monitora il ROI attraverso strumenti di analisi integrati che mostrano esattamente quanto tempo stai risparmiando con ogni automazione.

Utilizza il process mining per identificare i colli di bottiglia nei tuoi flussi di lavoro basati su Excel e ottimizzarli per una maggiore efficienza.

Crea automazioni autoriparanti che si adattano alle modifiche nei tuoi modelli di foglio di calcolo o nelle strutture dei dati, grazie alle funzionalità di IA.

Limiti di Microsoft Power Automate

Il runner di flusso desktop può bloccarsi a causa di una leggera modifica nell'interfaccia utente dell'applicazione di destinazione.

La gestione degli errori può essere complessa e richiedere molto tempo

Prezzi di Microsoft Power Automate Automazioni

Free

Power Automate Premium: 15 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Processo Power Automate: 150 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Power Automate Hosted Process: 215 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Power Automate

G2: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Power Automate?

Un recensore di G2 afferma:

Ciò che apprezzo di Power Automate è la facilità con cui è possibile impostare flussi tra le app che utilizzo quotidianamente, come Outlook, Teams e SharePoint. Sono riuscito a creare un flusso di approvazione per l'invio di documenti al lavoro senza bisogno di competenze di programmazione.

🧠 Curiosità: secondo la reportistica, oltre il 90% dei dipendenti ha riscontrato un aumento della produttività e una riduzione dei livelli di stress grazie all'automazione del lavoro.

3. Zapier (ideale per l'automazione Excel tra diverse app)

tramite Zapier

Con Zapier, puoi creare Zaps, flussi di lavoro automatizzati che collegano Excel a migliaia di altre app. Questi Zaps ti consentono di impostare trigger e azioni in modo che gli aggiornamenti di routine, le notifiche o i trasferimenti di dati avvengano automaticamente, senza alcuno sforzo manuale.

Ad esempio, potresti creare un flusso di lavoro in più passaggi in cui il feedback dei nuovi clienti da un modulo Google aggiunge istantaneamente una riga al tuo foglio Excel. Lo stesso Zap può quindi aggiornare le celle correlate con i valori calcolati e trigger un'attività di follow-up nel tuo strumento di foglio di calcolo per project management.

Collegando più app e azioni, Zapier aiuta i team a trasferire i dati in modo fluido tra i sistemi e a mantenere aggiornati i fogli di calcolo senza dover ricorrere a copia e incollare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Pulisci e formattare i dati in entrata prima che raggiungano i tuoi fogli Excel utilizzando gli strumenti di trasformazione dei dati integrati in Zapier.

Imposta una logica condizionale per indirizzare diversi tipi di dati a fogli Excel specifici in base a regole personalizzate.

Aggiungi ritardi tra i passaggi per controllare quando vengono eseguite le azioni

Limiti di Zapier

Il debug può essere difficile se uno Zap fallisce a causa di un errore dell'app.

Include una curva di apprendimento nella creazione di Zap complessi e con più passaggi.

Prezzi di Zapier

Gratis per sempre

Professional: 29,99 $ al mese per utente

team: 103,99 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Un recensore di G2 condivide:

Il vantaggio principale di Zapier è che elimina il lavoro manuale automatizzando le attività ripetitive tra diverse app con un buon numero di funzionalità/funzione.

📮 ClickUp Insight: il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicato ad attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono particolare pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti AI di ClickUp aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, note di riunioni, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app completa per il lavoro. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

4. SheetFlash (ideale per l'automazione di Excel in blocco)

tramite SheetFlash

SheetFlash è un add-in per Excel senza codice che porta l'automazione del flusso di lavoro direttamente nel tuo foglio di calcolo. Sostituisce macro complesse e script VBA con un sistema visivo basato su schede: ogni scheda azione rappresenta un passaggio nella sequenza di automazione.

SheetFlash ti consente di registrare e documentare flussi di lavoro in più passaggi in un formato leggibile dall'utente, rendendo le attività ripetitive trasparenti e trasferibili.

Poiché funziona interamente all'interno di Excel, l'installazione è semplice tramite il menu Componenti aggiuntivi, senza necessità di configurazioni esterne. È progettato per accelerare trasformazioni di dati complesse, in modo che attività che altrimenti richiederebbero ore possano essere completate in pochi minuti, semplificando le operazioni per gli utenti di qualsiasi livello tecnico.

Le migliori funzionalità/funzioni di SheetFlash

Crea progetti per organizzare automazioni giornaliere, settimanali o mensili

Utilizza l'IA per recuperare dati esterni e trasformare le informazioni dei fogli di calcolo interni, riducendo i tempi di ricerca ed elaborazione.

Modifica la logica o l'ordine delle attività senza ricorrere allo scripting

Limiti di SheetFlash

Il piano Free limita gli utenti al salvataggio di un solo progetto.

La capacità di spazio di archiviazione è limitata a 5 MB per azione nella versione gratis.

Prezzi di SheetFlash

Free Forever

Standard: 4,99 $/licenza al mese

Premium: 8,99 $/licenza al mese

Valutazioni e recensioni di SheetFlash

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SheetFlash?

Un utente di Reddit scrive:

Strumenti come SheetFlash automatizzano già la maggior parte delle attività di Excel senza bisogno di alcun codice…

5. Numerous. ai (Il migliore per l'automazione di Excel basata sull'IA)

Numerous. ai fa pensare Excel come ChatGPT. Integra l'IA generativa direttamente in Excel e Fogli Google con la semplice funzione =IA() (o =NUM. IA).

Puoi utilizzare il prompt a ChatGPT all'interno del tuo foglio di calcolo per svolgere attività come riepilogare/riassumere testo, pulire dati, classificare elementi o generare copie, senza bisogno di API, codice o configurazione. Questo strumento consente a singoli individui e team di automatizzare attività di massa, utilizzare fogli di calcolo come utenti esperti e prototipare flussi di lavoro AI in modo efficiente.

Numerose. Le migliori funzionalità/funzione di ai

Genera contenuto per le tue campagne direttamente nel tuo foglio di calcolo : crea parole chiave AdWords, strutture di annunci Facebook e contenuto SEO senza dover cambiare contesto.

Pulisci automaticamente le voci disordinate utilizzando l'IA, risparmiando ore di lavoro manuale per formattare e standardizzare.

Prova i prototipi di IA e effettua la condivisione dei risultati con il tuo team utilizzando il formato strutturato del foglio di calcolo.

Numerose limitazioni di ai

La tua efficienza in Numerous. ai dipende dalla dipendenza delle app IA di terze parti.

Numerous. ai prezzi

Free

Pro: Prezzi personalizzati

Numerose valutazioni e recensioni su ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Numerous. ai?

Un utente dice:

Uso questo strumento ogni giorno e mi ha semplificato molto il lavoro di routine, permettendomi di concentrarmi sulle cose importanti.

👀 Lo sapevi? Il 96% delle organizzazioni trova difficile modificare o ricostruire le automazioni.

6. Power Query (ideale per la pulizia dei dati senza lavoro manuale)

tramite Power Query

Se hai mai aperto Excel, importato un CSV disordinato e impiegato mezz'ora per ripulirlo, conosci bene la fatica della preparazione ripetitiva dei dati. Power Query elimina questo onere. Consente agli analisti di effettuare la connessione, trasformare e combinare dati provenienti da più origini dati attraverso un'interfaccia visiva, passaggio dopo passaggio, senza bisogno di codice.

Puoi dare forma, filtrare e ristrutturare i dati una sola volta e salvare questi passaggi in modo che vengano eseguiti automaticamente la volta successiva. Che si tratti di unire più fogli di calcolo, estrarre dati da database o trasformare file grezzi in tabelle pulite, Power Query trasforma la pulizia ripetitiva in un flusso di lavoro ripetibile. Per gli utenti aziendali, ciò significa meno tempo dedicato alla gestione dei dati e più tempo dedicato all'analisi.

Le migliori funzionalità/funzione di Power Query

Rimuovi colonne, modifica i tipi di dati, dividi o unire colonne e ordina i dati con semplici operazioni "punta e clicca" che Power Query ricorda e ripete.

Importa dati da varie origini, inclusi modelli di database , file CSV e pagine web, quindi forma i dati esattamente come ti servono.

Pulisci i dati disordinati gestendo i valori mancanti, trovando e sostituendo il testo, scomponendo i dati per le tabelle pivot e combinando più origini dati in un unico set di dati pulito.

Limiti di Power Query

La configurazione iniziale richiede l'apprendimento dell'interfaccia Power Query e dei concetti di base del codice M.

Prezzi di Power Query

Power Query fa parte dell'ecosistema Power BI.

Free Forever

Power BI Pro: 14 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Power BI Premium per utente: 24 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Power BI Embedded: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Power Query

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Power Query?

Un utente di Reddit dice:

Power Query ha i suoi vantaggi. Richiede un modo di pensare leggermente diverso. In Excel pensiamo in termini di righe e colonne e alle loro relazioni. In Power Query pensiamo molto più in termini di tabelle e alle loro relazioni. Ma come regola generale: se si è in grado di comprendere Excel, si è in grado di comprendere Power Query.

📖 Leggi anche: Come utilizzare Excel per project management

7. Visual Basic for Applications (VBA) (Ideale per utenti esperti di Excel)

Visual Basic for Applications (VBA) è il linguaggio di scripting integrato di Microsoft per Excel e altre app di Office. Accessibile dalla scheda Sviluppatore, consente l'automazione di attività ripetitive, la personalizzazione dei fogli di calcolo e persino la creazione di flussi di lavoro tra applicazioni.

VBA può registrare macro che riproducono le tue azioni o consentirti di scrivere codice per creare funzioni completamente nuove su misura per le tue regole aziendali. Può rispondere a eventi come l'immissione di dati, l'apertura di cartelle di lavoro o gli aggiornamenti dei fogli, rendendo l'automazione dinamica e sensibile al contesto. Oltre a Excel, VBA può essere collegato a Word, Outlook e Access, trasformando la suite Office in un ambiente programmabile per l'automazione end-to-end.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visual Basic for Applications (VBA)

Crea reportistica Excel automatizzata estraendo dati da più fogli, calcolando i totali e formattando in modo coerente.

Crea moduli interattivi e finestre di dialogo personalizzate per automatizzare le attività di immissione dati e facilitare il processo decisionale.

Accedi al modello di oggetto di Excel per manipolare intervalli, grafici e comportamento delle cartelle di lavoro.

Limiti di Visual Basic for Applications (VBA)

Se vuoi andare oltre la semplice registrazione di macro, dovrai seguire un percorso di apprendimento.

Prezzi di Visual Basic for Applications (VBA)

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Visual Basic for Applications (VBA)

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Visual Basic for Applications (VBA)?

Un utente di Reddit dice:

VBA è attualmente l'unico linguaggio che integra e collega in modo nativo tutte le applicazioni della suite Microsoft Office. Finché Office continuerà ad essere ampiamente utilizzato in ambito aziendale, VBA sarà presente.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Airtable

8. UiPath (ideale per l'automazione end-to-end di Excel con RPA)

tramite UiPath

UiPath offre una potente suite di attività di automazione Excel create appositamente per gestire attività complesse su fogli di calcolo. Che tu debba aggiornare centinaia di celle, gestire dati su più fogli di lavoro o eseguire calcoli su cartelle di lavoro, queste attività predefinite semplificano il processo.

Un componente aggiuntivo di Excel perfettamente integrato ti consente di utilizzare la selezione con un semplice clic di celle, tabelle e intervalli, senza dover inserire manualmente riferimenti di cella o formule. Questa stretta integrazione rende la creazione di flussi di lavoro molto più intuitiva, consentendoti di configurare visivamente le operazioni di Excel senza dover scrivere del codice per alcun dettaglio di basso livello.

Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Crea flussi di lavoro Excel visivi utilizzando attività drag-and-drop

Crea automazioni visive in UiPath Studio

Usa l'IA per classificare i documenti ed estrarre dati strutturati

Limiti di UiPath

Mancanza della funzionalità/funzione di scansione dei codici a barre

Lo studio può rallentare con flussi di lavoro più grandi o complessi

Prezzi di UiPath

Base: 25 $ al mese per utente

Standard: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2: 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UiPath?

Un utente G2 scrive:

Apprezzo il modo in cui UiPath semplifica l'automazione con un'interfaccia intuitiva accessibile sia ai principianti che agli esperti.

👀 Lo sapevi? Il 78% delle aziende utilizza già l'intelligenza artificiale in almeno una funzione aziendale.

9. Microsoft 365 Copilot (ideale per l'automazione del linguaggio naturale nelle app MS)

tramite Microsoft 365 Copilot

Supponiamo che tu chieda a Excel: "Riepiloga l'andamento dei ricavi nell'ultimo trimestre" e ricevi immediatamente grafici, approfondimenti e consigli. Microsoft 365 Copilot lo rende possibile.

Integrato direttamente nelle app di Microsoft 365, tra cui Excel, Word, Outlook e Teams, Copilot utilizza prompt in linguaggio naturale per creare, analizzare e visualizzare i dati nel contesto. In Excel, non si limita a generare formule o grafici, ma è in grado di evidenziare i fattori chiave, identificare i valori anomali e suggerire scenari basati sui dati aziendali effettivi.

Poiché si basa sui documenti, sulle email, sui calendari, sulle chat e sui fogli di calcolo della tua organizzazione, Copilot fornisce risposte contestualizzate invece di risultati generici. Il risultato è un modo più naturale di pensare, analizzare e lavorare, che ti aiuta a passare dai dati grezzi alle intuizioni più rapidamente che mai.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365 Copilot

Estrai contenuti rilevanti da riunioni, email o chat recenti

Poni domande sui tuoi dati e ottieni risposte contestualizzate

Trasforma il linguaggio naturale in azioni Excel: non dovrai più cercare nei menu o ricordare formule complesse.

Ottieni assistenza nell'analisi dei dati con approfondimenti e visualizzazioni istantanei

Limiti di Microsoft 365 Copilot

Funziona solo con file Excel archiviati nel cloud di Microsoft.

Può occasionalmente fornire suggerimenti irrilevanti

Prezzi di Microsoft 365 Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365 Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 80 valutazioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft 365 Copilot?

Un utente di Reddit effettua la condivisione:

Per me, Copilot è stato di grande aiuto in Excel. Il fatto di non dover nemmeno pensare a come visualizzare i dati è fantastico.

10. Appy Pie Automate (ideale per pianificare i backup in Excel)

tramite Appy Pie Automate

Hai bisogno di aggiornare i fogli di inventario in base ai dati commerciali?

Appy Pie Automate ti consente di creare una connessione facile e veloce tra Excel e le tue app preferite, come piattaforme di e-commerce, CRM o strumenti di marketing, senza bisogno di codice.

Ogni volta che si verifica un nuovo evento (come una vendita o un nuovo contatto), puoi aggiungere o aggiornare automaticamente le righe nelle tabelle Excel. In questo modo non sarà più necessario copiare, incollare o trasferire formule manualmente e il tuo team potrà concentrarsi sulle analisi invece che su attività ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appy Pie Automate

Imposta azioni basate sul tempo o attivate da evento per aggiornare i file Excel quando vengono soddisfatte condizioni specifiche.

Pianifica backup automatici dei file Excel importanti per prevenire la perdita di dati

Crea flussi di lavoro Excel personalizzati utilizzando un'interfaccia visiva e senza codice che risulta intuitiva anche se non hai mai automatizzato nulla prima d'ora.

Limite di Appy Pie Automate

Più complesse diventano le tue automazioni Excel, più alto sarà il livello di prezzo di cui avrai bisogno.

Prezzi di Appy Pie Automate

Standard: 12 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Professional: 30 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Aziendale: 80 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Appy Pie Automate

G2: 4,7/5 (oltre 1.380 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Appy Pie Automate?

Un recensore di G2 scrive:

Anche se non sai programmare, puoi creare il prodotto a cui hai pensato senza dedicarci troppo tempo. Non è necessario fare un grande lavoro richiesto per imparare il codice e i dettagli. Puoi ricevere assistenza personalizzata e risolvere i problemi quando ti blocchi.

👀 Lo sapevi? Il 41% dei venditori ritiene che una completa integrazione dell'IA nella propria organizzazione favorirebbe una crescita senza precedenti.

Vai oltre le automazioni di Microsoft Excel con ClickUp

L'automazione delle attività Excel consente di risparmiare tempo, ma spesso richiede un notevole lavoro richiesto, costringendoti a lottare con file scollegati, collaborazione limitata e supervisione manuale. Se il tuo team sta crescendo o i tuoi processi aziendali stanno diventando più complessi, valuta la possibilità di passare a una piattaforma integrata.

Con ClickUp, puoi gestire i tuoi dati con la vista Tabella, eliminare le attività ripetitive con oltre 100 automazioni, creare dashboard in tempo reale e importare i tuoi fogli Excel esistenti in pochi minuti.

Sei pronto a migliorare la tua esperienza di automazione? Iscriviti a ClickUp gratis ed evita la proliferazione dei fogli di calcolo!