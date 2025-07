Modelli gratuiti per alberi genealogici su Fogli Google

Tutto inizia con una scatola impolverata in soffitta, alcune fotografie in bianco e nero e nomi scritti a matita sul retro: frammenti di una storia familiare che aspettano di essere ricomposti.

Nel corso del tempo, le famiglie crescono, si allontanano e si riuniscono, lasciando spesso dietro di sé ricordi difficili da organizzare o rintracciare. Eppure, ognuno di questi momenti contribuisce a creare un ricco mosaico di storia condivisa e connessioni

Per dare un senso a tutto questo, un modello di albero genealogico di Fogli Google può essere sorprendentemente potente. Con un layout chiaro, ti aiuta a scoprire connessioni, mappare relazioni, conservare storie e mettere a fuoco la storia della tua famiglia.

Non è necessario spendere molto denaro per organizzare le generazioni della storia della tua famiglia: basta un po' di tempo e il modello giusto.

Troviamo quello perfetto per te. 🖌️

Cosa rende un modello di albero genealogico di Fogli Google un buon modello?

Un modello di albero genealogico su Fogli Google ben strutturato rende la storia della tua famiglia semplice e chiara da seguire e facile da aggiornare. Ecco cosa cercare in un albero genealogico ben organizzato. 👀

Struttura organizzata per le relazioni: inizia con un antenato comune e si ramifica per generazione, mantenendo i nomi e le relazioni disposti su righe o colonne

Chiarezza visiva e leggibilità: Utilizza colori diversi, testo in grassetto e bordi per separare i rami ed evidenziare i dettagli importanti

Espandibilità e flessibilità: Aggiornamenti facili man mano che trovi altri parenti, con spazio sufficiente per aggiungere date di nascita, luoghi o note senza creare confusione

Integrazione di foto e link: consente di aggiungere foto di famiglia direttamente nelle celle e includere link ad album, documenti o siti web di genealogia per un approccio personalizzato e interattivo

Collaborazione: Consente ai membri della famiglia di partecipare, modificare o commentare facilmente e continuare a condividere con opzioni di stampa o copia digitale

Accesso multi-formato: Consente di scaricare o esportare l'albero genealogico in diversi formati, come Documenti Google o persino Google Presentazioni per presentazioni o relazioni, e di conservare tutto comodamente archiviato e sincronizzato in Google Drive

🧠 Curiosità: Il più grande albero genealogico documentato al mondo appartiene a Confucio, sì, proprio il filosofo cinese. La sua discendenza è stata registrata ininterrottamente per oltre 2.500 anni e abbraccia più di 80 generazioni.

Modelli di alberi genealogici di Fogli Google

Ti sei imbattuto in una vecchia foto e non riconosci metà delle persone ritratte? È ora di iniziare a costruire l'albero genealogico. 💁

Parla con i tuoi parenti e raccogli le loro storie, oppure immergiti negli archivi di famiglia. Questi modelli ti forniranno il punto di partenza di cui hai bisogno.

1. Modello di grafico dell'albero genealogico di Fogli Google di Template. Net

Non vuoi che un modello ti limiti a un unico formato? Il modello di grafico dell'albero genealogico di Fogli Google di Template. Net funziona perfettamente in Excel e Fogli Google senza richiedere strumenti aggiuntivi, sottoscrizioni o configurazioni complicate.

Puoi inserire tutte le generazioni che desideri, modificare il design in base alla storia della tua famiglia e continuare ad aggiornarlo man mano che la tua ricerca rivela nuovi volti e aspetti. Inoltre, include una licenza commerciale a vita. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di regole di attribuzione o limiti di utilizzo nascosti. Scaricalo una volta e sarà tuo, personalizzabile come preferisci.

✅ Ideale per: Persone che cercano un grafico dell'albero genealogico semplice e personalizzabile senza strumenti aggiuntivi o sottoscrizioni

💡 Suggerimento: un trucco per creare un albero genealogico con Documenti Google è utilizzare Inserisci > Disegni e costruire un semplice albero genealogico visivo utilizzando forme e linee. È una soluzione rapida quando non vuoi perdere tempo a cercare modelli.

2. Modello di albero genealogico di Fogli Google di Vertex 42

via Vertext42

Il modello di albero genealogico di Fogli Google di Vertex 42 offre un buon equilibrio tra struttura e flessibilità. Puoi lavorare con grafici vuoti stampabili o in formato digitale utilizzando le versioni per Fogli Google, Excel o Word, a seconda delle tue preferenze.

Una funzionalità/funzione molto utile è la possibilità di aggiungere foto per ogni persona direttamente nell'albero. Vedere i volti accanto ai nomi rende il tutto più personale e sincero. A seconda di quanto indietro nel tempo vuoi andare, puoi anche scegliere quante generazioni includere, con layout per quattro, sei o persino sette generazioni.

La versione Excel include anche diversi stili di layout e orientamenti, che rendono più facile adattarla man mano che il tuo albero cresce. E se non sai da dove iniziare, c'è un esempio del grafico della famiglia Kennedy che può darti un'idea di come funziona.

✅ Ideale per: Principianti e genealogisti occasionali che creano un albero genealogico senza scrivere formule personalizzate o perdere tempo con la formattazione

3. Modello di albero genealogico di Fogli Google di Someka

via Someka

Se hai mai pensato di tracciare il tuo albero genealogico come se fosse il lignaggio dei Skywalker, il modello di albero genealogico di Star Wars di Fogli Google creato da Someka è un punto di partenza divertente.

È precompilato con nomi familiari come Luke Skywalker e Shmi Skywalker. Anche il layout è completamente personalizzabile. Puoi facilmente sostituire i caratteri e utilizzarlo per mappare la tua famiglia, indipendentemente dalla complessità delle connessioni. È disponibile per Excel e Fogli Google, quindi puoi facilmente apportare aggiornamenti e modifiche online o offline.

✅ Ideale per: i fan di Star Wars che amano aggiungere un tocco unico al proprio albero genealogico, con un lignaggio interattivo costruito con un approccio ispirato alla cultura pop

4. modello di albero genealogico di 6 generazioni di Vertex 42

tramite Vertex 42

Il modello di albero genealogico a 6 generazioni, creato da Jon e Jim Wittwer, è una delle opzioni più pratiche ed efficienti dal punto di vista visivo disponibili per alberi genealogici di grandi dimensioni.

Progettato pensando alla ricerca genealogica reale, questo modello risolve un problema comune. La maggior parte degli alberi genealogici multigenerazionali stipano i nomi in piccole caselle o sprecano spazio prezioso. Questo modello bilancia sapientemente compattezza e chiarezza, inserendo sei generazioni in modo ordinato su una singola pagina, senza rendere i nomi illeggibili.

Puoi persino personalizzarlo con delle foto, anche se gli spazi riservati alle immagini sono piuttosto ridotti a causa dei limiti di spazio. Come bonus, il file include un foglio di lavoro per 7 generazioni, aggiunto nell'ultimo aggiornamento, perfetto per chi desidera approfondire ulteriormente le proprie origini.

🔍 Lo sapevi? Prima dell'introduzione dei registri moderni, le famiglie bramini in India conservavano pergamene genealogiche scritte a mano chiamate Panjis. Erano così importanti che spesso i matrimoni venivano combinati solo dopo aver verificato la compatibilità attraverso questi registri.

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google per gli alberi genealogici

Sebbene Fogli Google offra un'opzione gratuita e accessibile per mappare i dati della tua famiglia, la sua utilità diminuisce notevolmente quando si cerca di costruire un albero genealogico multigenerazionale o ricco di dettagli.

Ecco uno sguardo più da vicino alle limitazioni (insieme a una soluzione migliore per risolvere i tuoi problemi):

Limiti visivi e di layout

Fogli Google non offre personalizzazioni visive avanzate, come la possibilità di aggiungere forme, utilizzare il posizionamento tramite trascinamento o separare in modo intuitivo i rami della famiglia.

✅ Per risolvere questo problema, usa le mappe mentali di ClickUp per organizzare visivamente i rami della famiglia con la flessibilità del drag-and-drop, connettori, forme personalizzate ed etichette, perfette per alberi genealogici complessi su più pagine o generazioni. Crea un albero genealogico personalizzato utilizzando le mappe mentali di ClickUp e collegalo alle attività per la tua ricerca genealogica/familiare con un solo clic

Problemi di scalabilità

Man mano che aggiungi altri membri o estendi i dati della famiglia attraverso le generazioni, Fogli Google può diventare disordinato. La formattazione manuale necessaria per mantenere chiare le relazioni diventa rapidamente ingestibile.

✅ Le oltre 15 viste di ClickUp, in particolare le tabelle e gli elenchi, ti consentono di raggruppare i membri della famiglia per generazione, lignaggio o regione. Puoi facilmente attivare/disattivare la visibilità, suddividere gli alberi in sezioni o espanderli su più pagine con documenti e attività collegati.

Grafici e immagini limitati

La funzionalità/funzione grafico organizzativo in Fogli Google è piuttosto semplice: non supporta linee curve, connettori dinamici o annotazioni avanzate che rendono gli alberi genealogici più facili da interpretare.

✅ Le lavagne online ClickUp ti offrono il controllo completo su connettori, forme, tipi di linea e stile. Puoi persino aggiungere foto al tuo albero genealogico. In questo modo il tuo albero genealogico sarà bello, funzionale e facile da seguire, anche con rami complessi o relazioni tra passaggi. Personalizza il tuo albero genealogico con diverse opzioni di stile e la possibilità di incorporare immagini nelle lavagne online ClickUp

Ulteriori informazioni su tutto ciò che puoi ottenere con le lavagne online ClickUp 👇🏽🎥

Funzionalità e limiti analitici

Fogli Google non dispone delle funzionalità/funzioni dei software avanzati di genealogia. Non offre il monitoraggio automatico delle relazioni, il collegamento dei record o la possibilità di integrarsi con origini dati familiari esterne.

✅ Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per taggare le relazioni (ad esempio, materno/paterno, fratello/sorella, cognato/cognata), le automazioni di ClickUp per identificare le lacune (come le date di nascita mancanti) e persino incorporare database di terze parti direttamente nelle attività utilizzando le funzionalità di incorporamento e integrazione di ClickUp.

Modelli alternativi di alberi genealogici di Fogli Google

Se stai cercando modelli di alberi genealogici che vadano oltre i limiti di Fogli Google, ora sai che ClickUp offre alcune alternative interessanti. Noto per la sua flessibilità nella gestione delle attività e dei progetti, il software di collaborazione visiva offre modelli personalizzabili, accattivanti e facili da usare.

Ecco una selezione dei migliori! 🧰

1. Modello di albero genealogico ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza, archivia e collabora alle ricerche genealogiche con il modello di albero genealogico ClickUp

Se stai cercando un modo visivo e collaborativo per mappare la storia della tua famiglia, il modello di albero genealogico ClickUp è un ottimo punto di partenza. È predefinito utilizzando le lavagne online ClickUp, quindi non sei vincolato a layout rigidi. Puoi trascinare, rilasciare, collegare e personalizzare ogni elemento (nel modo che preferisci).

Inizia aggiungendo il tuo cognome nella parte superiore e, da lì, intraprendi un viaggio dall'alto verso il basso attraverso il tuo lignaggio. Fai doppio clic per modificare nomi, date, immagini o dettagli e utilizza i connettori per creare relazioni tra le generazioni.

L'interfaccia è ciò che lo rende ancora migliore. Vuoi duplicare un ramo della famiglia? Basta premere Ctrl o Cmd + D. Hai bisogno di raggruppare o separare elementi? Terminato in pochi passaggi. Inoltre, puoi invitare altri membri della famiglia a contribuire in tempo reale perché si tratta di una lavagna online collaborativa.

✅ Ideale per: pensatori visivi e storici di famiglia che necessitano di un modo interattivo per costruire e condividere il proprio albero genealogico

📮 ClickUp Insight: Circa il 90% delle persone fissa obiettivi legati alla salute o alla crescita professionale, ma i progetti e gli hobby che appassionano spesso vengono trascurati. Ma anche le idee divertenti meritano di essere messe in primo piano. Annotale sul blocco note di ClickUp o abbozzale sulle lavagne online di ClickUp e porta a termine quei progetti creativi, come la creazione di un albero genealogico, che rimandi da mesi. Tutto ciò che ti serve è un piano. 🤓 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più, compreso quello divertente, da quando sono passati a questo strumento.

2. Modello di lavagna online per diagrammi di parentela ClickUp

Ottieni il modello gratuito Comprendi le relazioni complesse tra persone e gruppi con il modello di lavagna online Diagramma di parentela di ClickUp

Il modello di lavagna online ClickUp Kinship Diagram è un'altra soluzione intuitiva per visualizzare le relazioni familiari. A differenza dei grafici statici tradizionali, ti consente di disegnare facilmente connessioni familiari complesse.

È particolarmente utile per chi desidera comprendere le complesse dinamiche familiari o per i professionisti che assistono i propri client nell'esplorazione delle loro origini genealogiche.

Puoi creare attività con stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare lo stato di avanzamento di ogni mappatura delle relazioni. Inoltre, i campi personalizzati ti consentono di classificare e aggiungere attribuzioni.

✅ Ideale per: Genealogisti che hanno bisogno di mappare esempi di diagrammi familiari intricati e complessi e relazioni con un formato lavagna online più analitico

📖 Leggi anche: Il miglior software di lavagna online per la collaborazione

3. Modello di organigramma ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un albero genealogico pulito e strutturato con il modello di organigramma ClickUp

Originariamente pensato per creare un organigramma (come suggerisce il nome), il modello ClickUp Org Chart ti offre una tela modificabile per organizzare visivamente anche il tuo albero genealogico. Costruito con un layout graduale e dall'alto verso il basso, ti consente di mappare chiaramente le generazioni, sia che tu stia tracciando la tua famiglia immediata o che ti immergi in rami estesi.

Fai doppio clic per aggiungere nomi, date di nascita o dettagli personali e utilizza i connettori per definire facilmente le relazioni principali e tra fratelli.

Man mano che il tuo albero si evolve, puoi riorganizzare le sezioni in pochi secondi senza ricostruire nulla (ottimo per ricollegarti con cugini lontani o scoprire nuovi lignaggi). Puoi anche aggiungere colori per raggruppare i rami della famiglia, inserire commenti o note a piè di pagina per contestualizzare meglio e collaborare in tempo reale con i tuoi parenti taggandoli direttamente nel documento.

✅ Ideale per: genealogisti, organizzatori di riunioni di famiglia o chiunque desideri documentare strutture familiari estese su più generazioni

🧠 Curiosità: La prima illustrazione conosciuta di un albero genealogico, l'Albero di Jesse, risale all'XI secolo. Era un modo medievale per mostrare l'ascendenza di Gesù ed era spesso raffigurato in splendide vetrate o scolpito sulle pareti delle cattedrali.

4. Modello di mappa mentale vuota ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un albero genealogico vivente con il modello di mappa mentale vuota di ClickUp

Il modello di mappa mentale vuota di ClickUp ti offre una tela libera per progettare il tuo albero genealogico esattamente come lo immagini. Il layout drag-and-drop lo rende uno degli esempi di mappe mentali più adattabili per visualizzare le relazioni generazionali.

Inizia con un nome o un'idea centrale ed espandi in qualsiasi direzione, ad esempio monitorando il lignaggio, unendo rami della famiglia o aggiungendo storie secondarie. Aggiungi nomi, date di nascita, linee di relazione e note personalizzate. Se desideri andare oltre le funzioni di base, puoi anche inserire foto, tradizioni culturali o eventi chiave per arricchire la narrazione della tua famiglia.

Poiché è basato sulle lavagne online ClickUp, la collaborazione in tempo reale è integrata. Puoi invitare fratelli, cugini o parenti più anziani ad aggiungere ciò che ricordano. Non è divertente?

✅ Ideale per: Storici di famiglia creativi o educatori che desiderano completa libertà visiva per creare un albero genealogico, inclusi i legacy culturali

Una volta aggiunta la storia della tua famiglia in ClickUp, utilizzando attività, campi personalizzati e persino relazioni per mappare le generazioni, tenere traccia di tutto sarà semplicissimo.

Integrato nell'area di lavoro, ClickUp Brain è uno strumento eccellente per trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Che tu stia cercando la data di nascita di un bisnonno o una nota aggiunta mesi fa da tuo cugino, basta chiedere.

Ad esempio, prova "In che anno è nato il nonno Joe?" e ottieni il risultato più pertinente, risparmiando tempo e ricerche.

🔍 Lo sapevi? Prima dell'avvento della carta e dei fogli di lavoro, la storia familiare veniva tramandata oralmente, soprattutto nelle culture africane e arabe. I cantastorie, come i griot dell'Africa occidentale, erano gli archivi viventi del lignaggio familiare, memorizzando e recitando le generazioni degli antenati durante le cerimonie.

5. Modello di directory foto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trova le foto cercando parole chiave e tag per un monitoraggio accurato dell'albero genealogico con il modello di directory fotografica ClickUp

Vuoi mostrare il tuo albero genealogico con delle foto? Il modello Directory foto di ClickUp mostra i profili delle famiglie con foto, nomi e informazioni aggiuntive in un layout a griglia. Ogni "scheda" può rappresentare un membro della famiglia ed è possibile personalizzare i campi per includere date di nascita, posizioni, relazioni o anche fatti interessanti e storie di famiglia.

Invece di scorrere righe di testo o fogli di lavoro, potrai visualizzare il tuo albero genealogico con le foto in primo piano, rendendolo ideale per presentazioni e riunioni. Man mano che il tuo albero genealogico cresce e emergono nuove informazioni, potrai aggiornare facilmente il modello.

✅ Ideale per: Famiglie che desiderano mostrare il proprio albero genealogico con un'enfasi visiva sulle foto

Rivivi la storia della tua famiglia con ClickUp

Se utilizzi già Fogli Google per creare un albero genealogico organizzato che rappresenta diverse generazioni, sai già che è un ottimo punto di partenza: semplice, accessibile e familiare. Tuttavia, un foglio di lavoro può limitarti quando il tuo albero inizia a crescere o desideri una narrazione più visiva, personalizzazione e collaborazione.

È qui che entra in gioco ClickUp. Le sue guide passo passo e i modelli visivi, come lavagne online, mappe mentali e persino directory di foto, lo rendono divertente, interattivo e facile da sviluppare. Puoi trascinare e rilasciare, assegnare colori ai rami, caricare foto e persino collaborare con i tuoi parenti in tempo reale, indipendentemente da dove si trovino.

Pronto ad andare oltre quelle minuscole celle? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅