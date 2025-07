Se sei qui, probabilmente hai già sentito parlare di Perplexity, forse l'hai anche usato e ti è piaciuto... proprio come questo utente di Reddit che riusciva a malapena a contenere la sua eccitazione.

Ho provato Perplexity su WhatsApp oggi: è fantastico! Risposte rapide, informazioni aggiornate, riepiloghi/riassunti, tutto tramite chat.

Per molti è lo strumento ideale per verificare e controllare le informazioni senza dover setacciare manualmente centinaia di risultati di ricerca.

Sebbene sia potente anche da solo, l'uso di Perplexity IA su WhatsApp offre anche numerose opportunità.

Per gli utenti esperti di WhatsApp, in particolare i marketer, diventa un modo pratico per migliorare il coinvolgimento.

Con un tasso di apertura del 98%, l'invio di immagini generate dall'IA o di risposte concise tramite un bot WhatsApp può portare a rendimenti più elevati con il minimo lavoro richiesto. Si tratta di un metodo efficiente per creare contenuti visivi, gestire domande veloci e generare immagini che stimolano all'azione.

In questo articolo ti mostreremo come utilizzare Perplexity IA per generare immagini su WhatsApp, dall'impostazione del sistema all'invio del tuo primo messaggio.

Cos'è Perplexity IA e perché gli utenti di WhatsApp la utilizzano?

Perplexity IA è un assistente di ricerca basato sull'intelligenza artificiale che unisce la semplicità di un chatbot alla profondità di un motore di ricerca. Fornisce risposte rapide e conversazionali a domande complesse, supportate da dati in tempo reale e citazioni delle fonti.

Ora che funziona direttamente su WhatsApp, gli utenti possono ottenere lo stesso potente supporto senza cambiare app.

Puoi utilizzare questa funzionalità per una serie di attività: gestire le chat dei client, creare contenuti visivi o verificare rapidamente i dati, il tutto all'interno della tua conversazione WhatsApp.

Ecco alcuni esempi di domande poste a Perplexity su WhatsApp: 📌 "Mostrami un riepilogo/riassunto delle ultime recensioni sull'iPhone" 📚 "Traduci questo paragrafo in francese" 🚀 "Crea un'immagine del lancio di un razzo in stile acquerello"

Invece di cercare tra le schede o copiare link, Perplexity ti dà la risposta proprio dove stai già chattando.

Ecco cosa la distingue:

Risposte verificate con citazioni visibili, in modo che gli utenti possano verificare le informazioni

Dati in tempo reale dal web , per mantenere aggiornate le tue conoscenze

Generazione di immagini, generazione di codici e supporto multimodale per input visivi o testuali (tramite piano Pro)

Riepilogo/riassunto di articoli complessi, documenti lunghi e note sparse

Follow-up senza interruzioni all'interno della stessa nuova chat, per un'esperienza naturale

Organizzazione e analisi dei progetti per scoprire informazioni interessanti

Perché utilizzare immagini generate dall'IA su WhatsApp?

Quando Forever Liss ha iniziato a inviare messaggi multimediali ai clienti che abbandonavano il carrello, i tassi di recupero dei carrelli sono aumentati del 24,6%. Il marchio ha reso lo shopping più veloce e coinvolgente fondendo l'automazione dei chatbot con immagini WhatsApp, curiosità e link ai prodotti.

Questo caso di studio mostra quanto sia importante la messaggistica multimediale per il marketing su WhatsApp. I clienti rispondono meglio ai prompt visivi, specialmente se abbinati alla chat diretta di WhatsApp e all'automazione.

Per i liberi professionisti, i designer e i piccoli team, creare manualmente queste immagini non è sempre fattibile. È qui che i generatori di arte IA come Perplexity IA ti aiutano, consentendoti di generare rapidamente immagini personalizzate e in linea con il tuo marchio e di personalizzare le tue campagne.

Con Perplexity IA su WhatsApp, gli utenti possono creare facilmente:

🤩 Caratteristiche principali del prodotto per la condivisione di cataloghi

📝 Immagini informative per contenuti didattici o tutorial

💬 Schede con citazioni o banner di annunci

⏰ Promemoria di eventi o offerte a tempo limitato

🎨 Risposte visive a query semplici o domande frequenti

📮 Approfondimento ClickUp: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Come utilizzare Perplexity IA per generare immagini su WhatsApp

Iniziare a utilizzare Perplexity IA su WhatsApp è incredibilmente semplice, poiché non è necessario scaricare app aggiuntive né effettuare complicate procedure di accesso. Segui questi passaggi per configurare il tuo strumento di IA per i social media:

Passaggio 1: configura Perplexity IA su WhatsApp

Per iniziare bastano meno di un minuto:

Salva il numero ufficiale di Perplexity: +1 (833) 436-3285

Oppure clicca qui per aprire direttamente Perplexity su WhatsApp: wa.me/18334363285

Apri WhatsApp e individua il contatto nell'elenco

Avvia una nuova chat e invia il tuo primo messaggio

Non è necessario un account Perplexity, una password o app aggiuntive. Tutto ciò che serve è una connessione Internet attiva e WhatsApp.

Passaggio 2: genera immagini con Perplexity IA su WhatsApp

Una volta impostata la chat WhatsApp con Perplexity, puoi passare direttamente alla generazione delle immagini.

Per creare immagini, basta inviare un prompt che descrive ciò che si desidera. Perplexity comprende il linguaggio naturale, quindi non è necessario utilizzare un gergo tecnico. Ecco alcuni esempi che potete provare:

"Crea un'immagine di un gatto che indossa un casco spaziale"

"Genera un'immagine di una città futuristica con auto volanti"

"Crea un'immagine di un'accogliente baita di montagna al tramonto"

"Crea l'immagine di un quaderno con note scritte a mano su una scrivania di legno"

"Genera un'immagine di una festa in spiaggia di notte con lanterne"

Queste immagini generate dall'IA vengono consegnate istantaneamente nella conversazione del tuo bot WhatsApp. Puoi utilizzarle nel tuo calendario dei contenuti, nelle presentazioni, nei mockup di prodotti o anche per progetti creativi personali.

💡 Suggerimento: Perplexity IA su WhatsApp può anche fornire risposte concise e accurate, aiutare con ricerche rapide e risolvere problemi quotidiani, il tutto in un'unica chat. Puoi verificare i fatti, riepilogare/riassumere argomenti o ottenere una guida passo passo senza cambiare app.

Suggerimenti per generare immagini migliori con Perplexity su WhatsApp

Vuoi ottenere il massimo dalla generazione di immagini di Perplexity IA su WhatsApp? Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a creare prompt migliori e ottenere risultati più pertinenti:

Aggiungi stile o indicazioni di impostazione : richiedi stili come "acquerello", "minimalista" o "pixel art" Esempio : "Crea un'immagine di una spiaggia in toni pastello con filtri retrò"

Esempio: "Crea un'immagine di una spiaggia dai toni pastello con filtri retrò"

Usa domande di follow-up

Se la prima immagine non è proprio quella giusta, perfezionala dicendo "rendila più colorata" o "aggiungi uno sfondo con il tramonto" nella stessa chat di WhatsApp

Richiedi più opzioni

Puoi dire "genera tre diverse versioni di una strada cittadina illuminata dai neon di notte" per ottenere variazioni. Ma nota che Perplexity può inviare solo un'immagine alla volta come risposta al tuo prompt

Specificare il formato o lo scopo

Menziona se è per un post sui social, una diapositiva o lo stato di WhatsApp per consentire all'assistente IA di comprendere meglio il layout di cui hai bisogno

🧠 Lo sapevate? Con oltre 2 miliardi di utenti attivi, WhatsApp domina la messaggistica globale, ma non è tutto rose e fiori. L'utilizzo di WhatsApp presenta sia vantaggi che svantaggi. Esserne consapevoli vi aiuterà a chattare in modo più intelligente (o a cambiare piattaforma, se necessario).

Limiti dell'utilizzo di Perplexity IA per le immagini su WhatsApp

È entusiasmante generare immagini con Perplexity IA direttamente all'interno di WhatsApp, ma alcune limitazioni potrebbero rallentarti.

Il limite di caratteri di WhatsApp può abbreviare i prompt o le risposte, il che a volte influisce sui dettagli o sulla chiarezza della tua richiesta di immagine

Perplexity non può creare grafici, infografiche o risorse visive stratificate, quindi è limitato a immagini singole e indipendenti

Senza uno stile chiaro o un soggetto specifico, le immagini potrebbero risultare generiche o prive di varietà creativa

Non è possibile controllare la risoluzione , le dimensioni dell'immagine o il formato del file, il che potrebbe limitare l'utilizzo delle immagini nei progetti di design

Per query di nicchia o tecniche, l'accuratezza delle immagini potrebbe diminuire poiché Perplexity si basa su fonti web generiche piuttosto che su database specializzati

Utilizzo di ClickUp per semplificare i tuoi progetti di immagini IA

Strumenti disgiunti uccidono lo slancio.

Quando le idee creative del tuo team vivono in uno strumento, i feedback in un altro e le attività in un altro ancora, i progetti si bloccano, si perde il filo del contesto, le scadenze vengono posticipate e la collaborazione diventa reattiva invece che proattiva.

Se utilizzi Perplexity IA su WhatsApp per generare immagini, ma memorizzi i prompt in Documenti Google e raccogli feedback tramite email, il tuo team farà fatica a stare al passo e a mantenere la sincronizzazione.

ClickUp riunisce tutto questo in un unico posto, mantenendo i tuoi flussi di lavoro di progettazione e marketing basati sull'IA organizzati, collaborativi e veloci.

Fai brainstorming, genera e condividi immagini con le lavagne online ClickUp e ClickUp Brain

Inizia con una lavagna online ClickUp. Supponiamo che tu stia pianificando delle immagini per il lancio di un prodotto. Abbozzi alcune idee in collaborazione con il tuo team, inserisci alcune immagini di ispirazione e poi digita il seguente prompt per ClickUp Brain:

"Genera l'immagine di uno smartwatch che fluttua sopra lo skyline luminoso di una città di notte."

Prova ClickUp Brain gratis Crea immagini in pochi secondi e mantieni attiva l'intera pipeline creativa con ClickUp Brain

ClickUp Brain non si limita a generare immagini. Si connette ai tuoi documenti, alle tue attività e alle tue comunicazioni, consentendoti di porre domande basate sui dati della tua area di lavoro, come ad esempio: "Qual è lo stato delle immagini della nostra homepage?" o "Riepiloga/riassumi tutti i feedback sulle immagini della revisione di questa settimana. "

Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp Brain Connetti il tuo processo di generazione di immagini IA ai tuoi flussi di lavoro in un'unica app utilizzando ClickUp Brain

Ecco un breve video su come puoi utilizzare ClickUp Brain dall'ideazione alla realizzazione della tua campagna:

Vuoi discutere più nel dettaglio delle immagini generate? Apri la chat di ClickUp accanto alla tua bacheca delle idee.

Tu e il tuo designer potete rivedere immediatamente l'immagine, fornire feedback tramite commenti e persino convertire questi commenti in attività assegnabili. È semplice come usare Perplexity IA su WhatsApp, ma con l'intero flusso di lavoro creativo integrato.

Fornisci feedback sulle immagini generate e convertile in attività concrete tramite Clickup Chat

Inserisci immagini IA nel flusso di lavoro del progetto con le attività di ClickUp

Traccia ogni risorsa immagine dalla bozza alla versione finale con stati personalizzati, scadenze e assegnatari utilizzando le attività di ClickUp

Una volta generata l'immagine con Perplexity AI, è sufficiente caricarla nell'attività correlata in ClickUp per un project management impeccabile.

Supponiamo che tu stia creando tre immagini social per un post sul blog. Inserisci ciascuna immagine nell'attività, tagga il tuo copywriter per la revisione delle didascalie e imposta una data di scadenza per la pubblicazione.

Se arrivano dei feedback, i commenti rimangono collegati all'immagine.

Con le attività di ClickUp non ci sono confusioni, duplicati e non ti chiederai più: "Quale versione stiamo usando?"

💡 Suggerimento: puoi anche utilizzare gli strumenti di correzione di bozze integrati in ClickUp per annotare immagini, video e PDF e lavorarci in modo asincrono. Basta allegare la risorsa desiderata in un commento sulla rispettiva attività di ClickUp. Apri la risorsa e clicca su Aggiungi commento in alto a destra. Lascia i commenti assegnati cliccando sui punti richiesti sulla risorsa visiva!

Annota file multimediali, come immagini, video e PDF, per una collaborazione migliorata utilizzando la funzione Correzione di bozze in ClickUp

Dai coerenza al tuo lavoro con gli agenti IA di ClickUp

Man mano che i tuoi progetti di immagini IA crescono, aumenta anche la necessità di coerenza. È qui che entrano in gioco gli agenti Autopilot di ClickUp, che forniscono funzionalità/funzioni premium per migliorare il tuo flusso di lavoro.

Crea agenti Autopilot IA personalizzati per gestire flussi di lavoro complessi nell'area di lavoro di ClickUp

Questi agenti basati sull'IA operano all'interno della tua area di lavoro, eseguendo azioni intelligenti basate su trigger. 📌 Ad esempio:

Quando qualcuno carica un'immagine generata da Perplexity in un'attività, un agente Autopilot può taggare automaticamente l'attività come "Pronta per la revisione" e assegnarla al responsabile creativo

Dopo che i membri del team hanno lasciato i commenti in un thread di chat, l'agente può riepilogare/riassumere il feedback e registrarlo come lista di controllo all'interno dell'attività immagine

Quando crei un nuovo documento di prompt artistico IA , questo può essere automaticamente collegato alla cartella della campagna corrispondente e condiviso con i collaboratori

👀 Curiosità: la prima immagine generata al computer apparve nel 1963. Si trattava di un semplice modello di mano realizzato dal pioniere della computer grafica Ivan Sutherland utilizzando Sketchpad, l'antenato dei moderni strumenti di progettazione.

Archivia e riutilizza i tuoi prompt IA utilizzando ClickUp Docs

Salva i tuoi prompt IA per riutilizzarli in ClickUp

Invece di lasciare che i prompt delle immagini più belle scompaiano nella cronologia di WhatsApp, salvali in un documento ClickUp condiviso.

Salva, organizza e condividi i tuoi migliori prompt di immagini o brief creativi con la collaborazione live di ClickUp Docs

Ad esempio, se la tua campagna utilizza uno stile visivo coerente, come "icone flat design di team che lavorano da remoto", puoi creare una libreria di prompt che il tuo team potrà utilizzare in qualsiasi momento.

Puoi anche assegnare un'attività: "Aggiorna l'immagine promozionale delle vacanze utilizzando il prompt dell'anno scorso, ma con il marchio di quest'anno. "

👀 Curiosità: puoi anche salvare (e riutilizzare) prompt individuali o privati per te stesso direttamente all'interno di ClickUp Brain. Vai su Prompt salvati e clicca su Aggiungi prompt. Quindi digita le tue istruzioni e rendile private.

Perplesso? Non più con ClickUp

La creazione di contenuti visivi non richiede più il passaggio da uno strumento di progettazione all'altro, lunghe catene di email o feedback lenti. Con Perplexity IA su WhatsApp, puoi generare immagini che catturano l'attenzione semplicemente inviando un messaggio.

Ma le immagini fantastiche sono solo l'inizio. ClickUp trasforma le immagini generate dall'IA in risultati reali. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Brain, lavagne online, agenti IA e documenti, puoi centralizzare i prompt, automatizzare i flussi di lavoro e mantenere tutti allineati dall'ideazione al lancio.

Sei pronto a semplificare il tuo processo creativo dal prompt alla pubblicazione? Iscriviti subito a ClickUp!