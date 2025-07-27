Modelli gratuiti per l'inventario domestico per organizzare e proteggere i tuoi effetti personali

Prova a elencare ogni caricabatterie, tazza da caffè e macchina fotografica dopo un furto, una rottura delle tubature o un trasloco importante: stressante è dir poco.

Le compagnie di assicurazione non possono rimborsare ciò che non puoi dimostrare e circa il 5-6% di tutte le richieste di risarcimento dei proprietari di immobili vengono completamente respinte, spesso a causa della mancanza di una documentazione adeguata.

Un modello di inventario domestico affidabile ti consente di registrare ogni dettaglio prima che si verifichi un disastro. Ciò significa che un elenco di inventario accurato può essere pronto per essere inviato in pochi minuti anziché in mesi. Che tu viva in un monolocale o in una casa con sei camere da letto, il modello di elenco di inventario giusto (Fogli Google, PDF o app) semplifica notevolmente il monitoraggio dei beni personali.

Questa guida spiega perché è importante creare un inventario domestico, cosa includere e dove trovare modelli gratuiti come quelli di ClickUp (e altri) per proteggere i tuoi beni e la tua tranquillità.

👀 Lo sapevi? Gli incendi rappresentano quasi un quarto di tutte le spese per sinistri assicurativi negli Stati Uniti, costituendo il 23% del totale dei risarcimenti.

Cosa sono i modelli di inventario domestico?

I modelli di inventario domestico sono liste di controllo o fogli di calcolo pronti all'uso che raccolgono ogni lampada, laptop e ricordo che possiedi in un unico file organizzato. Sono dotati di colonne predefinite per stanza, nome dell'elemento, numero di serie, data di acquisto, prezzo, garanzia e foto.

Ma prima di tutto, cos'è un modello di inventario domestico? È una struttura personalizzabile che puoi aprire in Fogli Google, Excel, app di inventario per dispositivi mobili o come PDF compilabile. Scansiona un codice a barre, aggiungi dettagli e inserisci immagini mentre le formule integrate si occupano dei calcoli.

Niente più note adesive, foto sparse o quaderni riempiti a metà.

Quindi, quando utilizzi un modello di inventario domestico, puoi:

Semplifica la registrazione e la valutazione di ogni elemento in un unico posto

Ordina, filtra o cerca nel tuo elenco in pochi secondi per ottenere risposte rapide

Condividi un unico file con familiari, traslocatori o assicuratori

Avvia un sistema completo creando un sistema di inventario che si sincronizza con le ricevute e le garanzie

Inseriscilo nelle tue abitudini di gestione domestica per una maggiore chiarezza

Un modello di inventario domestico è l'ideale per proprietari di case, affittuari e persone attente alle assicurazioni che tengono traccia dei propri beni, dei sinistri o dei traslochi.

Cosa rende un modello di inventario domestico un buon modello?

Un modello di inventario domestico efficace non si limita a elencare i tuoi oggetti, ma ti aiuta a rimanere organizzato, preparato e pronto a presentare rapidamente una richiesta di risarcimento. Cerca queste caratteristiche indispensabili:

Struttura stanza per stanza: Suddividi per soggiorno, cucina, camere da letto, garage e persino l'angolo della cantina

Campi dettagliati per gli elementi: Includi marca, modello, numero di serie, data di acquisto, prezzo e condizioni per ogni elemento

Foto o video: Aggiungi immagini o un video per fornire agli assicuratori una prova visiva dei tuoi beni personali

Aggiornamenti facili: Utilizza un foglio di calcolo per l'inventario basato su cloud o un formato flessibile come Fogli Google che puoi modificare nel tempo

Layout adattabile: Scegli un modello che funzioni per dispositivi elettronici, mobili, collezioni e altro ancora, perché non tutte le case sono uguali

Spazio di archiviazione con backup: salva una versione online e conserva una copia stampata fuori sede in caso di incendio, furto o guasto tecnico

12 modelli di inventario domestico

Tenere traccia di ogni soprammobile in casa può sembrare impossibile. Ma questi modelli di elenco dell'inventario domestico offrono modi davvero semplici e senza stress per catalogare e proteggere i tuoi effetti personali.

1. Modello di inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei livelli delle scorte, delle spedizioni e dei punti di riordino con il modello di inventario ClickUp

Il modello di inventario ClickUp centralizza tutti i tuoi beni in un'unica area di lavoro live, così avrai sempre traccia di tutto ciò che possiedi. Funge anche da ticker per monitorare i livelli delle scorte, gli ordini e le date di spedizione dei tuoi elettrodomestici o delle attrezzature per l'ufficio domestico.

I campi personalizzati consentono inoltre di acquisire i dettagli del fornitore, riordinare i punti e i costi unitari. Le sei visualizzazioni integrate consentono di suddividere i dati per elemento, posizione o stato dell'ordine.

Usa questo modello per:

Conserva in un unico posto registrazioni dettagliate delle informazioni sugli acquisti, dei contatti dei fornitori e dei costi

Imposta le automazioni ClickUp per ricevere promemoria quando le scorte sono basse e occorre rifornirsi

Collabora facilmente condividendo aggiornamenti in tempo reale dell'inventario tramite i documenti ClickUp integrati

Semplifica la gestione di elettrodomestici, attrezzature da ufficio e altri oggetti senza dover gestire più file contemporaneamente

🎯 Ideale per: Titolari di piccole imprese, responsabili di magazzino e utenti di uffici domestici alla ricerca di un modo semplice ma potente per ridurre gli errori di monitoraggio dell'inventario.

2. Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei movimenti delle scorte, della disponibilità e delle variazioni di costo con il modello di gestione dell'inventario ClickUp

Che tu stia preparando un trasloco, compilando documenti assicurativi o semplicemente cercando di tenere sotto controllo ciò che possiedi, il modello di gestione dell'inventario ClickUp mette ordine tra i tuoi effetti personali, senza raccoglitori o fogli sparsi.

Organizza i tuoi elementi in un'unica cartella in cui gli stati personalizzati possono contrassegnare gli elementi come disponibili, ritirati o in attesa di revisione. Le automazioni integrate inviano promemoria di scorte in esaurimento, così non rimarrai mai senza gli articoli essenziali e potrai aggiornare i registri dal desktop o dal cellulare. Abbina la visualizzazione "Valore" alla guida di ClickUp per una pianificazione più intelligente dell'inventario e decidi esattamente quando rifornirti.

Questo modello ti consente di:

Registra le variazioni di costo e le condizioni con i campi personalizzati per valutazioni assicurative accurate

Visualizza il tuo inventario in tabella, elenco, sequenza e valori per identificare rapidamente eventuali lacune

Automatizza i promemoria di rifornimento e l'analisi delle tendenze per prevedere le esigenze future

Collabora agli aggiornamenti dal desktop o dal cellulare per una gestione domestica senza intoppi

🎯 Ideale per: Proprietari di case, affittuari e persone attente alle assicurazioni che desiderano visibilità in tempo reale e un controllo proattivo dell'inventario

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Microsoft Excel

Nel frattempo, guarda questo video su come creare e gestire stati personalizzati:

3. Modello di report di inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Genera informazioni dettagliate sull'inventario in tempo reale con tabelle, grafici e flussi di lavoro di approvazione con calcolo automatico utilizzando il modello di report di inventario ClickUp

Il modello di report di inventario ClickUp consente ai proprietari di case e agli inquilini di trasformare facilmente i dati relativi agli elementi presenti nella loro abitazione in report professionali da utilizzare per richieste di risarcimento assicurativo o liste di controllo per traslochi.

Puoi aggiornare i conteggi con campi senza codice e guidare ogni report attraverso le fasi di bozza, revisione e pubblicazione senza dover destreggiarti tra app separate. Questo modello mantiene i tuoi beni documentati, condivisibili e pronti ogni volta che hai bisogno di prove o chiarezza.

Puoi anche monitorare facilmente le metriche chiave dell'inventario, semplificando il monitoraggio delle tendenze e individuando i problemi prima che diventino tali.

Scarica questo modello per:

Crea report di valutazione con calcoli in tempo reale, senza bisogno di formule manuali

Monitora i cambiamenti nei modelli di inventario per prepararti all'assicurazione o a futuri traslochi

Allega ricevute o foto direttamente nel report per una verifica immediata

Condividi riepiloghi/riassunti accurati e pronti per gli stakeholder con assicuratori o membri della famiglia

Pianifica controlli periodici per mantenere aggiornato l'inventario

🎯 Ideale per: Proprietari di immobili e affittuari attenti alle assicurazioni che necessitano di report professionali e facili da condividere per richieste di risarcimento e traslochi.

🧠 Curiosità: gli antichi Mesopotamici (circa 3000 a.C.) utilizzavano token di argilla per tenere traccia dei beni e del bestiame, considerata una delle prime forme di controllo dell'inventario.

4. Modello di lista di controllo per traslochi ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza ogni attività di trasloco con liste di controllo suddivise in fasi, viste Bacheca e Sequenza e promemoria intelligenti utilizzando il modello Lista di controllo per trasloco di ClickUp

Il modello di lista di controllo per traslochi ClickUp trasforma il caos del trasloco in un piano chiaro e dettagliato per proprietari e affittuari. Ti aiuta a destreggiarti tra imballaggi, trasferimenti delle utenze e sopralluoghi finali.

In un'unica area di lavoro live, troverai fasi predefinite, dalla preparazione prima del trasloco al sistemarsi nella nuova casa, ciascuna con attività da svolgere e date di scadenza. Allega foto di elementi fragili, assegna responsabilità ai familiari o ai traslocatori e imposta promemoria per i cambiamenti di indirizzo.

Con le viste Bacheca, Elenco e Sequenza, potrai vedere tutte le scadenze a colpo d'occhio ed evitare di trascurare scatole o attività dimenticate.

Questo modello ti consente di:

Mappa le attività in fasi come Pre-trasloco, Giorno del trasloco e Sistemazione per una tempistica impeccabile

Assegna zone di imballaggio e responsabilità ai membri del team o ai familiari

Allega foto degli elementi e note speciali per la manipolazione di oggetti fragili

Automatizza i promemoria per i trasferimenti delle utenze, l'inoltro della posta e i depositi di sicurezza

🎯 Ideale per: Affittuari e proprietari di case che necessitano di una guida affidabile e ottimizzata per dispositivi mobili per organizzare ogni passaggio del trasloco.

5. Modello ClickUp per la ristrutturazione della casa

Ottieni il modello gratis Coordina ogni dettaglio della ristrutturazione in un'unica area di lavoro condivisa con il modello per la ristrutturazione della casa di ClickUp

Il modello per la ristrutturazione della casa di ClickUp riunisce ogni aspetto della tua ristrutturazione in un'unica area di lavoro live, semplificando la pianificazione, il budget e il monitoraggio dello stato in tempo reale.

Puoi definire gli obiettivi del progetto, suddividerli in attività con stime dei costi e assegnare le responsabilità agli appaltatori o ai membri della famiglia. Le viste Sequenza e Attività interattive ti consentono di passare da una panoramica a elenchi dettagliati, in modo che nulla sfugga.

Usa questo modello per:

Delinea le fasi come demolizione, intelaiatura e finitura con sequenze e dipendenze chiare

Assegna attività e monitora i costi di manodopera e materiali con i campi personalizzati

Passa dalla vista Gantt alla vista Bacheca e alla vista Elenco per bilanciare i programmi generali e le attività quotidiane

Collabora su note, foto e approvazioni con gli appaltatori utilizzando i documenti integrati

Controlla il budget rispetto alla spesa effettiva per evitare sorprese

🎯 Ideale per: proprietari di case fai-da-te che affrontano ristrutturazioni importanti e appaltatori che necessitano di un flusso di lavoro centralizzato e trasparente.

6. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Invia ordini, monitora le consegne e automatizza gli avvisi di scorte in esaurimento per gli elementi di valore elevato utilizzando il modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Per i proprietari di case e gli affittuari che gestiscono elementi di alto valore, il modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp mantiene gli elettrodomestici, i gadget e le attrezzature organizzati dall'acquisto alla consegna.

Tieni sotto controllo ogni ordine gestendo le richieste di acquisto e le scorte attuali in un'unica cartella live. Invia nuovi ordini, registra i dettagli dei fornitori e monitora le date di consegna, insieme ai livelli di inventario in tempo reale. Gli avvisi automatici segnalano gli elementi in esaurimento, mentre gli stati personalizzati spostano ogni ordine da "Inviato" a "In transito" a "Consegnato" senza congetture.

Questo modello ti consente di:

Registra e assegna priorità agli ordini di acquisto per elementi costosi della casa

Confronta gli ordini in sospeso con l'inventario disponibile per evitare acquisti eccessivi

Tieni traccia dei dettagli dei fornitori, delle date di consegna previste e dello stato dei pagamenti

Automatizza gli avvisi di scorte in esaurimento per elettrodomestici e attrezzature da ufficio

🎯 Ideale per: proprietari di case, affittuari e locatori che necessitano di un monitoraggio accurato di elettrodomestici, dispositivi elettronici e attrezzature per l'ufficio domestico di alto valore.

7. Modello di inventario forniture per ufficio ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra le quantità delle forniture, attiva promemoria automatici per il rifornimento e classifica i prodotti per reparto o progetto con il modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp

Immagina di dover stampare un modulo importante... e di renderti conto che hai finito la carta, di nuovo. Il modello di inventario delle forniture per ufficio di ClickUp ti aiuta a tenere riforniti l'ufficio di casa e le aree studio della famiglia senza corse dell'ultimo minuto.

In un unico elenco, potrai registrare le quantità di elementi come carta per stampante, quaderni e penne e impostare soglie di scorte minime che attivano promemoria automatici. I campi personalizzati ti consentono di annotare chi ha richiesto ciascuna fornitura e la sua posizione, mentre le viste multiple rendono facile vedere quali stanze o scrivanie necessitano di rifornimento.

Inoltre, ti assicura di non rimanere mai senza penne, carta per stampante o raccoglitori, elementi essenziali per lavorare da casa, quando ne hai più bisogno.

Usa questo modello per:

Tieni traccia dei livelli delle scorte e ricevi avvisi automatici quando le scorte sono in esaurimento per evitare interruzioni durante il lavoro o lo studio

Categorizza gli elementi per ufficio domestico, aula o progetto per una ricerca e un ordine più rapidi

Passa dalla vista Tabella alla vista Bacheca e alla vista Calendario per pianificare gli acquisti in base ai tuoi impegni

Assegna attività di rifornimento e condividi aggiornamenti in tempo reale tramite i documenti ClickUp per garantire la visibilità al team

🎯 Ideale per: Famiglie e professionisti che lavorano da remoto che hanno bisogno di un sistema proattivo per tenere rifornito l'ufficio domestico e la scuola senza caos dell'ultimo minuto.

👀 Lo sapevi? Solo il 47% dei proprietari di immobili prepara un inventario domestico prima di presentare una richiesta di risarcimento.

8. Modello Excel per l'inventario domestico di Vertex42

via Vertex42

Hai bisogno di un layout Excel efficiente e intuitivo per catalogare tutti i tuoi oggetti domestici? Il modello di elenco inventario domestico Excel di Vertex42 è un modello essenziale in cui puoi aggiungere informazioni su tutto, dai mobili all'elettronica, in un unico file.

Questo modello offre colonne preformattate per descrizioni, numeri di serie, date di acquisto e costi, oltre a categorie di campioni per iniziare rapidamente. Questo modello ti consente di:

Registra i dettagli e i valori degli elementi in un formato di foglio di calcolo familiare per inserire i dati senza sforzo

Ordina e filtra i beni per stanza o categoria per individuare immediatamente gli elementi

Inserisci fotografie accanto alle voci per fornire una chiara prova della titolarità

Personalizza le colonne per le date di garanzia o i costi di sostituzione in base alle tue esigenze di monitoraggio

🎯 Ideale per: proprietari di case che cercano una soluzione semplice e basata su fogli di calcolo per proteggere i propri beni e semplificare le richieste di risarcimento assicurativo.

ClickUp è estremamente flessibile. Posso utilizzare "attività" o elementi per qualsiasi numero di cose: azioni da intraprendere, progetti, interi eventi (con attività secondarie come azioni da intraprendere), contatti, documenti e risorse, oggetti fisici/inventario, articoli, ritagli web e qualsiasi altra cosa mi serva. Non solo le attività possono essere qualsiasi cosa ti serva, ma puoi anche visualizzarle nel modo che preferisci. La possibilità di attivare/disattivare la visualizzazione di una serie di attività/elementi come elenco, bacheca o calendario migliora la capacità del sistema di essere una piattaforma multiuso per la gestione dei progetti e delle risorse.

9. Modello Excel per l'inventario domestico di Spreadsheet123

tramite Spreadsheet123

Non tutte le case hanno bisogno di software sofisticati: a volte basta un semplice foglio di calcolo. Ad esempio, il Foglio di calcolo per l'inventario domestico di Spreadsheet123 è una scelta pratica per chiunque desideri semplicemente registrare i propri oggetti in un unico file Excel ordinato.

Aggiungi numeri di serie, date di acquisto, condizioni e persino foto. Che tu stia preparando un trasloco o semplicemente cercando di ricordare da dove proviene quel frullatore, questo strumento richiede poco lavoro ed è sorprendentemente utile.

Usa questo modello per:

Inserisci, archivia e aggiorna i dettagli degli elementi in un layout Excel

Ordina e filtra i tuoi beni per stanza, categoria o valore per una ricerca rapida

Inserisci foto accanto alle voci per acquisire una prova visiva della titolarità

Personalizza le colonne per garanzie, costi di sostituzione o numeri di serie

🎯 Ideale per: proprietari di case, locatori e piccoli gestori immobiliari che necessitano di uno strumento offline essenziale per catalogare i beni ai fini assicurativi o per prepararsi a un trasloco.

10. Modello di foglio di calcolo per l'inventario domestico di Coefficient

via Coefficient

Il modello di inventario domestico in foglio di calcolo di Coefficient offre un foglio di calcolo compatibile con il cloud che trasforma elenchi di beni caotici in un sistema organizzato di gestione delle risorse.

Disponibile sia in formato Excel che Fogli Google, struttura i campi dati per i nomi degli elementi, i modelli, i numeri di serie, i dettagli di acquisto e i valori stimati. Grazie ai calcoli automatici e ai grafici integrati, ottieni una chiara visibilità di ciò che possiedi e del suo valore.

Scarica questo modello per:

Calcola istantaneamente il valore degli elementi e il valore complessivo della tua casa

Sincronizza gli aggiornamenti su Excel e Fogli Google scaricandoli senza problemi

Visualizza la distribuzione dei beni per stanza o categoria in grafici

Tieni traccia dei numeri di serie, delle date di acquisto e delle scadenze delle garanzie

Condividi fogli in tempo reale con assicuratori o familiari per un'assistenza rapida in caso di sinistri

🎯 Ideale per: proprietari di case, affittuari e persone attente alle assicurazioni che necessitano di un monitoraggio accurato e compatibile con il cloud per semplificare le richieste di risarcimento e i traslochi.

11. Modello di lista di controllo per l'inventario domestico in PDF di Budget Insurance

via Budget Insurance

Hai bisogno di una guida stampabile, stanza per stanza, per registrare tutti i tuoi beni? La Lista di controllo dell'inventario domestico in PDF di Budget Insurance potrebbe essere proprio quello che ti serve.

Dall'elettronica di fascia alta agli attrezzi da giardino, tutto è raccolto in un unico documento facile da usare. Le colonne calcolate automaticamente gestiscono il conteggio degli elementi e i valori totali, mentre i campi integrati consentono di registrare le fonti di acquisto utilizzando modelli di elenco fornitori. È anche possibile allegare direttamente ricevute e foto, rendendo l'inventario completo e pronto per l'assicuratore.

Questo modello ti consente di:

Registra gli elementi con il numero di pezzi e calcola automaticamente il valore totale

Allega ricevute e immagini per una chiara prova della titolarità

Registra le fonti di acquisto utilizzando modelli di elenco fornitori integrati

Mantieni una lista di controllo strutturata, stanza per stanza, per una documentazione rapida

Prepara un inventario pronto per la richiesta di risarcimento senza strumenti digitali

🎯 Ideale per: proprietari di case e affittuari che preferiscono una lista di controllo semplice, offline e stampabile per preparare inventari completi e pronti per eventuali richieste di risarcimento.

👀 Lo sapevi? Gli esperti del settore assicurativo affermano che il processo di liquidazione dei sinistri è fino al 100% più veloce quando i clienti hanno già pronto un inventario completo.

12. Modello di foglio di calcolo per l'inventario domestico di Superjoin

via Superjoin

Il modello di inventario domestico in foglio di calcolo di Superjoin utilizza impostazioni predefinite basate sull'IA per semplificare il monitoraggio. Trasforma qualsiasi foglio di calcolo in un potente software di ottimizzazione dell'inventario per uso domestico.

Man mano che registri gli elementi, ti suggerisce categorie, valori e condizioni, così eviti di dover indovinare manualmente. L'incorporamento di foto e i campi personalizzati acquisiscono numeri di serie, date di acquisto e scadenze di garanzia in un'unica interfaccia intuitiva che funziona su tutti i dispositivi senza installazioni ingombranti.

Usa questo modello per

Sfrutta i suggerimenti dell'IA per una categorizzazione e una valutazione accurate degli elementi

Incorpora foto e note per una prova immediata della titolarità

Tieni traccia dei numeri di serie, delle date di acquisto e dei dettagli della garanzia senza alcuno sforzo

Sincronizza gli aggiornamenti su tutti i dispositivi per accedere all'inventario in tempo reale

🎯 Ideale per: Proprietari di case, affittuari e persone attente alle assicurazioni che desiderano un foglio di calcolo intelligente basato sull'IA per proteggere i propri oggetti di valore.

Proteggi la tua casa e la tua tranquillità con ClickUp

Gestire il tuo inventario non deve essere una seccatura o un groviglio di fogli di calcolo e note adesive. ClickUp rende facile tenere tutto connesso - livelli di inventario, ordini di acquisto, avvisi di rifornimento e attività correlate - tutto in un unico posto.

Non dovrai più attivare/disattivare diverse app o preoccuparti di dimenticare qualcosa di importante. Grazie alle visualizzazioni personalizzabili e alle automazioni, avrai sempre sotto controllo ciò che hai in magazzino e ciò che richiede attenzione.

Certo, ci sono molti modelli disponibili. Ma ClickUp ti offre molto più di un semplice elenco: è un sistema completo per semplificare l'inventario e i flussi di lavoro correlati.

