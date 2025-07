le 10 migliori alternative ad Alchemer per sondaggi e raccolta dati

Dati accurati consentono di prendere decisioni intelligenti, ma solo se la piattaforma di sondaggi e feedback dei clienti è in grado di fornirli senza difficoltà.

Se stai cercando le migliori alternative ad Alchemer, è probabile che la tua configurazione attuale non sia all'altezza: forse è troppo ingombrante, troppo limitata o semplicemente non ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno.

Dalla raccolta dei feedback dei clienti all'esecuzione di sondaggi Pulse tra i dipendenti, le aziende odierne hanno bisogno di strumenti intuitivi, personalizzabili e scalabili.

La piattaforma giusta dovrebbe aiutarti a creare sondaggi con facilità, raccogliere risposte individuali che portano a informazioni preziose e offrire funzionalità di reportistica che rendono il tuo prossimo passaggio cristallino.

Esploriamo quindi le opzioni che fanno proprio questo, senza trascinarti in un labirinto di funzionalità/funzioni e pagine di prezzi confuse.

Perché scegliere le alternative ad Alchemer?

Alchemer (precedentemente SurveyGizmo) presenta diverse limitazioni che potrebbero rendere macchinosa la raccolta dei dati. Ecco alcuni motivi per cui potresti voler esplorare alternative per sondaggi tra i dipendenti, feedback, reportistica e raccolta dati:

Curva di apprendimento ripida: L'interfaccia di Alchemer può intimidire i principianti. Ciò potrebbe influire sui team che hanno bisogno di impostare rapidamente sondaggi o automatizzare attività specifiche

Funzionalità/funzioni di reportistica limitate: Sebbene funzionali, gli strumenti di reportistica della piattaforma spesso mancano di personalizzazione e flessibilità, rendendo più difficile l'estrazione di approfondimenti significativi

Prezzi elevati: La struttura dei prezzi di Alchemer potrebbe anche essere un fattore determinante per le piccole imprese o i team con un budget limitato

Dashboard e funzionalità IA limitate : l'analisi in tempo reale e la condivisione della dashboard richiedono un account a pagamento; i piani gratuiti o di prova hanno restrizioni sull'accesso ai dati e sulle funzionalità, limitando il pieno utilizzo delle capacità dell'IA di Alchemer

Dati archiviati: i sondaggi e le risposte rimangono memorizzati ma non sono accessibili senza effettuare l'aggiornamento

Esperienza utente poco intuitiva: l'usabilità e la navigazione della piattaforma hanno ricevuto feedback contrastanti, con margini di miglioramento

Date queste limitazioni, non sorprende che molti utenti cerchino alternative più efficienti e intuitive che offrano un'ottima reportistica, supporto clienti e funzionalità complessive.

👀 Lo sapevi? Il 79% degli agenti ritiene che l'IA, come copilota, potenzi le loro capacità, aiutandoli a fornire un servizio clienti superiore.

Le migliori alternative ad Alchemer in sintesi

Ecco una breve panoramica dei casi d'uso e delle migliori funzionalità/funzioni di ciascuna alternativa ad Alchemer presente nel nostro elenco:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Flusso di lavoro e gestione dei dati all-in-one per team di tutte le dimensioni Generatore di moduli avanzato con logica condizionale, automazione, approfondimenti basati sull'IA, modelli personalizzabili e integrazioni con app di terze parti Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Typeform Sondaggi e moduli interattivi per aziende di medie e grandi dimensioni Moduli personalizzabili con domande di follow-up dinamiche, esperienza brandizzata e opzioni di incorporamento Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente Qualtrics Gestione dell'esperienza dei clienti e ricerche di mercato per grandi aziende Analisi basate sull'IA, consigli automatici, modelli pronti all'uso e integrazione con Google Analytics Prezzi personalizzati Moduli Google Creazione semplice di moduli all'interno dell'ecosistema Google per privati e piccole imprese Moduli e risposte illimitati, analisi dei dati in tempo reale, integrazione perfetta con Google Workspace Free SurveyMonkey Sondaggi e moduli basati sull'IA per aziende e agenzie di medie e grandi dimensioni Rami condizionali, analisi del sentiment, accesso al panel globale e modelli personalizzabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per utente Jotform Moduli con pagamento integrato per piccole imprese e liberi professionisti Assistenza per gateway di pagamento, moduli multilingue, automazione e oltre 10.000 modelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $/mese per utente Zoho Survey Creazione di moduli all'interno dell'ecosistema Zoho per gli utenti Zoho Protezione SSL, report personalizzabili, integrazione con Fogli Google e modelli predefiniti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese Moduli Microsoft Creazione di moduli all'interno dell'ecosistema Microsoft Office 365 per utenti Microsoft e grandi aziende Assistenza multilingue, collaborazione in tempo reale, grafici automatici e integrazione perfetta con Office 365 Free Formstack Moduli automatizzati e conformi HIPAA per grandi aziende e agenzie Generatore senza codice, campi dinamici, firme elettroniche e conformità GDPR/HIPAA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese Wufoo Reportistica e analisi dei moduli per piccole imprese e agenzie Crittografia SSL, dashboard con aggiornamento automatico, limiti di risposta e integrazioni con app Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 22 $ al mese

Le 10 migliori alternative ad Alchemer da utilizzare

Ora, diamo un'occhiata ad alcune delle migliori alternative ad Alchemer che potrebbero soddisfare efficacemente le esigenze della tua azienda in materia di reportistica dei sondaggi e feedback dei clienti.

1. ClickUp (Ideale per flusso di lavoro e gestione dei dati all-in-one)

Progetta moduli con funzionalità/funzioni avanzate come la logica condizionale utilizzando la visualizzazione modulo ClickUp

Come app per tutto il lavoro e potente software di gestione del lavoro, ClickUp semplifica la raccolta dei dati e ottimizza i flussi di lavoro.

La sua funzionalità/funzione più efficace? La visualizzazione dei moduli ClickUp. Il generatore di moduli integrato ti consente di utilizzare in modo efficiente i sondaggi in qualsiasi situazione, che si tratti di raccogliere feedback dei dipendenti, condurre sondaggi di mercato o raccogliere informazioni sui clienti.

Dai colori ai font e alla sicurezza dei moduli, ogni dettaglio può essere personalizzato per riflettere la personalità del tuo marchio e allinearsi al pubblico di destinazione.

I moduli supportano anche la logica condizionale, il che significa che possono adattare la visibilità delle domande in base alle risposte individuali. Ciò aggiunge un livello di sofisticazione che rende la creazione di moduli semplice, anche per esigenze più complesse.

I moduli ClickUp consentono ai marketer di acquisire lead, ai ricercatori di creare sondaggi, alle aziende di semplificare le acquisizioni e ai team di sviluppo software di organizzare i report sui bug, il tutto in un unico strumento flessibile.

Può anche essere utilizzato per automatizzare i flussi di lavoro.

Automatizza le attività, dall'analisi dei dati dei moduli all'invio delle notifiche con le automazioni di ClickUp

Le oltre 100 automazioni predefinite di ClickUp Automations ti fanno risparmiare tempo prezioso. Ogni invio di modulo può creare attività, assegnare titolari, monitorare i feedback e attivare follow-up, risparmiando tempo e riducendo il lavoro manuale.

E per fare un ulteriore passaggio, ClickUp Brain migliora queste funzionalità con aggiornamenti e analisi basati sull'IA, garantendo una gestione efficiente delle attività.

Gli strumenti basati sull'IA di Brain consentono agli utenti di generare sondaggi di ricerca di mercato personalizzati e analizzare le risposte per scoprire tendenze chiave, modelli e preferenze dei clienti.

Analizza immediatamente gli invii dei moduli e ottieni approfondimenti basati sull'IA con ClickUp Brain

Puoi utilizzarlo per generare rapidamente domande pertinenti per i sondaggi, raccogliere dati con facilità e trasformare le risposte in informazioni utili. Inoltre, lascia che queste informazioni diano forma al tuo prodotto, guidino il tuo marketing e supportino decisioni aziendali più intelligenti.

Vuoi lavorare con ChatGPT o Claude? Scegli tra i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'interno di ClickUp e riduci il tempo e l'attenzione persi a causa del cambio di contesto.

📮 ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le implementazioni attuali potrebbero non disporre dell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione basato su un prompt di testo normale dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il riepilogo/riassunto delle chat, la stesura o la rifinitura di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! ✨ Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app che fa tutto per il lavoro!

La piattaforma è dotata di analisi avanzate, modelli personalizzabili e utili agenti IA per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi sondaggi online. Questi possono aiutarti con l'analisi della concorrenza, l'individuazione delle tendenze, lo sfruttamento del feedback degli utenti per comprendere il tuo pubblico e la visualizzazione dei dati dei sondaggi.

Nel complesso, rende le ricerche di mercato più veloci, intelligenti e molto più efficaci, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda.

Visualizza lo stato di avanzamento, monitora le prestazioni e prendi decisioni basate sui dati con i dashboard di ClickUp

Inserisci le informazioni dei sondaggi nelle dashboard di ClickUp per una facile visualizzazione, semplificando il monitoraggio delle modifiche e la previsione dei risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Raccogli le risposte ai moduli e rendile utilizzabili con le attività di ClickUp

Automatizza le attività di routine come l'assegnazione dei compiti, la modifica degli stati e la pubblicazione dei commenti

Utilizza i modelli di moduli di feedback per creare rapidamente moduli di feedback, moduli di richiesta e sondaggi

Analizza i dati di invio direttamente all'interno delle dashboard di ClickUp per ottenere informazioni in tempo reale

Integra i moduli con app di terze parti come Fogli Google, Slack e Zapier utilizzando le integrazioni ClickUp

Collega ClickUp a oltre 1.000 app (compresi strumenti email/SMS) per automatizzare i flussi di lavoro triggerati dalle risposte ai sondaggi

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di TrustRadius dice:

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare chi deve essere assegnato a un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare chi deve essere assegnato a un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

2. Typeform (Ideale per creare moduli e sondaggi interattivi e conversazionali)

tramite Typeform

Cerchi un approccio più conversazionale ai sondaggi? Il design unico e intuitivo di Typeform trasforma moduli, sondaggi e quiz tradizionali in esperienze interattive.

La sua attenzione su una sola domanda alla volta rende i sondaggi meno noiosi e più simili a una chattata, aumentando i tassi di risposta. Con Typeform, grazie alla sua analisi basata sull'IA, ottieni anche approfondimenti sul comportamento dei clienti, sulle decisioni di acquisto e sul sentiment.

A differenza di Alchemer, che può essere complesso, Typeform brilla per la sua semplicità, le integrazioni perfette e i modelli eleganti.

Migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Personalizza i moduli con colori, font, immagini, GIF e video per creare un'esperienza personalizzata

Presenta le domande una alla volta, creando una conversazione più naturale e coinvolgente

Incorpora facilmente i moduli nel tuo sito web per aumentare la visibilità

Poni domande di follow-up dinamiche per ottenere informazioni più approfondite sulla base delle risposte precedenti

Ottieni il white labeling sui piani di livello superiore

Limiti di Typeform

Le funzionalità/funzioni IA sono disponibili solo nei piani Enterprise

Il prezzo è elevato per le piccole imprese o gli imprenditori individuali

Prezzi di Typeform

Core Basic : 29 $/mese per utente

Core Plus : 59 $/mese per 3 utenti

Core Business : 99 $/mese per 5 utenti

Core Enterprise: prezzi personalizzati

Growth Essentials : 199 $/mese per 3 postazioni

Growth Pro : 349 $/mese per 5 postazioni

Growth Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Una recensione su G2 recita:

La parte migliore di Typeform è la facilità con cui è possibile creare moduli complessi e personalizzarli in base alla persona che li compila. Ha ridotto notevolmente l'invio di spam sul mio sito web e aumentato le richieste di informazioni generali. La pagina dei risultati è utile anche per raccogliere rapidamente le statistiche dei clienti. Mi sembra di aver solo sfiorato la superficie di ciò che Typeform può fare.

La parte migliore di Typeform è la facilità con cui è possibile creare moduli complessi e personalizzarli in base alla persona che li compila. Ha ridotto notevolmente l'invio di spam sul mio sito web e aumentato le richieste di informazioni generali. La pagina dei risultati è utile anche per raccogliere rapidamente le statistiche dei clienti. Mi sembra di aver solo sfiorato la superficie di ciò che Typeform può fare.

💡 Suggerimento: Quando progetti i tuoi moduli, dai la priorità ai dispositivi mobili creando prima i moduli per schermi piccoli, invece di modificarli in un secondo momento sperando che funzionino

3. Qualtrics (Ideale per la gestione dell'esperienza cliente [CXM] e le ricerche di mercato)

tramite Qualtrics

Se sei un ricercatore di mercato o lavori per migliorare l'esperienza dei clienti, Qualtrics può aiutarti a progettare i sondaggi giusti. Offre intelligenza predittiva e analisi avanzate, grazie al suo motore proprietario iQ™.

Qualtrics si distingue tra le alternative ad Alchemer grazie ai suoi consigli automatizzati, che indirizzano il feedback ai team giusti, rendendo più facile agire rapidamente in base alle richieste dei clienti. È possibile intraprendere passaggi mirati sulla base del feedback, il che aiuta a massimizzare l'impatto delle vostre azioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics

Utilizza le funzionalità/funzioni di IA e machine learning con Stats iQ per analisi complesse e Text iQ per l'analisi dei feedback

Integrazione con Google Analytics per moduli e sondaggi online

Progetta sondaggi con strumenti intuitivi e ottieni informazioni utili grazie a funzionalità avanzate di reportistica

Sfrutta modelli di sondaggi già pronti per raccogliere preziosi feedback dai clienti

Limiti di Qualtrics

Tutorial online e materiali di assistenza limitati rispetto ad altre alternative ad Alchemer

Prezzi Qualtrics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

🧠 Curiosità: le persone tendono a dare risposte più ponderate nei sondaggi quando credono che le loro risposte porteranno a un cambiamento. Ecco perché molti strumenti offrono incentivi o rendono il processo ludico!

4. Google Forms (ideale per la creazione di moduli semplici all'interno dell'ecosistema Google)

tramite Google Moduli

Se il tuo team è già affezionato a Gmail, Google Apps o Google Drive, Google Forms è la scelta più ovvia. È semplicissimo da usare e un ottimo punto di partenza per chiunque desideri creare sondaggi, questionari o moduli.

Puoi personalizzare i tuoi moduli con i colori, i font e le immagini della tua azienda. Inoltre, supporta la logica condizionale, che ti consente di adattare il modulo in base alle risposte.

Funzionalità/funzioni principali di Google Forms

Crea moduli illimitati e raccogli risposte illimitate

Scegli tra una varietà di modelli predefiniti per moduli di feedback, applicazioni, ecc.

Genera automaticamente grafici e diagrammi per l'analisi dei dati in tempo reale

Integrazione con gli strumenti Google Workspace come Fogli Google e Google Analytics

Limiti di Google Moduli

Integrazioni di terze parti limitate

Prezzi di Google Forms

Gratis con un account Google

Valutazioni e recensioni di Google Moduli

G2: 4,6/5 (oltre 42.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Forms?

Una recensione su G2 dice:

La facilità d'uso e il fatto che tutto ciò che serve per gestire una piccola impresa sia in un unico spazio. Mi piace anche che tutto sia coperto da un unico piccolo canone, il che lo rende molto scalabile.

La facilità d'uso e il fatto che tutto ciò che serve per gestire una piccola impresa sia in un unico spazio. Mi piace anche che tutto sia coperto da un unico piccolo canone, il che lo rende molto scalabile.

5. SurveyMonkey (Ideale per sondaggi e moduli basati sull'IA)

tramite SurveyMonkey

SurveyMonkey offre una solida serie di strumenti che ti aiutano a porre domande migliori e a raccogliere risposte significative. Funziona bene in un ampio intervallo di casi d'uso, che si tratti di misurare la soddisfazione dei clienti, raccogliere feedback dei dipendenti o esplorare nuove opportunità di mercato.

Con oltre 2,4 milioni di previsioni basate sull'IA effettuate ogni giorno, la piattaforma offre consigli intelligenti per perfezionare i tuoi sondaggi.

A differenza di Alchemer, SurveyMonkey offre accesso diretto a un panel globale integrato di oltre 335 milioni di persone. Ciò ti consente di richiedere feedback a un pubblico mirato senza dover cercare tu stesso i rispondenti, a partire da solo 1 $ per ogni risposta completata.

Le migliori funzionalità/funzioni di SurveyMonkey

Utilizza i modelli SurveyMonkey per iniziare subito

Migliora la precisione con il ramo condizionale e la logica di salto

Incorpora i sondaggi nelle email per aumentare i tassi di risposta

Utilizza WordCloud e l'analisi del sentiment per analizzare i dati

Esporta i risultati in formati come CSV, XLS, PDF, PPT e SPS

Limiti di SurveyMonkey

Limita i sondaggi live a dieci domande, inclusi testo e immagini, poiché i sondaggi con più domande potrebbero essere soggetti a restrizioni di modifica e non possono essere copiati

Funzionalità/funzioni avanzate e analisi dettagliate richiedono piani di livello superiore

Prezzi di SurveyMonkey

Base: Gratis

Abbonamento mensile standard individuale: 99 $/mese

Vantaggio individuale annuale: 39 $/mese

Abbonamento annuale individuale Premier: 139 $ al mese

Vantaggio Teams : 30 $ al mese per utente

Team Premier : 92 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10.300 recensioni)

🧠 Curiosità: SurveyMonkey è apparso in un episodio della serie TV "The Office", dove Jim Halpert lo utilizza per condurre un sondaggio sui "Dundie Awards" per i suoi colleghi.

6. Jotform (Ideale per creare moduli con pagamento integrato)

tramite Jotform

Se stai cercando alternative ad Alchemer, Jotform merita sicuramente un'occhiata.

Mentre Alchemer si rivolge maggiormente agli utenti avanzati, Jotform rende la creazione di moduli anche complessi semplice, grazie al suo generatore drag-and-drop intuitivo e agli oltre 10.000 modelli già pronti. Non sono richieste competenze specialistiche: questo lo distingue da molti altri strumenti per moduli.

Puoi automatizzare i flussi di lavoro, aggiungere logica condizionale, supportare più lingue e monitorare le risposte individuali attraverso analisi dettagliate. Ottieni flessibilità e approfondimenti senza le solite seccature.

Migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Scegli tra oltre 100 temi per personalizzare i tuoi moduli di pagamento, sondaggi e altro ancora

Automatizza attività come la generazione di fatture, report, promemoria via email e risposte automatiche

Accetta pagamenti tramite 32 gateway, ACH, carte di credito/debito e assegni elettronici

Raccogli le firme tramite DocuSign

Traduci i moduli in oltre 130 lingue per una portata globale

Limiti di Jotform

La versione gratuita offre un numero limitato di moduli

Prezzi di Jotform

Starter: Gratis (5 moduli)

Bronzo : 39 $/mese per utente (25 moduli)

Silver : 49 $/mese per utente (50 moduli)

Gold: 129 $/mese per utente (100 moduli)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

7. Zoho Survey (Ideale per la creazione di moduli all'interno dell'ecosistema Zoho)

tramite Zoho Survey

Zoho Survey rende la creazione e la gestione dei sondaggi semplicissima, soprattutto se non hai familiarità con gli strumenti di sondaggio. La funzionalità drag-and-drop ti consente di creare rapidamente questionari e la sua interfaccia intuitiva è perfetta per le organizzazioni o i team più piccoli che non dispongono di competenze tecniche.

La personalizzazione è un grande vantaggio. Puoi modificare tutto, dal tema del sondaggio al logo del tuo marchio e persino regolare i colori dell'intestazione e dei pulsanti di navigazione per adattarli al tuo marchio.

Inoltre, le funzionalità/funzioni logiche ti consentono di personalizzare le risposte, in modo da poter assegnare una pagina di destinazione diversa in base alle risposte fornite dagli utenti alle tue domande.

Migliori funzionalità/funzioni di Zoho Survey

Mantieni i tuoi sondaggi sicuri e privati con la protezione SSL

Analizza i dati dei tuoi sondaggi con Fogli Google per approfondimenti più dettagliati

Personalizza i report per visualizzare le tendenze delle risposte e prendere decisioni informate

Accedi a oltre 200 modelli predefiniti con oltre 25 tipi di domande

Limiti di Zoho Survey

Ideale per gli utenti Zoho One, con integrazioni CRM limitate

Prezzi di Zoho Survey

Free

Base: 9 $ al mese

Plus : 35 $ al mese

Pro : 49 $/mese

Enterprise: 109 $/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Survey

G2: 4,4/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Survey?

Una recensione su G2 dice:

Facile da usare e per creare i propri sondaggi per uso aziendale o anche personale. Il supporto clienti è fantastico.

Facile da usare e per creare i propri sondaggi per uso aziendale o anche personale. Il supporto clienti è fantastico.

8. Microsoft Forms (ideale per creare moduli integrati con Office 365)

tramite Microsoft Forms

Pulito, intuitivo e sorprendentemente efficiente, Microsoft Forms svolge il lavoro senza inutili complicazioni. Copre tutte le funzioni essenziali, dalla creazione dei moduli ai modelli, dalla personalizzazione al monitoraggio delle risposte, il tutto da una semplice dashboard.

Ciò che lo rende unico è il supporto multilingue integrato, che ti aiuta a connetterti con un pubblico più ampio e diversificato.

Gli educatori traggono particolare vantaggio da funzionalità/funzioni quali quiz e monitoraggio dei compiti, con l'ulteriore vantaggio di poter esportare le risposte direttamente in Excel. Inoltre, i suggerimenti intelligenti dell'IA ti aiutano a creare sondaggi migliori, sia che tu stia raccogliendo feedback dai dipendenti o gestendo i contributi del team.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Forms

Collabora in tempo reale con i membri del team

Scegli tra una varietà di tipi di domande, come sondaggi e quiz

Visualizza le risposte con grafici e diagrammi automatici

Integrazione perfetta con gli strumenti Microsoft 365 come Excel e OneNote

Limiti di Microsoft Forms

Mancano alcune funzionalità/funzioni avanzate

Non supporta la raccolta diretta dei pagamenti

Prezzi di Microsoft Forms

Free

Valutazioni e recensioni di Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

9. Formstack (Ideale per creare moduli automatizzati e conformi allo standard HIPAA)

tramite Formstack

Oltre a creare moduli utilizzando builder basati sull'IA e senza codice, Formstack è una piattaforma di produttività utilizzata in settori quali sanità, finanza e diritto. A differenza di altre alternative ad Alchemer, supporta campi dinamici, contenuti condizionali e firme elettroniche ed è conforme agli standard GDPR, HIPAA e SOC 2.

La piattaforma sostiene di consentire un risparmio di 17 ore alla settimana grazie alla connessione con CRM, sistemi ERP e altri strumenti, riducendo così le attività manuali. Trasforma i dati in approfondimenti, genera documenti basati sull'IA, consente le firme elettroniche e monitora le prestazioni dei moduli.

Migliori funzionalità/funzioni di Formstack

Importa moduli da altre piattaforme con lo strumento Modulo Importer

Blocca lo spam con reCAPTCHA invisibile

Crea rapidamente più moduli con il generatore di moduli IA

Accedi ad analisi in tempo reale per ottenere informazioni preziose

Limiti di Formstack

L'interfaccia utente può risultare a volte instabile e confusa

Prezzi di Formstack

Moduli: 99 $/mese per utente builder (fatturato annualmente)

Suite : 299 $/mese per 3 utenti builder (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Formstack

G2: 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Formstack?

Una recensione su G2 dice:

Formstack per Salesforce offre un'integrazione incredibilmente fluida che semplifica la generazione di documenti e l'invio di moduli. L'esperienza nativa garantisce che i dati fluiscano direttamente da Salesforce, eliminando l'inserimento manuale e riducendo gli errori. La flessibilità nell'automazione dei flussi di lavoro, combinata con solide opzioni di personalizzazione, consente un processo fluido ed efficiente. Il team del supporto è inoltre reattivo e disponibile quando necessario.

Formstack per Salesforce offre un'integrazione incredibilmente fluida che semplifica la generazione di documenti e l'invio di moduli. L'esperienza nativa garantisce che i dati fluiscano direttamente da Salesforce, eliminando l'inserimento manuale e riducendo gli errori. La flessibilità nell'automazione dei flussi di lavoro, combinata con solide opzioni di personalizzazione, consente un processo fluido ed efficiente. Il team del supporto è inoltre reattivo e disponibile quando necessario.

10. Wufoo (Ideale per reportistica e analisi dei moduli)

tramite Wufoo

Creare moduli non dovrebbe essere un lavoro di routine, e Wufoo lo dimostra. Con un semplice builder drag-and-drop e un Theme Designer flessibile, puoi personalizzare ogni modulo in base al tuo marchio: loghi, colori, font, tutto.

Per chi ha bisogno di qualcosa di più di un semplice feedback, supporta anche la raccolta dei pagamenti attraverso integrazioni con i principali provider, rendendolo una scelta solida per negozi online, quote di partecipazione a eventi o donazioni. È semplice, personalizzabile e progettato per garantire rapidità.

Migliori funzionalità/funzioni di Wufoo

Proteggi i dati con crittografia SSL a 256 bit

Crea report personalizzati con dashboard aggiornati automaticamente e analisi integrate

Imposta limiti ai moduli per il numero massimo di risposte o le scadenze

Integrazione con oltre 2.300 app, tra cui PayPal

Limiti di Wufoo

Le opzioni dei widget sono limitate rispetto alla concorrenza

Il piano Free è molto limitato

Non supporta moduli offline

Prezzi di Wufoo

Free

Starter: 22 $/mese

Professionale: 45 $/mese

Avanzato: 113 $/mese

Ultimate: 286 $/mese

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2: 4,2/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Creazione rapida di moduli e gestione semplificata dei dati con ClickUp!

La qualità dei tuoi sondaggi dipende dalla qualità dei dati e delle informazioni che generano. Se stai cercando alternative ad Alchemer che facciano più che creare sondaggi e ti aiutino ad agire in base al feedback ricevuto, ClickUp è la soluzione perfetta.

Combina la potenza della creazione di sondaggi con una solida gestione delle attività, in modo da poter convertire automaticamente le risposte dei sondaggi in attività concrete. Che tu stia automatizzando i flussi di lavoro, organizzando i feedback o monitorando lo stato di avanzamento, ClickUp mantiene tutto in un unico posto per la massima produttività.

Non dovrai più passare da una piattaforma all'altra o perdere di vista dettagli importanti: solo processi semplificati e approfondimenti in tempo reale.

Sei pronto a vedere come funziona? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma i risultati dei tuoi sondaggi in azioni significative!