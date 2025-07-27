Modelli gratuiti per pianificare i colloqui e semplificare il processo di assunzione

Quando si tratta di programmare i colloqui, il 64% dei reclutatori afferma che lo scambio di email è il loro principale punto dolente.

Aggiungi le sfide delle risorse umane come la disponibilità degli intervistatori, i conflitti di calendario e le riprogrammazioni dell'ultimo minuto, e le cose si complicano rapidamente. Senza un sistema di pianificazione dei colloqui infallibile, rischi di perdere candidati promettenti e di compromettere il tuo marchio come datore di lavoro.

Ecco perché abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti per pianificare i colloqui, per aiutarti a dare il meglio di te.

Che tu stia assumendo per un solo ruolo o gestendo una dozzina di posizioni, questi strumenti ti consentiranno di lavorare senza intoppi. Elimina lo stress dalla pianificazione dei colloqui.

Cosa sono i modelli di calendario dei colloqui?

I modelli di calendario delle interviste sono strumenti strutturati appositamente progettati per semplificare il processo di reclutamento. I team delle risorse umane, i responsabili delle assunzioni e i titolari di piccole imprese possono utilizzare questi modelli per tenere sotto controllo il processo di reclutamento ed evitare conflitti di programmazione. Ti aiutano a gestire ogni passaggio del processo di intervista, dalla prima intervista al feedback finale.

Ottieni una visualizzazione centralizzata dei dettagli dei colloqui, inclusi i nomi dei candidati, i ruoli richiesti e le fasi del colloquio, insieme alle date disponibili, agli orari e ai selezionatori assegnati.

Questo ti aiuta ad aggiornare lo stato dei colloqui, a mantenere ogni fase dell'assunzione in linea con gli obiettivi, a coordinarti con i team interni e a fornire feedback sui colloqui.

In breve, i modelli di calendario dei colloqui consentono a tutti di sapere chi sta intervistando chi, quando e perché. Garantiscono una comunicazione più fluida, un processo decisionale più rapido e un'esperienza molto migliore per i candidati.

👀 Lo sapevi? Il 51% dei responsabili delle assunzioni è in grado di capire se un candidato è adatto al titolo di lavoro entro i primi cinque minuti di un colloquio.

Modelli di calendario delle interviste

Puoi ottenere modelli personalizzabili gratuiti per la pianificazione dei colloqui da ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, e da altre fonti affidabili. Questi modelli sono progettati per garantire un processo fluido, la sincronizzazione del tuo team e l'ottima impressione dei candidati.

Ecco i migliori per aiutarti a organizzarti e lavorare in modo efficiente:

1. Modello di programma di lavoro dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza il programma del team HR e lo stato delle attività relative ai colloqui con il modello di programma di lavoro dei dipendenti di ClickUp

Gestire i turni, la disponibilità e il carico di lavoro del team delle risorse umane può essere un vero grattacapo per i reclutatori e i team delle risorse umane. Il modello di pianificazione del lavoro dei dipendenti di ClickUp ti aiuta a semplificare la pianificazione della forza lavoro, organizzare i programmi del team di reclutatori, monitorare la larghezza di banda e tenere traccia dello stato del processo di colloquio.

Questo modello ti consente di:

Pianifica visivamente gli orari di lavoro dei tuoi team HR in modo che abbiano tempo sufficiente per gestire il processo di colloquio dei candidati

Identifica e sincronizza le attività critiche relative ai colloqui in base alla disponibilità e alle competenze specifiche del reparto Risorse umane

Tieni traccia dello stato e dell'avanzamento delle attività di reclutamento per posizioni lavorative specifiche con gli stati personalizzati

Monitora le dipendenze delle attività nel processo di colloquio per garantire che tutti i membri del tuo team di reclutamento siano preparati a gestire i colloqui in sede e virtuali

Crea scadenze per comunicare il programma ai dipendenti con le attività cardine di ClickUp

🔑 Ideale per: Pianificare i turni del team di assunzione, monitorare la disponibilità e aiutare i reclutatori a pianificare in base alle sequenze di assunzione e al carico di lavoro

2. Modello ClickUp per il blocco delle pianificazioni

Ottieni il modello gratis Blocca facilmente i programmi dei colloqui con il modello di blocco dei programmi di ClickUp

il 40% dei candidati si aspetta un invito al colloquio entro sei giorni dalla candidatura. Se non rispetti questa scadenza, rischi di perdere i migliori talenti. *

Il modello di blocco del calendario di ClickUp ti aiuta a rispettare le scadenze aggiornandoti sulle sequenze temporali dei colloqui, sulla disponibilità del team e sulle attività in sospeso. Ti consente di assegnare con precisione le date a ciascun candidato, evitando sovrapposizioni di appuntamenti e lunghi ritardi.

Puoi utilizzare questo modello per:

Pianifica in modo rapido e accurato i programmi dei colloqui in sede e dei video colloqui

Assegna i reclutatori più adatti alle attività di colloquio per una posizione specifica

Comprendi le dipendenze tra le attività di reclutamento e assicurati che le parti interessate siano disponibili

Apri blocchi di attività in 7 diverse visualizzazioni con le visualizzazioni personalizzate, in modo da poter visualizzare e organizzare facilmente il tuo programma

🔑 Ideale per: Organizzare i programmi dei colloqui, evitare conflitti di calendario e mantenere il processo di assunzione in linea con gli obiettivi e incentrato sui candidati

3. Modello di pianificazione oraria ClickUp

Ottieni il modello gratis Consenti ai reclutatori di pianificare ogni ora della loro giornata con il modello di pianificazione oraria ClickUp

Un programma orario chiaro mantiene i colloqui incisivi e mirati. Ti aiuta a porre domande strategiche senza dilungarti, così i candidati rimangono coinvolti e tu raccogli le informazioni di cui hai bisogno.

Il modello di pianificazione oraria di ClickUp ti aiuta a mappare ogni attività di reclutamento, mantenendo ogni colloquio mirato, efficiente e in linea con i tuoi obiettivi di assunzione.

Ti aiuterà a:

Aumenta la produttività dei colloqui impostando obiettivi e priorità chiari sul Calendario ClickUp condivisibile

Mantieni organizzato il processo di reclutamento con una sequenza giornaliera flessibile ma strutturata

Monitora lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi di assunzione tramite la visualizzazione delle attività

Utilizza quattro diversi stati personalizzati, come Annullato, Completato, In corso e Da fare, per vedere quali colloqui sono ancora in programma, quali sono terminati e quali sono stati annullati e riprogrammati

🔑 Ideale per: Strutturare i flussi di lavoro quotidiani di reclutamento, rispettare il calendario dei colloqui con i candidati e mantenere una visibilità completa sulla pipeline di assunzioni

🧠 Curiosità: Famoso per le sue domande a effetto, Google una volta ha chiesto a un candidato: "Quanti palloni da basket puoi mettere in questa stanza?" Spoiler alert: non stavano cercando un numero, volevano vedere il suo processo di risoluzione dei problemi.

4. Modello di pianificazione a blocchi ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i blocchi di tempo per i colloqui in base alle preferenze dei candidati e alla disponibilità del reclutatore con il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp

Trovare un orario per il colloquio che vada bene a tutti è la sfida numero uno che i reclutatori devono affrontare quando pianificano i colloqui. Senza una chiara visibilità sulla disponibilità del tuo team HR, potresti inviare inviti per colloqui con date errate e dover gestire attività di reclutamento sovrapposte.

Il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp offre un modo semplice e veloce per creare e modificare i programmi del team di assunzione.

Utilizza questo modello per:

Visualizza e assegna priorità alle attività di reclutamento con il semplice drag-and-drop

Organizza i progetti in blocchi in uno spazio condiviso, in modo che tutti sappiano quando programmare i prossimi colloqui

Gestisci risorse come strumenti di valutazione dei talenti , manuali di reclutamento e guide per più team di assunzione in un unico posto

Riprogramma i colloqui sul Calendario ClickUp per tenere tutti aggiornati in caso di imprevisti

🔑 Ideale per: Coordinare i tempi dei colloqui per più titoli di lavoro e mantenere tutti allineati con aggiornamenti del calendario in tempo reale

💡 Suggerimento per utenti esperti: Tieni sotto controllo il tuo programma con la funzionalità Calendario di ClickUp, il tuo hub all-in-one per gestire attività, scadenze e disponibilità del team. Sincronizza con Google o Outlook, trascina e rilascia le attività tra le diverse viste e pianifica la tua settimana con piena visibilità su tutti i progetti. Pianifica automaticamente le attività prioritarie con il Calendario IA di ClickUp

5. Modello di disponibilità per pianificazione personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta i programmi giornalieri e settimanali dei singoli reclutatori con il modello di disponibilità del programma personale di ClickUp

Per prima cosa, devi conoscere il programma individuale di ciascun membro per determinare la disponibilità del team di assunzione. Utilizza il modello di disponibilità del programma personale di ClickUp per vedere quali attività hanno in cantiere, quando e se queste possono essere spostate per far posto a colloqui urgenti.

Questo modello ti consente di:

Visualizza e personalizza il tuo programma settimanale sul Calendario condiviso in tempo reale

Utilizza la vista Calendario di ClickUp per mappare il tuo programma e completare le attività, gli eventi e gli appuntamenti in tempo

Tieni traccia della disponibilità dei responsabili delle assunzioni e degli altri reclutatori e delle attività imminenti a colpo d'occhio per pianificare le sequenze dei colloqui

Identifica e risolvi in anticipo potenziali conflitti nella pianificazione dei colloqui

🔑 Ideale per: Verificare la disponibilità dei membri del team e pianificare gli appuntamenti settimanali per ottimizzare i programmi dei colloqui ed evitare conflitti con le attività di reclutamento in corso.

💡 Suggerimento: Chiedi a ClickUp Brain di pianificare uno slot gratuito per te e un collega intervistatore, quindi lascia che crei automaticamente gli eventi nel calendario e invii i promemoria, così non perderai nulla. Usa ClickUp Brain per pianificare riunioni all'istante

6. Modello di pianificatore calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i colloqui, aggiungi date e imposta promemoria con il modello di pianificatore del calendario ClickUp

Il modello di pianificatore di calendario ClickUp trasforma il tuo calendario normale in uno strumento strategico per pianificare i colloqui. Puoi pianificare le attività di reclutamento per la settimana o il mese in anticipo. Questo aiuta il team di assunzioni a inviare gli inviti ai colloqui e a pianificare i propri programmi di conseguenza.

Questo modello ti aiuterà a:

Rimani organizzato e in linea con le attività giornaliere, settimanali e mensili per condurre colloqui efficaci

Analizza le tue attività e i tuoi obiettivi per trovare gli slot ottimali per i colloqui e invia automaticamente gli inviti ai candidati con il Calendario di ClickUp

Condividi le scadenze e altre date importanti relative al reclutamento sul Calendario per tenere informati candidati e reclutatori

Modifica i programmi delle interviste di gruppo senza compromettere la sequenza delle assunzioni

Controlla il flusso di lavoro e lo stato delle assunzioni

🔑 Ideale per: Impostare una visualizzazione chiara e condivisa dei programmi dei colloqui e delle sequenze di assunzione per mantenere il processo efficiente e collaborativo

7. Modello di riunione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trasforma le riunioni di colloquio in attività tracciabili con il modello di riunione di ClickUp

Quando hai più colloqui in programma per diversi titoli di lavoro, i reclutatori potrebbero avere difficoltà a ricordare tutti gli appuntamenti. Il risultato sarà un ritardo nella consegna degli inviti ai colloqui, colloqui mancati e candidati frustrati.

Utilizza il modello di riunione ClickUp per tenere traccia delle riunioni di colloquio programmate e mantenere il team di assunzione sulla strada giusta. Questo modello ti consente di:

Assegna riunioni di colloquio in sede e virtuali ai reclutatori giusti

Fissa la data e l'ora del colloquio in base alla disponibilità delle parti interessate

Utilizza la gestione delle attività di ClickUp per assegnare codici colore o tag alle attività in base al titolo di lavoro, all'intervistatore o alla fase del colloquio, facilitando la distinzione tra i diversi appuntamenti per i colloqui

Aggiungi collegamenti alle riunioni, liste di controllo e domande per il colloquio per valutare la personalità e le qualifiche per ogni titolo di lavoro

Imposta promemoria per informare i reclutatori e i candidati sui colloqui imminenti

🔑 Ideale per: Organizzare colloqui per più ruoli disponibili e inviare promemoria in modo sistematico

Con ClickUp, abbiamo ridotto il tempo necessario per assegnare le attività e portarle a termine, da un paio di giorni a un paio d'ore. Ora le persone sanno quali attività sono in sospeso per il loro inserimento e cosa devono fare, cosa che sarebbe un incubo cercare di organizzare tramite email. Grazie ai modelli, i manager possono creare bacheche di inserimento per ogni nuovo assunto con un solo clic. Una svolta rivoluzionaria.

8. Modello per il processo di colloquio ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un quadro collaborativo per i colloqui con il modello di processo di colloquio ClickUp

I colloqui strutturati hanno un coefficiente di validità più elevato, che li rende più efficaci nella selezione dei candidati idonei. Per strutturare i colloqui, è necessario delineare un processo standard che ogni reclutatore dovrà seguire.

Il modello di processo di colloquio ClickUp ti consente di impostare un quadro di colloquio standardizzato e ripetibile, in modo che ogni candidato venga valutato in modo equo e coerente.

Con questo modello puoi:

Progetta, testa e ottimizza il tuo processo di colloquio

Valuta i candidati in modo rapido, accurato ed equo

Decidi i formati e gli stili di colloquio più adatti in collaborazione con il tuo team di assunzione

Imposta domande di colloquio per diverse posizioni lavorative in modo che i reclutatori possano raccogliere tutte le informazioni necessarie

🔑 Ideale per: ridurre i pregiudizi e garantire una valutazione coerente dei candidati per ogni posizione lavorativa.

💡 Suggerimento: puoi anche chiedere agli agenti IA predefiniti di ClickUp di ricordarti i colloqui della giornata. In base al tuo calendario, possono fornirti i colloqui in programma se viene dato il trigger giusto. Crea un prompt nel campo e aggiungi dei trigger

9. Modello per la gestione dei colloqui e reportistica ClickUp

Ottieni il modello gratuito Raccogli e gestisci facilmente i rapporti sulle prestazioni dei candidati con il modello di reportistica e gestione dei colloqui di ClickUp

Hai l'imbarazzo della scelta a causa dell'elevato volume di colloqui? Il modello di gestione dei colloqui e reportistica di ClickUp ti aiuterà a scegliere la persona giusta da un vasto pool di candidati. Avrai una breve panoramica della posizione del candidato nel processo di assunzione e delle sue prestazioni in un unico posto.

Puoi assegnare ID ai candidati e utilizzarli per cercare profili specifici. Consideralo come un sistema di monitoraggio dei candidati, ma molto più semplice.

Questo modello ti aiuterà a:

Conserva un elenco di tutti i candidati e il loro stato in un'area di lavoro organizzata, assicurandoti che nessun candidato venga trascurato durante il processo di assunzione

Aggiorna lo stato dei candidati man mano che avanzano nelle diverse fasi del colloquio, tenendo informati tutti gli stakeholder e riducendo il rischio di comunicazioni errate o passaggi mancanti

Aggiungi campi personalizzati come Adattamento alla cultura aziendale , Capacità comunicative, Esperienza, File del colloquio e Competenze tecniche al record di ciascun candidato

Compila tutti i dati e i feedback dei colloqui in report completi utilizzando ClickUp Docs , che possono essere facilmente condivisi con il team di assunzione per un processo decisionale collaborativo

🔑 Ideale per: Impostare un modo semplice e organizzato per monitorare i candidati, valutare le prestazioni e selezionare i candidati più adatti alla posizione lavorativa e alla cultura aziendale.

Ricordo che all'inizio del 2021 stavamo cercando di lanciare un sacco di prodotti. Non rispettavamo le scadenze, avevamo dei problemi. Le persone non comunicavano tra loro. Non sapevamo chi dovesse prendere le decisioni. Abbiamo assunto alcune persone in gamba, ma direi che ClickUp è stato una sorta di colonna portante per il funzionamento dell'azienda, in particolare per i flussi di lavoro ottimizzati.

Ottieni il modello gratis Crea un processo di assunzione equo e inclusivo con il modello ClickUp per i candidati in fase di assunzione

I pregiudizi inconsci nel reclutamento possono influire sull'equità del processo di assunzione. Con un sistema di valutazione misurabile, il modello ClickUp per i candidati all'assunzione aiuta a ridurre questi pregiudizi. Puoi monitorare il punteggio assegnato a ciascun candidato, valutare l'equità delle valutazioni e mantenere il processo trasparente e coerente.

Inoltre, condividi i feedback con i candidati per migliorare la loro esperienza, anche se non sono stati selezionati.

Utilizza questo modello per:

Valuta accuratamente i candidati con scale di valutazione personalizzabili

Rimani organizzato con liste di controllo, date di scadenza e altri promemoria

Utilizza la vista Tabella e le bacheche di monitoraggio per esaminare e confrontare le qualifiche e le valutazioni dei candidati fianco a fianco

Raccogli e organizza tutte le informazioni necessarie sui candidati

🔑 Ideale per: ridurre al minimo i pregiudizi, migliorare la trasparenza e garantire che ogni candidato venga valutato in modo equo

👀 Lo sapevi? Il 67% del tempo di un reclutatore è dedicato al coordinamento dei programmi dei colloqui.

11. Modello ClickUp per reclutamento e assunzioni

Ottieni il modello gratuito Accedi alle schede di valutazione dei candidati e organizza le attività di reclutamento con il modello ClickUp per il reclutamento e l'assunzione

Il modello di reclutamento e assunzione di ClickUp è anche un ottimo strumento per mantenere il processo di assunzione equo e misurabile. Organizza le attività di reclutamento, archivia le candidature e offre schede di valutazione per passare i candidati giusti alla fase successiva.

Questo modello ti consente di:

Tieni traccia dei candidati durante tutto il processo di assunzione con le schede di valutazione dei colloqui

Organizza i moduli di candidatura in cartelle per ciascuna posizione aperta

Utilizza le automazioni di ClickUp per assegnare attività, inviare promemoria e aggiornare gli stati man mano che i candidati avanzano nel processo, riducendo al minimo il lavoro manuale e i ritardi

Visualizza e gestisci le sequenze con le viste Gantt e Sequenza, assicurandoti che le scadenze e le dipendenze siano chiare

Sincronizzazione con calendari esterni (Google Calendar, Outlook), bacheche di lavoro ed email per mantenere tutte le attività di reclutamento connesse e aggiornate

🔑 Ideale per: Creare un sistema centralizzato per gestire gli annunci di lavoro, valutare i candidati in modo obiettivo e semplificare il processo di assunzione, dalla candidatura all'assunzione finale.

💡 Suggerimento: un'email chiara e tempestiva per la pianificazione dei colloqui migliora i tassi di risposta dei candidati e dà il tono giusto per un'esperienza professionale. Includi il tipo di colloquio (telefonico o video), le opzioni di orario, il link alla riunione (se virtuale) e i dettagli dell'intervistatore. Per evitare avanti e indietro, puoi anche utilizzare un calendario condiviso come ClickUp Calendar o integrarlo con strumenti di prenotazione del calendario come Calendly.

12. Modello di lista di controllo per le assunzioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Aggiungi una lista di controllo a ogni attività di reclutamento con il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp

I candidati che segnalano un'esperienza di reclutamento negativa sono meno propensi a candidarsi nuovamente o a raccomandare altri candidati. Inoltre, durante i cicli di assunzione più intensi, anche i team di reclutamento più diligenti possono perdere dei passaggi o perdere di vista lo stato di avanzamento.

Semplifica il loro lavoro con il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp. Esso illustra tutti i passaggi cruciali in una lista di controllo semplice e tracciabile che puoi aggiungere a qualsiasi attività di reclutamento.

Con questo modello puoi:

Assicurati che il tuo team abbia comunicato i dettagli ai candidati che sono passati alla fase successiva e informato quelli che non ce l'hanno fatta

Fornisce un modo coerente e organizzato per esaminare le candidature

Assegna azioni di follow-up, monitora le dipendenze e assicurati che nulla venga tralasciato durante le assunzioni di grandi volumi

Tieni traccia dei documenti cartacei come prove di qualifica, accordi di riservatezza e contratti di lavoro

🔑 Ideale per: Stabilire un processo ripetibile in cui nessun passaggio importante venga tralasciato, specialmente durante cicli di assunzioni intensi e rapidi.

13. Modello di schema per programma di colloqui HR di Template. Net

Il Modello di schema di programma dei colloqui HR di Template. Net è un modello semplice per stabilire tutti i dettagli dei prossimi colloqui per la tua azienda. Puoi specificare l'indirizzo dell'ufficio, fornire una descrizione dettagliata del lavoro e impostare un questionario standard.

Utilizza questo modello per:

Fornisci l'indirizzo dell'ufficio e le indicazioni per raggiungere la sede in cui si terranno i colloqui

Delinea il programma del colloquio per garantire che entrambe le parti siano allineate

Crea un elenco di domande che il reclutatore deve porre durante i colloqui di gruppo

Stabilisci i criteri di valutazione dei candidati e i dettagli sulle qualifiche richieste per garantire colloqui equi

🔑 Ideale per: Mantenere allineati i selezionatori e informati i candidati, standardizzando al contempo il processo di colloquio tra i vari reparti e ruoli.

📮 Approfondimento ClickUp: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per farlo, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate a slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

14. Modello di lettera di conferma del programma di colloquio di Template. Net

La creazione di diverse email per confermare i colloqui è un'altra attività ripetitiva nell'agenda già fitta del tuo team HR. Ciò diventa ancora più difficile durante i cicli di assunzioni con volumi elevati. Il modello di lettera di conferma del programma dei colloqui di Template. Net semplifica questa operazione con un modello di email personalizzabile.

Questo modello può aiutarti a:

Crea un invito al colloquio accattivante con il nome dell'azienda, i dettagli della posizione e l'orario del colloquio

Invita i candidati per più posizioni lavorative in tempo, senza dover scrivere email individuali

Personalizza l'oggetto e adatta il testo dell'email in base alle diverse posizioni aperte

🔑 Ideale per: Inviare rapidamente inviti personalizzati ai colloqui con tutti i dettagli importanti in tono professionale.

15. Modello di programma settimanale per colloqui di Template. Net

Il Modello di programma settimanale dei colloqui di Template. Net è uno strumento ideale per gestire i programmi dei colloqui ogni settimana. Puoi discutere la disponibilità del tuo team ed elencare le date e gli slot dei colloqui in un documento condiviso.

Questo modello ti consente di:

Comunica ai tuoi reclutatori chi dovranno intervistare, quando e per quale titolo, in modo che possano prepararsi adeguatamente

Consenti ai reclutatori di rivedere e richiedere margini di tempo nel programma se hanno bisogno di più tempo

Scrivi note sulle tue aspettative per i colloqui di questa settimana o su come presentare l'azienda, aiutando i team delle risorse umane a condurre colloqui più efficaci

🔑 Ideale per: Organizzare e gestire i programmi settimanali dei colloqui.

16. Modello di email per pianificazione colloquio di Workable

tramite Workable

Inizia con il piede giusto personalizzando l'invito al colloquio con il Modello di email per programma di colloqui di Workable. Ti mostra esattamente come scrivere l'oggetto, presentare il titolo del lavoro e formattare l'email per fare una buona impressione sul candidato.

Puoi utilizzare questo modello per:

Comunica l'ora, la data e le aspettative standard del candidato per il colloquio

Chiedi loro di rispondere indicando le fasce orarie preferite nella sezione "date seguenti" dell'email

Personalizza le email di massa per ogni titolo di lavoro disponibile

Descrivi in dettaglio i passaggi successivi per i colloqui di follow-up per chiarire le aspettative dei candidati

🔑 Ideale per: confermare i colloqui e stabilire una prima comunicazione con il candidato.

17. Modello di calendario dei colloqui di Pocket HRMS

tramite Pocket HRMS

Il modello di programma di colloquio di Pocket HRMS è ideale per invitare i candidati ai colloqui in sede. Mostra come fornire indicazioni al tuo ufficio e quali documenti il candidato deve portare con sé. Puoi personalizzarlo in base ai titoli di lavoro per cui stai assumendo.

Con questo modello puoi:

Conferma i colloqui in sede con i candidati

Consenti ai candidati di selezionare le date e gli orari preferiti per il colloquio

Specifica il codice di abbigliamento e i documenti richiesti per un colloquio presso la tua azienda

🔑 Ideale per: Inviare inviti personalizzati per colloqui in sede su larga scala.

19. Modello di modulo per pianificazione colloqui di Jotform

tramite Jotform

Sei stanco di chiedere ripetutamente la disponibilità di ogni candidato? Utilizza il modello di modulo per pianificare i colloqui di Jotform per consentire ai candidati di scegliere le date, le fasce orarie e altro ancora tramite un modulo personalizzabile.

Questo modello ti aiuterà a:

Raccogli informazioni importanti sui candidati

Consenti ai candidati di selezionare un programma di colloquio tra le fasce orarie disponibili

Scegli il formato che preferisci tra colloquio telefonico, colloquio video o colloquio in sede

🔑 Ideale per: Eliminare i colli di bottiglia nella pianificazione e offrire ai candidati un maggiore controllo sul processo di colloquio.

💡 Suggerimento: Invia in anticipo una lista di controllo per il video colloquio, includendo i requisiti tecnici, le opzioni di backup e il codice di abbigliamento. Inoltre, verifica sempre la stabilità della connessione Internet e le impostazioni dello sfondo per evitare distrazioni. Ciò garantisce un'interazione fluida e aiuta i candidati a presentare la loro esperienza professionale in modo efficace. Per ulteriori informazioni, leggi i suggerimenti su come prepararsi per un colloquio a distanza.

Cosa rende un modello di programma di colloquio efficace?

I modelli HR gratuiti possono farti risparmiare tempo, denaro, salute mentale e reputazione. Ma per farlo devono avere alcune qualità specifiche, come:

Struttura e criteri chiari: elenca il nome dell'azienda, i nomi dei candidati, i ruoli, le fasi del colloquio, gli orari e i dettagli dell'intervistatore in un formato organizzato. Include campi in cui i reclutatori possono inserire la loro disponibilità per coordinare i colloqui di gruppo

Visibilità dei conflitti: evidenzia i programmi sovrapposti e l'indisponibilità degli intervistatori per evitare problemi di prenotazione. Aiuta a identificare e correggere gli errori per evitare frequenti riprogrammazioni e mantenere un tono professionale sin dall'inizio

Opzioni di personalizzazione: consentono di aggiungere o rimuovere campi in base al processo di colloquio e alle esigenze specifiche del ruolo. Offrono la flessibilità necessaria per adattare il modello a più cicli di assunzione

Monitoraggio delle fasi: Tiene traccia dei candidati in ogni fase: colloquio iniziale, prove tecniche e Tiene traccia dei candidati in ogni fase: colloquio iniziale, prove tecniche e follow-up dopo il colloquio . Include email di invito al colloquio personalizzabili con oggetti e modelli che puoi automatizzare in ogni passaggio

Strumenti di collaborazione: consentono ai reclutatori, ai responsabili delle assunzioni e ai selezionatori di aggiungere note, condividere feedback e aggiornare la disponibilità in un unico posto. Mantiene tutti allineati e garantisce un'esperienza coerente ai candidati

Pianificazione del follow-up: offre spazio per registrare i passaggi successivi, come colloqui di follow-up, date delle decisioni e scadenze per il feedback. Mantiene i candidati informati e coinvolti durante tutto il processo di colloquio

Supporto multi-ruolo: gestisce i programmi dei colloqui per più ruoli e reparti all'interno di un unico modello. Elimina la necessità di mantenere calendari separati per ogni posizione aperta

Pianifica i colloqui in modo efficiente e semplifica il processo di reclutamento con ClickUp

Tutti i modelli sopra menzionati dispongono di funzionalità/funzioni che semplificano la pianificazione dei colloqui.

Ma ClickUp è la soluzione migliore per pianificare facilmente i colloqui con i migliori modelli e mantenere il ciclo di reclutamento coerente e centralizzato. Può essere utilizzato come software HR e come base di conoscenza per tutto il tuo team di reclutamento.

Utilizzali per tenere informati i candidati, coordinare i reclutatori e rispettare i tempi dei cicli di assunzione.

Inoltre, si integra con oltre 1.000 piattaforme, così puoi sincronizzare facilmente il tuo stack tecnologico di reclutamento esistente con ClickUp.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e organizza tutte le interviste dei candidati senza alcuno sforzo!