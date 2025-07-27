Modelli gratuiti per la ricerca sugli utenti per semplificare le tue intuizioni e la pianificazione UX

Progettare un prodotto senza parlare con gli utenti è come scrivere una lettera d'amore a uno sconosciuto e sperare che abbia effetto. Sai quali parole usare, ma non lascerà mai il segno!

La ricerca sugli utenti è una parte fondamentale del processo di sviluppo dei prodotti. Fornisce ai progettisti UX, ai responsabili di prodotto e ai ricercatori le informazioni necessarie per creare soluzioni che funzionano davvero. Ecco perché un modello di ricerca sugli utenti solido è essenziale per il tuo team UX.

Che si tratti di condurre interviste, pianificare test di usabilità o analizzare i risultati della ricerca, i modelli ti aiutano a rimanere organizzato, concentrato e allineato con tutti i team.

In questa guida abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di piani di ricerca UX per semplificare il flusso di lavoro, in modo da poter dedicare meno tempo a districarti nel caos e più tempo a creare esperienze che i tuoi utenti ameranno.

👀 Lo sapevi? L'88% degli utenti non visita nuovamente un sito web dopo un'esperienza negativa. Ciò significa che quasi nove potenziali visitatori su dieci potrebbero scomparire solo perché l'esperienza utente non ha soddisfatto le loro aspettative.

Cosa sono i modelli di ricerca sugli utenti?

I modelli di ricerca sugli utenti sono documenti pre-strutturati o formati digitali che aiutano a semplificare il processo di pianificazione, conduzione e analisi della ricerca sugli utenti. Questi modelli facilitano la pianificazione degli studi, la raccolta di informazioni e l'allineamento dei team alle esigenze e ai comportamenti degli utenti.

Utilizzando un modello di ricerca sugli utenti, puoi:

Definisci chiaramente gli obiettivi e l'ambito della tua ricerca

Mantieni la coerenza tra diversi progetti di ricerca

Utilizza formati riutilizzabili per script, domande di intervista e note e risparmia tempo

Migliora la collaborazione tra i team di progettazione, prodotto e ricerca

Trasforma i dati grezzi in informazioni significative più rapidamente

Questi modelli sono preziosi per UX designer, product manager, esperti di marketing e ricercatori di design che necessitano di un framework affidabile per mantenere la loro strategia di ricerca sugli utenti mirata ed efficiente.

👀 Lo sapevi? Investire nell'esperienza utente (UX) produce rendimenti sostanziali. Per ogni dollaro speso in UX, le aziende possono aspettarsi un ritorno fino a 100 dollari, che si traduce in un ROI del 9.900%. Questa statistica sottolinea i vantaggi finanziari derivanti dal dare priorità alla ricerca e alla progettazione incentrate sull'utente.

I migliori modelli per la ricerca sugli utenti

1. Modello di piano di ricerca sugli utenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea piani di ricerca strutturati, efficienti e approfonditi con il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp

Il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp è uno strumento completo e intuitivo progettato per semplificare il processo di ricerca sugli utenti dall'inizio alla fine.

Questo modello UX per la ricerca semplifica il processo di ricerca sugli utenti guidandoti passo dopo passo attraverso le attività di creazione dei profili. Grazie a layout strutturati e campi predefiniti, non parti da zero, ma costruisci su un framework collaudato che garantisce chiarezza e coerenza.

Questo modello gratuito ti aiuta a:

Utilizza la sezione "Descrizione del problema" per definire i problemi degli utenti e aziendali e documentare i trigger della ricerca, come l'insoddisfazione dei clienti o il calo delle metriche

Assegna attività e tieni traccia di chi è responsabile delle varie parti del piano di ricerca sugli utenti con la vista Bacheca di ClickUp

Identifica le esigenze, le motivazioni e i comportamenti del tuo pubblico di riferimento per prendere decisioni informate sui prodotti futuri. Usa ClickUp Docs per raccogliere idee e stabilire l'obiettivo della tua ricerca sugli utenti

🔑 Ideale per: progettisti UX, gestori di prodotti, ricercatori e team interfunzionali che necessitano di un approccio strutturato alla pianificazione e alla conduzione della ricerca sugli utenti.

2. Modello per studi sugli utenti di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica, monitora e organizza ogni parte del processo di ricerca sugli utenti in un unico posto con il modello ClickUp User Studies

Il comportamento degli utenti non è mai statico. Man mano che le preferenze, le abitudini e le aspettative cambiano, rimanere in sintonia con il tuo pubblico diventa fondamentale.

Il modello ClickUp per studi sugli utenti ti aiuta a cogliere e rispondere a questi cambiamenti con chiarezza e rapidità. Con oltre 10 campi personalizzabili, puoi ridefinire i profili dei tuoi traguardi, raccogliere feedback su specifiche funzionalità/funzioni del prodotto e identificare le aree che necessitano di un'indagine più approfondita.

Questo modello rende la ricerca post-lancio chiara e attuabile consentendoti di:

Assegna attività correlate ai membri del team direttamente dal modello per un'esecuzione più rapida e un processo decisionale allineato

Raccogli feedback significativi tramite i moduli ClickUp integrati e i sondaggi inviati direttamente agli utenti esistenti

Accedi e organizza i dati degli utenti in visualizzazioni personalizzate dedicate, come Approfondimenti, Processo di ricerca e Azioni necessarie

🔑 Ideale per: ricercatori UX, product manager e team di progettazione che desiderano condurre studi sugli utenti e integrare il feedback nello sviluppo dei prodotti.

💡 Suggerimento: Conduci la ricerca sugli utenti nelle prime fasi del processo di sviluppo. Ciò eviterà costose riprogettazioni in un secondo momento. Identificare le esigenze degli utenti e i potenziali problemi fin dall'inizio garantisce che i prodotti siano realizzati correttamente sin dal primo tentativo, risparmiando tempo e risorse.

3. Modello di persona utente ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un profilo cliente completo con il modello ClickUp User Persona, organizzando le informazioni raccolte durante la ricerca e mappando gli scenari degli utenti

Ottieni una visione chiara di chi sono realmente i tuoi utenti con il modello ClickUp User Persona. Ti aiuta a creare profili dettagliati e personalizzabili dei clienti o mappe delle loro personalità per guidare lo sviluppo dei prodotti, il marketing e la ricerca sugli utenti.

Progettato per adattarsi ai tuoi obiettivi di ricerca, questo modello di persona utente ti consente di organizzare e classificare le persone in base al settore, al ruolo lavorativo o al segmento di servizio. Puoi creare più tipi di persona in ciascuna categoria, semplificando l'analisi di diversi gruppi di utenti.

Questo modello aiuta a creare profili utente efficaci per raggiungere il pubblico desiderato. Ti consente di:

Lancia moduli precompilati per la creazione di profili utente per ottenere informazioni rilevanti come nome, età, sesso, stato civile, stipendio, occupazione e utilizzo di Internet

Personalizza ogni profilo aggiungendo o rimuovendo campi in base alle esigenze di ricerca del tuo team

Carica immagini per dare a ogni persona un'identità visiva e differenziarle all'interno della tua area di lavoro

🔑 Ideale per: team di prodotto, esperti di marketing e ricercatori UX che desiderano comprendere gli utenti target, creare profili basati sui dati e prendere decisioni informate.

💡 Suggerimento per gli esperti: non sai da dove iniziare con il tuo questionario di ricerca sugli utenti? Chiedi aiuto all'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain. Può suggerirti domande personalizzate in base agli obiettivi del tuo progetto, al pubblico e alla fase della ricerca. Crea questionari rapidi o campagne complete di ricerca sugli utenti con ClickUp Brain

4. Modello di user story ClickUp

Ottieni il modello gratuito Colma il divario tra le esigenze degli utenti e le funzionalità/funzioni del prodotto con il modello User Story di ClickUp

Se stai creando prodotti che soddisfano davvero i tuoi utenti, comprendere le loro aspettative è fondamentale. Il modello di user story di ClickUp ti aiuta a delineare le esigenze degli utenti in modo strutturato e agile, per trasformare le informazioni sugli utenti in attività chiare e attuabili durante tutto il ciclo di sviluppo.

Offre più di 15 viste flessibili, tra cui la vista Carico di lavoro per pianificare la capacità del team. È disponibile anche la vista Calendario per le sequenze temporali delle versioni, in modo da poter monitorare facilmente il flusso delle storie e garantire che nulla sfugga.

Cosa puoi fare con questo modello:

Documenta storie dettagliate degli utenti utilizzando un formato coerente come: Come [utente], desidero [obiettivo] in modo che [motivo]

Assegna priorità alle storie degli utenti in base all'urgenza, all'impatto o alla fattibilità

Suddividi le storie in attività e attività secondarie e monitorale attraverso gli sprint

Utilizza questo modello di lavagna online ClickUp per consentire ai team di mappare le storie degli utenti, organizzare i feedback e allineare ogni funzionalità/funzione a un obiettivo reale dell'utente

🔑 Ideale per: Product manager agili, designer UX e sviluppatori di software che desiderano allineare la roadmap dei propri prodotti al comportamento degli utenti e garantire che ogni funzionalità/funzione offra un valore misurabile.

Ecco una breve guida introduttiva su come utilizzare ClickUp come designer UX/UI:

5. Modello di mappatura delle storie degli utenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mappa il percorso dei tuoi utenti con chiarezza e sicurezza utilizzando il modello di mappatura delle storie degli utenti di ClickUp

Che tu stia appena iniziando la ricerca sulla persona o pianificando il tuo prossimo sprint di prodotto, il modello di mappatura delle storie degli utenti di ClickUp può essere il tuo punto di riferimento. Si tratta di un modello di lavagna online flessibile e intuitivo che ti aiuta a visualizzare l'intera esperienza del cliente da una prospettiva incentrata sull'utente.

Questo modello ti consente di organizzare visivamente ogni interazione in un flusso utente e guidare il tuo team distribuito con passaggi all'interno del documento per mantenere tutti allineati, ideale per creare una comprensione condivisa delle esigenze degli utenti.

Ti consente di:

Aggiungi o rimuovi note adesive, disegna connessioni con frecce, collega documenti o siti web, inserisci forme, immagini e persino schizzi a mano libera

Utilizza sezioni predefinite per attività degli utenti, passaggi, versioni e profili

Ottieni risposte a domande di ricerca quali: Cosa frustra l'utente? Quali funzionalità/funzioni devono essere aggiornate, aggiunte o rimosse? E altro ancora

🔑 Ideale per: Product manager, UX designer e marketer che desiderano creare prodotti incentrati sull'utente allineando le priorità di sviluppo con i percorsi e i comportamenti reali dei clienti.

6. Modello di flusso utente ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza e ottimizza il percorso dei tuoi utenti come mai prima d'ora con il modello di flusso utente ClickUp

Desideri progettare esperienze utente fluide che guidino il tuo pubblico senza sforzo attraverso il tuo prodotto? Il modello ClickUp User Flow è lo strumento ideale per mappare percorsi utente intuitivi in linea con il comportamento reale dei clienti. Ottieni un aiuto strutturato per il tuo team per identificare i punti di attrito e migliorare l'usabilità.

Integrato nella lavagna online di ClickUp, il modello è dotato di strumenti flessibili per la modifica e la creazione di diagrammi. Basta trascinare, rilasciare e collegare le forme dal punto di partenza a ogni nodo decisionale e il grafico del flusso degli utenti è pronto.

Che tu stia perfezionando l'onboarding, il checkout o qualsiasi interazione fondamentale, questo modello di mappa dell'empatia semplifica:

Crea diagrammi di flusso che suddividono ogni passaggio che un utente compie per completare un'attività

Contrassegna le attività con stati personalizzati come "Aperta" e "Completata" per tenere traccia dello stato di avanzamento di ogni flusso utente

Entra in empatia con i tuoi utenti visualizzando la loro esperienza in modo chiaro e strutturato

Ottimizza il flusso degli utenti acquisendo informazioni dettagliate su come le persone interagiscono con il tuo prodotto e il tuo marchio

🔑 Ideale per: ricercatori UX e team di sviluppo che mirano a creare esperienze utente intuitive ed efficienti.

📮 ClickUp Insight: il 30% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA per la ricerca e la raccolta di informazioni. Ma esiste un'IA che ti aiuta a trovare quel file perso al lavoro o quel thread importante su Slack che hai dimenticato di salvare? Sì! La ricerca connessa basata sull'IA di ClickUp può cercare istantaneamente in tutti i contenuti dell'area di lavoro, comprese le app di terze parti integrate, estraendo approfondimenti, risorse e risposte. Risparmia fino a 5 ore alla settimana con la ricerca avanzata di ClickUp!

7. Modello ClickUp "Voce del cliente"

Ottieni il modello gratuito Trasforma i feedback sparsi in informazioni visive utilizzando la lavagna online ClickUp Voice of the Customer

Vuoi trasformare il feedback grezzo dei clienti in informazioni reali? Il modello ClickUp Voice of the Customer è il tuo punto di partenza. Questo modello semplifica la raccolta e l'organizzazione dei feedback provenienti da sondaggi, interviste e social media.

Che si tratti di una sessione di brainstorming o di un'analisi approfondita dei punti deboli degli utenti, il team dedicato all'esito positivo dei clienti può collaborare senza sforzo, condividere informazioni e agire rapidamente.

Inoltre, i diversi colori e dimensioni delle note adesive ti aiutano a classificare i feedback, scoprire modelli e monitorare ciò che conta davvero nel percorso del cliente. Non si tratta solo di raccogliere feedback: questo modello può aiutarti a renderli significativi.

Con questo modello puoi:

Personalizza il flusso di lavoro in base allo stile e al processo del tuo team

Collabora in tempo reale, discuti i punti critici e concorda i passaggi successivi

Visualizza il feedback dei clienti in modo chiaro, organizzato e utilizzabile

🔑 Ideale per: team dedicati all'esito positivo dei clienti, ricercatori UX e team di marketing che desiderano centralizzare i feedback, identificare temi ricorrenti e prendere decisioni basate sui dati per migliorare l'esperienza utente e la fidelizzazione.

Prima era semplicemente folle. Spedivamo qualcosa e dovevamo fare dei rollback perché la funzionalità aveva troppi bug e non era stata pianificata bene. Abbiamo riscontrato una notevole diminuzione dei bug segnalati e ClickUp ci aiuta a evitare molti problemi.

8. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza l'intero percorso dei tuoi clienti con il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp

Non sai da dove iniziare con la mappatura del percorso del cliente? Inizia con il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp. Questo modello semplice e intuitivo, in stile lavagna online, aiuta i team a visualizzare l'intero ciclo di vita del cliente, dalla prima interazione alla conversione.

Ti aiuta a mappare visivamente ogni fase dell'interazione dei tuoi clienti con il tuo marchio, sfruttando al contempo potenti funzionalità/funzioni come la registrazione dello schermo, la collaborazione in tempo reale, l'automazione e l'IA per ottimizzare ogni passaggio del ciclo di vita del cliente.

Ti aiuta a:

Scopri quando i potenziali clienti scoprono il tuo marchio per la prima volta

Considera dove valutano le tue offerte, confronta le opzioni ed esplora le funzionalità/funzioni

Studia il punto decisionale in cui i clienti effettuano il commit e diventano clienti paganti

🔑 Ideale per: team di marketing, product manager, designer UX e strateghi dell'esperienza cliente che desiderano identificare i punti critici, allineare la messaggistica e migliorare il percorso del cliente end-to-end.

9. Modello di piano di test di usabilità ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica, gestisci e monitora i test di usabilità con facilità utilizzando il modello di piano di test di usabilità di ClickUp

Il modello di piano di test di usabilità di ClickUp elimina le congetture dai test di usabilità fornendo al tuo team un percorso chiaro e strutturato dalla pianificazione alla reportistica finale, tutto in un unico posto. I test di usabilità valutano la facilità d'uso del tuo prodotto osservando utenti reali mentre completano attività tipiche.

Questo modello di test di usabilità ti consente di pianificare ed eseguire test in modo efficace con funzionalità/funzioni che:

Mappa e gestisci gli elementi utilizzabili nel tempo con una sequenza visiva raggruppata per iniziativa

Utilizza la vista Elenco completa raggruppata per iniziativa per mantenere gli obiettivi mirati, misurabili e organizzati

Identifica la fase in cui si trova ogni attività con i campi personalizzati, mantenendo il tuo team coordinato e informato in ogni passaggio

🔑 Ideale per: Sviluppatori di prodotti e sviluppatori di software che desiderano testare il proprio software con utenti reali appartenenti al pubblico di riferimento per ottenere informazioni utili e incentrate sull'utente.

🧠 Curiosità: testare solo cinque utenti può rivelare circa l'85% dei problemi di usabilità. L'esperto di usabilità Jakob Nielsen sostiene questo principio, sottolineando l'efficienza dei test su piccola scala nell'identificare problemi significativi.

10. Modello di lavagna online per la ricerca ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica la pianificazione della tua ricerca con il modello di lavagna online ClickUp Research

La ricerca sugli utenti non deve essere noiosa. Puoi trasformare le tue intuizioni in un'esperienza visiva interattiva con il modello di lavagna online ClickUp User Research Plan. Che tu stia raccogliendo feedback tramite interviste, sondaggi o sessioni live, questo modello ti aiuta a organizzare tutto in un unico spazio collaborativo.

Aggiungi rapidamente note digitali adesive, mappa i pensieri degli utenti e coinvolgi le parti interessate semplicemente condividendo un link. È perfetto anche per la ricerca UX interna, poiché tutti possono partecipare, commentare e contribuire in tempo reale.

Questo modello di piano di ricerca UX ti consente di:

Tieni traccia dello stato di avanzamento di ogni attività di ricerca con stati personalizzati, garantendo chiarezza sulle fasi di completamento delle attività

Individua tendenze e modelli all'interno dei dati della tua ricerca, ottenendo conclusioni approfondite

Sfrutta funzionalità/funzioni quali registrazione dello schermo, modifica collaborativa, automazioni e IA per semplificare i tuoi piani di ricerca UX

🔑 Ideale per: Ricercatori accademici, team di sviluppo prodotti e analisti di mercato che desiderano organizzare e gestire in modo efficiente i progetti di ricerca.

Utilizzo ClickUp in modo intermittente per gestire più progetti UX contemporaneamente. Il motivo principale per cui mi piace ClickUp è che posso separare tutto il mio lavoro in progetti e team, quindi visualizzare tutto con il livello di dettaglio che desidero.

Ottieni il modello gratuito Traccia e gestisci le interazioni con i clienti con il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Sei stanco di perdere i messaggi dei clienti o di scavare nei thread delle email per trovare quella richiesta? Il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp può essere la tua arma segreta. Consente ai team di raccogliere, organizzare e agire in modo efficiente sui feedback, le domande o i problemi dei clienti, il tutto all'interno di un'area di lavoro centralizzata.

Questo modello rende l'interazione con i clienti un processo più strutturato e guidato dal team. Ecco come:

Utilizza i campi personalizzati per raccogliere dati qualitativi e informazioni vitali sui clienti, come nome, email, numero di telefono, nome dell'azienda e natura della richiesta

Implementa stati personalizzati come "Nuova richiesta", "In revisione", "Bloccato" e "Completato" per monitorare lo stato di avanzamento di ogni cliente, garantendo follow-up e risoluzioni tempestivi

Mantieni un database delle interazioni con i clienti, facilitando l'analisi delle tendenze , i feedback e il processo decisionale informato per il miglioramento dei prodotti o dei servizi

🔑 Ideale per: team di supporto clienti, professionisti del marketing e titolari di aziende che desiderano raccogliere e gestire le richieste dei clienti, i feedback e le informazioni di contatto.

12. Modello di gestione dei test ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci i casi di test e collabora con il tuo team per identificare bug, richieste di funzionalità e altro ancora con il modello di gestione dei test ClickUp

Per garantire che il tuo software sia affidabile e davvero pronto per il lancio, non bastano pochi test rapidi. Hai bisogno di un sistema di gestione dei test solido e completo, e il modello di gestione dei test ClickUp ti offre proprio questo.

Questo modello aiuta i team di controllo qualità a strutturare l'intero flusso di lavoro di test, sia che si tratti di eseguire il debug di un piccolo sito web o di convalidare un'applicazione su larga scala. È organizzato, scalabile e progettato per allineare il tuo team dalla pianificazione dei test alla reportistica.

Il modello di ricerca rende i test più intelligenti consentendoti di:

Tieni traccia di ogni passaggio del test con 11 stati dettagliati come "Ignora", "In corso" e "Pronto per la revisione"

Aggiungi ID dei casi di test, livelli di priorità e durata stimata per conservare tutti i dettagli in un unico posto

Passa dalla vista Elenco alla vista Bacheca e alla vista Incorporata in base alle preferenze del tuo team per visualizzare lo stato e le informazioni

🔑 Ideale per: team addetti al controllo qualità, tester di software e gestori di progetti che cercano un approccio strutturato ed efficiente alla pianificazione, all'esecuzione e al monitoraggio dei test software.

13. Modello di test di accettazione utente ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia di ogni attività cardine dell'UAT con precisione utilizzando il modello di lista di controllo per i test di accettazione da parte degli utenti di ClickUp

Il test di accettazione da parte degli utenti (UAT) è una delle fasi più cruciali prima del lancio di un prodotto. Tuttavia, tenere il passo con le liste di controllo, i contributi delle parti interessate e le approvazioni può diventare rapidamente complicato.

L'utilizzo del modello di test di accettazione utente di ClickUp può semplificare notevolmente l'intero processo UAT.

Progettato per sostituire fogli di calcolo sparsi e feedback frammentati, questo modello apporta chiarezza e struttura a ogni fase del processo UAT. Questo framework strutturato ti aiuta a pianificare, eseguire e monitorare in modo efficace le attività di ricerca.

Con questo modello UAT puoi:

Tieni traccia di ogni passaggio con quattro chiare opzioni di stato: "Da fare", "In corso", "In sospeso" e "Completato"

Inizia con sicurezza grazie a una guida introduttiva dedicata Visualizza, progettata per guidarti attraverso ogni fase del tuo UAT

La visualizzazione delle fasi e dei passaggi dell'UAT ti aiuta a organizzare il processo in parti più piccole e gestibili

🔑 Ideale per: Product manager e team di controllo qualità che necessitano di un metodo strutturato per eseguire sessioni di test degli utenti e acquisire feedback utili sul prodotto prima del lancio.

Cosa rende efficace un modello di ricerca sugli utenti?

Un modello di ricerca sugli utenti ben strutturato va oltre l'organizzazione di base. Queste funzionalità/funzioni chiave sono progettate per guidare l'intero processo di ricerca con chiarezza e coerenza:

Chiarisci gli obiettivi della ricerca : definisci cosa stai cercando di apprendere per allineare il team e mantenere lo studio focalizzato

Sezione profilo dei partecipanti : identifica i segmenti di utenti e i partecipanti ideali per raccogliere informazioni rilevanti

Tracker della metodologia : documenta : documenta i metodi di ricerca sugli utenti (ad es. sondaggi, interviste, test di usabilità) e come ciascuno di essi verrà eseguito

Generatore di domande e script : fornisci spazio per elencare domande chiave o prompt per ottenere feedback coerenti e imparziali

Campi di raccolta dati : standardizza il modo in cui vengono registrate note, citazioni e osservazioni per semplificare l'analisi

Documentazione delle informazioni: riepiloga/riassume i risultati chiave, i temi e i potenziali passaggi successivi

Struttura flessibile : adatta il modello alle diverse esigenze di ricerca senza formattazioni complesse o rigide

Strumenti di collaborazione: consenti alle parti interessate di contribuire, rivedere e agire sulla ricerca in uno spazio condiviso

Ottieni informazioni migliori tramite la ricerca sugli utenti con ClickUp

Una ricerca UX eccezionale non richiede di reinventare il processo. Hai solo bisogno della struttura giusta per porre domande intelligenti, scoprire informazioni significative e mantenere il tuo team allineato.

I modelli gratuiti di ricerca UX di ClickUp fanno proprio questo.

Che tu stia pianificando interviste agli utenti, conducendo test di usabilità o mappando percorsi di empatia, questi modelli sono progettati per garantire chiarezza e coerenza al tuo flusso di lavoro. Non sono necessarie configurazioni complesse o strumenti multipli, solo risorse pratiche e scalabili create per i moderni team UX.

Con tutto in un unico posto, dagli obiettivi di ricerca alle informazioni, passerai meno tempo a cercare note sparse e più tempo a progettare prodotti di cui i tuoi utenti hanno realmente bisogno.

