Modelli gratuiti per la valutazione trimestrale per valutare le prestazioni dei dipendenti

Il disimpegno e l'abbandono dei dipendenti possono costare a un'azienda di medie dimensioni dell'indice S&P 500 tra i 228 e i 355 milioni di dollari all'anno in termini di perdita di produttività.

È un numero impressionante, segno evidente che monitorare le prestazioni dei dipendenti e fornire assistenza tempestiva sono fattori chiave per la fidelizzazione e la redditività.

Ma il solo monitoraggio delle ore di lavoro non è sufficiente. Non ti dirà se i dipendenti stanno dando la priorità alle attività giuste o se il loro lavoro richiesto è in linea con gli obiettivi del team. Invece di concentrarti sul "tempo lavorato", è ora di passare ai risultati effettivi.

È qui che entrano in gioco i modelli di revisione delle prestazioni. Per aiutarti a monitorare efficacemente lo stato di avanzamento individuale. Ecco i 10 migliori modelli di revisione trimestrale, ciascuno progettato per catturare i componenti chiave della produttività dei dipendenti.

🧠 Curiosità: L' effetto struzzo è un pregiudizio cognitivo per cui le persone tendono ad evitare le informazioni negative, compresi i feedback costruttivi che potrebbero aiutarle a monitorare lo stato di avanzamento dei propri obiettivi.

10 modelli gratuiti per revisioni trimestrali

Puoi sempre progettare da solo modelli per una revisione trimestrale. Tuttavia, è un processo che richiede tempo e diventa piuttosto faticoso. Perché affrontare una tale seccatura quando puoi accedere a questi modelli gratuitamente con l'app completa per il lavoro: ClickUp?

Ecco cosa ha detto Nidhi Rajput, BDM presso CedCommerce, sull'utilizzo di ClickUp:

Essendo un TL, devi monitorare il lavoro svolto dagli altri e ClickUp semplifica la gestione delle attività, del carico di lavoro, ecc. Inoltre, mi ha aiutato a presentare le prestazioni del team e le prestazioni individuali dei membri.

1. Il modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora facilmente lo stato dei tuoi nuovi assunti con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp

Hai dato il benvenuto a un nuovo gruppo di dipendenti? O forse qualcuno del tuo team ha ottenuto una promozione. Non aspettare le revisioni annuali per valutare come si stanno ambientando nel loro nuovo ruolo.

Il modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp suddivide il processo di inserimento e revisione in chiari punti di controllo. I nuovi membri del team possono considerarli come attività cardine, tenere traccia delle loro attività e capire esattamente cosa devono fare per raggiungere gli obiettivi.

Puoi valutare il loro stato ogni trenta giorni, identificare le esigenze di formazione e offrire supporto per aiutarli nella transizione.

Utilizza questo modello per:

Imposta obiettivi individuali, attività e obiettivi aziendali, aggiungi note e monitora gli elementi in azione fin dal primo giorno

Crea stati personalizzati per le attività , come Completata, In corso, Da fare e In attesa del client, per monitorare la produttività

Utilizza attributi personalizzati come "Responsabile" e "Fase di inserimento" per garantire la responsabilità di ogni attività

Imposta scadenze per ogni attività e crea una sequenza organizzata per il percorso di crescita del dipendente

Collabora con le parti interessate e discuti lo stato di avanzamento nella visualizzazione chat

Crea un piano di 30-60-90 giorni e monitora le attività cardine imminenti con la visualizzazione Calendario

Elenca le attività del processo di inserimento e monitora lo stato tramite la vista Bacheca di inserimento

Ideale per: responsabili delle risorse umane e team leader che inseriscono nuovi membri nel team.

2. Modello di documento per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Descrivi il ruolo, le responsabilità e i compiti dei nuovi dipendenti con il modello di documento per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

I nuovi assunti hanno bisogno di tempo per familiarizzare con le loro responsabilità e instaurare un rapporto con i colleghi. Per garantire loro un esito positivo, rendi questa transizione il più agevole possibile con il modello di documento per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp.

Puoi utilizzare questo modello per:

Stabilisci una descrizione dettagliata del lavoro insieme alla missione, alla visione e ai valori dell'azienda

Aggiungi le responsabilità chiave della posizione

Elenca gli obiettivi delle attività e aggiungi materiali di formazione e altre risorse

Crea una lista di controllo per gli obiettivi di inserimento e specifica quali attività sono programmate durante ogni settimana del processo di inserimento

Fornisci a tutto il tuo team chiarezza sugli obiettivi di onboarding in modo che possano fornire il supporto necessario ai nuovi colleghi

Ideale per: Aiutare i nuovi assunti ad ambientarsi rapidamente nel loro ruolo.

3. Modello di modulo di feedback dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli rapidamente il feedback dei dipendenti con il modello di modulo di feedback dei dipendenti ClickUp

Dai ai tuoi dipendenti un senso di appartenenza con il modello di modulo di feedback dei dipendenti ClickUp.

Questa alternativa intelligente agli strumenti di feedback dei dipendenti ti consente di raccogliere i feedback dei tuoi lavoratori e di applicarli per creare un ambiente di lavoro più stimolante ed efficiente.

Puoi utilizzare questo modello di modulo di feedback per:

Raccogli rapidamente i feedback dei dipendenti attraverso valutazioni

Monitora il sentiment dei dipendenti nel tempo per identificare i lavoratori a rischio di abbandono

Accedi a modalità di visualizzazione come Elenco di tutti i rispondenti, Elenco delle risposte, Tabella del sondaggio sul feedback dei dipendenti e Lavagna online

Tagga le parti interessate e aggiungi commenti

Ideale per: Creare una cultura aziendale incentrata sui dipendenti.

4. Il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea una tabella di valutazione dei dipendenti semplice con il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp

il 63% delle persone lascia il proprio lavoro a causa di un feedback di scarsa qualità. Il 17% indica addirittura il feedback insufficiente come motivo principale per cui cerca altri ruoli. Vuoi trattenere i tuoi migliori dipendenti? Offri regolarmente un feedback costruttivo.

Il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp può semplificarti il processo con un documento personalizzabile.

Puoi utilizzarli per:

Consenti ai dipendenti di inserire i loro commenti dopo l'autovalutazione

Incoraggia i lavoratori a chiedere un feedback

Chiedi ai colleghi di fornire un feedback sulle prestazioni dei loro colleghi

Elenca i punti di forza e i risultati dei dipendenti per incoraggiare una cultura del riconoscimento e dell'apprezzamento

Aggiungi risorse come suggerimenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e dei manager per valutazioni adeguate

Crea campi personalizzati per adattarli a qualsiasi criterio di valutazione specifico

Ideale per: Valutazioni organizzate delle prestazioni e incoraggiamento di uno scambio trasparente di feedback.

👀 Lo sapevi? Anche con feedback poco frequenti da parte dei manager, i dipendenti che ricevono un riconoscimento dai colleghi almeno una volta al mese sono il 38% più produttivi sul lavoro rispetto a quelli che raramente ricevono feedback da entrambi i gruppi.

5. Il modello completo di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica le revisioni come attività con date di scadenza e barre di stato con il modello completo di revisione delle prestazioni di ClickUp

Il modello completo di revisione delle prestazioni di ClickUp ti consente di monitorare lo stato dei dipendenti attraverso autovalutazioni e revisioni dei manager. Puoi personalizzare le viste con opzioni come Elenco e Bacheca e collaborare con i manager per monitorare le prestazioni dei dipendenti.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Puoi utilizzarli per:

Trasforma il monitoraggio e la consegna dei feedback in attività

Offri ai dipendenti l'opportunità di autovalutarsi

Crea un ciclo di feedback strutturato attraverso le revisioni dei manager e monitora lo stato di avanzamento

Conduci conversazioni sulle prestazioni dei dipendenti tramite commenti, note e lavagne online

Ideale per: Condurre conversazioni collaborative sulla carriera.

6. Il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Promuovi lo sviluppo dei dipendenti con il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Avere un sistema di feedback adeguato a intervalli regolari mantiene allineato il lavoro richiesto e aiuta i dipendenti a migliorare. Il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp rende facile farlo per i singoli dipendenti ogni trimestre.

Con questo modello puoi:

Categorizza e aggiungi attributi per monitorare obiettivi, OKR e altri KPI relativi alle prestazioni

Individua le aree di miglioramento nelle capacità qualitative, come le capacità comunicative e di problem solving

Esprimi apprezzamento e critiche costruttive in modo organizzato

Ideale per: Valutare gli obiettivi a breve termine, riconoscere i risultati raggiunti e impostare obiettivi SMART ogni trimestre per mantenere i dipendenti allineati e motivati.

7. Il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Aiuta i dipendenti a valutare le loro prestazioni con il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp

Per far funzionare il tuo posto di lavoro come un motore ben oliato, i dipendenti devono valutare in modo indipendente il proprio lavoro, identificare le lacune e lavorare sui punti deboli. Il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp consente loro di registrare i dettagli granulari delle loro prestazioni ogni settimana, aiutandoli a notare ciò che può essere migliorato in modo indipendente.

Puoi utilizzare questo modello per:

Tieni traccia delle attività, del tempo dedicato a ciascuna di esse e di tutte le parti interessate in un unico posto

Individua le sfide comuni e affrontale ogni settimana per preparare i dipendenti a un esito positivo

Incoraggia l'autovalutazione attraverso la scala di valutazione nel modello

Lascia che i dipendenti descrivano il loro piano di miglioramento in modo da poter offrire assistenza pertinente in tempo

Ideale per: Identificare tempestivamente i problemi relativi alle prestazioni e rendere i dipendenti più autonomi attraverso l'autovalutazione.

8. Il modello Start Stop Continue di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottimizza i flussi di lavoro e assegna priorità alle attività con il modello Start Stop Continue di ClickUp

Come fai a garantire che i tuoi dipendenti dedichino il loro tempo alle attività che apportano benefici alla tua azienda? Utilizza il modello Start Stop Continue di ClickUp.

Puoi utilizzare questo modello per:

Riempi le note adesive con le azioni o le attività in base alla categoria sul grafico

Aggiungi lo stato "Avviato" per le attività urgenti e prioritarie

Aggiungi lo stato "Stop" per le attività inefficienti e dispendiose

Aggiungi lo stato Continua per le azioni e i processi approvati

Ottieni una rappresentazione visiva dello stato di avanzamento

Ideale per: Autoanalisi e revisione organizzativa.

9. Il modello di report sulle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Quantifica e visualizza la produttività e i costi con il modello di report sulle prestazioni di ClickUp

Il modello di report sulle prestazioni di ClickUp ti consente di analizzare le prestazioni del tuo team su ogni progetto. Le sue visualizzazioni intuitive rendono facile misurare le metriche di produttività, calcolare i costi e analizzare le tendenze.

Puoi utilizzare questo modello per:

Monitora lo stato di avanzamento e i KPI in tempo reale

Inserisci i costi aggiuntivi durante la sequenza del programma/progetto/attività cardine

Aggiungi date di scadenza e ritardi

Prevedi i costi dei progetti

Quantifica tempo, stato di avanzamento e budget attraverso immagini e grafici

Ideale per: Visualizzare le prestazioni relative a progetti basati su tempi, produttività e costi

🧠 Curiosità: Il governo degli Stati Uniti ha effettivamente avviato la tradizione delle valutazioni annuali dei dipendenti con il Performance Rating Act del 1950. Esso imponeva che i dipendenti federali fossero classificati in una delle tre categorie seguenti: eccellente, soddisfacente o insoddisfacente.

10. Il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Aiuta i dipendenti a crescere attraverso feedback mirati e iniziative con il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp ti consente di creare un percorso dettagliato per i dipendenti per identificare dove e come possono migliorare. Ti aiuterà a creare report individuali sulle prestazioni durante un periodo di revisione e a definire una tabella di marcia per il miglioramento di ciascun dipendente.

Puoi utilizzare questo modello per:

Archivia i rapporti sugli incidenti e garantisci la responsabilità sia dei dipendenti che dei loro supervisori

Elenca i risultati e supportali con i dati

Indica le aree di miglioramento, crea un piano d'azione per ciascuna di esse e aggiungi sequenze temporali, stati e note per ogni azione nella sezione "Iniziative correttive"

Tieni traccia dello stato in base al problema e imposta criteri di esito positivo o negativo

Ottieni le firme digitali dei dipendenti e dei revisori

Ideale per: Affrontare problemi di rendimento e guidare i dipendenti verso miglioramenti e crescita mirati delle competenze.

⚡Game Changer: Certo, potresti scaricare ogni modello singolarmente, ma averli sparsi per tutto il sistema non è proprio efficiente. Perché non semplificare il processo? Ottieni accesso immediato alla Libreria dei modelli di ClickUp, ricca di modelli personalizzabili per la revisione delle prestazioni. Modificali, organizzali in elenchi, assegna elementi di azione come attività e monitora lo stato, il tutto da un'unica dashboard facile da usare. Niente più congetture, solo una gestione delle prestazioni semplificata!

Cosa sono i modelli di revisione trimestrale?

i modelli di revisione delle prestazioni a 90 giorni sono guide strutturate che aiutano i manager a valutare lo stato di avanzamento di un dipendente nei primi tre mesi. Queste liste di controllo coprono le metriche chiave delle prestazioni, le competenze richieste, le valutazioni degli obiettivi, le aree di miglioramento e le sezioni di feedback, tutto in un unico posto.

Un modello ben progettato colma il divario tra aspettative, produttività e crescita, offrendo ai manager una visione chiara delle prestazioni di ciascun dipendente. In questo modo è più facile fornire supporto e assistenza tempestivi.

Questi modelli sono particolarmente utili per creare un riepilogo/riassunto dei " primi 90 giorni " per i nuovi assunti, aiutando sia i manager che i dipendenti a monitorare i primi stati di avanzamento. Con le sezioni precompilate, tutto ciò che devi fare è aggiungere i dettagli più specifici e trasformarli in report sulle prestazioni utilizzabili, aiutando i dipendenti ad autovalutarsi, migliorare e rimanere allineati con i loro team.

👀 Lo sapevi? L'idea che i dipendenti debbano essere valutati in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del proprio ruolo lavorativo è emersa per la prima volta negli anni '60 attraverso il Management by Objectives. Dipendenti e manager fissavano insieme gli obiettivi e venivano valutati annualmente in base al loro raggiungimento.

Cosa rende efficace un modello di valutazione trimestrale?

Un modello di revisione trimestrale efficace dovrebbe essere una tela su cui dipingere le prestazioni, gli obiettivi e lo stato di avanzamento del tuo team. Molti modelli hanno campi dettagliati e nomi di componenti fantasiosi.

Ma come scegliere quello giusto per la tua azienda? Ecco alcune caratteristiche da cercare:

Criteri e flusso chiari: presenta criteri specifici, indicando esattamente cosa viene valutato in ogni campo. Non dovrebbe contenere gergo tecnico o essere eccessivamente complicato, in modo che tutte le parti interessate possano navigare facilmente

Conversazione bidirezionale: Offre spazio ai manager e ai dipendenti per aggiungere commenti. Questo favorisce una comunicazione aperta

Valutazione equilibrata: segue un questionario di valutazione a 360 gradi, evidenziando i risultati raggiunti e le aree di miglioramento. In questo modo, avrai un quadro completo delle prestazioni dei dipendenti

Obiettivi mirati e orientati al futuro: definisce obiettivi chiari e realizzabili e consente di chiarire le aspettative per i prossimi 90 giorni, garantendo che il lavoro richiesto sia in linea con gli obiettivi dell'azienda

Metriche di stato: Dispone di KPI per ogni competenza e obiettivo richiesto, quantificando i risultati e la crescita nel tempo

Semplifica il processo di valutazione delle prestazioni con ClickUp

Una revisione trimestrale non è solo una casella di controllo, ma un'opportunità per impostare le basi per il successo a lungo termine dei dipendenti. Con il modello e il processo giusti, puoi trasformare le revisioni delle prestazioni in conversazioni significative che favoriscono la crescita, la chiarezza e l'allineamento.

E se sei pronto a fare un ulteriore passaggio nel processo di revisione, prova ClickUp. Dai modelli personalizzabili per le revisioni trimestrali al monitoraggio degli obiettivi, dall'assegnazione delle attività alle dashboard delle prestazioni, ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le revisioni dei dipendenti, tutto in un unico posto.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp e ottieni il massimo dalla produttività del tuo team.