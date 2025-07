Descrizione del lavoro di Product Manager: ruoli, responsabilità e competenze chiave

La gente pensa che concentrarsi significhi dire sì alle cose su cui bisogna concentrarsi. Ma non è affatto così. Significa dire no alle altre cento idee valide.

La gente pensa che concentrarsi significhi dire sì alle cose su cui bisogna concentrarsi. Ma non è affatto così. Significa dire no alle altre cento idee valide.

La citazione coglie la realtà del product manager: l'attenzione non è solo sulle priorità, ma anche sul filtrare il rumore per prendere decisioni strategiche quotidiane. 🎯

Come product manager, affronti questa sfida ogni giorno. Priorità, compromessi e decisioni difficili danno forma al tuo ruolo. Oltre a gestire un prodotto, definisci la strategia, allinei i team e garantisci che ogni funzionalità/funzione offra valore.

Ma com'è una giornata tipo nella vita di un product manager?

Dalla gestione agile dei prodotti alla pianificazione degli sprint e all'allineamento degli stakeholder, il tuo compito è quello di bilanciare la visione con l'esecuzione e guidare il team nella giusta direzione.

Che tu stia creando prodotti o team, strumenti come ClickUp rendono più chiara la complessità. Aiutano i PM a rimanere concentrati e i responsabili delle assunzioni a trovare più rapidamente la persona giusta.

In questo articolo approfondiremo la descrizione del lavoro di product manager, le responsabilità chiave, le competenze essenziali e ciò che serve per avere successo. 📌

Cosa fa un product manager?

"Cosa fa un product manager?" Chiedilo a dieci persone e otterrai dieci risposte diverse. 🤔

Alcuni diranno che i product manager si concentrano sulla ricerca e l'identificazione dei prodotti che vale la pena realizzare. Altri potrebbero sostenere che supervisionano l'intero ciclo di sviluppo del prodotto. Alcuni potrebbero persino limitare il ruolo allo sviluppo delle funzionalità/funzioni o all'analisi dei prodotti.

Sebbene ciascuna di queste prospettive sia accurata, nessuna di esse coglie appieno l'essenza di un product manager. Un product manager svolge molti ruoli, spesso combinando più responsabilità contemporaneamente.

In poche parole, un product manager identifica e allinea le esigenze dei clienti con gli obiettivi aziendali. Definisce gli esiti positivi per un prodotto e guida il team per dare vita a tale visione.

Martin Eriksson descrive la gestione dei prodotti come l'intersezione tra business, tecnologia ed esperienza utente.

Ben Horowitz una volta ha definito i product manager i " CEO del prodotto " perché definiscono gli obiettivi del product manager , motivano i team e guidano la direzione del prodotto.

Ma, a differenza di un CEO, un product manager non ha autorità diretta. Tuttavia, guida i risultati attraverso l'influenza, il pensiero strategico e la leadership nella gestione dei prodotti.

👀 Lo sapevi? Nel 2023, Indeed ha classificato il Senior Product Manager al quinto posto tra i migliori lavori!

Responsabilità chiave di un Product Manager

I ruoli e le responsabilità di un product manager variano in base alle dimensioni dell'organizzazione.

Nelle aziende più grandi, lavorano a fianco di team di specialisti - ricercatori, analisti e esperti di marketing che raccolgono input mentre sviluppatori e designer si occupano dell'esecuzione. Il ruolo consiste nel garantire che i diversi team lavorino per una visione condivisa.

Nelle organizzazioni più piccole, i dipendenti possono dedicare meno tempo al coordinamento e più tempo alle attività pratiche, come la definizione delle strategie di gestione dei prodotti e l'esecuzione dei piani.

Indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, il ruolo di un product manager comprende generalmente:

Comprendere le esigenze degli utenti

Analisi dei concorrenti e delle tendenze di mercato

Definire una visione del prodotto

Coinvolgere gli stakeholder

Dare priorità alle funzionalità/funzioni

Esecuzione di test beta sui prodotti

Consentire decisioni indipendenti tra i team

Conduzione di analisi delle prestazioni dei prodotti

Supervisione del processo di sviluppo del prodotto

ClickUp per la gestione dei prodotti è lo strumento ideale per affinare le competenze esistenti e acquisirne di nuove. In quanto app per tutto per i product manager, ClickUp è progettato per gestire più progetti. Ti aiuta a organizzare le attività e a monitorare lo stato di avanzamento in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

Avrai il controllo completo sull'assegnazione delle attività, sulle dipendenze e sui flussi di lavoro automatizzati, fondamentali per gestire in modo efficace il backlog dei prodotti. Ciò significa che le sfide della gestione dei prodotti non ti rallenteranno.

📖 Leggi anche: KPI e metriche di monitoraggio per la gestione dei prodotti

Competenze essenziali per i product manager

In qualità di product manager, devi sviluppare costantemente le tue competenze per rimanere competitivo. Che tu stia cercando lavoro o miri a una promozione all'interno della tua azienda, stare al passo con le nuove tecnologie e le pratiche agili può fare la differenza.

Di seguito è riportato un elenco delle competenze tecniche e trasversali fondamentali che dovresti acquisire:

🧠 Comprensione dello sviluppo web

Non è necessario scrivere codice, ma è importante capire come sono realizzati i prodotti. Conoscere i concetti di base dello sviluppo aiuta a comunicare con gli ingegneri, a prendere decisioni informate e a creare sequenze realistiche. Senza una buona padronanza tecnica, i PM rischiano di rallentare i progetti o di creare aspettative non realistiche.

Se sei un PM, chiedi al tuo responsabile tecnico quali competenze potrebbero migliorare la collaborazione. Se sei nuovo in questo ruolo, segui un corso introduttivo di programmazione su misura per il tuo settore.

📄 Redazione di specifiche tecniche e requisiti

Specifiche chiare trasformano i concetti in realtà. Guidano ingegneri e progettisti, prevengono ritardi e garantiscono l'allineamento.

Una documentazione chiara mantiene i team allineati e riduce le revisioni inutili. Rivedere i brief dei progetti passati o studiare esempi di PM esperti rafforza questa competenza.

📊 Capacità di pensiero critico e analitico

I product manager devono analizzare i dati e trasformarli in informazioni chiare e utilizzabili. Devi analizzare i dati e convertirli in informazioni utilizzabili per il tuo team.

Considerare approcci alternativi affina il pensiero critico. Allo stesso modo, la riflessione e l'ascolto attivo affinano il giudizio e migliorano le scelte future.

👥 Capacità di leadership

Guidare un team interfunzionale richiede molto più che la supervisione di un progetto. I product manager devono ispirare i team, promuovere la collaborazione e portare avanti le iniziative.

Una forte leadership crea fiducia e motiva i diversi reparti a lavorare per obiettivi condivisi. Devi anche prendere l'iniziativa per prendere decisioni, risolvere i problemi e guidare il tuo prodotto attraverso lo sviluppo e il lancio.

⏳ Gestione del tempo

I product manager bilanciano costantemente attività e priorità multiple. Le competenze di gestione del tempo sono essenziali per garantire che tutto proceda senza intoppi.

Strumenti come ClickUp aiutano a organizzare le priorità, gestire le scadenze e semplificare l'esecuzione. Man mano che acquisirai esperienza, potrai determinare quali strategie di gestione del tempo funzionano meglio.

Modello ed esempio di descrizione del lavoro di product manager

I migliori product manager bilanciano le esigenze dei clienti, gli obiettivi aziendali e la fattibilità tecnica. Traducono le idee in prodotti ben definiti, lavorando a stretto contatto con ingegneri, designer e addetti al marketing.

Per trovare un product manager a tutto tondo, inizia con la stesura di una descrizione chiara del lavoro. Il modello di descrizione del lavoro riportato di seguito ti aiuterà a creare un elenco completo su misura per le esigenze della tua azienda.

📌 Esempio di descrizione del lavoro di product manager Nella descrizione del lavoro, evidenzia innanzitutto ciò che contraddistingue la tua azienda. Sei un leader del settore, una startup in ascesa o un'azienda? Menziona la cultura del tuo posto di lavoro, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata o le opportunità di crescita uniche. Questi punti aiutano ad attrarre i migliori talenti. Responsabilità del product manager Se stai assumendo, utilizza questi esempi di responsabilità per strutturare il tuo annuncio di lavoro: Guida lo sviluppo del prodotto dall'ideazione al lancio sul mercato

Conduci ricerche di mercato e definisci requisiti chiari per i prodotti

Identifica le esigenze dei clienti e definisci le specifiche dei prodotti

Collabora con il reparto marketing per garantire l'esito positivo dei prodotti

Gestisci il team di prodotto e fornisci coaching e feedback

Monitorare lo stato di avanzamento dei prodotti durante le fasi di sviluppo e lancio

Raccogli il feedback dei clienti per perfezionare prodotti e soluzioni Orario di lavoro e benefit Questa sezione descrive in dettaglio i vantaggi offerti dalla tua azienda, lo stipendio e le condizioni di lavoro. Menziona le opportunità di avanzamento, i bonus e altri vantaggi. Utilizza gli strumenti relativi allo stipendio per assicurarti che i tuoi numeri siano in linea con gli standard del settore. Evidenzia ciò che distingue la tua azienda: è qui che vendi il ruolo. Competenze e qualifiche richieste Crea un elenco delle competenze che aiuteranno il candidato ad avere successo in questo ruolo. Inizia con le caratteristiche più essenziali. Ad esempio: Comprovata esperienza nello sviluppo e nell'innovazione di prodotti

Ottime capacità di project management e leadership

Competenza nella gestione del budget e delle risorse

Orientato al cliente con una passione per l'analisi di mercato

Capacità di lavorare con più team e reparti

Competenze nell'analisi dei dati, nella gestione delle metriche e nel processo decisionale

Esperienza con metodologie Agile/Scrum Requisiti di istruzione e esperienza È necessaria una laurea in economia aziendale, ingegneria industriale o in un campo correlato. Un MBA o certificazioni pertinenti, come Certified Product Manager (CPM), costituiranno un vantaggio per i candidati. È inoltre apprezzabile l'esperienza con Agile/Scrum e strumenti di gestione dei prodotti. Invito all'azione Concludi la descrizione del lavoro invitando i candidati a presentare la propria candidatura. Incoraggiali a inviare il loro curriculum e la lettera di presentazione.

💡 Suggerimento: utilizza ClickUp Docs per creare in modo collaborativo descrizioni delle mansioni, raccogliere feedback dal team con commenti e allegarli al flusso di lavoro di assunzione. ClickUp Forms aiuta a raccogliere candidature o suggerimenti interni in un unico posto.

ClickUp fornisce ai responsabili delle assunzioni strumenti potenti per gestire le attività, rispettare le scadenze e rimanere facilmente aggiornati sulle opportunità di reclutamento.

Ad esempio, ClickUp Brain è la prima rete neurale al mondo che collega attività, documenti, persone e le conoscenze della tua azienda con l'IA. Funge da gestore delle conoscenze, product manager e scrittore su misura per il tuo stile di lavoro. Puoi utilizzarlo per generare descrizioni delle mansioni direttamente attraverso la nostra interfaccia di chat.

Crea descrizioni di lavoro chiare, mirate e coinvolgenti utilizzando il generatore di descrizioni di lavoro di ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, puoi articolare le responsabilità chiave, le qualifiche e le aspettative per il ruolo di product manager. Ad esempio, con il comando slash "/IA", puoi accedere a tre funzioni essenziali di scrittura IA:

Scrivere qualsiasi cosa con l'IA

Scrittura con prompt IA pregenerati

Scrivere standup

Questa funzionalità semplifica il processo di scrittura, modifica e perfezionamento delle descrizioni dei lavori, assicurando che risuonino con i candidati giusti.

Formatta tutti i tuoi documenti relativi alla gestione dei prodotti con facilità utilizzando ClickUp Docs

Inoltre, combinando ClickUp Brain con ClickUp Docs, puoi creare applicazioni personalizzate, aggiungere note specifiche alle descrizioni dei lavori e collaborare senza soluzione di continuità con mentori o membri del team, il tutto mantenendo tutto organizzato.

ClickUp Docs ti aiuta anche a redigere un curriculum da product manager, a perfezionare una lettera di presentazione e a preparare altri materiali per la candidatura grazie al suo AI Writer for Work integrato di ClickUp Brain. Puoi anche creare una documentazione dettagliata per lo sviluppo del prodotto, inclusa una descrizione della visione, della strategia e degli obiettivi del prodotto.

Incorpora contenuti multimediali, collega attività correlate e tagga i membri del team per garantire che tutti siano sempre aggiornati con le informazioni più recenti.

Ecco come puoi utilizzare ClickUp Brain per semplificare la stesura della descrizione del tuo lavoro:

Apri un nuovo documento Seleziona Scrivi con IA Digita il tuo prompt nella casella di testo Clicca su Genera Modifica il testo generato

In questo modo, potrai semplificare come mai prima d'ora la creazione delle descrizioni di lavoro e ottimizzare il tuo processo di reclutamento fin da oggi.

📖 Leggi anche: Consigli e strategie per la ricerca di lavoro che funzionano davvero

Qualifiche e certificazioni richieste

Per eccellere come product manager, i candidati devono possedere una combinazione di formazione, esperienza pratica e certificazioni riconosciute nel settore. Ecco le qualifiche indispensabili per la maggior parte dei ruoli nella gestione dei prodotti:

Una laurea in economia aziendale, ingegneria, informatica, design industriale o in un campo correlato

La maggior parte delle posizioni nel product management richiede 2-5 anni di esperienza in ruoli quali project management, marketing o sviluppo prodotto

Comunicazione verbale e scritta chiara per trasmettere idee, gestire le aspettative e allineare i team verso un obiettivo comune

Una profonda comprensione di tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla progettazione, dallo sviluppo al lancio e alle iterazioni

Capacità di risoluzione dei problemi per valutare i dati, identificare le sfide e trovare soluzioni innovative per fornire un prodotto che soddisfi le esigenze dei clienti

Sebbene le certificazioni non siano sempre richieste, possono aiutarti a distinguerti dagli altri candidati e dimostrare il tuo impegno nello sviluppo professionale.

Ecco alcune certificazioni utili per i product manager:

1. Responsabile certificato del marketing di prodotto (CPMM)

La certificazione Certified Product Marketing Manager, offerta da AIPMM, è progettata per aiutarti ad acquisire una conoscenza approfondita delle funzioni di marketing di prodotto. Fornisce ai product manager gli strumenti e le strategie per guidare il successo di un prodotto sul mercato.

Questa certificazione si concentra sugli aspetti chiave del marketing di prodotto e aiuta i professionisti a colmare il divario tra lo sviluppo del prodotto e le prestazioni di mercato.

Durata del corso

15-20 ore

Prezzi*

$125 per un anno di iscrizione all'AIPMM

395 $ per il corso di autoapprendimento

*Consulta il sito web dell'istituto per conoscere i prezzi più recenti.

2. Product manager certificato Agile e Product Owner (ACPM)

La certificazione Agile Certified Product Manager Product Owner introduce i product manager agli aspetti strategici e tattici della gestione agile dei prodotti. Aiuta i professionisti ad apprendere come implementare efficacemente i principi Agile, anche in scenari reali.

Con questa certificazione potrai affrontare con sicurezza gli imprevisti e superare le sfide dei progetti, rendendola un'aggiunta eccellente per chi ha già esperienza nel product management.

Durata del corso

15-20 ore

Prezzi*

$125 per un anno di iscrizione all'AIPMM

395 $ per il corso di autoapprendimento

*Consulta il sito web dell'istituto per conoscere i prezzi più recenti.

3. Certificazione di responsabile tecnico di prodotto

Creata dal pluripremiato product manager tecnico Dhaval Bhatt, la certificazione Technical Product Manager è un programma intensivo per coloro che desiderano migliorare le proprie competenze nella gestione tecnica dei prodotti.

Questo corso fornisce conoscenze pratiche sugli aspetti tecnici della gestione dei prodotti, preparandoti alle domande tecniche più comuni dei colloqui di lavoro e fornendoti gli strumenti per avere successo in un ruolo di PM tecnico.

Durata del corso

1 settimana

Prezzi*

399 $ per oltre 140 lezioni e più di 15 ore di contenuti

*Consulta il sito web dell'istituto per conoscere i prezzi più recenti.

Non tutti i PM provengono dal settore tecnologico 🎯 Molti product manager non hanno iniziato la loro carriera nell'ingegneria. I PM di successo provengono dai settori QA, marketing, assistenza e formazione. Caratteristiche chiave: Pensiero strategico

Empatia verso gli utenti

Processo decisionale in condizioni di incertezza

Pensiero sistemico

📮ClickUp Insight: il 21% degli intervistati desidera sfruttare l'IA per eccellere professionalmente applicandola a riunioni, email e progetti. Sebbene la maggior parte delle app di posta elettronica e delle piattaforme di project management abbiano integrato l'IA come funzionalità, questa potrebbe non essere sufficientemente fluida per unificare i flussi di lavoro tra i diversi strumenti. Ma noi di ClickUp abbiamo decifrato il codice! Con le funzionalità di gestione delle riunioni basate sull'IA di ClickUp, puoi facilmente creare elementi dell'ordine del giorno, acquisire note dalle riunioni, creare e assegnare attività dalle note delle riunioni, trascrivere registrazioni e molto altro ancora, grazie al nostro sistema di presa appunti basato sull'IA e a ClickUp Brain. Risparmia fino a 8 ore di riunioni a settimana, proprio come i nostri client di Stanley Security!

Stipendio e crescita professionale del product manager

Una carriera come product manager può essere gratificante e redditizia. I product manager svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'esito positivo di un prodotto, guidando team interfunzionali, definendo strategie di prodotto e mantenendo l'allineamento con gli obiettivi aziendali.

Di conseguenza, la loro retribuzione riflette il livello di responsabilità e competenza richiesto.

Lo stipendio di un product manager può variare in base a fattori quali la posizione, l'esperienza e il settore. Secondo fonti pubbliche disponibili su Internet, ecco i pacchetti retributivi medi dei product manager a diversi livelli:

Oltre allo stipendio base, i product manager spesso ricevono bonus, stock option e altri vantaggi. Nelle aziende tecnologiche o nelle startup, le stock option possono aumentare significativamente la retribuzione complessiva.

I product manager iniziano in genere come Junior Product Manager e passano poi a ruoli di Senior o Lead Product Manager. Molti PM passano successivamente a ruoli di leadership come Head of Product o si spostano lateralmente verso la crescita o le operazioni. Con l'esperienza, possono passare a posizioni di direttore o vicepresidente, supervisionando le strategie di prodotto a livello aziendale.

Il settore, la posizione, le dimensioni dell'azienda e le certificazioni pertinenti influenzano in modo significativo la crescita professionale e lo stipendio. Ad esempio, gli hub tecnologici e le aziende più grandi tendono a offrire stipendi più alti e maggiori opportunità di avanzamento.

I product manager qualificati determineranno il successo delle aziende nel lancio di nuovi prodotti e nella focalizzazione sull'innovazione.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per impostare e monitorare gli obiettivi per Excel e ClickUp

ClickUp per Product Manager

Ottenere un certificato in gestione dei prodotti è una cosa, ma applicare efficacemente queste competenze nel tuo lavoro è ciò che conta davvero. È qui che ClickUp può aiutarti!

ClickUp ti consente di mettere in pratica la tua esperienza nella gestione dei prodotti. Come sai, portare un prodotto dallo sviluppo al lancio comporta molte attività. Devi anche comunicare con i clienti e le parti interessate, gestendo al contempo le aspettative e le priorità.

La gestione dei prodotti è diventata molto più semplice dopo l'implementazione di Clickup. Le attività possono essere monitorate e la visualizzazione della dashboard è molto interattiva.

La gestione dei prodotti è diventata molto più semplice dopo l'implementazione di Clickup. Le attività possono essere monitorate e la visualizzazione della dashboard è molto interattiva.

ClickUp ti aiuta a gestire le attività e le priorità con le attività di ClickUp

Con le attività di ClickUp, puoi creare attività chiare, assegnarle ai membri del team e impostare scadenze. Puoi impostare le priorità delle attività per garantire chiarezza sulle responsabilità e sulle sequenze.

Usa ClickUp per assegnare attività, impostare priorità e garantire il rispetto delle scadenze

Gli stati delle attività e i flussi di lavoro personalizzabili ti consentono di adattare i processi di project management in base alle esigenze del tuo team, sia che tu stia testando una funzionalità, monitorando i problemi o lavorando con metodologie specifiche come Scrum o Agile.

Puoi monitorare in modo efficiente il tempo dedicato alle attività utilizzando il monitoraggio del tempo di ClickUp

Con il monitoraggio del tempo di ClickUp, puoi monitorare il tempo necessario per completare le attività, identificare le inefficienze e apportare le modifiche necessarie.

Contrassegna un'attività come attività cardine in ClickUp

ClickUp ti aiuta anche a monitorare le attività cardine. Queste segnano il completamento di attività importanti, come il rilascio di una nuova funzionalità.

Le attività cardine importanti sono facili da gestire e visualizzare nella vista Gantt di ClickUp

Nella vista Gantt di ClickUp, queste attività cardine sono evidenziate visivamente con dei rombi gialli, che le rendono facili da identificare sulla sequenza. La vista Gantt ti consente di monitorare lo stato di avanzamento del tuo progetto nel tempo, che si tratti di giorni, settimane o mesi.

Identifica facilmente le attività cardine nella vista Gantt di ClickUp

Le bacheche Kanban di ClickUp ti aiutano a organizzare e visualizzare i flussi di lavoro con facilità

In qualità di product manager, puoi utilizzare facilmente la bacheca Kanban di ClickUp per organizzare e monitorare le tue attività. Personalizza le colonne, trascina le attività attraverso le fasi ed evidenzia le attività chiave con etichette colorate e tag di priorità. La bacheca ti consente di selezionare più attività, aggiornarle in blocco e assegnarle ai membri del team, tutto in un unico posto.

Con i sottogruppi (corsie), puoi classificare visivamente le attività in base a criteri quali l'assegnatario o la priorità, semplificando la gestione di progetti complessi e mantenendo il team allineato.

Visualizza le attività in colonne personalizzabili, trascina le attività attraverso le fasi e aggiungi sottogruppi per monitorare i progetti

Puoi monitorare le metriche e lo stato dei prodotti utilizzando i dashboard di ClickUp

D'altra parte, le dashboard di ClickUp consentono di creare una dashboard di gestione dei prodotti che monitora e organizza i dati chiave, dal feedback dei clienti alle informazioni sull'utilizzo dei prodotti.

I report personalizzati ti aiutano a prendere decisioni informate e a stabilire le priorità del tuo lavoro in modo strategico.

🤝 La gestione dei prodotti è un lavoro di squadra In qualità di PM, non ti limiti a creare un prodotto, ma allinei i team di ingegneria, progettazione, controllo qualità e marketing attorno a una visione condivisa. ClickUp ti aiuta a: Assegna attività di sviluppo con specifiche dettagliate

Collabora con i designer utilizzando Documenti

Raccogli i risultati dei test QA tramite moduli

Condividi le liste di controllo per il go-to-market con il reparto marketing

Ottieni una panoramica completa dello stato dei progetti e delle attività in sospeso nel tuo team

Il modello di roadmap di prodotto di ClickUp ti aiuta a pianificare e attuare la tua strategia in modo efficace

ClickUp rende più facile per i product manager pensare in modo strategico. Consente loro di visualizzare il quadro generale e concentrarsi sulle priorità chiave. A supporto di ciò, ClickUp offre una libreria di modelli per la gestione dei prodotti.

Ottieni il modello gratis Supervisiona l'intero processo di pianificazione dei prodotti con il modello di roadmap dei prodotti ClickUp

Ad esempio, puoi utilizzare il modello di roadmap di prodotto ClickUp per creare ed eseguire piani strategici in modo efficiente. Con la vista roadmap di prodotto di ClickUp, puoi visualizzare la strategia a lungo termine del tuo prodotto e allineare il tuo team agli obiettivi condivisi. Questo framework garantisce inoltre che le parti interessate siano allineate ai tuoi obiettivi.

Il modello include stati, campi e visualizzazioni personalizzati, offrendoti la flessibilità necessaria per gestire e visualizzare la roadmap dei tuoi prodotti nel modo più adatto alle tue esigenze.

Inoltre, ClickUp si integra perfettamente con oltre 1000 strumenti, tra cui Slack e Microsoft Teams. Puoi riunire tutti i tuoi strumenti esistenti in un'unica piattaforma, rendendo il tuo flusso di lavoro ancora più efficiente.

Shreyas Doshi, ex product manager di prima linea e manager di product manager con esperienza presso Stripe, Google, Twitter e Yahoo, condivide le sue intuizioni su come diventare un product manager.

Chiarisci bene cosa vuoi dal tuo prossimo lavoro prima di lasciare quello attuale. Sono fermamente convinto che, in qualità di product manager, dovremmo pensare alla nostra carriera come a un prodotto che stiamo gestendo. Dovremmo applicare lo stesso livello di rigore analitico alle decisioni relative alla nostra carriera e a questo tipo di cambiamenti da un'azienda all'altra.

Chiarisci bene cosa vuoi dal tuo prossimo lavoro prima di lasciare quello attuale. Sono fermamente convinto che, in qualità di product manager, dovremmo pensare alla nostra carriera come a un prodotto che stiamo gestendo. Dovremmo applicare lo stesso rigore analitico alle decisioni relative alla nostra carriera e a questo tipo di cambiamenti da un'azienda all'altra.

🧰 Suggerimento sugli strumenti: i product manager spesso gestiscono più piattaforme, come Trello, Notion, Slack ed Excel. ClickUp le unifica con integrazioni native.

Usa ClickUp per gestire tutte le attività di gestione dei prodotti

La gestione dei prodotti è un campo dinamico che consente di assumere molti ruoli e collaborare con persone di talento. I product manager di successo combinano competenze tecniche e trasversali, come la ricerca sugli utenti, la road mapping, la comunicazione e la gestione del tempo.

ClickUp ti aiuta a gestire le attività, creare roadmap, automatizzare i flussi di lavoro e monitorare lo stato in un unico posto. Puoi semplificare tutto, dall'impostazione degli obiettivi agli aggiornamenti delle parti interessate, il tutto in un'unica area di lavoro.

Sei pronto per il passaggio successivo nella tua carriera nel product management? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia subito! 🚀