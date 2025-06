I 10 migliori contatori di parole IA per scrivere meglio

Ti è mai capitato di essere così preso dalla scrittura da perdere il conto del limite di parole?

Ci siamo passati tutti.

🧠 Curiosità: una persona media digita 40 parole al minuto, mentre un dattilografo professionista arriva a oltre 80 parole al minuto!

Che tu sia uno studente che lavora a un compito o un marketer che ottimizza il SEO, tenere traccia del conteggio delle parole è un'altra attività di cui devi tenere conto. Fortunatamente, la maggior parte dei programmi di elaborazione testi dispone di un contatore di parole integrato per svolgere questo compito.

Detto questo, i moderni contatori di parole IA fanno molto di più che contare le parole. Possono migliorare la leggibilità, eseguire controlli grammaticali, rilevare plagi e modificare il tuo stile di scrittura.

Quindi, se stai cercando quel qualcosa in più, abbiamo raccolto alcuni dei migliori contatori di parole IA che ti aiutano a scrivere più velocemente!

I migliori contatori di parole IA in sintesi

Cosa cercare in un contatore di parole IA?

Abbiamo già menzionato come i contatori di parole IA facciano molto di più che contare accuratamente le parole. Quindi, per aiutarti a sfruttare al meglio lo strumento IA del contatore di parole, cerca le seguenti funzionalità/funzioni:

Conteggio parole e caratteri in tempo reale : seleziona uno strumento che visualizza immediatamente il conteggio delle frasi, delle parole e dei caratteri, proprio mentre digiti. Questo feedback immediato ti consente di soddisfare i requisiti di conteggio parole e di rispettare i limiti senza dover controllare manualmente

Analisi della leggibilità e della complessità : oltre alla condivisione del conteggio delle parole, scegli uno strumento di conteggio parole IA che fornisca punteggi di leggibilità (ad es. Flesch-Kincaid) e suggerisca miglioramenti analizzando la struttura delle frasi, la complessità, la voce passiva, ecc. per ottimizzare il livello di lettura

Suggerimenti grammaticali e stilistici : scegli uno strumento di conteggio parole basato sull'IA che identifichi e corregga errori grammaticali come errori ortografici, segni di punteggiatura mancanti, ecc. Dovrebbe anche fornire suggerimenti stilistici per soddisfare i tuoi obiettivi di scrittura, evidenziando frasi poco chiare e problemi di chiarezza per una scrittura raffinata e professionale

Riepilogo basato sull'IA : scegli strumenti di conteggio parole basati sull'IA di alta qualità con funzionalità di riepilogo per condensare testi lunghi in punti chiave. Questa funzionalità è particolarmente utile per studenti, professionisti e autori di contenuti che desiderano ricavare rapidamente informazioni utili da documenti lunghi

Densità delle parole chiave e approfondimenti SEO : i content marketer e gli scrittori dovrebbero cercare uno strumento di conteggio parole che monitori la densità delle parole chiave per ottimizzare e bilanciare i requisiti SEO con l'affidabilità e la natura coinvolgente dei contenuti

Rilevamento di plagio e contenuti generati dall'IA : gli educatori che valutano i saggi di ammissione all'università dovrebbero scegliere uno strumento di conteggio parole in grado di rilevare i contenuti generati dall'IA e il plagio. Ciò aggiunge credibilità all'originalità del testo

Calcolo della durata stimata della lettura: dai la priorità a uno strumento di conteggio parole che fornisca una stima della durata della lettura o della conversazione per aiutarti a sviluppare contenuti coinvolgenti e attenti al tempo, massimizzando così il coinvolgimento

I migliori contatori di parole IA

Ecco il nostro elenco dei migliori strumenti per contare le parole che ti offrono molto più che il semplice conteggio delle parole presenti nell'intero documento:

1. ClickUp (Ideale per la scrittura integrata e la produttività)

Provalo subito Lavora in modo collaborativo con il tuo team senza superare il limite di parole consentito grazie alla potente combinazione di ClickUp Docs + ClickUp Brain

ClickUp è l'app completa per il lavoro che riunisce in un'unica area di lavoro la scrittura basata sull'IA, il conteggio delle parole e la collaborazione sui documenti! Progettata per scrittori, esperti di marketing e team, ClickUp offre una combinazione perfetta di conteggio delle parole, suggerimenti intelligenti e strumenti di collaborazione, rendendola una soluzione perfetta per i professionisti che hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice contatore.

ClickUp Brain è un assistente IA che si occupa di tutte le attività di scrittura e modifica. Puoi utilizzarlo per generare contenuti scritti, riepilogare/riassumere, tradurre e molto altro ancora. Questo strumento di IA potenzia il tuo processo di scrittura generando nuove idee di contenuti, redigendo bozze di articoli e persino riepilogando/riassumendo documenti lunghi in pochi secondi.

Immagina di preparare un post sul blog per il lancio dell'ultimo prodotto della tua azienda. Basta condividere i punti chiave e ClickUp Brain redige una bozza di articolo accattivante, suggerisce titoli accattivanti e perfeziona il testo per renderlo più chiaro e incisivo. Può anche creare modelli riutilizzabili per post futuri, tradurre i contenuti per un pubblico globale e organizzare tutte le ricerche in un unico posto.

Crea blog, report, email e altro ancora in linea con il tuo brand grazie all'assistenza alla scrittura basata sull'IA di ClickUp Brain

Con ClickUp Brain come assistente di scrittura, risparmi tempo, aumenti la creatività e garantisci che il tuo messaggio colpisca sempre nel segno.

A differenza dei contatori di parole di base, ClickUp offre prestazioni eccezionali grazie alla creazione di un hub centralizzato per il team. Consente di condividere documenti, monitorare i progetti, ottimizzare i flussi di lavoro e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

ClickUp Docs ti consente di creare e modificare documenti in modo collaborativo. Mentre il tuo team lavora sul documento, il contatore di parole integrato visualizza il numero di parole nel documento in tempo reale, aiutandoti a soddisfare i requisiti di conteggio delle parole.

Inoltre, ClickUp Docs salva tutto sul cloud con la funzionalità di salvataggio automatico e mantiene la cronologia delle versioni per stabilire un'unica fonte di verità.

Quindi, che tu stia creando contenuti, collaborando a documenti aziendali o cercando di migliorare le tue capacità di scrittura, ClickUp ti aiuta a garantire che ogni parola conti per una scrittura significativa e di alta qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza ClickUp AI per riepilogare/riassumere interi documenti o testi selezionati, semplificando la creazione di sintesi esecutive o panoramiche rapide

Collabora con i tuoi colleghi in tempo reale: aggiungi commenti, assegna elementi di azione e monitora le modifiche direttamente nel tuo documento

Collega i tuoi scritti direttamente alle attività tramite le attività di ClickUp , in modo da poter assegnare bozze, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento del tuo progetto

Accedi alle versioni precedenti dei tuoi documenti, confronta le modifiche e ripristina le bozze precedenti, se necessario

Elimina le distrazioni con la modalità Focus, che nasconde le barre laterali e oscura gli altri contenuti in modo da poterti concentrare sulla scrittura

Aggiungi campi personalizzati in ClickUp come obiettivi di conteggio parole, livello di lettura o stato dei contenuti alle tue attività di scrittura per un monitoraggio e una reportistica migliori

Configura le automazioni in ClickUp per spostare le attività di scrittura nel flusso di lavoro, avvisare gli editor o aggiornare lo stato quando le bozze sono pronte per la revisione

Usa o crea modelli per post di blog, report o brief per mantenere la coerenza e risparmiare tempo sui progetti di scrittura ricorrenti

Genera rapidamente aggiornamenti del team o note standup dalle tue recenti attività di scrittura utilizzando ClickUp AI

Cerca istantaneamente in tutti i tuoi documenti, attività e commenti utilizzando la ricerca connessa per trovare contenuti specifici, parole chiave o riferimenti

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni potrebbe risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Ecco cosa dice Dayana Mileva, Account Director di Pontica Solutions, su ClickUp:

Le menti innovative della nostra organizzazione cercano sempre di migliorare e sono costantemente alla ricerca di modi per risparmiare un minuto o un'ora, o talvolta anche un'intera giornata. ClickUp ha risolto molti problemi che, ripensandoci, stavamo cercando di gestire utilizzando strumenti poco pratici come tabelle Excel e documenti Word.

2. Grammarly (il migliore per suggerimenti grammaticali e stilistici basati sull'IA)

via Grammarly

Grammarly è noto soprattutto per le sue avanzate funzionalità di controllo grammaticale e ortografico, ma funge anche da contatore di parole preciso basato sull'IA. Questo correttore grammaticale potenziato dall'IA aiuta scrittori, studenti e professionisti a monitorare il conteggio delle parole e a ottenere informazioni dettagliate su leggibilità, tono e chiarezza.

Gli aggiornamenti in tempo reale di Grammarly lo rendono un ottimo compagno per chi lavora su saggi, relazioni o contenuti che devono soddisfare requisiti di lunghezza specifici. Oltre a contare le parole, Grammarly fornisce approfondimenti sulla struttura delle frasi, la concisione e la ripetizione delle parole. La sua interfaccia intuitiva ti assicura non solo di rispettare il limite di parole, ma anche di perfezionare la tua scrittura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Tieni traccia del conteggio delle parole senza sforzo con aggiornamenti in tempo reale su tutti i tipi di documenti

Ricevi informazioni contestuali sulla lunghezza delle frasi, la chiarezza e il coinvolgimento

Adatta i tuoi testi alle specifiche esigenze di lunghezza senza perdere la coerenza

Integrazione tra piattaforme con estensioni per browser e app desktop per un monitoraggio senza interruzioni

Limiti di Grammarly

Non sempre accurato al 100%, Grammarly a volte segnala come errori frasi corrette

Versione Premium richiesta per analisi dettagliate oltre al monitoraggio di base del conteggio delle parole

Prezzi di Grammarly

Free

Pro : 30 $ al mese per membro

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Un recensore G2 afferma:

Uso Grammarly da un po' di tempo e non potrei essere più soddisfatto dei risultati. A differenza di molti correttori ortografici e grammaticali tradizionali, questa piattaforma va ben oltre le funzioni di base. Ti aiuta a migliorare la tua scrittura adattandosi al tipo di testo su cui stai lavorando, che si tratti di un'email formale, un rapporto, un documento accademico o persino contenuti creativi, e, cosa ancora più importante, tiene conto del pubblico a cui è destinato.

3. Hemingway Editor (ideale per migliorare la leggibilità e la concisione)

tramite Hemingway Editor

Hemingway Editor è uno strumento di scrittura IA unico nel suo genere che si concentra sulla leggibilità fornendo al contempo un conteggio accurato delle parole. Questo strumento online analizza la complessità delle frasi e la verbosità in tempo reale, a vantaggio degli scrittori che mirano a testi concisi e di grande impatto.

Hemingway non si limita a contare le parole, ma evidenzia anche gli avverbi eccessivi, le frasi complesse e l'uso della voce passiva, rendendolo uno strumento eccellente per chi desidera che i propri contenuti siano concisi e di grande impatto. La sua interfaccia di facile lettura semplifica il monitoraggio delle parole senza inutili distrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hemingway Editor

Identifica le frasi prolisse e riduci la complessità superflua

Mantieni la concisione con feedback in tempo reale sulla lunghezza delle frasi

Esporta il testo senza problemi per utilizzarlo su altre piattaforme di scrittura

Accedi anche se non hai una connessione Internet attiva

Limiti di Hemingway Editor

Opzioni di formattazione limitate rispetto ad altri programmi di elaborazione testi

Nessuna integrazione con l'archiviazione cloud e gli utenti devono salvare e trasferire manualmente i contenuti

Prezzi di Hemingway Editor

Free

Hemingway Editor Plus (Individual 5K): 18,33 $ al mese

Hemingway Editor Plus (Individual 10K) : 12,50 $ al mese

Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hemingway Editor

G2 : 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hemingway Editor?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace che misuri mentre scrivo. È un buon indicatore e un modo coerente di scrivere per un vasto pubblico. Rende i miei scritti molto accessibili.

📮 Approfondimento ClickUp: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il costo associato all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto aumenta nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

4. ProWritingAid (Ideale per analisi dettagliate della scrittura e feedback)

tramite ProWritingAid

ProWritingAid offre un assistente di scrittura completo basato sull'IA con un contatore di parole integrato che aiuta gli utenti a monitorare in modo efficiente la lunghezza dei documenti. Ideale per autori, editor e creatori di contenuti, tiene traccia del conteggio delle parole e fornisce suggerimenti di scrittura approfonditi, inclusi miglioramenti dello stile e controlli grammaticali.

Ciò che distingue ProWritingAid è che offre un feedback contestuale, analizzando tutto, dalla lunghezza delle frasi alle parole abusate.

Migliori funzionalità/funzioni di ProWritingAid

Esegui analisi approfondite della grammatica e dello stile con oltre 20 report

Ottimizza il ritmo con approfondimenti sul flusso delle parole e sull'equilibrio dei paragrafi, in particolare per la scrittura creativa

Personalizza i limiti di parole per diversi tipi di contenuti, inclusi romanzi e relazioni aziendali

Ottieni un thesaurus e suggerimenti di parole nell'app per migliorare il tuo vocabolario

Limiti di ProWritingAid

Velocità di elaborazione lenta per documenti di grandi dimensioni.

Costoso per tutte le funzionalità/funzioni, il che spinge alcuni utenti a cercare alternative a ProWritingAid

Prezzi ProWritingAid

Free

Premium : 30 $ al mese

Premium Pro: 36 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProWritingAid?

Una recensione su G2 dice:

ProWritingAid è incredibilmente ricco di funzionalità/funzioni. È possibile scegliere il tipo di linguaggio (aziendale, informale, accademico, ecc.) e i suggerimenti sono solitamente molto pertinenti. Il software è particolarmente efficace nell'identificare le parole di riempimento e nell'aiutare a semplificare il testo, oltre ovviamente a correggere eventuali errori di battitura!

🧠 Curiosità: con quasi 345 milioni di abbonati e circa 321 milioni di utenti attivi, su Microsoft 365, che include anche Microsoft Word, vengono creati tantissimi documenti, fogli di lavoro e presentazioni!

5. Documenti Google (ideale per la collaborazione in tempo reale e l'archiviazione cloud)

tramite Documenti Google

Documenti Google è una popolare piattaforma di scrittura basata su cloud che integra un contatore di parole di facile accesso nella sua suite di documenti basata su IA. Scrittori, studenti e professionisti possono controllare istantaneamente il numero di parole durante la stesura dei contenuti, rendendolo uno strumento eccellente per progetti con requisiti di lunghezza rigorosi.

Documenti Google consente a più utenti di lavorare sullo stesso documento in tempo reale per centralizzare la documentazione di un progetto. Inoltre, la sua integrazione con Google Drive garantisce che tutti i file siano archiviati in modo sicuro e accessibili da qualsiasi luogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Documenti Google

Collabora in modo efficiente monitorando le modifiche e i limiti di parole

Salva automaticamente i documenti sul cloud, evitando la perdita di dati

Usa la digitazione vocale per dettare il testo mentre controlli il conteggio delle parole

Accedi alla grammatica di base e al controllo ortografico

Limiti di Documenti Google

Controlli grammaticali e suggerimenti stilistici limitati basati sull'IA

L'accesso offline richiede una configurazione manuale e il collegamento con un solo account

Prezzi di Documenti Google

Gratis con un account Google

Valutazioni e recensioni di Documenti Google

G2 : 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 28.360 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali dei Documenti Google?

Un recensore di Capterra ha detto questo a proposito dei Documenti Google:

Adoro la facilità con cui è possibile collaborare con i colleghi, modificando contemporaneamente o aggiungendo commenti e suggerimenti per modifiche, senza interrompere il flusso del documento. Anche le opzioni di condivisione sono ottime, in quanto consentono di limitare la condivisione in base al dominio Google Workspace, a un indirizzo email specifico o solo a persone con link specifici.

💡 Suggerimento per professionisti: lascia che l'IA si occupi del lavoro noioso della documentazione, così potrai concentrarti su ciò che conta davvero. Come? L'IA automatizza la formattazione, individua gli errori e migliora la leggibilità, liberandoti dalle attività più importanti. Inoltre, personalizza i contenuti, riduce i costi e favorisce la collaborazione in tempo reale tra i membri del team.

6. Microsoft Word (ideale per la scrittura tradizionale con potenziamento IA)

tramite Microsoft Word

Rilasciato per la prima volta nel 1983, Microsoft Word rimane uno dei software di elaborazione testi più affidabili. Offre un contatore di parole affidabile che si aggiorna in tempo reale.

Che si tratti di redigere relazioni, documenti di ricerca o contenuti creativi, la funzionalità di conteggio parole integrata in Word aiuta gli utenti a rispettare senza sforzo i limiti richiesti. Le informazioni dettagliate di MS Word sulla leggibilità, il conteggio dei caratteri e la durata stimata della lettura lo rendono un'opzione eccellente per i professionisti.

Sebbene sia nato con semplici funzionalità di modifica del testo, Microsoft Word ora è dotato di funzionalità basate sull'IA come suggerimenti grammaticali e stilistici, testo predittivo e sintesi vocale. I suoi strumenti di modifica basati sull'IA garantiscono che il conteggio delle parole non sia solo un numero, ma parte di un processo di scrittura raffinato.

Funzionalità/funzioni migliori di Microsoft Word

Monitora il conteggio delle parole in tempo reale nella barra degli strumenti in basso mentre scrivi

Imposta limiti di parole per compiti, post di blog e relazioni

Usa la modifica basata sull'IA per perfezionare la struttura senza superare i limiti

Accedi agli strumenti di traduzione integrati per la scrittura multilingue e la localizzazione dei contenuti

Limiti di Microsoft Word

Non dispone di funzionalità avanzate di riscrittura basate sull'IA rispetto agli assistenti di scrittura dedicati

Le funzionalità/funzioni basate su sottoscrizione limitano l'accesso completo senza un piano a pagamento

Prezzi Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : 9,99 $ al mese

Microsoft 365 Family : 12,99 $ al mese per utente

App Microsoft 365 per le aziende: 9,99 $/mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (oltre 1.870 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.470 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Word?

Un recensore G2 ha detto quanto segue su Microsoft Word:

Microsoft Word è uno strumento davvero eccezionale per digitare e modificare documenti. Adoro il fatto che abbia diversi modelli per qualsiasi tipo di documento tu debba digitare: lettere, curriculum, volantini e altro ancora. Funzionalità utili come numerosi tipi e dimensioni di font, formati di colore, controllo ortografico, controllo grammaticale e altre aiutano a rendere i miei documenti molto migliori rispetto alla media. È anche fantastico che molte di queste fantastiche funzionalità siano gratuite e che non sia mai necessario pagare per gli aggiornamenti. È molto facile da navigare. Anche un utente principiante non avrà difficoltà a utilizzarlo.

7. QuillBot (Il migliore per parafrasi e riepiloghi basati sull'IA)

via QuillBot

QuillBot è un assistente di scrittura basato sull'IA progettato per migliorare la scrittura attraverso la parafrasi, il riepilogo/riassunto e la correzione grammaticale. Funge anche da efficiente contatore di parole IA.

La sua capacità unica di ridurre il numero di parole mantenendo il significato lo rende particolarmente utile per studenti, social media manager, esperti di marketing e scrittori che hanno bisogno di accorciare o espandere il testo in modo efficiente tenendo traccia della lunghezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Riepiloga/riassume contenuti lunghi in punti chiave concisi

Esegui controlli grammaticali ed evidenzia gli errori per perfezionare i contenuti

Riduci o espandi il testo per rispettare i limiti di parole richiesti senza alcuno sforzo

Integrazione con Documenti Google per una modifica dei contenuti senza interruzioni

Limiti di QuillBot

La parafrasi è limitata a poche parole o caratteri nella versione gratuita

Difficoltà nel mantenere il contesto nelle parafrasi di testi lunghi

Prezzi QuillBot

Free

Premium : 4,17 $ al mese

Team: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2 : 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuillBot?

Una recensione su G2 dice:

Per scrivere rapidamente alcuni post sui social media, utilizzo QuillBot per migliorare lo stile di scrittura. Non solo parafrasi, ma anche tante altre funzionalità/funzioni come il controllo grammaticale e il controllo antiplagio. Trovo che questo strumento sia davvero utile. Posso parafrasare rapidamente lo stesso testo in due o tre versioni diverse e pubblicarlo su piattaforme diverse.

8. Originality.ai (Ideale per il rilevamento di contenuti IA e il controllo antiplagio)

Originality. ai è principalmente un rilevatore di IA e un controllo antiplagio. È dotato di un contatore di parole integrato che consente agli utenti di monitorare la lunghezza dei documenti. Esegue anche controlli di veridicità per garantire che i tuoi contenuti siano unici e accurati.

Questo strumento è particolarmente utile per i contenuti incentrati sulla SEO. Fornisce informazioni dettagliate sulla struttura e la leggibilità del testo, oltre al monitoraggio del conteggio delle parole. Assicura che gli articoli rispettino i requisiti di lunghezza, mantenendo l'originalità.

Originalità. Le migliori funzionalità/funzioni di ai

Basta incollare il contenuto per rilevare i contenuti generati dall'IA, compresi i risultati dei modelli ChatGPT e GPT-4

Controlla immediatamente il conteggio delle parole mentre esegui scansioni antiplagio su più fonti

Genera un punteggio di originalità dei contenuti che ne determina l'autenticità

Consenti ai tuoi team di collaborare, rendendolo utile per editori e agenzie

Originalità. Limitazioni dell'IA

A volte generano falsi positivi poiché nessun rilevatore IA è corretto al 100%

Non dispone di un controllo grammaticale o di leggibilità, il che significa che dovrai integrarlo con altri strumenti

Prezzi Originality.ai

Paga in base all'utilizzo : $30 (pagamento unico)

Pro : 14,95 $ al mese

Enterprise: 179 $ al mese

Originalità. Valutazioni e recensioni IA

G2 : 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Originality. ai?

Una recensione su G2 dice:

Utilizziamo regolarmente questa piattaforma per verificare la presenza di contenuti generati dall'IA e plagiati. Lo strumento è facile da usare e l'evidenziazione con codici colore rende semplice individuare le parti del contenuto che potrebbero essere generate dall'IA. Esegue una scansione rapida dei documenti e i report sono dettagliati, aiutandoci a verificare l'originalità in modo efficiente.

🧠 Curiosità: uno studio recente ha rilevato che l'88% delle persone ha utilizzato l'IA per superare la paralisi da attività.

9. Wordcounter. ai (Ideale per il conteggio di base delle parole e l'analisi di testi semplici)

Se stai cercando uno strumento di conteggio essenziale, Wordcounter.ai è quello che fa per te. Offre una grande varietà di funzioni, contando parole, frasi e paragrafi.

Lo strumento mostra il tempo totale di lettura e di pronuncia del contenuto nella casella di immissione. È anche possibile condividere un elenco di parole chiave e visualizzare la densità delle parole chiave, che può essere esportata in formato CSV o TXT.

Funzionalità/funzioni principali di Wordcounter.ai

Usalo come contatore di parole, contatore di frasi e contatore di paragrafi, tutto in una volta sola

Analizza la densità delle parole chiave, con supporto per l'ottimizzazione dei motori di ricerca

Evidenzia le parole più utilizzate per diversificare il vocabolario

Ottieni risultati senza registrarti e senza lavorare nei browser per un accesso rapido

Limiti di Wordcounter. ai

Non offre controlli grammaticali o ortografici, richiedendo l'integrazione con altri strumenti

Mancano miglioramenti avanzati di scrittura IA come il miglioramento delle frasi e i suggerimenti di leggibilità

Prezzi di Wordcounter. ai

Free

Wordcounter. ai valutazioni e recensioni

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. ZeroGPT (il migliore per rilevare il testo generato dall'IA)

via ZeroGPT

Simile a Originality. ai, ZeroGPT aiuta a differenziare i contenuti generati dall'IA da quelli umani. Con un contatore di caratteri e parole integrato, questo strumento è molto utile per educatori, editori e aziende.

Lo strumento utilizza algoritmi avanzati di rilevamento IA per scansionare e analizzare il testo alla ricerca di modelli che ne indicano l'origine. I report dettagliati di ZeroGPT assegnano un grado di autenticità al contenuto scansionato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ZeroGPT

Tieni traccia del conteggio delle parole senza interruzioni mentre rilevi il testo IA

Garantisci una scrittura simile a quella umana senza superare i limiti

Usa le analisi basate sull'IA per perfezionare le strutture delle frasi

Ottimizza la scrittura accademica con il monitoraggio strutturato delle parole

Limiti di ZeroGPT

Non completamente affidabile in quanto spesso genera falsi positivi o negativi

Mancanza di integrazione con le principali piattaforme di contenuti

Prezzi ZeroGPT

Free

Pro : 9,50 $ al mese

Plus : 19 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni ZeroGPT

G2 : 4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ZeroGPT?

Una recensione su G2 dice:

La cosa che mi piace di più di ZeroGPT è la sua interfaccia utente e la facilità d'uso. Oltre alla funzionalità di rilevamento IA, offre anche molte altre funzionalità come un correttore grammaticale, un riassuntore di testo, un parafrasatore, un traduttore IA, ecc. Ed è anche disponibile su WhatsApp e Telegram, il che lo rende ancora più facile da usare su tutti i dispositivi. Inoltre, genera al volo il report PDF del risultato del rilevamento IA, garantendo trasparenza e credibilità.

💡 Suggerimento professionale: suddividi le frasi lunghe in frasi più brevi. In questo modo sarà meno probabile che vengano contrassegnate come contenuti generati dall'IA.

Fai contare ogni parola con ClickUp

La scelta del contatore di parole gratuito giusto dipende anche dalle tue esigenze specifiche. Che tu stia cercando un controllo grammaticale basato sull'IA, il rilevamento dell'originalità dei contenuti o una collaborazione senza soluzione di continuità sui documenti oltre ai contatori di parole, puoi scegliere tra le opzioni sopra indicate.

Ad esempio, Hemingway Editor migliora la leggibilità, mentre ZeroGPT e Originality.ai verificano l'autenticità dei contenuti e con Grammarly puoi controllare la grammatica... e l'elenco continua.

Tuttavia, se stai cercando uno strumento completo che combini il meglio del conteggio delle parole, dell'assistenza alla scrittura basata sull'IA e della collaborazione in team, ClickUp è la soluzione ideale. L'integrazione di ClickUp Docs e ClickUp Brain ti consentirà di raggiungere i tuoi obiettivi di scrittura in modo semplice ed efficiente. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e unisciti all'ondata di creazione di contenuti guidata dall'IA!