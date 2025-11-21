Le 11 migliori alternative a Speak AI per la conversione da voce a testo nel 2025

Stanco di raggiungere i limiti con Speak AI? La tua trascrizione si interrompe a metà conversazione o sei costretto ad attivare/disattivare tra app solo per assegnare un semplice elemento.

Quello che all'inizio sembra un risparmio di tempo finisce per aggiungere più lavoro con contesti mancanti, flussi di lavoro disordinati e funzionalità/funzione che non vanno abbastanza lontano. Se stai cercando qualcosa che si adatti al tuo flusso di lavoro quotidiano, sei nel posto giusto.

Abbiamo raccolto 11 alternative a Speak IA che vanno oltre la trascrizione di base, mantenendo sotto controllo accuratezza, costi e integrazione.

Cominciamo! 💪

Perché scegliere un'alternativa a Speak IA

Speak AI copre le funzioni di base, ma non riesce a trasformare le tue riunioni in flussi di lavoro concreti.

Ecco perché potresti prendere in considerazione l'idea di provare un'alternativa a Speak IA. 💁

Funzionalità di trascrizione con limite: non consente la creazione automatica di attività o elementi da conversazioni.

Nessuna integrazione profonda: lo strumento non ha una connessione diretta con le app di project management o di collaborazione in team.

Funzionalità di ricerca con limite: le trascrizioni non sono ricercabili tra più riunioni o chiamate.

Nessuna trascrizione automatica dei clip vocali: i messaggi vocali non vengono trascritti né collegati ad attività/commenti pertinenti.

Configurazione del flusso di lavoro frammentata: lo strumento linguistico IA richiede più strumenti separati per note, attività e comunicazione.

Nessun riepilogo/riassunto intelligente: nessun riepilogo della riunione generato dall'IA in tempo reale né estrazione dei punti chiave.

Panoramica delle alternative a Speak IA

Ecco una tabella che mette a confronto tutte le alternative a Speak IA. 📊

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi ClickUp Trascrizioni e flussi di lavoro per la project management Dimensioni del team: Team di tutte le dimensioni, inclusi singoli individui, piccoli team e operazioni aziendali Riepilogo/riassunto automatico delle riunioni con AI Notetaker, ClickUp Brain per approfondimenti contestuali, Documento integrato per la modifica collaborativa, integrazione perfetta delle attività con ClickUp Tasks. Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. Descript Contenuto video e podcast con trascrizione integrataDimensione del team: Autori di contenuti e podcaster Overdub per la clonazione vocale, la registrazione dello schermo, la modifica multitraccia, la rimozione delle parole di riempimento, strumenti di pubblicazione per podcast e video. Piano Free disponibile; a partire da 24 $ al mese (Hobbyist) Otter. ai Trascrizioni di riunioni in tempo reale, riepiloghi/riassunti automatici e appunti collegati al calendario Dimensioni del team: Piccole e medie imprese Trascrizione in tempo reale, presa di appunti con IA , trascrizioni delle query utilizzando Otter AI Chat e integrazioni con Zoom, Teams e Google Meet. Piano Free disponibile; a partire da 17 $ al mese per utente (Pro) Rev Trascrizioni verificate da esseri umani in documentazione legale, accademica e professionale Dimensione del team: Aziende e studi legali Trascrizione umana e IA, timbri temporali automatici ed etichette dei parlanti, trascrizioni modificabili per uso aziendale. Nessun piano gratis disponibile; a partire da 15 $ al mese (Basic) Duolingo Nuove lingue attraverso lezioni gamificate basate sulla voce Dimensione del team: Studenti individuali di lingue straniere Nuove lingue con strumenti di IA conversazionale come Roleplay, revisione degli errori tramite Practice Hub e facile comprensione dei concetti. A partire da 67,89 $/anno (piano Business) Sonix Trascrizione veloce e multilingue con traduzione e etichetta dei parlanti Dimensione del team: Aziende di medie dimensioni Trascrizione audio e traduzione in oltre 40 lingue, analisi del testo con strumenti di IA, generazione di sottotitoli e trascrizioni dettagliate con elevata precisione. Prezzi personalizzati Google Cloud Speech-to-Testo Trascrizione integrata e scalabileDimensione del team: Aziende e sviluppatori Riconoscimento vocale in tempo reale in più lingue e interazioni con l'utente, diarizzazione dei parlanti, timestamp a livello di parola per una maggiore precisione, integrazione API. A partire da 0,024 $ al minuto Whisper Modelli IA di trascrizione open source e personalizzabili per la ricercaDimensione del team: Ricercatori e sviluppatori Modello open source per ASR multilingue, elaborazione dei file offline per privacy, gestione efficace di accenti diversi e rumori di fondo. Piano Free disponibile Verbit Trascrizione e sottotitoli conformi all'ADA in ambito educativo, legale e aziendale Dimensione del team: Aziende e istituti scolastici Trascrizione IA con modifica umana, accuratezza specifica per settore, sottotitoli in tempo reale per i settori educativo e legale. Piano Free disponibile; a partire da 29 $ al mese (self-service) Amazon Polly Testo in parlato realistico per app vocali, sistemi IVR e strumenti di apprendimento Dimensione del team: Sviluppatori e aziende Conversione da testo a voce con output realistico, personalizzazione del tono e dell'intonazione con SSML, streaming audio in tempo reale. Piano Free disponibile; a partire da 4 $ al mese (voci standard) Assembly IA Creazione di app con rilevamento degli argomenti e analisi del sentiment Dimensione del team: Sviluppatori e aziende Trascrizione vocale con rilevamento del parlante, analisi del sentiment, redazione dei dati sensibili Piano Free disponibile; prezzi personalizzati.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a Speak IA da utilizzare

Ecco le migliori app di apprendimento linguistico basate sull'IA che offrono un maggiore controllo e una migliore collaborazione rispetto a Speak AI. 🎯

ClickUp (ideale per trascrizioni e flussi di lavoro di project management)

Provalo subito Trascrivi note vocali, video, appunti di riunione e altro ancora con ClickUp AI.

Il lavoro oggi è compromesso.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono dispersi in strumenti scollegati tra loro che rallentano il nostro lavoro.

ClickUp risolve questo problema essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina la presa di appunti AI, la trascrizione rapida, l'automazione contestuale e la documentazione dinamica, il tutto in un unico spazio di lavoro.

Trova informazioni più rapidamente con ClickUp Brain

Tutte le tue note, discussioni e thread sono ricercabili tramite IA nell'area di lavoro di ClickUp.

Con ClickUp Brain, puoi integrare i dati delle riunioni nel resto del tuo spazio di lavoro.

Chiedigli un riepilogo/riassunto delle interviste con i client del mese scorso o cosa è in sospeso nella tua pipeline di contenuto. Estrae informazioni preziose basate su documenti, attività e note reali; non è necessario passare da una piattaforma all'altra o cercare tra le cartelle.

Per i team che gestiscono grandi quantità di dati vocali, ClickUp Brain aiuta a stabilire le priorità, organizzare e seguire il lavoro.

Esegue la scansione del tuo spazio di lavoro ed evidenzia le aree che richiedono attenzione, come il lavoro in ritardo o le dipendenze mancanti. Tutto quello che devi fare è chiedere e le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale capiranno.

Inoltre, tutte le registrazioni vocali o i video registrati all'interno dell'area di lavoro di ClickUp vengono immediatamente trascritti e resi ricercabili da ClickUp Brain!

Non perdere mai più un elemento da intraprendere con ClickUp AI Notetaker.

Si parte con ClickUp AI Notetaker, che si collega automaticamente alle tue chiamate Zoom, Google Meet o Teams per registrare e trascrivere la discussione in tempo reale. Ma non è tutto: identifica anche gli elementi chiave e li converte in attività di ClickUp, assegnandole alle persone giuste con data di scadenza e contesto pertinente.

Supponiamo che tu stia partecipando a una chiamata per la pianificazione di un prodotto. Invece di digitare freneticamente o di ricontattare successivamente per chiarimenti, puoi utilizzare l'IA per prendere appunti durante la riunione. Essa cattura la conversazione, evidenzia i passaggi successivi (come "aggiornare il testo della pagina di destinazione entro martedì") e li collega direttamente al tuo elenco di attività.

Hai perso una chiamata di un client? AI Notetaker ti offre trascrizioni ricercabili, riepiloghi/riassunti in stile TL; DR e punti salienti delle chiamate istantanei, tutti salvati in ClickUp Doc privato per riferimento. Non devi nemmeno perdere tempo ad aggiornare manualmente gli appunti delle riunioni o a convertire i punti vocali in elenchi di attività.

Cattura ogni parola con l'IA Notetaker di ClickUp Trasforma i punti salienti di ogni chiamata in un'attività tracciabile con ClickUp AI Notetaker.

Lavoro in modo collaborativo sul tuo documento ClickUp Docs

Tutto questo è collegato a ClickUp Doc, dove puoi trasformare le trascrizioni in documenti di lavoro.

Crea schemi di contenuto, specifiche di prodotto o note di riunione con il tuo team, modifica in tempo reale e converti i punti salienti in attività direttamente dal documento. Tutto rimane collegato: trascrizioni, Sequenza e cose da fare, in modo che i progetti rimangano basati su ciò che è stato detto e concordato.

Trasforma note disordinate in documenti dinamici con ClickUp Doc

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Converti immediatamente gli elementi da intraprendere in attività: crea, assegna e effettua il monitoraggio automatico delle attività dalla nota della riunione utilizzando le attività di ClickUp

Accedi alle trascrizioni ricercabili: utilizza utilizza ClickUp Connected Search per trovare citazioni, contesti o termini chiave in qualsiasi riunione o nota passata.

Registra e trascrivi clip vocali: trasforma i commenti vocali o le registrazioni dello schermo in contenuto trascritto e ricercabile utilizzando trasforma i commenti vocali o le registrazioni dello schermo in contenuto trascritto e ricercabile utilizzando ClickUp Clips

Pubblicazione automatica nei canali del team: invia i punti salienti delle riunioni e le attività nella invia i punti salienti delle riunioni e le attività nella chat di ClickUp collegata a Docs e ad altri progetti rilevanti.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue opzioni di personalizzazione estese

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

ClickUp Brain fa davvero risparmiare tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi. […] Tutto in un unico spazio di lavoro. Eseguiamo sprint agili, pubblichiamo documenti e gestiamo gli OKR senza dover passare da un'app all'altra. Le integrazioni native (Slack, Drive, GitHub) sono facili da configurare. Autorizzazioni granulari + automazioni robuste. È facile concedere ai collaboratori esterni l'accesso in sola lettura o trigger flussi di lavoro in più fasi quando lo stato cambia. *

ClickUp Brain fa davvero risparmiare tempo. L'intelligenza artificiale integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi. […] Tutto in un unico spazio di lavoro. Eseguiamo sprint agili, pubblichiamo documenti e gestiamo gli OKR senza dover passare da un'app all'altra. Le integrazioni native (Slack, Drive, GitHub) sono facili da configurare. Autorizzazioni granulari + automazioni robuste. È facile concedere ai collaboratori esterni l'accesso in sola lettura o trigger flussi di lavoro in più fasi quando lo stato cambia. *

📮 ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a 4-8+ riunioni a settimana, ciascuna della durata massima di un'ora. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo collettivo dedicato alle riunioni in tutta l'organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? Il Notetaker AI integrato di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riepiloghi istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata di attività e flussi di lavoro ottimizzati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

2. Descript (ideale per contenuto video e podcast con trascrizione integrata)

tramite Descript

Descript è un editor audio e video di livello professionale che semplifica il processo di produzione per autori, team ed educatori. La sua trascrizione basata sull'IA trasforma le tue registrazioni in testo modificabile, consentendoti di tagliare, ritagliare e rifinire i contenuti con la stessa facilità con cui effettui la modifica di un documento.

Dalla rigenerazione di clip vocali tramite IA alla rimozione del rumore di fondo e alla generazione di contenuti visivi, il registratore vocale IA dà la priorità alla creazione di contenuto end-to-end. Questo lo rende la scelta ideale per i professionisti che sviluppano strategie di contenuto incentrate sui media, non solo per l'analisi dei dati della conversazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Correggi gli errori audio, crea introduzioni o doppiate i contenuti utilizzando gli strumenti di clonazione vocale AI e generazione di voci sintetiche di Descript.

Usa Modifica per chiarezza e Rimuovi ripetizioni per ripulire il discorso con un clic e rendere più incisiva la tua narrazione.

Lascia che lo Speaker Detective integrato identifichi ed etichetta le voci in pochi secondi, risparmiandoti il tempo necessario per l'etichettatura manuale.

Usa l'IA per identificare ed estrarre i momenti migliori per i clip sui social media, aumentando il coinvolgimento.

Limiti di Descript

La modifica di contenuto video con più interlocutori o di lungo modulo causa ritardi

L'IA potrebbe interpretare erroneamente alcune frasi, richiedendo una revisione manuale.

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese per utente

Autore: 35 $ al mese per utente

Aziendale: 65 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Leggi una recensione G2 su questa alternativa a Speak IA:

Il fatto di poter effettuare la modifica/tagliare/incollare il testo e anche effettuare la modifica del video/audio sottostante è una vera rivoluzione. Per il lavoro che faccio (produzione di lezioni video per corsi online) questo è essenziale e non ho trovato nessun'altra app simile... La trascrizione è peggiorata. Prima era migliore e più accurata. Inoltre, l'operazione di sincronizzazione della sceneggiatura con l'audio è molto complicata. La possibilità di effettuare la sincronizzazione di una trascrizione con l'audio è molto importante ed è uno dei motivi per cui utilizzo Descript, ma a volte è molto frustrante perché l'app molto spesso non riesce a rilevare con precisione dove deve andare il testo, SOPRATTUTTO se ci sono più riprese (cosa che succede sempre quando registriamo dal vivo in studio). *

Il fatto di poter effettuare la modifica/tagliare/incollare il testo e anche effettuare la modifica del video/audio sottostante è una vera rivoluzione. Per il lavoro che svolgo (produzione di lezioni video per corsi online) questo è essenziale e non ho trovato nessun'altra app simile... La trascrizione è peggiorata. Prima era migliore e più accurata. Inoltre, l'operazione di sincronizzazione della sceneggiatura con l'audio è molto complicata. La possibilità di effettuare la sincronizzazione di una trascrizione con l'audio è molto importante ed è uno dei motivi per cui utilizzo Descript, ma a volte è molto frustrante perché l'app molto spesso non riesce a rilevare con precisione dove deve andare il testo, SOPRATTUTTO se ci sono più riprese (cosa che succede sempre quando registriamo dal vivo in studio). *

🧠 Curiosità: All'inizio degli anni '90, Dragon Systems ha lanciato "Dragon Dictate", seguito da " Dragon NaturallySpeaking", in grado di riconoscere un discorso continuo a 100 parole al minuto, uno sviluppo che ci ha avvicinato agli strumenti di trascrizione IA che utilizziamo oggi.

3. Otter. ai (Ideale per trascrizioni di riunioni dal vivo e riepiloghi automatici)

Otter. ai è un agente di riunione IA completo per professionisti sommersi da riunioni consecutive.

Ciò che distingue Otter è la sua IA proattiva che partecipa attivamente. Il suo Meeting Agent può partecipare automaticamente alle sessioni di Zoom, Teams e Google Meet.

Questo strumento AI genera trascrizioni in tempo reale con un'accuratezza superiore al 95% e invia istantaneamente le note a strumenti come Documenti Google, Salesforce, Notion e Asana. Inoltre, il riassuntore di trascrizioni IA supporta la trascrizione multilingue, inclusi inglese, francese e spagnolo, soddisfacendo così le esigenze di una base di utenti diversificata.

Otter. ai: le migliori funzionalità/funzione

Utilizza assistenti personalizzati come Media Agent per la creazione di contenuti, Sales Agent per i follow-up CRM o Education Agent per l'automazione degli appunti delle lezioni.

Poni domande su AI Chat relative a riunioni passate e ottieni risposte contestualizzate, riepiloghi/riassunti o persino bozze di email.

Applica Studio Sound per migliorare la chiarezza dell'audio registrato e l'accuratezza della trascrizione.

Imposta le impostazioni per i riepiloghi/riassunti, il comportamento degli agenti e le integrazioni per adattare lo strumento al tuo flusso di lavoro.

Limiti di Otter. ai

L'accuratezza della trascrizione varia in base agli accenti non standard e all'audio poco chiaro.

Otter.ai. Anche con la versione premium, alcuni nomi, termini o frasi potrebbero essere interpretati in modo errato, spingendo gli utenti a rivolgersi alle alternative

Prezzi di Otter. ai

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Ecco una recensione di G2 su questa alternativa a Speak IA:

La cosa che aggiungo ai preferiti di Otter è che posso prestare la massima attenzione alle persone con cui sono in connessione durante una chiamata, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono diventare più a flusso, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio... Attualmente, credo che l'aspetto che potrebbe essere migliorato sia la sezione all'interno della nota relativa ai punti di azione. A volte non vengono riportati, quindi devo rivedere quella parte della conversazione per ottenere il punto d'azione completo. *

La cosa che aggiungo ai preferiti di Otter è che posso prestare la massima attenzione alle persone con cui sono in connessione durante una chiamata, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono diventare più a flusso, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio... Attualmente, credo che l'aspetto che potrebbe essere migliorato sia la sezione all'interno delle note relativa ai punti di azione. A volte non vengono riportati, quindi devo rivedere quella parte della conversazione per ottenere il punto d'azione completo. *

📣 Il vantaggio di ClickUp: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale che mette la produttività voice-first al centro del tuo flusso di lavoro. Grazie alle funzionalità avanzate di conversione da voce a testo, puoi semplicemente esprimere a voce le tue idee, attività, promemoria o messaggi e Brain MAX li trascriverà e organizzerà all'istante. Che tu stia prendendo appunti veloci, scrivendo bozze di email o aggiornando la tua lista da fare, Brain MAX ti aiuta a rimanere organizzato e produttivo senza alcuno sforzo e senza usare le mani. Questa esperienza voice-first senza interruzioni ti aiuta a muoverti più velocemente, ridurre lo sforzo manuale e concentrarti su ciò che conta di più.

4. Rev (ideale per trascrizioni verificate da esseri umani in ambito legale, accademico e professionale)

tramite Rev

Rev è un software di sintesi del testo di lunga data che si rivolge a settori in cui la precisione è fondamentale, come quello legale, sanitario e dei media. Fornisce trascrizioni ammissibili in tribunale e conformi alla normativa HIPAA.

A differenza di Speak AI, che spesso fatica a garantire la chiarezza in caso di più interlocutori o la precisione richiesta in ambito legale, Rev offre a ricercatori, team legali, giornalisti e consulenti la possibilità di scegliere il livello di accuratezza desiderato. Con una solida app mobile, sicurezza di livello industriale e confronto di più file, questa alternativa fornisce supporto a un'analisi approfondita delle conversazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev

Scegli tra trascrizioni IA accurate al 96%+ o trascrizioni umane per un'accuratezza di livello giudiziario.

Converti lunghe testimonianze, chiamate di scoperta o interviste in punti chiave con timestamp collegati.

Utilizza Multi-File Insights per individuare discrepanze tra più registrazioni per la revisione delle deposizioni.

Utilizza il suo assistente IA per individuare prove chiave, citazioni o momenti salienti in ore di testimonianza.

Limiti di Rev

Alcuni utenti segnalano la temporanea scomparsa dei file e la necessità di ricaricarli.

Mancanza di elaborazione in batch o automazione per flussi di lavoro su larga scala

Prezzi Rev

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 420 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rev?

Una recensione su G2 lo descrive in questo modo:

Adoro usare l'app per registrare l'audio mentre faccio tour di edifici per le storie che sto scrivendo... Mi piace usare le trascrizioni AI convenienti, che stanno migliorando, ma spero che continuino a migliorare. È interessante notare che la trascrizione in tempo reale che appare sullo schermo è spesso migliore della trascrizione IA che posso ordinare in un secondo momento e mi piacerebbe poter scegliere di utilizzare quella versione, ma sembra che Rev non la salvi.

Adoro usare l'app per registrare l'audio mentre faccio tour di edifici per le storie che sto scrivendo... Mi piace usare le trascrizioni IA convenienti, che stanno migliorando, ma spero che continuino a migliorare. È interessante notare che la trascrizione in tempo reale che appare sullo schermo è spesso migliore della trascrizione IA che posso ordine in un secondo momento e mi piacerebbe poter scegliere di utilizzare quella versione, ma sembra che Rev non la salvi.

🧠 Curiosità: la trascrizione /IA ha fatto passi da gigante dal 1952, quando un sistema chiamato "Audrey" era in grado di riconoscere solo le cifre pronunciate. Negli anni '60, Shoebox di IBM era in grado di comprendere 16 parole, il che all'epoca era un risultato straordinario.

5. Duolingo (ideale per imparare nuove lingue attraverso lezioni vocali e ludiche)

tramite Duolingo

Duolingo è forse noto per l'insegnamento delle lingue, ma può essere utile anche per gli autori che lavorano su progetti multilingue. Se stai creando contenuto per un pubblico globale o ti destreggi tra diverse lingue, il suo riconoscimento vocale, le spiegazioni grammaticali, i feedback sulla pronuncia e l'enorme database linguistico possono aiutarti a perfezionare la tua espressione.

Non è uno strumento di trascrizione completo, ma è ottimo per migliorare la chiarezza, localizzare i tuoi script e assicurarti che le tue frasi suonino naturali. Consideralo come un supporto alla tua configurazione di trascrizione principale, soprattutto se la precisione e le sfumature linguistiche sono importanti per il tuo lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Duolingo

Mantieni la connessione con personaggi IA come "Lily" tramite videochiamate, simulando conversazioni reali.

Utilizza serie giornaliere, promemoria e classifiche per mantenere alta la motivazione e incoraggiare un miglioramento a lungo termine delle tue capacità linguistiche.

Incoraggia l'uso di Duolingo for Aziendale per migliorare la comunicazione tra i dipendenti attraverso programmi linguistici strutturati con analisi dell'amministratore.

Utilizza il riconoscimento vocale basato sull'IA per correggere la pronuncia e migliorare immediatamente la fluidità del parlato.

Limiti di Duolingo

Alcuni utenti trovano l'interfaccia troppo nitida o fastidiosa per gli occhi.

L'approccio simile a un gioco potrebbe privilegiare il coinvolgimento rispetto all'apprendimento linguistico approfondito o immersivo.

Prezzi di Duolingo

Free

piano Business: 67,89 $/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di Duolingo

G2: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Duolingo?

Dai un'occhiata a questa recensione di Capterra:

La mia esperienza è stata molto positiva, nonostante la presenza di molti annunci pubblicitari nell'app, ho pensato che valesse la pena investire nella mia formazione in altre lingue ed è per questo che mi sono abbonato alla versione super dell'app... A mio parere, l'app potrebbe offrire più lingue da imparare anche se si conosce solo il portoghese. Poiché ciò non è ancora possibile, i brasiliani devono prima imparare l'inglese e poi imparare la maggior parte delle altre lingue presenti nell'app.

La mia esperienza è stata molto positiva, nonostante la presenza di molti annunci pubblicitari nell'app, ho pensato che valesse la pena investire nella mia formazione in altre lingue ed è per questo che mi sono abbonato alla versione super dell'app... A mio parere, l'app potrebbe offrire più lingue da imparare anche se si conosce solo il portoghese. Poiché ciò non è ancora possibile, i brasiliani devono prima imparare l'inglese e poi imparare la maggior parte delle altre lingue presenti nell'app.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i modelli di elenco attività in ClickUp per assegnare automaticamente le azioni di follow-up dai riassunti del tuo AI Notetaker. In questo modo, ogni punto chiave si trasforma in un'attività senza muovere un dito.

6. Sonix (ideale per la trascrizione multilingue e l'etichetta dei parlanti)

tramite Sonix

Sonix è uno strumento di trascrizione basato sull'intelligenza artificiale che trasforma contenuti audio e video in testo altamente accurato in oltre 53 lingue. Puoi anche evidenziare i momenti chiave, lasciare commenti ed esportare in diversi formati (tra cui SRT, DOCX e PDF).

A differenza degli strumenti che generano semplicemente una trascrizione di base, Sonix crea anche un lettore multimediale con una trascrizione per la condivisione o l'incorporamento, rendendo più facile rivedere o presentare i tuoi contenuti. Da un intuitivo editor nel browser alla generazione di sottotitoli senza soluzione di continuità, fornisce un flusso di lavoro completo per trascrivere, tradurre, analizzare e condividere note con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Genera riepiloghi/riassunti, individua temi e sentiment e etichetta automaticamente i capitoli con le sue avanzate funzionalità/funzione di analisi IA.

Gestisci l'accesso multiplo degli utenti con il controllo completo sui privilegi di caricamento, modifica e commento.

Condivisione di clip o trascrizioni complete utilizzando il suo lettore multimediale nativo, che supporta anche la pubblicazione ottimizzata per SEO.

Integrazione con Zoom, Dropbox, Adobe Premiere e altri per adattarsi perfettamente al tuo flusso di lavoro esistente.

Limiti di Sonix

Lo strumento non offre supporto alla conversione live da voce a testo.

Mancano alcune funzionalità avanzate di post-trascrizione, come l'analisi del sentiment e la categorizzazione tematica.

Prezzi di Sonix

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix?

Secondo una recensione di Capterra su questa alternativa a Speak IA:

Questo è uno dei pochi servizi in grado di gestire più lingue e traduzioni. Ho apprezzato l'interfaccia utente da utente e la possibilità di esportare in software come Adobe e Atlas. ti. La parte migliore è la facilità con cui è possibile effettuare la modifica delle trascrizioni... L'unica cosa che non mi è piaciuta è che l'analisi qualitativa di base è disponibile solo a un costo aggiuntivo. Mi piacerebbe che fosse inclusa, ma capisco che la mia licenza era di base.

Questo è uno dei pochi servizi in grado di gestire più lingue e traduzioni. Ho apprezzato l'interfaccia utente da utente e la possibilità di esportare in software come Adobe e Atlas. ti. La parte migliore è la facilità con cui è possibile effettuare la modifica delle trascrizioni... L'unica cosa che non mi è piaciuta è che l'analisi qualitativa di base è disponibile solo a un costo aggiuntivo. Mi piacerebbe che fosse inclusa, ma capisco che la mia licenza era di tipo base.

🧠 Curiosità: molto prima che esistessero tastiere e archiviazione cloud, gli antichi scribi erano i migliori custodi dei documenti! In Egitto erano personaggi di spicco, di cui i faraoni si fidavano per documentare la storia, le tasse e i rituali utilizzando intricati geroglifici. Nell'antico Israele, gli scribi erano esperti legali e studiosi religiosi che contribuivano a preservare la Bibbia ebraica.

7. Google Cloud Speech-to-Testo (ideale per trascrizioni integrate e scalabili)

Google Cloud Speech-to-Testo è un'API di riconoscimento vocale che attinge a Chirp, il suo modello di base addestrato su milioni di ore di audio e miliardi di frasi multilingue. Ciò significa prestazioni migliori con accenti, gergo specifico di settore e rumori di fondo.

Lo strumento funziona in tre modalità flessibili: sincrona, asincrona e in streaming, rendendolo perfetto per applicazioni in tempo reale, elaborazione in batch e tutto ciò che sta in mezzo. I ricercatori che lavorano con dati sensibili o le aziende con rigorosi requisiti di conformità troveranno utile la sua API V2, che offre registrazione di livello aziendale e controllo della trascrizione a livello regionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Cloud Speech-to-Testo

Addestra il modello per dare priorità al vocabolario specifico del settore o alla terminologia specifica del marchio per ottenere risultati migliori.

Scegli tra modelli ottimizzati per attività quali telefonia, video o comandi, oppure creane uno personalizzato con l'interfaccia utente Speech-to-Testo.

Trascrivi contenuto audio per un pubblico globale con supporto a livello nativo nei dialetti principali e minori.

Limiti di Google Cloud Speech-to-Testo

Adattare e configurare i modelli in base a esigenze specifiche può essere difficile.

L'accuratezza diminuisce significativamente in presenza di rumori di fondo o registrazioni poco chiare.

Prezzi di Google Cloud Speech-to-Testo

API Speech-to-Testo V1: 0,024 $/minuto

API Speech-to-Testo V2: 0,016 $/minuto

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Speech-to-Testo?

Direttamente da una recensione su G2:

Aggiungere il mio primo membro del team alla mia attività è stato semplicissimo... Le dettagliate impostazioni amministrative possono essere un po' difficili da navigare. Tuttavia, se gestisci un team molto piccolo, probabilmente non avrai bisogno di approfondire tutte queste cose. E se lavori in un'azienda più grande, probabilmente hai le risorse per affidare a un membro del personale o a un intero reparto la gestione delle impostazioni amministrative degli utenti.

Aggiungere il mio primo membro del team alla mia azienda è stato semplicissimo... Le dettagliate impostazioni amministrative possono essere un po' difficili da navigare. Tuttavia, se gestisci un team molto piccolo, probabilmente non avrai bisogno di approfondire tutte queste cose. E se lavori in un'azienda più grande, probabilmente hai le risorse per affidare a un membro del personale o a un intero reparto la gestione delle impostazioni amministrative degli utenti.

8. Whisper (ideale per modelli di trascrizione open source e personalizzabili)

tramite Whisper

Whisper, sviluppato da OpenAI, è stato addestrato su un enorme archivio di 680.000 ore di audio multilingue e multitasking per lavorare in modo affidabile in condizioni reali, non solo con registrazioni di qualità professionale.

Lo strumento funziona su un potente modello Transformer encoder-decoder che identifica le lingue, aggiunge timestamp, offre supporto all'audio multilingue e traduce persino il parlato in inglese, il tutto in un unico processo senza soluzione di continuità. E poiché è completamente open-source, sviluppatori, ricercatori e team di prodotto possono modificarlo e svilupparlo liberamente, senza problemi di licenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whisper

Genera automaticamente timestamp per le frasi per semplificare la modifica dei media e la sincronizzazione del contenuto.

Accedi e modifica l'architettura del modello e il codice di inferenza di Whisper per creare app vocali personalizzate o strumenti di ricerca accademica.

Distribuisci Whisper offline su macchine locali o server privati per una maggiore privacy dei dati.

Limiti di Whisper

Potrebbe generare parole o frasi inaccurate (allucinazioni), specialmente in audio rumorosi o complessi.

Lo strumento elabora l'audio in blocchi di 30 secondi, il che porta a trascrizioni incomplete o frammentarie per input più lunghi.

Prezzi di Whisper

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Whisper

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Whisper?

Ecco cosa ha detto un utente:

Whisper colpisce per la sua interfaccia utente intuitiva, che garantisce una comunicazione senza sforzo. L'implementazione è semplice, anche se un po' di guida iniziale migliorerebbe l'esperienza di onboarding... Sebbene sia generalmente efficace, Whisper potrebbe trarre vantaggio da una guida di onboarding migliorata per i nuovi utenti. Inoltre, sono stati notati ritardi occasionali nei tempi di risposta del supporto clienti.

Whisper colpisce per la sua interfaccia utente intuitiva, che garantisce una comunicazione senza sforzo. L'implementazione è semplice, anche se un po' di guida iniziale migliorerebbe l'esperienza di onboarding... Sebbene sia generalmente efficace, Whisper potrebbe trarre vantaggio da una guida di onboarding migliorata per i nuovi utenti. Inoltre, sono state notate ritardi occasionali nei tempi di risposta del supporto clienti.

👋🏾 Scopri come utilizzare l'IA per prendere nota durante le riunioni. Guarda questo tutorial:

9. Verbit (ideale per trascrizioni e sottotitoli conformi all'ADA)

tramite Verbit

Verbit utilizza un approccio ibrido unico: in primo luogo, la sua IA genera rapidamente le trascrizioni, poi una rete di editor professionisti le perfeziona. Questo modello a più livelli consente a Verbit di soddisfare elevati standard di accuratezza, anche in registrazioni complesse, tecniche o rumorose.

Ciò che distingue Verbit è la sua attenzione alle esigenze delle aziende. È pensato su misura per settori come l'istruzione, il diritto e i media, che richiedono standard legali, accademici e di accessibilità rigorosi. La piattaforma offre anche sottotitoli in tempo reale, estrazione di parole chiave, riepiloghi automatici delle note e formattazione personalizzabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Verbit

Fornisci sottotitoli accessibili e conformi all'ADA sia per gli eventi dal vivo che per i contenuti registrati.

Esporta le trascrizioni in formattare come PDF, Word, CSV, JSON e SRT con funzionalità/funzione come i codici temporali SMPTE e l'identificazione dei parlanti.

Incorpora le trascrizioni con Smart Player con trascrizioni ricercabili, clip di riproduzione e sottotitoli chiusi su schermo.

Utilizza i suoi strumenti specializzati come Captivate™ e Gen. V™ per trasformare i contenuti vocali in informazioni utilizzabili.

Limiti di Verbit

Il formattare delle trascrizioni non è ottimizzato per la leggibilità e manca di una segmentazione naturale.

È difficile correggere gli errori di pianificazione, come correggere gli errori, che richiedono di contattare un rappresentante.

Prezzi di Verbit

Gratis (fino a 30 min)

Self-service: 29 $ al mese per utente

Servizio completo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Verbit

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Verbit?

Ecco una recensione di G2 su questa alternativa a Speak IA:

Alcune cose che mi piacciono di Verbit sono la sua interfaccia utente intuitiva, l'ASR accurato e l'approccio orientato al cliente. Lo uso tutti i giorni; è integrato nel nostro sistema... Verbit non offre un servizio peer-to-peer; è necessario firmare un contratto per poterlo utilizzare.

Alcune cose che mi piacciono di Verbit sono la sua interfaccia utente intuitiva, l'ASR accurato e l'approccio personalizzato. Lo uso tutti i giorni; è integrato nel nostro sistema... Verbit non offre un servizio peer-to-peer; è necessario firmare un contratto per poterlo utilizzare.

🔍 Lo sapevi? Negli anni '70, la Carnegie Mellon University, con il sostegno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha sviluppato un sistema di riconoscimento vocale chiamato " Harpy " in grado di comprendere frasi complete utilizzando un vocabolario di 1.000 parole, un importante passo avanti per la tecnologia di trascrizione /IA.

tramite Amazon Polly

Se ti stai chiedendo come aggiungere una voce fuori campo a un video, questo strumento fa al caso tuo. Amazon Polly è il motore avanzato di sintesi vocale (TTS) di Amazon Web Services progettato per creare esperienze vocali interattive. Converte testo normale, documenti e persino script multilingue in discorsi realistici, offrendo voci dal suono naturale grazie alle reti neurali.

Il vantaggio di Polly risiede nella sua capacità di interpretare contesti complessi, gestendo omografi, passaggi multilingue, unità e date con una precisione quasi umana. Con il supporto di 47 voci in 24 lingue, lo strumento offre un'ottima copertura linguistica. È particolarmente utile per i team che creano moduli di e-learning, strumenti di accessibilità o app vocali globali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon Polly

Inserisci i tag Speech Synthesis Markup Language per regolare con precisione l'enfasi, il tono, la velocità di elocuzione e la pronuncia.

Esporta l'audio come file MP3, Ogg o PCM, adatti a tutto, dal podcasting ai sistemi IVR.

Collega Polly ad altri servizi AWS come Lambda o S3 per flussi di lavoro avanzati di automazione e implementazione.

Limiti di Amazon Polly

Gli utenti segnalano una capacità con limite di essere personalizzata in modo approfondito il tono di voce, la pronuncia o di creare profili vocali unici.

Nonostante i miglioramenti, alcuni utenti continuano a trovare le voci di Polly prive di profondità emotiva o inflessioni naturali.

Prezzi di Amazon Polly

Free

Voci standard: 4 $ al mese per 1 milione di caratteri

Neural Voices: 16 $ al mese per 1 milione di caratteri

Voci generative: 30 $ al mese per 1 milione di caratteri

Voci lunghe: 100 $ al mese per 1 milione di caratteri

Valutazioni e recensioni di Amazon Polly

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon Polly?

Ecco un estratto da una recensione su G2:

Mi piace molto il modo in cui Amazon Polly fa parlare i computer come esseri umani. Il suono è molto naturale ed è possibile scegliere diverse voci. È ottimo per realizzare voci fuori campo per i video o per far parlare le tue app. È facilissimo da usare!…Non mi piace che Amazon Polly abbia dei costi di utilizzo, il che significa che devi pagare per il numero di caratteri che legge ad alta voce. Può diventare costoso se lo usi molto.

Mi piace molto il modo in cui Amazon Polly fa parlare i computer come esseri umani. Il suono è molto naturale ed è possibile scegliere diverse voci. È ottimo per realizzare voci fuori campo per i video o per far parlare le tue app. È facilissimo da usare!…Non mi piace che Amazon Polly abbia dei costi di utilizzo, il che significa che devi pagare per il numero di caratteri che legge ad alta voce. Può diventare costoso se lo usi molto.

11. Assembly IA (ideale per la creazione di app con rilevamento degli argomenti e analisi del sentiment)

tramite Assembly IA

AssemblyAI è stato progettato pensando agli sviluppatori e ai team tecnici: coloro che necessitano di un riconoscimento vocale affidabile che si integri perfettamente nei flussi di lavoro personalizzati. Piuttosto che limitarsi a convertire l'audio in testo, aiuta i team ad approfondire ciò che viene detto e chi lo dice.

Lo strumento offre supporto a oltre 99 lingue, separa i parlanti, riconosce i termini specifici del settore e rileva automaticamente la lingua, il tutto tramite un'API. È comodo per i team di prodotto, i ricercatori e gli ingegneri che desiderano un maggiore controllo sull'elaborazione dei dati vocali.

Le migliori funzionalità/funzione di Assembly IA

Cattura e trascrivi conversazioni dal vivo con una latenza inferiore a 500 ms e un rilevamento avanzato della fine dell'enunciato.

Utilizza il modello universale addestrato su oltre 12,5 milioni di ore di dati multilingue per un'accuratezza superiore al 93,3% e il tasso di errore delle parole più basso del settore.

Converti automaticamente numeri, date e maiuscole/minuscole per ottenere un testo pulito e leggibile, senza necessità di post-elaborazione.

Assegna ogni parola pronunciata al giusto interlocutore per ottenere trascrizioni più chiare e analisi della conversazione più approfondita.

Limiti di Assembly IA

Anche con un playground, l'interfaccia API può intimidire chi non è uno sviluppatore.

I risultati API potrebbero non essere formattati adeguatamente, a differenza della versione con interfaccia gratis.

Prezzi di Assembly IA

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Assembly IA

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Assembly IA?

Ecco cosa ha detto un utente su questa alternativa a Speak AI:

Io uso AssemblyAI per ottenere le trascrizioni dei miei episodi podcast e la precisione è piuttosto buona. Il timestamp associato a ciascuna parola ci permette di creare facilmente una connessione con l'audio del podcast e di saltare direttamente dove ci serve. Il supporto clienti è stato ottimo... A volte è un po' complicato quando il podcaster pronuncia il codice promozionale che usa. Ad esempio, se il codice promozionale è SUMMER. Potrei ottenere S-U-M-M-E-R, che non è facile da lavorare. Ma è un caso limite. *

Io uso AssemblyAI per ottenere le trascrizioni dei miei episodi podcast e la precisione è piuttosto buona. Il timestamp associato a ciascuna parola ci permette di creare facilmente una connessione con l'audio del podcast e di saltare direttamente dove ci serve. Il supporto clienti è stato ottimo... A volte è un po' complicato quando il podcaster pronuncia il codice promozionale che usa. Ad esempio, se il codice promozionale è SUMMER. Potrei ottenere S-U-M-M-E-R, che non è facile da lavorare. Ma è un caso limite. *

🔍 Lo sapevi? L'IA sta contribuendo a riportare in vita la storia! Aaron Newcomer, collezionista di lettere storiche, ha sfruttato la sua passione per lanciare una startup di IA che trascrive scritti manoscritti del XIX secolo. Grazie all'apprendimento automatico, ora possiamo leggere documenti secolari che un tempo erano quasi impossibili da decifrare.

Ascolta il tuo flusso di lavoro e scegli ClickUp

Ciascuna di queste alternative a Speak AI offre qualcosa di prezioso nella tabella, che si tratti di trascrizione, collaborazione in tempo reale o analisi avanzata del parlato. Ma se stai cercando qualcosa di più di un semplice strumento di conversione da voce a testo, ClickUp si distingue come la soluzione all-in-one che crea direttamente una connessione tra le tue conversazioni e il tuo lavoro.

Con ClickUp AI Notetaker, puoi registrare e trascrivere automaticamente le riunioni, mentre ClickUp Brain offre supporto AI contestuale in tutto il tuo spazio di lavoro. E non dimentichiamo ClickUp Docs, dove puoi collaborare sui contenuti, estrarre azioni da intraprendere e mantenere tutto collegato per un processo decisionale informato.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅