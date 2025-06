Come calcolare le tariffe di project management (con formule ed esempi)

Conosci quel momento in cui stai elaborando una proposta di progetto e tutto procede senza intoppi, finché non ti imbatti in quell'elemento: onorario per il project management.

All'improvviso, non sei più sicuro. Devi addebitare un importo fisso? Una percentuale del costo totale del progetto? Devi fatturare a ore? E cosa si intende esattamente con "project management"?

Alcuni assorbono silenziosamente il lavoro richiesto nel prezzo complessivo, sperando che alla fine si compensi. Altri ci pensano troppo e presentano un numero che sembra scollegato dal lavoro effettivamente richiesto.

La verità è che il project management è un lavoro reale e misurabile. Se passi il tempo a coordinare le parti interessate, a richiedere approvazioni, a modificare le sequenze o ad assicurarti che i risultati vengano consegnati, stai facendo project management. E questo merita una tariffa adeguata.

Questa guida ti aiuterà a calcolare tali commissioni in modo chiaro e sicuro. Analizzeremo cosa si intende per project management, esamineremo i diversi modelli di determinazione dei prezzi che puoi utilizzare e ti mostreremo formule semplici con esempi reali.

Cosa sono le commissioni di project management?

Le commissioni di project management sono quelle che paghi a un project manager (o a un team) per pianificare, coordinare e supervisionare il tuo progetto dall'inizio alla fine. Queste commissioni coprono tutto, dalla creazione delle sequenze alla gestione dei budget, garantendo che il tuo progetto non deragli.

Se ti stai chiedendo come calcolare le tariffe di project management, non esiste una risposta valida per tutti.

💰 Ad esempio, se il budget del tuo progetto è di 100.000 $, un project manager potrebbe addebitare dal 5% al 15%, a seconda della complessità e dell'ambito.

Comprendere le commissioni di project management è fondamentale per padroneggiare la gestione dei costi di progetto. Ti aiuta a rispettare il budget e a evitare spiacevoli sorprese a metà strada.

Comprendere le commissioni di project management è fondamentale per padroneggiare la gestione dei costi di progetto. Ti aiuta a rispettare il budget e a evitare spiacevoli sorprese a metà strada.

Metodi comuni per calcolare le commissioni di project management

Esistono diversi modelli di determinazione dei prezzi per ogni occasione, a seconda della complessità del progetto, della durata e del vostro coinvolgimento quotidiano.

Analizziamo i metodi più comuni e quando ciascuno di essi funziona meglio 👇

1. Metodo della tariffa oraria

Questo è l'approccio più semplice, in cui addebiti in base alle ore lavorate. È flessibile e accurato quando l'ambito non è completamente definito o si prevede che evolverà.

⚒️ Formula: Tariffa totale = Tariffa oraria × Ore totali lavorate

✅ Ideale per: Project manager freelance o consulenti che lavorano su progetti a breve termine o di portata variabile, in particolare in settori quali i servizi creativi, la risoluzione di problemi IT o lo sviluppo di prodotti in fase iniziale, dove le attività e le sequenze cambiano frequentemente

2. Prezzi a tariffa fissa

Si concorda in anticipo un costo totale per l'intero progetto. Questo modello di determinazione del prezzo richiede un ambito di lavoro chiaro e definito e si basa spesso su dati storici o esperienze passate.

⚒️ Formula: Costo totale = importo fisso predefinito (basato sulla durata stimata × tariffa oraria o valore fornito)

✅ Ideale per: Agenzie o PM che gestiscono progetti ripetibili e chiaramente definiti, come l'implementazione di software, la pianificazione di eventi o le sequenze di costruzione, in cui i risultati finali e le fasi sono prevedibili

3. Percentuale del costo totale del progetto

La tua commissione viene calcolata come percentuale del budget totale del progetto. Questo metodo allinea gli incentivi, poiché i progetti più grandi e complessi richiedono una maggiore supervisione e coordinamento.

⚒️ Formula: Costo totale = Budget del progetto × % di commissione (in genere dal 5% al 15%)

✅ Ideale per: PM che gestiscono grandi progetti di investimento o infrastrutture con budget significativi e clienti che richiedono un coinvolgimento completo durante l'intero ciclo di vita, dall'approvvigionamento alla gestione dei fornitori, fino alla reportistica per gli stakeholder

4. Tariffa fissa o mensile

Il project manager riceve un pagamento mensile costante per un periodo definito. Questo modello funziona bene per il supporto continuo, la supervisione a lungo termine o quando il PM è integrato nel team del client.

⚒️ Formula: Costo totale = Tariffa mensile × Numero di mesi

✅ Ideale per: Aziende con cicli di progetto continui, come startup SaaS che scalano funzionalità nel tempo, team di trasformazione interna o PM che supportano iniziative interdipartimentali senza una data di fine fissa

5. Stima bottom-up

Questo metodo prevede la suddivisione dell'intero progetto in attività più piccole, la stima individuale di ciascuna di esse e quindi l'aggregazione dei costi o dei tempi. È molto dettagliato e spesso il più accurato, a condizione che si abbia una solida conoscenza dell'intero ambito e della stima dei costi del progetto.

⚒️ Formula: Stima totale del progetto = somma di tutte le stime delle singole attività (costo o durata dell'attività × quantità) + margine di contingenza

✅ Ideale per: Progetti complessi con più risultati finali, come lo sviluppo di software aziendali, la costruzione di edifici o la produzione di hardware, dove la precisione e il controllo dei singoli componenti sono importanti

6. Stima top-down

Nella stima top-down del progetto, si parte dal budget complessivo o dai vincoli di sequenza e poi si assegnano le risorse alle fasi o alle attività di conseguenza. Questo metodo di determinazione delle tariffe di project management utilizza i vincoli come input e li divide tra i segmenti del progetto.

⚒️ Formula: Stima totale = Budget predefinito o durata ÷ Numero di fasi o attività (regolare le allocazioni in base alla priorità o alla complessità)

✅ Ideale per: Progetti con budget limitato o tempi ristretti, come campagne di marketing con scadenze fisse o revisioni dei processi interni, in cui il team deve lavorare a ritmi serrati per raggiungere traguardi non negoziabili

Fattori che influenzano le tariffe di project management

Quando si cerca di capire quanto addebitare per la gestione di un progetto (o quanto pagare per uno), entrano in gioco diversi fattori. Analizziamoli nel dettaglio:

1. Dimensioni e complessità del progetto

Quando cerchi di calcolare le tariffe di project management, considera le dimensioni e la complessità del progetto.

📌 Una piccola campagna di marketing è molto meno impegnativa di un grande progetto di costruzione. Se stai coordinando decine di parti in movimento o lavorando con più team, ciò richiederà più tempo, esperienza e lavoro, il che aumenta i costi.

Per evitare sorprese, definisci chiaramente le aspettative sin dall'inizio con un solido modello di proposta di progetto che delinei l'ambito, i risultati finali e le strutture tariffarie.

2. Settore

Alcuni settori richiedono semplicemente competenze più elevate, il che può far lievitare i costi dei progetti.

📌 Ad esempio, il project management nel settore tecnologico o edile di solito costa di più perché questi campi spesso comportano normative più severe, conoscenze specialistiche e rischi più elevati. Confrontalo con la gestione di un evento della comunità locale, dove le cose sono più semplici.

3. Durata del progetto

La durata di un progetto influisce direttamente sul costo.

📌 Se si tratta di un'iniziativa a breve termine, la tariffa potrebbe essere inferiore, ma per i progetti a lungo termine avrai bisogno di un team che si impegni per mesi o addirittura anni, il che può diventare costoso.

Inoltre, più lungo è il progetto, maggiori sono le risorse necessarie, e questo influisce sull'allocazione delle risorse e sulle tariffe.

4. Posizione

La posizione del progetto gioca un ruolo fondamentale.

📌 Se si tratta di un'area con un costo della vita elevato, come New York o San Francisco, le tariffe saranno più alte. Questo perché i salari sono più alti in quelle zone!

L'onboarding dei client può anche comportare la necessità di affrontare sfide legate alla posizione, che potrebbero comportare un adeguamento delle tariffe per riflettere i fattori locali. Città remote o più piccole? Di solito tariffe più basse.

5. Competenza ed esperienza

Il livello di competenza ed esperienza può aggiungere un valore considerevole alle tariffe di project management, quindi vale la pena tenerne conto.

Più un project manager è esperto o specializzato, più può chiedere. Se stai assumendo qualcuno che ha gestito progetti multimilionari o ha una miriade di certificazioni, aspettati di pagare un prezzo più alto.

🎯 Guida rapida: non sai se affidarti a risorse interne o esterne? Ecco una guida che ti aiuta a capire quando l'outsourcing del project management può davvero farti risparmiare tempo e denaro.

6. Modifiche dell'ambito

A volte, il client potrebbe voler aggiungere ulteriori funzionalità/funzioni o modificare l'obiettivo finale. Queste modifiche comportano un aumento delle tariffe, poiché il project manager deve ricalibrare il progetto e dedicarvi più ore. Se ciò accade dopo che hai già fatturato al client, modifica la tariffa di conseguenza per riflettere il nuovo ambito di lavoro (non esitare a chiedere pagamenti aggiuntivi quando l'ambito cambia).

A volte, il client potrebbe voler aggiungere ulteriori funzionalità/funzioni o modificare l'obiettivo finale. Queste modifiche comportano un aumento delle tariffe, poiché il project manager deve ricalibrare il progetto e dedicarvi più ore. Se ciò accade dopo che hai già fatturato al client, modifica la tariffa di conseguenza per riflettere il nuovo ambito di lavoro (non esitare a chiedere pagamenti aggiuntivi quando l'ambito cambia).

Come scegliere la struttura tariffaria giusta

Trovare la giusta struttura tariffaria significa individuare quella che funziona meglio per te e per il tuo client.

Ti illustriamo alcune opzioni in modo che tu possa capire quale si adatta meglio al tuo progetto e al tuo stile:

Struttura delle commissioni Vantaggi Svantaggi Esempio Tariffa oraria Flessibilità, facile monitoraggio delle ore, funziona bene per progetti non definiti Meno prevedibile, può diventare costoso per progetti di grandi dimensioni Un consulente assunto per poche ore alla settimana su un piccolo progetto Tariffa fissa/tariffa forfettaria Costi prevedibili per il client, incentivi all'efficienza Rischio di sottovalutazione, nessun pagamento extra per problemi imprevisti Un progetto di sviluppo software con una sequenza e risultati finali chiari Retainer Allinea gli obiettivi del project manager con il budget, basati sulle prestazioni Può essere difficile adeguare le commissioni in caso di modifiche dell'ambito di applicazione, con il rischio di un sottoutilizzo Difficile da stimare il costo finale, meno prevedibile Percentuale del costo del progetto Allinea gli obiettivi del project manager con il budget, basati sulle prestazioni Difficoltà di stima iniziale, potenziali conflitti sulla stima accurata dei costi Un progetto di costruzione in cui il project manager riceve una percentuale del budget totale Costo maggiorato Copre i costi effettivi, il client paga solo ciò che viene utilizzato Difficoltà nel calcolare il costo finale, minore prevedibilità Un progetto di costruzione o produzione in cui i costi possono variare Pagamento per attività cardine/stato di avanzamento Il client paga solo quando vengono raggiunti i risultati chiave, allineando gli incentivi Possibilità di ritardare il pagamento se le attività cardine non sono chiare o sono in ritardo Un progetto di web design in cui i pagamenti vengono effettuati dopo il completamento di ogni fase Prezzi basati sul valore Costi basati sul valore fornito, maggiore potenziale di profitto Difficile da determinare il valore, richiede una profonda comprensione delle esigenze del client Una campagna di marketing che aumenta significativamente le vendite di un client

Come utilizzare ClickUp per definire, monitorare e giustificare le commissioni di gestione dei progetti

Hai calcolato le tariffe per il project management. Hai scelto il modello di prezzo giusto. Ma la maggior parte dei client non si accontenterà delle tue parole.

Ti verranno poste domande come:

💭 "Perché ci vengono addebitate le riunioni interne?"💭 "Puoi mostrarmi quanto tempo è stato dedicato al coordinamento?"💭 "Doveva essere un costo fisso, perché mi state addebitando di più?"

E a meno che non si disponga di dati a sostegno, tali conversazioni diventano rapidamente imbarazzanti.

È qui che un software di project management come ClickUp cambia le regole del gioco. È l'app che fa tutto per il lavoro, che ti aiuta a definire chiaramente l'ambito, monitorare accuratamente i costi e giustificare con sicurezza, sia che tu addebiti un costo orario, mensile o per attività cardine.

Vediamo esattamente come fare 👇

Utilizza il monitoraggio del tempo per registrare le ore effettive

In qualità di project manager, quando fatturi a ore o operi con un anticipo, la domanda più significativa che ti verrà posta è: "Dove è finito tutto quel tempo?"

Per queste e altre situazioni, il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp ti fornisce una risposta precisa. Puoi monitorare il tempo direttamente sulle attività, sulle sottoattività, sulle riunioni o persino sulle comunicazioni con i client, così non dovrai più fare supposizioni o compilare manualmente le tabelle orarie alla fine della settimana.

Registra le ore di lavoro, il tempo dedicato alle attività ad alta priorità ed esporta tutti i dettagli ai client in un batter d'occhio con il monitoraggio del tempo di ClickUp

Ecco come puoi utilizzarlo:

🔁 Monitoraggio flessibile del tempo, ovunque ti trovi: avvia e interrompi i timer direttamente da un'attività, registra il tempo manualmente o sincronizza desktop, dispositivi mobili e web. ClickUp si integra anche con strumenti come Toggl, Harvest ed Everhour per una maggiore flessibilità.

🗂 Organizza il tempo monitorato con note ed etichette: Allega note alle voci temporali per spiegare cosa è stato fatto. Usa etichette come "Chiamata client", "Pianificazione sequenza" o "Feedback" per mostrare esattamente cosa conta ai fini del project management.

Gli strumenti di monitoraggio del tempo di ClickUp ti consentono di etichettare e contrassegnare le voci temporali come fatturabili per una fatturazione chiara

📊 Crea e personalizza le tabelle orarie: Raggruppa i registri delle ore per membro del team, tag, attività o data. Le viste settimanali e mensili ti consentono di vedere rapidamente chi ha dedicato tempo a cosa, perfetto per la fatturazione ai client (tutti i costi diretti e indiretti) e le revisioni interne.

📈 Visualizza il tempo stimato rispetto a quello effettivamente monitorato: Confronta il tempo che pensavi sarebbe stato necessario con quello effettivamente impiegato. Ottimo per individuare tempestivamente servizi in eccesso, variazioni dell'ambito o imprecisioni nella pianificazione.

Imposta la durata stimata e monitora il tempo effettivamente dedicato alle attività in ClickUp per pianificare e gestire meglio i progetti

Imposta la durata stimata e monitora il tempo effettivamente dedicato alle attività in ClickUp per pianificare e gestire meglio i progetti

Utilizza i campi personalizzati e i campi formula per eseguire calcoli basati sul modello di determinazione del prezzo scelto

Puoi utilizzare i campi personalizzati e i campi formula di ClickUp per calcolare le commissioni di project management creando un sistema strutturato che calcola dinamicamente le commissioni in base a parametri quali il budget del progetto, la durata o le ore lavorate.

💰 Inizia decidendo la tua struttura tariffaria: puoi scegliere tra una tariffa fissa, una percentuale del budget totale del progetto, tariffe orarie moltiplicate per il tempo lavorato o una tariffa a più livelli a seconda delle dimensioni o della complessità del progetto.

✍🏼 Vai all'elenco o allo spazio ClickUp in cui si trovano le attività del tuo progetto e aggiungi questi campi personalizzati:

Per le commissioni basate su percentuali: Budget del progetto: campo Valuta Commissione PM %: campo Numero (ad es. 10 per il 10%)

Budget del progetto: Campo valuta

PM Fee %: Campo numero (ad es. 10 per 10%)

Per il calcolo della tariffa oraria: Ore lavorate: campo Numero (è possibile registrare questo dato anche nel campo Monitoraggio del tempo) Tariffa oraria PM: campo Valuta

Ore lavorate: Campo numero (è possibile registrare questo dato anche nel campo Monitoraggio del tempo)

Tariffa oraria PM: Campo valuta

Per tariffe fisse o configurazioni più complesse: Tariffa fissa PM: Campo valuta Tariffe aggiuntive: Campo valuta (per componenti aggiuntivi personalizzati)

Tariffa fissa per la gestione del progetto: Campo valuta

Costi aggiuntivi: Campo valuta (per componenti aggiuntivi personalizzati)

Budget del progetto: Campo valuta

PM Fee %: Campo numero (ad es. 10 per 10%)

Ore lavorate: Campo numero (è possibile registrare questo dato anche nel campo Monitoraggio del tempo)

Tariffa oraria PM: Campo valuta

Tariffa fissa per la gestione del progetto: Campo valuta

Costi aggiuntivi: Campo valuta (per componenti aggiuntivi personalizzati)

Crea campi personalizzati in ClickUp per calcolare le commissioni di project management

🤝 Promemoria: sono necessari solo i campi che corrispondono al proprio modello di tariffazione. Non preoccuparsi del resto.

🧮 Aggiungi un campo formula: clicca su "Aggiungi campo personalizzato" → Seleziona Formula. Quindi assegna al campo il nome "Commissioni di project management" o "Commissione di progetto" e inserisci una formula in base al tuo modello di commissione:

📌 Esempio: {Ore lavorate} * {Tariffa oraria PM}

Una volta inserito il valore in entrambi i campi corrispondenti, otterrai automaticamente il valore delle tariffe del tuo progetto nel campo Formula.

💡 Suggerimento: attiva/disattiva la modalità Editor avanzato per calcoli complessi, ad esempio quando desideri utilizzare un modello ibrido per calcolare la tariffa del progetto, che potrebbe essere simile a questo: IF({Budget progetto} > 10000, {Tariffa PM fissa} + ({Budget progetto} 0,05), {Tariffa PM fissa} + ({Budget progetto} 0,1)). (Questo addebita il 5% come commissione se il budget del progetto è superiore a 10.000 $, altrimenti il 10%)

Crea proposte trasparenti nei documenti destinati ai client

Uno dei modi più rapidi per instaurare un rapporto di fiducia (ed evitare contestazioni sulle tariffe di project management) è mostrare esattamente cosa è incluso. Da fare: usa ClickUp Docs per creare proposte per i client in pochi minuti.

Crea proposte di progetto collaborative e pronte per i client con ClickUp Docs

I documenti ti aiutano a:

✍️ Scrivi proposte ben formattate e mirate: utilizza intestazioni, tabelle, sezioni comprimibili e callout per definire sequenze, risultati finali, cadenza delle comunicazioni e struttura delle tariffe.

🔗 Collega attività e sequenze nella proposta: Mostra ai client come l'ambito si collega al lavoro effettivo. Ad esempio, collegando un'attività "Configurazione sequenza" o un'attività ricorrente "Reportistica settimanale" il tuo PM apparirà più affidabile.

👀 Controlla la visibilità e le autorizzazioni: mantieni nascoste le note interne e condividi solo le sezioni rilevanti per il cliente. Puoi anche concedere l'accesso in sola lettura se desideri ricevere feedback dal cliente senza che questi apporti modifiche alla proposta.

📌 Controllo delle versioni e aggiornamenti in tempo reale: Non dovrai più inviare PDF aggiornati o chiedere ai clienti di "controllare l'ultima versione". Basta aggiornare il documento e il cliente vedrà sempre l'ultimo ambito di applicazione e i termini del contratto.

E se scrivere proposte ti sembra una perdita di tempo, adorerai ClickUp Brain . L'assistente IA nativo di ClickUp ti aiuta a redigere automaticamente bozze di proposte, suddividere i risultati finali o persino riscrivere le risposte pronte per i client nel tuo tono.

Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto si accumulano nel tempo. Ma non con ClickUp Brain. È integrato direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività!

Monitorate i budget e confrontateli con le stime

ClickUp offre una suite completa di funzionalità/funzioni di software di project management per garantire la visibilità su tutti i risultati finali. La soluzione ClickUp Project Management Team include dashboard per monitorare l'utilizzo del budget, oltre 15 viste per ingrandire l'ambito, attività cardine per collegare la fatturazione alla consegna e molto altro ancora.

Ottieni una visione d'insieme dei risultati finali dei client, dei programmi dei progetti, dei costi e molto altro ancora con la soluzione ClickUp Project Management Team

Ecco cosa intendiamo ⬇️

Confronta ciò che è stato pianificato con ciò che sta realmente accadendo: Utilizza Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per aggiungere la durata e il costo stimati a ciascuna attività, confrontandoli con il tempo effettivo monitorato. Utilizza la vista Tabella di ClickUp per filtrare ulteriormente per assegnatario, tag o tipo di attività, in modo da sapere sempre quali parti del progetto stanno superando il budget

Ottieni informazioni approfondite all'istante con le dashboard: utilizza utilizza le dashboard ClickUp visive e in tempo reale che mostrano il tempo monitorato, il budget consumato, l'utilizzo del team o il costo per attività cardine. E se le sequenze cambiano o emergono nuovi requisiti a metà progetto, puoi aggiornare i budget e i contratti in tempo reale

Per fare un salto di qualità, dì addio alla ricerca manuale tra dashboard, documenti e attività per trovare quell'unico byte di informazione proprio prima della sincronizzazione del tuo client.

Basta chiedere a ClickUp Brain un aggiornamento rapido e lasciare che esegua una ricerca nell'intera area di lavoro per trovare la risposta più pertinente e aggiornata alla tua query in un batter d'occhio!

Usa ClickUp Brain per ricevere aggiornamenti istantanei su attività, flussi di lavoro e risultati finali

Esempi di scenari di calcolo delle tariffe di progetto

Il calcolo delle tariffe di progetto ti sembra ancora astratto? Questi esempi ti mostreranno esattamente come funzionano le stime di progetto nella pratica 👇

1. Retribuzione fissa dell'agenzia di marketing (tariffa mensile fissa)

Supponiamo che tu gestisca una startup SaaS in crescita e abbia bisogno di un output di marketing costante: blog, SEO, aggiornamenti dei contenuti, ecc. Non vuoi rinegoziare l'ambito ogni mese e la tua agenzia non vuole monitorare le ore per ogni messaggio Slack. È qui che un forfait mensile funziona perfettamente per il tuo team di project management e il client.

Risultati mensili Valore stimato 4 post sul blog (1000-1500 parole) 2.000 $ Ricerca e reportistica SEO 1000 $ 2 chiamate strategiche o di revisione 500 $ Assistenza e modifiche Slack 500 $ Costo totale 4.000 $/mese

Questa configurazione offre prevedibilità a entrambe le parti. Otterrete risultati affidabili senza dover microgestire le attività. La società di project management ottiene un flusso di entrate costante e può pianificare meglio la propria larghezza di banda.

🧠 Curiosità: Il termine "project management " è diventato popolare solo negli anni '50. Prima di allora, i progetti erano semplicemente... lavoro. La formalizzazione è iniziata con l'industria della difesa e dell'edilizia.

2. Sviluppo software (tariffa oraria + buffer)

Immagina di stare sviluppando un MVP per un prodotto FinTech. L'ambito è ancora in evoluzione, ma hai a disposizione solo tre mesi e hai bisogno di un team di sviluppo che lavori velocemente. In questo caso, un modello con tariffa oraria e un margine di contingenza è una soluzione più sicura rispetto a un prezzo fisso.

Ruolo Tariffa oraria Ore stimate Costo Responsabile tecnico 120 $ 160 19.200 $ Sviluppatore backend 100 $ 160 16.000 $ Sviluppatore frontend 90 $ 160 14.400 $ Totale parziale 49.600 $ contingenza del 10% 4.960 $ Stima totale 54.560 $

Il buffer ti protegge in caso di cambiamenti nella sequenza o se scopri casi limite durante lo sprint. Inoltre, mantiene il tuo team motivato a rimanere efficiente senza sottovalutare il lavoro.

⚡ Archivio modelli: Modelli di fattura Microsoft Word gratis

3. Progetto di costruzione (percentuale del costo totale)

Supponiamo che tu sia un costruttore edile residenziale che sta preparando un preventivo per un progetto di casa personalizzata. Il costo totale di costruzione è stimato in 400.000 $. Per il client, questo include tutto: materiali, manodopera, permessi. Per te, gestire questo progetto a tempo pieno per 6-8 mesi richiede supervisione, coordinamento dei fornitori, controllo qualità e monitoraggio della sequenza del progetto.

Invece di fatturare a ore, potresti addebitare un costo di project management come percentuale del costo totale (una pratica comune nel settore edile).

Costo totale del progetto 400.000 $ Commissione PM (10%) 40.000 $ Calendario dei pagamenti 25% anticipato, il resto collegato alle fasi di realizzazione

Questo modello allinea i tuoi incentivi allo stato di avanzamento del progetto. Se i costi aumentano a causa di modifiche richieste dal client, la tua commissione viene adeguata proporzionalmente.

📌 Ad esempio, le quattro grandi società di revisione contabile generalmente non utilizzano una formula di prezzo standard per i loro progetti. Al contrario, definiscono le loro tariffe in base alle specifiche del vostro incarico, quali l'ambito, le dimensioni dell'azienda, la posizione e il tipo di risultati che desiderate ottenere.

A seconda delle esigenze, potrebbero addebitare una tariffa oraria, fissare una tariffa fissa per il progetto, collegare i pagamenti alle attività cardine o persino collegare la loro tariffa ai risultati che ti aiutano a raggiungere.

La commissione di solito comprende:

Composizione e anzianità del team

Durata dell'incarico

Dimensioni del client e settore

Consegna globale vs locale

Valore fornito rispetto al lavoro richiesto per il project management

Anche le aspettative di margine interno (~30-40%) e il costo di implementazione di partner/esperti influiscono sul prezzo.

Stabilisci con sicurezza il prezzo di ogni progetto con ClickUp

Non esiste una formula universale per le tariffe di project management, ed è proprio questo che rende difficile il loro calcolo. Devi destreggiarti tra sequenze mutevoli, ambiti di competenza stratificati e lavoro invisibile che raramente ottiene il credito (o il budget) che merita. E da qualche parte, tra la riunione iniziale e la consegna finale, il confine tra un prezzo equo e una tariffa troppo bassa inizia a sfumare.

ClickUp ti aiuta a fare ordine in questo caos.

Con il monitoraggio del tempo, i campi personalizzati e i campi formula, le soluzioni per team, l'IA e la reportistica integrata nell'area di lavoro, puoi collegare ogni numero al lavoro effettivamente richiesto. Devi giustificare una tariffa più alta per una build complessa? Dimostralo. Vuoi evitare che lo scope creep eroda i tuoi margini? Individualo tempestivamente. Preferisci standardizzare il modo in cui presenti i preventivi per i diversi progetti? Automatizzalo.

E quando i client ti chiederanno cosa stanno pagando, avrai la risposta pronta prima ancora che finiscano la domanda.

Non pensarci più. Prova ClickUp gratis oggi stesso e prova tu stesso la differenza!

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la tariffa standard per il project management?

Non esiste una tariffa fissa universale per le commissioni di project management. Tutto dipende dal tipo di progetto, dall'ambito e dal settore. Detto questo, la maggior parte delle commissioni di PM rientrano in una delle seguenti strutture comuni:

Percentuale del costo del progetto: in genere dal 5% al 15%, soprattutto nei settori dell'edilizia, degli eventi e delle implementazioni su larga scala

Tariffa oraria o giornaliera: intervallo compreso tra 50 e 200+ dollari all'ora, a seconda dell'esperienza del PM e della complessità del progetto

Tariffa fissa o anticipo: spesso utilizzati per progetti di marketing, progettazione o consulenza in cui l'ambito è prevedibile

Se il tuo progetto è complesso, a lungo termine o richiede il coordinamento di più team e fornitori, prevedi costi più elevati. Per progetti più brevi o ben definiti, potrebbe essere più appropriata una tariffa fissa o una percentuale inferiore.

2. È possibile addebitare le commissioni di gestione dei progetti separatamente dagli altri servizi?

Sì, è possibile e in molti casi è consigliabile. Addebitare separatamente le commissioni di project management (PM) aiuta a chiarire il valore della supervisione, del coordinamento e della consegna che va oltre il lavoro di esecuzione.

Ad esempio, una società di project management potrebbe fatturare separatamente il lavoro di progettazione e il tempo dedicato dal project manager alle chiamate con i client, alle sequenze e ai cicli di feedback.

3. È meglio fatturare il project management in percentuale sul budget o in base alle ore lavorate?

Se il tuo progetto ha un ambito chiaro e un budget elevato, è più semplice applicare una percentuale, che è anche facilmente scalabile. Se invece le cose sono più flessibili o il lavoro richiesto varia, opta per la fatturazione oraria. Scegli la soluzione che ti offre maggiore chiarezza e controllo.