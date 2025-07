10 app di timeboxing per pianificare ogni ora con uno scopo

"Non riesco a concentrarmi su nulla per più di 10 minuti!"

Tra notifiche infinite, riunioni consecutive e continui cambi di contesto, rimanere concentrati sembra impossibile per molti di noi. Uno studio dimostra che la maggior parte delle persone lavora meno di quattro ore al giorno, sì, su un'intera giornata lavorativa di 8 ore.

Ma cosa succederebbe se potessi pianificare la tua giornata in modo così preciso da rendere irrilevanti le distrazioni?

È qui che entrano in gioco le app di timeboxing. Considerale come i tuoi guardiani personali, che proteggono il tuo calendario in modo che tu possa concentrarti.

Che tu stia destreggiandoti tra le scadenze di un lavoro freelance, gestendo un team remoto o semplicemente cercando di domare la tua infinita lista di cose da fare, questi strumenti ti aiutano a programmare blocchi di tempo per attività specifiche, creare routine migliori e, sì, finalmente completare le attività che contano.

Parliamo delle 10 migliori app per il time blocking, comprese quelle con funzionalità di project management, per bloccare la tua giornata di proposito.

Le migliori app di timeboxing in sintesi

Ecco alcuni dei migliori strumenti disponibili, ognuno con i propri vantaggi, a seconda di come preferisci pianificare, monitorare o bloccare il tuo tempo:

Assolutamente sì! Ecco la tabella comparativa aggiornata con la colonna "Ideale per" che mostra solo i team/individui rilevanti per ciascuno strumento (rimuovendo l'introduzione descrittiva):

Nome dello strumento Ideale per Usi chiave Prezzi* ClickUp Strumento all-in-one per la gestione del tempo; Dimensioni del team: Freelancer, imprenditori individuali, piccoli team, startup, PMI, aziende Gestione delle attività, pianificazione dei progetti, monitoraggio del tempo, programmazione, attività ricorrenti e integrazioni con strumenti come Google Calendar e Slack Piano Free, personalizzazioni per le aziende Sunsama Pianificazione giornaliera con integrazione del calendario; Dimensioni del team: Freelancer, piccoli team, startup Organizza le attività da Gmail, Slack e GitHub in slot del calendario, stime di durata basate sull'IA e rituali di pianificazione quotidiana A partire da 20 $ al mese per utente Todoist Pianificazione giornaliera con integrazione del calendario; Dimensioni del team: Freelance, piccoli team e startup Priorità delle attività, attività ricorrenti, filtri personalizzati e integrazioni con Google Calendar, Gmail e Slack Gratuito; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Motion Automazione della pianificazione basata sull'IA; Dimensioni del team: PMI, aziende Priorità delle attività basate sull'IA, risoluzione dei conflitti, visualizzazione delle sequenze e pianificazione delle risorse Piani a pagamento a partire da 49 $ al mese per utente Akiflow Gestione centralizzata delle attività e del calendario; Dimensioni del team: Freelance e imprenditori individuali, Acquisizione delle attività da email e messaggi, pianificazione con trascinamento della selezione e rituali di pianificazione giornaliera/settimanale Versione di prova gratuita, 34 $ al mese per utente Recupera Blocco intelligente del tempo; Dimensioni del team: piccoli team, PMI Pianificazione automatica delle attività, blocco del tempo di concentrazione, visualizzazione unificata del calendario e regolazioni in tempo reale Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente TickTick Produttività personale con timer integrato; Dimensione del team: Freelancer, imprenditori individuali, singoli individui Gestione delle attività, monitoraggio delle abitudini, promemoria ricorrenti e visualizzazioni multiple del calendario 35,99 $ per utente/anno TimeCamp Monitoraggio del tempo con funzionalità/funzioni di fatturazione; Dimensione del team: Freelance, consulenti Monitoraggio automatico del tempo, categorizzazione della produttività, reportistica e integrazioni con strumenti come Trello e Asana Gratis; piani a pagamento a partire da 3,99 $ al mese per utente Toggl Track Monitoraggio leggero del tempo su tutti i progetti; Dimensione del team: piccoli team, PMI Monitoraggio del tempo in tempo reale e offline, integrazione con il calendario e monitoraggio delle attività in background Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente In senso orario Ottimizzazione del calendario del team e tempo di concentrazione; Dimensioni del team: PMI e aziende Pianificazione delle riunioni basata sull'IA, creazione di tempi di concentrazione, analisi dei carichi di lavoro delle riunioni e collegamenti di pianificazione per il coordinamento esterno Gratis; piani a pagamento a partire da 6,75 $ al mese per utente

📖 Leggi anche: Come monitorare in modo efficiente il tempo dedicato alle attività e ai progetti

Cosa cercare in un'app di timeboxing?

Trovare l'app di timeboxing giusta può migliorare notevolmente il tuo flusso di lavoro quotidiano. Sulla base del feedback degli utenti e delle esigenze reali, ecco le funzionalità/funzioni chiave da cercare quando scegli il tuo strumento di time blocking preferito:

Integrazioni perfette: Sincronizzazione con la tua app Calendario e strumenti di gestione delle attività come Sincronizzazione con la tua app Calendario e strumenti di gestione delle attività come ClickUp , Trello o Asana per bloccare il tempo senza passare da una piattaforma all'altra

Pianificazione intelligente: assegna la priorità alle app che riprogrammano automaticamente le attività non completate utilizzando assegna la priorità alle app che riprogrammano automaticamente le attività non completate utilizzando le metriche di produttività , le scadenze e l'importanza di attività specifiche

Strumenti di concentrazione integrati: Cerca funzionalità/funzioni come timer Pomodoro, blocco dei siti web e rumore bianco per rimanere concentrato durante le sessioni di lavoro

Flessibilità su più dispositivi: scegli strumenti che funzionano su iOS, Android e app web, così puoi aggiungere attività o modificare il tuo calendario settimanale in qualsiasi momento

Calendario con fusione delle attività: Scegli app che uniscono funzionalità di gestione delle attività con il blocco del calendario, in modo da poter trascinare e rilasciare le attività, assegnare colori e allegare dettagli a ciascun blocco

Reportistica sul tempo: Assegna priorità alle app con Assegna priorità alle app con monitoraggio del tempo e reportistica integrati per comprendere meglio le tue abitudini e ottimizzare il modo in cui monitori i progressi e pianifichi in anticipo

🧠 Curiosità: Dipendenti felici = team produttivi! Uno studio suggerisce che i lavoratori più felici sono il 13% più produttivi. Questo è un motivo in più per bloccare blocchi di tempo per il lavoro produttivo e le pause nella tua organizzazione!

Le migliori app per il timeboxing

Se sei pronto a fare di più e stressarti meno, un'app affidabile per il timeboxing può migliorare la tua routine lavorativa.

Dalle tabelle orarie automatizzate alla pianificazione intelligente, queste sono le migliori app di timeboxing per aiutarti a riprendere il controllo del tuo calendario e concentrarti meglio.

1. ClickUp (ideale per il timeboxing all-in-one con gestione delle attività)

Vuoi sfruttare al massimo ogni ora? ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è progettata per gestire le tue attività, pianificare i tuoi progetti e organizzare il tuo tempo senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Pianifica i progetti in periodi di tempo fissi, imposta eventi nel calendario e rispetta le scadenze con gli strumenti integrati di monitoraggio del tempo, pianificazione e stato di avanzamento. Ancora meglio, lascia che ClickUp gestisca tutto il tuo "lavoro sul lavoro", così potrai concentrarti sulle attività che ti avvicinano ai tuoi obiettivi.

Che tu stia gestendo un team o la tua agenda fitta di impegni, ClickUp mantiene il lavoro in movimento e visibile in ogni passaggio. Come?

💜 Calendario ClickUp

Usa il Calendario di ClickUp per monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività su un calendario completo

Dai il benvenuto al Calendario ClickUp! Non è solo uno strumento per tenere traccia delle date, ma è progettato per organizzare la tua giornata con uno scopo preciso.

Pianifica facilmente blocchi di tempo, trascina e rilascia attività e allinea gli eventi del calendario con gli obiettivi del team o le priorità personali. Si sincronizza con strumenti come Google Calendar e Microsoft Outlook Calendar e recupera direttamente dall'elenco delle attività, in modo che la pianificazione rimanga dinamica e attuabile.

Una volta collegata la tua app di calendario a ClickUp, organizzare la tua giornata diventerà un gioco da ragazzi. Potrai visualizzare e pianificare facilmente il tuo programma proprio dove si trovano le tue attività. Inoltre, potrai impostare il calendario in modo che blocchi automaticamente il tuo programma per un nuovo hobby o per esercitarti in una presentazione.

Sapevi che perdi quattro ore alla settimana attivando/disattivando le app? Con ClickUp, puoi eliminare il cambio di contesto. Partecipa alle riunioni di Google Meet, Zoom o Microsoft Teams direttamente dall'app per risparmiare tempo. E con l'AI Notetaker, puoi prendere appunti durante le riunioni rimanendo concentrato sulla conversazione.

💜 Monitoraggio del tempo con ClickUp

Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp è anche uno strumento potente per chiunque voglia davvero tenere sotto controllo il proprio lavoro e organizzare la propria giornata. Ti consente di monitorare esattamente quanto tempo richiedono le attività, aiutandoti a gestire i carichi di lavoro, rispettare le scadenze e creare blocchi di tempo strutturati per le attività più importanti.

Monitora il tempo da qualsiasi luogo su ClickUp per tenere sotto controllo le tue esigenze di timeboxing

Che tu lavori da solo o in team, le funzionalità di gestione del tempo di ClickUp semplificano il monitoraggio del tempo. Puoi avviare e arrestare i timer direttamente dalle attività, monitorando il lavoro in tempo reale senza passare da un'app all'altra.

Hai dimenticato di avviare il timer? Non preoccuparti: basta registrare manualmente il tempo dedicato al lavoro svolto in passato per mantenere tutto accurato. E quando hai bisogno di approfondire, ClickUp genera report dettagliati sul tempo, offrendoti una visione chiara di dove va a finire il tuo tempo. Puoi anche confrontare il tempo stimato con quello effettivo per migliorare la pianificazione futura e rispettare le scadenze in modo più coerente.

Inoltre, impostare attività ricorrenti su ClickUp è un gioco da ragazzi. Ad esempio, puoi impostare un'attività "Controlla email" ogni mattina alle 9:00, in modo che ricompaia automaticamente ogni giorno, aiutandoti a costruire una routine più prevedibile.

💜 Modello ClickUp Time Box

Ottieni il modello gratis Suddividi le attività cardine del progetto, imposta scadenze realistiche e assegna le risorse in modo efficiente con il modello Time Box di ClickUp

Sei pronto per iniziare il tuo viaggio nel timeboxing? Inizia con il modello ClickUp Time Box. È stato creato per risolvere i problemi comuni di gestione del tempo aiutandoti a bloccare la tua giornata in sessioni di lavoro mirate e intenzionali.

Questo modello ti consente di:

Personalizza il tuo programma giornaliero con funzionalità di blocco del tempo già pronte per lavorare in modo approfondito, svolgere attività amministrative e fare pause

Tieni traccia del tempo trascorso con attività illimitate

Trascina e rilascia le attività nelle fasce orarie per mappare visivamente la tua giornata

Utilizza attività ricorrenti e automazioni per mantenere la struttura quotidiana senza aggiornamenti manuali

Suddividi gli obiettivi più grandi in parti più gestibili con attività secondarie con scadenze precise

Monitora lo stato in tempo reale e rifletti su cosa funziona (e cosa no)

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Monitoraggio del tempo in tempo reale integrato nelle attività per una fatturazione accurata e approfondimenti, rispetto ad altri strumenti di produttività

Dashboard ClickUp personalizzabili che offrono una panoramica del carico di lavoro, delle sequenze e delle prestazioni del team

Dipendenze delle attività e oltre 15 viste flessibili come grafici Gantt, vista Kanban e vista Carico di lavoro per visualizzare lo stato dei progetti ed evitare colli di bottiglia

Durata stimata, promemoria e automazioni per semplificare la gestione delle attività e rispettare le scadenze

Integrazioni perfette con strumenti come Google Calendar, Slack e Toggl per flussi di lavoro più fluidi

Limiti di ClickUp

Con le sue funzionalità/funzioni estese e le opzioni di personalizzazione, l'impostazione dei flussi di lavoro di timeboxing può sembrare complicata per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

ClickUp è molto facile da usare, nonostante tutte le funzionalità/funzioni che offre. Adoro il fatto che tutto sia in un unico posto: dalla gestione delle attività ai documenti alla vista Calendario. Il calendario mi aiuta in particolare a tenere traccia delle scadenze e a pianificare in anticipo in modo efficiente. È un ottimo strumento per la produttività sia personale che di team.

ClickUp è molto facile da usare, nonostante tutte le funzionalità/funzioni che offre. Adoro il fatto che tutto sia in un unico posto: dalla gestione delle attività ai documenti alla vista calendario. Il calendario mi aiuta soprattutto a tenere traccia delle scadenze e a pianificare in anticipo in modo efficiente. È un ottimo strumento per la produttività sia personale che di team.

2. Sunsama (ideale per la pianificazione quotidiana con integrazione del calendario)

via Sunsama

Ti capita mai di avere l'impressione che la tua giornata sia un insieme confuso di attività sparse su diverse app? Sunsama ti aiuta a fare ordine nel caos importando le attività da strumenti come Gmail, Slack e GitHub e organizzandole in fasce orarie fisse sul tuo calendario.

Con un semplice rituale di pianificazione di 10-15 minuti ogni mattina, puoi rivedere ciò che è rimasto da fare e fissare obiettivi realistici per la giornata. Invece di sovraccaricare l'utente con funzionalità/funzioni, si concentra sull'aiutarti a pianificare con intenzione e scopo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Pianifica la tua giornata con stime della durata basate sull'IA che si adattano ai tuoi modelli di lavoro

Ordina automaticamente le attività in canali come "Lavoro con i client" o "Riunioni del team"

Connettiti con strumenti come piattaforme di progetto e calendari per una pianificazione quotidiana senza intoppi

Sposta le email che richiedono attenzione nell'elenco delle attività e blocca il tempo necessario per affrontarle

Limiti di Sunsama

Il rituale della pianificazione quotidiana può sembrare impegnativo per gli utenti che preferiscono una programmazione più automatizzata

Non è uno strumento adatto per il project management complesso

Prezzi Sunsama

Versione di prova gratuita

Sottoscrizione mensile: 20 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sunsama?

Una recensione su Capterra recita:

Come imprenditore individuale, spesso è difficile gestire il numero di attività che devo svolgere in una giornata. Sunsama mi ricorda di fare delle pause, mi offre una visione realistica del tempo necessario per svolgere un'attività e mi fornisce un riepilogo settimanale di come ho impiegato il mio tempo. Posso integrare i miei calendari personali e aziendali, le attività per il benessere e il tempo dedicato alla famiglia in un unico posto. Questo mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni.

Come imprenditore individuale, spesso è difficile gestire il numero di attività che devo svolgere in una giornata. Sunsama mi ricorda di fare delle pause, mi offre una visione realistica del tempo necessario per completare un'attività e mi fornisce un riepilogo settimanale di come ho impiegato il mio tempo. Posso integrare i miei calendari personali e aziendali, le attività di benessere e il tempo dedicato alla famiglia in un unico posto. Questo mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni.

3. Todoist (la migliore per una gestione delle attività semplice e intuitiva)

tramite Todoist

Todoist semplifica la gestione delle attività personali e di team, insegnando agli utenti come risparmiare tempo grazie a funzionalità/funzioni organizzative innovative.

L'interfaccia pulita e intuitiva dell'app rende naturale l'acquisizione e l'organizzazione delle attività, sia che tu stia pianificando la tua giornata lavorativa o gestendo progetti complessi di team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Usa il sistema di flag a quattro livelli di colore per classificare le attività in base alla loro importanza

Assegna priorità alle attività con schemi ricorrenti come "ogni terzo martedì" o "ogni giorno feriale" per il lavoro ripetitivo

Imposta filtri personalizzati per visualizzare le attività in base a date di scadenza, etichette o priorità

Connettiti con strumenti come Google Calendar, Gmail, Slack e Zapier per sincronizzare il tuo flusso di lavoro

Limiti di Todoist

La versione gratuita limita l'accesso a funzionalità/funzioni come promemoria ed etichette

Prezzi di Todoist

Principianti : Gratis

Pro : 2,50 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Una recensione su Capterra recita:

Todoist è il pilastro della mia strategia di gestione del tempo insieme a Spark Mail e Google Calendar. L'integrazione con queste e altre app è perfetta e l'app mobile è fondamentale per non perdere nulla.

Todoist è il pilastro della mia strategia di gestione del tempo insieme a Spark Mail e Google Calendar. L'integrazione con queste e altre app è perfetta e l'app mobile è fondamentale per non perdere nulla.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 50% delle persone struttura il proprio tempo dedicando determinati giorni alle attività amministrative e altri al lavoro mirato, ma solo il 22% dichiara di automatizzare o delegare le attività. La gestione manuale del tempo è utile, ma non elimina le attività ripetitive che continuano a intralciare il lavoro approfondito. ✔️ Il Calendario, il Time Blocking e gli agenti IA di ClickUp lavorano insieme per proteggere il tuo tempo. Pianifica automaticamente il lavoro ripetitivo, sposta le attività in base alla priorità e attiva promemoria, così la tua settimana scorre da sola. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

4. Motion (la migliore per l'automazione dei programmi basata sull'IA)

via Motion

Motion porta una ventata di freschezza alla tecnica del timeboxing utilizzando l'intelligenza artificiale per ottimizzare la tua giornata. Questo strumento di pianificazione intelligente analizza le tue attività, le riunioni e le priorità per creare un piano giornaliero personalizzato che si adatta al tuo programma e al tuo stile di lavoro.

Ad esempio, se devi destreggiarti tra una riunione con un client e una scadenza ravvicinata per un progetto, Motion darà la priorità a queste attività e modificherà il tuo programma per garantire che entrambe siano completate in tempo. L'app si distingue per la prioritizzazione delle attività basata sull'IA, che tiene conto delle dipendenze, delle scadenze e della durata dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Gestisci senza sforzo sia le riunioni personali che quelle di lavoro, tenendo conto della disponibilità del team

Lascia che l'IA gestisca la pianificazione individuando i conflitti e spostando le riunioni agli orari ottimali

Utilizza gli strumenti integrati per la gestione delle attività, la visualizzazione delle sequenze temporali e la pianificazione delle risorse

Accedi a modelli di progetto pronti all'uso per impostare rapidamente nuove iniziative

Limiti di movimento

Richiede l'adattamento a un nuovo stile di flusso di lavoro, poiché l'IA si occupa della pianificazione

L'integrazione profonda con gli strumenti esistenti potrebbe richiedere tempo

Prezzi dinamici

Pro IA : 29 $ al mese per postazione

Business IA : 49 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4. 1/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

💡 Suggerimento per gli esperti: Vuoi semplificarti la vita? Utilizza le integrazioni di ClickUp con oltre 1.000 strumenti. Che si tratti di monitoraggio del tempo con Everhour o sincronizzazione del tuo Google Calendar, puoi tenere tutto in un unico posto e rimanere produttivo senza dover passare da un'app all'altra.

5. Akiflow (ideale per la gestione centralizzata delle attività e del calendario)

via Akiflow

Vuoi smettere di passare da un'app all'altra per gestire la tua agenda quotidiana? Akiflow riunisce tutte le tue attività e gli eventi del calendario in un'unica area di lavoro pulita. In questo modo è più facile pianificare la giornata senza dover passare continuamente da un'app all'altra.

Questo strumento di pianificazione eccelle nel raccogliere attività da piattaforme popolari come Google Calendar, Outlook, Gmail e Slack. Quando aggiorni un'attività in Akiflow, questa viene automaticamente sincronizzata con l'app di origine, mantenendo tutto coerente tra i tuoi strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow

Cattura le attività da email, messaggi o siti web con la finestra In arrivo universale di Akiflow

Trascina e rilascia le attività nel tuo calendario per un blocco efficace del tempo e rapidi aggiustamenti

Utilizza rituali quotidiani e settimanali per pianificare, riflettere e rimanere in carreggiata

Condividi la tua disponibilità per pianificare riunioni senza perdite di tempo

Limiti di Akiflow

Mancano alcuni strumenti di project management popolari rispetto alle app dedicate alla gestione delle attività

Richiede la pianificazione manuale delle attività e modelli di blocco del tempo , che possono richiedere molto tempo e portare a un sovraccarico di attività se non gestiti con attenzione

Prezzi di Akiflow

Versione di prova gratuita

Pro Monthly: 34 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2: 5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

📖 Leggi anche: Il miglior software per il monitoraggio dei dipendenti

6. Reclaim (ideale per il blocco intelligente del tempo e l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata)

via Reclaim

Immagina uno strumento che organizza automaticamente le tue attività in base alle tue riunioni senza che tu debba muovere un dito. Reclaim IA di Dropbox fa proprio questo, sincronizzandosi con il tuo calendario e regolando gli orari in tempo reale in base al tuo carico di lavoro e alle tue priorità.

Tiene conto delle scadenze e del tempo a disposizione per assegnare i momenti giusti alle attività. Invece di perdere tempo a modificare manualmente la tua giornata, ti permette di concentrarti su ciò che conta, mentre lo strumento garantisce che il tuo calendario rimanga ottimizzato e privo di conflitti.

Ritrova le migliori funzionalità/funzioni

Pianifica attività e riunioni in base ai tuoi modelli di lavoro

Blocca automaticamente il tempo di concentrazione per lavorare in modo approfondito con un ritmo simile a quello del Pomodoro

Unifica tutti i calendari (Google Calendar, Outlook) in un'unica visualizzazione

Adattati ai cambiamenti spostando automaticamente le attività quando sorgono conflitti

Supera i limiti

L'impostazione di più integrazioni del calendario richiede un po' di lavoro iniziale

Nessuna app mobile per la pianificazione in movimento

La pianificazione automatica potrebbe non essere sempre in linea con le preferenze personali

Reclaim prezzi

Lite : Gratis

Starter : 10 $ al mese per postazione

Business: 15 $ al mese per postazione

Recupera valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim?

Un recensore di G2 afferma:

Da studente, la mia capacità di dedicare tempo ai progetti è limitata. Ora devo solo aggiungere l'attività all'elenco delle cose da fare e viene automaticamente programmata. È anche facile vedere se sono troppo indietro e devo lavorare ore extra per recuperare i compiti.

Da studente, la mia capacità di dedicare tempo ai progetti è limitata. Ora devo solo aggiungere l'attività all'elenco delle cose da fare e viene automaticamente programmata. È anche facile vedere se sono troppo indietro e devo lavorare ore extra per recuperare i compiti.

7. TickTick (la migliore per la produttività personale con timer Pomodoro integrato)

via TickTick

TickTick combina la gestione intelligente delle attività, la pianificazione del calendario e il monitoraggio delle abitudini per aiutarti a pianificare la tua giornata con uno scopo preciso. Con diverse visualizzazioni del calendario (mensile, settimanale, programma, più giorni e più settimane) puoi visualizzare facilmente l'intero programma.

È molto più di una semplice app con elenco delle cose da fare. Offre timer Pomodoro e promemoria intelligenti per mantenere alta la concentrazione e la coerenza. Che tu stia creando attività o nuove abitudini, TickTick ti aiuta a rimanere in linea con i tuoi obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Imposta promemoria ricorrenti con intervalli personalizzati, notifiche via email e avvisi basati sulla posizione su iOS

Organizza le attività con filtri e tag intelligenti per un accesso rapido

Visualizza le attività in formato Elenco, Kanban o Sequenza e utilizza Markdown per note dettagliate

Tieni traccia delle abitudini insieme alle attività regolari per creare routine coerenti

Limiti di TickTick

Funzionalità/funzioni di collaborazione limitate per la gestione delle attività basata su team

Nessuna funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo per un'analisi dettagliata della produttività

Opzioni di personalizzazione limitate per alcune visualizzazioni e layout delle attività

Prezzi di TickTick

Piano annuale: 35,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

👀 Lo sapevi? La matrice di Eisenhower, resa popolare dal presidente Dwight D. Eisenhower, è una tecnica di gestione del tempo che aiuta a classificare le attività in base all'urgenza e all'importanza. Si tratta di concentrarsi sulle attività importanti ma non necessariamente urgenti, in modo da non perdere tempo con cose che non sono una priorità.

8. TimeCamp (ideale per il monitoraggio del tempo con funzionalità di fatturazione)

via TimeCamp

Hai bisogno di una tabella oraria che monitori il tempo senza complicazioni? TimeCamp funziona silenziosamente in background, così non dovrai più fare ipotesi o gestire fogli di calcolo. Registra automaticamente le tue ore e trasforma i dati in informazioni preziose.

Che si tratti di monitorare la produttività, gestire progetti o generare fatture, TimeCamp ti aiuta a comprendere le tue abitudini di lavoro e a trovare modi per migliorare. Inoltre, si integra con tutti i tuoi strumenti preferiti, rendendolo un'aggiunta perfetta al tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Tieni traccia del tempo automaticamente o manualmente con il rilevamento dell'inattività, il monitoraggio delle app e la categorizzazione della produttività

Genera report per valutare lo stato di avanzamento, le prestazioni e il budget

Integra strumenti come Trello, Asana e ClickUp per semplificare i flussi di lavoro

Utilizza app mobili con monitoraggio GPS e geofencing per team remoti

Limiti di TimeCamp

I ruoli degli utenti sono limitati nei piani di livello inferiore; la gestione avanzata dei ruoli è disponibile solo nel piano Premium

L'app mobile, specialmente su iOS, può essere lenta e soggetta a problemi di sincronizzazione, causando occasionali discrepanze nei dati

Prezzi di TimeCamp

piano Free

Versione iniziale : 2,99 $ al mese per utente

Premium : 4,99 $ al mese per utente

Ultimate : 7,99 $ al mese per utente

Enterprise: 11,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4,7/5 (oltre 340 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 590 recensioni)

9. Toggl Track (ideale per un monitoraggio leggero del tempo tra i progetti)

tramite Toggl Track

Hai bisogno di un modo semplice e affidabile per monitorare come trascorri la tua giornata lavorativa? Toggl Track offre un'esperienza intuitiva e senza fronzoli che ti aiuta a tenere sotto controllo tutte le tue attività, senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

È progettata per adattarsi alla tua routine, sia che tu preferisca utilizzare un'app desktop, un'estensione del browser o un dispositivo mobile.

Con funzionalità/funzioni quali l'integrazione con l'app Calendario, il monitoraggio in background e i timer con un solo clic, offre i veri vantaggi delle app di timeboxing, trasformando le ore sparse in blocchi di lavoro strutturati e mirati.

Toggl Track migliori funzionalità/funzioni

Visualizza le voci relative al tempo in Google Calendar o Outlook

Tieni traccia del tempo in tempo reale o offline, sincronizzando in un secondo momento; attiva/disattiva la modalità timer e manuale

Usa il cellulare per il monitoraggio in movimento o il desktop per un flusso di lavoro mirato

Abilita il monitoraggio in background su app e siti web per acquisire automaticamente le attività

Toggl Limiti

Funzionalità/funzioni di project management limitate rispetto agli strumenti dedicati

Le opzioni di reportistica per il lavoro rivolto ai client sono limitate

Toggl Track prezzi

piano Free

Versione iniziale: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Toggl Monitoraggio valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.550 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

🧠 Curiosità: Il timeboxing ha avuto origine nello sviluppo di software, dove i team assegnavano periodi fissi (o "box") per lavorare su attività specifiche. Introdotto originariamente nel contesto delle metodologie Agile, ha aiutato i team a rimanere concentrati e in linea con gli obiettivi. Oggi è una tecnica di produttività popolare utilizzata da tutti, dagli amministratori delegati agli studenti, per ridurre al minimo le distrazioni e garantire che le attività siano completate in modo efficiente entro un determinato periodo di tempo.

10. Clockwise (ideale per ottimizzare il calendario del team e concentrarsi sul lavoro)

via Clockwise

ti senti sopraffatto da riunioni infinite e fai fatica a ritagliarti del tempo per lavorare in modo approfondito? Clockwise ha la soluzione che fa per te.

Questo assistente di pianificazione basato sull'IA ottimizza la tua giornata programmando automaticamente le riunioni, salvaguardando il tempo dedicato alla concentrazione e sincronizzandosi senza sforzo con Google Calendar, Slack e Asana. È progettato per aiutarti a riprendere il controllo del tuo calendario e aumentare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockwise

Riprogramma automaticamente le riunioni per creare blocchi di tempo ininterrotti dedicati alla concentrazione

Si integra con Google Calendar, Slack e altri strumenti per una pianificazione semplificata

Fornisce analisi per misurare il carico delle riunioni e il tempo dedicato alle attività in tutta l'organizzazione

Offre collegamenti di pianificazione per coordinare riunioni con invitati esterni e più colleghi

Limiti dell'orologio

La funzionalità/funzione flessibile Riunioni è limitata alle riunioni interne

Non supporta la riprogrammazione automatica delle riunioni con partecipanti esterni

Prezzi in senso orario

Free

Teams: 6,75 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Business: 11,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in senso orario

G2: 4,7/5 (oltre 65 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clockwise?

Una recensione su G2 dice:

Mi aiuta a concentrarmi sul tempo che mi serve, ma che trovo troppo complicato da gestire da solo in modo costante. Mi piace che il programma IA risponda ai cambiamenti nel mio calendario prima ancora che lo faccia io. Ho scoperto che ha avuto un impatto positivo sulla mia produttività e ha reso i miei colleghi più sensibili quando si tratta di prenotare il tempo pre-assegnato nel mio calendario. Per un singolo utente, penso che il prezzo sia ragionevole ed è stato anche facile integrarlo con gli strumenti chiave che già utilizzo per il lavoro, ad esempio Outlook e Asana.

Mi aiuta a concentrarmi sul tempo che mi serve, ma che trovo troppo complicato da organizzare da solo in modo coerente. Mi piace che il programma IA risponda ai cambiamenti nel mio calendario prima ancora che lo faccia io. Ho scoperto che ha avuto un impatto positivo sulla mia produttività e ha reso i miei colleghi più sensibili quando si tratta di prenotare il tempo pre-assegnato nel mio calendario. Per un singolo utente, penso che il prezzo sia ragionevole ed è stato anche facile da integrare con gli strumenti chiave che già utilizzo per il lavoro, ad esempio Outlook, Asana.

Rendi importante ogni minuto con ClickUp

Il tempo è l'unica risorsa che non possiamo aumentare. Ecco perché scegliere la giusta app di timeboxing è così importante per la tua produttività.

Ogni app del nostro elenco offre qualcosa di speciale: alcune eccellono nella gestione delle attività personali, aiutandoti a ritagliarti periodi di lavoro mirati, mentre altre brillano nelle impostazioni di team.

Ma se desideri una soluzione completa che combini il timeboxing con solide funzionalità di project management, ClickUp si distingue dalla massa. La sua app personalizzabile per il monitoraggio del tempo, i flussi di lavoro automatizzati e gli strumenti di collaborazione in team ti aiutano a fare molto di più che gestire il tempo: ti aiutano a sfruttarlo al meglio.

Puoi impostare attività con limiti di tempo, monitorare lo stato in tempo reale e modificare il tuo programma al volo. Inoltre, con funzionalità/funzioni come dashboard personalizzate e reportistica dettagliata, saprai sempre esattamente come il tuo team sta impiegando il proprio tempo.

Sei pronto a prendere il controllo del tuo tempo e aumentare la tua produttività?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp.