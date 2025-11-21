Le 13 migliori alternative a ElevenLabs per una sintesi vocale realistica di testo

Hai mai provato a generare voci fuori campo che suonassero umane, ma che alla fine risultavano comunque robotiche e monotone?

Sebbene ElevenLabs abbia alzato la barra con la sua sintesi di testo realistica [TTS], non è l'unica opzione disponibile. La voce giusta può determinare il successo o il fallimento del tuo messaggio, che tu stia producendo podcast, video di formazione o annunci pubblicitari dinamici.

In questo post del blog esploreremo le migliori alternative a ElevenLabs per un parlato realistico, espressivo e naturale. 🔊

Perché scegliere un'alternativa a ElevenLabs

ElevenLabs è un attore di spicco nello spazio TTS, ma non è la soluzione giusta per tutti gli autori o le aziende. Ecco perché potrebbe essere utile valutare un'alternativa a Elevenlabs:

Generazione di caratteri limitata: limite massimo di 5.000 caratteri per richiesta nei piani a pagamento e 2.500 nel piano Free.

Rigido sistema di crediti mensili: l'utilizzo è regolato dai limiti di credito mensili e il superamento dei limiti richiede l'acquisto di crediti aggiuntivi.

Limiti di dimensione del progetto: i progetti sono limitati a 200 capitoli, con 400 paragrafi per capitolo e fino a 5.000 caratteri per paragrafo.

Funzionalità/funzione avanzate costose: i progetti con più altoparlanti, l'audio di alta qualità (192 kbps) e la clonazione vocale di livello professionale sono disponibili solo nei piani di livello superiore.

Support linguistico con limite: funzionalità/funzione chiave come ElevenReader Publishing supportano solo l'inglese.

Costi di sperimentazione elevati: i crediti vengono utilizzati ad ogni tentativo, comprese le modifiche, i nuovi tentativi e le generazioni di test.

Nessun diritto di formazione dei modelli di IA: i risultati non possono essere riutilizzati per la formazione, la messa a punto o lo sviluppo di altri strumenti di IA.

Le migliori alternative a ElevenLabs in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutte le alternative a ElevanLabs. 📊

Strumento Caratteristiche migliori Ideale per Prezzi ClickUp Redigi bozze di script in ClickUp Documenti, trascrivi le riunioni con ClickUp AI Notetaker, riepiloga/riassumi e collega le note delle riunioni utilizzando ClickUp Brain, gestisci le trascrizioni all'interno delle attività e dei flussi di lavoro con una perfetta integrazione con strumenti di terze parti. Team di tutte le dimensioni, inclusi singoli individui, piccoli team e operazioni aziendali. Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. Murf. ai Accedi all'API di generazione vocale in tempo reale, al modificatore vocale con regolazione personalizzata, crea esperienze multilingue, distribuisci audio su larga scala. Piccole imprese e autori di contenuto Versione di prova disponibile; a partire da 29 $ al mese per utente (Starter) PlayHT Accedi all'API di generazione vocale in tempo reale, clona le voci con regolazioni personalizzate, crea esperienze multilingue. Sviluppatori e aziende di medie dimensioni Prezzi personalizzati Amazon Polly Genera discorsi realistici con voci neurali, riproduci audio in streaming istantaneamente, gestisci lessici per la pronuncia, integra con le app AWS. Team di medie e aziende integrati con i servizi AWS Livello gratis disponibile; prezzi personalizzati. Google TTS Scegli tra WaveNet o voci standard, personalizza il tono e l'intonazione, converti il testo in oltre 40 lingue, riproduci la voce in streaming in tempo reale. App, bot e aziende globali sull'infrastruttura Google Cloud Livello gratis disponibile; prezzi personalizzati. Microsoft Azure Crea app con sintesi vocale in tempo reale, progetta voci neurali personalizzate, converti il testo con i controlli SSML, gestisci l'utilizzo nell'ecosistema Azure. Aziende e team di sviluppo avanzati Livello gratis disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende. Speechify Converti PDF e documenti in audio, regola la velocità di lettura, scansiona immagini con OCR, ascolta su diversi dispositivi mentre sei in movimento. Individui e piccoli team Versione di prova gratis disponibile; prezzi personalizzati. Descript Registra le conversazioni con la cattura dello schermo, trascrivi istantaneamente, modifica utilizzando l'interfaccia di testo, genera voci fuori campo con Overdub. Autori e piccole aziende Piano Free disponibile; a partire da 24 $ al mese (Hobbyist) Resemble IA Clona le voci con livelli emotivi, converti l'audio in parlato in tempo reale, cambia lingua al volo, integra la voce nelle app. Sviluppatori e team di contenuto di media dimensione Versione di prova gratis; a partire da 19 $ al mese. WellSaid Labs Seleziona voci di qualità professionale, crea narrazioni coerenti, collabora in team vocali in condivisione, esporta per la formazione e il marketing. Formazione, apprendimento e marketing nei team delle medie imprese e delle grandi aziende Piano Free disponibile; a partire da 99 $ al mese (Creative) Lovo IA Scrivi annunci pubblicitari o narrazioni, seleziona voci ottimizzate per le emozioni, modifica il ritmo e le pause, ottieni audio pronto per la trasmissione. Piccole aziende e autori di contenuto Piano Free disponibile; a partire da 10 $ al mese (Basic) Listnr Converti i blog in audio con un clic, pubblica direttamente sulle piattaforme podcast, incorpora l'audio nei siti, gestisci le versioni audio. Piccole team e autori indipendenti Prezzi personalizzati Synthesia Scrivi script all'interno dell'editor, scegli tra oltre 230 avatar IA, genera automaticamente voci fuori campo e localizza i video con un ampio supporto linguistico (oltre 140 lingue). Aziende di medie dimensioni e team aziendali Piano Free disponibile; a partire da 29 $ al mese (Starter)

Le migliori alternative a ElevenLabs da utilizzare

Queste 13 alternative a ElevenLabs offrono funzionalità specializzate, come la tecnologia di clonazione vocale per la scrittura di script, la trascrizione e la gestione dei flussi di lavoro audio.

Iniziamo! 💪

ClickUp (ideale per le funzionalità di trascrizione integrate e le note utilizzabili)

ClickUp AI è in grado di acquisire e trascrivere istantaneamente le tue note vocali nelle chat e nelle attività, rendendole ricercabili.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, combina project management, documenti e comunicazione di team in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca AI di nuova generazione.

I flussi di lavoro di conversione da voce a testo basati sull'IA sono disponibili su tutta la piattaforma, aiutandoti a muoverti alla velocità dei tuoi pensieri.

ClickUp Brain: IA ambientale che crea la connessione tra le tue conversazioni e i flussi di lavoro

Il cuore della piattaforma è ClickUp Brain, un assistente AI integrato direttamente in ogni livello del tuo spazio di lavoro, da ClickUp Documenti a Attività a Riunioni.

Questo strumento di IA contestuale trasforma il modo in cui acquisisci, trascrivi e agisci sulle conversazioni nel tuo spazio di lavoro. Con funzionalità/funzione come la trascrizione vocale basata sull'IA, puoi registrare riunioni o clip vocali direttamente in ClickUp e Brain genererà automaticamente trascrizioni accurate, senza più dover cercare freneticamente note o dettagli chiave mancanti.

Ma non finisce qui: ClickUp Brain analizza in modo intelligente queste trascrizioni e chat per identificare gli elementi da intraprendere, trasformandoli istantaneamente in attività o promemoria con un contesto ricco, il tutto senza uscire dal tuo flusso di lavoro. Sia che tu stia utilizzando l'app desktop Talk to Text per la dettatura a mani libere o che stia sfruttando l'IA Notetaker per riassumere le riunioni ed estrarre i passaggi successivi, ClickUp Brain garantisce che ogni conversazione sia ricercabile, utilizzabile e perfettamente collegata ai tuoi progetti. Ciò significa che puoi chiedere a Brain di trovare gli elementi da intraprendere dalla chiamata della settimana scorsa, trascrivere o riepilogare/riassumere una nota vocale o persino creare attività dai thread di chat, rendendo il tuo intero spazio di lavoro più intelligente, più organizzato e veramente collaborativo.

Genera reportistica di team, monitora lo stato e ottieni informazioni approfondite all'istante con ClickUp Brain

Rendi le tue riunioni più produttive con ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker si unisce automaticamente alle tue riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, trascrive la conversazione in tempo reale e identifica gli elementi chiave da intraprendere.

Dopo la riunione, lo strumento di intelligenza artificiale per la presa di appunti genera un riepilogo completo e lo allega direttamente alle attività di ClickUp o ai progetti pertinenti all'interno del tuo spazio di lavoro. Ciò garantisce che le decisioni e le responsabilità critiche siano chiaramente documentate e facilmente accessibili.

Ad esempio, stai acquisendo un nuovo client per un progetto di doppiaggio o una partnership sui contenuti. Puoi utilizzare l'IA per gli appunti delle riunioni: si unisce alla tua chiamata, acquisisce i requisiti del client, le scadenze e le preferenze creative, quindi crea automaticamente attività assegnate al tuo sceneggiatore, editor audio o sviluppatore.

ClickUp documento

Vuoi creare brief creativi, script o specifiche tecniche? Affidati a ClickUp Documenti.

*Scrivi bozze di post per blog, script o documentazione di sviluppo con la modifica in tempo reale all'interno di ClickUp Doc

Grazie alle sue funzionalità/funzione IA integrate, puoi istantaneamente riepilogare/riassumere lunghi thread di feedback, estrarre punti di azione e suggerire i passaggi successivi, perfetti per gestire approvazioni di script, note di sviluppo o revisioni interne tra i team.

Ad esempio, durante la stesura di una nuova politica aziendale, i membri del team possono collaborare e condividere note. Basta chiedere a ClickUp Brain di fornire un riepilogo/riassunto per una rapida revisione in linguaggio naturale e lo otterrai in pochi secondi. La parte migliore? Tutti i tuoi appunti, trascrizioni, modelli di elenchi di attività e cose da fare si collegano automaticamente ad attività, attività cardine e sequenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra e condividi feedback: cattura registrazioni dello schermo con voci fuori campo per rivedere le modifiche, spiegare i cambiamenti di progettazione o guidare il tuo team attraverso le nuove funzionalità/funzione utilizzando cattura registrazioni dello schermo con voci fuori campo per rivedere le modifiche, spiegare i cambiamenti di progettazione o guidare il tuo team attraverso le nuove funzionalità/funzione utilizzando ClickUp Clips

Organizza i tuoi flussi di lavoro: crea pipeline su misura per il tuo processo, come la revisione degli script, la consegna dell'audio o il monitoraggio dei bug con crea pipeline su misura per il tuo processo, come la revisione degli script, la consegna dell'audio o il monitoraggio dei bug con gli stati delle attività personalizzati di ClickUp

Visualizza le tue idee: usa usa ClickUp Whiteboards per pianificare script, delineare contenuto video o mappare sprint di sviluppo in uno spazio visivo libero creato appositamente per il brainstorming.

Metti tutto insieme: collega strumenti come Figma, Google Drive o GitHub in modo che le tue risorse, le tue note e il tuo codice siano sempre a portata di mano con le integrazioni ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzione e opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

ClickUp Brain è davvero un grande risparmio di tempo. L'intelligenza artificiale integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti componenti aggiuntivi. […] Eseguiamo sprint agili, pubblichiamo documenti e gestiamo gli OKR senza dover passare da un'app all'altra. Le integrazioni native (Slack, Drive, GitHub) sono veloci da configurare. *

⭐️ Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'IA, creato per flussi di lavoro voice-first. Le sue avanzate funzionalità di conversione da voce a testo ti consentono di esprimere le tue idee, attività o istruzioni e di trascriverle, organizzarle e metterle in pratica all'istante. Che tu stia prendendo note durante una riunione, aggiornando i piani di progetto o inviando messaggi rapidi, Brain MAX ti consente di gestire il tuo lavoro senza sforzo e a mani libere. Questa esperienza voice-first senza soluzione di continuità semplifica le tue routine quotidiane, riduce lo sforzo manuale e ti consente di concentrarti su ciò che conta di più, rendendo la produttività più veloce e naturale che mai.

2. Murf. ai (Ideale per la produzione di voci fuori campo IA di qualità professionale)

Murf. ai è uno strumento di generazione vocale basato sull'intelligenza artificiale, ideale per contenuti che richiedono profondità emotiva, come audiolibri, e-learning o campagne promozionali. Lo strumento di trascrizione basato sull'intelligenza artificiale ti offre il pieno controllo dello stile vocale, del tono, della velocità e della pronuncia, il tutto attraverso un'interfaccia intuitiva o l'accesso all'API.

Aree di lavoro condivise, librerie di pronuncia e preset vocali aiutano a garantire che il risultato sia coerente tra progetti, team e lingue. Inoltre, grazie alla sua selezione etica delle voci e alla sua vasta libreria, non sarai costretto a scegliere tra le solite cinque opzioni generiche, ma potrai ottenere voci che suonano umane e si adattano al contesto del tuo pubblico globale.

Le migliori funzionalità/funzione di Murf. ai

Riproduzione vocale diretta con Say It My Way per replicare il tuo tono di voce, il tuo ritmo e la tua cadenza, guidando la voce IA riga per riga.

Genera varianti vocali con Variability e crea istantaneamente più opzioni di tono e ritmo per la stessa riga senza dover ripetere manualmente le registrazioni.

Evidenzia le parole di maggiore impatto con l' enfasi a livello di parola per aggiungere enfasi a parole specifiche per una narrazione drammatica o una maggiore chiarezza didattica.

Modifica l'audio tramite script con la funzionalità/funzione modifica vocale, che include la trascrizione e la riscrittura delle voci fuori campo registrate direttamente come testo prima di renderle nuovamente all'istante.

Limiti di Murf. ai

I piani di livello inferiore non generano voci dal suono naturale.

Le regolazioni di pronuncia personalizzate non sono sempre efficaci o amichevoli per gli utenti.

Prezzi di Murf. ai

Free

Autore: 29 $ al mese per utente

Crescita: 99 $ al mese per utente

Aziendale: 299 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Murf. ai

G2: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Murf. ai?

Un breve estratto da un utente reale:

Murf studio è facile da usare. Siamo uno studio dentistico e attualmente lo stiamo utilizzando per trasformare la nostra noiosa musica di attesa in uno spot pubblicitario con impostazione musicale per informare i nostri pazienti sui nostri servizi... A volte la voce sembrava un po' innaturale... Ma non sono sicuro che valga la pena effettuare l'aggiornamento. Mi piacerebbe ricevere un testo per vedere se le funzionalità aggiornate valgono l'investimento per me.

Murf studio è facile da usare. Siamo uno studio dentistico e attualmente lo stiamo utilizzando per trasformare la nostra noiosa musica di attesa in uno spot pubblicitario con impostazione musicale per informare i nostri pazienti sui nostri servizi... A volte la voce sembrava un po' innaturale... Ma non sono sicuro che valga la pena effettuare l'aggiornamento. Mi piacerebbe ricevere un testo per poter valutare se le funzionalità aggiornate valgono l'investimento per me.

📮 ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che il 42% dei team utilizza clip registrate (21%) o strumenti di project management (21%) per il lavoro asincrono. Tuttavia, questi strumenti richiedono spesso risorse aggiuntive, tra cui sottoscrizioni separate, accessi e curve di apprendimento. Come app completa per il lavoro, ClickUp semplifica la comunicazione asincrona. Accedi a video, messaggi vocali, flussi di lavoro di progetto, documenti collaborativi e un blocco note IA integrato, il tutto in un unico spazio di lavoro. Perché gestire più sottoscrizioni e informazioni sparse quando una singola soluzione può semplificare l'intero flusso di lavoro? 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

3. PlayHT (ideale per la creazione di contenuto multilingue)

tramite PlayHT

Hai un blocco a causa della limitata flessibilità vocale o di colli di bottiglia nella produzione? PlayHT ti aiuta. Oltre a convertire il testo in voce, PlayHT personalizza l'esperienza vocale che desideri. Invece di limitarti a letture robotiche o impostazioni predefinite rigide, ottieni voci come "Mikael", "Deedee" e "Atlas", ciascuna costruita con una personalità umana convincente per toni e casi d'uso specifici.

Vuoi perfezionare la resa di un modulo di e-learning con molti acronimi? O magari aggiungere una voce fuori campo a un video? Puoi farlo. Il suo modello Dialog offre fluidità e sfumature di conversazione, ideali per podcast e assistenti IA. Nel frattempo, il modello 3.0 Mini mantiene la leggerezza e la reattività per applicazioni in tempo reale come giochi dal vivo o agenti interattivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di PlayHT

Regola l'emozione, il ritmo, il tono, l'enfasi e inserisci persino pause intenzionali con Speech Styles e Inflections .

Utilizza l'anteprima a livello di paragrafo per modificare la resa prima di generare l'audio finale.

Definisci come vengono pronunciati i nomi dei marchi, i termini tecnici o gli acronimi e riutilizzali senza sforzo.

Passa da un parlante all'altro utilizzando l'editor Multi-Voice per creare script ricchi di dialoghi con più voci IA distinte nello stesso file.

Limiti di PlayHT

Varietà e autenticità al limite in alcuni accenti, esempio gli utenti lamentano che le voci australiane suonano americane o britanniche.

Interfaccia utente goffa e incoerente, specialmente durante le transizioni tra gli editor.

Prezzi di PlayHT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PlayHT

G2: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il viaggio delle voci fuori campo generate dall'IA è iniziato con dispositivi meccanici come il fonografo di Thomas Edison nel 1877, che poteva registrare e riprodurre suoni ma non era in grado di sintetizzare il parlato umano reale.

4. Amazon Polly (ideale per fornire una sintesi vocale di alta qualità)

tramite Amazon Polly

Amazon Polly è un servizio TTS basato su cloud offerto da Amazon Web Services (AWS). Sebbene non sia progettato per letture teatrali o caratteri iper-espressivi, funziona bene laddove la scalabilità, il supporto multilingue e la velocità sono requisiti imprescindibili.

Gli sviluppatori possono utilizzare il linguaggio SSML (Speech Synthesis Markup Language) per ottimizzare l'output vocale, regolando aspetti quali pronuncia, volume, tono e velocità di eloquio per ottenere l'effetto desiderato. Inoltre, per chi sviluppa app vocali o esperienze multimediali, i modelli vocali neurali a bassa latenza di Polly offrono il realismo necessario per mantenere vivo l'interesse degli ascoltatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon Polly

Trasforma PDF, articoli e pagine web in flussi vocali con TTS neurale

Utilizza i segni di interpunzione e i lessici di pronuncia personalizzati per ottenere nomi, gergo o acronimi esattamente corretti.

Utilizza l' API Amazon Polly per abilitare la funzionalità vocale su richiesta in app, siti web o sistemi rivolti ai clienti.

Produci migliaia di versioni audio di contenuto mutevole senza assumere personale o registrare nuovamente.

Limiti di Amazon Polly

Richiede conoscenze tecniche per utilizzare efficacemente SSML per funzionalità avanzate di clonazione vocale e parlato personalizzato.

Gli utenti hanno segnalato problemi nell'acquisizione accurata dei suoni vocali nativi o nel riconoscimento di alcune voci regionali.

Prezzi di Amazon Polly

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli strumenti

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon Polly?

Un utente ha condiviso questa recensione su G2:

Mi piace molto il modo in cui Amazon Polly fa parlare i computer come esseri umani. Il suono è molto naturale ed è possibile scegliere diverse voci. È ottimo per realizzare voci fuori campo per i video o per far parlare le tue app. È facilissimo da usare! Non mi piace che Amazon Polly abbia dei costi di utilizzo, il che significa che devi pagare per il numero di caratteri che legge ad alta voce. Può diventare costoso se lo usi molto.

Mi piace molto il modo in cui Amazon Polly fa parlare i computer come esseri umani. Il suono è molto naturale ed è possibile scegliere diverse voci. È ottimo per realizzare voci fuori campo per i video o per far parlare le tue app. È facilissimo da usare! Non mi piace che Amazon Polly abbia dei costi di utilizzo, il che significa che devi pagare per il numero di caratteri che legge ad alta voce. Può diventare costoso se lo usi molto.

📖 Leggi anche: Alternative a Otter IA

5. Google TTS (ideale per generare contenuto audio multilingue)

tramite Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech è un servizio basato su cloud che trasforma il testo scritto in un parlato umano dal suono naturale, sfruttando le avanzate tecnologie di apprendimento automatico di Google.

Con oltre 380 voci e più di 50 varianti linguistiche, lo strumento offre un supporto affidabile, dal ridimensionamento del contenuto globale al branding audio iper-localizzato. Inoltre, lo streaming a bassa latenza da Chirp 3 e il realismo supportato dalla ricerca di WaveNet garantiscono un risultato raffinato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google TTS

Scegli le voci WaveNet per generare un parlato ad alta fedeltà con intonazione e ritmo realistici, grazie ai modelli avanzati di DeepMind.

Utilizza le voci Neural2 per produrre un parlato più naturale ed espressivo con la tecnologia di rete neurale di nuova generazione.

Implementa le voci Chirp 3 (HD) per creare audio spontaneo e di conversazione, con disfluenze simili a quelle umane e intonazioni ricche di sfumature.

Utilizza il supporto SSML per formattare date, numeri, pause ed enfatizzare frasi chiave.

Limiti di Google TTS

Ogni richiesta API ha un limite di 5.000 byte di testo in ingresso, suddividendo i testi più lunghi in più richieste.

Non è ottimizzato per scenari di streaming in tempo reale.

Prezzi di Google TTS

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google TTS

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👋🏾 Scopri come utilizzare l'IA per migliorare la produttività. Guarda questo tutorial!

6. Microsoft Azure (ideale per l'esecuzione di applicazioni basate sulla voce)

tramite Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech offre una piattaforma vocale completa che consente di trascrivere, sintetizzare, analizzare e persino creare voci neurali personalizzate. La parte migliore? Tutto risiede nel cloud affidabile di Microsoft, offrendoti strumenti di livello azienda senza compromettere la scalabilità o il controllo.

Speech Studio ti consente di creare da zero la tua voce personalizzata o di migliorare le esperienze audio utilizzando modelli integrati ad alta fedeltà. Le voci HD migliorano ulteriormente questo aspetto, regolando i toni di voce in tempo reale per adattarli al tono del testo inserito, garantendo un output più espressivo e sensibile al contesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Azure

Aggiungi una sintesi vocale realistica sfruttando voci neurali predefinite ad alta fedeltà (48 kHz) per un output più realistico.

Sfrutta la sua API di sintesi batch per generare audio di lunga durata come audiolibri o materiale formativo in modo asincrono.

Genera dati visemici per animare avatar o esseri umani digitali con un accurato sincronismo labiale in inglese americano.

Limiti di Microsoft Azure

L'implementazione dell'API TTS richiede competenza con i servizi cloud e le API.

La creazione di una voce neurale personalizzata richiede un investimento significativo, compresa l'approvazione da parte di Microsoft e un tempo di formazione considerevole.

Prezzi di Microsoft Azure

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Azure?

Ecco cosa dice una recensione su Capterra:

La cosa che mi piace di più di Microsoft Azure è che offre database come SQL e anche le funzionalità/funzione DevOps sono ottime e aiutano molto nella creazione di siti web e app... La cosa che mi piace di meno è che a volte i servizi sono lenti e ci sono interruzioni che portano a tempi di inattività.

La cosa che mi piace di più di Microsoft Azure è che offre database come SQL e anche le funzionalità/funzione DevOps sono ottime e aiutano molto nella creazione di siti web e app... La cosa che mi piace di meno è che a volte i servizi sono lenti e ci sono interruzioni che portano a tempi di inattività.

🔍 Lo sapevi? Negli anni '50, Bell Labs creò Audrey, un sistema in grado di riconoscere le cifre da zero a nove. Decenni dopo, la tecnologia vocale si è evoluta con il modello Hidden Markov, alimentando strumenti degli anni '90 come Dragon Dictate, che finalmente era in grado di comprendere più dei semplici numeri.

7. Speechify (ideale per trasformare qualsiasi testo in audio ovunque ti trovi)

tramite Speechify

Speechify è una piattaforma TTS basata sull'IA che converte i contenuti scritti in audio dal suono naturale. Disponibile come app mobile, app desktop ed estensione del browser, si rivolge a una base di utenti diversificata, tra cui studenti, professionisti e persone con difficoltà di lettura come la dislessia.

Dalla scansione di contenuto fisico con il tuo telefono e la sua conversione istantanea in audio, al doppiaggio di contenuto multilingue per una diffusione globale, la piattaforma è ricca di funzionalità che consentono di eliminare i colli di bottiglia nella produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechify

Utilizza il suo riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per scansionare documenti fisici o immagini e farli leggere ad alta voce.

Utilizzala come estensione di Chrome per leggere pagine web, email e documenti direttamente nel tuo browser.

Sfrutta la funzionalità/funzione Clonazione vocale per replicare la tua voce con soli 20 secondi di audio.

Leggi fino a 4,5 volte più velocemente con la riproduzione basata sull'IA per visualizzare in anteprima script, documenti o contenuto di lunga durata mentre sei in movimento.

Limiti di Speechify

Il servizio potrebbe riscontrare problemi di latenza nelle applicazioni di streaming in tempo reale.

Il sistema fatica a trasmettere emozioni sfumate o sottigliezze contestuali.

Prezzi di Speechify

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Speechify

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Speechify?

Secondo un recensore di G2:

Ho usato Speechify per la prima volta per uno dei miei progetti e mi è piaciuto subito. La cosa migliore è che l'API è molto facile da usare e il risultato è molto nitido e chiaro. Mi ha fatto risparmiare molto tempo e mi ha fornito un risultato corretto... C'è un limite al numero di testi che è possibile tradurre contemporaneamente nella versione gratis. Se fornissero una versione premium per il test, sarebbe davvero utile per valutare lo strumento.

Ho usato Speechify per la prima volta per uno dei miei progetti e mi è piaciuto subito. La cosa migliore è che l'API è molto facile da usare e il risultato è molto nitido e chiaro. Mi ha fatto risparmiare molto tempo e mi ha fornito un risultato corretto... C'è un limite al numero di testi che è possibile tradurre contemporaneamente nella versione gratuita. Se fornissero una versione premium per il test, sarebbe davvero utile per valutare lo strumento.

🧠 Curiosità: Speechify è stata fondata da Cliff Weitzman, che inizialmente l'ha creata per aiutarsi con la sua dislessia. Ora, l'obiettivo è rendere la lettura più veloce e accessibile a tutti.

📖 Leggi anche: Il miglior software di conversione di testo in voce

8. Descript (ideale per creare e modificare podcast e tutorial)

tramite Descript

Se la creazione di voci fuori campo, video o podcast di alta qualità occupa troppo tempo o, peggio ancora, incide troppo sul tuo budget, Descript offre una soluzione intelligente.

Si tratta di una piattaforma di modifica audio e video basata sull'IA che ti aiuta nel processo di modifica, consentendoti di modificare i file multimediali tramite trascrizioni in testo. Progettato per autori, podcaster, educatori e marketer, questo strumento ti consente di eliminare i tic verbali comuni dalle tue registrazioni con pochi clic, migliorando il tuo contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Usa Overdub per generare cloni vocali realistici per la correzione degli errori, la narrazione o voci fuori campo completamente sintetiche.

Taglia, copia, incollare o rigenera il parlato dal testo utilizzando lo Script Editor e utilizza l'IA per simulare il contatto visivo diretto, anche durante la lettura degli script.

Usa Regenerate per sostituire esitazioni o battute mancanti con una voce generata dall'IA senza soluzione di continuità.

Limiti di Descript

La gestione di podcast video con più relatori o registrazioni lunghe comporta ritardi, audio non sincronizzato o arresti anomali dell'app.

Sebbene la modifica di base sia facile, gli strumenti e le funzioni più complessi mancano di chiarezza o di supporto all'onboarding.

Prezzi Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese per utente

Autore: 35 $ al mese per utente

Aziendale: 35 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Mi piace il testo a IA voce over. È facilissimo da usare e poter apportare modifiche immediate agli script è fantastico rispetto all'assunzione di un doppiatore. È anche ottimo per registrare demo dello schermo all'interno dell'ambiente... Non mi piacciono alcune delle funzionalità di modifica. Il congelamento dei fotogrammi e lo zoom avanti e indietro sono un po' fastidiosi rispetto ai tradizionali programmi editor di video come Premiere Pro.

Mi piace la voce AI di sintesi testo. È facilissima da usare e poter apportare modifiche immediate agli script è fantastico rispetto all'assunzione di un doppiatore. È anche ottimo per registrare demo dello schermo all'interno dell'ambiente... Non mi piacciono alcune delle funzionalità di modifica. Il congelamento dei fotogrammi e lo zoom avanti e indietro sono un po' fastidiosi rispetto ai tradizionali editor di video come Premiere Pro.

9. Resemble IA (ideale per generare app di sintesi vocale in tempo reale)

tramite Resemble IA

Resemble AI offre una suite di strumenti per la sintesi del testo (TTS), la conversione da voce a voce (STS) e la conversione vocale in tempo reale, adatti a molte applicazioni quali processi di creazione di contenuto, assistenti virtuali e media interattivi.

Hai bisogno di voci che si evolvano insieme ai tuoi personaggi, contenuto o marchio? Questo strumento ti consente di generare caratteristiche vocali personalizzate in pochi secondi utilizzando solo una descrizione di testo. Puoi ulteriormente scalare e integrare funzionalità vocali realistiche tramite il pacchetto Python o l'API per creare agenti in tempo reale ed esperienze vocali interattive.

Le migliori funzionalità/funzione di Resemble IA

Usa Voice Design per creare voci uniche da semplici descrizioni di testo senza bisogno di campioni audio o competenze tecniche.

Utilizza Original Detection per proteggere l'integrità del marchio con il rilevamento in tempo reale della manipolazione di audio, immagini e video.

Localizza il parlato in oltre 142 lingue e dialetti regionali con intonazione accurata e sfumature culturali.

Limiti di Resemble IA

Gli utenti devono modificare manualmente le pronunce utilizzando i cursori, il che può richiedere molto tempo.

Le voci generate possono sembrare robotiche o inquietanti, soprattutto quando si cerca di imitare accenti reali.

Prezzi di Resemble IA

Pagamento in base al consumo

Autore: 19 $ al mese per utente

Professionale: 99 $ al mese per utente

Aziendale: 699 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Resemble IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. WellSaid Labs (ideale per la produzione di narrazioni audio di alta qualità per la formazione)

tramite WellSaid Labs

WellSaid Labs semplifica i processi di doppiaggio IA per i team che hanno a cuore velocità, coerenza e controllo. La sua caratteristica distintiva? È progettato per la collaborazione e la scalabilità. Puoi assegnare progetti, creare librerie fonetiche condivise e testare più opzioni vocali in diverse campagne o flussi di prodotti.

Il modello IA chiuso della piattaforma garantisce che i tuoi dati, la proprietà intellettuale del tuo marchio e il tuo lavoro creativo non escano mai dal tuo ecosistema. Inoltre, puoi regolare in modo intuitivo il tono, il ritmo e il volume con segnali verbali, consentendo un controllo preciso dell'output vocale senza complessi linguaggi di markup.

Le migliori funzionalità/funzioni di WellSaid Labs

Collabora in tempo reale con tutti i team grazie a uno spazio di lavoro condiviso progettato per progetti vocali di grandi dimensioni.

Cerca le voci con precisione utilizzando filtri come dialetto, personalità o stile di produzione per trovare quella perfetta per te.

Apporta modifiche immediate all'audio con IA Director senza dover riavviare l'intero flusso di lavoro.

Integra la creazione vocale nel tuo stack tramite un'API a bassa latenza che rende i flussi MP3 in millisecondi.

Limiti di WellSaid Labs

Funzionalità/funzione come il sistema di cue (attualmente in versione beta) potrebbero richiedere un po' di tempo per essere padroneggiate da utenti non esperti di tecnologia.

L'attenzione è rivolta principalmente alle voci in lingua inglese, che rappresentano un limite all'usabilità per gli autori di contenuto globali.

Prezzi di WellSaid Labs

Free

Creativo: 55 $ al mese per utente

Aziendale: 160 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WellSaid Labs

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di WellSaid Labs?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

La varietà di personaggi/voci è stata molto utile, così come la possibilità di suddividerli per frase o paragrafo. Il team con cui stavo lavorando era molto preciso su come voleva che fosse pronunciato il nome della propria organizzazione e io sono riuscito a garantire che fosse pronunciato correttamente... Anche se nella maggior parte dei casi le voci fuori campo pronunciavano le parole in modo accurato, c'erano alcuni problemi di pronuncia che mi hanno costretto a ripetere più volte la pronuncia.

La varietà di personaggi/voci è stata molto utile, così come la possibilità di suddividerli per frase o paragrafo. Il team con cui stavo lavorando era molto preciso su come voleva che fosse pronunciato il nome della propria organizzazione e io sono riuscito a garantire che fosse pronunciato correttamente... Anche se nella maggior parte dei casi le voci fuori campo pronunciavano le parole in modo accurato, c'erano alcuni problemi di pronuncia che mi hanno costretto a ripetere più volte la pronuncia. *

11. Lovo IA (ideale per creare voci fuori campo pronte per la pubblicità e audio brandizzati)

tramite Lovo IA

Lovo AI è un generatore vocale avanzato basato sull'intelligenza artificiale che converte il testo scritto in un parlato dal suono naturale. Il suo strumento di punta, Genny, unisce le voci generate dall'intelligenza artificiale con un editor video integrato, consentendoti di produrre contenuti di voiceover di alta qualità e video con sincronizzazione in un unico posto.

Considera Genny come uno studio. Dalla sceneggiatura ai sottotitoli alle immagini generate dall'IA, è ricco di strumenti che rendono più fluido il tuo processo creativo. Che tu stia animando un video esplicativo, creando contenuti e-learning o testando opzioni vocali per un prototipo di gioco, lo strumento offre una piattaforma integrata con oltre 500 voci IA in più lingue (oltre 100).

Le migliori funzionalità/funzione di Lovo IA

Arricchisci le voci fuori campo con sfumature emotive, come eccitazione o tristezza, per migliorare la narrazione e il coinvolgimento del pubblico.

Utilizza Genny integrato per la modifica di contenuti audio e video.

Scrivi bozze di script per voci fuori campo in pochi secondi utilizzando Genny's IA Writer, creato per dare il via al processo creativo.

Limiti di Lovo IA

Sebbene generi voci simili a quelle umane, alcuni utenti notano una leggera qualità robotica, specialmente per orecchie esperte.

Gli utenti non possono regolare completamente pause, interruzioni e intonazioni all'interno dello stesso script, il che rappresenta un limite alla precisione.

Prezzi di Lovo IA

Base: 10 $ al mese per utente

Pro: 48 $ al mese per utente

Pro +: 149 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Lovo IA

G2: 4,4/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: Assicurati di personalizzare il tuo stile di doppiaggio. Documentalo in una guida allo stile vocale da riutilizzare nei vari progetti. Mantieni la coerenza in: Personaggio vocale (scegli un modello di doppiatore regolare)

Tono (amichevole, professionale, sarcastico)

Velocità (lenta per i tutorial, veloce per i TikTok)

12. Listnr (ideale per generare audio TTS e ospitare podcast)

tramite Listnr

Listnr fa da passaggio laddove i doppiaggi tradizionali non sono all'altezza, soprattutto quando il tempo, la coerenza e la varietà linguistica diventano ostacoli. Offre un modo rapido e scalabile per creare doppiaggi dal suono naturale in oltre 142 lingue.

Con oltre 1000 voci ultra-realistiche, ti aiuta a scalare il contenuto su formattare come Reels, video YouTube, podcast, giochi e audiolibri, senza compromettere il tono o la chiarezza. Una differenza chiave rispetto a ElevenLabs? Listnr ti consente di ospitare e pubblicare podcast, incorporare lettori audio direttamente nel tuo sito e persino convertire interi blog in episodi parlati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Listnr

Ospita podcast completi e converti contenuto scritto in episodi podcast utilizzando strumenti di podcasting integrati.

Utilizza la funzionalità/funzione del lettore audio personalizzabile per aggiungere voci fuori campo al tuo sito web, LMS o risorse di marketing.

Usa Emotion Fine-Tuning per regolare il tono e l'espressività e rendere più coinvolgenti le narrazioni o le voci fuori campo.

Limite di Listnr

Nessuna reportistica integrata tramite API per parole pronunciate in modo errato o poco comuni.

Qualità incostante in alcuni accenti, specialmente per lingue specifiche.

Prezzi Listnr

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Listnr

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Listnr?

Una recensione su G2 lo descrive così:

... Quello che mi piace di Listnr è il suo fondatore. È in continua evoluzione, migliora le funzionalità/funzione e chiede feedback diretti per migliorare il prodotto. È facile da configurare e utilizzare e consente di risparmiare molto tempo nella creazione di contenuto audio da post esistenti... A volte è un po' lento, con un leggero ritardo, ma anche questo aspetto sta migliorando, quindi con l'evoluzione della tecnologia si spera che anche la velocità aumenti. La mancanza di distribuzione è qualcosa che deve essere considerato prioritario, così come la programmazione dei podcast.

... Quello che mi piace di Listnr è il suo fondatore. È sempre in evoluzione, migliora le funzionalità e chiede feedback diretti per migliorare il prodotto. È facile da impostare e utilizzare e consente di risparmiare molto tempo nella creazione di contenuto audio da post esistenti... A volte è un po' lento, con un leggero ritardo, ma anche questo aspetto sta migliorando, quindi con l'evoluzione della tecnologia speriamo che anche la velocità aumenti. La mancanza di distribuzione è qualcosa che deve essere considerato prioritario, così come la programmazione dei podcast.

13. Synthesia (ideale per creare video con avatar guidati dall'IA e voce fuori campo)

tramite Synthesia

Synthesia trasforma il testo scritto in video di qualità professionale con avatar realistici e voci fuori campo dal suono naturale. Creato originariamente nel 2017 come alternativa basata sulla ricerca alla produzione video tradizionale, è utilizzato da oltre 50.000 team per produrre formazione interna, supporto alle vendite, spiegazioni sui prodotti e contenuto video localizzato.

Combinando una tecnologia avanzata di sintesi del testo (TTS) con presentatori digitali personalizzabili, lo strumento consente agli utenti di creare contenuti accattivanti con telecamere, microfoni o attori. Questo lo rende una soluzione ideale per aziende, educatori, esperti di marketing e autori di contenuti che mirano a produrre video di alta qualità in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Genera video con oltre 230 avatar realistici con funzionalità/funzione che trasmettono il tuo messaggio in modo simile a quello umano.

Incorpora i video nel tuo LMS, CMS, CRM o strumenti di autore senza esportarli.

Migliora i tuoi video con milioni di immagini, video, icone, GIF e colonne sonore esenti da diritti d'autore disponibili all'interno della piattaforma.

Limiti di Synthesia

Le opzioni di personalizzazione del carattere, di pronuncia e di pronuncia sono soggette a limite.

Gli avatar spesso sembrano robotici e mancano di gesti naturali come girarsi, usare oggetti di scena o digitare.

Prezzi di Synthesia

Free

Starter: 29 $ al mese per utente

Autore: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Synthesia?

Ecco cosa dice una recensione su Capterra:

Con Synthesia posso creare video professionali di ottima qualità in una frazione del tempo che mi serviva prima, anche se sono un utente esperto di altri strumenti di creazione video, come Adobe Premiere Pro... A volte trovo difficile impostare il ritmo giusto per la voce fuori campo, ovvero quando l'avatar parla devo aggiungere parecchie pause, ecc. nella sceneggiatura anche quando scelgo deliberatamente la voce che parla lentamente e chiaramente. A volte ho anche difficoltà con la modifica del testo. Ad esempio, spesso non riesco a selezionare immediatamente il testo che desidero modificare e devo cliccare/provare 2-3-4 volte prima di poter cambiare la dimensione del font o il font stesso. Non so perché questo accada. *

Con Synthesia posso creare video professionali di ottima qualità in una frazione del tempo che mi serviva prima, anche se sono un utente esperto di altri strumenti di creazione video, come Adobe Premiere Pro... A volte trovo difficile impostare il ritmo giusto per la voce fuori campo, ovvero quando l'avatar parla devo aggiungere parecchie pause, ecc. nella sceneggiatura anche quando scelgo deliberatamente la voce che parla lentamente e chiaramente. A volte ho anche difficoltà con la modifica del testo. Ad esempio, spesso non riesco a selezionare immediatamente il testo che desidero modificare e devo cliccare/provare 2-3-4 volte prima di poter cambiare la dimensione del font o il font stesso. Non so perché questo accada. *

🧠 Curiosità: Nel 1936, Bell Labs introdusse Voder, il primo sintetizzatore vocale elettronico. Non "parlava" da solo, ma necessitava di un operatore addestrato che utilizzasse chiavi e pedali per produrre suoni simili al parlato.

Dal doppiaggio al flusso di lavoro con ClickUp

Trovare lo strumento di sintesi del testo giusto dipende da quanto si adatta al tuo flusso di lavoro complessivo.

Sebbene queste alternative a ElevenLabs da noi recensite offrano una qualità vocale e un'opzione personalizzata perfetta, la maggior parte si limita alla generazione vocale.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, va oltre. ClickUp AI Notetaker trasforma le riunioni in trascrizioni strutturate che puoi immediatamente convertire in materiale pronto per la sintesi vocale. Con ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX, puoi generare contenuti pronti per la sintesi vocale e persino automatizzare gli aggiornamenti. E con ClickUp Docs, puoi collaborare, organizzare e finalizzare gli script con il tuo team.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅