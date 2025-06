Come costruire una solida cultura aziendale remota che duri nel tempo

Il lavoro da remoto è qui per restare. Ma come costruire una cultura aziendale remota che sia vivace, connessa e duratura? È qui che inizia la vera magia (e la sfida).

🌎 Dati reali: quasi il 67% dei lavoratori nel settore tecnologico dichiara di lavorare da remoto. È di gran lunga il settore con la percentuale più alta di lavoratori remoti.

Che tu stia guidando un'azienda che privilegia il lavoro da remoto, espandendo un modello ibrido o rafforzando un team remoto completamente distribuito, costruire una solida cultura del lavoro da remoto è la chiave per un esito positivo a lungo termine.

E come ti dirà qualsiasi leader esperto, una cultura aziendale sana non si crea semplicemente con delle videochiamate. Deve essere coltivata, sostenuta e progettata con intenzione.

Se vuoi che i tuoi lavoratori remoti rimangano connessi, motivati e pronti a raggiungere i loro obiettivi (indipendentemente dal fuso orario), sei nel posto giusto!

Scopriamo insieme cosa rende efficace e fiorente la cultura aziendale remota. 🚀

Perché la cultura remota è fondamentale per i team distribuiti

🎉 Curiosità: I dipendenti che lavorano da remoto sono il 22% più felici quando il loro lavoro è supportato da una comunicazione chiara e dal riconoscimento dei loro sforzi.

In un ambiente di lavoro remoto, non puoi fare affidamento sull'energia o sull'atmosfera dell'ufficio per promuovere una cultura del lavoro. I pranzi di team, le chiacchierate veloci davanti alla macchina del caffè, le sessioni di brainstorming spontanee? ☕💬 In un ambiente remoto? Non sempre è possibile.

Tuttavia, senza una buona cultura del posto di lavoro, i team remoti possono rapidamente sentirsi come un gruppo di liberi professionisti scollegati tra loro invece che come un vero team di membri. Ciò porta a un minore coinvolgimento, aspettative poco chiare e molti momenti del tipo "Ma chi è quello nella riunione Zoom?". 😅

Ecco perché investire nella cultura del lavoro da remoto è più importante che mai:

Crea fiducia e senso di appartenenza

Quando i dipendenti remoti si sentono connessi alla missione di un'azienda più grande, e tra loro, dimostrano maggiore energia, creatività e lealtà. In una configurazione remota, la cultura aziendale sostituisce i momenti informali dell'ufficio e fa sentire i membri del team connessi al loro scopo.

Migliora la comunicazione e la collaborazione

Una cultura forte getta le basi per la condivisione di idee, la risoluzione dei problemi e l'avanzamento dei progetti da parte dei team.

Senza di esso, i malintesi si moltiplicano e la collaborazione tra diversi fusi orari diventa caotica senza adeguate pratiche di lavoro asincrono. Richiede inoltre competenze necessarie come una scrittura chiara, empatia e un ascolto attento.

Aumenta il coinvolgimento e la fidelizzazione

🧐 Lo sapevi? Il 57% dei lavoratori ha dichiarato che cercherebbe "assolutamente" un nuovo lavoro se venisse loro tolta la flessibilità del lavoro da remoto.

Nel competitivo settore tecnologico odierno, in cui le aziende tecnologiche sono costantemente alla ricerca dei migliori talenti in un bacino globale, la differenza tra restare e andarsene spesso dipende dalla cultura del lavoro da remoto.

Migliora le prestazioni

Quando i membri del team si sentono considerati, supportati e in linea con i valori della tua azienda, non solo ottengono risultati migliori a livello individuale, ma si sostengono a vicenda.

La flessibilità del lavoro da remoto è vantaggiosa anche per i nomadi digitali, i genitori che lavorano e chiunque cerchi un equilibrio tra vita professionale e vita privata senza rinunciare alle proprie ambizioni o a una parte dello stipendio.

Una cultura aziendale remota trasforma individui di talento in una forza inarrestabile con un'influenza maggiore di quella che potrebbero mai avere i vantaggi dell'ufficio.

Il risultato? L'efficacia di una cultura fiorente ruota attorno al lavoro richiesto. Non è solo "bello da avere", è indispensabile per il posto di lavoro di oggi e per il tuo posto di lavoro moderno. 🌱

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni principali per raccogliere il contesto essenziale, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri di visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

Le sfide della creazione di una cultura remota

🧐 Lo sapevi? Nonostante una maggiore flessibilità, il coinvolgimento dei dipendenti a livello globale è sceso dal 23% nel 2023 al 21% nel 2024, il secondo calo dal 2009.

Nella realtà odierna del lavoro da remoto , i migliori talenti non sono più concentrati solo nella Silicon Valley. La tua capacità di raggiungere il bacino di talenti globali dipende dalla forza della cultura del tuo team. Tuttavia, costruire una forte cultura remota sembra stimolante, ma siamo realistici, comporta una serie di ostacoli. E se non sei preparato ad affrontarli, anche le iniziative culturali ben intenzionate delle migliori aziende remote possono fallire. 😬

Ecco a cosa devi prestare attenzione:

Connessione organica limitata

Senza chattare spontaneamente o pranzare insieme, i lavoratori da remoto perdono momenti naturali di legame. Costruire relazioni autentiche quando si lavora da remoto richiede un lavoro deliberato e attività di team building divertenti e creative.

Lacune nella comunicazione

Senza segnali faccia a faccia, il tono e il significato possono andare persi. Le abitudini di lavoro asincrono non sono solo utili, ma sono competenze fondamentali per la sopravvivenza dei team remoti.

Isolamento e burnout

Il lavoro da remoto può confondere gli orari di lavoro e il tempo libero fino a farti sentire sempre in servizio. Senza una solida cultura del lavoro da remoto che favorisca il senso di appartenenza e incoraggi l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, i dipendenti da remoto possono isolarsi o, peggio ancora, andare incontro a un burnout silenzioso.

Rinforzo incoerente

Se i valori della tua azienda non sono chiaramente vissuti ogni giorno, i dipendenti remoti creano le proprie regole (spesso contrastanti) e i gestori e i leader dei team faticano a creare unità. Senza rituali culturali forti, i nuovi dipendenti potrebbero interpretare la cultura in modo diverso, indebolendo ogni parte del processo di assunzione.

Mancanza di visibilità e riconoscimento

Senza sistemi mirati a rafforzare i valori e premiare i dipendenti, il lavoro richiesto può facilmente passare inosservato, portando nel tempo a un aumento del turnover.

La buona notizia? Ognuna di queste sfide è risolvibile con l'approccio giusto e gli strumenti giusti a sostegno 💪

🎉 Curiosità: GitLab, la più grande azienda al mondo interamente remota, conta oltre 2.000 membri del team in più di 60 paesi, dimostrando che le culture remote possono espandersi più di molte sedi centrali.

Creare una cultura remota fantastica che duri nel tempo (con ClickUp!)

Siamo onesti: costruire una forte cultura aziendale remota è molto più che programmare qualche happy hour virtuale e sperare per il meglio. Si tratta di progettare intenzionalmente il modo in cui il tuo team remoto si connette, collabora, cresce e si sente supportato anche quando tutti lavorano in fusi orari diversi. Significa ripensare le vecchie abitudini dell'ufficio e costruirne di nuove, incentrate sul digitale, per una cultura del posto di lavoro che dura davvero, distinta da quella di una azienda tradizionale.

🧐 Lo sapevi?: Il 77% dei lavoratori afferma di essere più produttivo lavorando da remoto che in ufficio.

Ma come si fa, in pratica? E in che modo una piattaforma come ClickUp può diventare la tua arma segreta per gestire efficacemente il lavoro da remoto? Scopriamolo insieme.

1. Rendi i valori della tua azienda qualcosa di più di semplici parole appese al muro

I valori aziendali dovrebbero essere più di una semplice diapositiva nella presentazione di benvenuto. In una cultura aziendale remota, fungono da punti di riferimento al posto di quei momenti faccia a faccia che definiscono organicamente il comportamento in un'azienda con sede fisica. Se i valori sono vaghi o invisibili, la tua cultura remota sarà per impostazione predefinita incoerente.

🧐 Lo sapevi? Solo il 12% dei dirigenti con lavoratori ibridi o remoti ha pianificato un ulteriore ritorno in ufficio all'inizio del 2025. Il remote-first si sta stabilizzando, rendendo ancora più cruciali valori chiaramente definiti.

💡 Come ClickUp rende i tuoi valori parte integrante del lavoro quotidiano:

Crea un hub culturale vivo e dinamico con ClickUp Docs

Crea un hub culturale vivace utilizzando ClickUp Docs. Trasforma i valori in pagine dedicate con esempi tratti da progetti reali, successi del team o complimenti. La cronologia delle versioni garantisce che i valori della tua azienda evolvano insieme al tuo ambiente di lavoro remoto.

Automatizza i promemoria trimestrali utilizzando le automazioni di ClickUp, così i team leader possono aggiornare gli esempi o collegare i valori alle attività recenti. In questo modo, i tuoi valori non raccolgono polvere digitale, ma rimangono visibili, pertinenti e vivi nel tuo flusso di lavoro.

✅ Risultato: i valori non sono un PDF dimenticato, ma un sistema che il tuo team remoto costruisce insieme.

2. Ottimizza il flusso di comunicazione: bilancia asincronizzazione e sincronizzazione

La comunicazione tra team remoti non dovrebbe ruotare attorno a riunioni costanti o videochiamate infinite, soprattutto quando si dispone di potenti strumenti di collaborazione remota che supportano la comunicazione asincrona e la visibilità in tempo reale.

Ma ecco il problema: senza una struttura, l'asincronia va in pezzi. Quando non c'è chiarezza su dove vanno gli aggiornamenti, quanto velocemente rispondere o cosa merita una riunione, l'asincronia si trasforma in silenzio. Il contesto va perso, le sequenze temporali slittano e i team in fusi orari diversi iniziano a sentirsi disconnessi e fuori sincrono.

🧐 Lo sapevi? Le cattive abitudini asincrone sono la causa numero uno del disallineamento remoto, superando persino gli obiettivi poco chiari e i problemi tecnici.

💡 Come ClickUp mantiene le conversazioni remote strutturate, attuabili e chiare:

Mantieni le conversazioni concentrate con ClickUp Chat e Catch Me Up

Usa ClickUp Chat per conversazioni contestualizzate e asincrone. Le risposte in thread e i tag mantengono la comunicazione pulita, ideale per team che lavorano in fusi orari diversi.

Chat ClickUp per la cultura del lavoro da remoto

Torni su un canale dopo una vacanza o un lungo thread? Potresti scorrere decine di messaggi... oppure utilizzare la funzionalità Catch Me Up di ClickUp Chat.

Ti offre un rapido riepilogo/riassunto di ciò che è successo mentre eri assente, tra cui:

I tuoi elementi di azione

Aggiornamenti chiave

Qualsiasi contesto che potresti aver perso

Niente più maratone di riletture: solo le informazioni di cui hai bisogno, velocemente.

La funzionalità "Catch me up" della chat di ClickUp per migliorare la cultura del lavoro da remoto

In ClickUp, ogni conversazione può trasformarsi in azione. Hai individuato una nota essenziale nella chat o un suggerimento in un commento a un'attività? Trasformala in una nuova attività con un solo clic, senza copiare e incollare e senza perdere idee. È un modo semplice per ridurre i cambi di contesto, sia che si tratti di lavoro remoto, ibrido o da scrivania.

Crea attività dalla chat di ClickUp per una collaborazione facile

Condividi visivamente la chiarezza asincrona con ClickUp Clips

Clip ClickUp per aiutarti con la comunicazione asincrona

Invece di chiarimenti continui o istruzioni mancanti, registra i Clip di ClickUp per spiegare:

Panoramica dei progetti

Feedback sui risultati finali

Aggiornamenti ai piani di progetto

Incorpora i Clip all'interno dei thread della chat o direttamente nelle attività, fornendo al tuo team un riferimento visivo che riduce la confusione.

Esempio pratico: durante la pianificazione del venerdì, un responsabile di progetto legge i punti salienti del thread della chat tramite Catch Me Up, trasforma due punti di discussione in attività, modifica la sequenza di lancio della settimana successiva nel Calendario e condivide un Clip che spiega il nuovo piano, il tutto in circa 10 minuti.

✅ La comunicazione in ClickUp non rimane solo nella chat, ma fluisce naturalmente in azioni, visibilità e stato di avanzamento.

3. Costruisci connessioni reali, in modo intenzionale

La cultura del lavoro da remoto non prospera solo grazie a riunioni programmate. Ha bisogno di punti di contatto umani: spazi per divertirsi, attività di team building e identità condivisa. La chiave è essere deliberati: creare ritmi che promuovano il legame, includendo al contempo diversi orari di lavoro, personalità e fusi orari.

💡 Suggerimento: crea una sfida "Staffetta del riconoscimento": ogni settimana, l'ultima persona che riceve un riconoscimento nella chat deve riconoscerne un altro. In questo modo, i complimenti si trasformano in una reazione a catena divertente e continua.

💡 Come ClickUp rende la connessione reale parte della vita quotidiana:

Crea spazi di aggregazione asincroni con ClickUp Chat

Crea legami asincroni con ClickUp Canali di chat pensati per meme e foto di animali domestici

Lancia canali informali come #pets-of-clickup, #weekend-highlights o #random-memes. Consenti ai membri del team di condividere in modo asincrono, senza pressioni né stress legati alla pianificazione. In poco tempo, i nomi utente diventeranno persone reali e connessioni reali.

Brainstorming di nuovi rituali di team con ClickUp AI

Suggerimenti di ClickUp AI per giochi a quiz

*hai bisogno di nuove idee per il team building? Lascia che ClickUp AI ti aiuti . Ottieni suggerimenti su misura per lo stile del tuo team, quindi trasformali in attività concrete.

✨ Idee da provare:

Caccia al tesoro asincrona

Sfide fotografiche

Luoghi di ritrovo virtuali adatti agli introversi

Riconoscimenti settimanali

📌 Passaggio successivo: converti le idee in attività, assegna i titolari e monitora la partecipazione, senza stress e con il massimo divertimento.

Esempio pratico: il team avvia un thread fotografico informale in stile bingo dopo che l'IA ha suggerito una sfida asincrona "Mostra il tuo weekend". Animali domestici, snack, gite al mare e hobby invadono la chat, creando connessioni personali tra fusi orari diversi.

✅ I team forti non si costruiscono per caso, ma creando spazio per momenti reali, all'interno dei flussi di lavoro che contano.

🧐 Lo sapevi? I lavoratori ibridi registrano il più basso tasso di burnout (28%) rispetto ai dipendenti che lavorano completamente da remoto (36%) e interamente in sede (35%). Significato: Un legame virtuale regolare può ridurre il burnout anche nei team che lavorano completamente da remoto!

4. Metti in risalto i successi (grandi e piccoli!)

Il riconoscimento stimola la motivazione, specialmente nei team remoti. Celebrare le vittorie, grandi o piccole che siano, mantiene lo slancio, crea connessione e rafforza la cultura. Ma ci vuole più di un'emoji 🎉. Affinché il riconoscimento abbia davvero effetto, sono necessari sistemi che lo rendano visibile, coerente e supportato dall'alto verso il basso.

🧠 Ricorda: stai costruendo un luogo in cui le persone si sentono sicure di essere viste, ascoltate e celebrate, ciò che molti definiscono il fondamento di una solida strategia di people experience. 🏆

💡 Come ClickUp rende il riconoscimento visibile e attuabile:

Tieni traccia dei risultati con gli Obiettivi di ClickUp

Obiettivi ClickUp per monitorare l'andamento dei tuoi team remoti e verificare se gli obiettivi di collaborazione sono stati raggiunti

In una cultura aziendale remota, le persone possono facilmente sentirsi invisibili, soprattutto quando i loro contributi non vengono visti o riconosciuti in tempo reale.

Con Obiettivi ClickUp , puoi impostare, monitorare e celebrare i risultati raggiunti da singoli individui, team o reparti. Crea obiettivi basati sulla cultura aziendale come "Celebrare 10 vittorie per ogni sprint" o "Riconoscere ogni nuovo assunto entro la prima settimana". Collega questi obiettivi direttamente alle attività o alle chat in cui è avvenuto il riconoscimento.

Man mano che lo stato di avanzamento degli obiettivi viene aggiornato, il tuo team può vedere esattamente i progressi compiuti, non solo in termini di risultati, ma anche di valori e collaborazione.

💡 Suggerimento: tagga le attività o i commenti con i valori della tua azienda (come #customer-obsession o #team-first) per contribuire automaticamente agli obiettivi culturali.

✅ Risultato: il riconoscimento diventa misurabile, significativo e qualcosa a cui tutti contribuiscono, non qualcosa che dipende dalla memoria o dall'umore.

🧐 Lo sapevi? Solo il 30% dei manager ibridi ha ricevuto una formazione formale sulla gestione di team distribuiti. Significato: i sistemi di feedback intenzionale (come i sondaggi Pulse) sono ancora più importanti per colmare le lacune di leadership.

Automatizza il riconoscimento in modo che la supervisione non comprometta la cultura remota

Puoi anche impostare le Automazioni ClickUp per rendere il riconoscimento semplice e coerente. Attiva un messaggio di congratulazioni nella chat nel momento in cui viene completata una tappa importante o viene raggiunto un obiettivo. Aggiorna automaticamente un documento "Vittorie del team" quando qualcuno conclude un progetto complesso che coinvolge più team o ottiene un feedback positivo da un cliente.

Incoraggia l'apprezzamento informale con un canale di chat #Kudos

Crea canali dedicati ai dipendenti per festeggiare i successi reciproci

Fai un ulteriore passaggio creando canali di celebrazione nella chat di ClickUp, come #Kudos, #SmallWins o #GratitudeWall, dove il riconoscimento diventa parte integrante della tua cultura del lavoro da remoto, non un rituale trimestrale.

Lascia un rapido ringraziamento dopo ogni consegna andata a buon fine

Celebra il lavoro richiesto

Evidenzia i piccoli successi che contano

Perché quando il tuo team vede che il suo impatto viene valorizzato, e non solo realizzato, è più propenso a dare il meglio anche il giorno dopo.

Esempio pratico: ogni complimento pubblicato nella chat con il tag #customer-obsession attiva un aggiornamento nella dashboard "Riconoscimenti" e viene conteggiato per l'obiettivo trimestrale "Evidenzia i valori fondamentali 50 volte", trasformando i complimenti in dati culturali reali.

✅ Il riconoscimento non è casuale: è strategico, visibile e parte del tuo ritmo quotidiano con ClickUp.

5. Costruisci quel fattore di fiducia: la sicurezza psicologica è la chiave

La fiducia non è solo una sensazione piacevole, è il fondamento di una vera collaborazione. I dipendenti che lavorano da remoto devono sentirsi sicuri nel porre domande, ammettere errori e dare feedback senza timori.

💡 Come ClickUp rende il feedback, l'azione e la fiducia parte della tua cultura:

Raccogli feedback sinceri con i moduli anonimi di ClickUp

Modulo ClickUp per richiedere feedback ai dipendenti remoti

La fiducia nasce quando le persone si sentono libere di esprimersi. Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere:

Sondaggi Pulse anonimi ("Quanto ti senti supportato questo mese?")

Feedback trimestrale sui processi del team

Suggerimenti per migliorare la cultura aziendale

Contribuisci alla consegna dei progetti, ai ritmi di comunicazione e al supporto della leadership

I moduli sono completamente personalizzabili: modifica le domande, la visibilità e la struttura in base al tono che desideri. Puoi anche automatizzare le attività di follow-up in base all'invio dei moduli, in modo che le azioni vengano eseguite automaticamente.

La parte migliore? Puoi collegare i moduli all'interno dei documenti, delle descrizioni delle attività o condividerli in modo asincrono tramite chat, senza bisogno di inviare imbarazzanti email con "sondaggi obbligatori".

💡 Suggerimento: non limitarti a sondare la soddisfazione, sonda il senso di appartenenza. Chiedi: "Quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito particolarmente orgoglioso di lavorare qui?" e parti da quei momenti.

Agisci sulla fiducia con modelli strutturati per riunioni individuali

Costruire la fiducia inizia con l'ascolto e con l'agire di conseguenza. Usa gli incontri individuali per scoprire gli ostacoli, i feedback e gli obiettivi di crescita.

Chiedi cose come:

"Cosa blocca il tuo lavoro migliore?"

"Hai abbastanza tempo per concentrarti?"

"Qual è una cosa che potremmo migliorare?"

Pianifica attività ricorrenti 1:1, mantienile private e monitora le tendenze, senza perdere il contatto umano.

Rispetta la privacy mantenendo la visibilità con le viste Carico di lavoro e Azioni

Gestisci la tua forza lavoro remota con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Utilizza la vista Azioni per monitorare il coinvolgimento nel progetto in modo delicato e non invasivo. Utilizza la vista Carico di lavoro per individuare quando i membri del team stanno raggiungendo livelli di stress elevati prima che la situazione degeneri. Visibilità che aiuta, senza diventare sorveglianza.

Esempio pratico: dopo che un modulo anonimo ha evidenziato preoccupazioni relative al sovraccarico di lavoro, un team leader controlla la vista Carico di lavoro, conferma il segnale, utilizza l'IA per generare alcune domande di follow-up e regola le priorità durante i colloqui individuali, chiudendo il ciclo in modo visibile e rispettoso.

✅ La fiducia si costruisce quando il feedback non viene solo raccolto, ma anche messo in pratica, utilizzato come fonte di apprendimento e reso visibile nel modo in cui gestisci le attività quotidiane.

💡 Suggerimento professionale: prima di raccogliere feedback, ricorda al tuo team che la condivisione onesta non è solo sicura, ma è anche un modo chiave per dare forma alla cultura. Inquadrare il feedback come un contributo culturale può aumentare la partecipazione!

6. Scopri cosa sta succedendo: la visibilità e il monitoraggio sono importanti

In una cultura del lavoro da remoto, non puoi fare affidamento sulla consapevolezza passiva. La visibilità sui flussi di lavoro, sugli obiettivi e sul benessere crea allineamento e previene il burnout prima che si manifesti.

💡 Come ClickUp ti offre una visibilità concreta e incentrata sulle persone:

Crea dashboard ClickUp olistiche che combinano produttività e cultura

Non è necessario passare il mouse per rimanere informati. È necessario il giusto obiettivo. Le viste ClickUp offrono ai team e ai manager la flessibilità necessaria per vedere ciò che conta senza dover cercare gli aggiornamenti.

ClickUp Visualizza per diverse esigenze

Usa la vista Bacheca per vedere i progetti passare da "Da fare" a "Terminato"

Vista Elenco per gestire l'onboarding o il lavoro quotidiano

Visualizzazione Calendario per lanci, pianificazioni dei contenuti o rituali

Vista Carico di lavoro per verificare la capacità e prevenire il burnout

Scegli la visualizzazione più adatta alle tue esigenze di gestione

Esempio pratico: prima di assegnare le attività per un nuovo progetto di un client, un PM controlla la vista Carico di lavoro per evitare sovraccarichi, la vista Calendario per mappare le scadenze e utilizza un widget personalizzato della dashboard per monitorare le tappe fondamentali di avvio, assicurandosi che il lavoro non venga semplicemente portato a termine, ma che venga svolto in modo sostenibile.

✅ In ClickUp, la visibilità non riguarda solo le scadenze, ma anche la progettazione di modi più intelligenti e sani di lavorare insieme.

7. Elimina le imperfezioni: flussi di lavoro senza intoppi

I flussi di lavoro disorganizzati creano sovraccarico mentale e danneggiano la tua cultura remota. Flussi di lavoro puliti e integrati = lavoratori remoti più felici.

💡 Come ClickUp rende i flussi di lavoro semplici e scalabili:

Elimina le attività ripetitive con le potenti Automazioni

Crea automazioni su ClickUp per risparmiare tempo

Le automazioni di ClickUp non solo ti fanno risparmiare tempo, ma ripuliscono l'intero flusso di lavoro. Automatizza azioni di routine come:

Spostare un'attività in "Revisione" quando una richiesta pull GitHub collegata viene chiusa

Riassegnare un'attività quando la data di scadenza è trascorsa senza che sia stata completata

Aggiornamento delle priorità quando vengono taggati gli ostacoli nella chat

Promemoria automatico al titolare di un progetto quando le dipendenze non sono state completate

Le automazioni possono anche attivare più azioni da un singolo evento, come l'invio di un messaggio Slack, l'aggiornamento di un campo personalizzato e lo spostamento di un'attività alla fase successiva, tutto in una volta sola.

Il risultato? Meno passaggi da un'attività all'altra, maggiore concentrazione e nessuna fase critica che sfugge al controllo.

Connetti perfettamente i tuoi strumenti con le integrazioni ClickUp

Usa ClickUp insieme al resto del tuo stack tecnologico con integrazioni perfette

Il tuo team non vive in un'unica app e nemmeno i tuoi flussi di lavoro dovrebbero farlo. Le integrazioni native di ClickUp con Slack, Zoom, GitHub, Google Drive e altro ancora ti consentono di:

Trasforma i messaggi Slack direttamente in attività

Allega automaticamente i link delle riunioni Zoom alle attività

Sincronizzazione dei documenti di progetto tra ClickUp e Drive

Visualizza lo stato delle PR GitHub all'interno delle attività correlate

Meno schede. Meno attivazioni/disattivazioni. Più flusso.

Con Automazioni + Integrazioni che lavorano insieme, non ti limiti a gestire il lavoro, ma progetti un ecosistema senza sforzo.

Esempio pratico: dopo aver notato che alcune attività erano bloccate in "Revisione" da oltre una settimana, un responsabile di progetto ha chiesto all'IA di identificare i modelli comuni, ha aggiornato le automazioni per inoltrare le attività dopo 48 ore e ha sincronizzato automaticamente gli stati di GitHub, riducendo i tempi di revisione del 40%.

✅ In ClickUp, i flussi di lavoro senza interruzioni non sono frutto del caso, ma sono costruiti intenzionalmente con gli strumenti giusti e collegati in modo intelligente.

8. Inizia alla grande: ottimizza l'onboarding dei tuoi dipendenti remoti

La prima impressione dà forma alla cultura. Un ottimo processo di inserimento remoto non solo aiuta i nuovi dipendenti ad ambientarsi, ma getta le basi per la loro fidelizzazione.

💡 Come ClickUp rende l'onboarding coerente, umano e scalabile:

Avvia un percorso di onboarding strutturato e ripetibile con i modelli ClickUp

Utilizza il modello di piano di lavoro da remoto ClickUp o personalizza il tuo modello di onboarding:

Precompila attività chiave come l'impostazione degli strumenti, il completamento dei moduli di formazione e la pianificazione delle riunioni introduttive

Collegati direttamente a documenti importanti come l'Hub Cultura, le linee guida sul lavoro da casa e le norme asincrone

Includi campi personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento dell'onboarding e i punteggi relativi al benessere

Ogni nuovo assunto parte da una base coerente e i manager non devono sempre reinventare la ruota.

Personalizza il benvenuto con i Clip ClickUp asincroni

Registra video di benvenuto con ClickUp Clips per presentare il team, illustrare il layout dell'area di lavoro o spiegare i primi 30 giorni. Inserisci i Clip all'interno delle attività o dei documenti per dare ai nuovi assunti un benvenuto cordiale e personale ancora prima della loro prima chiamata.

È una connessione umana, senza lo stress del fuso orario. Ricorda: il processo di assunzione non termina con la lettera di offerta, ma dà forma alla tua cultura a lungo termine.

Esempio pratico: un nuovo dipendente del reparto marketing inizia il suo primo giorno aprendo un'attività di benvenuto collegata alla sua sequenza personalizzata. Guarda un clip di benvenuto, legge il documento sulla cultura aziendale, spunta le attività cardine della prima settimana e invia un feedback tramite modulo il 14° giorno, offrendo sia a sé stesso che all'ufficio risorse umane un'esperienza di inserimento chiara e connessa.

✅ In ClickUp, l'onboarding remoto non è una questione di scartoffie, ma è la base per creare un senso di appartenenza, garantire esiti positivi e un impegno a lungo termine.

Esempi reali di cultura remota in azione

Le migliori culture remote non nascono per caso, ma sono il risultato di sistemi intenzionali, abitudini quotidiane e un forte supporto da parte della leadership.

💬 Una spinta al benessere: la cultura che stai dando forma oggi potrebbe essere il motivo per cui qualcuno sarà entusiasta di accedere domani. È qualcosa per cui vale la pena sorridere.

Diamo un'occhiata a come le aziende reali che hanno adottato un approccio "remote-first" e una mentalità orientata alla crescita stanno costruendo culture fiorenti attraverso schermi e continenti:

Gitlab: documenta tutto, fidati profondamente

Essendo una delle più grandi aziende remote al mondo, GitLab considera la documentazione non solo una risorsa interna, ma un pilastro della cultura aziendale. Ogni decisione, processo e valore è contenuto nel loro Manuale pubblico, rendendo la trasparenza una pratica quotidiana e non solo una parola alla moda.

Invece di affidarsi alla memoria o alle conversazioni nei corridoi, Gitlab consente a ogni membro del team di trovare risposte, suggerire miglioramenti e contribuire alla cultura in evoluzione.

✨ Lezione per te: i team remoti prosperano quando la documentazione non è vista come un lavoro extra, ma come la base per una forte cultura del lavoro da remoto e dell'autonomia.

Remote.com : Celebra la connessione, non solo il completamento

In Remote.com, la leadership celebra intenzionalmente i successi dei team interculturali, non solo il lancio dei prodotti finali o i KPI trimestrali. Il riconoscimento è integrato nel ritmo del lavoro, non aggiunto dopo.

Le piccole vittorie vengono rese visibili attraverso shoutout asincroni e i dipendenti sono incoraggiati a nominare i colleghi che dimostrano i valori dell'azienda piuttosto che limitarsi a raggiungere gli obiettivi.

✨ Lezione per te: in una configurazione remota, la visibilità del lavoro richiesto è importante tanto quanto la visibilità dei risultati. Il riconoscimento rafforza la connessione emotiva con il team e la missione.

Buffer: dai priorità alla sicurezza psicologica su larga scala

Buffer opera con completa trasparenza salariale, valori aperti e controlli sulla salute mentale. I leader normalizzano la vulnerabilità ospitando attivamente sessioni di feedback, anche quando sono scomode.

Considerando la sicurezza psicologica come un sistema continuo, Buffer crea uno spazio in cui le conversazioni sincere su equilibrio, burnout e crescita sono la norma.

✨ Lezione per te: i lavoratori remoti hanno bisogno di sistemi culturali che normalizzino l'onestà, il feedback e il supporto emotivo, non solo revisioni formali.

Zapier: automatizza le attività noiose, celebra l'essere umano

Zapier non si limita ad automatizzare i flussi di lavoro per migliorare l'efficienza, ma automatizza anche la cultura. Quando i nuovi assunti completano l'onboarding, Zapier attiva automaticamente i festeggiamenti di benvenuto. Quando i progetti raggiungono attività cardine, i festeggiamenti pubblici si attivano su tutti i canali del team, mantenendo alto il ritmo senza bisogno di sollecitazioni manuali.

✨ Lezione per te: nel mondo odierno, dove il lavoro da remoto è all'ordine del giorno, automatizzare le celebrazioni garantisce che i successi del team non vadano persi in calendari affollati e che tutti si sentano considerati.

La cultura non si costruisce con la vicinanza, ma con la progettazione

Costruire una fantastica cultura aziendale remota è un processo continuo, non qualcosa che accade per caso. I dipendenti remoti non dipendono dalla vicinanza dell'ufficio per sentirsi connessi, ma da sistemi costruiti con intenzione. ClickUp non è solo uno strumento di project management, è il sistema operativo in cui viene progettata, alimentata e scalata una cultura fiorente.

ClickUp ti aiuta a rafforzare i valori della tua azienda, a creare rituali scalabili per le future assunzioni e a stabilire abitudini di comunicazione durature con l'aiuto di modelli di piani di comunicazione. Riduce inoltre il turnover dei dipendenti e mantiene i nuovi colleghi motivati verso il tuo obiettivo. Trasforma le buone intenzioni in pratiche sostenibili che favoriscono la fidelizzazione dei dipendenti, rafforzano il coinvolgimento dei dipendenti remoti e creano una cultura aziendale duratura.

Ma soprattutto, ClickUp fornisce la struttura di cui la tua azienda remota ha bisogno per rafforzare i propri valori mentre cresce in modo costante. Questo ti aiuta a creare un'organizzazione resiliente, connessa e altamente performante, pronta a guidare il futuro del lavoro da remoto.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!