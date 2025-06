13 esempi di testimonianze dei clienti che creano fiducia

Quando le persone pensano di acquistare un prodotto o un servizio, non si affidano solo alla pubblicità, alle funzionalità o alle argomentazioni commerciali. Cercano una conferma, la prova che altri hanno avuto un'esperienza positiva.

È qui che le testimonianze dei clienti hanno più peso di qualsiasi cosa un'azienda possa dire di sé stessa. Sembrano autentiche, credibili e affidabili, come una raccomandazione da parte di un collega piuttosto che una trovata di marketing.

Infatti, secondo Bright Local, il 77% dei clienti legge sempre o regolarmente recensioni e testimonianze online quando cerca aziende locali. Spesso, utilizza ciò che apprende per prendere una decisione di acquisto positiva (o negativa)!

Se desideri scoprire cosa sono, come funzionano e perché sono importanti le testimonianze dei clienti, continua a leggere.

Condivideremo anche esempi di testimonianze dei clienti per ispirarti. Parla con i tuoi clienti più fedeli per scoprire come testimonianze autentiche possono aiutarti ad aumentare le vendite e ridurre l'incertezza degli acquirenti online.

Che cos'è una testimonianza di un cliente?

Una testimonianza di un cliente è una potente approvazione da parte di un cliente soddisfatto, che conferma il valore di un prodotto o servizio. Le testimonianze possono assumere molte forme, tra cui recensioni scritte, clip video, casi di studio, post sui social media e altro ancora.

🔮 Lo sapevi? La probabilità di acquisto di un prodotto con cinque recensioni è superiore del 270% rispetto a quella di un prodotto senza recensioni!

Indipendentemente dal formato, puoi chiedere ai clienti di fornire testimonianze per presentare il tuo marchio e i tuoi prodotti nella luce migliore possibile ai potenziali clienti.

Sebbene alcune testimonianze siano sponsorizzazioni a pagamento, specialmente nell'influencer marketing, la maggior parte sono condivise volontariamente dai clienti su siti di recensioni o raccolte tramite contatti diretti da parte delle aziende.

Se abbinate a testi efficaci, strategie intelligenti di fidelizzazione dei clienti e un lavoro di marketing mirato, le testimonianze dei clienti svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare a superare le esitazioni degli acquirenti, aumentare le vendite online e trasformare i clienti fedeli in appassionati sostenitori del marchio.

Cosa rende eccellente una testimonianza di un cliente?

Ecco cosa distingue una testimonianza dimenticabile da una indimenticabile:

Chiara identificazione del cliente: Include il nome del cliente, il titolo, l'azienda e talvolta anche una foto. Questa specificità rende la testimonianza più credibile e facilmente riconoscibile

Problema specifico o punto dolente: Descrive il problema esatto che il cliente stava affrontando prima di trovare la soluzione

Risultati concreti e misurabili: Invece di elogi vaghi, le testimonianze efficaci citano risultati tangibili, come "aumento dei tassi di conversione del 30%" o "risparmio di 10 ore alla settimana"

Voce e tono autentici: Sembrano persone reali che parlano. Frasi naturali, lievi imperfezioni ed espressioni emotive li rendono più credibili

Elementi chiave di differenziazione: Evidenzia in che modo il tuo prodotto è migliore rispetto alla concorrenza in termini di prezzo, assistenza, casi d'uso, fornitura di un servizio eccezionale, ecc

Storia di trasformazione: Descrive chiaramente il percorso "prima e dopo", aiutando i potenziali clienti a visualizzare la propria storia di successo potenziale

⚡️Archivio modelli: Modelli di questionari gratuiti per una raccolta dati efficiente

13 potenti esempi di testimonianze dei clienti (con modelli)

Se sei alla ricerca di ispirazione per mostrare storie di successo di clienti reali (e magari risparmiare un po' di tempo), dai un'occhiata a questi 13 efficaci esempi di testimonianze, oltre a modelli pronti all'uso per semplificare ulteriormente la creazione delle tue:

1. Breve citazione di testimonianza

Si tratta delle classiche citazioni "brevi e concise" e dirette dei clienti che descrivono le loro esperienze positive con la tua azienda. Semplici ma estremamente efficaci, funzionano alla grande quando desideri prove rapide per il tuo sito web, i social media o i materiali di marketing.

ClickUp utilizza brevi citazioni per creare credibilità immediata e mostrare come aumenta l'efficienza del team con la collaborazione in tempo reale, l'IA, l'automazione e il project management scalabile.

ClickUP riunisce tutti i nostri team in un unico posto

📌 Suggerimento rapido: abbina le citazioni alle immagini dei clienti o ai loghi aziendali per renderle più autentiche.

Ecco un modello che puoi utilizzare:' "[Prodotto/Servizio] mi ha aiutato a [ottenere un risultato specifico] molto più velocemente di quanto mi aspettassi. Non potrei essere più soddisfatto!" – [Nome del cliente], [Titolo/Nome dell'azienda]

💡 Suggerimento: Metti in evidenza le testimonianze tratte dalla stampa nelle tue pagine dedicate alle testimonianze per aggiungere credibilità da parte di terzi. Le menzioni da parte di media affidabili possono essere più persuasive delle sole citazioni dei clienti.

2. Testimonianze incentrate sui risultati

Questo tipo di testimonianza si concentra specificamente sui risultati misurabili. Mostra prove inconfutabili che il tuo prodotto o servizio ha un impatto reale.

Sono perfette per raggiungere clienti orientati ai risultati che hanno a cuore il ROI (ritorno sull'investimento) o il risparmio di tempo. Per approfondire, ecco un esempio di ClickUp che risolve problemi iper-specifici di CEMEX.

📌 Suggerimento rapido: includi numeri e tempistiche specifici per rendere l'impatto chiaro e impressionante.

⌛ Modello per risparmiare tempo: utilizza il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp per individuare immediatamente i clienti pronti a fornire una testimonianza. I clienti che valutano positivamente il tuo servizio e confermano che i loro problemi sono stati risolti ("Il problema è stato risolto? - SÌ") sono i candidati ideali per ottenere rapidamente una testimonianza.

3. Testimonianza video

I video portano l'autenticità a un nuovo livello. Vedere e sentire un cliente reale parlare del tuo prodotto crea una forte connessione emotiva e instaura rapidamente un rapporto di fiducia.

Nel video, i clienti ClickUp di vari settori condividono le loro esperienze con ClickUp, sottolineando il suo impatto sulla collaborazione del team e sulla produttività complessiva.

📌 Suggerimento rapido: mantieni i video della durata di 1-2 minuti e concentrati sul problema che il cliente ha affrontato e su come il tuo marchio lo ha aiutato

4. Testimonianza prima e dopo

Mostra la vita prima e dopo il tuo prodotto. Rendilo facilmente riconoscibile evidenziando un punto dolente del tuo pubblico di riferimento e offrendo una soluzione pertinente, come ha fatto OC Fitness Coach.

📌 Suggerimento rapido: concentrati sui cambiamenti emotivi e pratici oltre che sui numeri. Mostra come sono cambiata la vita, l'attività o le emozioni del cliente dopo aver utilizzato il tuo prodotto/servizio.

5. Testimonianza in stile caso di studio

Un caso di studio condivide approfondimenti su come hai risolto il problema di un cliente, con statistiche, risultati e un po' di storytelling per renderlo interessante. Questo caso di studio di ClickUp combina risultati quantificabili e vantaggi pratici in una narrazione avvincente per mostrare applicazioni reali.

📌 Suggerimento rapido: Struttura il tuo caso di studio in modo chiaro: Sfida → Soluzione → Risultati → Citazione del cliente.

Utilizza questo modello in stile caso di studio come riferimento: Contesto: "In qualità di professionista [ruolo/settore], avevo bisogno di aiuto con [sfida specifica]"

Percorso: "Ho scoperto [Prodotto/Servizio] e il processo di onboarding è stato [facile/veloce/fluido]. Si sono distinti per [elemento chiave di differenziazione]"

Impatto: "Da allora, ho ottenuto [risultati dettagliati] e mi sento più sicuro riguardo a [attività/area di risultato]"

Raccomandazione: "Consiglio vivamente [Prodotto/Servizio] a chiunque cerchi [vantaggio/risultato]"

6. Testimonianza di prova sociale

A volte, i clienti pubblicano spontaneamente post sul tuo marchio su piattaforme come Twitter, LinkedIn o Instagram. Questi post fungono da testimonianze spontanee che diventano una conferma concreta e indipendente dei punti di forza del tuo marchio.

📌 Suggerimento rapido: previa autorizzazione, ricondividi le testimonianze sui social media e tagga il cliente per garantirne l'autenticità e ampliarne la portata.

7. Testimonianze specifiche per settore

Queste testimonianze sono personalizzate per mostrare l'impatto in un settore particolare. Quando evidenzi le sfide di nicchia che il tuo prodotto o servizio ha risolto, posizioni il tuo prodotto come una soluzione specializzata.

Scopri come le recensioni dei clienti di AppLovin contribuiscono a consolidarne la posizione di soluzione leader nel settore della pubblicità e del marketing basata sull'IA per le app mobili e i giochi.

📌 Suggerimento rapido: includi terminologia specifica del settore e sfide che i potenziali clienti riconosceranno e con cui potranno identificarsi.

8. Testimonianze di influencer o esperti

Un grande nome nel tuo settore ti sta dando risalto? È un notevole aumento di credibilità!

Quando entri in un nuovo mercato o cerchi di riposizionare il tuo marchio, puoi chiedere a influencer, celebrità o esperti in materia di prestare la loro autorevolezza al tuo marchio.

Se desideri una portata più ampia o hai bisogno di soddisfare efficacemente le aspettative dei clienti, registra testimonianze audio con i leader del settore e trasformale in podcast!

E il post LinkedIn di Serena Williams per Shopify è il perfetto esempio di testimonianza di un influencer.

📌 Suggerimento rapido: assicurati che le testimonianze degli influencer siano in linea con i valori del tuo brand per evitare di apparire poco autentico.

9. Testimonianze comparative

Un cliente spiega perché ha scelto TE rispetto alla concorrenza. Con queste testimonianze, puoi raggiungere potenziali clienti che si trovano nella fase di valutazione e stanno confrontando soluzioni simili.

In questa recensione di G2, un project manager tecnico spiega come ClickUp si distingua come app completa per il lavoro.

📌 Suggerimento rapido: incoraggia i clienti soddisfatti a lasciare recensioni e rispondi sia ai feedback negativi che a quelli positivi per dimostrare che ti sta a cuore la loro opinione

10. Testimonianze di revisione tra pari

Si tratta di valutazioni e recensioni raccolte su piattaforme di terze parti, come Reddit o Trustpilot. Poiché una singola testimonianza positiva può innescare discussioni organiche sul tuo marchio, queste possono rivelarsi incredibilmente preziose.

Dai un'occhiata a come questo thread su Reddit diffonde la voce su ClickUp.

📌 Suggerimento rapido: crea account ufficiali solo per partecipare alle conversazioni in modo naturale (ad esempio, "Ciao, siamo [Brand], grazie per il feedback, ti ascoltiamo!").

11. testimonianza "Lo consiglieresti?"

Una raccomandazione diretta? Molto convincente quando le persone sono ancora indecise.

Se un cliente dice che ti raccomanderebbe, dimostra di essere sinceramente soddisfatto del valore che gli offri, non solo come acquirente occasionale, ma come fedele sostenitore del tuo marchio.

📌 Suggerimento rapido: inquadra queste testimonianze di grande impatto e le recensioni positive dei clienti su aspetti specifici che hanno apprezzato, come la facilità d'uso o il servizio personalizzato

12. Testimonianza scritta in formato lungo

Vuoi trasmettere la profondità del problema, la soluzione e l'impatto emotivo in modo più narrativo? Chiedi ai clienti di condividere la loro prospettiva unica in una testimonianza su un post del blog e fornisci loro una struttura che li aiuti a farlo.

Ecco un modello di email che puoi utilizzare come campione: Oggetto: Ci piacerebbe conoscere la tua esperienza con [nome della tua azienda]! Ciao [Nome cliente], spero che questo messaggio ti trovi bene! Ti contattiamo perché apprezziamo sinceramente il tuo feedback e ci piacerebbe saperne di più sulla tua esperienza con [il tuo prodotto/servizio]. Se hai qualche minuto a disposizione, ti saremmo incredibilmente grati se potessi condividere una testimonianza dettagliata. Puoi sentirti libero di affrontare domande come: Cosa ti ha portato a scegliere [il tuo prodotto/servizio]?

In che modo ti ha aiutato a superare le sfide iniziali?

Quali sono stati i vantaggi più evidenti per te?

Qual è stata la tua esperienza complessiva con noi? Se preferisci, saremo lieti di fissare una breve telefonata per raccogliere le tue opinioni, oppure puoi semplicemente rispondere a questa email. Grazie mille per il vostro continuo supporto. Speriamo di sentirvi presto! Cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione] [Le tue informazioni di contatto]

📌 Suggerimento rapido: offri un piccolo incentivo, come uno sconto, un omaggio o una donazione a un ente di beneficenza che sostengono, come token di apprezzamento

💡 Suggerimento professionale: combina testimonianze dei dipendenti e testimonianze di interviste per creare una storia completa. Le prospettive dei dipendenti rafforzano la credibilità del marchio internamente, mentre il feedback dei clienti aumenta la fiducia e influenza le decisioni di acquisto.

13. Testimonianza emotiva

Non tutte le vittorie sono una questione di numeri. A volte si tratta di emozioni come sollievo, gioia, gratitudine o fiducia.

Scopri come questa testimonianza di un cliente di WeightWatchers utilizza un linguaggio che suscita emozioni per entrare in sintonia con i potenziali clienti a livello emotivo.

📌 Suggerimento rapido: lascia che siano le emozioni dei clienti a guidare le loro parole e trasforma i messaggi incentrati sull'uomo in testimonianze convincenti

⚡️Archivio modelli: Modelli gratuiti per mappare il percorso del cliente

Come raccogliere testimonianze che convertono

Definire ottime testimonianze è solo una parte dell'equazione; creare un sistema affidabile per raccoglierle è ciò che trasforma il successo dei clienti in risorse di marketing.

Vediamo insieme come configurarlo:

Identifica i momenti di alta soddisfazione: monitora le attività cardine dei clienti (come il completamento dell'onboarding, i grandi successi, le date di rinnovo) e attiva le richieste di testimonianze quando i clienti sono più soddisfatti e più disposti a condividere la loro esperienza

Utilizza prompt per interviste predefiniti: invece di chiedere ai clienti di "inviarti qualcosa", guidali con 3-5 prompt specifici che danno forma a storie più incisive senza gravarli con l'onere di scrivere

Offri la possibilità di un'intervista telefonica: a volte i clienti preferiscono parlare piuttosto che scrivere. Offrendo una breve telefonata di 10 minuti potrai ottenere testimonianze ricche e dettagliate che potrai poi modificare per ottenere citazioni perfette

Cattura micro-testimonianze lungo il percorso: invece di aspettare una testimonianza "finale", raccogli brevi frammenti da email, chat, siti di recensioni o feedback post-webinar man mano che si presentano

Rendi il processo fluido: precompila le informazioni di base dei clienti negli strumenti di feedback quando possibile, mantieni i moduli brevi (meno di 5 minuti) e consenti il caricamento facile di video o screenshot

Quando NON chiedere una testimonianza ❌ Subito dopo l'acquisto: subito dopo una vendita, i clienti non hanno ancora visto i risultati. Chiedere troppo presto rischia di ottenere feedback vaghi o vuoti invece di prove significative

Durante l'onboarding o l'implementazione: i clienti stanno ancora imparando a conoscere il tuo prodotto o servizio. La loro esperienza non è ancora completa e il loro feedback potrebbe evidenziare confusione piuttosto che esiti positivi

Quando un cliente ha dei problemi: Se un cliente è bloccato, frustrato o ha dei ticket di assistenza irrisolti, una richiesta di testimonianza risulterà insensibile e danneggerà la fiducia

Senza un chiaro trigger di esito positivo: se non ci sono risultati, attività cardine o successi evidenti nel progetto, aspettare ti aiuterà a raccogliere testimonianze molto più forti e orientate ai risultati in un secondo momento

Dove utilizzare le testimonianze per ottenere il massimo impatto

Per trasformare le testimonianze in crescita reale, devi posizionarle dove avranno la maggiore influenza sulle decisioni del tuo pubblico. Alcuni esempi includono:

Pagine di destinazione: posiziona le testimonianze più efficaci vicino ai pulsanti di invito all'azione sulle tue pagine di destinazione. Queste testimonianze creano fiducia proprio nel momento in cui i visitatori stanno decidendo se passare al passaggio successivo

Pagine dei prodotti: Utilizza testimonianze che parlano direttamente di funzionalità/funzioni o vantaggi specifici. Posizionale vicino ai dettagli del prodotto corrispondente, in modo che i lettori possano collegare gli elogi a ciò che conta di più

Pagine dei prezzi: Testimonianze sulle funzionalità/funzioni che menzionano il rapporto qualità-prezzo, il risparmio sui costi o il ritorno sull'investimento. Queste aiutano a ridurre le obiezioni sui prezzi e rafforzano il valore della tua offerta

Campagne email: Inserisci testimonianze brevi e di grande impatto nelle tue email di nurturing, negli annunci sui prodotti o nei follow-up post-demo. Una prova coerente mantiene la credibilità del tuo marchio durante tutto il percorso dell'acquirente

Presentazioni commerciali e proposte: Fornisci al tuo team commerciale testimonianze che corrispondono al settore, alle dimensioni dell'azienda o alle sfide dei potenziali clienti. Personalizzare le prove sociali rende le presentazioni molto più persuasive

Webinar e demo live: Menziona alcune citazioni dei clienti durante i tuoi webinar o le presentazioni demo. Inserire storie di successo reali crea fiducia senza sembrare troppo insistente

Pagine di ringraziamento e post-acquisto: Mostra le testimonianze dei clienti dopo la registrazione, l'acquisto o il download. Questo rassicura gli acquirenti sulla scelta fatta e riduce i dubbi post-acquisto

💡 Suggerimento: Le migliori testimonianze iniziano molto prima che tu le richieda. Utilizza il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp per mantenere il tuo team sincronizzato dalla prima riunione con il cliente fino all'approvazione finale. Quando tutti conoscono la storia del cliente, è molto più facile ottenere feedback reali e efficaci. Un po' di organizzazione iniziale può fare la differenza.

⚡️Archivio modelli: 10 modelli gratuiti per il servizio clienti per organizzare le operazioni di assistenza

Usa ClickUp per gestire le richieste di testimonianze e le risorse

Raccogliere testimonianze e monitorare i KPI relativi all'esperienza dei clienti aiuta a costruire la fiducia, aumentare le conversioni e fidelizzare i clienti. Ma gestire l'intero processo di raccolta delle testimonianze è tutt'altro che semplice.

Contattate i clienti ma perdete traccia dei follow-up. Le citazioni vengono approvate ma non finiscono mai nelle campagne. Alcune delle vostre migliori storie dei clienti rimangono dimenticate in cartelle casuali perché i team di marketing, commerciale e assistenza non sono allineati.

Senza un sistema centralizzato, ti ritrovi costantemente a raccogliere, organizzare e utilizzare le testimonianze quando sono più importanti. ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti offre un modo potente e unificato per gestire le testimonianze in ogni fase del percorso del cliente, dalla prima richiesta alla gestione continua delle relazioni.

Diamo un'occhiata a come ClickUp funge anche da software per il successo dei clienti per semplificare l'intero processo 👇

1. Raccogli le testimonianze con i moduli ClickUp

I moduli ClickUp rendono facile creare moduli di richiesta di testimonianze personalizzati in pochi minuti. Invece di inviare richieste sparse via email, utilizzare un software dedicato all'automazione dei moduli o monitorare manualmente le risposte, puoi inviare un unico link al modulo ai clienti e acquisire tutto automaticamente in ClickUp.

Puoi aggiungere campi per l'autorizzazione alla pubblicazione, il tipo di settore, i dettagli del caso d'uso o persino il caricamento facoltativo di foto, assicurando al tuo team la raccolta di testimonianze complete e pronte per la campagna fin dal primo giorno.

Una volta che le risposte iniziano ad arrivare, puoi fare un ulteriore passaggio con ClickUp Brain. Ti consente di analizzare in tempo reale il feedback dei clienti inviato tramite i moduli, aiutandoti a individuare modelli, storie di clienti promettenti e a dare priorità ai follow-up in modo più intelligente.

Basta aprire lo Spazio, la Cartella o l'Elenco in cui sono archiviati i moduli inviati, fare clic su Chiedi a IA nell'intestazione della posizione in alto a destra e porre domande come "Quali testimonianze menzionano [funzionalità/funzione del prodotto]?" o "Mostra i invii dei clienti del settore sanitario. "

Analizza il feedback dei clienti ponendo domande in linguaggio naturale e ottieni informazioni immediate con ClickUp Brain

In pochi secondi, Brain estrae informazioni utili dai tuoi invii, così puoi trasformarle immediatamente in risorse di marketing utilizzabili.

📮ClickUp Insight: La metà dei nostri intervistati ha difficoltà ad adottare l'IA; il 23% non sa da dove iniziare, mentre il 27% ha bisogno di più formazione per eseguire operazioni avanzate. ClickUp risolve questo problema con un'interfaccia di chat familiare che sembra proprio quella di un'applicazione di messaggistica. I team possono iniziare subito con semplici domande e richieste, per poi scoprire naturalmente funzionalità di automazione e flussi di lavoro più potenti man mano che procedono, senza la curva di apprendimento intimidatoria che frena così tante persone.

ClickUp rende ancora più facile raccogliere testimonianze offrendo modelli di moduli di feedback pronti all'uso.

Ad esempio, puoi utilizzare il modello di modulo di feedback ClickUp per creare una piattaforma in cui i tuoi clienti possono esprimere le loro opinioni e raccogliere informazioni preziose per migliorare i prodotti.

Ottieni il modello gratis Organizza e monitora il feedback dei clienti in modo strutturato utilizzando il modello di modulo di feedback di ClickUp

Ecco come può aiutarti ulteriormente👇

Raccogli valutazioni complessive sul servizio utilizzando campi di valutazione a stelle predefiniti, aiutando il tuo team a identificare immediatamente i clienti soddisfatti a cui chiedere una testimonianza

Raccogli automaticamente i motivi dei punteggi e i suggerimenti di miglioramento, ottenendo un contesto più ricco durante la selezione delle citazioni e delle storie dei clienti da mettere in evidenza

Con i campi personalizzati integrati di ClickUp , come il livello del cliente, puoi dare priorità al lavoro richiesto per la raccolta delle testimonianze dai gruppi di clienti più strategici o di alto valore

Saprai esattamente a quale rappresentante dell'assistenza o provider si riferisce il feedback, rendendo più facile collegare le storie di successo dei clienti a team o iniziative specifiche durante la creazione delle campagne

2. Traccia e organizza le testimonianze con le dashboard di ClickUp

Andando oltre, le dashboard di ClickUp ti offrono visibilità in tempo reale sulla posizione di ogni testimonianza.

Visualizza le prestazioni dei progetti e monitora lo stato di avanzamento del team in tempo reale utilizzando i dashboard di ClickUp

Ecco cosa puoi fare con le dashboard:

Monitora lo stato di invio e approvazione : crea widget di stato per vedere in tempo reale quante richieste di testimonianze sono state inviate, quante sono in sospeso e quante sono state approvate

Visualizza le testimonianze per persona o settore: imposta grafici a torta o grafici a barre che classificano le testimonianze in base al tipo di cliente, al caso d'uso del prodotto o al settore verticale, aiutando i team di marketing a personalizzare le campagne con precisione

Personalizza la tua area di lavoro aggiungendo schede di diverse categorie utilizzando le schede ClickUp

Traccia l'utilizzo delle testimonianze nelle campagne : aggiungi grafici o elenchi di attività che mostrano quali testimonianze sono state collegate a campagne di marketing, commerciali o di successo dei clienti attive e individua le lacune in cui sono necessarie nuove citazioni

Identifica le testimonianze più efficaci: monitora gli obiettivi del servizio clienti e le metriche di coinvolgimento come clic, condivisioni o conversioni collegate a testimonianze specifiche, in modo da poter dare priorità alle storie più efficaci

3. Gestisci le relazioni con i testimonial grazie alla soluzione CRM ClickUp

La gestione delle testimonianze non termina dopo aver raccolto alcune citazioni. Costruire relazioni a lungo termine con clienti soddisfatti spesso porta a storie più ricche e continue, come casi di studio, referenze, recensioni di prodotti o interviste ai clienti.

La soluzione ClickUp CRM Team aiuta i team commerciali e di assistenza clienti a gestire queste relazioni in modo più strategico.

Gestisci efficacemente le relazioni con i clienti e le fasi della pipeline utilizzando la soluzione CRM Team di ClickUp

Puoi monitorare chi ha fornito le testimonianze all'interno di un database clienti, impostare promemoria di follow-up per richiedere citazioni aggiornate o referral e creare sequenze di nurturing, il tutto mantenendo una comunicazione fluida tra i team.

4. Ottieni assistenza e rafforza la fedeltà con la soluzione per il servizio clienti ClickUp

Una gestione eccellente della comunicazione con i clienti genera testimonianze più forti ed emozionanti, ma solo se il tuo team è pronto a coglierle al momento giusto.

La soluzione ClickUp Customer Service Team consente ai team del supporto di identificare, segnalare e coltivare attivamente le opportunità di testimonianza quando la soddisfazione dei clienti raggiunge il picco, non settimane dopo, quando l'entusiasmo è ormai svanito.

Organizza e semplifica le operazioni del tuo servizio clienti con la soluzione ClickUp Customer Service Team

In breve:

Delega e contrassegna facilmente i lead delle testimonianze : i rappresentanti dell'assistenza possono contrassegnare rapidamente i ticket risolti che mostrano risultati eccezionali, senza dover uscire dal loro flusso di lavoro. Puoi assegnare questi ticket contrassegnati ai team di marketing o di assistenza clienti per la diffusione delle testimonianze

Personalizza i flussi di lavoro del servizio per acquisire informazioni chiave sui clienti : utilizza i campi personalizzati per registrare dati aggiuntivi come valutazioni della soddisfazione dei clienti, note sulla risoluzione e punti salienti emotivi dell'interazione

Dai priorità ai clienti meritevoli di testimonianze: le impostazioni di priorità di ClickUp aiutano i team a concentrare il lavoro di follow-up sui clienti ad alto impatto, ovvero quelli che hanno ottenuto grandi successi o dimostrano una forte fedeltà al marchio, in modo da raggiungere prima i candidati migliori

📚Leggi anche: Come risolvere le sfide comuni del servizio clienti

Trasforma le testimonianze in risorse per la crescita con ClickUp

Raccogliere testimonianze è una cosa. Trasformarle in risorse coerenti e in grado di generare ricavi è un'altra. Senza il sistema giusto, anche le migliori citazioni dei tuoi clienti finiscono per perdersi nei thread delle email o sparse tra i vari team.

ClickUp ti aiuta ad andare ben oltre la semplice raccolta di feedback. Con moduli, dashboard, strumenti CRM e flussi di lavoro per l'assistenza clienti, tutto in un unico posto, il tuo team può acquisire, gestire e attivare testimonianze senza alcuna congettura. Che tu stia facendo emergere le storie giuste nella fase giusta o allineando i team commerciali, di assistenza e di marketing al successo dei clienti, ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per scalare la prova sociale.

Prova ClickUp gratis e semplifica l'intero flusso di lavoro delle testimonianze.