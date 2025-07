i 11 migliori agenti IA per riunioni: automatizza note, trascrizioni e pianificazione

Le riunioni non sono il problema. È quello che succede dopo. Elementi da fare dimenticati, punti chiave tralasciati e ore passate a scrivere follow-up o a cercare tra le registrazioni.

Infatti, i team perdono oltre il 60% del loro tempo cercando di ricordare il contesto e determinare i passaggi successivi. È qui che entrano in gioco gli agenti di IA per riunioni . Questi strumenti partecipano alle chiamate, prendono appunti, riepilogano/riassumono i punti chiave e tengono traccia degli elementi su cui intervenire, così puoi rimanere concentrato durante la riunione.

Ho testato i migliori. Ecco i migliori agenti IA per riunioni che trasformano automaticamente le conversazioni in chiarezza.

Cosa cercare in un agente IA per riunioni?

Non tutti gli agenti IA per riunioni sono uguali. Alcuni sono ottimi prenditori di appunti, mentre altri sono maghi della pianificazione. I migliori? Fanno tutto senza rendere le riunioni un caos robotico.

Ecco cosa cercare quando scegli gli agenti IA per le riunioni:

Trascrizioni accurate : se l'IA non è in grado di distinguere tra "elemento di azione" e "incidente", c'è un problema

Riepilogo intelligente : nessuno ha tempo di setacciare : nessuno ha tempo di setacciare verbali di riunioni parola per parola: l'IA dovrebbe evidenziare le informazioni chiave, le decisioni e gli elementi su cui intervenire

Integrazioni semplici : che utilizzi Zoom, Google Meet, Slack o Microsoft Teams, il tuo assistente IA dovrebbe integrarsi perfettamente

Assistenza alla pianificazione : i migliori strumenti non si limitano a prendere : i migliori strumenti non si limitano a prendere appunti durante le riunioni grazie all'IA , ma ti aiutano anche a prenotare, riprogrammare e organizzare le riunioni

Sicurezza e privacy: le discussioni sensibili rimangono private: cerca la crittografia end-to-end e politiche rigorose in materia di dati

Sfrutta queste funzionalità/funzioni e il tuo agente IA non solo ti farà risparmiare tempo, ma renderà finalmente utili le riunioni virtuali. Ora, diamo un'occhiata ai migliori strumenti per portare a termine il lavoro!

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

I migliori agenti IA per riunioni in sintesi

Strumento Migliore funzionalità/funzione Caso d'uso principale Prezzi ClickUp Gestione delle riunioni basata sull'IA, note e attività unificate, dashboard personalizzabili I team globali e gli ambienti di lavoro ibridi necessitano di una generazione istantanea delle attività Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Otter IA Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti intelligenti, collaborazione asincrona Professionisti indipendenti e team che necessitano di riepiloghi/riassunti rapidi e monitoraggio delle azioni Gratis; piani a pagamento a partire da 16,99 $ al mese Fireflies IA Trascrizioni ricercabili, integrazioni CRM, comandi vocali Team che necessitano di riunioni ricercabili, registrazione CRM e analisi dei relatori Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese Avoma Previsioni delle entrate, riepiloghi/riassunti intelligenti, approfondimenti sulle trattative Team commerciali che ottimizzano le prestazioni e il monitoraggio dei rischi di fatturato 29 $ al mese per Meeting Assistant; 69 $ al mese per Revenue Intelligence tl;dv Aggiornamenti automatici degli strumenti CRM, tagging live, trascrizione multilingue Team commerciali e globali che necessitano di sincronizzazione CRM e condivisione dei punti salienti delle riunioni Gratis; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese MeetGeek Riepiloghi automatici via email, creazione di attività, integrazioni CRM Team che desiderano ricevere informazioni dettagliate direttamente dopo la riunione Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Sembly IA Trascrizioni esportabili con timestamp, Smart Meeting Notes Team che necessitano di trascrizioni strutturate e contrassegnate con data e ora per la documentazione Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Fathom IA Evidenziazioni e riepiloghi/riassunti multilingue in tempo reale Team remoti e non tecnici alla ricerca di semplicità Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Supernormal trascrizione in oltre 60 lingue, sincronizzazione automatica con i CRM Studenti e docenti hanno bisogno di tutoraggio e assistenza allo studio basati sull'IA Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese Jamworks Flashcard IA, registrazione di lezioni, acquisizione di note in tempo reale I team che lavorano in ambienti rumorosi hanno bisogno di chiamate più chiare e pulite 18,99 $ al mese per gli studenti Krisp IA Cancellazione del rumore, chiarezza della voce, trascrizione basata sull'IA Team in ambienti rumorosi che necessitano di chiamate più chiare e pulite Gratis; piani a pagamento a partire da 16 $ al mese

Gli 11 migliori agenti IA per riunioni

👀 Lo sapevi? L'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team, disperdendo informazioni vitali su canali scollegati e limitando l'efficacia della collaborazione.

Il giusto agente IA per riunioni cambia tutto questo, trasformando le riunioni in azioni concrete invece che in perdite di tempo. Ecco i miei 11 preferiti che mi aiutano a superare una giornata piena di riunioni!

1. ClickUp (Ideale per la super app di IA per riunioni: gestione delle riunioni, elementi di azione e automazione del flusso di lavoro)

Il primo è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Dalla gestione dei progetti e il monitoraggio degli obiettivi al controllo di un fitto calendario di riunioni, ClickUp ti aiuta a tenere tutto organizzato, connesso e in movimento.

Agenti IA per follow-up delle riunioni e elementi di azione senza sforzo

Gli agenti ClickUp AI sono assistenti digitali proattivi progettati per automatizzare il "passo successivo" dopo ogni riunione.

Ciò che distingue gli agenti IA è la loro capacità di agire concretamente, non solo di analizzare o riepilogare/riassumere, ma di eseguire.

Ottieni di più con gli agenti IA di ClickUp

Con questo strumento puoi:

Automazione dell'esecuzione: crea e assegna istantaneamente elementi di azione dalle note o dai riepiloghi/riassunti delle riunioni, senza bisogno di inserire manualmente le voci

Follow-up a mani libere: gli agenti IA inviano promemoria, monitorano lo stato di avanzamento e assicurano che tutti siano responsabili

Automatizza i flussi di lavoro ricorrenti: per le riunioni regolari, gli agenti IA possono impostare programmi ricorrenti, assegnare il lavoro di preparazione e garantire che ogni riunione inizi con tutti i partecipanti pronti

Casi d'uso migliori: Crea e assegna istantaneamente elementi di azione

Invia promemoria e follow-up automatici

Tieni traccia del completamento delle attività dalle riunioni

Automatizza la preparazione e il follow-up delle riunioni ricorrenti

Gli agenti IA puntano tutto sull'esecuzione e la responsabilità, automatizzando i follow-up di routine e la creazione delle attività, mentre gli utenti mantengono il controllo.

Lascia che ClickUp AI Notetaker gestisca il caos delle riunioni

ClickUp AI Notetaker è il MVP silenzioso delle tue riunioni, concentrato sull'acquisizione e l'organizzazione di tutto ciò che viene discusso.

Si unisce alle tue chiamate Zoom o Google Meet, registra la conversazione, trascrive tutto in tempo reale e fornisce riepiloghi/riassunti accurati, automaticamente.

Lascia che ClickUp AI Notetaker automatizzi la presa di appunti, il riepilogo/riassunto e la pianificazione

Trascrizione in tempo reale delle tue chiamate

Riepiloghi/riassunti generati dall'IA con decisioni, punti chiave e passaggi successivi

Informazioni utili che si trasformano in attività di ClickUp con un solo clic

Record ricercabili per rivedere le riunioni passate in qualsiasi momento

Tu rimani presente e coinvolto, mentre IA Notetaker si occupa della documentazione.

💡 Suggerimento: abilita le integrazioni del calendario di ClickUp per sincronizzare automaticamente le tue riunioni e attivare AI Notetaker all'inizio delle chiamate.

ClickUp Brain: approfondimenti contestualizzati e generazione di contenuti

ClickUp Brain è il tuo assistente IA integrato che trasforma conversazioni e contenuti in informazioni chiare e utilizzabili all'interno della tua area di lavoro. Con esso puoi:

Generazione intelligente di contenuti: redigi istantaneamente programmi , riepiloghi/riassunti, email e aggiornamenti sui progetti su misura per il tuo flusso di lavoro

Estrazione di informazioni: riepiloga/riassume istantaneamente le note delle riunioni , i documenti e i thread di commenti

Suggerimenti contestuali: suggerisci i passaggi successivi, le scadenze e le automazioni in base all'attività nell'area di lavoro

Crea programmi dettagliati per le riunioni all'istante con ClickUp Brain

Casi d'uso migliori: Genera programmi delle riunioni basati su obiettivi o riunioni precedenti

Riepiloga/riassumi note, documenti e thread

Bozze di follow-up e aggiornamenti sui progetti

Fornisci risposte immediate nell'area di lavoro grazie all'IA

ClickUp Brain è incentrato sull'intelligenza contestuale, aiutandoti a preparare, riepilogare/riassumere e pianificare riunioni in modo più intelligente.

Brain Max: la super app IA definitiva per le riunioni

Per i team pronti a consolidare il proprio stack IA, Brain Max è l'aggiornamento che trasforma ClickUp in una vera super app IA.

Caso d'uso di Brain Max

Ecco come Brain Max migliora le tue riunioni:

Talk-to-Speech per riunioni: detta le note delle riunioni, gli elementi da fare o i follow-up con la voce, ideale per catturare i pensieri durante una discussione o nei momenti in cui hai le mani libere

Automazione delle riunioni basata sull'IA: trasforma automaticamente i riepiloghi delle riunioni in attività concrete, assegnale e pianifica promemoria, senza bisogno di inserire manualmente le voci

Conoscenza IA centralizzata: cerca in tutte le tue note di riunione, documenti e attività con query basate sull'IA, così non perderai mai traccia delle decisioni o dei passaggi successivi

Integrazioni avanzate: Connettiti senza problemi con Zoom, Google Meet e il tuo calendario per attivare AI Notetaker, sincronizzare i programmi e automatizzare la pianificazione

Eliminazione della proliferazione dell'IA: sostituisci un mosaico di strumenti di IA, appunti e sottoscrizioni per la produttività con un'unica piattaforma sicura e unificata

Casi d'uso migliori: Dettate note e elementi da fare con la voce

Automatizza l'intero flusso di lavoro delle riunioni

Cerca istantaneamente qualsiasi decisione o attività relativa a una riunione

Consolida tutti gli strumenti di IA per le riunioni in un'unica piattaforma

Il vero punto di svolta? Brain Max frena la proliferazione dell'IA. Ottieni tutto in un unico posto invece di pagare per più app scollegate tra loro. I team che utilizzano Brain Max hanno riportato un risparmio sui costi fino all'88% consolidando la loro pila di produttività in ClickUp.

In breve, ClickUp Brain fornisce un'IA intelligente e sensibile al contesto per ogni riunione. Brain Max trasforma ClickUp nel tuo centro di comando IA all-in-one, semplificando le riunioni, automatizzando i follow-up ed eliminando il caos (e i costi) della proliferazione dell'IA.

💡 Suggerimento: utilizza la funzionalità di sintesi vocale di Brain Max per acquisire elementi di azione e feedback in tempo reale, quindi lascia che gli agenti IA li trasformino in attività e promemoria, in modo che nulla venga trascurato.

Organizza riunioni mirate e orientate all'azione con ClickUp Meetings

Oltre all'IA, ClickUp Meetings ti consente di pianificare, monitorare e automatizzare i follow-up, assicurando che gli elementi di azione non vadano persi.

Crea programmi con modifiche di testo avanzate per evidenziare i punti chiave e organizzati con ClickUp Meetings

Con questo, puoi utilizzare:

Commenti assegnati per delegare attività e garantire la responsabilità

Liste di controllo per monitorare tutto ciò che hai in programma di discutere e spuntare gli elementi man mano che procedi

Attività ricorrenti per generare automaticamente programmi per riunioni ricorrenti

Comandi slash per azioni rapide ed efficienti senza clic inutili

💡 Suggerimento per utenti esperti: integra ClickUp con Zoom, Google Calendar e altri strumenti per pianificare, partecipare e monitorare le riunioni, il tutto senza passare da un'app all'altra.

Hai difficoltà a mantenere le note delle riunioni ordinate, utili e leggibili in un secondo momento? Questi modelli ClickUp eliminano il caos dalla documentazione:

Aspettative della riunione per strutturare efficacemente le riunioni Il modello ClickUp Meeting Notes aiuta a organizzare le note con pagine e sottopagine e utilizza l'IA per generare riepiloghi/riassunti. Include sezioni comeper strutturare efficacemente le riunioni

Il modello di verbale di riunione ClickUp è la soluzione ideale per documentare tutto ciò che accade durante una riunione in un formato strutturato e facile da seguire. Include sezioni per dettagli chiave come il facilitatore, i partecipanti, l'ordine del giorno, i punti di discussione, gli aggiornamenti del comitato e gli elementi di azione, semplificando il monitoraggio delle decisioni e dei follow-up

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Archivia le note delle riunioni, i programmi e gli elementi da fare nei documenti ClickUp con riepiloghi/riassunti e creazione di attività integrati

Trasforma le discussioni in attività con commenti assegnati per garantire che i follow-up vengano effettuati

Tieni traccia dei programmi e dei punti di discussione in tempo reale con le liste di controllo

Registra riunioni asincrone con ClickUp Clips e utilizza l'IA per trascrivere i video come riferimento

Genera automaticamente programmi per riunioni interne ricorrenti

Integrazione con Zoom e Google Calendar per pianificare e partecipare facilmente alle riunioni

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni che consentono di risparmiare tempo potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi ai nuovi utenti

L'app mobile copre le funzionalità/funzioni principali, ma non offre tutte le funzionalità della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione su TrustRadius dice:

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

2. Otter IA (Ideale per creare riepiloghi/riassunti sintetici delle riunioni)

tramite Otter IA

Non dovrai più prendere appunti freneticamente e perdere elementi da fare. Otter.ai, uno dei migliori assistenti IA per riunioni, trascrive le riunioni in tempo reale, genera riepiloghi/riassunti istantanei e assegna persino attività per aiutarti a rimanere concentrato mentre gestisce i punti chiave e gli elementi da fare.

A differenza degli strumenti di trascrizione standard, Otter. ai va oltre con OtterPilot, che si collega automaticamente a Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per prendere appunti al posto tuo. Un punto di forza chiave è la sua capacità di condensare lunghe riunioni di un'ora in riassunti rapidi e digeribili di 30 secondi.

Le funzionalità di automazione intelligente di Otter sono utili sia per i professionisti che lavorano da soli che per i team di grandi dimensioni. Identifica automaticamente i momenti chiave, i relatori e il contesto, creando note dettagliate delle riunioni senza bisogno di tag manuali. Puoi evidenziare sezioni della trascrizione nella stessa area di lavoro, allegare diapositive e generare approfondimenti di follow-up.

Le funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale di Otter AI lo rendono particolarmente efficace per le riunioni di team. I membri del team possono commentare, taggarsi a vicenda e assegnare follow-up mentre la riunione è ancora in corso, senza dover attendere la fine della riunione. I canali IA supportano aggiornamenti asincroni, trasformando le trascrizioni in conoscenze condivise dal team che evolvono nel tempo.

Funzionalità IA: OtterPilot utilizza l'IA per partecipare automaticamente alle riunioni, registrare e trascrivere le conversazioni in tempo reale, generare riepiloghi/riassunti e attività e fornire un assistente di chat per rispondere alle domande e redigere contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter IA

Trascrivi, riepiloga/riassumi e acquisisci automaticamente gli elementi di azione con un assistente per riunioni basato sull'IA

Usa Otter AI Chat per porre domande o generare email, aggiornamenti di stato e altre informazioni utili

Collabora oltre le riunioni dal vivo utilizzando i canali IA che combinano discussioni in tempo reale con aggiornamenti asincroni

Integrazione con Slack, Salesforce, HubSpot e altro ancora per automatizzare i flussi di lavoro e mantenere i progetti in carreggiata

Evidenzia sezioni della trascrizione manualmente o con l'IA per creare follow-up istantanei

Allega immagini, diapositive di presentazioni o documenti ai momenti della riunione per aggiungere contesto

Limiti di Otter IA

Potrebbero esserci difficoltà con accenti non americani o non britannici nelle trascrizioni automatiche

Il piano Free consente solo tre importazioni audio/video per account

Opzioni di formattazione limitate per le trascrizioni esportate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Otter IA

Free

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Otter IA

G2 : 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter IA

Una recensione su G2 dice:

La cosa che preferisco di Otter è che posso prestare tutta la mia attenzione alle persone con cui sto parlando al telefono, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni diventano più fluide, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

La cosa che preferisco di Otter è che posso prestare tutta la mia attenzione alle persone con cui sono in chiamata, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni diventano più fluide, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

🧠 Curiosità: Otter.ai prende il nome da uno degli animali più intelligenti e socievoli : le lontre! Queste creature intelligenti non sono solo intelligenti, ma utilizzano strumenti, ricordano le cose per anni e giocano persino per divertirsi. Oh, e sono anche molto affettuose: si tengono per mano solo per stare vicine.

3. Fireflies AI (Ideale per trascrizioni e appunti di riunioni basati sull'IA)

tramite Fireflies IA

Vuoi automatizzare le note, le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti delle tue riunioni? Fireflies IA garantisce che nessun dettaglio venga tralasciato.

Invitando Fireflies AI Notetaker alle tue chiamate, puoi trascrivere e riepilogare/riassumere le riunioni su Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altro ancora. La funzionalità/funzione di ricerca IA trova istantaneamente argomenti chiave, elementi di azione o dettagli essenziali.

Fireflies si distingue per le sue approfondite analisi delle riunioni e la base di conoscenze ricercabile. Ogni riunione diventa una risorsa ricercabile con tagging di parole chiave, analisi del sentiment e ripartizione dei tempi di intervento dei relatori. È inoltre possibile generare playlist personalizzate delle chiamate registrate per argomento, come obiezioni o richieste di funzionalità/funzioni.

La piattaforma consente anche l'integrazione con strumenti CRM come Salesforce e HubSpot, aiutando i team commerciali, di assistenza e di assunzione a registrare automaticamente le conversazioni e gli elementi su cui intervenire. La funzionalità di comando vocale consente di controllare il bot con frasi come "prendi nota" o "evidenzia questo", perfette per il monitoraggio a mani libere durante le chiamate che richiedono massima concentrazione.

Funzionalità IA: Fireflies IA utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico per trascrivere riunioni in tempo reale, identificare il sentiment, estrarre elementi di azione e abilitare comandi attivati dalla voce per l'acquisizione delle note delle riunioni a mani libere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies IA

Tieni traccia del tempo di conversazione, del sentiment e delle metriche chiave per istruire i tuoi colleghi in modo più efficace

Collabora con commenti, elementi fissati e frammenti audio per una facile condivisione con il team

Registra note sulle chiamate, attività e registrazioni nel tuo CRM per riferimento futuro

Condividi le note su Slack, Notion, Asana e altro ancora per un'integrazione perfetta del flusso di lavoro

Cerca le trascrizioni per parola chiave, relatore o argomento per recuperare rapidamente le informazioni

Crea playlist personalizzate da frammenti di riunioni per la formazione, il coaching o il passaggio di consegne tra team

Limiti di Fireflies IA

Lo strumento non è disponibile per dispositivi mobili

Supporta solo una lingua di trascrizione per riunione

I timestamp nelle trascrizioni possono occasionalmente subire slittamenti nelle chiamate lunghe con più interlocutori

Prezzi di Fireflies IA

Free

Pro : 18 $ al mese per postazione

Business : 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Fireflies IA

G2 : 4,8/5 (oltre 610 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies IA

Una recensione su Capterra dice:

Ho scelto Fireflies perché è in grado di creare verbali sia per riunioni faccia a faccia che per riunioni video

Ho scelto Fireflies perché può creare verbali per riunioni faccia a faccia nella vita reale e per riunioni video

Leggi anche: I migliori strumenti di trascrizione IA da provare

4. Avoma (Ideale per le previsioni di fatturato con avvisi basati sull'IA)

tramite Avoma

Avoma è una piattaforma IA all-in-one che automatizza tutto, dalla presa di appunti alla pianificazione, al coaching e alle previsioni di fatturato. La vera magia avviene con le funzionalità/funzioni Conversation Intelligence e Revenue Intelligence. Queste funzionalità analizzano le riunioni per scoprire informazioni chiave, monitorare le tendenze e supportare un processo decisionale migliore.

Avoma migliora le prestazioni del team commerciale automatizzando la valutazione delle chiamate, fornendo coaching personalizzato e inviando avvisi in tempo reale sui rischi delle trattative. Ciò si traduce in un aumento dei tassi di successo e del raggiungimento delle quote, rendendo il tuo team più efficiente ed efficace.

Oltre al settore commerciale, Avoma aiuta i team di assistenza clienti e di prodotto ad analizzare i feedback, formare i rappresentanti dell'assistenza e identificare i punti di attrito nell'onboarding. La piattaforma supporta la trascrizione multilingue, la presa di appunti collaborativa e la riproduzione delle riunioni basata sull'IA, in modo che i team possano rivedere i momenti chiave senza dover riascoltare intere chiamate.

L'IA Scheduler abbina automaticamente i partecipanti alle fasce orarie disponibili, mentre gli Smart Summaries suddividono ogni chiamata in programmi, punti chiave e obiezioni, pronti per essere inviati ai CRM, a Slack o via email.

Funzionalità IA: Avoma sfrutta l'IA per trascrivere, riepilogare/riassumere e analizzare le riunioni, prevedere le tendenze dei ricavi, valutare la qualità delle conversazioni e generare approfondimenti di coaching per i team commerciali e di supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Risparmia più di quattro ore alla settimana automatizzando la presa di appunti, le email di follow-up e gli aggiornamenti CRM

Pianifica riunioni e indirizza i lead senza sforzo con uno scheduler e un router di lead basati sull'IA

Genera verbali delle riunioni con l'intelligenza delle conversazioni per aumentare i tassi di successo e velocizzare l'onboarding

Migliora le previsioni di fatturato e l'esito positivo delle trattative con avvisi basati sull'IA, analisi delle vittorie e delle sconfitte e monitoraggio commerciale

Sincronizza note, elementi da fare e riepiloghi/riassunti delle riunioni direttamente in Salesforce, HubSpot e altri CRM

Suddividi le riunioni in capitoli, raggruppati automaticamente per argomento o obiezione, in modo che i rappresentanti commerciali possano rivederli più rapidamente

Utilizza le dashboard di coaching per confrontare le prestazioni dei rappresentanti e fornire feedback personalizzati su larga scala

Limiti di Avoma

Il suo ampio intervallo di funzionalità/funzioni può essere scoraggiante per i nuovi utenti

Le funzionalità/funzioni avanzate di Revenue Intelligence richiedono livelli di prezzo più elevati

I riepiloghi/riassunti potrebbero richiedere una revisione manuale in caso di sovrapposizione dei relatori o scarsa qualità audio

Prezzi di Avoma

Versione di prova gratuita disponibile

Startup: 29 $ al mese per utente

Organizzazione: 39 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ fatturati annualmente

+Componenti aggiuntivi:

Conversation Intelligence : 35 $ al mese per utente

Revenue Intelligence : 35 $ al mese per utente

Lead Router: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei clienti Avoma

G2 : 4,6/5 (oltre 1.330 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma

Una recensione su G2 dice:

Le funzionalità/funzioni di trascrizione automatica delle registrazioni sono molto accurate, ci fanno risparmiare tempo e garantiscono che nulla vada perso durante la conversazione. La possibilità di distinguere i relatori e il riepilogo/riassunto delle note della riunione fornito alla fine rendono facile seguire le discussioni e fare riferimento a qualsiasi punto chiave in un secondo momento.

Le funzionalità/funzioni di trascrizione automatica delle registrazioni sono molto accurate, ci fanno risparmiare tempo e garantiscono che nulla vada perso nella conversazione. La possibilità di distinguere i relatori e il riepilogo/riassunto delle note della riunione fornito alla fine rendono facile seguire le discussioni e fare riferimento a qualsiasi punto chiave in un secondo momento.

🧠 Curiosità: la parola "minuto" in "verbale della riunione" non si riferisce al tempo, ma deriva dal latino minuta scriptura, che significa "piccola scrittura". Quindi sì, le note delle riunioni sono sempre state pensate per essere brevi e concise.

tl;dv (too long; didn't view, troppo lungo, non visualizzato) è un assistente di IA per riunioni che registra, trascrive, riepiloga/riassume e, soprattutto, integra i risultati delle riunioni con altri strumenti del flusso di lavoro. Si sincronizza facilmente con Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Registra automaticamente le chiamate e fornisce riepiloghi/riassunti concisi generati dall'IA.

Inoltre, aggiorna il tuo CRM dopo ogni chiamata, compilando automaticamente i dettagli chiave e inviando le attività a CRM come Salesforce e HubSpot o strumenti come Jira, Slack, Asana e ClickUp. Con i prompt delle riunioni per argomenti specifici o chiamate dei clienti, puoi concentrarti maggiormente sul perfezionamento delle tue competenze commerciali.

tl;dv si distingue per la possibilità di taggare momenti in tempo reale e generare istantaneamente clip condivisibili con titoli e riepiloghi generati dall'IA. Questi clip possono essere incorporati in documenti, condivisi tramite Slack o salvati negli account dei client per un passaggio più rapido tra i membri del team.

Include ricerca basata su parole chiave, evidenziazioni con indicazione dell'ora e una finestra In arrivo intelligente che segnala le riunioni che richiedono la tua revisione. Con trascrizione multilingue ed etichette dei relatori, tl;dv funziona bene per team globali in rapido movimento.

Funzionalità IA: tl;dv utilizza l'IA per trascrivere le riunioni, riepilogare/riassumere i punti chiave, rilevare i segnali degli oratori e attivare automaticamente gli aggiornamenti delle attività nei CRM e negli strumenti di progetto.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Utilizza modelli personalizzabili per le note delle riunioni con supporto per oltre 30 lingue

Aggiorna automaticamente il tuo CRM con i dettagli delle riunioni e trasferisci le attività di routine ad altri strumenti

Crea clip, tagga i momenti chiave e condividili senza ingombrare le chat del team

Utilizza i prompt di esecuzione automatica per evidenziare riunioni o argomenti chiave e ricevere report direttamente nella finestra In arrivo

Aggiungi tag in tempo reale durante le riunioni e crea evidenziazioni istantanee con riepiloghi/riassunti generati dall'IA

Cerca in tutte le trascrizioni utilizzando filtri per oratore, parola chiave o argomento per recuperare più rapidamente il contesto

limiti di tl;dv

Il bot tl;dv potrebbe non partecipare alle riunioni con il piano Free

La versione mobile è meno intuitiva rispetto a quella desktop, rendendo difficile la registrazione delle riunioni in movimento

I replay delle riunioni potrebbero occasionalmente presentare problemi tecnici o ritardi

La generazione dei clip potrebbe richiedere più tempo per riunioni lunghe con qualità audio scadente

tl;dv prezzi

Free

Pro : 29 $ al mese per utente

Business : 65 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

tl;dv valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,7/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv

Una recensione su G2 dice:

TLDV ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestisco le riunioni. Le trascrizioni e i riepiloghi automatici mi fanno risparmiare un sacco di tempo, soprattutto quando ho bisogno di rivedere punti specifici o condividere note con il mio team. Apprezzo anche la possibilità di taggare i momenti chiave e navigare rapidamente attraverso lunghe registrazioni. L'interfaccia è pulita e facile da usare e si integra bene con i miei strumenti esistenti.

TLDV ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestisco le riunioni. Le trascrizioni e i riepiloghi automatici mi fanno risparmiare un sacco di tempo, soprattutto quando ho bisogno di rivedere punti specifici o condividere note con il mio team. Mi piace anche la possibilità di taggare i momenti chiave e navigare rapidamente attraverso lunghe registrazioni. L'interfaccia è pulita e facile da usare e si integra bene con i miei strumenti esistenti.

👀 Lo sapevi? Microsoft ha scoperto che il tempo dedicato alle riunioni è triplicato dal 2020 al 2022 grazie al lavoro da remoto: non c'è da stupirsi che i calendari siano caotici! Gli strumenti giusti possono fare ordine, mantenendo le riunioni produttive e la tua sanità mentale intatta.

tramite MeetGeek

MeetGeek è un altro assistente di IA per riunioni degno di nota. Offre potenti strumenti che si uniscono automaticamente alle riunioni del calendario e generano registrazioni, trascrizioni e note di riunione.

La funzionalità/funzione distintiva di MeetGeek è la sua capacità di rilevare e classificare gli argomenti, contrassegnando fatti, decisioni e preoccupazioni, e di inviare automaticamente via email riepiloghi/riassunti dettagliati e approfondimenti agli strumenti o alle parti interessate dopo la riunione.

MeetGeek supporta anche flussi di lavoro automatizzati per le riunioni, come l'invio di email di follow-up personalizzate, l'aggiornamento delle voci CRM e la creazione di attività negli strumenti di progetto. Consente inoltre di inviare email di riepilogo con il marchio aziendale, con formati e link personalizzabili, che possono essere inviate automaticamente ai partecipanti o ai canali del team.

Con aree di lavoro condivise e archivi ricercabili, MeetGeek è un hub centrale per le riunioni. Il tagging intelligente e la navigazione nella sequenza consentono ai team di accedere rapidamente alle decisioni o ai rischi, mentre le integrazioni con strumenti come Notion, Asana e HubSpot facilitano l'azione sulla base delle informazioni acquisite.

Funzionalità IA: MeetGeek utilizza l'IA per identificare argomenti, taggare decisioni, estrarre punti salienti e inviare riepiloghi automatici, follow-up e attività a strumenti esterni in base al contesto della riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Cerca le note delle riunioni passate per parola chiave per trovare più rapidamente dettagli specifici

Invia riepiloghi/riassunti accurati e dettagliati via email con approfondimenti granulari a qualsiasi strumento dopo ogni riunione

Personalizza il nome, i messaggi e i riepiloghi/riassunti del tuo assistente IA per un branding personalizzato

Integrazione con piattaforme CRM come HubSpot per fornire ai team commerciali e di assistenza clienti informazioni cruciali sui clienti durante le chiamate

Invia email di follow-up automatizzate e personalizzate in base al ruolo dei partecipanti e agli argomenti discussi

Utilizza aree di lavoro condivise e indicatori di sequenza per semplificare le revisioni interfunzionali

Limiti di MeetGeek

Partecipa automaticamente a ogni riunione, anche se utilizzato solo per prendere appunti, cosa che alcuni trovano invadente

Secondo alcuni utenti, la condivisione delle registrazioni dirette delle riunioni potrebbe essere più semplice

La modifica dei riepiloghi/riassunti generati dopo la riunione può richiedere un lavoro manuale per casi d'uso specifici

Prezzi di MeetGeek

Piano Free

Pro : 19 $ al mese per utente

Business : 39 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2 : 4,6/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek

Una recensione su G2 dice:

Se ho più di una riunione alla volta, posso impostare MeetGeek per partecipare alle riunioni e prendere tutte le note rilevanti, registrare chi era presente e fornire un resoconto dettagliato di ciò che è stato discusso.

Se ho più di una riunione alla volta, posso impostare MeetGeek in modo che partecipi alle riunioni e prenda tutte le note pertinenti, registri chi era presente e fornisca un resoconto dettagliato di ciò che è stato discusso.

tramite Sembly IA

Non c'è bisogno di registrare: Sembly IA cattura automaticamente le tue riunioni. Hai una chiamata preregistrata? Carica l'audio o il video per ottenere rapidamente trascrizioni, note e approfondimenti.

Sembly si distingue per le trascrizioni esportabili che includono timestamp personalizzabili ed etichette dei relatori, ideali per la conformità, la documentazione o l'analisi dettagliata. È anche possibile registrare conversazioni offline tramite browser o telefono.

L'assistente IA personale di Sembly può partecipare alle riunioni al posto tuo e analizzare le discussioni per individuare sentimenti, follow-up e decisioni significative. Smart Meeting Notes organizza le trascrizioni in sezioni strutturate come problemi, rischi, soluzioni e risultati.

La piattaforma supporta oltre 40 lingue e si integra con strumenti come Microsoft Teams, Zoom e Google Calendar. Le aree di lavoro del team consentono ai team di archiviare, annotare, cercare e taggare le trascrizioni in modo centralizzato tra i vari reparti.

Funzionalità IA: Sembly utilizza l'IA per trascrivere, taggare e strutturare le conversazioni delle riunioni, fornendo riepiloghi/riassunti intelligenti, rilevamento dei relatori, analisi del sentiment e trascrizioni ricercabili con timestamp.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Esporta le trascrizioni in formato TXT, SRT o DOCX con timestamp personalizzabili ed etichette dei relatori, quindi condividile tramite Slack o il tuo CRM

Integrazione con piattaforme di videoconferenza e servizi di archiviazione cloud per un accesso senza interruzioni

Cerca le riunioni per parola chiave, elemento chiave o partecipante per trovare immediatamente le informazioni

Usa Smart Meeting Notes per organizzare le conversazioni per problema, soluzione e risultato

Collabora in aree di lavoro condivise con il team grazie a funzionalità avanzate di filtraggio, tagging e analisi

Limiti di Sembly IA

La navigazione potrebbe risultare meno intuitiva rispetto a strumenti più semplici

La funzionalità/funzione Chat IA per riunioni ha limiti di prompt bassi nei piani inferiori

Alcuni utenti riscontrano ritardi durante l'esportazione di file di grandi dimensioni o registrazioni lunghe

Prezzi di Sembly IA

Personale : Gratis

Professionale : 15 $ al mese

Team : 29 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2 : 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Sembly IA

Una recensione su G2 dice:

Sembly funziona con tutte le piattaforme e anche quando non sei online, fornendo una fonte coerente per prendere appunti. Lo uso tutti i giorni e, poiché è basato sul web, è facile da integrare.

Sembly funziona con tutte le piattaforme e anche quando non sei online, fornendo una fonte coerente per prendere appunti. Lo uso tutti i giorni e, poiché è basato sul web, è facile da integrare.

🧠 Curiosità: Un americano su cinque lavora oggi in un settore altamente esposto all'IA. Con l'evoluzione dei luoghi di lavoro, la chiave non è evitare l'IA, ma imparare a lavorare con essa, soprattutto nelle riunioni, dove gli strumenti di IA possono aumentare la produttività, acquisire informazioni e mantenere tutti allineati.

8. Fathom AI (Ideale per assistere i team non tecnici nell'ottimizzazione delle loro riunioni)

tramite Fathom IA

Per i team che vogliono saltare la fase di apprendimento, Fathom IA è una soluzione semplice ed efficace. È dotato di un'interfaccia pulita e intuitiva, che lo rende uno degli assistenti per riunioni più facili da usare. Puoi trasformare le tue discussioni in un riassunto della riunione e creare un piano d'azione in pochi minuti. Fathom genera note dettagliate, evidenzia gli elementi su cui intervenire e ti aiuta a redigere email di follow-up.

La funzionalità/funzione distintiva di Fathom è il supporto per 28 lingue, che garantisce note accurate indipendentemente dalla lingua della riunione.

Fathom IA è popolare tra i team che lavorano a contatto con i clienti e in remoto che desiderano rimanere concentrati durante le chiamate e ricevere una documentazione accurata. Durante le riunioni, gli utenti possono evidenziare i momenti chiave con un clic e Fathom aggiunge istantaneamente tali clip al riepilogo.

Dopo ogni riunione, Fathom invia via email o Slack un riepilogo/riassunto che include decisioni, domande e passaggi successivi. Inserisci automaticamente le informazioni delle riunioni in strumenti come HubSpot o Salesforce, senza bisogno di alcun lavoro manuale.

Funzionalità IA: Fathom utilizza l'IA per registrare, trascrivere, evidenziare e riepilogare/riassumere le riunioni, offrendo supporto multilingue, creazione di clip in tempo reale e contenuti di follow-up automatizzati tramite email o sincronizzazione CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom IA

Crea e condividi brevi clip video per evidenziare i momenti chiave

Genera punti salienti in tempo reale e riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA

Tieni traccia delle pagine visualizzate e delle principali fonti di riferimento in una dashboard Fathom Analytics centralizzata

Inserisci le informazioni delle riunioni direttamente in strumenti come HubSpot o Salesforce senza muovere un dito

Ricevi email di riepilogo/riassunto con elementi da intraprendere, elenchi dei relatori e sequenze subito dopo ogni chiamata

Comprendi i limiti dell'IA

Le note copiate possono includere collegamenti a video, che alcuni utenti ritengono superflui

L'installazione è semplice ma potrebbe richiedere più tempo del previsto

Integrazione limitata con piattaforme non CRM rispetto alla concorrenza

Prezzi di Fathom IA

Free

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Team : 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom IA

G2 : 5/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom IA

Una recensione su G2 dice:

Questa app è stata incredibilmente utile per rimanere organizzato e produttivo, specialmente durante le riunioni. Adoro il modo in cui cattura automaticamente i momenti chiave, genera riepiloghi/riassunti e mi permette di concentrarmi sulla conversazione invece di prendere appunti in continuazione. L'interfaccia è pulita e intuitiva e le funzionalità/funzioni sono esattamente ciò di cui ho bisogno. Lo consiglio vivamente a chiunque desideri lavorare in modo più intelligente e risparmiare tempo!

Questa app è stata incredibilmente utile per rimanere organizzato e produttivo, specialmente durante le riunioni. Adoro il modo in cui cattura automaticamente i momenti chiave, genera riepiloghi/riassunti e mi permette di concentrarmi sulla conversazione invece di prendere appunti costantemente. L'interfaccia è pulita e intuitiva e le funzionalità sono esattamente quelle di cui ho bisogno. Lo consiglio vivamente a chiunque desideri lavorare in modo più intelligente e risparmiare tempo!

Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

9. Supernormal (ideale per team globali che necessitano di supporto multilingue per prendere appunti durante le riunioni)

tramite Supernormal

Il prossimo è Supernormal, un agente IA compatibile con Zoom progettato per semplificare le tue riunioni. Questo agente IA Zoom è Supernormal. Prende automaticamente appunti, genera riepiloghi/riassunti IA e sincronizza gli elementi di azione senza soluzione di continuità con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Norma, l'assistente IA, classifica i punti chiave, crea attività e aggiorna automaticamente il tuo CRM o gli strumenti di progetto.

Progettato per team globali, si integra con Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot e Asana e supporta oltre 60 lingue.

Supernormal elimina il lavoro amministrativo post-riunione trasformando i riepiloghi/riassunti in elementi di azione strutturati e assegnandoli istantaneamente. Include modelli su misura per i ruoli commerciali, di prodotto o delle risorse umane, in modo che ogni riunione possa essere formattata in base al flusso di lavoro del tuo team.

Si sincronizza automaticamente con il tuo calendario per partecipare alle riunioni giuste e supporta i riepiloghi personalizzati e la formattazione delle trascrizioni specifiche per i relatori. I team possono collaborare alle note in tempo reale o in modo asincrono, ideale per ambienti ibridi.

Funzionalità IA: Supernormal utilizza l'IA per partecipare alle riunioni, trascrivere in oltre 60 lingue, generare automaticamente riepiloghi strutturati, assegnare attività e inviare aggiornamenti su CRM e strumenti di progetto con una configurazione minima.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernormal

Cattura trascrizioni in tempo reale e riepiloghi/riassunti delle riunioni generati dall'IA

Assegna elementi di azione e crea automaticamente attività in Asana, ClickUp e altri strumenti

Garantisci una crittografia di livello aziendale e la certificazione SOC 2 per la sicurezza

Ricevi ogni domenica un'email con un riassunto settimanale delle riunioni più importanti

Utilizza modelli di riunione in base al ruolo per generare riassunti pertinenti più rapidamente

Collabora sulle note in tempo reale, anche se alcuni partecipanti non possono partecipare alla riunione dal vivo

Limiti di Supernormal

Alcuni utenti trovano inizialmente complesse le opzioni di personalizzazione

C'è un limite di token: superarlo può comportare risposte troncate o errori

Ritardi occasionali nella sincronizzazione degli aggiornamenti su tutti gli strumenti integrati

Prezzi super normali

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente (7 giorni di versione di prova gratuita)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Supernormal

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Supernormal

Una recensione su G2 dice:

Ciò che mi piace di più di Supernormal è la trascrizione accurata, anche in portoghese, e il modo in cui organizza automaticamente le note delle riunioni per argomento. Mi ha fatto risparmiare molto tempo nella preparazione della documentazione post-riunione e dei riepiloghi/riassunti per l'allineamento con i team tecnici. Apprezzo anche la perfetta integrazione con Google Meet, che consente di avviare automaticamente le registrazioni senza input manuali. L'interfaccia è pulita e intuitiva, il che aiuta molto nella gestione di più progetti.

Ciò che mi piace di più di Supernormal è la trascrizione accurata, anche in portoghese, e il modo in cui organizza automaticamente le note delle riunioni per argomento. Mi ha fatto risparmiare molto tempo nella preparazione della documentazione post-riunione e dei riepiloghi/riassunti per l'allineamento con i team tecnici. Apprezzo anche la perfetta integrazione con Google Meet, che consente di avviare automaticamente le registrazioni senza input manuali. L'interfaccia è pulita e intuitiva, il che aiuta molto nella gestione di più progetti.

👀 Lo sapevi? Gli studi dimostrano che il 68% dei dipendenti ritiene che le riunioni di team inefficienti siano il principale ostacolo alla produttività. Si tratta di una grande quantità di tempo sprecato che avrebbe potuto essere risparmiato con un software di gestione delle riunioni basato sull'IA!

10. Jamworks (Ideale per lezioni private con flashcard)

tramite Jamworks

Stai ancora scrivendo appunti come negli anni '90? Scopri Jamworks. Non è solo un'altra app per prendere appunti, è il tuo assistente di studio personale. Registra lezioni, genera appunti basati sull'IA e crea persino flashcard interattive per aiutarti a memorizzare i concetti chiave.

Ti sei distratto in classe? Hai bisogno di un ripasso veloce prima di un esame? Jamworks ha quello che fa per te.

Jamworks è pensato per studenti, docenti e discenti con esigenze di accessibilità che desiderano memorizzare di più con meno lavoro richiesto. Evidenzia i momenti chiave durante una lezione e genera istantaneamente materiali di studio da quei segmenti.

Il tutor IA è in grado di spiegare concetti complessi in termini semplici, tradurre note in più lingue e sottoporti a quiz utilizzando flashcard personalizzate. Si integra con piattaforme di apprendimento come Canvas e Moodle per mantenere sincronizzati i tuoi contenuti.

Funzionalità IA: Jamworks utilizza l'IA per trascrivere lezioni, identificare argomenti chiave, generare flashcard e offrire tutoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite un assistente IA personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamworks

Registra e trascrivi le lezioni in tempo reale, così potrai concentrarti sull'apprendimento invece di prendere freneticamente appunti

Rileva automaticamente gli argomenti chiave e suddividi le lezioni in capitoli per una facile navigazione

Genera appunti delle lezioni di alta qualità e sufficientemente dettagliati da impressionare i professori

Crea flashcard basate sull'IA con domande e risposte generate automaticamente per ripassare senza sforzo

Chiedi a un tutor IA spiegazioni personalizzate, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi lingua

Evidenzia i segmenti chiave delle lezioni e convertili istantaneamente in prompt di studio o flashcard

Integrazione con le piattaforme LMS più diffuse come Canvas, Blackboard e Moodle per una sincronizzazione perfetta

Limiti di Jamworks

La funzione di registrazione può essere macchinosa, richiedendo più clic per individuare e condividere il link alla riunione

I materiali presenti sul sito web potrebbero non essere sempre accurati, completi o aggiornati

Attualmente supporta solo l'uso individuale, senza collaborazione integrata per lo studio di gruppo o la condivisione delle note

Prezzi Jamworks

14 giorni di versione di prova gratuita

Prezzo: 18,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Jamworks

G2 : nessuna valutazione disponibile

Capterra: nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Jamworks`

Un commento su Reddit dice:

Consiglio vivamente l'app jamworks! Registra le mie lezioni e utilizza un'IA intelligente per prendere appunti al posto mio 🙂 Ha anche appena introdotto un quiz per i tuoi appunti!!

Consiglio vivamente l'app jamworks! Registra le mie lezioni e utilizza un'IA intelligente per prendere appunti al posto mio 🙂 Ha anche appena introdotto un quiz per i tuoi appunti!!

11. Krisp AI (Ideale per migliorare l'esperienza delle riunioni con la cancellazione del rumore)

tramite Krisp IA

Hai problemi con i rumori di fondo o il sovraccarico di informazioni durante le riunioni? Krisp, un assistente basato sull'IA, è progettato per rendere le riunioni più produttive.

Filtra il rumore, trascrive le conversazioni e genera note delle riunioni: l'ideale per singoli e team. Krisp funziona perfettamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, senza bisogno di plugin.

Krisp non solo cancella il rumore, ma separa le voci, rileva l'eco e ti consente di attivare il tuo filtro di chiarezza vocale. In questo modo la tua voce rimane chiara, anche in ambienti rumorosi.

L'assistente IA per riunioni trascrive le conversazioni, identifica i relatori e fornisce riepiloghi/riassunti delle chiamate scaricabili. Per team ibridi o remoti in ambienti rumorosi, Krisp migliora la qualità audio senza richiedere aggiornamenti hardware.

Funzionalità IA: Krisp utilizza l'IA per rimuovere i rumori di fondo, eliminare l'eco, convertire gli accenti per una maggiore chiarezza e generare trascrizioni e riepiloghi/riassunti intelligenti in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp IA

Elimina i rumori di fondo in tempo reale con la cancellazione del rumore basata sull'IA

Trascrivi automaticamente le riunioni con testi accurati generati dall'IA

Genera note basate sull'IA con punti chiave ed elementi di azione

Registra le riunioni e accedi in un secondo momento per rivederle o condividerle

Usa l'IA per convertire gli accenti e migliorare la chiarezza

Abilita la cancellazione dell'eco, il miglioramento della voce e il filtraggio delle interferenze

Scarica trascrizioni riepilogate/riassunte e approfondimenti a livello di relatore

Limiti di Krisp IA

Il piano Free limita il numero di riepiloghi/riassunti IA giornalieri e la durata della cancellazione del rumore

Alcuni utenti riscontrano problemi occasionali con determinate integrazioni delle app

Opzioni di modifica delle trascrizioni limitate nell'app rispetto agli strumenti dedicati alla presa di appunti

Prezzi di Krisp IA

Free

Pro : 16 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Krisp IA

G2: 4,7/5 (oltre 560 recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp

Un commento su Reddit dice:

Lo uso da anni in Brasile (dove i cani abbaiano continuamente ovunque) e funziona alla grande. Tutti gli altri rumori vengono filtrati ancora meglio.

Lo uso da anni in Brasile (dove i cani abbaiano continuamente ovunque) e funziona alla grande. Tutti gli altri rumori vengono filtrati ancora meglio.

💡Suggerimento: prima di inviare l'invito alla riunione, chiediti: potrebbe essere un'email? Se sì, risparmia tempo a tutti e usa ClickUp Brain per redigere una bozza dei tuoi pensieri o riepilogare/riassumere i punti chiave!

Sebbene questi strumenti non siano entrati nella nostra top 11, stanno guadagnando terreno grazie ai loro punti di forza unici e potrebbero essere aggiunte perfette al tuo kit di strumenti per le riunioni.

💡 Ideale per: Partecipazione inclusiva ed equilibrata durante le riunioniPerché si distingue: Equal Time utilizza l'IA per monitorare il tempo di parola e garantire che tutti abbiano voce in capitolo, il che è particolarmente utile per i team ibridi e le culture orientate alla diversità, equità e inclusione. Avvisa chi parla troppo, invita i partecipanti più silenziosi a intervenire e offre analisi sulla partecipazione dopo la riunione. Ottimo per: Sincronizzazione della leadership, sessioni di brainstorming e check-in inclusivi del team

💡 Ideale per: Trascrizione veloce e multilinguePerché si distingue: Notta trascrive le riunioni in oltre 40 lingue e supporta il caricamento di file audio/video per trascrizioni ricercabili e contrassegnate con data e ora. È particolarmente utile per i team globali che necessitano di precisione in tempo reale senza una configurazione complessa. Ottimo per: Interviste internazionali, webinar e sessioni di ricerca sui clienti

💡 Ideale per: Collaborazione video asincrona + note IA sincronizzatePerché si distingue: Bubbles combina la registrazione dello schermo con note generate dall'IA, consentendo ai membri del team di lasciare commenti dettagliati con indicazione dell'ora. Ideale per ridurre il sovraccarico delle riunioni dal vivo e mantenere la comunicazione contestualizzata, anche quando asincrona. Ottimo per: Presentazioni di prodotti, revisioni di demo e cicli di feedback asincroni

Rendi le riunioni importanti con ClickUp

Ogni giorno negli Stati Uniti si tengono oltre 11 milioni di riunioni, 55 milioni alla settimana e oltre un miliardo all'anno! Ma siamo onesti, non tutte portano a un reale stato di avanzamento.

Anche con un assistente IA per le riunioni, la vera sfida inizia dopo la chiamata: le note si accumulano, gli elementi da agire vanno persi e i follow-up vengono dimenticati.

È qui che ClickUp offre un vantaggio distintivo. Non è solo un altro assistente per le riunioni, ma è la piattaforma in cui le informazioni delle riunioni diventano attività concrete, integrate direttamente con i tuoi progetti e la comunicazione del team.

Perché le riunioni dovrebbero portare all'azione, non al caos. Sei pronto a trasformare le discussioni in risultati?

Prova ClickUp gratis e trasforma le tue riunioni oggi stesso! 🎯