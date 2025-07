12 modelli gratuiti di elenco clienti per il monitoraggio dei contatti

Avere clienti soddisfatti non è più sufficiente. Se vuoi davvero un'azienda in forte espansione, devi creare fan entusiasti.

Hai presente quel momento in cui un client chiede un aggiornamento e tu stai sfogliando email, note e fogli di calcolo semivuoti cercando di ricordare dove sono le informazioni? Sì, non è divertente.

Un modello di elenco clienti ben organizzato tiene traccia di tutte le interazioni con i clienti e organizza i contatti.

In questo post del blog esploreremo 12 modelli gratuiti di ClickUp per aiutarti a gestire al meglio i tuoi clienti, senza stress. 📋

Cosa sono i modelli di elenco clienti?

I modelli di elenco clienti sono layout strutturati che consentono di archiviare e gestire le informazioni sui clienti in un unico posto. Includono sezioni per l'archiviazione dei dettagli di contatto, dei servizi offerti, dello stato dei progetti e delle date chiave.

Questi modelli ti aiutano a mantenere un formato coerente per il monitoraggio delle interazioni, dei follow-up e delle scadenze.

Sono comunemente utilizzati nei sistemi CRM, nei software di project management per i clienti e in altri strumenti per supportare il monitoraggio delle relazioni e la chiarezza operativa.

🔍 Lo sapevi? Si prevede che le dimensioni del mercato globale della gestione delle relazioni con i clienti cresceranno a un tasso di crescita annuale composto del 14,6% dal 2025 al 2030. Le tendenze in atto, come l'iper-personalizzazione del servizio clienti, l'IA e l'automazione, hanno guidato la crescita.

Cosa rende un modello di elenco clienti efficace?

Un modello di elenco clienti ben progettato è uno strumento strategico per gestire in modo efficace le relazioni con i clienti. Ecco cosa considerare quando ne valuti uno. ⚓

Informazioni sul cliente: Acquisisce dettagli essenziali quali nomi dei clienti, informazioni di contatto, nomi delle aziende e note rilevanti

Categorizzazione e segmentazione: implementa elementi di progettazione per classificare i clienti in base allo stato (ad esempio, attivo, potenziale, inattivo), al settore o al tipo di servizio per una definizione delle priorità su misura

Campi personalizzabili: Incorpora campi personalizzabili per acquisire sequenze di progetti, termini di pagamento e preferenze di comunicazione

Funzionalità di integrazione: si collega perfettamente con strumenti quali sistemi CRM, piattaforme email o software di project management

Manutenzione e aggiornamenti regolari: ti consentono di stabilire una routine per l'aggiornamento e ti consentono di stabilire una routine per l'aggiornamento e l'archiviazione delle informazioni sui client , in modo da garantire l'accuratezza dei dati man mano che la tua azienda cresce

🤝 Promemoria: Personalizza sempre i tuoi messaggi. Anche un semplice "Spero che il lancio del secondo trimestre sia andato bene!" rende il tuo messaggio più simile a una relazione e meno a una presentazione commerciale.

12 modelli di elenco clienti

Abbiamo raccolto 12 modelli di elenchi di clienti per aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi contatti, automatizzare i flussi di lavoro e far progredire la tua attività.

Iniziamo! 💪

1. Modello di elenco client ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mantieni attive tutte le relazioni con i clienti grazie al modello di elenco clienti di ClickUp

Se lavori con più clienti, tenere traccia di ogni interazione, dettaglio e attività può diventare rapidamente complicato. Il modello Elenco clienti di ClickUp è stato creato per semplificare tutto questo. Ordina i clienti in elenchi organizzati, monitora lo stato di ogni attività e personalizza completamente la visualizzazione della tua pipeline o del tuo carico di lavoro.

Puoi impostare stati personalizzati come Da fare, In corso e Completato per monitorare facilmente lo stato di avanzamento e persino creare campi personalizzati per classificare le attività in base all'urgenza e all'importanza. Inoltre, offre sette viste, tra cui elenchi, grafici Gantt, calendario e chat per collaborare in tempo reale.

📌 Ideale per: Freelance e consulenti indipendenti che necessitano di un modo strutturato per monitorare i dettagli dei clienti, lo stato degli impegni e le azioni di follow-up in un formato semplice e di alto livello.

📮 Approfondimento ClickUp: In media, un knowledge worker deve connettersi con sei persone per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente sei connessioni fondamentali per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e visibilità scarsa minano la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo immediatamente disponibile il contesto a portata di mano.

2. Modello di collaborazione per il successo dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un'esperienza cliente fluida e coerente con il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp

Il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp è un modo semplice ma potente per coordinare i passaggi interni e centralizzare le informazioni chiave sui clienti. Fornisce una piattaforma centrale per monitorare gli obiettivi, le preferenze di comunicazione, le parti interessate e le sequenze di consegna.

Puoi utilizzare la Bacheca delle approvazioni per monitorare il percorso di ciascun cliente, semplicemente trascinandolo nella fase successiva man mano che avanza. Per comprendere meglio le esigenze dei clienti, utilizza il Documento delle approvazioni per ottenere prompt utili su obiettivi, ostacoli e metriche chiave di esito positivo.

Il modello personalizzabile ti consente inoltre di acquisire i dettagli dei client, come le dimensioni dell'azienda, il settore, i responsabili delle decisioni e le informazioni contrattuali, tramite un modulo strutturato che alimenta direttamente il tuo flusso di lavoro.

📌 Ideale per: Team di assistenza clienti in startup SaaS o aziende basate su sottoscrizioni che gestiscono lo stato dei client, gli obiettivi condivisi e le strategie di fidelizzazione in un unico spazio collaborativo.

Caso di studio: Servizio più veloce del 64% con i playbook di consegna ai clienti creati con i modelli ClickUp per RevPartners, che hanno portato a una riduzione del tempo dedicato all'organizzazione e all'operatività del lavoro. Non pensavo che avrei trovato qualcosa che mi piacesse. Poi ho scoperto ClickUp. ClickUp ha cambiato la mia vita e il modo in cui gestisco la mia attività. Non pensavo che avrei trovato qualcosa che mi piacesse. Poi ho scoperto ClickUp. ClickUp ha cambiato la mia vita e il modo in cui gestisco la mia azienda.

📖 Leggi anche: Come creare un sistema efficace per acquisire clienti

3. Modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery

Ottieni il modello gratuito Garantisci la soddisfazione dei clienti con il modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery

"Abbiamo capito cosa vuole il cliente?" Per rispondere a questa domanda, utilizza il modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery. Si tratta di un documento pronto all'uso con prompt che ti guidano attraverso l'onboarding del cliente, le sue esigenze, gli obiettivi aziendali e i termini chiave del progetto.

Inizia a utilizzare Script di chiamata su misura per diverse strategie client, in modo che ogni conversazione si svolga senza intoppi. Quando è il momento delle chiamate di scoperta, puoi attingere da una Banca delle domande integrata che ti aiuta a guidare la discussione e ti assicura di raccogliere le informazioni più pertinenti e mirate.

Il Modulo di chiamata di scoperta semplifica la compilazione di dettagli importanti, come i responsabili delle decisioni e lo stato di qualificazione dei lead, e mantiene tutto organizzato.

📌 Ideale per: agenzie creative e di marketing che acquisiscono nuovi clienti, account strategist e responsabili di progetto che raccolgono input, aspettative e requisiti nelle fasi iniziali.

🔍 Lo sapevi? All'inizio del 1900, le aziende erano già andate oltre i nomi e i numeri. Avevano iniziato a conservare note dettagliate, come le preferenze dei clienti, la cronologia degli acquisti e i feedback, perché conoscere il proprio cliente significava mantenere il proprio business.

4. Modello ClickUp per esiti positivi dei client

Ottieni il modello gratuito Promuovi i rinnovi dei client e riduci il tasso di abbandono con il modello ClickUp Client Success

Il modello ClickUp Client Success è un sistema predefinito per monitorare ogni relazione con il cliente durante il suo ciclo di vita. Il modello mappa l'intero percorso del cliente con viste dedicate come la Dashboard Engagement, dove ogni cliente viene automaticamente etichettato con un punteggio di salute, Molto buono, Medio o A rischio di abbandono, in modo da sapere a cosa dare la priorità.

Offre anche un Client Success Playbook, un documento centralizzato che delinea i passaggi specifici per l'onboarding, l'upselling e la prevenzione del churn.

Hai bisogno di feedback? Il Modulo Feedback integrato raccoglie informazioni direttamente dai clienti esistenti, alimentando una Vista Bacheca NPS che mostra i punteggi di fedeltà in tempo reale.

📌 Ideale per: Responsabili del successo dei clienti che lavorano in aziende basate sui servizi o sui prodotti che hanno bisogno di allineare i risultati dei clienti, i passaggi di onboarding e le metriche di soddisfazione.

5. Modello ClickUp per la gestione dei clienti legali

Ottieni il modello gratuito Gestisci i documenti relativi ai casi e le informazioni legali dei clienti con il modello ClickUp per la gestione dei clienti legali

Dimenticare di presentare un documento in tribunale o di seguire lo stato di un caso può compromettere settimane di lavoro legale. Il modello ClickUp per la gestione dei clienti legali aiuta a evitare che ciò accada. È progettato per semplificare il modo in cui i professionisti legali gestiscono i casi, i dettagli dei pagamenti e la comunicazione con i clienti.

Ogni caso viene monitorato utilizzando tag di stato come Bozza, Con avvocato della controparte o Con il cliente, in modo da sapere sempre cosa è in sospeso e chi è responsabile. Il monitoraggio dei pagamenti è integrato direttamente nel flusso di lavoro di gestione dei clienti, consentendo di monitorare le fasi di fatturazione, i tipi di pagamento e le ore registrate.

Per i casi con documentazione complessa, ogni client ottiene la propria vista Documento, dove è possibile centralizzare email, brief e registri dei contatti. Il modello include anche una vista Elenco pagamenti per organizzare i dati finanziari specifici del caso e gestire i registri di fatturazione utilizzando campi personalizzati per ore, tipo di pagamento e date di scadenza.

📌 Ideale per: Professionisti legali indipendenti e studi legali boutique che gestiscono più clienti, sequenze di casi e documenti riservati con un'organizzazione rigorosa.

🤝 Promemoria amichevole: Non sparire dopo che il progetto è terminato. Un'email veloce per "controllare come va" mesi dopo mantiene aperta la porta per lavori futuri (e referenze!).

6. Modello di servizi clienti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci in modo efficiente diverse richieste di assistenza con il modello ClickUp Client Services

Il modello Servizi clienti di ClickUp ti offre un'area di lavoro unificata per gestire più account client, gestire le richieste di definizione dell'ambito e monitorare la fornitura dei servizi nell'intero portfolio, il tutto mantenendo il tuo team allineato e informato.

Si tratta di un modello Quick Start, ovvero progettato per un avvio rapido. È strutturato in elenchi come Account client, Richieste di definizione dell'ambito e Portfolio progetti, in modo che ogni fase del ciclo di vita del client abbia uno spazio dedicato.

Gli account dei clienti possono essere gestiti e monitorati utilizzando viste strutturate con etichette di stato chiare come Attivo, Potenziale o A rischio, rendendo facile vedere a che punto è ogni cliente. Per il coordinamento pre-vendita, un sistema di moduli dinamici ti aiuta a gestire in modo efficiente le richieste di definizione dell'ambito, mantenendo una comunicazione stretta tra i team commerciali e di consegna.

📌 Ideale per: Account manager e team di assistenza tecnica in aziende di marketing o IT che monitorano risultati, sequenze e lavori interfunzionali legati agli account dei singoli client.

ClickUp è lo strumento che ci ha davvero aiutato a portare innovazione in questa azienda, consentendoci di passare dal 2% di vendite digitali a oltre il 65% dopo la pandemia.

7. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratuito Elimina i silos e monitora lo stato dei client con il modello CRM di ClickUp

Il modello CRM ClickUp è un framework leggero e intuitivo che ti aiuta a organizzare i lead, monitorare le conversazioni, gestire i follow-up e concentrarti sugli account più importanti.

Per prima cosa, imposta la tua pipeline con stati personalizzabili come Qualificato, Aperto e Chiuso e monitora i dettagli dei client utilizzando otto campi personalizzati già pronti come Nome contatto, Settore e Titolo professionale.

Gestisci il tuo lavoro con quattro viste di facile utilizzo, tra cui una vista Elenco per le attività quotidiane e una vista Processo commerciale per il monitoraggio della pipeline. Le automazioni, i promemoria e le dipendenze delle attività integrati mantengono tutto in movimento senza follow-up manuali. Ora, tutto quello che devi fare è raccogliere le informazioni sui tuoi clienti, inserirle nel modello di gestione dei clienti e iniziare immediatamente a monitorare le trattative, le attività e lo stato di avanzamento.

Inoltre, il Sales Playbook integrato fornisce una guida chiara per le strategie di outreach, la pianificazione degli account e i criteri di qualificazione.

📌 Ideale per: Titolari di piccole imprese e professionisti B2B che desiderano creare un sistema leggero per le relazioni con i clienti che monitori le interazioni, le note e i percorsi di conversione.

8. Modello CRM commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle trattative e mantieni intatte le relazioni con i clienti grazie al modello CRM commerciale di ClickUp

Il modello CRM commerciale di ClickUp trasforma i dati dei tuoi clienti in una pipeline live che puoi ordinare, segmentare e analizzare senza uscire dalla tua area di lavoro.

Innanzitutto, puoi mappare il ciclo di vita commerciale con oltre 20 fasi personalizzate, ottenendo una visione chiara di ciò che è in movimento, ciò che è in stallo e ciò che richiede un follow-up. Puoi anche aggiungere campi dettagliati per fonte del lead, dimensione dell'affare, metodo di contatto e ultimo contatto, in modo da non perdere mai nulla.

Quando si tratta di visualizzare la tua pipeline, non sei vincolato a un unico layout. Puoi passare da bacheche visive della pipeline, elenchi ordinabili e viste di riepilogo/riassunto, a seconda di come preferisci lavorare.

Questo modello ti aiuta a ottimizzare il processo CRM, dare priorità alle opportunità di alto valore, accelerare le trattative e documentare ogni interazione.

📌 Ideale per: Rappresentanti commerciali e team di chiusura che necessitano di una pipeline strutturata con visibilità in tempo reale sullo stato delle trattative, note sulle negoziazioni e punti di contatto con i clienti.

Ottieni il modello gratuito Archivia e gestisci tutti i tuoi contatti essenziali tramite il modello di elenco contatti ClickUp

Il modello di elenco contatti ClickUp offre un sistema di gestione dei contatti completamente personalizzabile. È possibile raggruppare i contatti per fonte, posizione, titolo di lavoro o stato di coinvolgimento.

Se stai cercando nuovi clienti, gestisci fornitori o coordini progetti rivolti ai clienti, questo modello ti consente di filtrare, aggiornare e cercare nella tua base di contatti senza perdere tempo.

Tieni traccia del ciclo di vita dell'engagement con stati personalizzati come 1° contatto, Lead, Disimpegnato e Attivo. Puoi anche visualizzare i dati dei tuoi contatti in modo diverso, ad esempio utilizzando la vista Mappa per filtrare in base alla posizione o la vista Bacheca per raggruppare in base all'origine. Inoltre, puoi raccogliere nuovi contatti tramite un modulo condivisibile che alimenta direttamente il tuo sistema.

📌 Ideale per: team di amministratori e agenti dell'assistenza che gestiscono le comunicazioni con i client, con accesso rapido a informazioni di contatto aggiornate, registri delle comunicazioni e preferenze in una posizione centralizzata.

10. Modello di directory ClickUp

Ottieni il modello gratuito Centralizza tutte le informazioni relative a persone, ruoli e documenti con il modello Directory di ClickUp

Il modello Directory di ClickUp è pensato per i team che gestiscono molti account client, lavorano con diversi fornitori o collaborano tra reparti diversi. Consente di raggruppare le persone in base al ruolo, conservare una cronologia completa delle modifiche e lavorare insieme in tempo reale.

Il modello memorizza tutto ciò di cui hai bisogno: ruoli lavorativi, linee di reportistica, date di assunzione e documenti di supporto. Puoi mantenere una directory centralizzata dei collaboratori interni ed esterni, filtrare istantaneamente i record per Reparto o Stato di assunzione e visualizzare le informazioni chiave utilizzando 17 campi personalizzati come Superiore diretto, Foto e Data di nascita.

Le etichette del flusso di lavoro come In prova, In pensione o Nuovo dipendente ti aiutano a monitorare i cambiamenti del ciclo di vita a colpo d'occhio, mentre i documenti allegati mantengono ogni record completo e facile da controllare.

📌 Ideale per: Responsabili delle operazioni e team delle risorse umane che necessitano di un elenco centralizzato di dipendenti o fornitori con profili ricercabili e metadati specifici per ruolo.

Ottieni il modello gratuito Gestisci le informazioni di contatto di più fornitori con il modello di elenco contatti aziendali di ClickUp

Il modello di elenco contatti aziendali di ClickUp è perfetto per chiunque gestisca più relazioni interne ed esterne che necessitano di una struttura. A differenza dei modelli per il monitoraggio dei lead o dei clienti, questo si concentra sul monitoraggio dei contatti relativi all'azienda, come dipendenti, appaltatori, fornitori e stakeholder interni.

Utilizzando le etichette di stato Nuovo dipendente, Regolare, In prova e Dimissionario, puoi monitorare attività cardine importanti come l'inserimento, i cambiamenti di ruolo o le dimissioni. Questo modello di elenco clienti separa anche le informazioni di contatto personali dai dettagli operativi utilizzando diverse viste, il che è ottimo.

Il reparto risorse umane può concentrarsi sui dati del personale, mentre i responsabili di reparto vedono solo le informazioni rilevanti per loro.

📌 Ideale per: team commerciali Enterprise e gestori di account client che gestiscono contatti tra diversi reparti all'interno della stessa organizzazione e hanno bisogno di monitorare le gerarchie interne.

🔍 Lo sapevi? Il tuo elenco di clienti potrebbe essere più prezioso di quanto pensi. Potrebbe essere considerato legalmente un segreto commerciale se contiene dati unici e non pubblici, come persone di contatto chiave o modelli di acquisto specifici.

12. Modello di elenco delle parti interessate ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica e gestisci le relazioni con gli stakeholder con il modello di elenco degli stakeholder di ClickUp

Il modello di elenco delle parti interessate di ClickUp si concentra sull'allineamento e la comunicazione delle parti interessate, aiutandoti a monitorare chi è coinvolto, cosa gli interessa e quanta influenza ha.

Il suo approccio strategico lo contraddistingue: puoi mappare i livelli di influenza, contrassegnare le aspettative e organizzare gli stakeholder in base alla loro natura interna o esterna.

Le visualizzazioni integrate come Per influenza e Informazioni di contatto semplificano la definizione delle priorità di outreach, mentre i campi specifici per ruolo come Profilo ClickUp e Metodo di comunicazione preferito garantiscono che le interazioni rimangano pertinenti ed efficienti.

📌 Ideale per: coordinatori di progetto e specialisti dell'implementazione che gestiscono progetti e campagne di marketing con più parti, utile per tenere traccia dei protagonisti, dei decisori e della loro influenza.

Trasforma i potenziali clienti in clienti con ClickUp

Con il modello di elenco clienti giusto, gestire i tuoi contatti non sarà più un compito arduo.

Che tu stia monitorando i follow-up, gestendo riunioni o organizzando le informazioni dei clienti, questi modelli ClickUp ti consentono di rimanere in carreggiata senza problemi.

Niente più note perse o dettagli mancanti. Solo informazioni sui client organizzate e accessibili che ti aiutano a rimanere produttivo e al top.

Sei pronto a prendere il controllo della gestione dei clienti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅